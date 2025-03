los 10 mejores generadores de planes de estudio de IA para 2025

Como educador, planificar lecciones y tareas semana tras semana puede resultar abrumador.

¿Qué debe buscar en un generador de planes de clase de IA?

Aunque la IA te dejará boquiabierto a primera vista, no todas las herramientas son adecuadas.

La mejor herramienta de IA debería ahorrarte toneladas de tiempo, ser súper fácil de acceder, tener la capacidad de crear habilidades de planificación de lecciones e integrarse sin esfuerzo en tu rutina de enseñanza.

Estas son algunas de las funciones imprescindibles que debes buscar en un generador de planes de clase de IA:

Alineación curricular : Una herramienta de IA de primera categoría se asegurará de que sus planes de lecciones estén alineados con los estándares educativos federales o estatales. Esto garantiza que sus lecciones cubren todo lo importante

Conocimiento del comportamiento : Algunas herramientas de IA avanzadas pueden analizar el comportamiento de los alumnos en el aula, por ejemplo, quién participa y quién no. Si detecta las tendencias a tiempo, puede mejorar la participación de los alumnos

: Algunas herramientas de IA avanzadas pueden analizar el comportamiento de los alumnos en el aula, por ejemplo, quién participa y quién no. Si detecta las tendencias a tiempo, puede mejorar la participación de los alumnos Integración entre asignaturas : Lo que hace grande a una herramienta de IA es el poder de mezclar y combinar asignaturas en los planes de clase generados. Esta función le ayuda a crear lecciones atractivas y dinámicas para sus alumnos, ya sea combinando matemáticas con ciencias o historia con un mapa del mundo en geografía

Gamificación : La gamificación se está imponiendo. Es decir, mejorandoel rendimiento de los estudiantes en un 89,45 no es poca cosa. Así que, naturalmente, el derechoHerramienta de planificación de clases de IA ofrecerá sugerencias para gamificar el aprendizaje, desde cuestionarios hasta correlacionar mapas del mundo virtualmente

: La gamificación se está imponiendo. Es decir, mejorandoel rendimiento de los estudiantes en un 89,45 no es poca cosa. Así que, naturalmente, el derechoHerramienta de planificación de clases de IA ofrecerá sugerencias para gamificar el aprendizaje, desde cuestionarios hasta correlacionar mapas del mundo virtualmente Plantillas personalizables: No hay dos clases iguales, y sus planes de clase tampoco deberían serlo. Una buena herramienta de IA proporciona plantillas altamente personalizablesplantillas de planes de clase que se adaptan a diferentes estilos de enseñanza y dan lecciones eficaces

10 Mejores Generadores de Planes de Lección de IA para Educadores

Permítame que le dibuje un cuadro. Es viernes y acabas de terminar una semana completa de clases. Ahora, tienes que planificar las lecciones de la próxima semana, organizar las tareas, y tal vez exprimir en algunos módulos de formación.

Es agotador. Y aquí es donde utilizar la IA para planificar las clases puede ser increíblemente útil.

Basándome en mi investigación, aquí están las mejores herramientas de generación de planes de lecciones de IA para ayudarle a recuperar tiempo, reducir el estrés y mantener a sus estudiantes comprometidos.

1. ClickUp (la mejor para planificar clases y gestionar proyectos de forma intuitiva)

Te presento a ClickUp, mi generador de planes de clase de IA.

Con ClickUp, crear planes de clase ya no es un proceso largo y complejo. Es una plataforma todo en uno que le permite escribir sus planes de lecciones directamente en Documentos de ClickUp .

simplifique la creación y gestión de planes de clase con ClickUp Docs

Simultáneamente, puede organizarlo todo, desde las tareas hasta el progreso de los alumnos.

