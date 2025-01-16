Las 10 mejores alternativas a Krisp para 2025

Tu oficina en casa parece una estación de tren muy concurrida. Los niños juegan al pilla-pilla de fondo, hay ruido de obras en el edificio de al lado y tu vecino se dedica a cantar karaoke con entusiasmo, todo ello mientras tú intentas preparar esa importante presentación para un cliente.

No eres el único que se ha sentido frustrado por los ruidos de fondo que interrumpen tus reuniones o llamadas virtuales.

El teletrabajo ha hecho que los programas de cancelación de ruido como Krisp sean esenciales para muchos profesionales. Nos permiten concentrarnos en la conversación sin interrupciones de perros ladrando o cafeterías bulliciosas.

Pero, aunque Krisp es excelente, no es la única opción.

Después de probar varias herramientas de cancelación de ruido, he encontrado muchas alternativas a Krisp que podrían ser igual de eficaces; algunas incluso ofrecen funciones únicas que Krisp no tiene. Compartiré mis favoritas para ayudarte a elegir.

🧠 Dato curioso: La habitación más silenciosa del mundo se encuentra en los Laboratorios Orfield, en Minnesota. Es tan silenciosa que las personas pueden oír los latidos de su propio corazón.

⏰Resumen de 60 segundos Aquí tienes mi lista de alternativas recomendadas a Krisp para disfrutar de una calidad de audio más nítida en todas tus reuniones: Noise Blocker (la mejor para bloquear el sonido en tiempo real) NVIDIA RTX Voice (la mejor opción para la reducción de ruido de fondo en alta definición con GPU NVIDIA). Otter. ai (La mejor para transcripciones automáticas y notas de reuniones) SoliCall (ideal para centros de llamadas de nivel de corporación) WavePad (la mejor para la edición de audio) Utterly (la mejor para el control personalizado del ruido durante las llamadas) Descript (ideal para podcasters y creadores de contenido) LALAL. IA (La mejor para la separación y el aislamiento de audio) Cleanvoice (ideal para la edición de contenidos que requieren la eliminación automática del ruido de fondo)

¿Qué debes buscar en las alternativas a Krisp?

A la hora de realizar la selección de una herramienta de cancelación de ruido, es fundamental centrarse en factores que realmente influyan en tu experiencia, productividad y calidad de las llamadas.

Esto es lo que considero fundamental:

Calidad de la supresión del ruido de fondo: esta es la función principal. Necesitas una herramienta que pueda filtrar con precisión el ruido de fondo no deseado sin comprometer la calidad del audio.

Compatibilidad: no todos los programas de cancelación de ruido tienen compatibilidad con todos los sistemas operativos, así que comprueba si funciona bien con tu dispositivo y tus aplicaciones de comunicación.

Facilidad de uso: una interfaz intuitiva ahorra tiempo, especialmente si tienes reuniones consecutivas y necesitas una configuración sencilla.

Opciones de precios: la herramienta que elijas debe tener planes flexibles que se ajusten a tu presupuesto, tanto si buscas un plan Free como algo más robusto para uso profesional.

💡Consejo profesional: antes de confirmar tu elección en cuanto a las alternativas a Krisp, aprovecha las versiones de prueba o las versiones gratuitas que ofrecen muchas herramientas de cancelación de ruido. Esto te permitirá probar el software en tu propio entorno y comprobar su eficacia a la hora de gestionar los ruidos que te distraen.

Las 10 mejores alternativas a Krisp que puedes utilizar

Hemos seleccionado una lista de las diez mejores alternativas a Krisp, cada una de las cuales ofrece potentes funciones que te ayudarán a mantener la concentración bloqueando eficazmente los sonidos no deseados.

1. Noise Blocker (la mejor para bloquear el sonido en tiempo real)

a través de Noise Blocker

Noise Blocker es la solución definitiva para profesionales y gamers que buscan un entorno propicio para la concentración. Su bajo nivel de latencia lo hace ideal para retransmisiones en directo o comunicaciones en tiempo real.

