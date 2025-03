Cómo racionalizar la producción mediante la fabricación por contrato

Algunas de las empresas manufactureras más grandes, poderosas y emblemáticas del mundo no gestionan toda su fabricación internamente.

Un coche medio tiene miles de piezas. Un fabricante de automóviles medio tiene unos 18.000 proveedores en toda la cadena de valor, según McKinsey . En el sector aeroespacial, este número es de 12.000, y en el tecnológico, de 7.000.

Por diversas razones, los fabricantes recurren a proveedores más pequeños o especializados para producir las piezas que necesitan, un proceso conocido popularmente como fabricación industrial por contrato.

En esta entrada del blog, exploramos en qué consiste y cómo puede agilizarlo en su organización.

¿Qué es la fabricación por contrato?

La fabricación por contrato es el proceso de subcontratar la producción de bienes a un fabricante externo.

En este caso, usted suele centrarse en la investigación, el conocimiento del cliente, el diseño y el marketing, mientras que la fabricación real del producto se subcontrata a un proveedor. Si ha visto "Diseñado en California. Ensamblado en China" en cualquiera de sus productos tecnológicos, esto es lo que significa.

Rol de los fabricantes subcontratados

El rol principal de un fabricante por contrato es producir bienes de acuerdo con las especificaciones del contrato. Puede tratarse de todo el producto o sólo de una parte. Sin embargo, en la práctica, los servicios de fabricación por contrato incluyen más cosas.

Servicios especializados: Los fabricantes por contrato dan compatibilidad a todo el proceso de fabricación con servicios especializados, como el abastecimiento de materias primas, la formación de los empleados de la cadena de montaje, el embalaje, etc.

Normas de calidad: Garantizan el cumplimiento del SLA, las normas del sector y los requisitos reglamentarios.

Escalabilidad: Los fabricantes por contrato suelen disponer de capacidad adicional para la producción, lo que les permite aumentar la escala sin necesidad de invertir mucho tiempo o equipo.

Distribución: Algunos fabricantes por contrato también se encargan de la distribución de productos directamente desde sus almacenes. Por ejemplo, si usted es una empresa con sede en EE.UU. que vende en todo el mundo, puede hacer que su fabricante en el extranjero realice envíos directos a otros mercados.

¿Significa esto que los fabricantes por contrato siempre se encargan de toda la fabricación? No, no es así. Existen varios tipos de fabricación por contrato, que analizamos a continuación.

Tipos de fabricación por contrato

Existen varios tipos de contratos dentro de la industria manufacturera, y definen cómo funciona la relación.

Por un lado, un fabricante de lápices puede encargar a un proveedor externo la fabricación exclusiva de las piezas de madera y encargarse internamente de la mina de grafito y el montaje. Por otro, un portátil puede venir completamente fabricado y ensamblado por un proveedor. Y hay mucho en medio.

1. Fabricación integral

Como su nombre indica, la fabricación integral implica que el fabricante por contrato se encarga de todo el proceso de producción, desde la obtención de materias primas hasta la entrega de los productos acabados.

Normalmente, la empresa contratante crea el diseño del producto y da especificaciones claras. Y el fabricante por contrato se encarga de todo lo demás, como el abastecimiento de materiales, la producción, el control de calidad, el embalaje y la logística.

La industria farmacéutica prefiere este modelo debido a las exigencias de cumplimiento y calidad.

Por ejemplo, una empresa farmacéutica puede subcontratar la producción de un nuevo medicamento a un fabricante por contrato que supervise todo el proceso, desde la síntesis hasta el envasado.

2. Fabricación de rótulos privados

El rótulo privado es cuando una marca pone su nombre en productos creados por otra. Pero no es tan turbio como parece. Normalmente, un fabricante de rótulos privados es una pequeña empresa especializada en la creación de productos específicos.

Un fabricante más grande elegiría de un catálogo de productos existentes del fabricante de marca privada y pagaría un buen dinero para ver el producto final bajo su propia marca.

Este tipo de fabricación por contrato es habitual en bienes de consumo de rápida rotación (FMCG), así como en productos de alimentación y bebidas.

Por ejemplo, muchas cadenas de supermercados marcan y venden con su propio nombre productos de marca privada fabricados por terceros.

3. Fabricación de componentes

En este caso, un proveedor fabrica piezas o componentes específicos utilizados en un producto más grande. Esto es habitual en las industrias electrónica, automovilística y aeroespacial, donde los productos complejos incluyen numerosos componentes procedentes de distintos proveedores.

