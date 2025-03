ChatGPT Indicaciones para la eficiencia y la toma de decisiones en RRHH

Como profesional de RRHH, su plato no sólo está lleno, sino que está a rebosar. En un momento estás buscando contrataciones de última hora. Al siguiente, está incorporando a nuevos miembros del equipo, gestionando el compromiso y asegurándose de que las nóminas funcionan como un reloj.

Comprender ChatGPT y sus funciones

Piense en ChatGPT como el compañero de trabajo que siempre está dispuesto a ayudar (y que nunca necesita una pausa para el café). Creado por OpenAI, está entrenado en un vasto conjunto de conocimientos, lo que lo convierte en un multitarea profesional.

¿Necesitas ayuda para responder preguntas, simplificar conceptos, redactar políticas o escribir correos electrónicos? Esta herramienta de IA tiene todo lo que necesitas.

Aquí tienes cómo funciona ChatGPT chatGPT: procesa tus datos y elabora respuestas que dan en el blanco. Puedes afinar los resultados dándole indicaciones concretas y manteniendo conversaciones de seguimiento.

Cuanto más precisas sean las entradas, mejor será el resultado. Casos de uso de ChatGPT son tan variados como una navaja suiza. Desde el papeleo interminable hasta la contratación, la incorporación y las actualizaciones de políticas, ChatGPT está aquí para ayudar.

Entendamos rápidamente cómo:

Procesamiento del lenguaje natural (PLN): Le ayuda a elaborar documentos claros, profesionales y personalizados, como descripciones de puestos de trabajo, cartas de oferta y encuestas con respuestas similares a las humanas conindicaciones de ChatGPT significativas y detalladas Análisis de datos : Ayuda a interpretar los datos estructurados y no estructurados, lo que facilita el seguimiento de la satisfacción de los empleados, los indicadores clave de rendimiento, y más para guiar las decisiones inteligentes

Le ayuda a elaborar documentos claros, profesionales y personalizados, como descripciones de puestos de trabajo, cartas de oferta y encuestas con respuestas similares a las humanas conindicaciones de ChatGPT significativas y detalladas Lluvia de ideas: Genera nuevos conceptos para ofertas de empleo, políticas, formación, retención de empleados e incluso para preguntas al realizar entrevistas de salida

🌻 Un ejemplo: L'Oréal, con más de 80.000 empleados y 5 millones de candidatos al año, racionalizó la contratación utilizando indicaciones específicas para afinar su IA.

La empresa diseñó tres preguntas clave basadas en competencias, como "Háblenos de una ocasión en la que fracasó, ¿qué aprendió?", para evaluar mejor la idoneidad de los candidatos. Al centrarse en el potencial en lugar de en los criterios tradicionales, aumentaron la eficiencia y personalizaron el proceso, lo que dio lugar a un aumento de la productividad 82% de ofertas de empleo para entrevistas.

ChatGPT Indicaciones para RRHH

¿Quieres que ChatGPT dé en el clavo con esos correos electrónicos de contratación, planes de incorporación o borradores de políticas?

Todo comienza con las indicaciones correctas. Tienes que dominar el arte de ingeniería de indicaciones para obtener resultados personalizados y relevantes. He aquí una biblioteca de indicaciones para ayudarle a abordar todo tipo de tareas de RRHH y despertar su creatividad.

Indicaciones para la selección y contratación de personal

1. crea un cronograma de reclutamiento para contratar a un (rol). Incluya hitos para la publicación del puesto, la selección, las entrevistas y la carta de oferta_

2. crea una descripción detallada del puesto de (rol) en (sector)_

3. Lista de las mejores plataformas para promocionar el (rol) en (sector), dirigido a candidatos de (países) con más de (años de experiencia) en roles similares

4. desarrolla una campaña en LinkedIn, Tableros de empleo e Instagram para promover el rol en (empresa)_

5. diseñar un proceso de entrevista imparcial que nos guíe para realizar entrevistas virtuales eficientes para (rol) y (sector)_

💡Pro Tip: Utiliza una simple tabla de puntuación para valorar a todos los candidatos con las mismas habilidades. Mantiene las cosas justas y centradas.

