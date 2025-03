Cómo utilizar la comunicación visual en su flujo de trabajo (+ejemplos)

Dicen que una imagen vale más que mil palabras. Porque una imagen clara y poderosa puede ayudar a sentir, entender, captar y recordar la información con mucha más eficacia que la descripción más larga.

Teniendo en cuenta la media atención humana es de apenas 47 segundos la comunicación visual es más importante que nunca.

En esta entrada del blog exploramos qué es la comunicación visual y cómo puedes utilizarla para mejorar la eficacia de tu trabajo.

¿Qué es la comunicación visual?

La comunicación visual es el proceso de utilizar elementos visuales, como fotografías, vídeos y gráficos, como parte del mensaje. Es el acto de dar prioridad al impacto visual del mensaje sobre los aspectos verbales.

Eso no significa que evite por completo las palabras. De hecho, la comunicación visual eficaz aprovecha múltiples modos para pintar un cuadro claro y completo.

Tipos de comunicación visual

La comunicación visual está en todas partes. Está en la interfaz gráfica de usuario (GUI) que utilizamos en nuestros teléfonos y ordenadores, en los emojis/gifs que nos enviamos y en las listas y presentaciones que hacemos. Algunos de los tipos más comunes de comunicación visual son los siguientes.

Imágenes y fotografía

Desde su invención en el siglo XIX, la fotografía ha sido un excelente formato para la narración visual. Periódicos y revistas la han utilizado para inspirar a la gente, detener guerras y provocar grandes cambios sociales.

fondo de pantalla de Windows XP por Charles O'Rear (Fuente: Wikimedia Commons)

Wikimedia Commons

)

En el mundo digital, las imágenes han pasado a ocupar, indiscutiblemente, una fase central.

Con la espectacular mejora de la capacidad fotográfica de un smartphone estándar, hoy en día se puede hacer una foto tan buena como cualquiera y utilizarla para educar y emocionar a la gente.

Ilustraciones e infografías

Las ilustraciones y las infografías representan visualmente un concepto, un proceso o unos datos en forma de diagramas, organigramas, mapas, presentaciones, etc. Se caracterizan por su capacidad para:

Simplificar conceptos abstractos o correlaciones de datos

Hacer que la información densa sea accesible y apetecible

Atraer al público para que se centre en lo importante

Facilitar el recuerdo a largo plazo

En el mundo de la empresa, los equipos utilizan constantemente infografías, mapas de procesos, gráficos circulares, etc.

una infografía sobre cómo el equipo de marketing de ClickUp utiliza ClickUp ClickUp

Símbolos e iconos

Los símbolos e iconos transmiten mensajes de forma rápida y eficaz mediante señales visuales universalmente reconocidas. Son especialmente útiles en situaciones en las que se necesita una comunicación neutra desde el punto de vista lingüístico. Los emojis son un buen ejemplo de ello.

Por ejemplo, un signo 👍 es fácil de entender en un chat de oficina. El icono 💾 es fácil de recordar en un documento de Word.

Interfaces digitales y diseño UX

Hablando del botón de guardar, las interfaces digitales que nos rodean utilizan la comunicación visual para crear productos intuitivos e interactivos como apps, sitios web y software.

La imagen de la tira, el botón, la cita, los cuadros de información, los mensajes de error... todos los aspectos del diseño de la experiencia del usuario (UX) forman parte de la estrategia de comunicación visual.

ejemplo de página 404 visual (Fuente:) Awwwards )_

Vídeos y animaciones

Un paso más allá de la imagen estática es la imagen en movimiento. A medida que el coste de producción de vídeo y animación se reduce con la tecnología moderna y la IA generativa, este formulario de comunicación visual está ganando popularidad.

Pero no piense sólo en vídeos de YouTube, películas o anuncios de televisión. Una simple grabación de pantalla de un proceso con fines educativos también es una buena forma de utilizar vídeos.

un GIF de muestra que muestra un caso de uso de_ Cerebro ClickUp

Tipografía

Las palabras no tienen por qué ser sólo palabras. También pueden ser visuales cuando se utiliza una buena tipografía, una selección estratégica de fuentes, tamaños, espaciado y diseño del texto. De hecho, la tipografía es parte integrante del diseño moderno flujo de trabajo del diseño gráfico .

anuncio de Toyota de octubre de 2009 (Fuente:%img/) Anuncios del mundo )_

A pesar de sus muchas ventajas, las organizaciones suelen ignorar la comunicación visual y se aferran a la prosa larga en correos electrónicos, presentaciones, memorandos internos, etc. Pendiente de ello, se está perdiendo una inmensa oportunidad.

Por qué es importante la comunicación visual

Los elementos visuales son una forma más rápida, sencilla y eficaz de comunicar cualquier mensaje. He aquí por qué es importante la comunicación visual.

