¿Cómo pasar del equipo de ventas al de marketing?

Los mercados están repletos de opciones: piense en el pasillo de cualquier supermercado y estará de acuerdo. Todo se ha digitalizado; crecen los equipos de ventas en línea más rápido que nunca. Los clientes son cada vez más reacios a que se les venda; prefieren el autoservicio . De hecho, la Generación Z, la primera generación de verdaderos nativos digitales, exige una experiencia omnicanal de alta tecnología.

Todos estos factores han cambiado radicalmente la forma en que las organizaciones venden a sus clientes. La venta consultiva, el inbound marketing, la salida al mercado, el marketing orientado al producto y el intento correcto de atención al cliente están primando sobre los modelos tradicionales.

En las organizaciones modernas, como las empresas de SaaS, el marketing, las ventas y el éxito del cliente se unen en una única función, normalmente denominada "crecimiento". Juntas, estas subfunciones construyen estrategias de marketing integradas que impulsan la captación de clientes. Así que, si eres un profesional de las ventas que quiere dar el salto al marketing, ¡este es tu momento!

En este blog, le explicaremos cómo pasar del equipo de ventas al marketing.

¿Por qué pasar del equipo de ventas al marketing?

Incluso los vendedores más experimentados pueden plantearse el cambio al marketing por un número de razones, como:

Superposición de habilidades

Como roles centrados en el cliente, tanto el equipo de ventas como el de marketing requieren una comunicación sólida, el establecimiento de relaciones y la comprensión de las necesidades del cliente. Esto hace que la transición sea más orgánica, si no más fácil.

Trabajo multidimensional

La carrera de ventas puede ser a menudo unidimensional, es decir, encontrar clientes potenciales, reunirse con ellos y cerrar tratos. Como carrera más arriba en el embudo, el marketing ofrece un abanico más amplio de actividades, como marketing digital, publicidad, eventos, contenidos, etc.

Crecimiento profesional

El marketing ofrece diversas oportunidades en estrategia, gestión de marcas y herramientas digitales. También crea una gran base para una carrera empresarial si así lo desea.

Vías creativas

El marketing ofrece más oportunidades para estirar tus músculos creativos en forma de redacción de textos, guiones de vídeo, resúmenes de diseño, presentaciones, etc., que podrían ser menos en el equipo de ventas.

Más oportunidades

El número de puestos de marketing disponibles en EE.UU. está creciendo a un ritmo más rápido que el de ventas. Por ejemplo, el rol de ingenieros de ventas que la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. define como "vender productos o servicios empresariales, como software o compatibilidad, que requieren conocimientos técnicos", crece un 6%, mientras que el rol de los directores de marketing crece un 8%.

Lectura de bonificación: Cómo entrar en el equipo de ventas de tecnología .

Pero si estás pensando en cómo cambiar de profesión para empezar, hay que entender claramente las diferencias entre ambos roles.

Entender las diferencias entre equipo de ventas y marketing

Antes de hacer cualquier diferenciación, es importante saber que una no es mejor que la otra. Cada carrera tiene sus pros y sus contras, lo que las hace especialmente adecuadas para quienes poseen las aptitudes adecuadas.

Para correlacionar tus aptitudes, aquí tienes un manual sobre las diferencias entre equipo de ventas y marketing.

Función Ventas Marketing Meta Satisfacer la demanda existente Crear nueva demanda Enfoque Cerrar tratos, generar ingresos Crear conciencia, generar prospectos Enfoque Individualista, individualista, individualista Enfoque Individualista, normalmente individualizado, especialmente en B2B Colectivo, normalmente dirigido a segmentos objetivo Actividades: prospección, llamadas en frío, demostraciones, gestión de objeciones, creación de contenidos, campañas por correo electrónico, anuncios en línea, seminarios web Métricas: ingresos totales, tasa de conversión de oportunidades en contratos, duración del ciclo, tasa de ganancias, valor del ciclo de vida del cliente (CLTV), conversión de impresiones en clientes potenciales, tasa de conversión de MQL en SQL, tasa de apertura de correo electrónico, tasa de clics, rentabilidad de la inversión publicitaria

Diferencias entre equipo de ventas y marketing

Habilidades clave para el marketing

En las empresas modernas, las ventas empiezan donde acaba el marketing. Por ejemplo, el marketing crea conciencia, genera clientes potenciales y los cualifica. A continuación, los clientes potenciales pasan al equipo de ventas, que los nutre y los convierte en clientes.

