Cómo hacer un análisis conjunto con una guía paso a paso

Acaba de conseguir un codiciado anuncio para la Super Bowl. Es mucho lo que está en juego, y puede ser el éxito o el fracaso de su campaña. ¿Cómo sabe qué elementos del anuncio resonarán realmente en su público?

Aquí es donde entra en juego el análisis conjunto. Puede ajustar su enfoque para maximizar el impacto revelando lo que más valoran sus clientes.

El análisis conjunto permite a los profesionales del marketing y a los gestores de productos probar variaciones para descubrir qué elementos determinan las preferencias de los consumidores.

Esta poderosa herramienta se integra perfectamente en su estrategia de marketing proceso de planificación de marketing el proceso de planificación de marketing le ayuda a predecir las elecciones del consumidor y a optimizar las decisiones para aumentar el atractivo del producto.

En esta entrada del blog, trataremos todo lo que necesita saber sobre el análisis conjunto, cómo realizarlo y sus aplicaciones en el mundo real.

¿Qué es el análisis conjunto?

El análisis conjunto es una técnica de investigación de mercado utilizada para comprender las preferencias de los clientes presentando a los participantes diferentes combinaciones de funciones de productos.

Este método ayuda a descubrir qué es lo que más importa a su público, lo que permite a las empresas priorizar funciones y estrategias de precios de forma eficaz.

Por ejemplo, un fabricante de coches puede utilizar el análisis conjunto para determinar si los clientes valoran más la eficiencia del combustible que los interiores de lujo a la hora de elegir un nuevo modelo.

Dato curioso: Paul Edgar Green y Vithala Rao acuñaron el término "análisis conjunto" en su artículo de 1971 'Conjoint Measurement for Quantifying Judgmental Data' en el Journal of Marketing Research (JMR).

Componentes clave del análisis conjunto

El análisis conjunto no es sólo una herramienta: es su hoja de ruta para diseñar productos que la gente realmente desea. Gracias a los datos de encuestas y simuladores de mercado, podrá perfeccionar sus estrategias y obtener información valiosa sobre las preferencias de su público.

Estos son los componentes clave:

Atributos y niveles de atributos: Los atributos son los bloques de su producto, como el precio o el color. Los niveles son las opciones específicas de cada atributo (por ejemplo, 10 $, 20 $; rojo, azul). Estas combinaciones ayudan a ajustar la fase para obtener información impactante

Los atributos son los bloques de su producto, como el precio o el color. Los niveles son las opciones específicas de cada atributo (por ejemplo, 10 $, 20 $; rojo, azul). Estas combinaciones ayudan a ajustar la fase para obtener información impactante Perfiles de producto: Son combinaciones de atributos, básicamente maquetas de su producto. Permiten que el público evalúe distintas versiones y proporcionan información sobre lo que elegirían

Son combinaciones de atributos, básicamente maquetas de su producto. Permiten que el público evalúe distintas versiones y proporcionan información sobre lo que elegirían Tareas de elección: Los encuestados eligen entre distintos perfiles de producto, simulando las ventajas y desventajas de la vida real. Por ejemplo, ¿preferirían el envío gratuito/a a un descuento?

Los encuestados eligen entre distintos perfiles de producto, simulando las ventajas y desventajas de la vida real. Por ejemplo, ¿preferirían el envío gratuito/a a un descuento? Recogida de datos: Utilizando métodos como el análisis conjunto basado en la elección (CBC) o el análisis conjunto adaptativo (ACA), se recogen opiniones sinceras para crear modelos precisos de las preferencias de los consumidores

Utilizando métodos como el análisis conjunto basado en la elección (CBC) o el análisis conjunto adaptativo (ACA), se recogen opiniones sinceras para crear modelos precisos de las preferencias de los consumidores Análisis estadístico: Mediante el uso de utilidades de valor parcial y puntuaciones de utilidad, se cuantifica el valor que los clientes asignan a cada función

**En 1964, los matemáticos Duncan Luce y John Tukey publicaron un artículo en el que evaluaban la calidad general de un objeto mediante la valoración de la calidad de sus características, precursor del concepto que subyace al moderno análisis conjunto.

Tipos de análisis conjunto

Existen varios tipos de análisis conjunto, cada uno adecuado para diferentes necesidades de investigación:

Análisis conjunto basado en la elección (CBC): El tipo más utilizado, el CBC, pide a los encuestados que elijan entre perfiles de productos. Es ideal para comprender las compensaciones de los consumidores y optimizar las funciones de los productos

El tipo más utilizado, el CBC, pide a los encuestados que elijan entre perfiles de productos. Es ideal para comprender las compensaciones de los consumidores y optimizar las funciones de los productos Análisis conjunto adaptativo basado en la elección (ACBC, por sus siglas en inglés): Se trata de un formulario más avanzado de CBC que adapta las preguntas en función de las respuestas anteriores, lo que permite conocer mejor las preferencias individuales

Se trata de un formulario más avanzado de CBC que adapta las preguntas en función de las respuestas anteriores, lo que permite conocer mejor las preferencias individuales Análisis conjunto adaptativo (ACA): Consiste en la valoración de pares de productos en una escala. Es eficaz para tratar más atributos, pero menos útil para estudiar la sensibilidad al precio

