Plantillas gratuitas de folletos de Documentos de Google para cualquier ocasión

Ya sean anuncios para un evento, una venta o una reunión comunitaria, los folletos bien diseñados llaman la atención con patrones e imágenes cautivadores y visualmente atractivos, y transmiten su mensaje de forma impactante.

¿Quieres crear folletos tan espectaculares como esos? No es necesario ser un experto en diseño. Hay plantillas de folletos gratuitas disponibles en línea.

Las plantillas de folletos de Documentos de Google son fáciles de usar y eficaces, además de gratuitas. Tanto si eres propietario de una pequeña empresa, organizador de eventos o simplemente alguien con un mensaje que compartir, estas plantillas te ofrecen la flexibilidad y la creatividad necesarias para ayudarte a crear folletos llamativos.

¿Qué hace que una plantilla de folleto de Documentos de Google sea buena?

Una buena plantilla de folleto de Documentos de Google debe tener las siguientes funciones:

Diseño de folletos claro y conciso: un diseño despejado con un buen equilibrio entre texto e imágenes garantiza que tu mensaje se comprenda fácilmente.

Información organizada: La información más importante debe resaltarse. Puede ser la fecha y la duración de una venta online o el lugar de celebración de una fiesta offline.

Elementos que llaman la atención: los títulos en negrita y los colores vivos atraen la atención, guían al lector y hacen que tu folleto destaque.

Diseños predeterminados: diseños estéticos, que también se pueden modificar fácilmente sin necesidad de tener un título en diseño, que presentan un aspecto profesional y ofrecen flexibilidad.

Uso estratégico del espacio en blanco: el espacio en blanco ayuda a dirigir la mirada del lector y evita abrumarlo con información.

Recuerda que estos son solo los elementos más esenciales. Tendrás que personalizar tu plantilla añadiendo: 🌟 Imágenes de alta resolución: sin pixelación; las imágenes deben ser nítidas y relevantes para tu mensaje. 🌟 Coherencia de marca: utiliza la paleta de colores, el logotipo y las fuentes de tu empresa para mantener una imagen de marca coherente. 🌟 Una llamada a la acción clara: asegúrate de que sea prominente. Ya sea para visitar un sitio web, llamar a un número o confirmar asistencia, debe destacar para que el lector sepa exactamente lo que se espera de él.

¿Todo listo para crear unos folletos cautivadores? Echa un vistazo a la galería de plantillas que aparece a continuación y elige la que mejor se adapte a tus necesidades. A continuación, da rienda suelta a tus habilidades de diseño y a tu imaginación.

10 plantillas gratuitas de folletos de Documentos de Google

Hay plantillas editables gratuitas de Documentos de Google disponibles para diversos tipos de contenido, desde currículums hasta recetas. Y si ninguna de ellas te convence, puedes crear tu propia plantilla en Documentos de Google.

Hemos buscado en la biblioteca de plantillas de folletos de Documentos de Google y hemos encontrado algunos de nuestros favoritos. Aquí las tienes:

1. Plantilla de folleto comercial de GooDocs

vía GooDocs

¿Buscas una forma sencilla pero eficaz de promocionar tu empresa? La plantilla de folleto comercial de GooDocs es justo lo que necesitas. Es fácil de usar, totalmente personalizable y está diseñada para que tus esfuerzos de promoción destaquen.

Se trata de dos diseños de folletos a doble página con colores elegantes y modernos para destacar tu oferta.

Cuenta con un diseño limpio y estructurado con marcadores de posición para los elementos clave:

Títulos llamativos

Imágenes de alta calidad

Listas con viñetas

Texto informativo

Datos de contacto

Sección «Quiénes somos»

Sección «Nuestros servicios»

Sección «Por qué elegirnos»

Estos marcadores de posición están claramente identificados con elementos gráficos de color naranja para facilitar su identificación. Independientemente de la plantilla que elijas, recibirás un diseño totalmente personalizable y listo para usar.

✨ Ideal para: propietarios de pequeñas empresas que desean promover sus productos o servicios de forma eficaz.

