Tu guía de 5 pasos para superar el «miedo al lunes».

El domingo es, sin duda, el día más infravalorado de la semana.

¿Quieres dormir hasta tarde? Hazlo el domingo.

¿Salir a almorzar? Hazlo el domingo.

¿Te has prometido poner tu vida en orden? Ya lo sabes.

Ah, por fin ha llegado el domingo por la noche. Solo quedan unas horas para el Monday.

Solo quedan unas horas para que llegue Monday. 😧

Este inquietante y molesto aguafiestas se llama «Sunday Scaries» (miedo al domingo). Es la ansiedad que sentimos cuando se acerca el regreso a la escuela o al trabajo.

El «Sunday Scaries» nos hace odiar el comienzo de la semana laboral porque nuestros preciados dos días libres sin obligaciones han terminado.

¿Podemos estar de acuerdo en que nuestros dos días libres son agradables? Hay toda una lista (en algún lugar) de tareas y falsas promesas que nos hemos hecho a nosotros mismos desde la semana anterior, que están deseando recibir algo de atención. 😅

Nosotros asumimos la responsabilidad de recargar energías Y alcanzar la productividad los domingos.

Para ser justos, no es culpa nuestra. Nuestra semana de trabajo está ajustada automáticamente para la rutina porque no nos permitimos divertirnos de Monday a viernes.

Así que preguntémonos seriamente: ¿cómo podemos ELIMINAR los miedos del domingo de una vez por todas?

Ten paciencia... Te sugiero que el mejor momento para prepararte para la inminente llegada de Monday es después de tu última reunión y antes de la hora feliz del viernes.

El poder de la planificación intencional los viernes

Ahora quizá estés pensando: «¿Cómo se atreve a proponer esta aburrida tarea un viernes?».

Créeme cuando te digo que no lo sugiero a la ligera. Hay un poder secreto en el plan intencionado del viernes que es extraordinario. 💫

¿El secreto? ¡Alcanzarás una mayor productividad! ¿Cuántas veces nos encontramos ya en modo fin de semana el viernes, esperando a que pase el tiempo?

Vale, lo diré... justo antes de comer, cuando puedo contar las horas con los dedos de una mano.

Estas son solo algunas de las razones por las que deberías planear la semana siguiente el viernes:

Hay tiempo para atar cabos sueltos que no deberían arrastrarse a la semana siguiente.

No estás reaccionando a la presión metiendo todo en un horario apretado con el fin de «hacer las cosas terminadas».

A los Sunday Scaries no les importa si el partido de fútbol se alarga o si Netflix ha estrenado a propósito una nueva temporada de tu serie marcada como favorita sobre crímenes reales.

Solo esa última razón debería ponerte las cosas en perspectiva. 👏🏼

5 pasos para superar la ansiedad del domingo

Entonces, ¿cómo planificamos de forma intencionada? ¿Acaso la palabra «planificar» no significa instintivamente «con intención»?

No necesariamente. Porque si eres como yo, habrás adoptado muchos, muchos, sistemas de plan que acaban fracasando a las pocas semanas de empezar.

Entra en: ClickUp.

Esta potente plataforma de productividad no solo reducirá el tiempo que dedicas a planear, sino que te ayudará a cumplir con tu horario ideal. Con ClickUp, puedes organizar tanto tus listas de trabajo como tus listas personales en un solo lugar.

ClickUp Inicio te ofrece una vista panorámica de todas tus tareas y recordatorios:

¿Necesitas tener todas tus tareas importantes en mente? Arrastra y suelta las tareas en LineUp™️

Organízate con lo que tienes pendiente para: hoy, vencido, próximo y programado con Mi trabajo.

Sincroniza al instante con tu calendario de Google para obtener una vista hora por hora. A continuación, marca esas tareas y recordatorios directamente desde la Agenda.

Ahora que ya hemos hecho el ajuste para nuestra sesión de plan del viernes, hablemos de los cinco pasos para superar el miedo al domingo. Solo necesitas 30 minutos al final del día.

¿Lo ponemos en práctica? ¡Pon el cronómetro y empecemos! ⏲

1. Reflexiona sobre la semana actual

Antes de ajustarnos para el intento correcto de la próxima semana, es importante evaluar cómo va la vida hasta ahora. Para esta reflexión, la función Plantilla de ClickUp resulta muy útil para escribir y guardar preguntas de reflexión para futuras sesiones de plan.

Algunas preguntas que recomiendo para empezar:

¿Hubo algún reto emocionante esta semana?

¿Qué tareas o reuniones te llevaron más tiempo del previsto?

