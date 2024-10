7 plantillas ChatGPT gratuitas para agilizar los flujos de trabajo

El plazo se cierne sobre tu cabeza y todas las ideas parecen superfluas. De repente, te encuentras ante un documento en blanco, buscando palabras. Abres ChatGPT, escribes algunas indicaciones y esperas que te resuelva el problema por arte de magia.

Pero no lo hace. Al fin y al cabo, como cualquier herramienta de IA, su eficacia depende de las instrucciones que le des. Aquí es donde las plantillas de ChatGPT pueden guiarte a ti y al algoritmo.

Las plantillas te dan indicaciones estructuradas para maximizar el potencial de la herramienta, tanto si estás redactando correos electrónicos sencillos como organizando proyectos extensos. Así que se acabó la molestia de crear indicaciones desde cero

En este artículo, veremos siete plantillas gratuitas de indicaciones de ChatGPT que transformarán tu flujo de trabajo. ¡Vamos a empezar! 💪

¿Qué son las plantillas de ChatGPT?

Las plantillas ChatGPT son indicaciones predefinidas que proporcionan una manera eficaz de interactuar con ChatGPT de OpenAI y lograr mejores resultados. Sirven como marcos para guiarte en la generación de respuestas o contenidos dirigidos o relevantes de manera eficiente desde la herramienta.

Existen varias plantillas adaptadas a diferentes necesidades. Algunos ejemplos de sus casos de uso incluyen creación de contenidos , lluvia de ideas, edición, programación, análisis y mucho más. Estas son algunas de las necesidades que satisfacen estas plantillas:

Creación de contenidos: Para ayudar a redactar artículos, publicaciones en redes sociales, correos electrónicos, etc.

Para ayudar a redactar artículos, publicaciones en redes sociales, correos electrónicos, etc. Estrategia para campañas de marketing: Lluvia de ideas para campañas, incluidos temas, público objetivo y estrategias de mensajería; también seguimiento de métricas de campaña para análisis de datos

Lluvia de ideas para campañas, incluidos temas, público objetivo y estrategias de mensajería; también seguimiento de métricas de campaña para análisis de datos Reclutamiento y contratación: Creación de descripciones de puestos de trabajo, preguntas habituales en las entrevistas y listas de control de incorporación

Creación de descripciones de puestos de trabajo, preguntas habituales en las entrevistas y listas de control de incorporación Gestión de proyectos: Crear estatutos y cronogramas de proyectos y asignar recursos

Crear estatutos y cronogramas de proyectos y asignar recursos Optimización SEO: Redactar títulos y meta descripciones ricos en palabras clave

Incluso puedes modificar estas plantillas para mejorar su eficacia.

¿Qué hace buena a una plantilla ChatGPT?

ChatGPT, como cualquier otra herramienta, es tan eficaz como la forma en que se utiliza. Cómo funciona ChatGPT ? Hay que darle las indicaciones adecuadas para generar resultados de calidad. Lo que distingue a una gran plantilla ChatGPT es su practicidad, flexibilidad y facilidad de uso.

Veamos algunos de los elementos de una buena plantilla

Claridad: Debe tener instrucciones o indicaciones claras que especifiquen la salida deseada sin ninguna ambigüedad

Debe tener instrucciones o indicaciones claras que especifiquen la salida deseada sin ninguna ambigüedad Especificidad: Debe centrarse en una tarea o tipo de contenido concreto, garantizando que las respuestas sean pertinentes y estén dirigidas a un objetivo concreto

Debe centrarse en una tarea o tipo de contenido concreto, garantizando que las respuestas sean pertinentes y estén dirigidas a un objetivo concreto Concisión: Debe ser breve y directo, proporcionándole nuevas indicaciones con suficiente detalle

Debe ser breve y directo, proporcionándole nuevas indicaciones con suficiente detalle Flexibilidad: Debe ser personalizable, indicándole que explore varias ideas o ángulos dentro de su estructura

Debe ser personalizable, indicándole que explore varias ideas o ángulos dentro de su estructura Relevancia: Debe estar en consonancia con el público al que va dirigido o con el objetivo que se persigue, asegurando que el contenido resuena con el grupo demográfico al que va dirigido

🌟Lea también: Casos de uso de ChatGPT para empresas (Con ejemplos de indicaciones y sugerencias de uso)

7 Plantillas ChatGPT Gratuitas

Tanto si estás elaborando estrategias de marketing, organizando proyectos o buscando nuevas ideas creativas para escribir, tenemos una plantilla para ti.

Aquí tienes una lista de 7 plantillas gratuitas, gratuitas/a Plantillas de indicaciones IA para ChatGPT que te ayudarán a ahorrar tiempo y a realizar varias tareas a la vez como un profesional.