Accesibilidad

La comunicación visual elimina las barreras lingüísticas y culturales: ¡todo el mundo entiende los semáforos en cualquier parte del mundo! Tiende puentes entre públicos diversos, lo que la convierte en una herramienta inestimable para la comunicación internacional.

Velocidad

Ojear una infografía ahorra tiempo en comparación con leer un informe de 10.000 palabras. Los diagramas, organigramas e infografías pueden resumir ideas complejas, ahorrando tiempo al comunicador y al público.

Simplicidad

Imagine que explica a alguien qué es un elefante sin utilizar la palabra "elefante" ni sus sinónimos. ¿Cuántas palabras necesitarías? Ahora, imagina que dibujas uno.

Lo visual simplifica las cosas. Desde los recorridos del usuario hasta la arquitectura del software, la comunicación visual facilita que todas las partes interesadas entiendan el contexto y los detalles.

Comprensibilidad

Los elementos visuales hacen que las relaciones resulten más evidentes que las palabras. Fíjese en ejemplo de mapa conceptual de la zona de crecimiento a largo plazo de James Borradas. Son sólo dos líneas y una curva. Pero es tan poderoso para mostrarnos lo que es obvio.

fuente JamesClear.com

Toma de decisiones

Cuando la información es clara, concisa y obvia, la toma de decisiones también es mejor y más rápida. El ejemplo más sencillo de herramienta visual para la toma de decisiones sería un gráfico de flujo o un árbol de decisión. Sin embargo, con cualquier informe visual se pueden extraer ideas y hacer ajustes.

¿Qué dice este panel de ClickUp sobre las horas facturables del equipo?

Atención y retención

Una imagen es atractiva y llama la atención. El cerebro humano procesa contenido visual 60.000 veces más rápido que el texto . Esto significa que puedes meter mucho más en tu cerebro en los 47 segundos que te concentras.

Por otro lado, los elementos visuales tienen un impacto más sustancial en la memoria. Los investigadores afirman que "tres días después de leer un texto, podemos recordar el 10% de la información, pero cuando se combina con una imagen, es probable que recordemos el 65% de esa información"

Además de todo esto, el uso de la comunicación visual ayuda a mejorar drásticamente el reconocimiento de la marca y la confianza. El uso coherente de elementos visuales, como logotipos, combinaciones de colores y tipografía, llevan la marca a lo más alto de la mente. Con el tiempo, estos elementos crean reconocimiento y confianza entre el público, fomentando la fidelidad y la confianza en la marca.

Veamos cómo funciona en el mundo real.

Ejemplos de comunicación visual

El formulario más común de comunicación visual suele ser el de marketing. La publicidad, las publicaciones en redes sociales, los boletines de correo electrónico, etc. son conocidos por ser muy visuales. Pero eso es sólo la punta del iceberg.

Independientemente del rol que desempeñes dentro de tu organización, puedes utilizar la comunicación visual en tus flujos de trabajo cotidianos. He aquí algunos ejemplos.

Gestión de proyectos

Una buena gestión de proyectos consiste en entregar un producto de calidad a tiempo y dentro del presupuesto. La mejor forma de hacer un seguimiento es mediante un recorrido visual, marcando el tiempo restante y los presupuestos restantes. Gestión visual de proyectos hace exactamente eso.

obtenga una visibilidad clara de las tareas con la vista del gráfico de ClickUp Gantt

Por ejemplo, un (diagrama de) Gantt ayuda a representar el cronograma de un proyecto, resaltando las dependencias de las tareas y los posibles cuellos de botella. Una vista de calendario ayuda a ver cuánto trabajo está programado cada día, semana o mes. Una vista de carga de trabajo muestra lo ocupado que está cada miembro del equipo.

Soporte al cliente

Los equipos de soporte al cliente utilizan ayudas visuales para mejorar la claridad y los tiempos de resolución. Por ejemplo, puede proporcionar una guía paso a paso con capturas de pantalla comentadas o un vídeo explicativo que muestre cómo configurar una cuenta en su software.

Estos elementos visuales minimizan la confusión y ayudan a los clientes a resolver problemas de forma independiente, lo que mejora la satisfacción y reduce la carga de trabajo de compatibilidad.

Formación e incorporación Técnicas de visualización mejoran los resultados del aprendizaje. Utilizar tutoriales en vídeo o infografías interactivas ayuda a los empleados a comprender rápidamente su organización. ¿Qué mejor que un viejo gráfico organizativo para ayudar a entender el panorama de su empresa?

organigrama de hace más de 100 años (Fuente: Wikimedia Commons )_

Gestión financiera

Supongamos que este año ha gastado 2 millones de dólares en publicidad. ¿Es bueno o malo?

