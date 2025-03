Cómo fomentar un estilo de liderazgo marcapasos en su equipo

Hay un viejo refrán que dice que un equipo es tan rápido como su miembro más lento. Aunque esto es cierto, hay algo más cierto y pertinente. Cada equipo sólo puede ser tan rápido como el ritmo que marca su líder.

Por ejemplo, si un líder está entusiasmado con la IA generativa y anima a los miembros del equipo a utilizarla, la adopción y, por tanto, los resultados mejorarán, aunque los riesgos sean mayores.

Sin embargo, si el líder se muestra escéptico y opta por esperar y observar, la empresa podría perder la ventaja de ser la primera en mover ficha.

En esencia, el ritmo al que el líder se adapte a los cambios del mercado definirá la velocidad del cambio en la organización. Este fenómeno se denomina liderazgo que marca el ritmo.

En esta entrada del blog, exploramos qué es, por qué funciona y cómo puede integrarlo en su organización.

¿Qué es el estilo de liderazgo que marca el ritmo?

El estilo de liderazgo Pacesetting es un enfoque de la gestión de empresas que prioriza el rol del líder en la obtención de resultados de alta calidad a partir de un equipo motivado y de alto rendimiento.

Daniel Goleman, un popular psicólogo y autor, introdujo este estilo de liderazgo junto con otros cinco en su libro Liderazgo primario . Describe seis estilos de liderazgo:

Visionario: Inspira a los miembros del equipo con una visión y una dirección claras

Inspira a los miembros del equipo con una visión y una dirección claras Coaching: Se centra en el desarrollo personal de los empleados para potenciar sus puntos fuertes y superar sus puntos débiles

Se centra en el desarrollo personal de los empleados para potenciar sus puntos fuertes y superar sus puntos débiles Afiliativo: Se centra en crear armonía en el equipo y en mantenerse conectado

Se centra en crear armonía en el equipo y en mantenerse conectado Democrático: Fomenta la colaboración y el consenso en el equipo

Fomenta la colaboración y el consenso en el equipo Comando : Resuelve problemas con autoridad

: Resuelve problemas con autoridad Establece normas de rendimiento y predica con el ejemplo

Cada uno de estos estilos de liderazgo tiene sus propias necesidades y posibilidades de aplicación. En este artículo, nos centraremos en el estilo de liderazgo de establecimiento de espacios.

Antes de entrar en detalles, es importante notar que "marcar el paso" no significa acelerar. No requiere automáticamente que las cosas vayan más deprisa. De hecho, en situaciones de crisis o cambio, puede ayudar establecer un ritmo más lento para asegurarse de que todo el mundo está a bordo y cómodo.

Veamos ahora cómo es en la práctica el liderazgo que marca el ritmo.

📖 Más información: Echa un vistazo a nuestro resúmenes de libros página de resúmenes de algunos de los textos más importantes del mundo sobre liderazgo, gestión del tiempo, productividad, etc.

Características clave del liderazgo que marca el ritmo

Un buen líder que marca el ritmo no sólo marca el ritmo. También establece la hoja de ruta y el destino del viaje. Por lo tanto, se caracteriza por lo siguiente.

Poner el listón muy alto

Los líderes que marcan el ritmo establecen unos niveles de exigencia elevados y esperan que el equipo los cumpla. Además, suelen predicar con el ejemplo y mostrar lo que significa subir el listón. Esto crea una cultura en la que los miembros del equipo están en constante búsqueda de la excelencia, que es un sello distintivo de los líderes que marcan el ritmo.

Orientación a resultados

El estilo de liderazgo que marca el ritmo establece grandes metas y se centra en alcanzarlas. Impulsa al equipo hacia resultados concretos, mejorando constantemente la productividad individual y del equipo.

Mejora de la eficacia

El término "ritmo" también incluye aspectos de coherencia y repetibilidad. Cuando los líderes que marcan el ritmo establecen metas, exigen una ejecución más rápida sin comprometer la calidad. Esto es ideal para entornos de ritmo rápido con equipos de alto rendimiento.

