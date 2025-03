25+ Indicaciones de ChatGPT para Marketing

Los profesionales del marketing siempre tienen mucho que hacer: realizar campañas, crear contenidos, conectar con el público y mantenerse al día con los datos. Equilibrar todas estas tareas puede parecer una carrera constante. ¿Y si hubiera una forma de aligerar su carga y obtener mejores resultados? La IA Gen puede ayudarle.

Las herramientas de IA como ChatGPT se están convirtiendo rápidamente en indispensables para los profesionales del marketing. Diseñada inicialmente para mantener conversaciones informales, responder preguntas y mantener interacciones sencillas, ChatGPT puede ayudarte ahora a generar ideas, redactar textos persuasivos, perfeccionar tus estrategias y mantenerte a la vanguardia.

Gracias a las sucesivas iteraciones, ha pasado de ser un asistente inteligente a convertirse en una potencia de contenidos en toda regla. Ahora, es un elemento básico para los profesionales del marketing de todo el mundo.

Echa un vistazo a las más de 25 indicaciones de ChatGPT diseñadas especialmente para profesionales del marketing. Aumenta tu productividad, despierta tu creatividad y simplifica tu trabajo.

Comprender las indicaciones de ChatGPT

Las indicaciones de ChatGPT son entradas del usuario diseñadas para guiar la salida de la IA. Pueden ir desde solicitudes de contenido específico, como "Escribir un correo electrónico para el lanzamiento de un producto", hasta preguntas más amplias orientadas a la investigación, como "¿Cuáles son las últimas tendencias en marketing en redes sociales?"

Cuanto más precisa sea la indicación, más concreta y eficaz será la respuesta de ChatGPT.

Para los profesionales del marketing, ChatGPT ofrece inmensas ventajas:

Puede generar ideas, borradores y perspectivas de investigación rápidamente, liberando tiempo para tareas estratégicas

Al experimentar con las indicaciones, los profesionales del marketing pueden descubrir nuevos ángulos e ideas que quizá no habían considerado

Ayuda a garantizar la coherencia de los mensajes en todas las plataformas mediante la creación de indicaciones reutilizables para campañas de marketing similares

Puede ayudar a analizar tendencias, palabras clave y comentarios de los clientes, proporcionando una base para la toma de decisiones basadas en datos

Pero recuerde: no todas las indicaciones son igual de eficaces.

Para que una indicación de marketing funcione bien, debe tener las siguientes características:

lenguaje orientado a la acción: El uso de comandos como "generar", "crear" o "lista" aclara la intención y el formato deseado de la respuesta

📌Claridad: Las indicaciones claras y específicas dan lugar a respuestas más pertinentes y precisas

brevedad: Mantener las indicaciones centradas ayuda a ChatGPT a no desviarse del tema y a ofrecer respuestas que se ciñen al objetivo

📌Detalles contextuales: Proporcionar un contexto, como el público objetivo o los objetivos de la campaña, mejora la relevancia de los resultados de ChatGPT

Principales indicaciones de ChatGPT para vendedores

👉🏼 Según una encuesta reciente de Salesforce, el 71% de los vendedores creen que la IA generativa ayudará a eliminar el trabajo ocupado y les permitirá centrarse más en la labor estratégica.

ChatGPT es un ejemplo perfecto de cómo la IA puede agilizar las cosas repetitivas, dándote el ancho de banda para pensar en grande. Para ayudarte a empezar, aquí tienes una lista de más de 25 indicaciones de marketing que puedes añadir a tu arsenal.