Consiste en la valoración de pares de productos en una escala. Es eficaz para tratar más atributos, pero menos útil para estudiar la sensibilidad al precio Análisis conjunto basado en el menú (MBC): Este método permite a los encuestados seleccionar varios elementos de un menú, lo que resulta ideal para ofertas combinadas

Este método permite a los encuestados seleccionar varios elementos de un menú, lo que resulta ideal para ofertas combinadas Análisis conjunto de perfil completo: En este caso, los encuestados clasifican o valoran perfiles de producto completos, lo que puede resultar engorroso si el análisis incluye demasiados atributos

En este caso, los encuestados clasifican o valoran perfiles de producto completos, lo que puede resultar engorroso si el análisis incluye demasiados atributos Análisis conjunto autoexplicativo: Se trata de un método más rápido y simplificado en el que los encuestados valoran directamente cada atributo

Cuándo utilizar el análisis conjunto

El análisis conjunto es útil para tomar decisiones basadas en datos sobre su oferta. Estos son los escenarios en los que brilla:

Investigación de precios: Utilice el análisis conjunto para encontrar el punto óptimo entre el precio competitivo y el valor para el cliente

Utilice el análisis conjunto para encontrar el punto óptimo entre el precio competitivo y el valor para el cliente Desarrollo de productos: Identifique qué funciones valoran más los clientes, como un envío más rápido o precios más bajos

Identifique qué funciones valoran más los clientes, como un envío más rápido o precios más bajos Segmentación del mercado : Obtenga información sobre lo que preocupa a los distintos grupos de clientes, lo que permite crear productos más personalizados

: Obtenga información sobre lo que preocupa a los distintos grupos de clientes, lo que permite crear productos más personalizados Evaluación comparativa competitiva: Simule su cuota de mercado frente a la competencia y prediga cómo influyen las configuraciones de los productos en la posición a través de un análisis comparativoanálisis competitivo del panorama

Simule su cuota de mercado frente a la competencia y prediga cómo influyen las configuraciones de los productos en la posición a través de un análisis comparativoanálisis competitivo del panorama Agrupación de productos: Utilice el análisis conjunto basado en menús para determinar el mejor paquete de suscripción o combinación de servicios

Utilice el análisis conjunto basado en menús para determinar el mejor paquete de suscripción o combinación de servicios Pruebas de concepto: Someta su idea a una encuesta de análisis conjunto para saber cómo afectan los cambios de atributos a las elecciones del consumidor

Cómo realizar un análisis conjunto

El análisis conjunto requiere una planificación y ejecución minuciosas para obtener información práctica. ClickUp es una potente plataforma de gestión de trabajo que reúne sus tareas, conversaciones y contexto para ayudarle a planificar, seguir y ejecutar proyectos complejos de forma impecable.

Aquí tiene una guía paso a paso para realizar análisis conjuntos de forma eficaz:

Paso 1: Definir objetivos

Antes de empezar, esboce lo que quiere conseguir. ¿Está explorando las preferencias por nuevas funciones, identificando los precios óptimos o examinando las compensaciones?

Unos objetivos claramente definidos guían el diseño del estudio y garantizan que se centre en los atributos y niveles más importantes.

Siga un proceso estructurado para definir un objetivo para el análisis conjunto que sea específico, procesable y alineado con las necesidades de la toma de decisiones. A continuación le explicamos cómo hacerlo:

Definir el reto de la empresa: Empiece por identificar el problema que intenta resolver: fijación de precios, priorización de funciones o posición en el mercado

Empiece por identificar el problema que intenta resolver: fijación de precios, priorización de funciones o posición en el mercado Aclare el objetivo: Defina lo que quiere conseguir, como descubrir las preferencias de los clientes, optimizar las funciones de los productos o elaborar mejores estrategias de fijación de precios

Defina lo que quiere conseguir, como descubrir las preferencias de los clientes, optimizar las funciones de los productos o elaborar mejores estrategias de fijación de precios Conozca a su público: Especifique el mercado objetivo o el segmento de clientes. ¿Está analizando a los millennials conocedores de la tecnología o a consumidores conscientes del valor?

Especifique el mercado objetivo o el segmento de clientes. ¿Está analizando a los millennials conocedores de la tecnología o a consumidores conscientes del valor? **Lista de las funciones que desea probar (por ejemplo, tamaño, color, precio) y sus variaciones. Esto conformará el marco de su análisis

Conexión con las decisiones de la empresa: Asegúrese de que su objetivo está directamente relacionado con resultados prácticos, como el lanzamiento de un nuevo producto o el perfeccionamiento de su enfoque de marketing

Asegúrese de que su objetivo está directamente relacionado con resultados prácticos, como el lanzamiento de un nuevo producto o el perfeccionamiento de su enfoque de marketing Elabore una pregunta de investigación centrada: Elabore una pregunta para dirigir su análisis, como por ejemplo: "¿Qué combinación de funciones genera la mayor intención de compra?