En la fabricación de componentes, la empresa contratante suele tener proveedores para varias piezas, a menudo múltiples para cada componente. En algunos casos, seleccionan todos estos componentes y los ensamblan por su cuenta. En varios casos, esa parte del proceso también se encarga a otro contratista en un proceso conocido como montaje subcontratado. ..

4. Montaje subcontratado

El montaje subcontratado se produce cuando el fabricante subcontratado ensambla los componentes en un producto acabado en su nombre. Usted puede suministrar las piezas o confiar en el fabricante para obtenerlas.

Es habitual en sectores como la electrónica y los bienes de consumo.

Por ejemplo, las empresas tecnológicas suelen subcontratar el ensamblaje de smartphones u otros aparatos a fabricantes que disponen del equipo y los conocimientos necesarios.

5. Subcontratación

La subcontratación es cuando un fabricante subcontrata parte del proceso de producción a otro fabricante. Suele darse en industrias a gran escala, como la construcción y la industria aeroespacial, donde varios subcontratistas se encargan de distintos componentes de un proyecto de mayor envergadura.

Por ejemplo, una empresa aeroespacial puede subcontratar la producción de los componentes del motor a un fabricante especializado mientras se centra en el ensamblaje general del avión.

Ejemplos de fabricación por contrato

Todas las industrias recurren a contratistas externos para diversas partes de su proceso. Esto es especialmente cierto en la fabricación debido a las innumerables piezas, incluso en el producto más simple.

Tomemos, por ejemplo, una magdalena. Para hacer magdalenas y venderlas en un supermercado, es necesario:

Conseguir harina, azúcar, levadura, mantequilla, leche, etc.

Poseer o alquilar una cocina con un horno suficientemente grande

Contratar a personas que preparen la masa y la horneen

Encargarse del montaje con glaseado, trocitos de chocolate, etc.

Envasar las magdalenas en unidades individuales, medias docenas o docenas, adecuadas para la venta en supermercados

Gestionar la logística y el transporte con la refrigeración necesaria

Demos un paso atrás. Suponemos que la mantequilla y la leche se compran en el supermercado. Si su empresa es lo suficientemente grande, puede encargar a un fabricante la producción personalizada de harina, azúcar o mantequilla.

De este modo, con la fabricación por contrato, puede externalizar un aprovisionamiento, un procesamiento o una parte de la propia producción. He aquí cómo lo hacen algunas de las mayores empresas del mundo.

El café en grano de Starbucks: Starbucks compra el 3% del suministro mundial de café de fabricantes por contrato en más de 30 países en América Latina, África y las regiones de Asia y el Pacífico, muchos de los cuales lo cultivan según sus especificaciones. A continuación, someten estos granos de café a un intervalo de tostado, envasado, almacenamiento y transporte -todo ello a través de proveedores- antes de que lleguen a una tienda cercana.

Magna Steyr y la fabricación de automóviles: La empresa austriaca Magna Steyr es la mayor empresa de fabricación por contrato del mundo en la industria del automóvil. Además de fabricar modelos de éxito para BMW, Toyota, Jaguar, Volkswagen, etc., Magna también ayuda a las marcas a desarrollar e idear nuevos vehículos.

Seed Beauty y Kylie Cosmetics: Informes de Forbes que los cosméticos de Kylie subcontratan su fabricación y envasado "a Seed Beauty, un productor de rótulos privados de la cercana Oxnard, California" En esta industria, es bastante habitual. Estee Lauder, la empresa propietaria de marcas de cosméticos como Clinique, Mac, Bobbi Brown, Tom Ford Beauty, etc. también subcontrata regularmente.

Fabricantes de equipos originales (OEM): Cuando un producto utiliza el producto de otra empresa (no sólo un componente, sino un conjunto en sí mismo), se denomina OEM. Por ejemplo, el altavoz de un portátil puede estar fabricado por un OEM.

pirámide de la cadena de suministro (Fuente:%img/) Wikimedia Commons )_

Los ejemplos anteriores son sólo una muestra de los ejemplos de fabricación por contrato más populares del mundo. Casi todos los fabricantes, en todos los sectores, tamaños de empresa, procesos de producción, etc., recurren a contratistas. ¿Por qué? Porque las ventajas superan con creces los riesgos.

Beneficios de la fabricación por contrato

Como fabricante de un producto, usted quiere visibilidad y control completos. Sin ello, podría enfrentarse a riesgos de costes, calidad y sostenibilidad. Sin embargo, incluso las empresas más valiosas del mundo recurren a la fabricación por contrato, a menudo en el extranjero. He aquí por qué.