💡Consejo profesional: Para que estas indicaciones sean más eficaces, considera la posibilidad de compartir con ChatGPT tus directrices de marketing y de marca, el perfil de tu cliente ideal, la voz y el tono deseados, etc. Esto ayudará a ChatGPT a personalizar las respuestas. Esto le ayudará a personalizar las respuestas para reflejar la personalidad de su marca. No obstante, tenga cuidado con la privacidad y la seguridad de los datos y asegúrese de no compartir información confidencial

Indicaciones para la creación de contenidos

Crear contenido fresco y relevante de forma constante es todo un reto. Estas indicaciones le ayudarán a generar entradas de blog, artículos y contenido para redes sociales, lo que le permitirá mantener la voz de su marca y beneficiarse de las siguientes ventajas Estrategias de marketing de contenidos basadas en IA .

escriba una introducción atractiva siguiendo el marco de redacción PAS para una entrada de blog sobre [tema] y cómo las empresas pueden adaptarse a [tendencia/problema]. Utilice datos interesantes de encuestas, estudios o noticias recientes para empezar con un gancho que llame la atención enumera 10 consejos de marketing de contenidos para que las empresas del sector mejoren un 10% la tasa de apertura de su correo electrónico esboza un calendario de contenidos para el lanzamiento de [producto/servicio] en los próximos tres meses. El calendario de contenidos debe incluir una combinación de entradas de blog, libros electrónicos, estudios de casos y libros blancos, distribuidos para lograr el máximo impacto. Hay que centrarse en una proporción de 3:1 para el contenido educativo frente al contenido orientado a las ventas

vía IA abierta

Indicaciones de participación en redes sociales

Por utilizando ChatGPT para las redes sociales podrás impulsar conversaciones, responder a las tendencias e interactuar con tus seguidores para reforzar tu presencia en línea de forma eficaz.

escribe un pie de foto para redes sociales para anunciar un nuevo [producto/servicio], destacando el [beneficio 1], el [beneficio 2] y el [punto de venta único]. Termina con una CTA para probar el producto con un 20% de descuento durante los próximos 7 días genera cinco mensajes en X (antes Twitter) promocionando nuestro evento sobre un tema que atraiga al público objetivo sugerir tres preguntas atractivas en LinkedIn que inicien conversaciones sobre \ [tema del sector] entre \ [profesionales objetivo] escribe un post en Facebook promocionando nuestro nuevo [ebook] sobre [tema] y animando a los seguidores a descargar una copia. Dales un adelanto del contenido como sigue y hazlo lo suficientemente irresistible como para que pasen a la acción inmediatamente: \Punto 1, Punto 2, Punto 3..

Indicaciones de atención al cliente

Un servicio de atención al cliente eficaz es esencial para fidelizar y retener a los clientes. Estas indicaciones guiarán a ChatGPT en la elaboración de respuestas empáticas y útiles a las preguntas más comunes.

redacta una respuesta profesional para un cliente que ha experimentado un problema, centrada en resolver el problema y conservar su fidelidad. Sé empático y amable, y ofrece compatibilidad orientada a la solución crea una plantilla de agradecimiento para los clientes que dejen comentarios, ofreciéndoles un descuento del 10% en su próxima compra escribe un script de chatbot que responda a las preguntas más frecuentes sobre \ [tipo de producto], incluyendo \ [función 1], \ [función 2] y \ [política]

a través de Open IA

Indicaciones de los anuncios

Crear un texto publicitario que llame la atención requiere creatividad y perspicacia. Utilice estas indicaciones para aprovechar la IA para la publicidad y generar contenidos persuasivos adaptados a los objetivos de las campañas en todas las plataformas.

escribe un anuncio en Google para un [producto/servicio], centrado en cómo ayuda a [público objetivo] a resolver [problema]. Que sea nítido, claro y atractivo. Dame 5 versiones diferentes para probar crea un anuncio en Facebook con un titular y un texto que promocione una función de un producto para el público objetivo. Asegúrate de que empieza con un gancho atractivo y tiene una CTA sólida escribe un anuncio de LinkedIn para un seminario web sobre [tema], centrado en el valor para los líderes del [sector]. Destaca al [ponente] y subraya su experiencia en el sector y sus logros profesionales para crear credibilidad y autoridad

vía OpenAI

redacte un anuncio promocional para las rebajas de final de temporada de [tipo de producto], haciendo hincapié en [beneficio 1] y [beneficio 2] redactar un titular que llame la atención para un anuncio de retargeting dirigido a clientes que visitaron la página de precios de [producto] pero no convirtieron, centrándose en ofrecer un valor o incentivo adicional. Deme 3 versiones, cada una centrada en un incentivo diferente

Indicaciones de marketing por correo electrónico

👉🏼 El correo electrónico sigue siendo uno de los canales de marketing más eficaces, generando un ROI de 36 dólares por cada dólar gastado .