Elabore una pregunta para dirigir su análisis, como por ejemplo: "¿Qué combinación de funciones genera la mayor intención de compra? Elija el método de análisis conjunto adecuado: Decida el tipo de análisis conjunto -basado en opciones, adaptativo o de otro tipo- que mejor se adapte a sus metas

Decida el tipo de análisis conjunto -basado en opciones, adaptativo o de otro tipo- que mejor se adapte a sus metas Implique a las partes interesadas clave: Colabore con equipos como los de gestión de productos o marketing para perfeccionar el objetivo y garantizar la alineación del departamento

Colabore con equipos como los de gestión de productos o marketing para perfeccionar el objetivo y garantizar la alineación del departamento Realice una (versión de) prueba piloto: Lleve a cabo una pequeña prueba para confirmar que sus objetivos y elementos de diseño resuenan entre su audiencia

Lleve a cabo una pequeña prueba para confirmar que sus objetivos y elementos de diseño resuenan entre su audiencia Definir y finalizar: Utilizar los resultados de la prueba piloto para afinar su enfoque y fijar su objetivo final, asegurándose de que es procesable e impactante

Estos pasos le proporcionarán una base sólida para llevar a cabo un análisis conjunto práctico que ofrezca información significativa. Definir un objetivo es como realizar una miniencuesta de análisis conjunto.

Utilice Documentos de ClickUp como hub central de su equipo para documentar objetivos y crear un anteproyecto para su estudio de análisis conjunto. Las secciones estructuradas y el formato de texto enriquecido de Docs mejoran la legibilidad, mientras que la edición y los comentarios en colaboración y la posibilidad de enlazar sus tareas y archivos adjuntos al documento mantienen a todos en la misma página.

Documente su investigación con su equipo utilizando ClickUp Docs

Paso 2: Identificar atributos y niveles

Desglose su producto en atributos (componentes básicos) y niveles (opciones específicas para cada atributo). Busque un equilibrio entre el detalle y la simplicidad para evitar abrumar a los encuestados.

Imagine que lanza un nuevo reloj inteligente. Los atributos más importantes para los consumidores podrían ser la duración de la batería, el tipo de pantalla, las funciones de control de la salud y el precio. Podría elegir niveles 12 horas, 24 horas y 48 horas dentro de la duración de la batería. Los niveles de precio podrían ser $200, $300 y $400.

/ref/ https://clickup.com/features/mind-maps Mapas mentales ClickUp /%href/

le permiten realizar una lluvia de ideas visual sobre estos atributos y niveles, ayudándole a organizar sistemáticamente las ideas. Al correlacionar relaciones y dependencias, puede identificar rápidamente qué funciones priorizar para obtener el máximo impacto en su análisis conjunto.

Este enfoque garantiza una configuración racionalizada y permite una evaluación más centrada en las preferencias del cliente.

Organice el flujo de sus encuestas de forma ordenada con los mapas mentales de ClickUp

**Lea también 4 Free Perceptual Mapping Templates & Examples | ClickUp

Paso 3: Crear perfiles de producto

Combine atributos y niveles en conceptos de productos hipotéticos. Estos conceptos -o perfiles- aparecen en las tareas de elección, en las que los encuestados clasifican o eligen su opción preferida.

La creación de perfiles de producto requiere tener en cuenta algunos aspectos básicos:

Combine atributos y niveles: Genere perfiles emparejando sistemáticamente diferentes niveles de atributos (por ejemplo, 24 horas de duración de la batería con una pantalla OLED y un precio de 300 $). Evite combinaciones poco realistas que puedan distorsionar los resultados

Genere perfiles emparejando sistemáticamente diferentes niveles de atributos (por ejemplo, 24 horas de duración de la batería con una pantalla OLED y un precio de 300 $). Evite combinaciones poco realistas que puedan distorsionar los resultados Incluir detalles clave: Proporcionar información clara y concisa a través de cada perfil sobre todos los atributos para facilitar a los encuestados la evaluación y comparación

Proporcionar información clara y concisa a través de cada perfil sobre todos los atributos para facilitar a los encuestados la evaluación y comparación Garantice el equilibrio: Cree suficientes perfiles para cubrir la variabilidad, pero mantenga un número manejable para evitar el cansancio de los encuestados

Este es el perfil de un reloj de fitness:

Duración de la batería: 24 horas

24 horas Tipo de pantalla: OLED

OLED Funciones de seguimiento de la salud: Ritmo cardiaco y seguimiento del sueño

Ritmo cardiaco y seguimiento del sueño Precio: 300 dólares

Con el ClickUp Vista Tabla con ClickUp Table View, puede organizar eficazmente los perfiles de los productos y las combinaciones de atributos. Puede organizar las combinaciones de atributos en un diseño tipo hoja de cálculo, lo que facilita el seguimiento de los detalles.

Capture datos de respuesta y visualícelos mediante la vista Tabla de ClickUp

Campos personalizados en la vista Tabla pueden almacenar puntuaciones de preferencia, comentarios u otros puntos de datos clave, permitiéndole visualizar qué perfiles tienen mejor rendimiento.

Simplifica el seguimiento de tendencias e identifica las combinaciones más atractivas para su público objetivo.