Para hacer ese cambio a la izquierda, aquí tienes las habilidades de marketing que necesitas.

Comunicación

Su experiencia en equipo de ventas le proporciona grandes dotes de comunicación. Transfiéralas, adáptelas y afínelas al marketing.

Mejora tus habilidades de comunicación escrita para el marketing por correo electrónico, comunicados de prensa, etc.

Desarrolla tu habilidad para el diseño (utiliza aquí tus conocimientos de creación de diapositivas) para redactar resúmenes de tiras, carteles, anuncios, etc.

Mejore sus habilidades de comunicación oral para guiones de vídeo

Creación de contenidos

Da el paso de la comunicación al contenido y potencia tu carrera en marketing. Contenido no significa sólo escribir. Incluye:

Estrategia : Creación de una estrategia holística de marketing de contenidos omnicanal en medios propios, pagados y ganados

: Creación de una estrategia holística de marketing de contenidos omnicanal en medios propios, pagados y ganados Enfoque multimodal : Creación de contenidos escritos, visuales, de audio, vídeo e interactivos

: Creación de contenidos escritos, visuales, de audio, vídeo e interactivos Reutilización : Encontrar formas creativas de utilizar las mismas ideas de contenido en distintas plataformas y formatos

: Encontrar formas creativas de utilizar las mismas ideas de contenido en distintas plataformas y formatos Gestión del flujo de trabajo: Una cadena de contenidos típica incluye redactores, editores, diseñadores, desarrolladores, relaciones públicas, redes sociales, operaciones de marketing, etc. Aprenda a utilizar y gestionar este flujo de trabajo

Gestión de campañas

Una actividad que es un poco más de nicho y tal vez incluso técnica es gestión de campañas de marketing en búsquedas, correo electrónico o redes sociales. Desarrollar habilidades para planificar, ejecutar y medir campañas de marketing.

Análisis de datos

Los vendedores tienen un don para el análisis de datos, especialmente cuando se trata del retorno de la inversión. Por otra parte, oKR de marketing necesitan una vista más matizada de las métricas y los datos. Aprenda a:

Interpretar las tendencias del mercado y los datos de los clientes

Conectar los puntos entre varios canales, campañas y contenidos hacia estrategias de marketing basadas en el ROI

Comprender el marketing omnicanal y el impacto de un canal en otro

Medir el impacto a largo plazo, incluida la CLTV

Si le entusiasma la idea de adquirir estas habilidades y realizar la transición, aquí tiene una hoja de ruta que le ayudará.

Preparación para la transición

La transición de equipo de ventas a marketing es mucho más orgánica que, por ejemplo, ser abogado y convertirse en fotógrafo de bodas. Eso no significa que sea lineal. Antes de hacer la transición, prepárate para el intento correcto.

Evalúa tus habilidades actuales

Empiece por saber en qué punto se encuentra. Evalúe sus competencias actuales:

Repasando sus estudios e identificando sus cualificaciones

Investiga tu rol actual y todo lo que haces

Piensa en las prácticas o el voluntariado que puedas haber terminado

Reflexionar sobre aspectos intangibles, como los boletines que lees, los líderes de opinión que sigues, de quién aprendes, etc.

De todas sus habilidades actuales, identifique las que están relacionadas con el marketing. Aunque no estén relacionadas con el marketing, piensa en todo lo que sea transferible.

Get the education

Para hacer una transición suave al marketing, ayuda tener cierta formación. Empieza con conocimientos genéricos y ve especializándote poco a poco. Puedes hacer cursos online, bootcamps u obtener una certificación. Cualquier cosa que demuestre tus conocimientos de marketing te ayudará a conseguir una entrevista.

⚡️Archivo de plantillas: Prueba a aplicar lo que has aprendido utilizando plantillas de hojas de ruta de marketing o plantillas de planes de marketing .

Entender el mercado

Mientras te preparas, también te ayudará explorar el mercado en busca de posibles oportunidades. Infórmate sobre el tipo de empleos disponibles, qué habilidades requieren y qué metas se espera que alcances. Esto te ayudará a orientarte en el futuro y a dirigir tus esfuerzos en la dirección correcta.

Construir una marca personal

El inbound marketing depende casi por completo de una buena imagen de marca. Por lo tanto, cree una marca personal sólida para usted. Actualice sus perfiles sociales. Únase a grupos y comunidades relevantes.

Publica primero contenido significativo y valioso sobre el equipo de ventas y luego, poco a poco, cambia a temas relacionados con el marketing.