Y aquí es donde ocurre la magia: el asistente de IA integrado de ClickUp, Cerebro ClickUp clickUp Brain le permite generar tareas para cada fase de planificación de las clases, ya sea el ajuste de los objetivos de aprendizaje, la programación de las tareas o la adaptación de las clases a cada alumno.

mejore sus notas con la IA de ClickUp Brain

Las capacidades de gestión de proyectos de ClickUp también ayudan con gestión de la educación -desde la gestión de recursos académicos hasta la creación y el uso compartido de programas de clases.

Con ClickUp, puedes escribir tus planes de clase, sincronizarlos con tu Google Calendar y utilizar ClickUp Brain para crear recursos adicionales, como preparar cuestionarios y materiales.

Las mejores funciones de ClickUp

ClickUp Brain : Asistente basado en IA que hace el trabajo más pesado, desde aportar ideas para las clases hasta alinearlas con los estándares del plan de estudios

: Asistente basado en IA que hace el trabajo más pesado, desde aportar ideas para las clases hasta alinearlas con los estándares del plan de estudios Administrador de conocimientos de IA : Encuentra al instante respuestas a tus preguntas y garantiza que tus planes de clase sean completos y estén alineados con las metas de aprendizaje

: Encuentra al instante respuestas a tus preguntas y garantiza que tus planes de clase sean completos y estén alineados con las metas de aprendizaje Calendario de Google integración: Sincroniza tus planes de clase, reuniones y plazos sin problemas en Google Calendar a través de ClickUp

organícese con la integración de ClickUp con Google Calendar_

Personalizable _**Plantillas de planes de clase : Un tesoro de plantillas que se adaptan a tu estilo de enseñanza. Modifícalas fácilmente para adaptarlas a las necesidades de tu aula

_**Plantillas de planes de clase : Un tesoro de plantillas que se adaptan a tu estilo de enseñanza. Modifícalas fácilmente para adaptarlas a las necesidades de tu aula Pizarras para la planificación visual: Convierta las ideas en tareas con Pizarras de ClickUp -Ideal para estudiantes visuales y para planificar clases interactivas

Limitaciones de ClickUp

Complejidad inicial: Con tantas funciones, puede parecer demasiado cuando empiezas

Precios de ClickUp

Free Forever : gratis, gratuito/a

: gratis, gratuito/a Ilimitado : 7 $/mes por usuario

: 7 $/mes por usuario Empresa : 12 $/mes por usuario

: 12 $/mes por usuario Empresa : Contactar para precios

: Contactar para precios Cerebro ClickUp: Añadir a cualquier plan de pago por 7 $/mes por miembro

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.000+ opiniones)

: 4.7/5 (9.000+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (4.000+ reseñas)

2. LessonPlans.ai (La mejor para generar lecciones personalizadas)

vía LessonPlans.ai Conozca LessonPlans.ai, su nuevo compañero de clase impulsado por IA que promete hacer que la planificación de las clases sea 10 veces más rápida.

Diseñado para educadores K-12 con necesidades específicas, LessonPlans.IA le permite crear planes de lecciones detallados y atractivos con sólo unos clics. Sólo tienes que introducir el tema y la IA te ofrece un plan listo para usar con actividades y guías paso a paso.

El inconveniente es que el plan gratuito de la herramienta es bastante limitado, y los planes de pago pueden parecer demasiado caros.

LessonPlans.ai mejores funciones

Personalización : Adapta los planes generados por IA a tu estilo de enseñanza

: Adapta los planes generados por IA a tu estilo de enseñanza Guías paso a paso : Cada plan incluye una guía estructurada y fácil de seguir

: Cada plan incluye una guía estructurada y fácil de seguir Actividades atractivas : La IA sugiere actividades divertidas e interactivas que ayudan a los alumnos no sólo a aprender, sino también a retener el material

: La IA sugiere actividades divertidas e interactivas que ayudan a los alumnos no sólo a aprender, sino también a retener el material Compatibilidad multigrado: Tanto si enseñas matemáticas, ciencias o literatura, LessonPlans.IA puede generar lecciones para cualquier asignatura y grado escolar

Limitaciones de LessonPlans.ai

Funciones gratuitas limitadas: La versión gratuita sólo ofrece un adelanto, y para desbloquear todo el potencial de la herramienta, tendrá que actualizar a la versión de pago

Precios de LessonPlans.ai

Plan profesional : 49 $/año

: 49 $/año Educación y organizaciones sin ánimo de lucro: Precios especiales disponibles

3. IA Lesson Plan (ideal para la creación de lecciones adaptadas a los estándares)

vía Plan de lecciones de IA Esta plataforma basada en IA le permite crear planes de clases totalmente personalizados y adaptados a los estándares en cuestión de minutos.