Utilice estas indicaciones específicas de ChatGPT para utilizar IA para campañas de correo electrónico personalizadas desde boletines de noticias hasta contenido promocional, para que sus mensajes destaquen.

escriba una línea de asunto y un cuerpo de correo electrónico personalizados e ingeniosos para un mensaje de agradecimiento después de que un cliente compre un producto, animándole a dejar una reseña en su sitio web crea un correo electrónico promocional para una oferta por tiempo limitado de un producto, creando urgencia con dos mensajes de llamada a la acción únicos para una prueba A/B genera un correo electrónico de seguimiento para volver a captar a los clientes que no han abierto los últimos correos electrónicos, ofreciéndoles un descuento o contenido exclusivo. _Genera un correo electrónico de seguimiento para volver a captar a los clientes que no han abierto los últimos correos electrónicos, ofreciéndoles un descuento o contenido exclusivo. _Genera un correo electrónico de seguimiento para volver a captar a los clientes que no han abierto los últimos correos electrónicos, ofreciéndoles un descuento o contenido exclusivo redactar un correo electrónico de captación de clientes potenciales que hayan mostrado interés por el producto pero que aún no lo hayan comprado

vía OpenAI

Indicaciones para estudios de mercado

Adelantarse a las tendencias del mercado es crucial para el intento correcto de una campaña. Estas indicaciones permiten Investigación basada en IA para proporcionar valiosas tendencias del sector, análisis de la competencia y preferencias de los consumidores para orientar su estrategia.

cree una encuesta con 10 preguntas para recabar la opinión de los clientes sobre el producto o servicio, centrándose en su experiencia

vía OpenAI

enumere las tendencias clave del sector para este año y consejos para que los directivos de las empresas del sector puedan adelantarse a los acontecimientos proporcione un análisis competitivo de [producto] en comparación con [producto de la competencia], detallando ventajas, desventajas, precios y valoraciones

Indicaciones sobre SEO y análisis de palabras clave

La optimización para motores de búsqueda (SEO) es fundamental para la visibilidad en línea, pero la investigación y el análisis de palabras clave pueden llevar mucho tiempo. Utilice estas indicaciones para generar ideas de palabras clave, optimizar contenidos y asegurarse de que sus activos de marketing se adaptan a las búsquedas y a las prácticas SEO actuales.

genere una lista de palabras clave de cola larga relacionadas con el producto con el fin de atraer más tráfico a la página del producto escriba una meta descripción para una entrada de blog sobre \ [tema], dirigida a \ [público específico] y fomentando los clics dame opciones de títulos SEO para un blog sobre \ [tema] para \ [persona objetivo] Generar una lista de preguntas que la gente suele hacer sobre [producto] para optimizar la sección de preguntas frecuentes y mejorar la visibilidad en las búsquedas.

Aplicaciones y ejemplos en el mundo real

Las indicaciones de ChatGPT para marketing digital han demostrado ser algo más que una palabra de moda: se están convirtiendo en una herramienta fundamental para obtener resultados tangibles para las empresas. Ahora que ha encontrado el Plantillas de indicaciones de IA para el marketing, veamos cómo algunas empresas con visión de futuro utilizan ChatGPT y la IA.

1. Expedia utiliza ChatGPT para personalizar las recomendaciones 🔦 El equipo de marketing de Expedia ha aprovechado ChatGPT para crear recomendaciones y contenidos de viajes personalizados. El equipo también utiliza información generada por IA basada en el comportamiento de los usuarios para adaptar los mensajes de marketing y los materiales promocionales.