2. Plantilla de folleto de invitación al picnic de la empresa por el Día del Trabajo, de cloudHQ.

vía cloudHQ

La plantilla de folleto de invitación al picnic de la empresa por el Día del Trabajo de cloudHQ facilita la planificación de eventos y, al mismo tiempo, ofrece una invitación profesional y llamativa que hará que todos se emocionen por el gran día.

Con su diseño divertido y al aire libre, esta plantilla crea el ambiente perfecto para las reuniones navideñas. Personaliza la plantilla de folleto con la fecha, la hora, la ubicación y otros detalles relevantes. También puedes añadir fácilmente imágenes que reflejen la imagen de marca de tu empresa.

Tanto si estás planificando un picnic informal como un evento corporativo más grande, esta plantilla de folleto gratuita te será de gran utilidad.

✨ Ideal para: Empresas que planifican eventos informales que fomenten el espíritu de equipo y el compromiso.

3. Plantilla de folleto del 4 de julio de cloudHQ

vía cloudHQ

¡Celebra el Día de la Independencia como nunca antes con la plantilla de folleto del 4 de julio de cloudHQ!

Esta plantilla de Documentos de Google está diseñada para ayudarte a crear las invitaciones perfectas para el evento con su diseño retro clásico salpicado de los colores patrióticos rojo, blanco y azul, con una ilustración de la Estatua de la Libertad. Además, captura la esencia del cumpleaños de Estados Unidos al tiempo que infunde un sentido de orgullo en todos los invitados.

Puedes añadir todos los detalles esenciales para tu fiesta del 4 de julio: fecha, hora, ubicación y cualquier extra divertido.

✨ Ideal para: Creación de folletos para personas u organizaciones que organicen celebraciones del Día de la Independencia.

4. Plantilla de folleto para la venta Black Friday Black Ribbon de cloudHQ

vía cloudHQ

¿Listo para causar sensación en el Black Friday? La plantilla de folleto Black Friday Black Ribbon Sale de cloudHQ te ayuda a crear materiales de promoción impactantes que impulsarán las ventas y atraerán a los clientes.

Su elegante diseño con cinta negra llama la atención sin esfuerzo, lo que garantiza que tu promoción destaque.

La belleza de esta plantilla reside en su formato de documento de Google fácil de usar, que te permite personalizar todo para que se adapte a tu marca.

Tanto si eres una pequeña empresa que busca atraer a compradores locales como si eres un profesional del marketing que desea ampliar su campaña, esta plantilla es todo lo que necesitas.

✨ Ideal para: Minoristas que se preparan para las promociones y eventos de rebajas del Black Friday.

5. Plantilla de folleto para la fiesta del club de Navidad de cloudHQ

vía cloudHQ

La plantilla de folleto para fiestas navideñas de club de cloudHQ es tu herramienta ideal para crear invitaciones llamativas que capturen el espíritu festivo. Esta colorida plantilla de documentos de Google es la elección perfecta para fiestas de club o eventos festivos.

¡Personaliza esta plantilla con facilidad! Añade los detalles de tu evento, imágenes y marca para crear tu plantilla de folleto personalizada y deseada que refleje tu estilo. La interfaz fácil de usar hace que sea sencillo realizar la edición, incluso para usuarios principiantes.

✨ Ideal para: Organizadores de fiestas navideñas que desean difundir el espíritu festivo.

6. Plantilla de folleto para el Cyber Monday de cloudHQ

vía cloudHQ

Si quieres que tus materiales de promoción destaquen, esta elegante plantilla azul de cloudHQ es justo lo que necesitas. La plantilla de folleto para el Cyber Monday de cloudHQ está diseñada para empresas que desean causar sensación durante uno de los días de compras online más importantes del año.

Con secciones personalizadas para gráficos de redes sociales y boletines informativos por correo electrónico, puedes crear rápidamente materiales de marketing de alta calidad. La atractiva combinación de colores azules no solo es visualmente atractiva, sino que también infunde una sensación de calma y confianza en tus clientes.