Paso 4: Elija un método de análisis conjunto

La selección del método de análisis conjunto adecuado es fundamental para alcanzar sus objetivos. Cada método tiene sus puntos fuertes en función de su producto y de sus metas de investigación. Por ejemplo:

El análisis conjunto basado en la elección (CBC) es ideal para simular situaciones de compra reales. Los encuestados eligen sus opciones preferidas, lo que revela las concesiones que están dispuestos a hacer

es ideal para simular situaciones de compra reales. Los encuestados eligen sus opciones preferidas, lo que revela las concesiones que están dispuestos a hacer Conjunción basada en menús (MBC) es útil para productos personalizables, en los que los clientes seleccionan componentes o funciones individuales (por ejemplo, la creación de un paquete de suscripción)

/ref/ https://clickup.com/features/whiteboards Pizarras ClickUp /%href/

son perfectas para hacer una lluvia de ideas y elegir el método más adecuado. Visualiza los pros y los contras de cada técnica en un espacio colaborativo para aclarar cómo se ajusta a tus objetivos de investigación.

Los equipos pueden correlacionar los flujos de decisión, anotar las ideas clave y finalizar el método elegido con aportaciones en tiempo real, asegurándose de que todo el mundo está de acuerdo con la elección final antes de seguir adelante.

Colabora con tu equipo y tomad decisiones juntos en tiempo real con las Pizarras ClickUp

Paso 5: Recopilar datos

La recopilación de datos suele incluir una encuesta conjunta distribuida entre su público objetivo. Este paso le permite captar las preferencias que impulsan la toma de decisiones.

💡Consejo profesional: Para recopilar datos con eficacia:

Distribuya la encuesta al público adecuado: Dirija la encuesta a los encuestados cuyas preferencias reflejen las de su base de clientes para obtener información procesable

Dirija la encuesta a los encuestados cuyas preferencias reflejen las de su base de clientes para obtener información procesable Diseñar encuestas cuidadosamente: Formule preguntas claras y atractivas que se ajusten a los objetivos del estudio. El formato debe ser sencillo para mantener la atención del usuario

Utilice la Vista del Formulario ClickUp para diseñar encuestas claras y atractivas. Es una herramienta robusta para crear y gestionar encuestas directamente dentro de su entorno de trabajo de ClickUp.

Capture datos relevantes con la vista Formulario de ClickUp

Con la herramienta, puede:

Utilizar las funciones de arrastrar y soltar para diseñar encuestas fáciles de usar y adaptadas a los atributos y niveles de sus productos

Capturar respuestas en tiempo real, lo que le permite supervisar el progreso y ajustar las estrategias según sea necesario

Integrar todos los datos de la encuesta automáticamente en ClickUp, donde podrá organizar las respuestas mediante etiquetas, filtros o Campos personalizados

Consolide sus respuestas en los paneles de ClickUp para obtener una visión general centralizada que le ayude a detectar tendencias rápidamente

Convierta las respuestas directamente en datos procesables Tareas de ClickUp Este proceso mejora la precisión de los datos y garantiza que su entorno de trabajo siga siendo el hub central de todas las perspectivas del proyecto.

Paso 6: Analizar los datos

Una vez recopilados todos los datos, es hora de desglosarlos y comprender qué quieren los consumidores. Sigamos con el ejemplo del smartwatch que hemos estado analizando.

Puntuaciones de utilidad

Para cada función del reloj inteligente (por ejemplo, duración de la batería, tamaño de la pantalla, precio, seguimiento de la actividad física), calcularás las puntuaciones de utilidad para comprender qué funciones son las más importantes para tus consumidores.

Digamos que la duración de la batería tiene una puntuación de utilidad alta, lo que significa que los usuarios valoran una mayor duración de la batería. Esto se obtiene restando la puntuación media de utilidad de las opciones de menor duración de la batería a la puntuación de la opción de mayor duración de la batería.

Una mayor utilidad significa una mayor preferencia.

Importancia del atributo

A continuación, hay que medir la importancia de cada atributo.

Por ejemplo, si el precio y el seguimiento de la forma física tienen intervalos de puntuación de utilidad más amplios que el tamaño de la pantalla, se considerarán más importantes en el proceso de toma de decisiones.

Cuanto mayor sea la diferencia de puntuación, más importante será esa función para los consumidores. Esto se puede calcular fácilmente comparando el intervalo de puntuaciones de cada atributo y determinando su porcentaje del intervalo total.

Modelos estadísticos para profundizar en la información

Los métodos de regresión o Bayes jerárquico (HB) ayudan a analizar los datos con mayor profundidad. Estos modelos estiman cómo influye cada función en las elecciones de los consumidores.

Por ejemplo, la regresión puede ayudarle a comprender cuánto valoran los consumidores el seguimiento del estado físico en relación con el tamaño de la pantalla o el precio. Paneles de ClickUp le permiten visualizar tendencias, utilizar tarjetas personalizadas para el seguimiento de métricas e integrar información directamente en su espacio de trabajo para la acción. Si desea comparar las puntuaciones de utilidad del tamaño de la pantalla y la duración de la batería, puede crear un gráfico de barras que muestre claramente qué es lo que más importa a sus clientes.

Cree elementos visuales que se adapten a su informe de análisis conjunto utilizando los paneles de ClickUp

Los cuadros de mando de ClickUp le ayudan en el proceso de toma de decisiones, y las integraciones como Excel o Tableau pueden ayudarle a realizar análisis más profundos a través de su herramienta de análisis favorita. Por ejemplo, puede cruzar las puntuaciones de utilidad con datos demográficos o integrar datos históricos para prever tendencias.