2. GoodWine utiliza ChatGPT para identificar las preferencias de los clientes 🎨 GoodWine, un minorista de vinos en línea, integró ChatGPT para personalizar las interacciones con los clientes. El equipo de marketing utiliza IA para analizar los datos de los clientes, incluidas sus compras anteriores y sus preferencias, para generar recomendaciones de vino personalizadas que se muestran en un lugar destacado de la página de inicio. Esto ha aumentado significativamente las tasas de conversión al proporcionar a los clientes experiencias personalizadas.

3. Coca-Cola utiliza ChatGPT para crear mensajes publicitarios impactantes 📣 El gigante de los refrescos se ha asociado con la consultora Bain & Company para aprovechar ChatGPT en la intensificación de sus esfuerzos de marketing. La empresa planea utilizar ChatGPT junto con la herramienta de generación de imágenes DALL-E para crear textos publicitarios, imágenes y mensajes personalizados que resuenen con mayor eficacia entre los clientes individuales.

Buenas prácticas para utilizar ChatGPT en marketing

He aquí algunas buenas prácticas y ChatGPT hacks a tener en cuenta al integrar la IA en sus flujos de trabajo de marketing:

Sea específico con las indicaciones

Cuanto más detalladas sean sus indicaciones, mejor podrá ChatGPT comprender la tarea. Por lo tanto, al formular las indicaciones de marketing de ChatGPT, proporcione contexto, como el público objetivo, el tono de voz, los puntos clave y el resultado deseado.

Por ejemplo, en lugar de decir: "Escriba un anuncio para herramientas de IA", intente: "Escriba un anuncio en Facebook para un nuevo producto de IA dirigido a personas influyentes en las redes sociales, centrado en la eficacia y la automatización"

También puedes leer: Ejemplos, técnicas y aplicaciones prácticas de la ingeniería de indicaciones

Adapte las respuestas a la voz de su marca

ChatGPT puede adaptarse a diferentes tonos y estilos, así que define siempre la voz de tu marca antes de generar contenido. Especifique si desea que el tono sea profesional, informal, lúdico o cualquier estilo que se ajuste a la identidad de su marca.

También puedes entrenar a ChatGPT para que se adapte a la personalidad única de tu marca proporcionando muestras de salidas o descripciones de tu tono preferido.

Utiliza ChatGPT para generar ideas

En lugar de utilizar ChatGPT únicamente para redactar el contenido final, puede ser increíblemente útil para realizar lluvias de ideas.

Pídale ideas de contenido, ideas para campañas de correo electrónico, conceptos para campañas digitales o sugerencias para publicaciones en redes sociales. Esto puede inspirar a su equipo a pensar de forma creativa y ampliar las ideas generadas por IA para adaptarlas a su estrategia.

Experimenta con pruebas A/B

Uno de los principales puntos fuertes de ChatGPT es su capacidad para generar múltiples variaciones de contenido rápidamente.

Utilice esta ventaja creando pruebas A/B para todo, desde una página de destino hasta anuncios, líneas de asunto de correo electrónico y leyendas de redes sociales, para ver qué versiones resuenan mejor con su audiencia. Este enfoque ayudará a optimizar el rendimiento del contenido a través de información en tiempo real.

Aproveche ChatGPT para analizar a la competencia y el mercado

Puede indicar a ChatGPT que genere información basada en la intención de búsqueda, las actividades de la competencia o las tendencias del mercado. Esto puede ayudarle a identificar carencias en el mercado o formas de posicionar su marca.

También puede ayudarle a crear un benchmarking competitivo que puede informar a los equipos de producto mediante la identificación de funciones para los próximos lanzamientos y a los equipos de ventas que se enfrentan a la competencia en las negociaciones.

