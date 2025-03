Google Meet vs Zoom: ¿Qué herramienta de vídeo será mejor en 2025?

¿Has tenido hoy una llamada de Zoom? ¿O quizás has utilizado Google Meet para chatear con un cliente? Estas herramientas han pasado a formar parte de nuestro vocabulario cotidiano en el entorno de trabajo.

Han transformado nuestra forma de conectarnos con compañeros de trabajo y clientes. Hemos aprendido que no necesitamos estar en la misma habitación para hacer las cosas; sólo necesitamos las aplicaciones adecuadas.

Pero no hay una app, aplicación de videoconferencia adecuada para todo el mundo. Algunos preferirán la sencillez de Google Meet, mientras que a otros les encantarán las amplias funciones de Zoom para gestionar reuniones de vídeo de principio a fin.

En esta entrada de blog, compararemos Zoom y Google Meet para ver cuál puede funcionar mejor para ti. También presentaremos algunas novedades herramientas para reuniones en línea que pueden facilitar aún más la colaboración.

Empecemos a investigar.

Google Meet es un software de videoconferencia que te permite conectarte y colaborar en línea. Es perfecto para uso personal y empresarial y ofrece una integración perfecta con las herramientas del entorno de trabajo de Google, como Gmail y Google Calendar.

Google Meet ofrece audio y vídeo nítidos, subtítulos en directo y sólidas funciones de seguridad para garantizar que tus conversaciones sean seguras y accesibles. Su sencilla interfaz y sus planes flexibles lo convierten en una herramienta imprescindible para cualquier persona que se conecte con otras de forma remota.

Gracias a sus funciones avanzadas, Google Meet puede hacer que tus reuniones virtuales sean seguras y atractivas. Tanto si gestionas una pequeña reunión como un evento a gran escala, te ofrece todo lo que necesitas para una colaboración fluida.

Mantén a todo el mundo informado con subtítulos automáticos en tiempo real. Gracias a la IA de Google, estos subtítulos son rápidos y precisos, perfectos para la accesibilidad o para equipos multilingües.

Comparte toda tu pantalla, una ventana específica o una pestaña de Chrome con unos pocos clics, facilitando la presentación de documentos, diapositivas y vídeos durante la reunión.

Divida las reuniones más grandes en grupos más pequeños con salas de reuniones, ideales para colaboraciones en equipo, talleres o sesiones de networking. Recuerda que aún no puedes grabar o retransmitir en directo las salas de reuniones.

¿Necesitas capturar momentos importantes? Google Meet te permite grabar reuniones y almacenarlas en Google Drive en alta calidad de vídeo y audio para facilitar el acceso y el uso compartido posterior.

Colabora de forma creativa con la función Jamboard integrada. Esta Pizarra interactiva permite a los participantes aportar ideas, dibujar y compartirlas visualmente en tiempo real.

El ruido de fondo puede distraer en las reuniones. Google Meet lo reduce utilizando IA para filtrar los sonidos no deseados, lo que ayuda a mantener la atención en lo importante.

Google Meet cifra todas las reuniones en tránsito y sigue las normas de seguridad líderes del sector. Además, gracias a las funciones de seguridad de nivel corporativo, tus datos permanecen seguros utilizando el navegador o la app, aplicación móvil.

Programe reuniones y únase a ellas directamente desde Google Calendar o Gmail con un solo clic, lo que facilita la organización y la puntualidad.

Accede a Google Meet desde cualquier lugar con aplicaciones específicas para iOS y Android, para no perderte ninguna reunión en la oficina o mientras te desplazas.

Los precios de Google Workspace, que incluye Google Meet, son los siguientes:

**Lea también

10 mejores alternativas a Google Meet para videoconferencias | ClickUp

Zoom es un software de videoconferencia que permite a empresas, educadores y particulares conectarse sin esfuerzo. Gracias a sus funciones de vídeo y audio de alta definición, Zoom permite celebrar reuniones virtuales perfectas desde cualquier dispositivo, ya sea un portátil, una tableta o un smartphone.

Su facilidad de uso, la calidad fiable de la conexión y sus completas funciones de colaboración lo convierten en la solución perfecta para las comunicaciones personales y profesionales.

Zoom ofrece varias funciones avanzadas para que las reuniones y la colaboración sean productivas. Ya sea para celebrar una reunión de negocios, organizar un seminario web o impartir formación virtual, estas herramientas garantizan una experiencia fluida e interactiva.

Zoom es compatible con vídeo HD y audio de calidad superior, lo que garantiza que tus reuniones con Zoom sean claras y atractivas. Gracias a su tecnología adaptativa, ajusta la calidad en función de la velocidad de Internet.