6. crea una lista de entre 10 y 15 preguntas de preselección para evaluar las aptitudes del candidato y su adecuación al (rol del puesto) en el momento de presentar la candidatura_

elabore una lista de preguntas de comportamiento para evaluar el potencial de liderazgo del candidato a (rol)_

8. cree una evaluación exhaustiva de las (aptitudes) para (rol), que incluya tareas como (p. ej., muestras de redacción, retos de código)_

9. crea una plantilla de correo electrónico profesional para invitar a los candidatos cualificados a la ronda final

10. Redactar una carta de oferta para un candidato seleccionado, que incluya:

Fecha de incorporación

Periodo del contrato

Remuneración

Beneficios

Periodo de prueba

Horario de trabajo

Responsabilidades

11. ¿Cómo se adapta a los empleados a la cultura de la empresa durante la fase de contratación?

12. revise el currículum del candidato para (rol) e identifique sus logros, puntos fuertes y carencias

Algunas indicaciones adicionales:

✅ Elabore una lista de las 10 preguntas principales que los candidatos podrían hacer sobre nuestra empresa durante su primera entrevista

✅ Crear un programa eficaz de recomendación de empleados para fomentar las recomendaciones cualificadas de los empleados existentes

✅ Desarrollar una lista de control para evaluar a los reclutadores independientes o agencias de reclutamiento más adecuados para (industria/nicho)

ChatGPT Indicaciones para la incorporación de nuevos empleados

13. crear una lista de control para el primer día que incluya tareas como el ajuste de los puestos de trabajo, el inicio de sesión en los sistemas y la reunión con las personas clave

14. Elabore una lista de control para la incorporación de empleados remotos, garantizando que tengan acceso a todos los sistemas, canales de comunicación claros y presentaciones virtuales a sus equipos

15. Elaborar un correo electrónico de bienvenida cálido y amistoso para (nombre y rol) que les entusiasme en su primer día y les presente al equipo

16. Crea un atractivo programa de incorporación de 30-60-90 días para un nuevo empleado que incluya:

Metas claras para cada mes

Hitos semanales

Habilidades y conocimientos a desarrollar

Sesiones de control y feedback

Revisión al final del trimestre

17. elabore un manual de fácil lectura con las políticas de la empresa, las oportunidades de desarrollo profesional, los beneficios y detalles divertidos sobre la cultura del lugar de trabajo

18. Proponga programas de formación en línea y fuera de línea para formar a los nuevos empleados en las habilidades requeridas. Prueba a incluir:

Presupuesto de formación

Duración de los programas de formación

Actividades de desarrollo de los empleados

Competencias para las que se les va a formar

Paquete de beneficios

19. Crear una serie de correos electrónicos automatizados como parte del proceso de incorporación con información sobre programas de formación, políticas de la empresa y preguntas frecuentes

20. escribir un guión para un vídeo de incorporación que presente a los miembros clave del equipo y ofrezca una visión general de la empresa

21. escribe un guión breve y amistoso para que un director general o gerente dé la bienvenida al nuevo empleado en un vídeo

22. elabora una encuesta rápida y sencilla para recabar la opinión sincera de los nuevos empleados sobre su experiencia de incorporación_ 23

Indicaciones adicionales:

**Diseña una actividad divertida para romper el hielo que ayude a los nuevos empleados a conocerse durante su primera semana

✅ Crea una Panorámica sencilla y fácil de leer de los beneficios de los empleados, incluida la asistencia sanitaria, el tiempo libre remunerado y cualquier otra ventaja

**Sugiere formas de recabar la opinión de los empleados sobre la formación, la cultura y los procesos

ChatGPT indicaciones para el compromiso y la retención de los empleados

Enumere actividades de compromiso de los empleados para promover la creación de equipos y la colaboración

24. Crear una encuesta exhaustiva para medir la satisfacción laboral de los empleados

💡Instrucciones adicionales: Aclare si la encuesta debe tener preguntas abiertas o cerradas

25. Desarrollar un programa de incentivos para recompensar el rendimiento extraordinario del (equipo)

26. sugiera iniciativas únicas de diversidad e inclusión para mejorar el compromiso

💡Insights to include: Desafíos a los que se enfrenta la plantilla actual y áreas que buscan mejoras

27. cómo crear una cultura de empresa que fomente la conciliación de la vida laboral y familiar

28. identificar las lagunas de nuestras políticas actuales en el lugar de trabajo y proponer mejoras_

💡Qué debe incluir: Adjunte las políticas actuales de su lugar de trabajo. Si no tiene ninguna, simplemente anote los puntos.