Los hechos, por sí solos, tienen poco significado. Adquieren significado en su contexto. Por ejemplo, si ha ganado 4 millones de dólares, es bueno. Si el año pasado gastaste sólo 100.000 dólares para ganar 3 millones, ¡es malo! Para presentar los hechos en su contexto, los equipos financieros utilizan gráficos de barras, gráficos circulares, diagramas de Venn, etc.

inversión mundial en transición energética (Fuente:_%img/)

inversión mundial en transición energética (Fuente: wikimedia Commons)

)

Aunque estos ejemplos ofrecen cierta inspiración, las posibilidades son realmente infinitas. La comunicación visual puede formar parte de tu vida cotidiana de muchas maneras. Veamos algunas.

Cómo utilizar la comunicación visual en el lugar de trabajo

Si envías emojis o pones en negrita parte del texto de tu correo electrónico, ya estás utilizando la comunicación visual en el lugar de trabajo. A continuación le mostramos cómo utilizar algunas estrategias profesionales de comunicación visual con una herramienta de gestión de proyectos todo en uno como ClickUp.

1. Lluvia de ideas

El cerebro no piensa en filas, columnas o listas. Así que, ¿por qué forzarlo? Utiliza el lienzo limpio de Pizarras ClickUp para realizar una lluvia de ideas y plasmarlas de forma coherente, por caóticas que parezcan.

Añade notas adhesivas, figuras, líneas, imágenes y texto a una sola pizarra

Conecta elementos con líneas y flechas

Enlaza fuentes externas, como recortes de periódico o imágenes de inspiración

Haz bocetos a mano alzada en tu tableta

Trae ClickUp Brain para más ideas

Colabora en tus ideas y organízalas juntos en tiempo real. Para quienes no hayan podido asistir a la reunión, basta con compartir un enlace e invitar a comentar.

Tanto si está añadiendo nuevas funciones a un producto como planificando un evento navideño para su organización, realice una lluvia de ideas sin esfuerzo. A continuación, conviértalas en tareas directamente desde las Pizarras ClickUp.

introduce a tu equipo en la sala de conferencias virtual con ClickUp Whiteboards_

2. Construya una hoja de ruta

¿Está creando software? ¿Lanzando una campaña de influencers? ¿O planificando tu nuevo año? Lleva todo lo que tienes en mente a una página con ClickUp Mapas mentales .

Empiece con un lienzo en blanco o con cualquiera de las numerosas plantillas de ClickUp

Desglose información compleja o flujos multidireccionales en un solo mapa correlacionado

Personalice sus figuras con colores para facilitar el procesamiento

Convierta nodos en tareas al instante

Limpie los mapas desordenados con la función de volver a correlacionar

Mapa lo que hay en tu mente con los Mapas Mentales de ClickUp

3. Gestionar dependencias

Uno de los mayores problemas de la gestión de proyectos es que sus distintos componentes suelen estar construidos como una pila de tarjetas. Si uno se cae, todo se desmorona enseguida. Evite estas eventualidades con un gestión visual de tareas software que resalta las dependencias para mitigar los riesgos relacionados.

Tome la ClickUp Vista Diagrama de Gantt por ejemplo. Representa tareas, dependencias y plazos en un único panel de cristal. Por lo tanto, si una tarea dependiente se programa antes de que la tarea anterior esté completada, no se puede perder en esta vista. A continuación, puede identificar las rutas críticas e incluir el margen de demora en sus planes de proyecto.

encuentre sus obstáculos con el diagrama de Gantt de ClickUp

4. Organice las cargas de trabajo

Cuando el proyecto se pone en marcha, es habitual que algunos miembros del equipo estén sobrecargados de trabajo, lo que provoca insatisfacción, falta de compromiso, agotamiento e incluso bajas. Un buen gestor de proyectos sabe cómo gestionar eficazmente las cargas de trabajo.

Una presentación visual de la carga de trabajo del equipo puede ser estupenda. Con los colores rojo, ámbar y verde, puede identificar de un vistazo quién está trabajando por encima o por debajo de su capacidad, cómo se correlacionan las estimaciones con el tiempo de seguimiento, etc. La vista Carga de trabajo de ClickUp crea esto automáticamente.

vista Carga de trabajo de ClickUp para una gestión eficaz de los proyectos_

5. Seguimiento del progreso

Los equipos de alto rendimiento completan docenas de tareas cada día. Google Cloud ha descubierto que los equipos de mayor rendimiento despliegan software hasta cuatro veces al día ¡! La velocidad de este trabajo puede ser difícil de seguir y recordar sin señales visuales.

Utilice Paneles de ClickUp para visualizar sus KPI. Ajuste widgets con gráficos circulares para las cargas de trabajo, gráficos de barras para la elaboración de informes de consumo/descenso, gráficos numéricos para las cifras totales de ventas y mucho más.