Alta competencia

El liderazgo que marca el ritmo funciona mejor en equipos de alto rendimiento, equipos autogestionados . Esto significa que se espera que los miembros del equipo asuman la propiedad de las tareas y las ejecuten con gran competencia.

Baja tolerancia al bajo rendimiento

El ritmo del proyecto depende casi por completo de la capacidad del equipo para mantenerlo. Esto significa que los líderes que marcan el ritmo tienen poca paciencia con el bajo rendimiento. Suelen abordar los problemas de forma directa y rápida para mantener un alto nivel.

A pesar de sus muchas ventajas, el liderazgo que marca el ritmo no es adecuado para todo tipo de situaciones. He aquí un manual sobre cuándo utilizar este estilo de liderazgo. Pero antes, si nunca has sido líder, aquí tienes algunos consejos sobre cómo adquirir experiencia de liderazgo .

Cuándo utilizar el liderazgo por etapas

En su libro, Goleman escribe que el liderazgo que marca el ritmo suele tener un impacto muy negativo en el clima de la empresa porque con demasiada frecuencia se ejecuta mal. Esto demuestra que el liderazgo que marca el ritmo sólo funciona en las circunstancias y entornos adecuados.

Si adopta este liderazgo de equipos estilo, tenga en cuenta las siguientes indicaciones.

Cuando tenga metas desafiantes y emocionantes

El liderazgo dinámico es ideal para situaciones cruciales en los negocios. Tanto si se trata de una nueva empresa que aspira a crecer, como de una corporación que está trabajando en una fusión o una pequeña empresa que va a entrar en Internet, un gran reto requiere un liderazgo que marque el ritmo.

Durante los cambios organizativos

Cuando la organización está fallando y necesita un impulso, el liderazgo que marca el ritmo ayuda. Las organizaciones pueden superar los retos financieros, la moral baja y la falta de innovación siguiendo a un líder que marca el ritmo y predica con el ejemplo.

En una crisis o durante un cambio a gran escala

El estilo de marcar el ritmo también es estupendo para liderar el cambio . Los líderes con este estilo prosperan en situaciones de crisis identificando rápidamente el problema, ajustando claramente las expectativas y ensuciándose las manos para resolver los problemas sobre el terreno.

Cuando la calidad es esencial

La gente confunde el establecimiento del ritmo con algo que hace que las cosas vayan más rápido. Si bien es cierto, el establecimiento del ritmo tiene tanto que ver con la velocidad como con la excelencia. Los líderes que marcan el ritmo fijan normas estrictas y esperan resultados de alta calidad, por lo que son los más adecuados para crear productos diferenciados.

Cuando se persiguen plazos

Por último, el liderazgo que marca el ritmo puede mejorar drásticamente la velocidad. Garantiza la concentración en la meta, el seguimiento y la finalización de las tareas a tiempo o antes. Esto cambia las reglas del juego cuando se persiguen plazos ajustados.

¿Cómo es un líder que marca el ritmo? Tenemos algunos ejemplos.

Ejemplos de liderazgo que marcan el ritmo

Daniel Goleman ofrece el ejemplo de Mark Loehr, director general de Soundview Technology tras el 11-S, que dirigió a su equipo en medio de la confusión emocional del momento. "En los días siguientes, Loehr estuvo allí mientras la gente lloraba unida", escribe, demostrando la necesidad de un liderazgo que se adapte a las circunstancias inteligencia emocional en el liderazgo también.

Aquella crisis definió el tipo de líder que era Loehr. He aquí otros líderes que emergieron de las crisis, las circunstancias y las oportunidades que se les presentaron.

Elon Musk (Tesla, SpaceX, X)

Elon Musk es conocido por trabajar regularmente 120 horas a la semana. También es conocido por ser un jefe exigente, que espera que sus equipos trabajen horas similares. En un memorándum escribió: "Cuanto más alto eres, más visible debe ser tu presencia. Por eso pasaba tanto tiempo en la fábrica"

Con esta actitud, establece y dirige el ritmo al que funcionan sus organizaciones en Tesla, SpaceX y X (antes conocida como Twitter).