29. Crea un programa de reconocimiento transparente para animar a los empleados que lo merezcan

30. crea un calendario anual repleto de actividades y eventos divertidos para el compromiso de los empleados cada mes

después de un trimestre difícil, ¡demos un poco de amor al (departamento/equipo)! Sugiere programas de bienestar, iniciativas para aliviar el estrés o ventajas que les ayuden a recargar las pilas_

32. Comparte algunas formas divertidas de alinear el crecimiento profesional con los objetivos de cada empleado

Algunas indicaciones adicionales:

✅ ¿Cuáles son las formas creativas y no monetarias de reconocer los logros para reconocer los logros de los empleados en teletrabajo?

✅ ¿Qué estrategias funcionan mejor para volver a motivar a los empleados que han perdido la motivación?

✅ ¿Qué factores principales impulsan la lealtad de los empleados? ¡Clasifíquelos!

ChatGPT indicaciones para las revisiones del rendimiento y la retroalimentación

33. Crear una guía paso a paso para realizar evaluaciones imparciales del rendimiento junto con un plan para la gestión del rendimiento

34. Crear un formulario de autoevaluación para que los empleados de (departamento/equipo) lo completen antes de su reunión de evaluación del rendimiento

35. 35. Escriba una estructura para las revisiones del rendimiento que parezca un chateo significativo: celebre las victorias, hable del crecimiento y establezca metas futuras para (equipo/departamento)

36. 36. ¿Qué indicadores clave de rendimiento deberíamos utilizar para medir el intento correcto de (equipo/departamento/proceso de contratación)?

37. 37. Sugiera programas de formación para un empleado de (departamento/equipo) basados en los resultados del análisis del rendimiento y de las carencias de competencias. (añadir datos)

38. 38. _Crear una plantilla de evaluación del rendimiento que se pueda rellenar para proporcionar un feedback constructivo al empleado o para el desarrollo del liderazgo

💡Insights to include: El tono de la retroalimentación y los aspectos en los que debe centrarse como el rendimiento, los logros clave y las áreas de mejora.

39. Recomendar herramientas y marcos para llevar a cabo revisiones eficaces del desempeño

40. 40. Sugerir formas de hacer de las evaluaciones del rendimiento una conversación bidireccional

41. 41. ¿Cómo proporcionar información sensible a los empleados sin desmotivarlos?

Algunas indicaciones adicionales:

**Cree preguntas de autoevaluación que inciten a los empleados a reflexionar sobre su crecimiento personal y profesional

¿Cuáles son algunas formas no convencionales de ayudar a los empleados a prepararse para las evaluaciones de rendimiento, como la escritura de un diario o los ejercicios de rol?

✅ Sugiera módulos de microformación o recursos de aprendizaje sobre la marcha que puedan complementar los comentarios compartidos durante las evaluaciones del desempeño

ChatGPT indicaciones para la creación de políticas y documentos

42. Desarrollar una estrategia/política de compensación justa y competitiva para contratar y retener a empleados excepcionales

43. desarrollar una política para que las agencias de contratación y los reclutadores individuales la apliquen en sus procesos de contratación

44. Crear una política integral en el lugar de trabajo para los empleados remotos

45. desarrollar una plantilla de acuerdo de confidencialidad para los empleados de (sector) con el fin de preservar la integridad y la seguridad de los secretos de la empresa

46. 46. _Generar una política clara e imparcial para tratar los conflictos en el lugar de trabajo. Los conflictos más habituales son (añadir conflictos)

47. desarrollar una política integral de permisos para nuestra organización siguiendo la normativa estadounidense

48. ¿Qué políticas podemos introducir para promover un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal de nuestros empleados?

