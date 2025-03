Cómo la investigación contextual puede transformar su investigación de UX

Supongamos que estás trabajando en una app de asistencia para profesores. Para entender realmente cómo la utilizarían, tienes que verlos en el aula, donde realizan muchas tareas simultáneamente y tienen que lidiar con constantes interrupciones.

Observarles en acción puede ayudarte a detectar retos reales, como la gestión de la tecnología mientras se enseña. Este enfoque te ayudará a diseñar una solución que se adapte a su rutina diaria.

Los estudios demuestran que 42% de los clientes están dispuestos a pagar más por una experiencia más amable y acogedora, y las empresas que se centran en la experiencia del cliente cuentan con empleados más comprometidos.

La investigación contextual proporciona información valiosa para crear diseños que satisfagan las necesidades de los usuarios. En esta entrada del blog, exploraremos la investigación contextual, sus pasos clave y ejemplos para guiarle en su propia investigación.

¿Qué es la investigación contextual?

Una investigación contextual implica observar a los usuarios de tu aplicación en su contexto natural para entender sus acciones y cómo sus pensamientos afectan a esas acciones.

Este enfoque práctico le ayudará a ser testigo de cómo la gente puede utilizar su app, identificar las funciones que les gustan y orientarse más al cliente .

Investigación contextual frente a estudio de campo

Con un estudio de campo, estás en medio de una sala de urgencias, observando en silencio cómo funcionan las enfermeras e intentando comprender su día a día para poder crear una app eficaz para ellas utilizando Herramientas de diseño UX . Pero no se interactúa con ellas.

Con la investigación contextual, se conecta con ellos.

En esto se diferencia la investigación contextual del estudio de campo.

Campo de Estudio: Alto Interacción: Implica un compromiso activo con los participantes. Bajo Interacción: Principalmente observación sin interrupción. Rol del usuario: Alto: Los usuarios dirigen la sesión como expertos en la materia. Bajo: Los usuarios son sujetos pasivos que están siendo observados. Flexibilidad: Alto: Adaptable a las necesidades de los participantes. Bajo: Menos adaptable; sigue un plan de observación predeterminado. Profundidad de conocimiento: Alto: Proporciona un conocimiento profundo de las motivaciones y el contexto de los usuarios. Bajo: Ofrece un conocimiento amplio del comportamiento de los usuarios.

Componentes clave de la investigación contextual

Lo que la gente dice, lo que la gente hace y lo que dice que hace son cosas totalmente distintas

Margaret Mead, antropóloga cultural estadounidense

El método de investigación contextual permite observar todos los aspectos de la interacción con el usuario para comprender lo que importa.

Repasemos los tres principios de la investigación contextual.

1. Observación

Para obtener información real, entre en el mundo del usuario: sea una mosca en la pared en su entorno de trabajo, en casa o dondequiera que interactúe con el producto.

¿Está diseñando un sistema de escaneado más rápido para un barista? Esté atento a los atajos, las soluciones ingeniosas o las miradas de reojo. Cada suspiro o mirada al reloj es una pista. Anótalo todo

Esta observación de primera mano te dará una visión cruda y sin filtros de lo que hacen, por qué lo hacen y qué les motiva -o les frustra-.

2. Investigación

Ha llegado el momento de hablar con los usuarios mediante una entrevista contextual.

Tienes dos opciones:

Pregunta pasiva: Deja que terminen y pregúntales: "¿Qué se te ha pasado por la cabeza?

Deja que terminen y pregúntales: "¿Qué se te ha pasado por la cabeza? Interrogación activa: Interviene en mitad de la tarea con preguntas como "_¿Qué te ha hecho hacer clic?

Ambos enfoques permiten conocer el por qué de sus acciones.

3. Documentación

Es hora de documentar los resultados Reúne notas, vídeos y fotos de las entrevistas contextuales, incluso de las borrosas en las que los usuarios parecen dispuestos a tirar sus dispositivos.

Cada detalle cuenta, desde los momentos "¡Oh, no lo sabía!" hasta las miradas frustradas.