Ideal para entornos de oficina compartidos o abiertos, Noise Blocker mejora tu productividad y comunicación al adaptarse perfectamente a tus necesidades. Ya sea en una videollamada, una sesión de juegos o una transmisión en directo, garantiza claridad y tranquilidad al bloquear de forma inteligente los sonidos no deseados.

Las mejores funciones de Noise Blocker

Bloquea tipos específicos de ruido de fondo, como el tecleo del teclado o el sonido de los ventiladores, con una precisión milimétrica.

Personaliza los niveles de reducción de ruido de manera personalizada para adaptarlos a diferentes tipos de contenido de audio, desde podcasts hasta llamadas profesionales.

Se integra fácilmente con aplicaciones de comunicación como Zoom y Microsoft Teams.

Limitaciones de Noise Blocker

Los atajos de teclado solo tienen compatibilidad con una combinación máxima de dos teclas.

Precios de Noise Blocker

Descargar: Uso gratuito durante 1 hora al día.

Licencia para un solo usuario: 19,99 $ (cuota única).

Licencia de usuario compartida: 139,99 $ por única vez.

Valoraciones y reseñas de Noise Blocker

G2: No hay valoraciones disponibles.

Capterra: No hay valoraciones disponibles.

2. NVIDIA RTX Voice (la mejor para la reducción de ruido de fondo de alta definición con GPU NVIDIA)

a través de NVIDIA RTX Voice

Esta alternativa a Krisp es ideal para quienes tienen tarjetas gráficas NVIDIA, ya que RTX Voice es un complemento que utiliza la potencia de la GPU para ofrecer una calidad de audio excepcional. Elimina el ruido de fondo con un impacto mínimo en el rendimiento del sistema.

Las mejores funciones de NVIDIA RTX Voice

Utiliza la IA para eliminar el ruido de fondo en tiempo real, asegurándote de que solo se transmita tu voz.

Ejecuta la supresión de ruido con un impacto mínimo en tu sistema.

Aprovecha las ventajas de RTX Voice en las GPU de la serie GTX 10 y posteriores, ampliando su accesibilidad.

Limitaciones de NVIDIA RTX Voice

Solo disponible para usuarios con tarjetas gráficas NVIDIA.

Uso de recursos del sistema ligeramente superior en comparación con otras herramientas.

Precios de NVIDIA RTX Voice

Gratis para usuarios de tarjetas gráficas NVIDIA RTX.

Valoraciones y reseñas de NVIDIA RTX Voice

G2: No hay valoraciones disponibles.

Capterra: No hay valoraciones disponibles.

3. Otter. IA (la mejor para transcripciones automáticas y notas de reuniones)

a través de Otter.ai / IA

Otter. ai va más allá de la cancelación de ruido, ya que ofrece transcripción en tiempo real mediante IA que captura con precisión el contenido de las reuniones. Esta herramienta es ideal para profesionales que necesitan cancelación de ruido ilimitada, control de ruido y notas detalladas de las reuniones, especialmente en llamadas con clientes o equipos.

Una función única de Otter. ai es su transcripción colaborativa en directo, que permite a varios participantes en una reunión ver, resaltar y comentar la transcripción en tiempo real.

Esta función mejora la participación y garantiza que los puntos clave se capturen y aclaren de forma colaborativa durante la discusión, algo que rara vez se encuentra en otras aplicaciones de transcripción.

Las mejores funciones de Otter.ai

Genera rótulos de hablantes automáticamente para identificar quién dijo qué durante las conversaciones.

Entrena a la IA para que reconozca vocabulario personalizado, como jerga específica del sector o nombres únicos, y mejora así la precisión.

Sincroniza directamente con tu Calendario y tus plataformas de reuniones favoritas para facilitar las grabaciones de audio.