💡Insights to include: Aclarar aspectos para permisos retribuidos, no retribuidos, vacaciones y enfermedad

49. Desarrollar una política para que los equipos de RRHH gestionen y accedan a los expedientes de los empleados, asegurándose de que cumple la legislación laboral

50. Escribir un código de conducta detallado para (tipo de organización) centrado en aspectos como la profesionalidad, la diversidad y la inclusividad

Indicaciones adicionales:

✅ Redactar una política de acoso en el lugar de trabajo en la que se describan los comportamientos inaceptables, los procedimientos de (elaboración de) informes y las consecuencias

✅ Lista de todas las políticas que deberíamos crear para nuestra organización en (sector, país).

✅ Redactar un documento claro e informativo en el que se describan los detalles del Programa de Asistencia al Empleado (PAE) de la empresa para los empleados de (puesto/rol)

Indicaciones de ChatGPT para análisis y elaboración de informes de RR.HH

51. desarrollar una lista de métricas para medir el intento correcto del proceso de incorporación

52. utilizar los análisis de RRHH para identificar las carencias de competencias en nuestra plantilla y alinear los programas de formación

53. analizar los datos para optimizar nuestra estrategia de compensación y garantizar la competitividad_

54. Crear un formulario de evaluación para medir la eficacia de los programas de formación y desarrollo

55. determinar los índices de rotación de empleados y sugerir formas de reducirlos

💡Insights to include: Alimentar los datos sobre los empleados y su permanencia en la organización e instruir para identificar las razones de una mayor rotación

56. ayúdeme a calcular el coste por contratación para (rol específico) en nuestra organización

💡Insights a incluir: Datos de contratación, incluyendo costes de anuncios, coste de posiciones no cubiertas, formación y costes de periodo de prueba

57. analizar los datos de mano de obra para ayudarme a elaborar planes estratégicos de contratación para el futuro

💡Insights to include: Existing workforce data, including job roles, number of filled vacancies, and skill gaps

Algunas indicaciones adicionales:

✅ Ayúdenos a hacer un seguimiento del rendimiento de la inversión en nuestras campañas de contratación

✅ Sugerir formas de aplicar el análisis predictivo de RRHH para previsión de futuras necesidades de talento y tendencias de la fuerza laboral

crear un informe completo de RRHH que resuma métricas clave como la tasa de rotación, el absentismo y el compromiso de los empleados

Este es un resumen de las principales indicaciones de RR.HH. que pueden ayudar con la contratación, la incorporación, las relaciones con los empleados, la revisión del rendimiento y la analítica.

Recuerda: ChatGPT es una herramienta de IA conversacional. Tienes que darle indicaciones de ida y vuelta con reiteraciones para obtener soluciones enfocadas y relevantes a tus consultas de RRHH.

En cambio, hay Alternativas a ChatGPT que ofrecen muchas más funcionalidades para gestionar tareas y flujos de trabajo específicos de RRHH.

Mejora de la función de RRHH con ClickUp

ChatGPT es excelente para gestionar tareas individuales de RR.HH., pero la gestión de todo el proceso de RR.HH. puede resultar abrumadora. Cuando las herramientas no están conectadas, el caos es aún mayor.

Necesita algo más que un asistente de IA; necesita una plataforma que lo una todo

Ahí es donde ClickUp entra en escena. Es la app, aplicación para el trabajo que lo tiene todo, con una robusta suite de gestión de RRHH que simplifica la contratación, la incorporación y el desarrollo de los empleados. Además, integra funciones de IA para facilitarte el trabajo

Con ClickUp, puede automatizar los flujos de trabajo, realizar un seguimiento de las tareas y crear una experiencia perfecta para sus empleados, desde la contratación hasta la formación.

En la carrera de ChatGPT vs ClickUp esta última gana gracias a su enfoque integrado.

Crear tareas de RRHH que se ejecutan solas con ClickUp Brain

Empecemos con el Cerebro ClickUp, que hace algo más que generar contenidos.¿Incorporación, formación, gestión de tareas? Simplifique todos los aspectos en unos pocos clics.

He aquí cómo:

Automatice los flujos de trabajo de incorporación: Olvídese de ajustar manualmente cada tarea para un nuevo empleado. Cree flujos de trabajo personalizados para cada empleado, desde la bienvenida a bordo hasta el seguimiento del progreso en las primeras semanas.