Al analizar las puntuaciones de utilidad y la importancia de los atributos, descubrirá información procesable sobre las preferencias de sus consumidores, lo que le ayudará a tomar decisiones basadas en datos sobre la próxima iteración de su smartwatch.

Paso 7: Interpretar los resultados y tomar decisiones informadas

Una vez completado el análisis conjunto, es hora de traducir los resultados en pasos prácticos. Esto puede implicar la optimización de las funciones del producto, el ajuste de las estrategias de precios o el perfeccionamiento de los mensajes de marketing para alinearlos con las preferencias de los consumidores.

Para nuestro ejemplo del reloj inteligente, he aquí cómo interpretar los resultados y tomar medidas:

Perfeccionar las estrategias de marketing: Los resultados del análisis conjunto pueden servir para orientar los mensajes. Por ejemplo, si los encuestados consideran esenciales las funciones de seguimiento de la salud, los esfuerzos de marketing deben destacar esas ventajas

Los resultados del análisis conjunto pueden servir para orientar los mensajes. Por ejemplo, si los encuestados consideran esenciales las funciones de seguimiento de la salud, los esfuerzos de marketing deben destacar esas ventajas Analizar las puntuaciones de preferencia: Determinar qué atributos y niveles del producto recibieron las puntuaciones de preferencia más altas. Por ejemplo, si los consumidores prefieren una mayor duración de la batería en un reloj inteligente, esta función debería ser prioritaria en futuros modelos

Determinar qué atributos y niveles del producto recibieron las puntuaciones de preferencia más altas. Por ejemplo, si los consumidores prefieren una mayor duración de la batería en un reloj inteligente, esta función debería ser prioritaria en futuros modelos Ajustar el precio: Si el análisis de sensibilidad al precio revela que los clientes están dispuestos a pagar más por determinadas funciones (por ejemplo, mejor calidad de pantalla), el precio puede ajustarse para maximizar los ingresos

Plantilla de estudio de mercado ClickUp

En Plantilla de estudio de mercado ClickUp ayuda a organizar los resultados, ajustar las metas y garantizar que los conocimientos conduzcan a la acción.

Con secciones preestructuradas para los encuestados, las perspectivas y los pasos siguientes, la plantilla garantiza una transición rápida y fluida de los datos brutos a las perspectivas.

Plantilla de investigación de mercado ClickUp

Integre esta plantilla con paneles y tareas para realizar un seguimiento del progreso de los planes de desarrollo y afinar los conceptos de producto en función de sus hallazgos.

A continuación se muestra cómo las funciones de la plantilla son directamente compatibles con el proceso de análisis conjunto:

Desglose el proceso en fases como "Diseño de la encuesta", "Recogida de datos" y "Análisis" con Estados personalizados para el seguimiento del progreso

para el seguimiento del progreso Utilice Campos personalizados como "Niveles de atributos", "Tipo de encuesta" o "Fase de investigación" para capturar y clasificar los datos

como "Niveles de atributos", "Tipo de encuesta" o "Fase de investigación" para capturar y clasificar los datos Diversas Vistas personalizadas como "Vista Lista", "Vista Gantt" y "Vista Calendario" le ofrecen la flexibilidad necesaria para visualizar el flujo de trabajo de su estudio conjunto y asegurarse de que va por buen camino

Ejemplos de análisis conjunto

Ahora que ya conoce los pasos para realizar un análisis conjunto, veamos dos ejemplos reales:

1. Diseñar un servicio jurídico con objetivos específicos Un proveedor de servicios jurídicos quería introducir un servicio de información adaptado a los abogados. Sus objetivos eran claros: determinar el precio óptimo de la oferta principal, identificar complementos valiosos y priorizar funciones para una comercialización eficaz.

Para afrontar estos retos, emplearon el análisis conjunto. Los abogados participaron en una encuesta, construyendo combinaciones ideales de funciones e identificando su disposición a pagar por módulos específicos.

El método proporcionó información práctica a pesar de la dificultad inherente de captar a profesionales del derecho muy ocupados.

Los resultados permitieron al proveedor fijar un precio estratégico para el servicio principal y sus módulos opcionales. Además, el estudio reveló cuáles eran las funciones de mayor valor, lo que orientó la creación de mensajes de marketing convincentes.

Este ejemplo subraya cómo el análisis conjunto ayuda a las empresas a perfeccionar la oferta de productos, adaptarse a las expectativas de los usuarios, optimizar las estrategias de comercialización y, por último, a mejorar la calidad de los servicios gestión de recursos de marketing basada en el conocimiento del consumidor.

**Lea también 10 Plantillas Gratuitas de Análisis de la Industria para el Seguimiento de la Competencia

2. Optimización de los precios de la atención sanitaria

Cuando se ofrece una asistencia que puede salvar vidas, hay que asegurarse de que se han realizado muchos estudios de mercado para saber si los pacientes utilizarán la oferta o la rechazarán por problemas como el coste prohibitivo. Un proveedor de atención sanitaria se enfrentaba al mismo reto y quería evaluar la elasticidad de los precios de más de 200 procedimientos médicos para revelar precios transparentes y reflejar al mismo tiempo el valor de la marca.