Herramientas y recursos para mejorar los esfuerzos de marketing

Para aprovechar al máximo el potencial de ChatGPT en su estrategia de marketing, intégrelo con las herramientas adecuadas, como:

ClickUp: Una potente plataforma de gestión de proyectos que combina herramientas de gestión de tareas y colaboración con la generación de contenidos de ChatGPT para mejorar los flujos de trabajo, el seguimiento del rendimiento y la gestión de plazos (¡más información próximamente!) Hootsuite para plataformas de medios sociales: Genera publicaciones con ChatGPT y, a continuación, programa, publica y analiza la participación con Hootsuite. Esta combinación optimiza las estrategias de redes sociales proporcionando información sobre la audiencia en tiempo real SurferSEO para SEO: ChatGPT crea contenido, mientras que SurferSEO se asegura de que esté optimizado para la búsqueda. Ideal para impulsar las entradas de blog, meta descripciones y páginas web para el impacto SEO Mailchimp para campañas de marketing por correo electrónico: Utiliza ChatGPT para crear contenido de correo electrónico y líneas de asunto personalizados y, a continuación, automatiza las campañas, realiza un seguimiento de la participación y segmenta el público con Mailchimp para lograr un alcance eficaz

Cómo ClickUp puede dar compatibilidad a las iniciativas de marketing

¿Ha estado utilizando ChatGPT pero le gustaría que pudiera hacer más? Pruebe a añadir ClickUp a su pila de trabajo de marketing.

Aunque ChatGPT es una buena herramienta para la generación de contenidos, ClickUp para marketing ofrece una plataforma de productividad "todo en uno" diseñada para ayudar a los equipos de marketing a aportar ideas, planificar y ejecutar campañas con mayor eficacia.

Y Cerebro ClickUp su asistente de IA, está totalmente integrado en la plataforma. Esto significa que puede ofrecerte respuestas contextualizadas y en tiempo real a todas tus consultas, en lugar de las genéricas que son lo mejor que se les ocurre a las herramientas externas.

Utilice ClickUp Marketing como alternativa todo en uno a ChatGPT

Aquí es donde **ClickUp Brain supera a ChatGPT :

Se integra perfectamente con otrosHerramientas de marketing de IA y plataformas

ClickUp Brain integra la IA directamente en los flujos de trabajo, lo que permite obtener información contextual en tiempo real

Es ideal para tareas de marketing colaborativas, desde la gestión de tareas hasta el seguimiento del rendimiento

A diferencia de ChatGPT, ClickUp es compatible con flujos de trabajo holísticos y multifuncionales en una única ubicación

Siga leyendo para descubrir qué más puede ofrecer ClickUp para dar compatibilidad a todas sus iniciativas de marketing.

Automatización de tareas repetitivas relacionadas con el marketing

Una de las funciones más potentes de ClickUp es Automatización de ClickUp . A través de los flujos de trabajo automatizados de ClickUp, los equipos pueden automatizar la asignación de responsabilidades para la creación y distribución de contenidos como entradas de blog, actualizaciones de redes sociales o campañas de correo electrónico.

Utilice plantillas prediseñadas de la biblioteca de Automatización de ClickUp para automatizar cualquier tarea o acción

Con más de 100 plantillas de automatización prediseñadas, ClickUp permite a los profesionales del marketing automatizar acciones como asignaciones de tareas, actualizaciones de estado e incluso campañas de correo electrónico. Teams can spend less time on busy work like scheduling social media posts or updating task statuses and more time on strategic planning and creativity.

Redoblar el poder de la IA Generacional

ClickUp Brain, el motor de IA de Clickup, cuenta con una herramienta de escritura llamada AI Writer for Work. Con esta herramienta, los profesionales del marketing pueden generar y perfeccionar fácilmente indicaciones de IA para elaborar todo tipo de contenidos, desde entradas de blog hasta campañas de correo electrónico.