📌Prompt to try: _Genere un flujo de trabajo de incorporación para un nuevo director de marketing, que incluya el uso compartido de documentos, las tareas de formación inicial y la presentación del equipo

Uso de ClickUp Brain para generar un flujo de trabajo de incorporación

Gestión de la formación sin esfuerzo: La programación de la formación, los recordatorios y la creación de contenidos pueden resultar caóticos. Nuestra IA le permite automatizar las sesiones de formación, enviar recordatorios e incluso generar materiales de formación personalizados.

📌Prompt to try: _Cree un plan de formación de 2 semanas para las nuevas contrataciones de soporte al cliente, que incluya tareas diarias, recursos y recordatorios

Cerebro ClickUp

Plantillas personalizables: ¿Necesita tareas específicas de incorporación o documentos de formación? En lugar de reinventar la rueda, simplemente indíquele a ClickUp Brain que genere lo que necesita al instante.

📌Prompt to try: _Cree una plantilla para la evaluación del rendimiento de los empleados, con secciones para los puntos fuertes, las áreas de mejora y las metas que se pueden alcanzar

Pide a ClickUp Brain que cree una plantilla para la revisión del rendimiento de los empleados

Siga y mida el progreso: Nuestra IA no se limita a ajustar tareas, ¡también las sigue! Controle el progreso de la incorporación y la formación sin tener que abrir varias aplicaciones. Todo está en un solo lugar, por lo que es más fácil estar al tanto de los plazos.

📌Prompt to try: Realiza un seguimiento del progreso de las tareas de incorporación de mi nuevo empleado y me ofrece un resumen semanal de sus actividades completadas y pendientes.

Cerebro ClickUp

¿Lo mejor de todo? No tiene que pasarse el día coordinando, haciendo seguimiento y enviando recordatorios. ClickUp AI se encarga de las tareas repetitivas para que usted pueda centrarse en lo más importante: su gente.

Automatice las tareas repetitivas de RR.HH. con las Automatizaciones de ClickUp

Todos sabemos cuánto tiempo pueden consumir las tareas de RR.HH., especialmente cuando se trata de las mismas cosas repetitivas día tras día. Por suerte, Automatizaciones ClickUp están aquí para hacerle la vida mucho más fácil.

Así es como funciona:

No más seguimientos manuales: No se pierda ni un detalle con los recordatorios de entrevistas, fechas límite y seguimientos-¡olvídese de los olvidos!

No se pierda ni un detalle con los recordatorios de entrevistas, fechas límite y seguimientos-¡olvídese de los olvidos! Aprobaciones más rápidas: ¿Solicitudes de vacaciones o actualizaciones de políticas? Automatice las aprobaciones y evite las idas y venidas

¿Solicitudes de vacaciones o actualizaciones de políticas? Automatice las aprobaciones y evite las idas y venidas Gestión de documentos sin complicaciones: Organice automáticamente los documentos de los empleados y cree desencadenantes que notifiquen a la persona adecuada la llegada de nuevos documentos

Organice automáticamente los documentos de los empleados y cree desencadenantes que notifiquen a la persona adecuada la llegada de nuevos documentos Delegación de tareas sin complicaciones: Asigne y haga un seguimiento de las tareas sin mover un dedo. Deje que ClickUp decida quién hace qué y cuándo

Si no encuentra exactamente lo que busca entre nuestras más de 100 automatizaciones predefinidas, no se preocupe: ¡puede crear las suyas propias!

Cree automatizaciones personalizadas para sus tareas de RRHH con ClickUp Automations

El creador de automatizaciones de IA le permite crear automatizaciones con desencadenantes y acciones de forma instantánea. Sólo tiene que decirle a la IA lo que quiere y ¡ver cómo trabaja! Además, puede editarlo todo antes de publicarlo para asegurarse de que está perfecto.

Test it 👉 Cree una automatización que desencadene un mensaje de bienvenida para los nuevos empleados, les asigne las tareas de su primera semana y establezca recordatorios para los controles semanales. Personaliza la sincronización para enviar el correo electrónico de bienvenida inmediatamente después de que se añadan al sistema, y haz que se envíen recordatorios de tareas todos los lunes.

Para simplificar aún más las cosas, hemos creado una aplicación Plantilla de indicaciones ChatGPT HR con más de 140 indicaciones prácticas.

