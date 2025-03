¿Sabías que las encuestas en línea pueden tener tasas de respuesta de hasta el 44% ? Su comodidad y fácil acceso las convierten en la opción preferida para recabar opiniones.

También, cuestionarios de satisfacción de los empleados y las encuestas de opinión de los empleados pueden contribuir al intento correcto de su empresa.

Pero, ¿cómo crear una encuesta que recopile datos valiosos y fomente respuestas de alta calidad? Microsoft Forms ofrece una plataforma sencilla y potente para diseñar encuestas eficaces y fáciles de compartir.

Tanto si busca información de los clientes como comentarios internos, esta guía le ayudará a crear una encuesta que genere resultados valiosos para su empresa. Comencemos

⏰ Resumen de 60 segundos

Pasos para crear un formulario en Microsoft Forms Inicia sesión en tu cuenta de Microsoft Office para crear un nuevo formulario en Microsoft Forms Añade preguntas seleccionando entre varios tipos de preguntas Personalice el diseño utilizando plantillas, temas o imágenes Previsualice el formulario para su escritorio o dispositivo móvil Comparta el formulario a través de un enlace, correo electrónico, código QR o incrústelo en una página web Realice un seguimiento de las respuestas de la encuesta y controle los resultados en tiempo real

Entre las limitaciones de los Formularios de Microsoft se incluyen la personalización limitada, los límites de respuesta y la falta de integración con otras herramientas de empresa

Para una mejor alternativa, utilice los Formularios ClickUp, que son altamente personalizables, ofrecen un análisis en profundidad junto con plantillas de encuestas listas para usar para empezar

Ahora, exploremos los pasos en detalle.

Cómo crear una encuesta en Microsoft Forms

Crear una encuesta en Microsoft Forms es sencillo y eficaz. Estos son los pasos clave:

Paso 1: Crear un nuevo formulario

Para empezar, deberá crear una cuenta de Microsoft. Puede ser una cuenta personal de Microsoft (por ejemplo, Outlook) o una cuenta asociada a una escuela o empresa a través de Microsoft 365.

Después de iniciar sesión, dirígete a Formularios de Microsoft .

Haga clic en el botón Nuevo Formulario para crear una nueva encuesta. Se le indicará que proporcione un título y una descripción de su formulario.

vía Microsoft 💡Consejo profesional: ¡Utiliza el campo de descripción para establecer la fase! Incluye detalles clave como el propósito de la encuesta, cuánto dura, si es anónima y cualquier instrucción especial para guiar a los encuestados.

Paso 2: Añada preguntas a su formulario

Ahora es el momento de añadir preguntas. Haga clic en el botón Inicio rápido con situado debajo del título o encabezado de sección para empezar a crear sus preguntas. Microsoft Forms ofrece una gran variedad de tipos de preguntas, entre las que se incluyen:

Elección: Permite a los encuestados seleccionar una o más opciones de una lista

Permite a los encuestados seleccionar una o más opciones de una lista **Texto: Permite a los encuestados escribir respuestas cortas o largas

Valoración: Pida a los encuestados que valoren algo en una escala (por ejemplo, de 1 a 5 estrellas)

Pida a los encuestados que valoren algo en una escala (por ejemplo, de 1 a 5 estrellas) Fecha: Recoge respuestas con fechas concretas

Recoge respuestas con fechas concretas Clasificación: Permite a los encuestados clasificar una lista de elementos

💡Consejo profesional: Llevar a cabo una investigación adecuada de los usuarios antes de crear el formulario. Esto te ayudará a identificar los puntos críticos y los puntos de dolor de los encuestados, asegurándote de que tus preguntas son relevantes y están bien enfocadas.

Elija el tipo de pregunta que se adapte a sus necesidades y, a continuación, introduzca la pregunta y las opciones, si procede.

Por ejemplo, si está creando un producto, puede hacer una encuesta que contenga preguntas de descubrimiento del cliente para comprender sus puntos débiles.

Decida si una pregunta requiere una respuesta o puede omitirse. Marcar una respuesta como obligatoria garantiza la recopilación de información esencial, mientras que las preguntas opcionales permiten a los encuestados compartir aquello con lo que se sienten más cómodos.

El equilibrio es clave: priorice lo que debe saber sin abrumar a su audiencia

Paso 3: Personalice el aspecto de su formulario

Una vez que haya creado las preguntas, es hora de hacer que su formulario tenga un aspecto atractivo.

Puedes cambiar el estilo visual de tu encuesta con Plantillas de Formularios Microsoft y temas personalizables. Haga clic en el botón Estilo en la parte superior derecha de la pantalla para elegir entre un intervalo de esquemas de color y plantillas prediseñadas.

Para añadir un toque más personalizado, suba su propia imagen de fondo.

¿Quiere que su encuesta destaque? Elige colores que reflejen tu marca o el tema de tu evento. Un formulario bien diseñado capta la atención y ayuda a los encuestados a sentirse conectados con tu propósito.