Exporta transcripciones en múltiples formatos, incluidos PDF, DOCX y SRT, para un uso versátil.

Limitaciones de Otter.ai / IA

La cancelación de ruido es menos eficaz que en herramientas especializadas como Krisp.

Precios de Otter.ai / IA

Básico: Gratis

Pro: 16,99 $/usuario al mes

Empresa: 30 $/usuario al mes

Corporación: precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Otter.ai

G2: 4,4/5 (más de 250 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 80 opiniones)

4. SoliCall (la mejor para centros de llamadas de nivel de corporación)

a través de SoliCall

Diseñado específicamente para centros de llamadas, SoliCall ofrece una reducción avanzada del ruido y cancelación del eco personalizada para entornos de atención al cliente o equipos de ventas de gran volumen.

Su función más destacada es el procesamiento de audio del lado del servidor, que mejora la calidad del audio en todos los equipos sin necesidad de instalar dispositivos individuales. Optimizado para sistemas VoIP, SoliCall es una solución ideal para empresas que desean ofrecer una experiencia de llamada excepcional a gran escala.

Las mejores funciones de SoliCall

Elimine los ecos para disfrutar de llamadas nítidas y claras en ambos extremos de la línea.

Personaliza los ajustes del filtro de ruido para el audio entrante según las necesidades de tu corporación.

Reduce el uso del ancho de banda procesando el audio de forma eficiente sin comprometer la calidad.

Adáptate rápidamente a los entornos acústicos cambiantes y mantén una calidad de llamada superior en entornos ruidosos.

Limitaciones de SoliCall

Puede requerir una configuración técnica para una integración completa.

Precios de SoliCall

Free

Valoraciones y reseñas de SoliCall

G2: No hay valoraciones disponibles.

Capterra: No hay valoraciones disponibles.

5. WavePad (la mejor para la edición de audio)

a través de WavePad

WavePad no solo sirve para reducir el ruido, sino que también ofrece funciones de edición de audio de calidad profesional. Ideal para podcasters y creadores de contenido, permite un control detallado del audio grabado, lo que facilita el ajuste de los elementos de audio de fondo y el ruido después de la grabación.

Las mejores funciones de WavePad

Realiza la edición de audio con precisión utilizando potentes herramientas de reducción de ruido.

Graba y gestiona múltiples pistas de audio para mejorar la calidad de la producción.

Exporta en un amplio intervalo de formatos para adaptarte a los distintos requisitos de las plataformas.

Limitaciones de WavePad

No es ideal para la cancelación de ruido en tiempo real durante las llamadas.

Precios de WavePad

WavePad Sound Editor Edición estándar: 40 $

WavePad Editor de sonido Master’s Edition: 70 $

Plan trimestral de WavePad Sound Editor Master’s Edition: 3,33 $ al mes.

Valoraciones y reseñas de WavePad

G2: 4,3/5 (más de 30 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 30 opiniones)

6. Utterly (la mejor para el control personalizado del ruido durante las llamadas)

vía Utterly

Diseñada para profesionales que se mueven en entornos de trabajo diversos, la función distintiva de Utterly es el perfil de ruido sensible al contexto.

Esta función ajusta automáticamente los ajustes en función de los patrones de ruido ambiental detectados, con ajustes de supresión de ruido, lo que garantiza transiciones fluidas entre entornos.

Las mejores funciones

Crea perfiles de ruido personalizados adaptados a tu entorno de trabajo actual.

Procesa las entradas de audio en tiempo real, lo que permite obtener comentarios y realizar ajustes de forma inmediata.

Mejora la claridad y la calidad de tu voz, para que suene más profesional.

Conéctese sin problemas con herramientas de videoconferencia para superar los retos de comunicación.

Limitaciones absolutas

Soporte limitado en dispositivos móviles.

Menor eficacia de la cancelación en condiciones de ruido extremo.