Steve Jobs (Apple)

Steve Jobs es un ejemplo clásico de líder que marca el ritmo. No sólo marcó el ritmo en su organización, sino también en la industria en general. Impulsó la innovación y el lanzamiento de productos revolucionarios como el iPod para música, el iPhone para teléfonos inteligentes y el iPad para tabletas.

Desde su casi quiebra en 1997, cuando Steve volvió a unirse a Apple, la llevó a convertirse en una de las empresas más valiosas del mundo.

Jack Welch (General Electric)

Ya hemos visto que los líderes que marcan el ritmo no toleran un rendimiento por debajo de lo esperado. Jack Welch es un gran ejemplo de ello. Tanto es así que ideó un modelo formal llamado curva de vitalidad, que clasifica a todos los empleados en tres categorías:

El 20% superior, que es el más productivo

El 70% intermedio que es esencial y razonablemente productivo

El 10% inferior que es improductivo y debe ser despedido

La seriedad con la que te tomes las tácticas del estilo pacesetting depende de ti y de tu retos de liderazgo .

Por ejemplo, puede que no despida al 10% inferior, sino que les dé más compatibilidad con formación y herramientas.

Como líder que marca el ritmo, puede elegir cómo responder a cualquier situación en su lugar de trabajo. Sin embargo, algunas buenas prácticas pueden ayudarle a alcanzar el intento correcto.

Estrategias clave para fomentar un estilo de liderazgo que marca el ritmo

El buen liderazgo se basa en la claridad y la coherencia. Como líder que marca el ritmo, debe tener claras sus expectativas y ser coherente en su comportamiento. La forma más eficaz de lograr ambas cosas es mediante la comunicación y la colaboración periódicas con sus equipos. Aquí es donde una plataforma de trabajo virtual como ClickUp puede ayudar.

1. Borradas expectativas claras

Un líder que marca el ritmo establece normas estrictas y se asegura de que todos los miembros del equipo las entienden. He aquí cómo.

Establece metas SMART : Mostrar al equipo lo que se espera que consiga

: Mostrar al equipo lo que se espera que consiga Crear directrices : Ofrezca una serie de sugerencias o una hoja de ruta sobre cómo alcanzar sus metas

: Ofrezca una serie de sugerencias o una hoja de ruta sobre cómo alcanzar sus metas Imponer plazos: Ajustar un plazo para cada tarea y formar a los miembros del equipo para que lo cumplan

Una herramienta completa como Metas de ClickUp es una forma estupenda de hacer visibles tus objetivos y progresos en un solo lugar. Establezca metas, asigne tareas, etiquete a las personas, organícelas en carpetas y controle el progreso en tiempo real.

seguimiento preciso de procesos con ClickUp Goals

2. Proporcionar feedback y reconocimiento periódicos

Un buen liderazgo requiere una buena comunicación. Esto se aplica tanto a las metas, los informes y las instrucciones como al reconocimiento y la retroalimentación.

Por ejemplo Tareas de ClickUp en un proyecto con plazos de entrega ajustados, puede redactar instrucciones claras y criterios de aceptación para cada tarea. Durante el transcurso del proyecto, es posible que desee estar disponible para responder preguntas o dar compatibilidad a los miembros del equipo en los siguientes aspectos Chat de ClickUp .

Utilice ClickUp Chat para comunicarse en tiempo real en contexto

Si se encuentra en una situación de crisis, puede utilizar una herramienta como Pizarras ClickUp para correlacionar tu proceso de pensamiento y mostrar tu visión al equipo. Al final del año o en las retrospectivas, puedes utilizar tus estilos de comunicación en el liderazgo ofrecer feedback o coaching.

3. Predicar con el ejemplo

Practica el liderazgo marcapasos realizando trabajos difíciles. Especialmente cuando persiga grandes metas o plazos ajustados, asuma una tarea difícil y muestre cómo se termina. Esto ayuda a generar confianza y creatividad entre los miembros del equipo.