¿Necesita un plan específico para cada edad que se ajuste perfectamente a su libro de texto y a los estándares estatales? Terminada. ¿Quieres materiales de compatibilidad como cuestionarios, rúbricas y hojas de trabajo? No hay problema.

Además, la plataforma le permite seleccionar entre varios formatos, lo que garantiza que sus lecciones se ajusten a las normas educativas y al estilo de enseñanza.

Lo que no es tan bueno de la herramienta es su complejidad; me encontré a mí mismo luchando un poco mientras personalizaba plantillas y creaba perfiles de clase.

IA Lesson Plan mejores funciones

Experiencia en la materia : La IA está capacitada como experta en todas las materias, lo que garantiza que sus planes de lecciones sean precisos y estén alineados con los estándares del plan de estudios

: La IA está capacitada como experta en todas las materias, lo que garantiza que sus planes de lecciones sean precisos y estén alineados con los estándares del plan de estudios Asistencia totalmente personalizable : Puede crear sus propias plantillas personalizadas de planes de lecciones para satisfacer sus necesidades personales y educativas

: Puede crear sus propias plantillas personalizadas de planes de lecciones para satisfacer sus necesidades personales y educativas Memoria de libros de texto : La IA recuerda todas las páginas de sus libros de texto, lo que le permite integrar fácilmente el contenido en sus lecciones

: La IA recuerda todas las páginas de sus libros de texto, lo que le permite integrar fácilmente el contenido en sus lecciones Múltiples formatos de planes de clase : Elija entre formatos populares como 5E, Taxonomía de Bloom y más, todo con un solo clic

: Elija entre formatos populares como 5E, Taxonomía de Bloom y más, todo con un solo clic Amplia creación de recursos: Cree sin esfuerzo materiales de compatibilidad como rúbricas, hojas de trabajo y evaluaciones para complementar sus planes de clase

Límites del plan de lección IA

Nivel gratis, gratuito/a limitado : El plan Free ofrece sólo unas pocas funciones, lo que significa que tendrá que actualizar para desbloquear todo el potencial

: El plan Free ofrece sólo unas pocas funciones, lo que significa que tendrá que actualizar para desbloquear todo el potencial Complejidad de configuración: La personalización de las plantillas y el ajuste de los perfiles de las clases pueden llevar tiempo al principio

Precios del plan de lecciones IA

Free (versión de) prueba : gratuito/a

: gratuito/a Plan básico : 29 $/facturación mensual

: 29 $/facturación mensual Plan Enterprise: 247 $/facturados en tres pagos

4. Learnt.ai (La mejor para una educación completa basada en IA)

vía Learnt.ai Imagínate tener un asistente sobrealimentado que pueda ocuparse de todo, desde planificar las clases hasta generar ejercicios para romper el hielo en cuestión de segundos.

Eso es Learnt.ai, el ayudante de IA que lo hace todo.

Con más de 110 herramientas basadas en IA, Learnt.ai te ayuda a realizar cualquier tarea, desde crear actividades interactivas de e-learning hasta generar preguntas de pensamiento crítico antes de que se acabe la hora de comer.