Precios absolutos

Free

Elevate: 5 $ al mes

Elevate for Teams: 4 $ al mes por persona.

Valoraciones y reseñas completas.

G2: No hay valoraciones disponibles.

Capterra: No hay valoraciones disponibles.

7. Descript (ideal para podcasters y creadores de contenido)

vía Descript

Descript es una herramienta de edición de audio y vídeo que incluye la cancelación de ruido como una de las funciones de su amplio conjunto de herramientas. Es especialmente útil para los creadores de contenido que necesitan herramientas para editar pistas de audio y eliminar sin esfuerzo el ruido de fondo, las palabras de relleno o los tartamudeos.

Las mejores funciones de Descript

Transcribe pistas de audio y vídeo a texto con gran precisión, lo que facilita la edición y la búsqueda.

Genera nuevo audio con tu voz para corregir errores o añadir nuevo contenido utilizando la función de clonación de voz Overdub de Descript.

Sincroniza con las plataformas de edición más populares para simplificar los flujos de trabajo de posproducción de datos de vídeo y audio.

Limitaciones de Descript

Cancelación de ruido en tiempo real con límite para reuniones en directo.

Precios de Descript

Free

Aficionado: 19 $ al mes por persona.

Creador: 35 $ al mes por persona.

Empresa: 50 $ al mes por persona.

Corporación: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Descript

G2: 4,6/5 (más de 600 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 170 opiniones)

8. LALAL. IA (la mejor para la separación y el aislamiento de audio)

a través de LALAL.IA

LALAL. IA se especializa en el aislamiento de audio impulsado por IA, lo que le permite separar las voces de los instrumentos o los sonidos ambientales. Esto es ideal para músicos o cualquier persona que necesite pistas de audio claras y gratis de ruidos de fondo innecesarios.

Las mejores funciones de LALAL. IA

Procesa archivos de audio en tiempo real con velocidades de procesamiento rápidas.

Arrastra y suelta fácilmente archivos de audio para subirlos rápidamente y procesarlos al instante.

Utiliza el procesamiento por lotes para manejar varias pistas a la vez y ahorrar tiempo en proyectos grandes.

LALAL. Limitaciones de la IA.

Centrado en ediciones posteriores a la grabación, no en el uso en tiempo real.

Precios de LALAL. IA

Particulares:

Paquete Lite: 20 $ (cuota única)

Paquete Pro: 70 $ (cuota única)

Paquete Plus: 54 $ (cuota única)

Empresas:

Master: 50 $ (cuota única)

Premium: 190 $ (cuota única)

Corporación: 300 $ (cuota única)

LALAL. Valoraciones y reseñas de IA

G2: No hay valoraciones disponibles.

Capterra: No hay valoraciones disponibles.

9. Cleanvoice (ideal para la edición de contenidos que requieren la eliminación automática del ruido de fondo)

vía Cleanvoice

Cleanvoice es una herramienta avanzada de edición de audio que aprovecha la IA y se centra en eliminar los sonidos de relleno y el ruido en las grabaciones de audio, lo que la convierte en una opción fantástica para podcasters, entrevistadores y cualquiera que valore una calidad de audio más limpia para la posproducción.

Las mejores funciones de Cleanvoice

Elimine las pausas incómodas o los largos silencios en las conversaciones para disfrutar de una experiencia auditiva más atractiva.

Mejora la claridad de la voz con algoritmos avanzados de reducción de ruido que preservan la calidad vocal.

Procesa varios archivos de audio a la vez para ahorrar tiempo en proyectos grandes.

Limitaciones de Cleanvoice

No apto para llamadas de audio en directo ni para uso en tiempo real.

Personalización limitada para la detección de relleno.

Precios de Cleanvoice

Versión de prueba gratuita

Paga por uso

5 horas: 11 $ al mes

10 horas: 20 $ al mes

30 horas: 45 $ al mes

Suscripción: 1,10 $/hora al mes.