Ahorro de costes

La fabricación por contrato es más barata porque no es necesario construir y mantener instalaciones de producción, comprar equipos ni incurrir en costes de mano de obra. Los fabricantes por contrato ya disponen de estos recursos, lo que le permite producir bienes a un coste inferior.

Acceso a la experiencia y la tecnología

Los fabricantes por contrato están muy especializados. Muchos de ellos se limitan a producir tarta de almendras o pantallas de iPhone. Incluso los que hacen más de un producto lo mantienen dentro de su área de especialización.

Esto significa que tienen acceso a las últimas tecnologías y técnicas de producción, a las que a usted podría resultarle prohibitivo adaptarse.

Escalabilidad

La fabricación por contrato le ofrece la flexibilidad de escalar la producción en función de la demanda. Puede aumentar o reducir los volúmenes de producción sin invertir en infraestructuras adicionales.

Esto resulta especialmente útil para sectores con una demanda fluctuante, como los árboles de Navidad o los petardos. Un fabricante por contrato podrá reorganizar su cadena de montaje para ampliarla o reducirla a lo largo del año.

Mitigación de riesgos

Aunque los riesgos mencionados siguen existiendo en cierta medida, la fabricación por contrato ha madurado lo suficiente como para mitigarlos con eficacia. Si se establecen claramente las especificaciones y se firman contratos estancos, se pueden mitigar los riesgos asociados a la producción, el control de calidad, los fallos de los equipos, el cumplimiento de la normativa, etc.

De este modo, el fabricante por contrato asume la responsabilidad de garantizar que los productos cumplen las normas y reglamentos exigidos. Además, usted está menos expuesto a posibles interrupciones de la producción, ya que el fabricante por contrato está equipado para gestionar estos riesgos gracias a su experiencia e infraestructura.

Free to focus

Externalizar la producción le permite centrarse en competencias clave como la investigación, el diseño, el desarrollo de productos, el marketing, etc. La fabricación por contrato libera recursos valiosos y le permite operar de forma más estratégica en mercados competitivos.

Si le parece una buena propuesta de Business, a continuación le explicamos cómo puede implantar la fabricación por contrato de forma eficaz.

Estrategias para racionalizar la producción mediante la fabricación por contrato

Tanto si fabrica magdalenas como coches deportivos, la fabricación es un conjunto de varias piezas móviles.

Esto significa que necesita que estas piezas sean de gran calidad y funcionen bien con las demás partes del sistema.

Por ejemplo, no basta con tener el mejor pedal de freno del mundo. También tiene que encajar en tu coche y funcionar con el sistema eléctrico del mismo.

Para garantizarlo y agilizar su producción mediante la fabricación por contrato, necesita los procesos y herramientas adecuados. Veamos cómo puede conseguirlo con la ayuda de una completa herramienta de gestión de proyectos como ClickUp .

1. Selección del socio adecuado

La fabricación moderna es muy exigente. Pendiente de ello, necesita el proveedor adecuado. Así que dé prioridad a la preselección de proveedores. Utilice un software de gestión de contratos si está procesando demasiados requisitos a la vez.

Solicitud de propuesta (RFP): Cuando haya decidido qué necesita fabricar, cree una RFP detallada. Defina claramente lo que espera del proveedor. Documentos de ClickUp es una forma estupenda de hacerlo. Utilice ClickUp Docs para escribir sus requisitos, resaltar elementos, añadir imágenes/procesos y compartir su RFP de forma segura con cualquiera.

solicitudes de ofertas, acuerdos de nivel de servicio, debates y mucho más en ClickUp Docs_

Evaluación: Una vez que tenga las propuestas de varios proveedores, evalúelas en función de sus conocimientos, experiencia en el sector y capacidad para satisfacer las demandas de producción. En esta fase, seleccione entre 3 y 5 proveedores.

Estimación: Consolide los presupuestos que ha recibido de varios proveedores para compararlos. Para agilizar este proceso, puede utilizar plantillas de presupuestos para contratistas para que todas las propuestas tengan la misma escala.

Negociación: Traiga a su proveedor preferido a la mesa y discuta su capacidad de entrega, historial, referencias, compromisos, precios, etc.