Con esto, ya estás listo para hacer la transición. Manos a la obra.

pasos para realizar con éxito la transición de equipo de ventas a marketing ## Steps to Successfully Transition from Sales to Marketing (Pasos para realizar con éxito la transición de equipo de ventas a marketing)

Las transiciones profesionales no se producen de la noche a la mañana. Así que no dejes tu trabajo de equipo de ventas con prisas. Avanza paso a paso con paciencia. He aquí cómo.

Establece metas profesionales claras

Basándote en tu conocimiento del mercado a partir de la preparación, establece metas profesionales. Establece una meta a largo plazo, por ejemplo: "Consigue un trabajo de marketing a finales de año"

Puedes dividirlo en metas más pequeñas a corto plazo, como:

Desarrollo de habilidades : Por ejemplo, aprender métodos de investigación de mercado para finales de mes

: Por ejemplo, aprender métodos de investigación de mercado para finales de mes Certificación : Por ejemplo, Obtener la certificación Coursera en marketing de influencers para el próximo trimestre

: Por ejemplo, Obtener la certificación Coursera en marketing de influencers para el próximo trimestre Búsqueda de empleo : P. ej., Identificar tres roles a los que postularse para fin de trimestre

: P. ej., Identificar tres roles a los que postularse para fin de trimestre Experiencia: P. ej., Completar dos prácticas de un mes para finales de año

Comenzar a trabajar en red

La mejor forma de pasar del equipo de ventas al de marketing es contar con la compatibilidad de las personas adecuadas. Por tanto, amplía tu alcance y establece contactos con personas relevantes. Pendiente de ello, busque dos tipos de personas.

1. **Profesionales del marketing

Identifica a los que ya tienen la carrera en marketing que estás buscando. Hable con ellos sobre cómo es su trabajo, qué hacen al día, qué tipo de crecimiento han experimentado, etc.

2. Comercializadores que han pasado del equipo de ventas

Habla con los que han recorrido el camino antes que tú para que te muestren el camino. Sigue su trayectoria, los retos a los que se han enfrentado y cómo los han superado. Comprenda cuáles son los día en la vida de un jefe de ventas y en qué se diferencia de su rol actual en marketing. Aprende de su experiencia.

Encuentre un mentor

Te enfrentarás a bloqueos, objeciones, rechazos y dudas paralizantes. Un mentor empático te lo pondrá mucho más fácil.

Ponte en contacto con posibles mentores y pídeles que te asesoren. Habla con varias personas antes de decidirte por la más adecuada para ti. Establece metas, habla de tus retos y aprovecha los consejos de tu mentor para acelerar tu transición.

Lectura de bonificación: Cómo encontrar un mentor de marketing .

Construya su perfil

Para cualquier búsqueda de empleo, necesitas un currículum y algunas cartas de presentación. Utilice una herramienta como Documentos de ClickUp para repetir varias versiones de tu currículum. Compártelo de forma segura con tus tutores para que te den su opinión (¡incluso pueden añadir comentarios!).

Busca traslados internos

El mejor lugar para encontrar tu primer trabajo de marketing como vendedor es buscar en tu organización actual. Explora las oportunidades de traslado interno. Solicite las posiciones disponibles y hable con sus posibles jefes.

El equipo ya te conoce y aprecia tus habilidades. Además, usted tiene conocimientos importantes sobre la organización, sus productos y servicios. Aprovéchalo.

Aplicar a roles de marketing fuera de

Si la transferencia interna no funciona, busca fuera.

Acércate a tus conexiones (a internet) que puedan recomendarte para roles

Explora las vacantes publicadas en Tableros de empleo y LinkedIn

Identifica las organizaciones en las que te gustaría trabajar y presenta tu candidatura a las posiciones vacantes

Asiste a eventos de marketing y preséntate a posibles oportunidades

Si, en algún momento, tu búsqueda de empleo se complica, pon las cosas en orden con Plantilla de búsqueda de empleo de ClickUp . Utilízala para hacer un seguimiento de las ofertas de empleo, tus solicitudes, currículum, recursos para entrevistas y mucho más.

Es posible que recibas algunos rechazos y algún que otro "fantasma", pero con las aptitudes y la estrategia de trabajo adecuadas, estarás bien encaminado hacia una carrera en el mundo del marketing. Una vez que estés allí, asegúrate de utilizar los siguientes consejos.