10 horas : 11 $ al mes

30 horas: 30 $ al mes

100 horas: 90 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Cleanvoice

G2: No hay suficientes valoraciones

Capterra: No hay valoraciones disponibles.

10. Neutralizer (la mejor para la ecualización de audio personalizada)

A través de Google Play Store.

Neutralizer es una aplicación exclusiva para Android que ofrece ecualización de audio personalizada y control de ruido adaptado a su perfil auditivo único.

Ideal para personas con sensibilidad auditiva o cualquiera que busque una calidad de sonido optimizada, Neutralizer adapta la entrada de audio a diferentes entornos para una experiencia auditiva mejorada.

Las mejores funciones de Neutralizer

Cambia entre perfiles preestablecidos para el hogar, el trabajo, los viajes o los ajustes al aire libre con un solo toque.

Ajusta las frecuencias individuales para amplificar o reducir intervalos de sonido específicos y disfrutar de una experiencia verdaderamente personalizada.

Disfruta de una experiencia de usuario visualmente atractiva y cómoda en entornos con poca luz.

Limitaciones de Neutralizer

Solo disponible en dispositivos Android.

Capacidades limitadas de cancelación de ruido para llamadas en tiempo real.

Precios de Neutralizer

Gratis para usuarios de Android.

Valoraciones y reseñas de Neutralizer.

G2: No hay valoraciones disponibles.

Capterra: No hay valoraciones disponibles.

Puede que no siempre necesites un software especializado en bloqueo de ruido o herramientas avanzadas de edición de vídeo/audio para satisfacer tus necesidades de comunicación y creación de contenido.

De hecho, las plataformas de gestión de proyectos robustas como ClickUp pueden ofrecer funciones innovadoras que mejoran indirectamente tus flujos de trabajo de reuniones y comunicaciones por vídeo.

📮ClickUp Insight: Casi el 40 % de los profesionales se sienten obligados a realizar un seguimiento de los elementos pendientes inmediatamente después de cada reunión. Según un estudio de ClickUp, a pesar de que la mayoría de las personas tienen la intención de llevar a cabo reuniones, no son capaces de hacerlo. ¿El motivo? Los elementos pendientes suelen estar dispersos y carecen de visibilidad debido a que los canales de comunicación actuales se dividen entre el correo electrónico (42 %) y la mensajería instantánea (41 %). ClickUp facilita la transición del debate a la acción, ya que es la aplicación integral para el trabajo. Reúne tus reuniones, notas y tareas en una plataforma unificada para aumentar la productividad de las reuniones.

Aunque ClickUp no es un sustituto directo de las aplicaciones dedicadas a la cancelación de ruido como Krisp, destaca como una potente herramienta de productividad para equipos remotos. Krisp destaca por garantizar un audio nítido durante las llamadas al eliminar el ruido de fondo, pero ClickUp mejora la eficiencia y la eficacia generales de esas reuniones, ya que ofrece funciones que mejoran la comunicación y la colaboración en el teletrabajo.

Gestión de reuniones sin esfuerzo

Gestiona mejor tus reuniones con ClickUp Meetings. Planifica, programa, asiste y haz un seguimiento de las reuniones con ClickUp Meetings.

Con ClickUp Meetings, puedes preparar agendas detalladas para tus reuniones, iniciar y asistir a reuniones de Zoom directamente desde ClickUp, obtener las notas y transcripciones de tus reuniones dentro de tu entorno de trabajo de ClickUp y asignar tareas directamente a los responsables.

Los asistentes saben exactamente en qué deben centrarse, lo que minimiza la necesidad de discusiones largas y repetitivas que a menudo se producen por una comunicación deficiente. Después de la reunión, se realiza un seguimiento claro de los elementos que se deben tomar, lo que garantiza un seguimiento fluido.

En un solo entorno de trabajo, puedes realizar el seguimiento del progreso de los proyectos, organizar debates y asegurarte de que todos estén alineados con las prioridades.