Dado que cada procedimiento implicaba múltiples variables de precios, la realización de una investigación individualizada era inviable debido a las limitaciones de tiempo y costes.

La solución utilizó un método en dos pasos para abordar este reto con eficacia.

En primer lugar, el escalado multidimensional (MDS) ayudó a clasificar más de 200 procedimientos en 20 grupos analizando las respuestas de 10.000 consumidores sobre las similitudes y diferencias entre pares de procedimientos.

A continuación, estos grupos categorizados se evaluaron mediante un análisis conjunto para determinar las preferencias de los consumidores, la sensibilidad a los precios y la disposición a pagar por cada categoría.

Como resultado, el proveedor de servicios sanitarios pudo acceder a un sólido simulador de precios que permitía fijar precios óptimos para todos los procedimientos teniendo en cuenta las perspectivas de los consumidores.

Este enfoque ayudó a crear una estrategia de precios acertada y volvió a poner de relieve el valor de integrar los conocimientos de los consumidores en la toma de decisiones sanitarias.

**Lea también

/ref/ https://clickup.com/blog/ansoff-matrix-templates// 10 Free Ansoff Matrix Templates | ClickUp /%href/

Herramientas y software para el análisis conjunto

El análisis conjunto puede ser convincente a la hora de descubrir las preferencias de los consumidores e impulsar decisiones impactantes. Exploremos las mejores herramientas de análisis conjunto que pueden utilizar los investigadores y los gestores de productos:

ClickUp

Gestione su proyecto de investigación de mercado de principio a fin con ClickUp

ClickUp es una herramienta dinámica de gestión de proyectos que permite a los investigadores de mercado y a los gestores de productos realizar y gestionar análisis conjuntos de forma eficaz.

De hecho, empresa de servicios financieros Atrato podría reducir el tiempo de desarrollo de sus productos en un 30% con la ayuda de ClickUp

Nos dimos cuenta de que nos faltaba una forma eficaz de realizar el seguimiento de las tareas y no teníamos una vista clara de lo que estaba haciendo el equipo de producto, así que empezamos a buscar una nueva plataforma. La plataforma era la combinación perfecta: ni demasiado técnica y confusa, ni demasiado básica. Nos daba la flexibilidad necesaria para crear, mover y organizar equipos y proyectos a su manera.

Raúl Becerra, Director de Producto, Atrato

ClickUp le ayuda a impulsar su análisis conjunto:

Paneles personalizados : Obtenga una visión detallada en tiempo real de su proyecto de análisis conjunto en un solo lugar utilizando los cuadros de mando de ClickUp. Estos paneles se pueden personalizar con tarjetas y gráficos para el seguimiento de métricas críticas como niveles de atributos o puntuaciones de preferencia

: Obtenga una visión detallada en tiempo real de su proyecto de análisis conjunto en un solo lugar utilizando los cuadros de mando de ClickUp. Estos paneles se pueden personalizar con tarjetas y gráficos para el seguimiento de métricas críticas como niveles de atributos o puntuaciones de preferencia Gestión de tareas y cronogramas: Las Tareas de ClickUp le permiten gestionar y realizar un seguimiento eficaz de múltiples variables de prueba. Cree tareas para diferentes escenarios o atributos de productos para organizar funciones basadas en los comentarios del equipo y las preferencias de los clientes

Interconecte tareas relacionadas con su proyecto de investigación con Tareas ClickUp

Además, la posibilidad de enlazar tareas y aplicar Campos personalizados facilita la evaluación de las compensaciones y los resultados de diferentes escenarios. Utilice Vista diagrama de) Gantt de ClickUp para visualizar los cronogramas y las dependencias de los proyectos, manteniendo a todos en seguimiento

Campos personalizados de ClickUp : Organice los datos creando Campos personalizados para elementos clave como niveles de atributo, puntuaciones de utilidad o utilidades de valor parcial

Conozca cómo su equipo utiliza los Campos personalizados de ClickUp con informes

Automatizaciones de ClickUp: Agilice las tareas repetitivas con Automatizaciones ClickUp como el ajuste de recordatorios para completar encuestas o la actualización de estados después de alcanzar cada hito

Mantenga a todos los miembros de su equipo en la misma página con las automatizaciones de ClickUp

El cerebro de ClickUp:Cerebro ClickUp aprovecha la IA y el conocimiento del contexto de los datos de su espacio de trabajo en ClickUp para automatizar los flujos de trabajo de los estudios de mercado, mejorar la colaboración y proporcionar información práctica, por lo que resulta ideal para el análisis conjunto

Gestione el progreso de sus proyectos y genere información con ClickUp Brain

¿El resultado final? ClickUp le ayuda a descubrir información valiosa sobre los consumidores y a tomar decisiones informadas. La ventaja añadida de utilizar la IA para la investigación de mercados lo convierte en una solución todo en uno para el análisis conjunto.

Qualtrics

Qualtrics es una potente herramienta para realizar sofisticados estudios de análisis conjunto de forma precisa. Simplifica la determinación de el comportamiento de los clientes proporcionando un enfoque estructurado para evaluar diversos atributos y precios de los productos.