Quick Hack: Cuando tu encuesta refleja la paleta de colores de tu marca, refuerza el reconocimiento, genera confianza y crea una experiencia más cohesiva en general.

Paso 4: Vista previa del formulario

Antes de enviar la encuesta a los participantes, siempre es una buena idea previsualizarla para asegurarse de que todo tenga el aspecto y el funcionamiento esperados.

Haga clic en el botón Vista previa situado en la parte superior de la página para ver el aspecto que tendrá el formulario para los usuarios de todos sus dispositivos.

Incluso puedes probar a responder tú mismo a las preguntas.

Paso 5: Comparte tu encuesta

Una vez que la encuesta esté lista, es hora de recopilar datos y respuestas. Haz clic en el botón Recopilar respuestas situado en la esquina superior derecha de la pantalla.

Microsoft Forms ofrece varias formas de compartir la encuesta:

URL: Genera una URL directa a tu formulario que puedes compartir por correo electrónico, redes sociales o texto

Genera una URL directa a tu formulario que puedes compartir por correo electrónico, redes sociales o texto Correo electrónico: Envíe una invitación por correo electrónico directamente desde Microsoft Forms con el enlace de la encuesta incluido

Envíe una invitación por correo electrónico directamente desde Microsoft Forms con el enlace de la encuesta incluido Código QR: Genera un código QR que los encuestados puedan escanear con sus teléfonos para acceder a la encuesta

Genera un código QR que los encuestados puedan escanear con sus teléfonos para acceder a la encuesta Incrustar en una página web: Incrusta tu encuesta directamente en una página de tu blog o sitio web

Paso 6: Seguimiento de la respuesta a la encuesta

Una vez distribuida la encuesta, puede realizar un seguimiento de las respuestas en tiempo real.

Vea las respuestas en la pestaña Respuestas y analice los resultados mediante gráficos integrados. Para disponer de una copia local para uso compartido o análisis posteriores, exporte fácilmente las respuestas a hojas de Excel.

👀 ¿Sabía que? Microsoft Formularios tiene una función que puede crear una nube de palabras a partir de las respuestas, lo que facilita la visualización de su comentarios de los clientes ¡!

Limitaciones del uso de Microsoft Forms para encuestas

Aunque Microsoft Forms ayuda a crear encuestas, tiene algunas limitaciones que pueden afectar a su capacidad para crear formularios eficaces:

Opciones de personalización limitadas: Microsoft Forms ofrece funciones de diseño básicas y no puede personalizar el aspecto, lo que limita totalmente la flexibilidad de la marca

Microsoft Forms ofrece funciones de diseño básicas y no puede personalizar el aspecto, lo que limita totalmente la flexibilidad de la marca No se pueden actualizar las respuestas de los usuarios: Esta herramienta requiere que los usuarios completen el formulario en una sesión, sin opción de guardar el progreso o volver más tarde para hacer cambios

Esta herramienta requiere que los usuarios completen el formulario en una sesión, sin opción de guardar el progreso o volver más tarde para hacer cambios Límite de respuestas: Las respuestas en el cuadro de texto largo están limitadas a 4.000 caracteres. Si está escribiendo una respuesta detallada, puede quedar cortada en ese límite, dejando una respuesta incompleta

Las respuestas en el cuadro de texto largo están limitadas a 4.000 caracteres. Si está escribiendo una respuesta detallada, puede quedar cortada en ese límite, dejando una respuesta incompleta Funciones de informes limitadas: Microsoft Formularios proporciona datos básicos resumidos, pero carece de herramientas de análisis avanzadas para analizar en profundidad los resultados de las encuestas

Microsoft Formularios proporciona datos básicos resumidos, pero carece de herramientas de análisis avanzadas para analizar en profundidad los resultados de las encuestas Opciones de integración limitadas: Aunque funciona bien dentro del ecosistema de Microsoft, carece de una integración perfecta con muchas aplicaciones y servicios de terceros. Esto impide a los usuarios sincronizar fácilmente los datos entre diferentes plataformas o automatizar los flujos de trabajo fuera de la suite de Microsoft

Crear Encuestas con Formularios ClickUp

Existen varias alternativas a Microsoft Formularios, una de las cuales es ClickUp . Es un herramienta líder de gestión de proyectos en la que confían más de 200.000 equipos de todo el mundo. Formularios ClickUp le permite crear formularios interactivos en cuestión de minutos, perfectos para encuestas, solicitudes de clientes y mucho más. Ofrece una mayor flexibilidad con creadores de formularios de arrastrar y soltar, plantillas personalizables e integración de flujos de trabajo.

A diferencia de los formularios formulario de respuesta herramientas que sólo almacenan los datos de las respuestas en una hoja de cálculo, los Formularios ClickUp pueden convertir las respuestas en tareas. Esto le permite realizar un seguimiento del progreso y gestionar y visualizar sus datos en un gráfico, todo ello dentro de una única plataforma.