✨ Ideal para: empresas de comercio electrónico que se preparan para las rebajas del Cyber Monday.

7. Plantilla de flyer para el evento Pride Block Meetup de cloudHQ

vía cloudHQ

¡Prepárate para celebrar el amor y la inclusión con la plantilla Pride Block Meetup Event Flyover de cloudHQ!

Esta plantilla cuenta con elementos de diseño vibrantes y coloridos que reflejan la alegría y la diversidad de la comunidad LGBTQ+, añadiendo un toque extra a tu proceso de planificación.

Con secciones preestablecidas para detalles, horarios e información de los participantes, esta plantilla hace que organizar tu Pride Block Meetup sea muy fácil. El diseño vibrante e inclusivo añade el toque perfecto de color y emoción a la planificación de tu evento.

✨ Ideal para: Organizadores comunitarios que planifican eventos para las celebraciones del Orgullo.

8. Plantilla de folleto para organizaciones benéficas dedicadas a los animales de GooDocs

vía GooDocs

La plantilla de folleto para organizaciones benéficas dedicadas a los animales de GooDocs es la compañera perfecta en tu misión de llamar la atención e inspirar a todos a contribuir al bienestar animal.

El diseño equilibra la estética con la funcionalidad. La sección superior, con una imagen de un animal y un eslogan, atrae la atención del público, mientras que la sección inferior ofrece un amplio espacio para expresar las dificultades a las que se enfrentan los animales.

Tanto si estás promocionando un evento para recaudar fondos, una campaña de donaciones o una campaña de concienciación comunitaria, esta plantilla de folleto te ayudará a transmitir tu mensaje fácilmente.

✨ Ideal para: Organizaciones sin ánimo de lucro y organizaciones que promueven eventos relacionados con el bienestar animal.

9. Plantilla creativa para folletos de vuelta al cole de GooDocs

vía GooDocs

Prepárate para triunfar en el curso escolar con la plantilla de folleto de vuelta al cole de GooDocs.

Con solo unos clics, puedes cambiar fácilmente el texto, las imágenes y otros elementos para adaptarlos a tus necesidades. Puedes imprimirlos en casa o en la oficina sin sacrificar la calidad.

La simplicidad del diseño, con su fondo blanco limpio, permite que tu contenido sea el protagonista.

Compatibles tanto con Documentos de Google como con Microsoft Word, son fáciles de usar en la plataforma que prefieras.

✨ Ideal para: Escuelas u organizaciones que se preparan para eventos de vuelta al cole.

10. Plantilla de folleto para jornadas de puertas abiertas de GooDocs

vía GooDocs

La plantilla de folleto para jornadas de puertas abiertas de GooDocs te permite atraer a compradores potenciales y generar expectación en torno a tus propiedades.

El elegante fondo blanco proporciona un buen lienzo para que tu texto e imágenes destaquen, lo que garantiza que tu folleto se diferencie de la competencia.

Compatible tanto con Documentos de Google como con Microsoft Word, esta plantilla te ofrece la flexibilidad que necesitas. Además, con acceso a fuentes gratuitas de Google, puedes añadir tu toque personal sin esfuerzo.

✨ Ideal para: Agentes inmobiliarios y administradores de propiedades que organizan eventos de puertas abiertas.

Limitaciones del uso de Documentos de Google para folletos

Crear folletos con los documentos de Google tiene muchas ventajas, especialmente si ya estás familiarizado con la plataforma.

Sin embargo, hay algunos límites que debes tener en cuenta:

Flexibilidad de diseño limitada: aunque los Documentos de Google ofrecen opciones básicas de formato, se queda corto en cuanto a funciones de diseño avanzadas en comparación con las herramientas de diseño gráfico especializadas.

Manipulación básica de imágenes: cambiar el tamaño, recortar o superponer imágenes puede resultar complicado, lo que puede obstaculizar tu visión creativa.

Limitaciones de la colaboración: las ediciones simultáneas múltiples pueden crear confusión, especialmente cuando se está perfeccionando un diseño.

