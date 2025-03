Barreras para una comunicación eficaz y cómo superarlas

El accidente más mortífero de la historia de la aviación, conocido como la catástrofe del aeropuerto de Tenerife, se atribuye a " un malentendido entre la torre y el avión. " En esencia, un problema de comunicación.

Ya sea pilotando un avión, escribiendo textos para un sitio web o creando software, una comunicación ineficaz puede tener consecuencias extraordinarias. En esta entrada del blog, exploramos las barreras de comunicación y cómo puedes manejarlas.

Comprender las barreras de la comunicación

Una barrera de comunicación es todo aquello que impide que una persona se comunique con claridad y que la otra persona o personas entiendan el mensaje. Las barreras de comunicación pueden ser perjudiciales para la función organizativa en varias dimensiones.

❗️Calidad: Una comunicación ineficaz crea lagunas en la comprensión, lo que da lugar a un rendimiento laboral inferior al óptimo.

❗️Productividad: Sin una comprensión completa de las instrucciones, los miembros del equipo pueden tardar demasiado en procesarlas, intentarlo y fallar, o ser ineficaces en su trabajo.

❗️Eficacia: Imagínese barreras de comunicación entre un empleado y un cliente/director, que den lugar a malentendidos. El empleado tendrá dificultades para cumplir eficazmente lo que se espera de él.

❗️Desenganche: Cuando la comunicación se hace más difícil -superar barreras cada día-, los miembros del equipo se cansan y se desvinculan. Esto puede afectar significativamente al rendimiento en el lugar de trabajo.

❗️Innovación: La creatividad colectiva requiere una comunicación fluida. Sin ella, la innovación sería un sueño lejano.

❗️Cultura: Una buena comunicación crea un sentido de propósito colectivo. La falta de ella crea una cultura disfuncional en la que la gente está distante o incluso desconfía. De hecho, las barreras de comunicación son una razón importante de la Gran Dimisión y de las renuncias silenciosas.

Si esto le parece una exageración, veamos cómo ocurre en el lugar de trabajo.

Barreras de comunicación comunes en el lugar de trabajo

Una buena comunicación es cuando una persona articula su mensaje con claridad y de una manera que es fácil y completamente entendida por el público al que va dirigido. Cualquier obstáculo puede considerarse una barrera de comunicación. He aquí diez ejemplos.

1. Barreras físicas

La barrera de comunicación más sencilla es física. Tanto si intentas comunicarte con alguien que está a unos metros de ti en un concierto como si haces una presentación con un equipo defectuoso, las barreras físicas están por todas partes.

Son sencillas porque son claras y tangibles. Se pueden arreglar con cambios en el sistema.

Por ejemplo, si tienes problemas para explicar un concepto a alguien por teléfono, puedes utilizar una herramienta de videoconferencia con pantalla compartida para resolver el problema de esta barrera de comunicación.

2. Barreras psicológicas

A diferencia de las barreras físicas, las psicológicas están en la mente de las personas y, por tanto, son exponencialmente más complejas de manejar. Algunas de las barreras psicológicas más comunes del orador son el miedo escénico, la ansiedad social, los trastornos del habla, los problemas de autoestima, etc.

El receptor también puede tener barreras psicológicas como prejuicios, juicios y suposiciones no comprobadas, lo que hace que las conversaciones a puerta cerrada sean ineficaces.

3. Barreras lingüísticas

La barrera lingüística más básica se produce cuando dos personas no hablan el mismo idioma. Por ejemplo, un angloparlante nativo de Estados Unidos puede encontrarse con barreras lingüísticas al comunicarse con colegas de Francia, Alemania o Japón, donde el inglés no es la primera lengua.

Pero esa no es la única barrera. Los acentos, los dialectos, los términos técnicos, la jerga local o incluso una metáfora desconocida pueden dificultar la comunicación. Por ejemplo, si pide patatas fritas, recibirá dos cosas completamente distintas en Estados Unidos y en el Reino Unido

Por otra parte, los equipos y las organizaciones pueden tener su propio lenguaje.

Por ejemplo, términos como "descorrer la cortina", "caer en la madriguera del conejo", "barra lateral", etc. son comunes, pero no resultan familiares a quienes no hablan esa jerga.

Nuestro equipo social tiene mucho que decir al respecto

4. Barreras culturales

Las diferencias culturales crean barreras de comunicación. Por ejemplo, la distancia de poder en algunas culturas orientales puede ser elevada, lo que hace que los miembros más jóvenes del equipo sean reacios a desafiar a sus jefes.

Algunas organizaciones, sobre todo las más antiguas, pueden tener una cultura de trabajo formal en la que toda la comunicación debe hacerse por escrito y en formatos específicos. Esto puede dejar mucha información sin decir, creando lagunas de comunicación en el lugar de trabajo .