Con sus plantillas de análisis conjunto creadas por expertos, Qualtrics le permite hacer listas de variables de producto -como funciones, precios o paquetes- y probar su impacto en el mercado sin esfuerzo.

vía Qualtrics Estas son algunas de las ventajas clave de contar con Qualtrics como herramienta de investigación:

Plantillas y lógica preconfiguradas : Ajuste y garantice resultados fiables conplantillas de estudios de mercado que vienen con una lógica de encuesta preconfigurada

: Ajuste y garantice resultados fiables conplantillas de estudios de mercado que vienen con una lógica de encuesta preconfigurada Simuladores avanzados : Evalúe cómo los cambios en los atributos afectan a las elecciones de los consumidores y a métricas críticas como la disposición a pagar, proporcionando información procesable en tiempo real

: Evalúe cómo los cambios en los atributos afectan a las elecciones de los consumidores y a métricas críticas como la disposición a pagar, proporcionando información procesable en tiempo real Análisis instantáneo : Generación de informes detallados, incluidos los porcentajes de preferencia y la utilidad de los atributos, para descubrir las tendencias del mercado sin necesidad de grandes cálculos manuales

: Generación de informes detallados, incluidos los porcentajes de preferencia y la utilidad de los atributos, para descubrir las tendencias del mercado sin necesidad de grandes cálculos manuales Gestión automatizada de la calidad : Asegúrese de acceder a datos estadísticamente significativos para tomar decisiones fundamentadas con el sistema de paneles integrado de Qualtrics

: Asegúrese de acceder a datos estadísticamente significativos para tomar decisiones fundamentadas con el sistema de paneles integrado de Qualtrics Variables personalizables: Adapte sus estudios conjuntos a atributos específicos, ayudándole a predecir cómo influyen las modificaciones de los productos en las ventas y las preferencias de los usuarios

Conjoint.ly

Conjoint.ly es una plataforma integral diseñada para realizar análisis conjuntos para la investigación de productos y precios. Le permite experimentar utilizando modelos de elección discreta, análisis MaxDiff y compensaciones marca-precio.

Esta herramienta le garantiza una visión precisa de las preferencias de los consumidores y las estrategias de fijación de precios.

vía Conjoint.ly Ciertas funciones pueden ayudarte a sacarle el máximo partido para tu investigación:

Herramientas de encuesta prediseñadas : Creación rápida de encuestas personalizadas de análisis conjunto con plantillas que simplifican el diseño de experimentos manteniendo la precisión

: Creación rápida de encuestas personalizadas de análisis conjunto con plantillas que simplifican el diseño de experimentos manteniendo la precisión Alcance global de la muestra : Acceso a más de 100 millones de encuestados en más de 150 países, lo que permite la recopilación de datos dirigidos a diversos mercados

: Acceso a más de 100 millones de encuestados en más de 150 países, lo que permite la recopilación de datos dirigidos a diversos mercados Análisis de datos automatizado : Visualización de preferencias compartidas, simulaciones de ingresos e información práctica mediante paneles en tiempo real para reducir el tiempo necesario para la toma de decisiones

: Visualización de preferencias compartidas, simulaciones de ingresos e información práctica mediante paneles en tiempo real para reducir el tiempo necesario para la toma de decisiones Estudios personalizables : Ajuste las variables de la encuesta y los criterios de muestreo para realizar estudios a medida, tanto si se centran en la compensación de atributos como en la sensibilidad al precio

: Ajuste las variables de la encuesta y los criterios de muestreo para realizar estudios a medida, tanto si se centran en la compensación de atributos como en la sensibilidad al precio Eficiencia de costes: Mediante la automatización y las herramientas integrales, Conjoint.ly minimiza el gasto de tiempo y recursos, haciendo accesibles estudios conjuntos de alta calidad

1000minds

1000minds tiene una interfaz fácil de usar y utiliza una metodología única PAPRIKA (Potentially All Pairwise RanKings of all possible Alternatives).

El método PAPRIKA simplifica la toma de decisiones pidiendo a los usuarios que comparen simultáneamente dos opciones basadas en atributos específicos. Este enfoque paso a paso imita las compensaciones del mundo real, garantizando una priorización precisa y una visión significativa del cliente sin abrumar a los usuarios.

Está diseñado para simplificar elecciones complejas y ofrecer resultados fiables. Permite a las empresas recopilar información sobre los clientes y priorizar los atributos de los productos de forma eficaz.