Plantillas de indicaciones ChatGPT

Así es como ayuda:

Agrupadas para mayor comodidad: Deje de rebuscar entre un sinfín de opciones. Desde redactar un manual del empleado hasta crear un plan de desarrollo profesional, cada tarea tiene su propio grupo dedicado

Deje de rebuscar entre un sinfín de opciones. Desde redactar un manual del empleado hasta crear un plan de desarrollo profesional, cada tarea tiene su propio grupo dedicado Ideas listas para usar: Sáltese la lluvia de ideas. Cada indicación está diseñada para ofrecerle soluciones prácticas sin conjeturas

Sáltese la lluvia de ideas. Cada indicación está diseñada para ofrecerle soluciones prácticas sin conjeturas Resultados de calidad constante: Se acabaron los resultados imprecisos. Estas indicaciones están diseñadas para ofrecer respuestas claras y pulidas en todo momento

¿Quieres saber cómo supera el uso de ChatGPT solo?

Si bien ChatGPT es excelente para generar respuestas, usted debe crear las indicaciones desde cero y organizarlas. Con esta plantilla, todo está dispuesto para usted, sin conjeturas, sin idas y venidas, sólo resultados instantáneos específicos para su empresa.

➡️ Más información: Free IA Prompt Plantillas para ChatGPT 🎙️ Escúchelo de nuestros clientes: El centro de carreras de la Universidad de Miami adoptó ClickUp para mejorar sus flujos de trabajo operativos y de RR.HH consiguiendo:

Mejora de la organización : Agilización de los procesos, lo que conduce a una mejor gestión de los servicios de carrera.

: Agilización de los procesos, lo que conduce a una mejor gestión de los servicios de carrera. Un intento correcto: Establecimiento de un enfoque estructurado para convertirse en uno de los principales centros de orientación profesional de Estados Unidos.

estamos en camino de convertirnos en el principal centro de orientación profesional de Estados Unidos. Es nuestra misión. ClickUp es esencial para asegurar que tenemos un plan para el intento correcto" _Michael Turner, Director Asociado, Career Communities at Miami University

Preocupaciones y consideraciones éticas

Ahora, le hemos dado un sinfín de indicaciones para que su estrategia de RR.HH. sea lo suficientemente sólida como para volver a poner el "humano" en "recursos humanos" Sin embargo, es importante comprender que existen algunas límites de ChatGPT y consideraciones éticas que no podemos ignorar:

Privacidad y seguridad de los datos al utilizar IA en RRHH

Al utilizar ChatGPT para tareas de RR.HH., he aquí una ChatGPT hack que le ayudará: mantenga la información sensible de los empleados fuera de sus indicaciones.

Aunque ChatGPT no almacena datos, siempre es inteligente evitar compartir detalles personales como salarios, direcciones o información de contacto.

💡Ejemplo: si está redactando documentos de incorporación, utilice marcadores de posición en lugar de nombres reales y guarde de forma segura el documento final en una herramienta que cumpla con la GDPR como ClickUp. De esta forma, mantendrá la eficiencia y salvaguardará la privacidad de los empleados.

Garantizar la equidad y mitigar los prejuicios con ChatGPT

La IA es tan imparcial como los datos de los que aprende, lo que significa que pueden aparecer sesgos involuntarios.

**Supongamos que utiliza ChatGPT para seleccionar candidatos. Si no se controla, podría favorecer ciertos currículos sobre otros debido a sesgos históricos en los datos. Por lo tanto, siempre revise y perfeccione los resultados para garantizar procesos justos y equitativos para todos.

Excesiva dependencia de la IA

La IA en RRHH puede ayudar con muchas tareas repetitivas, pero viene con su propio conjunto de dilemas éticos. Cuando confíes en la IA para cosas como la contratación o las promociones, recuerda que la IA aprende de datos pasados, que a veces conllevan sesgos ocultos.

💡Ejemplo: ChatGPT puede sugerir requisitos de trabajo o preguntas para entrevistas basándose en datos obsoletos o sesgados.

Aunque la IA es estupenda para agilizar los procesos, nunca debe sustituir a tus instintos o tu criterio.

Confía siempre en tu instinto: la IA puede ser rápida, pero la intuición humana es insustituible.