Limitaciones de las plantillas: muchas plantillas gratuitas carecen del aspecto pulido y profesional que pueden ofrecer los programas de diseño especializados.

Problemas con la calidad de impresión: los folletos diseñados en Documentos de Google pueden no quedar bien al imprimirlos, lo que provoca problemas de resolución y claridad.

Plantillas alternativas de folletos de Documentos de Google

Si te enfrentas a los límites mencionados anteriormente al diseñar tus folletos, necesitas una opción más fácil de usar. La solución puede ser una herramienta de software específica que ofrezca plantillas prediseñadas y personalizables, así como herramientas específicas para la gestión de eventos.

Una herramienta como ClickUp es la alternativa perfecta a los Documentos de Google para esta tarea.

ClickUp ofrece plantillas prediseñadas que pueden mejorar tu marca y tus mensajes. También ofrece herramientas como documentos, pizarras y una plataforma de gestión de eventos para ayudarte a organizar eventos impecables.

Exploremos las mejores plantillas de ClickUp para crear folletos eficaces:

1. Plantilla de documento para la planificación de eventos de ClickUp

Descargar esta plantilla Simplifica la planificación de eventos, desde la información sobre el lugar y los presupuestos hasta las listas de invitados, con la plantilla de documento de planificación de eventos de ClickUp.

Tanto si estás organizando una reunión informal como un gran evento de varios días, la plantilla de documento para planificación de eventos de ClickUp te ayuda a planear el día D de forma eficaz, ahorrar tiempo y dinero, y cumplir con el calendario previsto.

Con esta plantilla, podrás:

Haz realidad tu visión: mantén todo organizado en un solo lugar, desde los lugares ideales hasta las opciones de proveedores.

Colabora con facilidad: coordina a tu equipo y tus recursos para una colaboración fluida.

Sigue el progreso y las metas: mantén el control de tu evento mediante mantén el control de tu evento mediante el seguimiento del progreso y las metas . Asegúrate de que todo vaya según lo previsto, dentro del plazo y del presupuesto.

✨ Ideal para: Cualquier persona que organice eventos, desde reuniones informales hasta funciones a gran escala, y que necesite gestionar de forma eficaz detalles como el lugar, el presupuesto y las listas de invitados.

2. La plantilla de agenda de ClickUp

Descargar esta plantilla Organiza reuniones más productivas con la plantilla de agenda de ClickUp.

La plantilla ClickUp Agenda es tu recurso imprescindible para crear folletos de reuniones. Simplifica la gestión de reuniones recurrentes, especialmente cuando las actualizaciones y la estructura constantes son esenciales para el éxito.

Tanto si eres gerente como jefe de equipo, esta plantilla hará que tus reuniones sean más productivas, ya que garantiza que todos estén en sintonía.

La plantilla de agenda de ClickUp se adapta a las necesidades de tu equipo, realiza el seguimiento de las métricas del equipo, supervisa las metas a largo plazo y evalúa el progreso.

Por ejemplo, utiliza la vista Lista para organizar los temas de la Agenda, lo que facilita la navegación por los debates.

La vista Tablero ofrece un diseño estilo Kanban que te permite visualizar el estado actual de cada elemento de la agenda. Esto puede facilitar el flujo de trabajo para tus revisiones semanales o quincenales.

Con esta plantilla, podrás:

Organiza debates sobre métricas críticas como el estado de las tareas, las tendencias del mercado y el buen funcionamiento del flujo de trabajo.

Facilita la gestión de proyectos con funciones como subtareas anidadas, reacciones a comentarios y múltiples personas asignadas.

Establece objetivos claros durante las reuniones para que todos sepan cuáles son los siguientes pasos a seguir.

Crea una estructura reutilizable para reuniones recurrentes, ahorrando tiempo y manteniendo la coherencia.

✨ Ideal para: Gerentes y jefes de equipo que necesitan optimizar las discusiones en las reuniones y realizar un seguimiento eficaz de las métricas del equipo.