También es posible que tenga un nuevo miembro en su equipo que, hasta ahora, trabajaba en una cultura diferente y necesita realinearse para comunicarse eficazmente con usted.

5. Barreras organizativas

La idiosincrasia organizativa puede ser a menudo una barrera para la comunicación.

Por ejemplo, una empresa creada por un pequeño grupo de amigos íntimos puede resultar excluyente para los nuevos empleados ajenos a su red.

Un equipo a distancia que no cuente con la herramientas de comunicación en el lugar de trabajo también pueden crear barreras. Sin un lugar común donde mantener todas las conversaciones, los equipos acaban dispersando la información entre distintas herramientas, lo que crea fisuras en la comprensión.

6. Barreras de proceso

Toda organización es un conjunto de procesos. Para que una tarea esté terminada, varias personas se encargan de algunas partes, que luego pasan a otras como parte de un proceso coherente. Piense ahora en una situación en la que una persona no sabe a quién traspasar o cómo hacerlo bien.

En los equipos de desarrollo de software, el traspaso diseñador-desarrollador es un reto muy común.

7. Barreras contextuales

Una barrera de contexto se produce cuando las personas que se comunican entre sí no tienen la misma información sobre los antecedentes del proyecto, sus metas, necesidades, etc.

Por ejemplo, es posible que un nuevo miembro del equipo no conozca todas las soluciones anteriores que se han intentado para resolver un determinado problema, lo que da lugar a un nuevo trabajo. Cuando el equipo de contenidos no tiene una guía de estilo, puede haber incoherencias en sus resultados.

8. Barreras tecnológicas

Hoy en día, la mayor parte de la comunicación es digital. Sin embargo, no todo el mundo se siente cómodo con la comunicación digital de la misma manera.

Puede que algunos no entiendan los emojis: ¿conoces a alguien que piense que el emoji del pulgar hacia arriba es grosero? Otros pueden haber colocado mal la cámara de vídeo durante una reunión. La accesibilidad también puede crear barreras.

9. Barreras emocionales

Los días en que guardábamos nuestras emociones en casa han dado paso a llevar todo nuestro ser al trabajo. En cualquier caso, cada lugar de trabajo es un popurrí de personas que alimentan diversas emociones y actitudes.

Alguien que ha tenido una mala mañana puede ser reacio a recibir comentarios críticos. Un miembro del equipo estresado puede no estar dispuesto a hacer un esfuerzo adicional.

10. Barreras del sistema de valores

Normalmente, el mejor trabajo lo hacen personas con creencias comunes, como la transparencia, la integridad, la orientación al cliente, etc. Cuando los sistemas de valores de las personas entran en conflicto, la comunicación se rompe.

Por ejemplo, cuando un directivo cree que se hace un buen trabajo cuando el equipo se reúne en persona, pero el equipo prefiere el trabajo a distancia, cada parte puede inclinarse por su punto de vista y crear barreras de comunicación, aunque sea inadvertidamente.

Aunque las barreras de comunicación pueden tener consecuencias importantes, son repeticiones habituales en todas las organizaciones. Son el resultado natural de reunir a personas diversas para trabajar por unas metas comunes.

Por tanto, no tema las barreras de comunicación. Cree sistemas para superarlas. He aquí cómo.

Superar las barreras de comunicación

Las barreras de comunicación son inevitables. Por eso, el primer paso para superarlas es observarlas y comprenderlas. Empiece por ahí.

Identificar las barreras de comunicación

Ajuste imperativos estratégicos para observar, identificar y comprender las barreras comunes.

Incluya entre los indicadores clave de rendimiento de cada directivo el seguimiento de los fallos de comunicación

Anime a los empleados a plantear sus preocupaciones en torno a la comunicación ycolaboración en el lugar de trabajo Invite a los miembros del equipo a dar su opinión periódicamente sobre la eficacia del equipo



Fomentar una cultura comunicativa

Cree una cultura de comunicación eficaz en su organización. Anime al emisor del mensaje a responsabilizarse de que se entienda. Permita a los receptores hacer preguntas o cuestionar ideas cuando necesiten aclaraciones. Predique con el ejemplo, demostrando transparencia, apertura y colaboración.

Realice cursos de formación periódicos

Todo el mundo puede comunicarse, pero la comunicación eficaz es un juego de pelota completamente diferente. Capacite a todo el mundo para comunicarse eficazmente mediante una formación periódica.