Uno de los mayores riesgos de predicar con el ejemplo es que el equipo piense que una determinada tarea es cosa tuya. Por ejemplo, puede mostrar a su equipo cómo debe programarse una función escribiendo el código correspondiente. Como resultado, su equipo podría asumir que usted también es desarrollador y que les ayudará con cada función.

Evite estas eventualidades con Plantilla de plan de gestión de equipos de ClickUp . Utilícela para describir quién hace qué, su rendimiento y el intento correcto de conseguirlo.

4. Fomentar la autonomía y la responsabilidad

El liderazgo que marca el ritmo funciona mejor en equipos autogestionados, de alto rendimiento, con autonomía y responsabilidad responsabilidad del equipo . Por lo tanto, facúltales para

Desafiar el status quo y plantear preguntas difíciles

Explorar formas innovadoras de resolver problemas

Experimentar y fracasar en su búsqueda de la excelencia

Asuman la responsabilidad de sus acciones y mejoren continuamente

Una forma sencilla de hacer operativa la responsabilidad en su organización es utilizar la matriz RACI. Este marco divide al equipo en responsables, rendidores de cuentas, consultados e informados (RACI), dando a todos claridad sobre su rol en el proceso.

¿Listo para empezar? Plantilla de matriz de asignación de responsabilidades de ClickUp está lista para ponerse en marcha. Esta plantilla para principiantes, totalmente personalizable, es ideal para ajustar el ritmo del flujo de trabajo en función de las habilidades y los roles de cada miembro del equipo.

Bonus: Explorar otros Plantillas de gráficos RACI para empezar. Si no está seguro de los términos, consulte RACI responsable frente a responsable .

5. Seguimiento del progreso

¿Cómo sabes si tu ritmo está funcionando si no controlas los resultados? Utilice Paneles de ClickUp para realizar un seguimiento del rendimiento de cada una de las métricas que haya ajustado. Desde campañas de marketing hasta sprints de desarrollo, estos potentes paneles pueden ayudarle a ver los informes en tiempo real.

obtenga información instantánea con los cuadros de mando de ClickUp

6. Fomente una cultura de mejora continua

No marque el ritmo y aléjese. Evalúe continuamente el ritmo -y los resultados- y mejore en consecuencia. Esto puede significar:

Recoger opiniones : Recabar opiniones periódicas del equipo sobre el ritmo, las lagunas, los cuellos de botella, etc., para el trabajo futuro

: Recabar opiniones periódicas del equipo sobre el ritmo, las lagunas, los cuellos de botella, etc., para el trabajo futuro Evaluar el rendimiento : Introspección sobre lo que ha sucedido y lo que podría haber sido mejor al final de cada proyecto o tarea

: Introspección sobre lo que ha sucedido y lo que podría haber sido mejor al final de cada proyecto o tarea Ajustar los procesos : Tomar las conclusiones de la retroalimentación y la introspección para mejorar los procesos en el futuro

: Tomar las conclusiones de la retroalimentación y la introspección para mejorar los procesos en el futuro Reevaluación: Continuar el ciclo de mejora mediante reevaluaciones y ajustes periódicos Plantilla de informe de progreso de ClickUp ofrece un excelente punto de partida para la mejora continua y gestión de equipos . Ayuda a realizar un seguimiento de las métricas que importan para identificar lagunas de productividad, ineficiencias y otros problemas.

Si esto le ha convencido para adoptar un rol de liderazgo que marque el ritmo en su organización, he aquí una evaluación objetiva de sus pros y sus contras.

Pros y contras del liderazgo que marca el ritmo

Un estilo de liderazgo que marca el ritmo no es la única manera. De hecho, el propio Daniel Goleman amplía los pros y los contras de otros cinco estilos de liderazgo.

Pero si te inclinas por ser un líder que marca el ritmo, aquí tienes sus ventajas y desventajas.

Pros

Alto rendimiento: El liderazgo que marca el ritmo empuja a los equipos a lograr resultados excepcionales mediante el ajuste de metas ambiciosas. Este enfoque puede dar energía a un equipo altamente cualificado, creando una cultura empresarial de excelencia y responsabilidad.