Las mejores funciones de Learnt.ai

Más de 110 herramientas de IA : Desde la generación de planes de lecciones hasta la creación de tareas resistentes a la IA, Learnt.ai tiene una herramienta para casi cualquier tarea educativa que se te ocurra

: Desde la generación de planes de lecciones hasta la creación de tareas resistentes a la IA, Learnt.ai tiene una herramienta para casi cualquier tarea educativa que se te ocurra Compañeros de IA : Piensa en ellos como mini asistentes, listos para ayudarte a generar ideas, crear contenido y añadir inspiración a tu próxima lección o proyecto

: Piensa en ellos como mini asistentes, listos para ayudarte a generar ideas, crear contenido y añadir inspiración a tu próxima lección o proyecto Memoria de libros de texto: Learnt.ai lo recuerda todo, lo que le permite generar contenidos perfectamente adaptados a sus libros de texto específicos

Límites de Learnt.ai

Precio más elevado: El acceso a las herramientas y modelos de IA de primer nivel tiene un precio más elevado, lo que puede suponer un límite para los educadores preocupados por su presupuesto

Precios de Learnt.ai

Gratuito

Principiante : 6$/mes

: 6$/mes Esenciales : $9/mes

: $9/mes Profesional: 39 $/mes

5. Magicschool.ai (la mejor solución integral de IA para centros de enseñanza)

vía Magicschool.ai Entra en el futuro de la educación con MagicSchool.ai, una plataforma basada en IA diseñada específicamente para escuelas y educadores.

Con MagicSchool.ai, los educadores pueden acceder a más de 70 herramientas de IA, desde generadores de planes de clases hasta PEI Herramientas de escritura de IA .

La plataforma incluye incluso MagicSchool for Students, un conjunto de herramientas de IA responsable diseñado para fomentar la alfabetización en IA y ayudar a los estudiantes a utilizar la IA de forma eficaz (y segura).

Lo que me decepcionó fue la enorme extensión de la plataforma en sí: hay bastantes herramientas que utilizar y, como usuario novato, me pareció bastante abrumador. Además, el plan gratuito me pareció bastante limitado en cuanto al uso que podía hacer de la IA.

Las mejores funciones de MagicSchool.ai

Más de 70 herramientas de IA : Ayuda a los educadores con todo, desde planes de lecciones hasta evaluaciones de escritura, IEP y más

: Ayuda a los educadores con todo, desde planes de lecciones hasta evaluaciones de escritura, IEP y más Herramientas de IA para estudiantes : más de 40 herramientas de IA responsables diseñadas para que los estudiantes adquieran conocimientos de IA y les ayuden en el aprendizaje sin sustituir el pensamiento crítico

: más de 40 herramientas de IA responsables diseñadas para que los estudiantes adquieran conocimientos de IA y les ayuden en el aprendizaje sin sustituir el pensamiento crítico Integración con LMS : Exportaciones con un solo clic a Google Classroom, Microsoft y más, lo que facilita la implementación de IA en sus flujos de trabajo existentes

: Exportaciones con un solo clic a Google Classroom, Microsoft y más, lo que facilita la implementación de IA en sus flujos de trabajo existentes Recursos de formación: Opciones de formación integradas, como cursos de certificación y guías en vídeo para ayudar a los educadores a aprovechar al máximo las funciones de MagicSchool

Limitaciones de MagicSchool.IA

Límites dinámicos del nivel gratuito: La versión gratuita tiene límites de uso que pueden fluctuar en función de la actividad general de la plataforma, lo que puede resultar frustrante para los usuarios avanzados

Precios de MagicSchool.ai

MagicSchool Free : 0$/mes

: 0$/mes MagicSchool Plus : 99,96 $/año

: 99,96 $/año MagicSchool Enterprise: Precios personalizados

6. ChatGPT (Lo mejor para ahorrar tiempo en los planes de lecciones e ideas creativas)

chatGPT ChatGPT ChatGPT se ha convertido rápidamente en un práctico compañero para los educadores que buscan ahorrar tiempo en el plan de las clases, los cuestionarios e incluso la calificación.

Una encuesta reveló que El 40% de los profesores utiliza ChatGPT al menos una vez a la semana para crear evaluaciones, mientras que el 73% cree que ha hecho que sus alumnos sean más productivos.