Aprovechar la experiencia de ventas en un rol de marketing

No te sientas un novato en marketing. Eres un profesional consumado con sólidas habilidades de ventas. Aporte todo lo que tiene a su nuevo rol.

Centrado en el cliente

Como vendedor, eres la persona más cercana al cliente. Los entiendes profunda e intuitivamente. Aproveche ese conocimiento en su gestión de contenidos y campañas.

💡Consejo profesional: Por ejemplo, al escribir una entrada de blog, aproveche su conocimiento de los retos y los puntos débiles del cliente.

CRM

gestión de la relación con los clientes con ClickUp_

En cualquier organización, podría decirse que el comercial es quien más utiliza la gestión de las relaciones con los clientes (CRM). Aporte esa experiencia a su rol de marketing.

Aproveche una herramienta como ClickUp CRM para gestionar los datos de los clientes

Dados y segmentos de clientes para enviar campañas personalizadas

Explore el comportamiento y las preferencias de los clientes para diseñar contenidos

Identifique puntos de datos que pueda utilizar para personalizar la experiencia del cliente

(elaboración de) informes basados en datos

marketing basado en KPI con ClickUp_

Como vendedor, si ha desarrollado un don para analizar datos granulares, aléjese un poco para ver el panorama general como profesional del marketing. Ajuste los informes basados en KPI en una herramienta como Paneles de ClickUp para ver cómo se combinan los distintos esfuerzos de marketing.

Visualice el progreso de sus campañas de marketing, mida las impresiones/conversiones de su contenido y conéctelo todo a los ingresos con ClickUp para equipos de ventas .

Automatizaciones

automatización del correo electrónico sin esfuerzo con ClickUp_

Si la vida como profesional del marketing se vuelve abrumadora, no se obligue a hacerlo todo usted solo. Utilice Automatizaciones ClickUp para gestionar tareas repetitivas. Ajuste personalizado de captación de clientes potenciales con Formularios ClickUp y automatice el etiquetado/segmentación para ellos. Cree automatizaciones de correo electrónico basadas en desencadenantes personalizados que sean importantes para usted.

escribe con ClickUp Brain_

¿Se siente estancado en su rol? Desencadena la inspiración con Cerebro ClickUp . Utilice la IA para aportar ideas sobre contenidos, redactar contenidos, resumir informes, generar guiones de conferencias, crear tablas y transcribir vídeos. ¿Y qué más? Corrige y mejora la calidad con el corrector ortográfico incorporado.

A pesar de las mejores herramientas y esfuerzos, experimentarás dificultades. Veamos cómo superarlos.

Superar retos comunes

Los profesionales del marketing se enfrentan a muchos retos cada día. Como vendedor en transición desde el equipo de ventas, tendrá algunos obstáculos únicos. A continuación le indicamos a qué se enfrentará y cómo superarlos.

Adaptarse a una nueva mentalidad

Las ventas consisten en cerrar acuerdos individuales, mientras que el marketing consiste en llegar a un público más amplio. Los vendedores obtienen la validación de los resultados tangibles en forma de acuerdos cerrados, pero los profesionales del marketing deben contentarse con las impresiones y los clientes potenciales.

Las métricas de ventas y los indicadores de rendimiento son más sencillos que los de marketing. Además, el equipo de ventas tiene un rol específico, mientras que el de marketing puede tener un alcance más amplio.

Cuando se pasa del equipo de ventas al de marketing, hay que saber adaptarse al nuevo rol.

Introspección y comprensión de los cambios que necesitas

Invierte tiempo en colaborar en proyectos creativos

Aprende a dar y recibir feedback cualitativo

Ajuste revisiones periódicas de su rendimiento

Manejar las lagunas de conocimiento

El marketing es un campo muy extendido que evoluciona constantemente. De vez en cuando se dará cuenta de que tiene lagunas de conocimientos. Cree una estrategia de desarrollo personal para superarlas.

Revisa tu trabajo de vez en cuando para identificar lagunas

Busca opiniones de compañeros y jefes sobre tus habilidades

Apúntate a cursos o talleres en línea

Pon en práctica tus habilidades con proyectos piloto, tareas personales, etc.

Una vez que tengas un plan, organízalo con Tareas de ClickUp . Ajuste tareas, subtareas, plazos, prioridades, etc.

Crear su propia base de conocimientos

Mientras realiza sus cursos en línea y programas de desarrollo de habilidades, utilice ClickUp Docs para tomar notas. Incluso puedes enlazar tus notas a tareas, creando para ti una red de información fácilmente accesible mediante búsquedas.