Motivación: El liderazgo que marca el ritmo se asegura de que todos sepan adónde van. Esto les mantiene motivados y centrados en los resultados. Además, cuando se predica con el ejemplo, los equipos también se sienten inspirados para hacer grandes cosas.

Orientación a resultados: El establecimiento del ritmo se centra en resultados mensurables, alineando los esfuerzos con las metas de la organización. Esto mejora la eficacia y minimiza el despilfarro.

Desarrollo de habilidades: Las altas expectativas de un líder que marca el ritmo empujan a los empleados a superar sus límites y desarrollar nuevas habilidades. Con el tiempo, esto crea un poderoso conjunto de empleados excepcionalmente competentes.

Contras

Enfoque a corto plazo: Aunque el liderazgo que marca el ritmo es eficaz para lograr resultados inmediatos, puede no ser sostenible a largo plazo. Se corre el riesgo de descuidar el bienestar, el desarrollo y la cultura saludable de los empleados.

Evite estas consecuencias haciendo un seguimiento proactivo. Por ejemplo, puede integrar en su organización programas de salud mental y bienestar para compatibilidad de los empleados.

O podría crear una carta organizativa sobre Documentos de ClickUp para demostrar cómo es una cultura saludable en el lugar de trabajo. Así, cuando un empleado se sienta defraudado, podrá consultar estos documentos/manuales y plantearle el problema.

Agotamiento del empleado: Las elevadas exigencias constantes y un enfoque implacable en el rendimiento pueden dar la sensación de estar funcionando en una rueda de hámster. Con el tiempo, esto puede disminuir la moral, la productividad y la retención de los empleados.

Esté atento al agotamiento. Recabe con frecuencia la opinión de los empleados mediante Vista del Formulario ClickUp . Basándose en las respuestas, racionalice los procesos para evitar el agotamiento.

Falta de compatibilidad: Como líder que marca el ritmo, si te tomas en serio la autonomía, puede que dejes a los empleados con la sensación de que les falta compatibilidad. Fomente una cultura de colaboración estando disponible para sus equipos sin comprometer su autonomía.

Innovación reprimida: La búsqueda del ritmo y la excelencia puede impedir a veces que los empleados experimenten o asuman riesgos. En estos entornos, los miembros del equipo pueden dar prioridad a la reunión de expectativas frente a la exploración de soluciones innovadoras, lo que puede limitar el crecimiento a largo plazo.

💡Consejo profesional: Reserva tiempo para innovar. Aprende a preguntar: "¿Hay una forma mejor de hacer esto?" Ajuste el ritmo para adaptarse a los retrasos de la innovación. Utiliza herramientas como las Pizarras ClickUp para intercambiar ideas con el equipo y mostrarles que no pasa nada.

Ajuste el ritmo de forma eficaz con ClickUp

A menudo, el establecimiento del ritmo se entiende erróneamente como el ajuste del ritmo para ser rápido. Aunque así es como suelen trabajar los líderes que marcan el ritmo, los buenos líderes también saben marcarse un ritmo adecuado.

Al igual que un corredor de fondo que empieza la carrera despacio para conservar energía, los líderes utilizan su ritmo para equilibrar el equipo durante un proyecto importante. Encarnan comportamientos de liderazgo como ser un modelo a seguir, gestionar las tareas con eficacia y asumir riesgos calculados para hacer avanzar al equipo. Crean un entorno de trabajo saludable que fomenta el compromiso de los empleados.

Combinan el establecimiento del ritmo de trabajo con un estilo de liderazgo basado en el coaching para poner al día a los empleados. Lo integran con un estilo de liderazgo democrático en el que recogen opiniones con regularidad y se mantienen al día de los conocimientos sobre el terreno.

También se ayudan de herramientas de liderazgo como ClickUp para mantener el rumbo. Ya sea para el ajuste de metas, la redacción de instrucciones, la colaboración creativa o el seguimiento del progreso, ClickUp tiene todo lo que un líder necesita para marcar el ritmo y desplegar velas. Pruébelo usted mismo. Regístrese gratis, gratuito/a en ClickUp hoy mismo .