Esta información es una mina de oro para detectar patrones y orientar a los usuarios proceso de diseño decisiones. Unas conclusiones bien documentadas serán compatibles con la presentación a las partes interesadas de lo que funciona, lo que no y por qué.

¿Dónde puede poner en práctica los componentes de estos métodos de investigación? Explorémoslos ahora

Ejemplos de investigación contextual

Analizamos dos ejemplos de indagación contextual, en los que se muestra cómo algunas personas han aplicado con éxito esta técnica para mostrarle cómo puede usted aplicarla a sus necesidades específicas.

1. Utilización de una entrevista de investigación contextual para comprender el comportamiento de los clientes de Trader Joe's, una de las cadenas de supermercados más populares de Estados Unidos Maggie Lin, diseñadora de UX, dice para comprender el comportamiento y las prioridades de los clientes de Trader Joe's, realicé dos consultas contextuales con Jill y Justin. Lo que descubrí fue revelador

jill, por ejemplo, siempre coge los productos de la segunda posición de la estantería. ¿Por qué? Cree que el primer lugar está demasiado "manipulado" y probablemente es menos fresco. Si la segunda opción no satisface sus expectativas, busca en la tercera. Sencillo pero fascinante

aunque Justin tiene una lista de la compra, comprueba cada pasillo para asegurarse de que no se le escapa nada. Se trata de no dejar piedra sin remover, aunque no esté en la lista

es increíble cómo las acciones de los usuarios revelan cosas de las que ni ellos mismos se habían dado cuenta, como cuando te das cuenta de tus propios hábitos al observar los de los demás

2. Utilizar la investigación contextual para mejorar los productos de SharkNinja

"Es posible que los consumidores ni siquiera conozcan los problemas que tienen con sus productos actuales." Mark Barrocas mark Barrocas, presidente de SharkNinja, una empresa global de diseño de productos y tecnología, comparte una historia sobre un grupo de discusión con clientes que le dejó perplejo y le enseñó una lección de Business que cambió las reglas del juego.

Fueron a observar cómo utilizaba la gente las aspiradoras en sus casas. Esto les ayudó a rediseñar y perfeccionar su oferta. Es un recordatorio perfecto de que a veces los mejores conocimientos proceden de los usuarios, no de la sala de juntas. Como diseñador de productos, apreciarás cómo incluso la información más inesperada puede cambiar tu enfoque.

Lea también: Gestión del diseño: consejos, plantillas y herramientas Veamos ahora cómo llevar a cabo sesiones de investigación contextual. Lo exploraremos en profundidad en los párrafos siguientes.

Cómo llevar a cabo una investigación contextual

⚡️ Percepción del mundo real

Nikki Anderson-Stanier, diseñadora de UX experimentó con varios métodos de entrevista contextual antes de encontrar el más eficaz.

¿Su problema?

El efecto Hawthorne, por el que las personas modifican su comportamiento porque saben que están siendo observadas.

Durante las investigaciones contextuales, los participantes pueden realizar tareas con más cuidado o seguir procedimientos de forma más estricta de lo habitual porque son conscientes de que se les está observando. Esto puede dar lugar a datos que no reflejen totalmente los comportamientos del mundo real.

Ahora vamos a sentar las bases para que desarrolle su propio enfoque de investigación contextual.

1. Planificar la investigación

Vas a observar a las personas en su contexto natural. Esto requiere un plan sistémico

El primer paso es comprender a los usuarios. Pruebe plantillas persona usuario para graficar cómo crees que colaborarían con los conocimientos que obtengas de los métodos de investigación de indagación contextual.

A continuación, articule los métodos de investigación cualitativa a los que desea dar respuesta en el proceso de investigación contextual.

Por ejemplo, si estás desarrollando una nueva herramienta para educadores, tus preguntas podrían incluir:

¿Cómo gestionan actualmente los profesores la planificación de las clases?

¿A qué dificultades se enfrentan con los sistemas existentes?

También puedes crear un formulario de comentarios para recoger las aportaciones de los participantes a su investigación contextual.