En general, la herramienta me ha resultado bastante útil. Sin embargo, me encontré con instancias en las que los resultados generados eran lógicamente inexactos. En comparación con otras herramientas de esta lista diseñadas específicamente para educadores, ChatGPT me pareció bastante "decepcionante" como generador completo de planes de clases de IA

ChatGPT mejores funciones

Procesamiento del lenguaje natural (NLP) : Genera respuestas similares a las humanas, ayudando a los profesores a crear planes de lecciones, cuestionarios y más con facilidad

: Genera respuestas similares a las humanas, ayudando a los profesores a crear planes de lecciones, cuestionarios y más con facilidad Planes de clase que ahorran tiempo : Crea planes de clase detallados y personalizados en cuestión de segundos. Sólo tiene que pedirle a ChatGPT que cree un plan para cualquier curso o asignatura

: Crea planes de clase detallados y personalizados en cuestión de segundos. Sólo tiene que pedirle a ChatGPT que cree un plan para cualquier curso o asignatura Mayor creatividad: Tanto si se trata de actividades extraescolares como de ideas para proyectos, ChatGPT estimula la creatividad y ofrece nuevas formas de implicar a los alumnos

Límites de ChatGPT

Problemas de precisión : Aunque ChatGPT puede producir respuestas similares a las humanas, no verifica los hechos, así que comprueba dos veces la información antes de utilizarla en clase

: Aunque ChatGPT puede producir respuestas similares a las humanas, no verifica los hechos, así que comprueba dos veces la información antes de utilizarla en clase Contenido extenso : ChatGPT puede tener problemas para resumir textos largos o proporcionar resultados coherentes cuando se trata de contenidos extensos

: ChatGPT puede tener problemas para resumir textos largos o proporcionar resultados coherentes cuando se trata de contenidos extensos Cuestiones éticas: Existe la posibilidad de que se generen contenidos inapropiados (por ejemplo, sesgos, errores lógicos), por lo que es esencial la supervisión del profesor cuando los alumnos lo utilicen

ChatGPT Precios

ChatGPT Free : $0

: $0 ChatGPT Plus: 20 $/mes

ChatGPT opiniones y valoraciones

G2 : 4.7/5 (más de 600 opiniones)

: 4.7/5 (más de 600 opiniones) Capterra: 4.5/5 (50+ opiniones)

7. Auto Classmate (La mejor para planes de clases curados y alineados con el estado)

vía Auto Classmate Desarrollado por GPT-4, Auto Classmate le permite crear planes de lecciones totalmente personalizables que están listos para implementar en su aula con el mínimo esfuerzo.

Además, si alguna vez necesitas ayuda para perfeccionar tu enfoque, el Chatbot Instructional Coach impulsado por IA puede guiarte.

Sin embargo, la herramienta tiene integraciones limitadas con los principales sistemas de gestión del aprendizaje, lo que puede ser un límite para muchos educadores.

Auto Classmate mejores funciones

Chatbot de IA instructiva : ¿Necesitas ayuda para afinar tu lección? El chatbot de IA actúa como un profesor virtual, ofreciendo consejos sobre cómo optimizar sus planes de enseñanza

: ¿Necesitas ayuda para afinar tu lección? El chatbot de IA actúa como un profesor virtual, ofreciendo consejos sobre cómo optimizar sus planes de enseñanza Herramienta de previsión de actividades y plan de clase : Predice la dinámica y los resultados del aula incluso antes de que pongas un pie en clase, lo que te da una ventaja en la preparación

: Predice la dinámica y los resultados del aula incluso antes de que pongas un pie en clase, lo que te da una ventaja en la preparación Generadores de actividades de compromiso : Añada fácilmente a sus planes de clase actividades interactivas centradas en los alumnos. Estas herramientas le ayudarán a mantener a sus alumnos implicados y entusiasmados