Grabación fluida de pantalla

Usa instantáneamente grabaciones de pantalla con ClickUp Clips.

Además, si quieres evitar reuniones innecesarias, ClickUp Clips te permite capturar rápidamente grabaciones de vídeo de tu pantalla, junto con la entrada de cámara y audio si es necesario. Puedes compartir fácilmente tutoriales visuales, proporcionar comentarios u ofrecer actualizaciones sin necesidad de una reunión completa.

Es una herramienta valiosa para la comunicación asincrónica, ya que ayuda a los equipos a mantenerse conectados y alineados a través de las zonas horarias, o para las personas que prefieren las explicaciones visuales al texto.

Empieza a usar ClickUp Brain Obtenga soporte de IA específico para su entorno de trabajo con ClickUp Brain.

Potente asistencia con IA

Por último, ClickUp Brain , el asistente de IA integrado de ClickUp, puede ayudarte a mejorar la productividad al eliminar la necesidad de cambiar entre múltiples herramientas para tomar notas, intercambiar ideas o gestionar la información de los proyectos.

Integrada directamente en ClickUp, esta es una de las pocas herramientas de inteligencia artificial que comprende al instante el contexto de tus proyectos y tareas. Vincula tus notas, ideas y recursos con los flujos de trabajo y objetivos relevantes sin necesidad de actualizaciones manuales constantes ni organización. También puede transcribir y resumir mensajes de audio y vídeo para ayudarte a destacar al instante los puntos clave y las acciones a realizar.

Esta conexión perfecta con tu entorno de trabajo te permite capturar fácilmente ideas durante las reuniones, añadir puntos de acción directamente a las tareas y recuperar información específica del proyecto en tiempo real.

Las mejores funciones de ClickUp

Aprovecha la integración de ClickUp con herramientas como Google Calendar, Outlook y Zoom, y mantén tu agenda organizada y accesible desde un único panel de control.

Manténgase al día con las reuniones, los plazos y las tareas integrando varios calendarios en una vista centralizada del Calendario de ClickUp

Utiliza ClickUp Whiteboards para crear un espacio visual en el que los equipos puedan intercambiar ideas, correlacionar flujos de trabajo y crear estrategias visuales de forma conjunta.

Mejora la colaboración a través de reuniones y vídeos con la plantilla ClickUp Meetings , lista para usar. La plantilla de reuniones está diseñada para facilitar todo el proceso de la reunión, desde la planificación hasta el seguimiento, proporcionando un diseño estructurado para las agendas, los objetivos y las acciones a realizar.

Limitaciones de ClickUp

Los nuevos usuarios pueden experimentar una curva de aprendizaje debido al amplio conjunto de funciones.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2 : 4,7/5 (más de 9500 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

En definitiva, mientras que Krisp y sus alternativas mejoran la calidad auditiva de las reuniones, ClickUp garantiza que esas reuniones, y el trabajo que se deriva de ellas, sean productivas, estén bien organizadas y se ajusten a tus metas. Juntos, forman una potente combinación para cualquier equipo remoto.

Mejora la productividad y la comunicación con ClickUp.

Después de explorar las mejores alternativas a Krisp para la cancelación de ruido, queda claro que lograr una comunicación fluida y una mayor concentración va más allá de bloquear el ruido no deseado: se trata de garantizar la eficiencia en todos los flujos de trabajo.

Con sus versátiles herramientas para reuniones, su calendario centralizado, la función Clips y las pizarras para la lluvia de ideas colaborativa, ClickUp te ayuda con todo, desde agendas claras hasta el seguimiento posterior a las reuniones.

Para mí, ClickUp es indispensable. Mejora la comunicación y facilita la gestión de proyectos de una manera que realmente favorece la concentración, la productividad y la colaboración fluida entre equipos.

¡Prueba ClickUp hoy mismo!