Puede hacerlo todo manualmente o fácilmente con ClickUp mientras colabora con otras partes interesadas. ClickUp es la aplicación para el trabajo que combina la gestión de tareas, la gestión del conocimiento y las herramientas de comunicación y colaboración en una única interfaz para que tengas toda la información necesaria al alcance de la mano Esto te ayuda a trabajar de forma más rápida e inteligente.

Con Formularios ClickUp puede permitir fácilmente a los participantes en el estudio que observen a los usuarios o a cualquier otra parte interesada compartir información rica y relevante comentarios sobre el producto y organizar automáticamente los datos de respuesta a las acciones.

Utilice los Formularios ClickUp para recopilar rápidamente los datos de los participantes

ClickUp es muy adecuado para reuniones, rellenar formularios, recopilar datos, gestionar tareas diarias, gestionar el ancho de banda del equipo, gestionar el trabajo cuando los miembros del equipo están fuera de la oficina por vacaciones o días de enfermedad, datos históricos, y es bueno para ver cuánto dinero y campañas ha tocado nuestro equipo a lo largo del año. Chrissie Boyle directora de Campañas, Penske Media Corporation

En Plantilla del plan de investigación de usuarios de ClickUp le ayudará a comunicar, organizar y ejecutar cada fase y a conocer en profundidad los comportamientos, necesidades y motivaciones de los usuarios en su entorno natural.

Con esta plantilla podrá:

Descubrir y clasificar fácilmente las necesidades y características de sus usuarios

Desarrollar cuestionarios de investigación eficaces para apoyar su investigación

Impulsar estrategias basadas en datos para mejorar su función/producto/servicio

¿El resultado? Podrá centrarse en ofrecer productos y soluciones de la máxima calidad que satisfagan realmente las expectativas de los usuarios.

Descargar esta plantilla{: .ctaBtn .púrpura}

Para ejecutar sus planes, programe entrevistas y sesiones de observación y asigne tareas a los miembros pertinentes del equipo utilizando Tareas de ClickUp . Esto le ayudará a gestionar proyectos de diseño con eficacia y crear sistemas centrados en el cliente.

Reúna información relevante y capacite a su equipo para tener el trabajo terminado mediante las Tareas de ClickUp

2. Realizar observaciones

Cuando empiece a realizar observaciones de usuarios, establezca una buena relación con los participantes para que se sientan cómodos. Si no conoces al participante, empieza por presentarte

Haga preguntas básicas de calentamiento, como "¿Qué tal el día?" o "¿Cuál es su afición favorita?". Esto te dará tiempo para establecer una buena relación con el participante y diferenciarlo de otros métodos de investigación.

Explícales tus expectativas sobre las prácticas de trabajo y lo que pueden esperar de ti. Por ejemplo, dígales: "Te observaré trabajar con naturalidad y puede que te haga preguntas rápidas; concéntrate en tus tareas como si yo fuera invisible."

Esto le ayudará a captar su atención. A lo largo de las observaciones, puedes ir tomando notas detalladas para obtener información valiosa.

consejo profesional: Tus notas deben incluir:

Acciones de los usuarios: ¿Qué tareas específicas están realizando? ¿Cómo interactúan con las herramientas o los productos?

¿Qué tareas específicas están realizando? ¿Cómo interactúan con las herramientas o los productos? Contexto ambiental: Anota el diseño físico, los recursos disponibles y las interacciones sociales relevantes

Anota el diseño físico, los recursos disponibles y las interacciones sociales relevantes Respuestas emocionales: Capta cualquier frustración o satisfacción visible expresada por el usuario

Utilice el Bloc de notas de ClickUp para convertir las observaciones de los usuarios de las sesiones de investigación contextual en tareas rastreables

Con ClickUp Bloc de notas con ClickUp Notepad puedes capturar sobre la marcha tus pensamientos, ideas, notas y tareas relacionadas con las entrevistas. ¿Una acción rápida de un participante le ha hecho pensar en una posible función? Anótela al instante en su Bloc de notas.