: Añada fácilmente a sus planes de clase actividades interactivas centradas en los alumnos. Estas herramientas le ayudarán a mantener a sus alumnos implicados y entusiasmados **Generador de preguntas "¿Preferirías? Añade al instante preguntas divertidas y específicas de cada curso para que los debates en clase sean animados y atractivos

Limitaciones de Auto Classmate

Modelo freemium : Las mejores funciones, como guardar y editar los planes de clase, requieren una suscripción premium

: Las mejores funciones, como guardar y editar los planes de clase, requieren una suscripción premium Integración con LMS: Actualmente carece de integración directa con las principales plataformas LMS, pero puede haber futuras actualizaciones

Precios de Auto Classmate

Auto Classmate Premium : $10/mes para acceso a todas las herramientas de IA, edición de planes de lecciones y coaching instruccional de IA.

: $10/mes para acceso a todas las herramientas de IA, edición de planes de lecciones y coaching instruccional de IA. Precios para escuelas o distritos: Precios personalizados

8. Curipod (lo mejor para planificar clases interactivas y multimedia)

vía Curipod Ya sea para enseñar matemáticas, ciencias o ELA, Curipod ofrece un tesoro de herramientas para ayudarle a crear lecciones dinámicas y ricas en multimedia que entusiasman a los estudiantes a aprender. Y con el análisis integrado, puede realizar un seguimiento de la participación de los alumnos para ver qué está funcionando y ajustar lo que no.

Las mejores funciones de Curipod

Planes de clase completos : Introduzca un tema u objetivo, y Curipod generará un esquema completo de la lección con actividades sugeridas, contenido multimedia y preguntas para debatir

: Introduzca un tema u objetivo, y Curipod generará un esquema completo de la lección con actividades sugeridas, contenido multimedia y preguntas para debatir Plantillas personalizables : Adapte fácilmente el contenido generado por IA a su estilo de enseñanza y a las necesidades de su clase

: Adapte fácilmente el contenido generado por IA a su estilo de enseñanza y a las necesidades de su clase Multimedia interactiva : Curipod ofrece actividades de arrastrar y soltar y contenido multimedia (vídeos, imágenes, etc.) para hacer las lecciones más atractivas

: Curipod ofrece actividades de arrastrar y soltar y contenido multimedia (vídeos, imágenes, etc.) para hacer las lecciones más atractivas Análisis de la participación de los alumnos : Realice un seguimiento de cómo los estudiantes interactúan con la lección en tiempo real, lo que le ayudará a ajustar su enfoque para un mejor compromiso

: Realice un seguimiento de cómo los estudiantes interactúan con la lección en tiempo real, lo que le ayudará a ajustar su enfoque para un mejor compromiso Integración con LMS: Integre a la perfección Curipod con plataformas como Google Classroom, Microsoft Teams y Clever para una experiencia de enseñanza aún más fluida

Límites de Curipod

Funciones avanzadas de pago: Funciones como las perspectivas de los alumnos y las traducciones ilimitadas de lecciones solo están disponibles en el plan Premium School & District

Precios de Curipod

Plan básico : $0

: $0 Plan para escuelas y distritos: 3.999 $/escuela

9. Planboard (lo mejor para planificar y calificar las clases sin esfuerzo)

vía Planboard Creado por Chalk, Planboard es la solución perfecta para los profesores que quieren simplificar su planificación, calificación y seguimiento, todo desde su smartphone o portátil.

¿Y lo mejor? Es gratis, gratuito/a.

Planboard ofrece integración de estándares, asignaturas codificadas por colores y la posibilidad de incrustar contenidos multimedia, como vídeos y documentos, en los planes de clase.

Además, se integra con Google Classroom, para que puedas publicar lecciones directamente y mantener a tus alumnos informados.

Planboard mejores funciones

Integración de estándares : Busca y añade fácilmente normas estatales, provinciales o internacionales a tus planes de clase, y visualízalas de un vistazo para consultarlas rápidamente.