1. ClickUp ChatGPT Indicaciones para la plantilla de marketing

Descargar esta plantilla

Cree titulares de marketing, describa funciones de productos y escriba guiones de vídeo con la plantilla ClickUp ChatGPT Prompts for Marketing

En ClickUp ChatGPT Indicaciones para la plantilla de marketing ofrece más de 600 indicaciones diseñadas para impulsar sus esfuerzos de marketing. Con esta colección, obtendrá ideas creativas y estrategias prácticas para todo, desde el marketing de contenidos hasta las campañas de correo electrónico. También le ayuda a utilizar ChatGPT para las redes sociales .

Las indicaciones son flexibles, por lo que puedes encontrar la adecuada para cualquier reto de marketing al que te enfrentes. También puede utilizarlas directamente en ClickUp para organizarse y mantener sus campañas en el buen camino.

💡 Ejemplo de indicación: "Abordar las posibles preocupaciones u objeciones que puedan tener los adultos jóvenes con respecto a la moda sostenible y tranquilizarlos

✨ Ideal para: Responsables de marketing de contenidos, gestores de redes sociales y jefes de marketing

Descargar esta plantilla

🧠 ¿Sabías que? Desarrollo de software, marketing y atención al cliente son los tres campos con mayor índice de adopción e inversión en IA.

2. ClickUp ChatGPT Indicaciones para la plantilla de RRHH

Descargar esta plantilla

Genere guías detalladas sobre el proceso de incorporación de empleados o incluso un sistema de revisión de empleados con las indicaciones de ClickUp ChatGPT para la plantilla de RR.HH

En ClickUp ChatGPT Indicaciones para la plantilla de recursos humanos es un recurso completo para los profesionales de RR.HH. que buscan mejorar sus prácticas con ideas basadas en la IA. Con más de 140 indicaciones que cubren temas clave de RR.HH., le ayuda a encontrar ideas y estrategias que se adapten a las necesidades de su organización.

También puede personalizarlas fácilmente para varias tareas, como la redacción de descripciones de puestos de trabajo o la planificación de iniciativas de compromiso de los empleados. Esto le proporciona una forma reflexiva de alinear las indicaciones con la cultura y las metas de su empresa.

La plantilla también se integra con Cerebro ClickUp clickUp Brain /%href/, que facilita la creación de ideas y borradores de contenido directamente con IA. Con Todo en un solo lugar, puedes gestionar tus tareas de RRHH y crear documentos de forma más eficiente y colaborativa.

💡 Ejemplo de indicación: 'Crear una descripción de trabajo para un editor de vídeo que atraiga a candidatos cualificados con las habilidades y experiencia adecuadas.'

✨ Ideal para: Profesionales de RRHH, responsables de personas y cultura, personal de L&D

Descargar esta plantilla

🧠 ¿Sabías que? 38% de los líderes de RRHH han explorado o implementado soluciones de IA para mejorar la eficiencia de los procesos dentro de su organización.

3. Indicaciones de ClickUp ChatGPT para Ingeniería

Descargar esta plantilla

Generar todo, desde las funciones del lenguaje de programación a los algoritmos para resolver problemas con ClickUp ChatGPT Indicaciones para la plantilla de Ingeniería

En ClickUp ChatGPT Indicaciones para la plantilla de ingeniería ofrece a los ingenieros de software una forma estructurada de enfrentarse a los retos de la programación. Es una herramienta útil para indicaciones de ingeniería mejorar la resolución de problemas y agilizar la gestión de proyectos.

Con más de 200 indicaciones sobre diversos temas de ingeniería, podrá generar nuevas ideas para sus proyectos, escribir código estar al día de las últimas tendencias y aportar soluciones a problemas complejos.

💡 Ejemplo de indicación: 'Quiero desarrollar un sistema que pueda detectar coches a partir de imágenes utilizando el aprendizaje automático' o 'Quiero que escribas código para esta aplicación de modo que se ejecute más rápida y eficientemente.'

✨ Ideal para: Ingenieros de desarrollo de software, gente de Front-end y Back-end, Jefe de ingeniería

Descargar esta plantilla

4. ClickUp ChatGPT Indicaciones para Finanzas

Descargar esta plantilla

Crear indicaciones para impulsar su conocimiento financiero con ClickUp ChatGPT Indicaciones para la plantilla de Finanzas

En ClickUp ChatGPT Indicaciones para la plantilla de Finanzas es una forma estupenda de simplificar la gestión financiera. **Con más de 150 indicaciones personalizadas, puede desglosar conceptos financieros complicados de una forma fácil de entender

Tanto si estás empezando con un tema y quieres utilizar ChatGPT para investigar o quieres elaborar un plan financiero para alcanzar tus metas a largo plazo, encontrarás indicaciones que te guiarán paso a paso.

💡 Ejemplo de indicación: 'Necesito ayuda para comprender los aspectos básicos de las primeras inversiones, como las acciones, los bonos y los fondos de inversión, y cómo pueden utilizarse para alcanzar metas financieras a largo plazo'

✨ Ideal for: Millenials and GenZ folks who want to build a personal finance plan and understand their money well

Descargar esta plantilla

5. ClickUp ChatGPT Indicaciones para escribir

Descargar esta plantilla

ClickUp ChatGPT Indicaciones para la plantilla de escritura ayuda a los autores escribir biografías, blogs, e incluso libros

En ClickUp ChatGPT Indicaciones para la plantilla de escritura es tu asistente y compañero de escritura con más de 200 indicaciones diseñadas para ayudar a escritores de distintas experiencias. Gracias a su excepcional capacidad de procesamiento del lenguaje natural (PLN), podrás elaborar contenidos que se ajusten a tu estilo y a tus preferencias temáticas.