Una de las funciones de colaboración más potentes de Zoom, la pantalla compartida, te permite a ti y a tu equipo mostrar toda la pantalla o aplicaciones específicas para realizar presentaciones más dinámicas.

Las salas de reuniones permiten a los anfitriones organizar grupos reducidos para reuniones más grandes o eventos virtuales para debates más específicos o actividades en equipo.

La función integrada de chat en equipo de Zoom le permite comunicarse mediante texto fuera de las reuniones, compartiendo archivos, imágenes y enlaces para una colaboración continua.

Las funciones de Zoom basadas en IA, las transcripciones de reuniones, los resúmenes inteligentes y los elementos de acción pueden ayudarle a mantenerse al tanto de las discusiones cruciales sin necesidad de tomar notas.

Puede personalizar su espacio de reunión con fondos virtuales o utilizar divertidos avatares para darle un toque creativo.

Zoom ofrece funciones de grabación en la nube, que le permiten guardar y compartir grabaciones de reuniones, completadas con transcripciones para facilitar su consulta posterior.

**Lea también

Top 10+ Zoom Alternativas & Competidores (Funciones, Precios & Valoraciones)

Google Meet y Zoom son conocidas herramientas de videoconferencia que se adaptan a diferentes necesidades y preferencias. Aquí tienes un rápido desglose de sus funciones para ayudarte a decidir cuál te conviene más.

Veamos algunas de estas funciones en detalle.

🏆 Ganador: Google Meet puede ser más económico para equipos más pequeños que necesiten grandes reuniones ocasionales debido a su precio inicial más bajo y a las funciones integradas de Workspace. Sin embargo, para equipos que necesitan grandes reuniones con frecuencia, la flexibilidad de Zoom con el complemento "Large Meeting" puede merecer la pena.

🏆 Ganador: Zoom, por sus herramientas de colaboración mejoradas que fomentan las reuniones interactivas en línea.

🏆 Ganador: Zoom, por sus completas opciones de grabación y transcripción, que mejoran la productividad.

🏆 Ganador: Zoom, por sus capacidades más robustas de salas de breakout que facilitan un trabajo en grupo eficaz.

🏆 Ganador: Zoom, por su mayor intervalo de integraciones.

🏆 Ganador: Google Meet, por sus sólidas medidas de seguridad, que proporcionan tranquilidad a los usuarios.

✨ Veredicto final

Mientras que Google Meet es una opción sólida para equipos más pequeños o que utilicen Google Workspace, el entorno rico en funciones de Zoom lo hace especialmente adecuado para empresas y organizaciones que necesitan una gran funcionalidad y escalabilidad en sus herramientas de reunión.

Lea también: Cómo llevar a cabo reuniones de Zoom como un experto: consejos, trucos y buenas prácticas

Al buscar Google Meet vs Zoom en Reddit, las opiniones varían en función de las necesidades específicas.

Muchos usuarios de Reddit, como ForgeableSum , prefieren Google Meet por su sencillez y su integración con Google Workspace.

Durante la pandemia, todo el mundo se pasó a Zoom, y todos los días había un post en la Front que hacía referencia a "Zoom" como si se hubiera convertido en parte de nuestro léxico cultural (como "Google" ha pasado a significar búsqueda). Pero, ¿se debe su éxito a la calidad del producto o a un marketing inteligente y oportunista? No puedo evitar pensar que ya existían productos mejores antes de Zoom. A saber, Google Meet, que funciona en el navegador, es 100% gratuito/a y no requiere ninguna descarga. Esa es mi mayor queja. Zoom es perfectamente capaz de funcionar en el navegador, pero te obligan a descargarlo (como hacen muchas empresas) porque es más probable que hagas clic en él en el futuro si es un icono en tu escritorio/dock.But el ajuste de reuniones/horas con la gente a distancia es bastante difícil como es. Tener que instalar software de antemano sólo aumenta la dificultad. Es un gran misterio para mí por qué el consumidor elige hacer esto en lugar de simplemente enviar un enlace para una reunión con Google Meet

Otros usuarios de Reddit, como MarkOfTheDragon12 señala que Zoom tiene funciones más avanzadas para reuniones más grandes y seminarios web.

Zoom es mejor que Google Meet en todos los aspectos: calidad, fiabilidad, administración, integraciones, seguridad y control... pero sí, también cuesta 180 $/usuario/año Google Meet, como muchos productos de Google, no es del todo "para empresas". Es un sistema personal de conferencias para usuarios finales que se puede meter con calzador en el rol.No, no hay gestión central de grabaciones para G.Meet. Es una herramienta personal que guarda todo en el disco duro personal del anfitrión. En el mejor de los casos, se puede instituir un flujo de trabajo en equipo para trasladar las grabaciones a una unidad de disco compartida del equipo, pero no hay nada inherentemente integrado para hacerlo