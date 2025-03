Cómo presentarse a un nuevo equipo y establecer conexiones

¿Primeros días con un equipo nuevo? Pueden ser abrumadores. Estás rodeado de caras desconocidas y no sabes por dónde empezar. 😅

Las presentaciones iniciales importan. Por eso es importante que esas primeras interacciones sean significativas y te ayuden a establecer conexiones (a internet) auténticas con tus compañeros.

Tu primera impresión determina cómo te ven tus compañeros: más allá de tu nombre y tu título, se trata de encontrar puntos en común, demostrar que estás preparado para formar parte del equipo y sentar las bases de unas relaciones laborales sólidas.

En este blog, exploraremos estrategias eficaces para presentarte a un nuevo equipo y establecer relaciones profesionales significativas. 👥

Preparando tu presentación

Antes de pisar la oficina, tómate un tiempo para familiarizarte con tu nueva empresa. Comprenda la misión, los valores y la cultura de la empresa.

También es importante que conozca a su equipo y reúna información sobre sus antecedentes.

Esto tiene dos partes. 👇

1. Investigar la dinámica de los equipos

La dinámica de los equipos es clave para que todos trabajen juntos. Estas son algunas formas de aprender sobre ello:

Evaluar el nivel de confianza y apertura: ¿Pueden los miembros del equipo compartir ideas y preocupaciones sin miedo a ser juzgados? Un entorno de compatibilidad fomenta la colaboración y la creatividad

¿Pueden los miembros del equipo compartir ideas y preocupaciones sin miedo a ser juzgados? Un entorno de compatibilidad fomenta la colaboración y la creatividad Mida su estilo de comunicación: ¿Prefiere el equipo reuniones formales, herramientas digitales o conversaciones informales? Esto le ayudará a integrarse sin problemas

2. Recopilar información de fondo

Conocer al equipo significa comprender sus proyectos, roles y experiencias pasadas. He aquí cómo hacerlo:

Familiarícese con los proyectos del equipo: Obtenga información sobre los proyectos en curso, las metas y los cronogramas del equipo. Esto le ayudará a contribuir profesionalmente desde el primer día y demostrará su confirmación del intento correcto del equipo

Obtenga información sobre los proyectos en curso, las metas y los cronogramas del equipo. Esto le ayudará a contribuir profesionalmente desde el primer día y demostrará su confirmación del intento correcto del equipo Aprende los roles individuales: Entiende qué miembro del equipo es responsable de qué. Conocer los puntos fuertes y las responsabilidades de cada uno facilitará la colaboración

Entiende qué miembro del equipo es responsable de qué. Conocer los puntos fuertes y las responsabilidades de cada uno facilitará la colaboración Investigar los intentos correctos y los retos del pasado: Identificar lo que ha funcionado para el equipo y lo que no. Esto te da un contexto para guiar las interacciones y te ayuda a evitar errores

Elaboración de su introducción

Empezar con buen pie en tu primera reunión de equipo significa presentarte de una forma que resulte natural y que, al mismo tiempo, deje huella.

He aquí cómo hacerlo bien sin esfuerzo. ✅

Comparta sus antecedentes personales

Empieza compartiendo un poco sobre ti. No hace falta que sea muy profundo, sólo lo suficiente para romper el hielo y encontrar puntos en común. Siéntete libre de hablar sobre tu lugar de origen, tus aficiones o tus intereses. Esto le ayudará a establecer una conexión (a internet) personal, haciéndole más accesible y cercano a los nuevos miembros de su equipo.

📌 Ejemplo: "Soy originario de Prescott, Arizona, y en mi tiempo libre, me gusta jugar al voleibol y la fotografía de vida silvestre"

💡 Consejo profesional: Una buena presentación debe seguir la regla del 70/30: 70% escuchar y 30% hablar. Esto fomenta el diálogo y demuestra que valoras la aportación de tus nuevos colegas.

Resalta tu trayectoria profesional

A continuación, describa brevemente su trayectoria profesional, incluido su título y formación académica.