Organice estas ideas en tareas prácticas, como "Implementación de las observaciones del investigador", y manténgalas accesibles desde cualquier lugar, asegurándose de que no se le escapa ningún detalle valioso.

Programe fácilmente sesiones de observación de la investigación contextual y realice un seguimiento de las fechas importantes en la vista de Calendario de ClickUp

Para mantener su investigación organizada y programada, utilice la vista de calendario de ClickUp Vista del Calendario de ClickUp y haga un seguimiento de las fechas importantes. Tanto si planifica observaciones individuales como si ajusta recordatorios para entrevistas de seguimiento, las vistas personalizables del calendario y las funciones de arrastrar y soltar le permiten programar sesiones fácilmente.

3. Realizar una investigación

Una vez realizadas las observaciones preliminares de los usuarios, es hora de profundizar y llevar a cabo una sesión de indagación. Haga preguntas rápidas y abiertas para aclarar lo que está viendo.

Si se están peleando con una función, pregúnteles: "¿Cuál es la meta aquí?" o "¿Cómo utiliza esto normalmente?"

Investiga, por ejemplo, si alguien da vueltas constantemente antes de encontrar el botón adecuado. "¿Hay algo que esté buscando específicamente?

Mantén la conversación, anímales a hacer preguntas de seguimiento y prepárate para adaptarte si mencionan algo inesperado. Y no dudes en hacer fotos o vídeos (con permiso) para captar matices que las notas podrían pasar por alto.

Esta indagación flexible y en tiempo real le proporcionará una visión honesta y cruda que ningún guión puede predecir, lo que define los sistemas centrados en el cliente.

En Plantilla de estudios de usuarios de ClickUp ofrece un enfoque estructurado para recopilar y organizar las opiniones de los usuarios y recomendar cambios viables.

La plantilla:

Le ahorrará tiempo al proporcionarle una estructura

Le facilitará la captura y el análisis de los datos de los usuarios

Le ayudará a tomar decisiones fundamentadas y basadas en datos sobre cambios en el diseño y los productos

Garantizará la coherencia de los resultados en varios estudios

Utilícelo para analizar en detalle las experiencias de los usuarios, validar los resultados y priorizar las mejoras que pueden hacer que su aplicación o sitio web sea más intuitivo, receptivo y fácil de usar.

💡Consejo profesional: Termina con un breve resumen de lo que has aprendido y pregunta si quieren compartir algo más. Te sorprendería saber con qué frecuencia las mejores ideas de diseño contextual se cuelan al final

4. Documentar, organizar y analizar los datos

Después de cada sesión, organiza tus notas en categorías como "observaciones del investigador" basadas en temas u objetivos de investigación específicos.

Esto podría incluir

Necesidades de los usuarios

Puntos débiles

Flujos de trabajo

Factores ambientales

Puede utilizar

/ref/ https://clickup.com/features/docs Documentos de ClickUp /%href/

para organizar y revisar todas tus ideas e información en busca de patrones de diseño contextuales recurrentes:

Comportamientos o retos similares a los que se enfrentan varios usuarios

Factores ambientales comunes que influyen en las acciones de los usuarios

Información sobre las motivaciones de los usuarios basada en sus comentarios durante la consulta

Por ejemplo, uno de los miembros de su equipo podría realizar un diseño contextual con otra persona. Podría añadir sus notas a este documento centralizado y revisarlas más tarde.

Utilice ClickUp Docs para crear guías de entrevistas colaborativas

Implique a los miembros del equipo o a las partes interesadas en el proceso de análisis para fomentar la comprensión compartida y obtener diversas perspectivas sobre los resultados del método de investigación.

Los debates en grupo pueden ayudar a validar las interpretaciones de las entrevistas a los usuarios y a descubrir nuevas perspectivas para una investigación eficaz Estrategia de UX .

¿Y lo mejor? Colaboración instantánea y en directo de ClickUp de ClickUp avisa a los miembros del equipo cuando otros editan el mismo documento. Ayuda a evitar conflictos y garantiza una colaboración fluida y en tiempo real.