¿Qué desorden mental puedo eliminar?

¿Con qué me he topado que pueda afectar a la próxima semana?

¿Cómo puedo empezar la próxima semana con buen pie?

2. Escribe una meta diaria para cada día laborable

Ahora bien, hay una pequeña advertencia sobre este paso que debo mencionar, ya que es esencial esforzarse por alcanzar el equilibrio. ⚖️

Esta meta tiene que ser FÁCIL, pero no tan fácil como «levantarse de la cama».

El propósito de esta meta diaria es ayudarte a lograr progreso hacia tus metas más importantes en la vida. Puedes organizar todo tu día en torno a esta meta diaria. Te ayuda a concentrarte en el camino correcto. 🙌🏼

La función Objetivos de ClickUp te ayuda a planear, gestionar y realizar un seguimiento de tu progreso mediante el enlazado de tareas y listas a tus metas.

Gestiona fácilmente tu progreso vinculando tareas y listas a tus metas

3. Programa actividades divertidas a lo largo de la semana

Monday, martes, miércoles, jueves y viernes. Cinco días para divertirse.

¡Y sin embargo, hoy en día nos negamos este privilegio! Aquí tienes algunas sugerencias de actividades para ponerte en marcha:

Evento deportivo

Noche de micrófono abierto

Club de comedia

Noche de juegos con amigos

Clase creativa en línea

Compras en un distrito local

Concierto al aire libre

Citas para jugar con mascotas

Pasea tranquilamente por tu barrio cuando el cielo tenga ese cálido resplandor perfecto

A partir de la próxima semana, prométeme que añadirás algo de diversión. 🙏🏼

Tanto si quieres realizar estas actividades solo como con amigos y familiares, el objetivo no es hacer que tus días ocupados sean aún más ajetreados, sino romper con la rutina de la semana laboral.

Conviértelo en una actividad que te apetezca hacer. Hay una diferencia entre un «confirmación» y la «terapia de compras». 😉

Barra lateral: si necesitas anotar ideas sobre lugares interesantes para pasar el rato o guardar enlaces a eventos locales, prueba el Bloc de notas de ClickUp. Tanto si estás navegando por otras páginas web como si estás dentro de la plataforma ClickUp, ¡tus ideas te acompañarán allá donde vayas!

No voy a entrar en la revolucionaria extensión ClickUp para Chrome... eso lo dejaremos para otro viernes. ¡El cronómetro sigue corriendo! 👀

Marca rápidamente los enlaces para guardarlos para más tarde en la extensión ClickUp para Chrome

4. Bloque al menos 30 minutos al día para aprender

Puedo sentir cómo tus ojos comienzan a cambiar, pero si lo piensas bien, ¡ya estás en pendiente!

¿Escuchas podcasts? ¿O lees artículos sobre cómo mejorar la productividad? ¿Quizás te pierdes en el mundo de YouTube?

En lugar de desplazarte sin pensar por contenido que no es beneficioso para tu salud en general, dedica algo de tiempo a aprender sobre temas interesantes.

En el mundo moderno actual, tenemos a nuestro alcance una enorme biblioteca digital que solo espera a que la aprovechemos. 💡

¿Recuerdas el Bloc de notas ClickUp de la que te hice mención antes? ¡Guarda fragmentos de texto y otra información que quieras consultar más adelante!

5. Plan: una pendiente para el fin de semana

Ahora volvemos al punto de partida, el fin de semana: estos dos días no deberían verse empañados por lo que nos espera el Monday.

Si te sientes cansado durante el fin de semana, puede que sea porque no tienes un equilibrio saludable entre las actividades físicas y la tecnología.

Deja una pendiente de productividad que te desafíe a salir de tu zona de confort. ¿Cuál es esa única cosa de la que te has convencido a ti mismo de no hacer porque te centras en lo que podría salir mal en lugar de en lo que podría salir bien?

El fin de semana es perfecto para esto porque no tienes ninguna obligación. ¡Es tu espacio para crear nuevos recuerdos durante tu tiempo libre! 😎

¡Adiós, ansiedad dominical!

Y ahí lo tienes: tu guía de cinco pasos para superar el miedo al domingo.

Con unos pocos cambios clave en la planificación de tu próxima semana, nunca más tendrás que sacrificar tus tardes de domingo. ¡Regístrate hoy mismo en ClickUp y disfruta planificando!

Todavía nos quedan unos minutos en el cronómetro; ¿con qué otra relación, Monday, tienes interés en mejorar?

Dejaré que Mandy se encargue a partir de aquí. 🎙