3. Plantilla de agenda para talleres de ClickUp

El primer paso para organizar un taller atractivo es comprender a tu público, establecer metas claras y utilizar las herramientas adecuadas.

Los talleres bien organizados y gestionados pueden ser focos de productividad. Una agenda sólida mantiene todo bajo control, centrándose en los objetivos clave y garantizando que se cumplan las metas.

Descargar esta plantilla Realiza un seguimiento de tus actividades y gestiona tus talleres de forma eficaz con la plantilla de agenda de talleres de ClickUp.

La plantilla de agenda de talleres de ClickUp es tu herramienta imprescindible para crear el programa perfecto e informar a los participantes de lo que pueden esperar.

Te ayudará a:

Establece resultados medibles para cada taller.

Divida los temas complejos en tareas manejables.

Incluye actividades cruciales de preparación y seguimiento.

Ya sea que lo uses para una sesión de capacitación o una reunión de lluvia de ideas, esta plantilla de ClickUp Docs proporciona la estructura para eventos fluidos e impactantes.

✨ Ideal para: Organizadores de talleres que desean crear sesiones atractivas y con alta productividad, garantizando objetivos claros y actividades estructuradas.

4. Plantilla de agenda de supervisión de ClickUp

Cuando eres responsable del rendimiento de otra persona de tu equipo, es importante documentar todo lo que se discute para garantizar la coordinación. ¡Una plantilla de agenda de supervisión te ayudará con eso!

Descargar esta plantilla Crea una sesión de supervisión eficaz con la plantilla de agenda de supervisión de ClickUp.

La plantilla de agenda de supervisión de ClickUp simplifica tu próxima reunión sin esfuerzo. Esta plantilla ofrece una agenda estructurada tanto para gerentes como para empleados, lo que garantiza sesiones productivas y eficaces al permitirte:

Prioriza metas y objetivos

Supervisa el progreso de los proyectos actuales.

Comparte ideas y comentarios de forma organizada.

Aumenta la eficiencia de las reuniones de supervisión de tu equipo con esta plantilla de ClickUp.

✨ Ideal para: Gerentes responsables de supervisar a los miembros del equipo, facilitar una comunicación eficaz y supervisar el progreso de los proyectos.

5. Plantilla de agenda funeraria de ClickUp

Descargar esta plantilla Asegúrate de que todos tengan la oportunidad de presentar sus respetos con la plantilla de agenda funeraria de ClickUp.

Organizar un funeral es una tarea profundamente emotiva, pero tener una agenda clara puede ayudar a aliviar la carga durante un momento tan difícil. Con la plantilla de agenda funeraria de ClickUp, puedes simplificar el proceso de planificación y asegurarte de que se atiendan todos los detalles.

A continuación te explicamos cómo crear una agenda bien pensada y organizada:

Elabora una lista de tareas: Empieza por enumerar todo lo que es pendiente para el funeral. Esto puede incluir la selección de un ataúd, el pedido de flores, el pedido de un almuerzo con catering y otros detalles.

Delega responsabilidades: Asigna cada tarea a las personas adecuadas. Pueden ser familiares, amigos cercanos o profesionales, como directores de funerarias o empresas de catering.

Establece plazos: Establece plazos para cada tarea, teniendo en cuenta el tiempo necesario y el cronograma general del funeral.

Supervisa el progreso: supervisa el progreso de cada tarea y asegúrate de que se completen a tiempo. supervisa el progreso de cada tarea y asegúrate de que se completen a tiempo. Consulta con los miembros del equipo para ver si necesitan ayuda adicional.

Distribuye la agenda definitiva: una vez completadas todas las tareas y finalizada la agenda, compártela con todos los miembros del equipo.

✨ Ideal para: Miembros de la familia o coordinadores que participan en la organización de un funeral y necesitan un enfoque compasivo y organizado para la planificación.

6. Plantilla de resumen de eventos de ClickUp

Descargar esta plantilla Asegúrate de que todas las partes del evento estén alineadas con la plantilla de resumen de eventos de ClickUp.