2. Optimizar la comunicación

Cuando trabaje con fabricantes por contrato, su intento correcto dependerá de una comunicación clara, abierta y eficaz. Esto puede ser

Fundamental : Contratos, acuerdos de nivel de servicio, requisitos y especificaciones

: Contratos, acuerdos de nivel de servicio, requisitos y especificaciones Actualizaciones : Reuniones periódicas sobre el estado del proceso de producción y los retrasos/problemas, si los hubiera

: Reuniones periódicas sobre el estado del proceso de producción y los retrasos/problemas, si los hubiera Crisis : Eventos inesperados, como incendios o inundaciones, o simples retrasos y problemas de calidad

: Eventos inesperados, como incendios o inundaciones, o simples retrasos y problemas de calidad Revisiones: Revisiones periódicas sobre resultados, planes futuros, etc.

Si bien algunas de estas situaciones pueden requerir reuniones en persona o en línea, la mayoría de las demás pueden gestionarse mediante una sólida herramienta de colaboración. Lanzamiento de la última función de ClickUp, Chat de ClickUp está diseñado para ser exactamente eso.

para una comunicación sin esfuerzo, impulsada por una IA útil_

Al integrar la gestión de proyectos con la comunicación, el chat de ClickUp permite compartir mensajes, enlazar tareas/documentos, publicar posts más largos, organizar chats en carpetas de información, etc.

Y eso no es todo. Puede convertir cualquier mensaje de chat en una tarea y ponerse a trabajar en un santiamén Puede pedirle a ClickUp Brain que resuma los mensajes y le entregue un informe. Y hacer llamadas con un solo clic gracias a las integraciones de ClickUp

3. Mejore el control de calidad

Para agilizar sus acuerdos de fabricación por contrato, necesita medidas de control de calidad sólidas como una roca. He aquí algunas formas de hacerlo.

Establecer expectativas: Defina claramente lo que entiende por calidad en el propio contrato. Sea detallado y minucioso. Cuando sea posible, cree un prototipo del producto y demuéstreselo al contratista.

Si no está seguro, consulte algunos

/ref/ https://clickup.com/es-ES/blog/71522/plantillas-de-contratos/ plantillas de contratos /%href/

para inspirarse a la hora de ajustar las expectativas.

Colabora: No firme y se olvide. Colabore con el fabricante de su contrato en cada paso del camino para asegurarse de que están ajustados para el intento correcto.

Control y seguimiento: Incluso cuando tenga la sensación de que todo va según lo planeado, supervise de cerca sus procesos de fabricación por contrato. Haga un seguimiento de la fase en la que se encuentra cada proceso, cuándo se espera la entrega, qué comprobaciones hay que hacer, quién es responsable de la producción, etc.

Plantilla de seguimiento de la producción de ClickUp

Para hacer esto eficiente y repetible, utilizar un marco. El sitio Plantilla de seguimiento de la producción de ClickUp es un buen punto de partida. Esta plantilla de nivel intermedio le ayuda a pasar de la preproducción a la entrega de forma productiva.

Si va a pagar al contratista en función del tiempo y los materiales (T&M), como en el sector de la construcción, establezca un software de control de tiempo para la construcción para agilizar el proceso de (elaboración de) informes.

Inspeccionar: Pásate de vez en cuando para inspeccionar cómo va todo. No sólo el resultado final, sino también las materias primas y los procesos laborales. Lleve algo como Plantilla de lista de control de calidad de ClickUp para guiar su inspección.

Auditoría: Realice auditorías periódicas. Revise cada paso del proceso con gran detalle. Pida los registros financieros y revíselos también.

4. Aproveche la tecnología

No sientas la presión de hacerlo todo tú solo manualmente. Integra y automatiza lo que puedas.

Integrar: ¿Su fabricante por contrato utiliza un ERP diferente? Intégrelo con ClickUp. También puede crear sus propias integraciones personalizadas para sus flujos de trabajo o herramientas exclusivos con API pública de ClickUp .

Gestionar: Consolida tus contratos y configura alertas/notificaciones para aquellos que necesiten tu atención. Pruebe Plantilla de gestión de contratos de ClickUp para crear un sólido repositorio de todos sus contratos, almacenados, gestionados y seguidos desde un único lugar.

Elaboración de informes: Cree (elaboración de) informes en tiempo real basados en KPI con Paneles de ClickUp . Personalice los widgets para que reflejen lo que necesita. A continuación, envíe automáticamente notificaciones a todas las partes interesadas con un enlace al panel que necesiten.