: Busca y añade fácilmente normas estatales, provinciales o internacionales a tus planes de clase, y visualízalas de un vistazo para consultarlas rápidamente. Incorporación de contenidos multimedia : Añade vídeos, imágenes, Documentos de Google y mucho más a tus planes de clase para acceder a ellos fácilmente mientras enseñas

: Añade vídeos, imágenes, Documentos de Google y mucho más a tus planes de clase para acceder a ellos fácilmente mientras enseñas Calendario integrado : Organice el flujo de sus clases en días, semanas o meses con un calendario codificado por colores para programar las asignaturas de un vistazo

: Organice el flujo de sus clases en días, semanas o meses con un calendario codificado por colores para programar las asignaturas de un vistazo Sistema de calificación : Seguimiento del progreso de los estudiantes con calificaciones basadas en estándares y carteras personalizables que pueden incluir notas, imágenes y vídeos

: Seguimiento del progreso de los estudiantes con calificaciones basadas en estándares y carteras personalizables que pueden incluir notas, imágenes y vídeos Integración con Google Classroom: Integra perfectamente tus planes de clase con Google Classroom y publica las lecciones con un solo clic

Límites de Planboard

Horarios rotativos limitados: Aunque es compatible con los ciclos A/B, una programación más compleja puede requerir ajustes manuales

Precios de Planboard

Plan Free: $0

10. Teachology.ai (El mejor para la creación de lecciones de IA con conciencia pedagógica)

vía Teachology.ai Teachology.ai ofrece un conjunto de herramientas basadas en IA diseñadas para ahorrar tiempo y esfuerzo a los educadores.

Pero no sólo se centra en la velocidad, sino también en la calidad. Gracias a su IA con conciencia pedagógica, crearás contenidos rápidos, adaptados a los estándares educativos y ricos en resultados de aprendizaje.

Desde la generación de cuestionarios hasta el diseño de unidades enteras de trabajo, Teachology.ai le da el poder de centrarse en lo que realmente importa: la enseñanza.

Teachology.ai mejores funciones

Planes de lecciones en múltiples formatos : Redacta lecciones en minutos y expórtalas a tus formatos favoritos como Word, PDF o Markdown

: Redacta lecciones en minutos y expórtalas a tus formatos favoritos como Word, PDF o Markdown Ricas herramientas de evaluación : Cree evaluaciones completas con sólidos criterios de calificación basados en rúbricas para agilizar el proceso de calificación

: Cree evaluaciones completas con sólidos criterios de calificación basados en rúbricas para agilizar el proceso de calificación Alineado con los estándares : Si usted está enseñando en los EE.UU., Australia, o en cualquier otro lugar, Teachology ayuda a alinear sus lecciones a las normas pertinentes (Common Core, TEKS, etc.)

: Si usted está enseñando en los EE.UU., Australia, o en cualquier otro lugar, Teachology ayuda a alinear sus lecciones a las normas pertinentes (Common Core, TEKS, etc.) Unidades de trabajo personalizables : Diseñe cursos interdisciplinarios y unidades que se pueden entregar durante semanas o meses, todo adaptado a sus resultados de aprendizaje específicos

: Diseñe cursos interdisciplinarios y unidades que se pueden entregar durante semanas o meses, todo adaptado a sus resultados de aprendizaje específicos Comentarios personalizados: Utilice IA para generar comentarios de informes personalizados para cada alumno, ahorrándole horas de trabajo de administrador

Límites de Teachology.IA

Funciones gratuitas limitadas : La versión Free ofrece acceso restringido a créditos de IA, tamaños de carga y recursos. Usted tendrá que actualizar para capacidades más robustas

: La versión Free ofrece acceso restringido a créditos de IA, tamaños de carga y recursos. Usted tendrá que actualizar para capacidades más robustas Acceso básico a la API: La API completa y el acceso a Studio sólo están disponibles con el plan Pro, que puede ser necesario para usuarios más avanzados

Precios de Teachology.ai

Plan Free : $0/mes

: $0/mes Plan de inicio : $6/mes

: $6/mes Plan Pro: 12 $/mes