Genera ideas creativas para cualquier cosa, desde artículos a entradas de blog o textos persuasivos. También te ayuda a mejorar tu estilo de redacción y a personalizar cada indicación para ajustar detalles como el tipo de documento o el público, de modo que el contenido sea preciso y atractivo. Su integración con ClickUp hace que sea muy cómodo incorporarlo a tu flujo de trabajo.

💡 Ejemplo de indicación: "Quiero escribir un blog convincente de una extensión adecuada para captar la atención de los profesionales de la salud. Asegúrese de que el blog se destaca de los competidores.'' o 'Estoy buscando técnicas para escribir descripciones de productos claras y concisas para comunicar funciones a una audiencia GenZ'.

✨ Ideal para: Redactores de contenidos, directores de marketing, directores de marca

Descargar esta plantilla

🌟Also Read: 7 Plantillas gratuitas de redacción de contenidos para una creación de contenidos más rápida

6. ClickUp ChatGPT Indicaciones para la gestión de proyectos

Descargar esta plantilla

Genere ideas de proyectos para las necesidades de su empresa con la plantilla de indicaciones para la gestión de proyectos de ClickUp ChatGPT

En ClickUp ChatGPT Indicaciones para la plantilla de gestión de proyectos ofrece una increíble colección de más de 190 indicaciones para que la gestión de proyectos sea más fluida y personalizada. Le ayuda a generar ideas, crear tareas y elaborar cronogramas, todo ello específico para las necesidades de sus proyectos.

Su integración con ClickUp Brain te permite generar contenido directamente en la plataforma. Todo se mantiene en el mismo lugar, lo que ayuda a la velocidad y a una gestión fluida. Otra gran función que diferencia a esta plantilla es su integración con Vistas personalizadas de ClickUp .

Esto significa que puede visualizar los cronogramas y el progreso de las tareas con claridad, manteniendo a todos los miembros de su equipo en la misma página.

En definitiva, esta plantilla te ofrece una potente combinación de indicaciones personalizadas, integración de IA sin problemas y opciones de visualización flexibles, lo que la convierte en una opción sólida para una gestión de proyectos eficaz.

💡Ejemplo de indicación: "Necesito crear un plan de proyecto para el desarrollo de un sitio web para mantenerme organizado y en el buen camino" o "Estoy buscando estrategias para garantizar la entrega correcta del proyecto y minimizar los riesgos relacionados con el rediseño del producto"

✨ Ideal para: Gestores de proyectos, jefes de departamento y particulares que quieran agilizar su flujo de trabajo

🌟También lea: Las 15 mejores alternativas a ChatGPT .

Descargar esta plantilla

7. ClickUp ChatGPT Indicaciones para la gestión de productos

Descargar esta plantilla

Comprenda las necesidades de los clientes y cree documentación sobre los productos con la plantilla ClickUp ChatGPT Prompts for Product Management

En ClickUp ChatGPT Indicaciones para la plantilla de gestión de productos le ofrece más de 130 indicaciones dirigidas a cubrir todo, desde el proceso de lluvia de ideas hasta el desarrollo de estrategias. Es una gran herramienta para que los gestores de productos comprendan mejor las necesidades de los clientes y creen productos que gusten a todos

**Encontrará indicaciones diseñadas para identificar los puntos débiles y desarrollar funciones que resuelvan realmente los problemas de los usuarios. Este énfasis en el diseño centrado en el usuario le ayudará a crear productos que a sus clientes les encantará utilizar.

💡Ejemplo de indicación: 'Necesito desarrollar una hoja de ruta para el lanzamiento de un producto para el cuidado de la piel; incluya los hitos clave y los puntos de retroalimentación de los clientes' Esta indicación le guiará a través de cronogramas, funciones y necesidades de los clientes de una sola vez.

ideal para: directores de producto, directores de diseño, jefes de producto y fundadores

Descargar esta plantilla

Libere todo el potencial de ChatGPT con ClickUp

Con estas siete plantillas gratuitas de ChatGPT al alcance de su mano, estará en el buen camino para aumentar la productividad de su equipo. Le ayudarán a ahorrar tiempo en tareas repetitivas, a generar nuevas ideas y a organizar el contenido sin agobios.

Si combina estas plantillas con ClickUp, dispondrá del dúo perfecto para lograr una gran eficacia. Conectará a su equipo en una plataforma de gestión de proyectos todo en uno y mantendrá el rumbo de sus proyectos. ¿Y lo mejor de todo? ¡Free!

¿A qué esperas? Transforma ahora tu forma de trabajar. Inscríbase hoy mismo en ClickUp ¡!