Genera contenido de alta calidad más rápido con el AI Writer for Work de ClickUp Brain

Adapta el contenido al estilo de su marca, haciendo que la generación de contenidos sea más fluida y eficiente.

También puede actuar como gestor de conocimientos y proporcionar acceso rápido a información relevante de sus tareas, documentos y proyectos anteriores. Puedes recopilar fácilmente información o consultar contenidos anteriores, manteniéndolo todo en un mismo lugar para una consulta rápida.

Pregunte sobre tareas, documentos o personas para encontrar respuestas rápidas de su base de conocimientos con ClickUp Brain

Visualice el rendimiento y haga un seguimiento de las métricas clave

Los profesionales del marketing utilizan Paneles de ClickUp para visualizar datos y realizar un seguimiento del rendimiento de proyectos, tareas y equipos. Estos paneles pueden proporcionar información en tiempo real sobre la eficacia de los contenidos generados por IA.

Los paneles de ClickUp facilitan la visualización de estas métricas en una sola vista, ya se trate de controlar cuántos clientes potenciales se generan a partir de entradas de blog, campañas de correo electrónico o indicaciones en redes sociales.

Los profesionales del marketing pueden ver rápidamente cómo las indicaciones impulsan las conversiones o dónde es necesario realizar ajustes para mejorar los resultados.

Siga el progreso y la conversión de las iniciativas de marketing prioritarias en una sola vista con los paneles de ClickUp

La función AI Insights, desarrollada por ClickUp Brain, aumenta aún más sus capacidades de seguimiento de datos. Los profesionales del marketing pueden hacer preguntas específicas sobre IA y recibir análisis instantáneos basados en datos relevantes de cada panel.

Esto resulta especialmente útil para el seguimiento del rendimiento de varias campañas generadas por IA de forma simultánea, lo que ahorra tiempo que, de otro modo, se emplearía en recopilar y analizar datos manualmente.

Integración perfecta con otras aplicaciones ClickUp se integra con más de 1.000 herramientas que permiten a los equipos de marketing mejorar los flujos de trabajo y conectar sus plataformas favoritas en un solo lugar. Tanto si gestiona tareas, controla el tiempo o colabora con varios equipos, estas integraciones garantizan que todo fluya sin problemas.

Las integraciones con Google Drive, Dropbox y OneDrive permiten adjuntar y gestionar archivos en las tareas en un abrir y cerrar de ojos, sin tener que alternar entre aplicaciones.

La integración de ClickUp con Google Calendar u Outlook garantiza que las tareas de marketing estén siempre sincronizadas. Las integraciones con Zoom y GoogleMeet permiten a los equipos organizar o integrar reuniones y grabaciones directamente en las tareas.

Sincroniza tu Calendario de Google con ClickUp usando ClickUp Integrations

La API de ClickUp también permite a los equipos crear integraciones personalizadas adaptadas a sus necesidades específicas, lo que garantiza que, independientemente de la tecnología que utilice, todo funcione a la perfección. Estas potentes integraciones permiten a los profesionales del marketing automatizar sus flujos de trabajo, ahorrar tiempo y centrarse en la obtención de resultados.

Descubra el futuro del marketing con IA

La IA ya ha comenzado a remodelar las estrategias de marketing, y herramientas como ChatGPT y ClickUp Brain están liderando el camino. Al integrar la IA en sus flujos de trabajo de marketing, no sólo está automatizando tareas, sino que está abriendo nuevas oportunidades para la creatividad, el conocimiento y el compromiso.

Nuestras mejores indicaciones de ChatGPT para marketing ayudan a los profesionales del marketing a trabajar de forma más inteligente y eficaz, ya sea para perfeccionar su estrategia de contenidos, aumentar la productividad o mejorar la experiencia del cliente a través de la personalización.

El futuro del marketing dependerá en gran medida de quienes sepan aprovechar el poder de la IA. Inscríbase hoy mismo en ClickUp de forma gratuita/a y descubra cómo ClickUp AI puede mejorar sus esfuerzos de marketing