Portales de clientes en los paneles de ClickUp para facilitar el seguimiento de los proyectos

Automatización: Para tareas repetitivas y actividades desencadenantes, pruebe

/ref/ https://clickup.com/features/automations Automatizaciones ClickUp /%href/

. Por ejemplo, si necesita informar al inspector de calidad cuando se ha completado una fase de producción, configure una automatización que asigne la tarea al usuario adecuado cuando cambie el estado. Elija entre más de 100 flujos de trabajo de automatización prediseñados para eliminar la carga de trabajo.

elimine las tareas manuales con las Automatizaciones de ClickUp

Con la base de estas estrategias, ya está todo listo para poner en marcha la fabricación por contrato. ¿Aún no se siente seguro? Le cubrimos las espaldas.

Buenas prácticas para el éxito de la fabricación por contrato

Las estrategias anteriores constituyen una base sólida. A pesar de su solidez, es sólo el principio. En cada fase de su fabricación por contrato, varias cosas pueden ir mal. He aquí algunas de las buenas prácticas que siguen las organizaciones para evitar escollos más adelante.

🎯 Identificar los cuellos de botella

La mayoría de los fabricantes por contrato tienen cuellos de botella en su proceso. Por ejemplo, uno puede tener la capacidad de hornear 100 magdalenas por minuto, pero si sólo pueden empacar 3 por minuto, su producción total es sólo tres-un cuello de botella.

Al evaluar a los proveedores, inspeccione todo el proceso y conozca los posibles cuellos de botella. Analice sus planes para eliminarlos.

Proteja su propiedad intelectual

En la fabricación por contrato, estarás compartiendo tus conocimientos patentados en forma de requisitos y especificaciones. Para empezar, comparta sólo lo que necesite el fabricante por contrato.

Sin embargo, si eliges un proveedor para la producción de principio a fin, el fabricante conocerá tus ingredientes, tu receta y tu estrategia de distribución. Para evitar el uso indebido de estos conocimientos, redacte unas contratos de adquisición con severas sanciones en caso de incumplimiento.

🎯 Crear copia de seguridad

Recuerdas cómo los hubs de fabricación de todo el mundo se vieron obligados a cerrar operaciones casi de la noche a la mañana? Las cadenas de suministro globales fueron devastadas como resultado. Una de las razones clave es que las organizaciones no tenían fabricantes de copia de seguridad en ningún otro lugar.

Para evitar riesgos de interrupción a gran escala en la gestión de su cadena de suministro, es prudente contar con un conjunto diverso de fabricantes contratados, aunque suponga un poco más de sobrecarga logística.

🎯 Piensa con antelación

Todos los contratos tienen una fecha de caducidad, en la que hay que renovarlos. Es una gran oportunidad para revisar el rendimiento, renegociar las condiciones, resolver conflictos, etc. Así que piensa con antelación en las renovaciones de los contratos.

Ajuste sus software de gestión de contratistas para que le avise cuando llegue el momento de la renovación. Si utiliza ClickUp para la gestión de contratistas, puede ajustar una automatización para que le avise 30/60/90 días antes del vencimiento del contrato. Cuando llegue el momento, utilice plantillas de renovación de contratos para hacer un seguimiento del contrato que expira. Tómese el tiempo necesario para evaluar y renovar la relación de forma proactiva.

🎯 Mejorar el proceso con frecuencia

La vida media de una herramienta tecnológica es de apenas tres años. Hoy en día, las mejoras tecnológicas son rápidas y exponenciales. Para satisfacer las necesidades de un mercado así, es necesario mejorar también los procesos de producción.

Colabore con el proveedor para fomentar la mejora continua

Invierta en aprendizaje y desarrollo para todos los trabajadores de las instalaciones del fabricante por contrato

Reserve tiempo y presupuesto para la experimentación

Aprenda de los expertos del sector o incluso inspírese en otros sectores

Agilice su fabricación por contrato con ClickUp*

Tanto si está construyendo un avión de papel con una materia prima como un avión real con un millón de piezas, los fabricantes industriales por contrato pueden hacer que su proceso sea eficiente, rentable y sostenible.

A pesar de sus ventajas, la fabricación por contrato también puede ser arriesgada. ¿Y si el contratista no entiende sus requisitos? ¿Y si no cumple los plazos? ¿Y si su producción no se integra con el resto del producto?

Para evitar este tipo de riesgos es necesario contar con una sólida herramienta de gestión de proyectos y automatización. Ahí es donde entra ClickUp.

ClickUp es una solución todo en uno para agilizar la fabricación por contrato con funciones de planificación de la producción, supervisión, gestión de proveedores y mucho más. Pruebe ClickUp. Pruebe ClickUp gratis/a hoy mismo