5. Revisar y perfeccionar

Utiliza los conocimientos adquiridos en la investigación contextual para perfeccionar la proceso de diseño conceptos, prototipos e ideas.

Esto hace que sea esencial llevar a cabo continuamente pruebas de usabilidad con los usuarios a lo largo de cada iteración del proceso de diseño de la investigación contextual, para garantizar que las opciones de diseño se validan y se ajustan al uso en el mundo real.

El sitio ClickUp Software de gestión de proyectos de diseño ofrece un enfoque centrado en el usuario que hace hincapié en la comprensión de las tareas y entornos de los usuarios para crear productos que se adapten perfectamente a sus necesidades y flujos de trabajo.

A continuación, cree un informe coherente que destaque las principales observaciones del análisis, los comportamientos de los usuarios, los retos y las perspectivas. En Paneles de ClickUp con los cuadros de mando de ClickUp, puede transformar toda la información recopilada hasta el momento en gráficos y cuadros de mando completos e informativos.

Mejore la visibilidad de su proyecto con los paneles personalizables de ClickUp

Si desea saber cuántas personas han solicitado una función determinada en sus sesiones, puede formular preguntas de IA y Cerebro ClickUp buscará los datos en los paneles pertinentes de su espacio de trabajo para proporcionarle información rápida y detallada.

Automatice los resúmenes de los proyectos y las actualizaciones de progreso con ClickUp Brain

Ventajas de la investigación contextual

Hoy en día sabemos que la investigación contextual es una poderosa herramienta para obtener información detallada sobre los usuarios mediante la observación y la interacción con ellos en su entorno natural. He aquí por qué es tan valiosa:

Fomenta el diálogo bidireccional, lo que le permite sincronizarse con los usuarios y crear flujos de trabajo que funcionen para ellos y para la empresa

Puede tomar decisiones de diseño más inteligentes que reduzcan las conjeturas al basar las decisiones en el comportamiento real de los usuarios

Se obtiene una idea real de cómo se comportan los usuarios en su entorno natural, no sólo en ajustes controlados

Ayuda a identificar factores como las barreras físicas, culturales o tecnológicas que, de otro modo, podrían pasarse por alto al diseñar la experiencia del usuario

💡 Pro Tip: Para maximizar el impacto de la investigación contextual, considere el uso de un conjunto de herramientas de investigación contextual. Puede incluir una lista de control para la observación, preguntas frecuentes para las entrevistas y un cuaderno de campo para anotar los resultados.

Desafíos de la investigación contextual

Aunque las indagaciones contextuales ofrecen valiosas perspectivas, también plantean retos únicos. Estos son algunos de los obstáculos clave a los que puede enfrentarse:

Transformar los datos en bruto en información práctica requerirá mucha creatividad y pensamiento sistemático

Es posible que encuentre información que va más allá de los procesos estructurados; las anécdotas personales y las ideas inesperadas pueden no encajar en categorías predefinidas

Sus expectativas, opiniones o prejuicios pueden influir o sesgar lo que percibe o registra en un estudio

Puede que en la sesión haya más de una persona a la vez porque suponen que así obtendrán más información

La investigación contextual pone a los usuarios en primer plano

La investigación contextual es una poderosa herramienta para salvar la distancia entre usuarios y diseñadores. Hansjan Kamerling director de producto y cofundador de Adaptify IA dice,

Recomiendo realizar investigaciones contextuales en situaciones en las que las interacciones de los usuarios son complejas y de varios niveles y el producto está muy integrado en las rutinas diarias de los usuarios

Hansjan Kamerling, Director de Producto y cofundador de Adaptify IA

Pendiente de ello, una herramienta como ClickUp sin duda ayudará, con funciones como formularios para recopilar comentarios de los usuarios, paneles para realizar un seguimiento de las mejoras basadas en la investigación contextual, y documentos para registrar todas las observaciones de la prueba de principio a fin.

¿Listo para facilitar la investigación de usuarios? Inscríbase hoy mismo en ClickUp para mejorar su enfoque de diseño centrado en el usuario.