La plantilla de resumen de eventos de ClickUp puede ayudar a tu equipo a crear un esquema completo del proyecto de forma rápida y eficiente, lo que hará que la planificación de eventos resulte mucho menos abrumadora y, nos atrevemos a decir, ¡divertida!

Esta plantilla cubre todas las fases del evento, desde la planificación previa hasta la evaluación posterior al evento. No te perderás ningún paso clave ni ningún punto de comunicación, lo que garantizará que tu evento se desarrolle sin contratiempos.

Te permite:

Establece tus objetivos: ¿Vas a organizar un evento de networking, una recaudación de fondos o algo completamente diferente?

Reúne la información clave: conoce los datos básicos: fecha, hora, lugar, tipo de evento, presupuesto, número de asistentes y cualquier requisito especial.

Crea un resumen del evento: redacta un documento que describa todo lo relacionado con el evento, incluyendo el objetivo, el cronograma, el presupuesto y cualquier necesidad especial.

Divide las tareas: divide las tareas en partes manejables y asígnalas a los miembros de tu equipo. Establece cronogramas y fechas límite para cada tarea.

✨ Ideal para: Organizadores de eventos que deseen crear un esquema de proyecto completo que abarque todas las fases de la planificación y ejecución de eventos.

7. Plantilla de formulario de registro para eventos de ClickUp

Planificar eventos puede ser una tarea titánica. Desde las fases iniciales hasta la ejecución final, hay innumerables detalles que requieren atención, incluida la recopilación de información precisa sobre los asistentes. Un formulario de registro fácil de usar es fundamental para simplificar este proceso y garantizar el éxito de tu evento.

Descargar esta plantilla Simplifica el proceso de planificación de eventos con la plantilla de formulario de registro para eventos de ClickUp.

La plantilla de formulario de inscripción a eventos de ClickUp te permite crear fácilmente un formulario de inscripción a eventos y realizar el seguimiento del progreso de los asistentes.

Esta plantilla te ayuda a:

Crea formularios personalizables sin esfuerzo para cualquier evento.

Recopila información fiable sobre los asistentes con el mínimo esfuerzo.

Organiza todo de forma rápida y eficiente.

Ya sea una conferencia, una feria comercial o una salida de equipo, nuestra plantilla te garantiza que capturarás todos los detalles necesarios correctamente.

✨ Ideal para: Organizadores de eventos que necesitan recopilar de manera eficiente la información de los asistentes y simplificar el proceso de inscripción para diversos eventos.

ClickUp tiene una plantilla para planificar, realizar la promoción y ejecutar todo tipo de eventos.

Con las plantillas de ClickUp, puedes crear fácilmente formularios de registro totalmente personalizables, realizar el seguimiento de las tareas y supervisar el progreso, lo que garantiza que cada aspecto de tu evento se planifique y ejecute meticulosamente.

Crea folletos de eventos eficaces con las plantillas de ClickUp.

Aunque los Documentos de Google son una herramienta sólida para crear folletos de eventos, tienen algunos límites. La simplicidad que los hace accesibles también puede restringir tus capacidades de diseño y opciones de personalización.

Aquí es donde entra en juego ClickUp, que ofrece una solución más sólida.

Nuestros equipos han utilizado formularios y plantillas para estandarizar algunos flujos de trabajo. También hemos utilizado la automatización integrada para facilitar algunos flujos de trabajo, especialmente cuando los campos personalizados recopilan información que puede ayudar a determinar quién debe asignarse a una tarea. Por último, también hemos utilizado la integración del correo electrónico y las funciones de la API para generar automáticamente tareas cuando algunas plataformas alertan o muestran posibles problemas de rendimiento.

A diferencia de los Documentos de Google, que se limitan a la creación de documentos y carecen de funciones integradas de gestión de proyectos, ClickUp te ayuda a supervisar todos los aspectos de la gestión de eventos sin tener que depender de múltiples herramientas dispersas.

Mejora tu productividad y te ofrece la flexibilidad necesaria para que tu evento sea un éxito rotundo.