Utilice los Formularios de ClickUp para recopilar encuestas y convertir automáticamente las respuestas en tareas

Veamos cómo crear una encuesta utilizando Formularios ClickUp:

Haga clic en Ver en la barra de herramientas y, a continuación, seleccione Formulario en el desplegable para abrir el editor de formularios. El diseño predeterminado/a de ClickUp simplifica la configuración y facilita y agiliza la creación de formularios

Nota: Los Formularios de ClickUp están incluidos en el plan Unlimited. Los suscriptores acceden directamente al editor de formularios, mientras que los usuarios gratuitos pueden probarlos con una (versión de) prueba gratuita/a de 15 días, sin necesidad de tarjeta.

Dé un nombre a su formulario Arrastre y suelte los elementos del panel izquierdo para crear su formulario. Los campos están enlazados a campos de tareas existentes, de modo que los envíos de formularios actualizan automáticamente las tareas; no es necesaria la entrada manual Cambie el nombre de los campos para personalizar el formulario según sus necesidades Añada campos como carga de archivos, selector de fecha o marca personalizada para opciones avanzadas

💡Consejo profesional: Utilice plantillas de cuestionarios para definir objetivos y estructurar encuestas que permitan obtener información práctica.

Añada campos de la sección Campos personalizados si los predeterminados no satisfacen sus necesidades. Los nuevos Campos personalizados se añaden automáticamente al espacio, carpeta o Lista donde se encuentra el formulario

Personalice sus formularios con ClickUp Forms para que se adapten al estilo de su marca

Cambie entre los modos de edición y vista previa en la parte superior del editor. También puede guardar el progreso y terminarlo más tarde

Edite y previsualice sus formularios sin esfuerzo con ClickUp Forms

Implique a su equipo añadiendo comentarios, adjuntos y @menciones para perfeccionar las preguntas, analizar las respuestas y ajustar los flujos de trabajo en tiempo real

Consejo profesional: Utilice software de encuestas para empleados para recopilar información valiosa, mejorar la satisfacción y garantizar que todos los empleados estén satisfechos voz de cada empleado se oye.

Toggl la opción Activo en la esquina superior derecha A continuación, haga clic en el enlace Copiar para compartir su formulario. Acceda a él en cualquier momento desde el menú superior para editarlo o distribuirlo Utilice Automatizaciones ClickUp para establecer recordatorios o asignar tareas de seguimiento para completar la encuesta

Aumente la eficacia y ahorre tiempo con las Automatizaciones de ClickUp

Vea esta reseña para comprobar el impacto de ClickUp

He utilizado ClickUp para organizar y gestionar pequeños y grandes eventos y proyectos en mi lugar de trabajo. Me han resultado especialmente útiles la función de Calendario, las funciones de dependencia y las funciones de encuesta. Es la mejor software de gestión de proyectos I have ever used

Heath Hayden, Coordinador de Desarrollo Profesional en Tacoma Community College

ClickUp también se integra a la perfección con varias apps de terceros, lo que facilita la sincronización de datos y la automatización de flujos de trabajo en distintas plataformas.

Dé el siguiente paso con plantillas listas para usar

Al configurar sus encuestas con los Formularios de ClickUp, ¿por qué no hacer que el proceso sea aún más rápido y eficiente?

ClickUp ofrece una gran variedad de plantillas prediseñadas para ayudarle a empezar. Por ejemplo

El sitioPlantilla de encuesta de opinión sobre productos ClickUp es perfecta para recoger las opiniones de los clientes y mejorar sus ofertas

EnPlantilla de encuesta de compromiso de los empleados de ClickUp le ayuda a comprender y mejorar la satisfacción en el lugar de trabajo

Estas plantillas totalmente personalizables le permiten crear encuestas personalizadas adaptadas a sus necesidades y empezar rápidamente a recopilar datos procesables.

Encueste los beneficios y vea los resultados con ClickUp

Creación de encuestas con software de creación de formularios como Microsoft Formularios es una forma excelente de recopilar información rápidamente.

Cuando se observan los beneficios, se pueden descubrir tendencias e identificar áreas de mejora que alimentan análisis del personal . Pero para ver realmente los resultados, necesita herramientas fáciles de usar para integrar esa información en su flujo de trabajo y tomar medidas inmediatas.

Mientras que Microsoft Formularios le ayuda a recopilar datos, ClickUp le permite organizar, analizar y realizar un seguimiento de los resultados. Con funciones como formularios de encuesta personalizados, conversión de respuestas en tareas, colaboración en equipo y generación automática de informes, ClickUp lo reúne todo en una sola plataforma.

Así que, si quiere ver los resultados, tantee el terreno y regístrese para obtener una cuenta gratuita de ClickUp hoy mismo.