Cómo integrarse

Si se siente un poco fuera de lugar como vendedor en el departamento de marketing, no se preocupe. Es normal que ocurra. Comprenda la día en la vida de un director de marketing .

Observa a tus nuevos compañeros de equipo y aprende de sus comportamientos

Escuche atentamente y haga preguntas

Confíe en su punto de vista y ofrezca información útil

Desarrolle las relaciones y la comunidad

Consejos y recursos para una transición sin problemas

Antes de terminar, veamos algunos recursos valiosos para facilitar la transición.

Cursos y certificaciones en línea

Pruebe cualquiera de los siguientes para adelantarse en la transición al marketing:

💡Consejo profesional: Para saber más, consulta los 10 mejores certificaciones de marketing para hacer crecer tu carrera.

Best marketing books

Una de las mejores formas de adaptar tu forma de pensar a la de un profesional del marketing es leer mucho. Permission Marketing, Purple Cow y This is Marketing, de Seth Godin, son excelentes puntos de partida.

Para algo más tradicional, prueba Ogilvy on Marketing. Para el marketing de startups, lee Hacking Growth, de Sean Ellis y Morgan Brown. Para aprender sobre contenidos, considere Content Inc. de Joe Pulizzi. Si te dedicas a la tecnología, explora cualquiera de estos libros libros de marketing de productos .

Algunos blogs populares

Suscríbase y lea algunos de los mejores contenidos relacionados con el marketing de la ciudad:

Copyblogger para recursos de marketing de contenidos y copywriting

Marie Forleo (y su YouTube/Podcast) sobre marketing para pequeñas empresas y autónomos

HubSpot el blog original de inbound marketing

Herramientas que ayudan en marketing

Domine el tecnología de marketing que normalmente contiene herramientas para

Analítica : Seguimiento del tráfico del sitio web, incluidas impresiones, vistas de páginas, clics, rellenado de formularios, recorridos de los usuarios, etc. con Google Analytics. Además, guarde unos cuantos plantillas de análisis a mano

: Seguimiento del tráfico del sitio web, incluidas impresiones, vistas de páginas, clics, rellenado de formularios, recorridos de los usuarios, etc. con Google Analytics. Además, guarde unos cuantos plantillas de análisis a mano CRM : Gestiona los datos de los clientes con HubSpot, Salesforce o ClickUp CRM

: Gestiona los datos de los clientes con HubSpot, Salesforce o ClickUp CRM Diseño : Gire hasta visuales para folletos, volantes, mensajes de medios sociales, etc. rápidamente con Canva

: Gire hasta visuales para folletos, volantes, mensajes de medios sociales, etc. rápidamente con Canva SEO/SEM : Gestión de palabras clave, optimización de contenidos y ejecución de campañas con herramientas como Semrush y Ahrefs

: Gestión de palabras clave, optimización de contenidos y ejecución de campañas con herramientas como Semrush y Ahrefs Gestión de proyectos: Reúna todas sus tareas de marketing y vea el panorama general con ClickUp ## Dé el paso al marketing con ClickUp

El marketing es una transición natural hacia el crecimiento y el liderazgo para muchos vendedores de todo el mundo. De hecho, una formación en ventas puede fortalecer a los aspirantes a profesionales del marketing y proporcionarles los conocimientos sobre el terreno que necesitan para prosperar. Con el cambio en el sentimiento de los clientes en contra de que "se les venda", el rol de un vendedor se vuelve más crítico para la empresa.

De hecho, con un paso por el marketing y luego por el intento correcto con el cliente, puede desarrollar su pedigrí como líder de crecimiento, un rol muy demandado tanto por las nuevas empresas como por las corporaciones.

Sin embargo, las numerosas ventajas no hacen que la transición sea fácil. Los roles de marketing están muy solicitados y las entrevistas son competitivas. Pasar del equipo de ventas al de marketing requiere un esfuerzo estratégico y acumulativo.

Tienes que adquirir habilidades, ponerlas en práctica, obtener certificaciones, leer libros, encontrar prácticas, establecer contactos, crear una marca personal, crear un currículum, solicitar puestos de trabajo, superar entrevistas... ¡todo esto incluso antes de empezar la transición!

No dejes que la logística de todo esto te aturda. Utiliza una herramienta flexible de gestión de proyectos como ClickUp para vendedores para planificar y ejecutar su transición al marketing. Pruebe ClickUp gratis/a hoy mismo . ¡Buena suerte en su carrera!