Ya se trate del desarrollo de productos o de la asignación de recursos, 1000minds ayuda a descubrir lo que realmente importa a los clientes mediante la simulación de compensaciones en el mundo real.

vía 1000minds Algunas funciones clave que hacen útil esta plataforma son:

Encuestas personalizables : Personalice las encuestas para que el análisis conjunto revele las preferencias de los clientes sobre atributos clave, ayudando a diseñar mejores productos o servicios

: Personalice las encuestas para que el análisis conjunto revele las preferencias de los clientes sobre atributos clave, ayudando a diseñar mejores productos o servicios Toma de decisiones flexible : Gestionar decisiones complejas con el algoritmo PAPRIKA, minimizando los sesgos y simplificando el análisis

: Gestionar decisiones complejas con el algoritmo PAPRIKA, minimizando los sesgos y simplificando el análisis Herramientas gráficas y analíticas : Visualice e interprete los resultados con potentes gráficos y diagramas, que facilitan la comunicación de los resultados a las partes interesadas

: Visualice e interprete los resultados con potentes gráficos y diagramas, que facilitan la comunicación de los resultados a las partes interesadas Escalabilidad : Realice análisis conjuntos para decisiones individuales o encuestas a gran escala, proporcionando información a empresas de todos los tamaños

: Realice análisis conjuntos para decisiones individuales o encuestas a gran escala, proporcionando información a empresas de todos los tamaños Facilidad de colaboración: Implique a los equipos en la toma de decisiones para garantizar resultados objetivos y completos

Software de investigación Q

Q Research Software es una sólida herramienta diseñada específicamente para investigadores de mercado. Permite a los usuarios automatizar tareas críticas como la limpieza de datos, las pruebas estadísticas y la generación de tablas de resumen, lo que supone un importante ahorro de tiempo y esfuerzo durante el análisis conjunto.

vía Software de investigación Q Entre las funciones clave de Q Research Software se incluyen:

Automatización del procesamiento de datos : Maneja automáticamente el formato de los datos, el código, las pruebas estadísticas y la detección de valores atípicos, reduciendo el trabajo manual

: Maneja automáticamente el formato de los datos, el código, las pruebas estadísticas y la detección de valores atípicos, reduciendo el trabajo manual Técnicas estadísticas avanzadas : Soporte de un intervalo de análisis complejos, incluyendo MaxDiff, TURF, y análisis conjunto, lo que permite una visión en profundidad de los datos

: Soporte de un intervalo de análisis complejos, incluyendo MaxDiff, TURF, y análisis conjunto, lo que permite una visión en profundidad de los datos Paneles interactivos : Ofrece integración con Displayr para crear paneles dinámicos y fáciles de entender que ayudan a visualizar patrones y tendencias en los datos

: Ofrece integración con Displayr para crear paneles dinámicos y fáciles de entender que ayudan a visualizar patrones y tendencias en los datos Elaboración de informes personalizables: Genera fácilmente informes personalizables y editables que puede exportar a Microsoft PowerPoint para una presentación eficaz de los resultados

Ventajas del análisis conjunto

El análisis conjunto es una potente herramienta que ayuda a las empresas a comprender las preferencias de los consumidores y a tomar decisiones basadas en datos sobre diseño de productos, precios y estrategias de mercado.

Entre las ventajas clave de la metodología del análisis conjunto se incluyen:

Desvela las preferencias de los consumidores : Identifica los atributos y compensaciones que los consumidores valoran más en los productos o servicios

: Identifica los atributos y compensaciones que los consumidores valoran más en los productos o servicios Informa sobre el desarrollo de productos : Orienta la creación de productos dando prioridad a las funciones más importantes para el público objetivo

: Orienta la creación de productos dando prioridad a las funciones más importantes para el público objetivo Mejora la estrategia de precios : Determina la sensibilidad al precio y los puntos de precio óptimos para maximizar la rentabilidad

: Determina la sensibilidad al precio y los puntos de precio óptimos para maximizar la rentabilidad Mejora la posición competitiva : Ayuda a evaluar el producto frente a la competencia y descubre oportunidades de diferenciación

: Ayuda a evaluar el producto frente a la competencia y descubre oportunidades de diferenciación Soporte para simulaciones de mercado : Predice la cuota de mercado en distintos escenarios, lo que facilita la toma de decisiones estratégicas

: Predice la cuota de mercado en distintos escenarios, lo que facilita la toma de decisiones estratégicas Optimiza la asignación de recursos : Centra la inversión en las funciones o atributos que ofrecen el mayor retorno de la inversión

: Centra la inversión en las funciones o atributos que ofrecen el mayor retorno de la inversión Ofrece una metodología personalizable: Se adapta a distintos sectores y necesidades de investigación, desde el análisis basado en la elección hasta el análisis conjunto adaptativo

Explorar el conocimiento del consumidor con el análisis conjunto

Comprender las preferencias de los consumidores es clave para desarrollar productos y estrategias de marketing de éxito en el competitivo mercado actual.

Dato curioso: 81% de los consumidores de Singapur se declararon "definitivamente propensos" o "algo propensos" a abandonar una marca que no personalizara su experiencia de cliente. Este porcentaje fue el más alto de los 12 países incluidos en el estudio. Brasil ocupa el segundo lugar con un 80%, seguido de Colombia con un 76%.

El análisis conjunto ofrece un enfoque sistemático para descubrir qué impulsa las decisiones de los clientes, lo que permite a las empresas adaptar sus ofertas de forma eficaz.

Siguiendo los pasos descritos en esta guía, los profesionales del marketing pueden optimizar sus campañas publicitarias y las funciones de sus productos y asegurarse de que encuentran eco entre su público objetivo.

Gracias a sus potentes herramientas de gestión de proyectos, ClickUp le ayudará a simplificar sus procesos de análisis y a organizar su información.

¿Está preparado para que las encuestas conjuntas y los estudios de mercado trabajen para usted? Inscríbase en ClickUp ¡hoy mismo!