Dependiendo de las habilidades de su plantilla, puede tratarse de escuchar atentamente, escribir correos electrónicos, trabajar a distancia, utilizar el lenguaje inclusivo o.. comunicación con el cliente . También ayuda tener lecciones del tamaño de un bocado, carteles o listas de control sobre cómo compartir información con los miembros del equipo o cómo evitar la falta de comunicación en el lugar de trabajo .

Ajuste de herramientas y recursos para una comunicación eficaz

No espere que todo el mundo sepa comunicarse eficazmente. Establezca sistemas que les animen a hacerlo mejor.

Por ejemplo, los equipos de desarrollo de software pueden utilizar plantillas o formularios para recoger toda la información pertinente. Los equipos de contenidos pueden contratar a editores o correctores que garanticen la coherencia.

De hecho, estos sistemas pueden ser tan sencillos como un formato de agenda para cada reunión. O tan completos como una plataforma de colaboración como ClickUp .

Lectura de bonificación: Aquí hay algunos herramientas de comunicación asíncrona que pueden ayudar.

Colaboración en equipo

Los equipos modernos requieren una comunicación híbrida en el lugar de trabajo . Necesitan un lugar donde comunicarse contextualmente, conectando proyectos, tareas, comentarios, documentos y videoconferencias. Chat ClickUp está diseñado para permitir exactamente esto. Utilice ClickUp Chat para sobrecomunicación en el trabajo . Crea canales que reflejen la organización de tu entorno de trabajo. Mantén a todo el mundo al tanto con Mensajes. Conecte tareas existentes o cree nuevas tareas a partir de conversaciones de chat. ¡Configure llamadas con un solo clic con resúmenes automáticos y elementos de acción, todo dentro de ClickUp!

comunícate eficazmente con ClickUp Chat_

Gestión de tareas

Para que la comunicación sea eficaz, debe abarcar el qué, el cómo, el quién y el cuándo. En términos de gestión de proyectos, sería lo siguiente:

Qué : Un resumen o una solicitud de función

: Un resumen o una solicitud de función **Cómo Normas o criterios de aceptación

**Quién Persona asignada o propietario de la tarea

Para cuándo: Fecha límite

Una buena herramienta de gestión de tareas le permitiría documentar todo esto. ClickUp Tasks ofrece todo esto y mucho más. Le permite estimar el tiempo, hacer un seguimiento, intercambiar comentarios y añadir cualquier número de campos personalizados que necesite.

¿Y qué más? También puede utilizar ClickUp Asignar comentarios para garantizar la responsabilidad de la comunicación al miembro correcto del equipo.

En el otro extremo, permita que sus equipos superen la sobrecarga de notificaciones con Bandeja de entrada de ClickUp . Ayuda a sus equipos a ver todo en un mismo lugar y a centrarse en lo que importa.

Si eres nuevo en esto, prueba Plantilla del plan de comunicación de ClickUp para empezar. Mejore los mensajes internos y externos, cree bancos de conocimientos, comparta ampliamente y minimice las barreras de comunicación con esta plantilla.

⚡️Archivo de plantillas: Más plantillas de planes de comunicación entre las que elegir.

Documentación

No disponer de suficiente información de fondo es uno de los mayores retos de los equipos virtuales . Resuélvelo con una documentación clara.

Ya se trate de un acuerdo de nivel de servicio (SLA) o de la cultura de la empresa, escríbalo con Documentos de ClickUp . Utilice los distintos elementos de estilo para resaltar los puntos importantes. Enlaza documentos relacionados, conéctalos a flujos de trabajo, etiqueta a personas y edita en colaboración.

establecer la base de la comunicación con ClickUp Docs_

Si está creando material de formación y educación, pruebe Clips ClickUp . Utilícelo para demostrar inequívocamente su proceso con la grabación de pantalla.

Brainstorming

La forma más sencilla de romper las barreras de comunicación es ponerlos en la misma página, literalmente. Pon en marcha Pizarras ClickUp y realizar lluvias de ideas, dibujar procesos, debatir patrones o crear prototipos de productos.

Una vez que tengas el acuerdo del equipo, convierte los elementos en tareas y ponte a trabajar directamente desde tu pizarra

lluvia de ideas colaborativa con las pizarras ClickUp

Consolidación

Si utilizas varias herramientas digitales en tu organización, la comunicación puede ser muy dispersa. Evítelo integrando todas sus herramientas en una sola comunicación centralizada plataforma. ClickUp integra con más de 1000 herramientas, como Slack, Zoom, Google Workspace, GitHub y Discord. También puede importar automáticamente información de docenas de herramientas a ClickUp.

Automatización

No toda la comunicación tiene que ser manual.