Bonus: Echa un vistazo a otros

/ref/ https://clickup.com/es-ES/blog/30206/ejemplos-de-paneles-en-clickup/ ejemplos de paneles en ClickUp /%href/

para inspirarse.

genere informes en tiempo real con los cuadros de mando de ClickUp

A veces, ni siquiera la mejor documentación puede igualar una simple grabación de pantalla. Utilice Clips de ClickUp para grabar vídeos y compartirlos al instante incrustándolos dentro de ClickUp, compartiendo un enlace público o descargando el propio archivo. Si quieres que se puedan realizar búsquedas para su uso posterior, ¡transcribe vídeos con IA y guárdalos!

comuníquese mejor con ClickUp Clips

Y ya que estás, aquí tienes cómo hacerlo profesional.

Cómo hacer que tus comunicaciones visuales parezcan profesionales

El impacto visual es mayor que el de las palabras. Por lo tanto, un elemento visual inadecuado también puede tener un mayor impacto negativo. Evítelo con los siguientes consejos cuando comunique visualmente.

Sé intencionado: Hoy en día es habitual utilizar GIF y memes en el trabajo. Ayuda a crear camaradería. Sin embargo, sé consciente del contenido visual que envías. Asegúrate de que sea apropiado para el trabajo. Si no vas a ponértelo en una camiseta y entrar en el trabajo, no se lo envíes a un compañero.

Recuerda tu público objetivo: Pongamos que has escrito un informe de 10.000 palabras. Incluso si lo puntúa con docenas de imágenes, es poco probable que los CXO lean un documento tan largo. Por otro lado, el analista de calidad de su equipo necesitará una documentación exhaustiva de cada historia y escenario de usuario. Por tanto, crea imágenes pensando en el público.

Prioriza la simplicidad: Se supone que un elemento visual simplemente ayuda a comprender ideas complejas. Por lo tanto, no hagas tus visuales demasiado complicados o desordenados. Céntrate en cómo compartir información con los miembros del equipo y no en la belleza de la imagen en sí.

Utiliza multimedia: No hace falta decirlo todo con la imagen. Utiliza varios formularios de medios visuales, como vídeos, animaciones, memes, etc. Incluye también textos, enlaces, etc. para ampliar tu mensaje. Recuerda que la meta no es ser visual. La meta es ser claro.

Sé coherente: No cambies continuamente de formato visual. Por ejemplo, si envía informes de ventas en forma de gráficos de barras todos los meses, no los cambie a gráficos circulares de repente. Si utiliza el verde para indicar un crecimiento positivo, no lo convierta en azul en su próximo informe. Mantenga una paleta de colores, una tipografía y un estilo de diseño coherentes en todos los materiales.

Cree elementos visuales de alta calidad: Haga que sus imágenes, vídeos y gráficos sean nítidos, tengan la escala adecuada y no estén distorsionados ni pixelados. Sería útil que el usuario pudiera ampliar y reducir la imagen según sus necesidades.

Utiliza herramientas de visualización de datos: No hace falta que lo dibujes todo con tus propias manos. Deje que un software de colaboración visual levanta algo de peso. Utilice plantillas de gráficos de flujo o plantillas de diseño gráfico para empezar de inmediato.

Reutiliza lo que funciona: Si ya ha recibido buenos comentarios sobre un Mapa de procesos, reproduzca esa estructura para otros conceptos relacionados. Si utiliza un método específico plantilla de Tablero de anuncios digital simplemente duplíquelo para necesidades relacionadas. Operacionalizar la comunicación visual.

**Integrar: Por último, la comunicación visual no es un elemento de (la) lista de control que se marca una vez al día. Es una forma de hacer las cosas. Antes de cualquier tarea, piense si un elemento visual añadirá valor a su mensaje. Por ejemplo, si vas a informar de un error, acostúmbrate a añadir una captura de pantalla con las anotaciones pertinentes.

colaboración visual en ClickUp Chat

Comunicación, a tu manera con ClickUp

El trabajo del conocimiento moderno depende casi por completo de una comunicación eficaz entre los miembros del equipo. Sin embargo, sufrimos de la disminución de los lapsos de atención, demasiadas herramientas, la fatiga de Zoom, y enormes lagunas en la transferencia de conocimientos.

ClickUp, la app todo en uno para el trabajo, es una plataforma de gestión de proyectos que cubre estas lagunas con múltiples funciones de colaboración en el lugar de trabajo.

Para los dibujos y las imágenes, están las pizarras y los mapas mentales. Para grabar vídeo, ClickUp Clips. Para la (elaboración de) informes visuales interactivos, hay paneles. Si cree que lo mejor es utilizar palabras, también tiene ClickUp Docs. Sea cual sea la mejor forma de comunicar su mensaje, ClickUp tiene una función para usted.

Pruebe ClickUp gratis/a ahora