/ref/ https://clickup.com/features/automations Automatizaciones ClickUp /%href/

ofrece más de 100 plantillas prediseñadas para que pueda empezar rápidamente. Tareas como avisar a un desarrollador de que el equipo de pruebas ha creado un error o alertar a un editor de que hay un nuevo artículo en preparación pueden terminarse automáticamente.

La IA puede llevar esto un paso más allá. Los miembros del equipo pueden debatir, colaborar y aportar ideas con la IA de formas hasta ahora imposibles. Obtenga respuestas instantáneas a todas sus preguntas relacionadas con el proyecto, cree resúmenes automáticos, realice correcciones ortográficas, cree plantillas, transcriba vídeos y mucho más con Cerebro ClickUp .

colaboración impulsada por la IA con ClickUp Brain_

Varias organizaciones han probado y conseguido minimizar las barreras de comunicación con las herramientas y estrategias mencionadas. Veamos algunas de ellas.

Ejemplos del mundo real y casos prácticos

Si alguna vez ha visto una película en otro idioma con subtítulos, la empresa ha superado con eficacia un formulario de barrera de comunicación. Verá que a su alrededor las empresas siguen diversas estrategias y tácticas para comunicarse con mayor eficacia. He aquí algunos ejemplos.

Multilingüismo en la ONU

Las Naciones Unidas están formadas por 193 Estados miembros, en los que se hablan casi tantas lenguas como en ellas. Eliminar las barreras lingüísticas en una organización de este tipo exige una labor reflexiva, exhaustiva y sin estrategias de comunicación .

La ONU es uno de los mayores empleadores de profesionales de la lengua en todo el mundo. Establece altos niveles de calidad en la interpretación (discurso a discurso) y la traducción (palabra escrita a palabra escrita) entre lenguas.

Durante los eventos de la ONU, los discursos se interpretan simultáneamente en seis lenguas oficiales: árabe, chino, español, francés, inglés y ruso. Para quienes deseen hablar en cualquier otro idioma, la ONU facilita interpretaciones y traducciones previa solicitud.

Desambiguación en Wikipedia

¿Has visto alguna vez el aviso de desambiguación que aparece al principio de una página de Wikipedia? Prueba, por ejemplo, a buscar Top Gun o Prince. Encontrarás un mensaje que te dirá de qué trata la página actual y te llevará a otro sitio si estás buscando otra cosa.

traducción de página de Wikipedia para 'prince'

La desambiguación es una excelente forma de minimizar las barreras culturales y contextuales a la comunicación. Ayuda a evitar posibles malentendidos y pone a disposición del usuario información alternativa en diferentes culturas. Está centrada en el usuario, es empática y eficaz.

Cómo utiliza ClickUp el equipo de marketing de ClickUp

El equipo de marketing distribuido de ClickUp trabaja con docenas de autónomos y agencias para tener el trabajo terminado. A medida que el equipo se ampliaba, las geografías se dispersaban y los presupuestos se triplicaban, surgieron varias barreras de comunicación.

Para hacer frente a esta situación, el equipo de marketing creó un entorno de trabajo virtual con ClickUp. Con carpetas, listas, metas y paneles funcionales, el equipo lanza sin problemas una campaña tras otra, además de su actividad habitual.

¿Necesita inspiración? Más información cómo el equipo de marketing de ClickUp utiliza ClickUp .

El CEO de Airbnb minimiza las reuniones individuales

En un entrevista reciente brian Chesky, Consejero Delegado de Airbnb, calificó de erróneo el modelo de reuniones individuales. Dijo,

Lo que ocurre es que a menudo no se habla de las cosas de las que quieres hablar.

Brian Chesky, Consejero Delegado de Airbnb

Para eliminar las barreras psicológicas y culturales en torno a la comunicación transparente, Cheskey prefiere las reuniones con varios participantes. Cree que esto ayuda a que más personas contribuyan y se cuestionen mutuamente, acelerando el flujo de información y la toma de decisiones.

Rompa sus barreras de comunicación con ClickUp

La buena comunicación es la base de todo, ya sean las relaciones personales, las funciones de la empresa o las interacciones en público. Todo el mundo, desde el Presidente hasta el piloto de una aerolínea, necesita ser capaz de comunicarse con claridad, asertividad y eficacia cada día.

Conseguirlo depende tanto del individuo como de las organizaciones para las que trabaja, por eso existen profesionales de la comunicación como los redactores de discursos, procesos como el programa de formación en gestión de recursos de la tripulación y herramientas de colaboración en el lugar de trabajo como ClickUp.

Con ClickUp, no sólo podrá comunicarse eficazmente, sino que además podrá hacerlo de forma contextual, multimodal y automatizada. Vea lo que una herramienta integral de gestión de proyectos puede hacer por usted. Pruebe ClickUp gratis/a hoy mismo .