Mencione cualquier rol significativo que haya desempeñado en una empresa anterior o proyectos relacionados con su nueva posición. Debe centrarse en los logros que demuestren las habilidades vitales para el intento correcto de su equipo. Explique cómo estas experiencias han configurado su crecimiento profesional y le han preparado para este rol.

📌 Ejemplo: "He pasado los últimos cinco años en RRHH en una compañía de seguros. Sin duda me ayudó a perfeccionar mis habilidades de comunicación. Estoy deseando aportar mi experiencia para ayudarnos a alcanzar nuestras metas juntos."

Defina su estilo de liderazgo

Si vas a asumir un rol de liderazgo, tómate un minuto para compartir tu estilo de liderazgo. Deje claro cómo le gusta dirigir y gestionar las dinámicas de equipo, la toma de decisiones y los conflictos. Esto ajustará las expectativas y ayudará a generar confianza desde el primer momento primera reunión de equipo .

📌 Ejemplo: "I stand for colaboración en el lugar de trabajo y creo en mantener abierta la comunicación, ya sea a través de un mensaje de chat, un correo electrónico o simplemente entrando en mi oficina cuando me veas. Puedes contar conmigo para que sea transparente y te brinde compatibilidad mientras trabajamos para alcanzar nuestros objetivos."

Aplica herramientas para dar figura a tu mensaje

Crear la presentación perfecta no siempre es fácil: puede ser necesario probar y equivocarse antes de dar en el blanco.

/ ClickUp

/ ClickUp

, una potente plataforma de productividad, ofrece valiosas herramientas para crear una presentación eficaz como nuevo miembro de un equipo.

Crear páginas anidadas con ClickUp Docs para organizar su información Documentos ClickUp le permite dividir su información en varias páginas anidadas. Puede crear una página principal de introducción con enlaces a subpáginas que profundicen en temas como la información personal, la trayectoria profesional y los objetivos del equipo.

Las herramientas de formato enriquecido, como títulos, viñetas y tiras, pueden ayudarle a resaltar la información importante.

Transforme su presentación con un formato enriquecido y comandos de barra inclinada en ClickUp Docs Cerebro ClickUp lo complementa como herramienta de brainstorming, ayudándole a generar ideas y a refinar su mensaje.

Resulta especialmente útil cuando desea transmitir de forma atractiva sus antecedentes, habilidades y personalidad.

Utilice ClickUp Brain para redactar un correo electrónico de presentación y adaptarlo a diferentes equipos y departamentos

Utilice ClickUp Brain junto con los documentos para asegurarse de que su presentación tiene el tono adecuado. La herramienta también optimiza su redacción, ofreciéndole sugerencias que mejoran la claridad y el impacto. Tanto si necesita ajustar el lenguaje como mejorar la estructura, ClickUp Brain garantiza que su presentación sea pulida y profesional.

📌 La creación de un correo electrónico de presentación de la empresa pone de relieve su experiencia profesional y destaca su confirmación de contribuir al intento correcto del equipo.

➡️ ¡Puedes crear una muestra de correo electrónico de autopresentación que incluya una breve descripción de tus roles anteriores y enfatice cómo tus habilidades contribuyen al intento correcto del equipo usando ClickUp Brain! 🎯

Establezca un tono positivo para su nuevo trabajo utilizando ClickUp Brain junto con Docs para editar su presentación

Involucrar a su equipo

Para conectar de verdad con su equipo, es esencial una comunicación abierta. Los miembros del equipo deben sentirse cómodos compartiendo sus expectativas y percepciones con usted.

Así pues, ¿cómo se relaciona con ellos a nivel personal y profesional?

Veámoslo

Fomente la interacción en equipo

Interésese por sus nuevos compañeros. Pregúntales por sus roles, proyectos actuales y experiencias. Si no está seguro de qué preguntar, prepare de antemano algunas preguntas generales para iniciar la conversación.

He aquí algunas sugerencias:

¿De dónde eres?

¿En qué consiste tu rol?

¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí?

¿Qué es lo que más le gusta de trabajar aquí?

¿Hay algo que deba tener en cuenta durante mi primera semana?

Recuerda que una conversación bidireccional es mucho más eficaz que una presentación unilateral.

También es buena idea relacionarse con personas que no pertenezcan a su equipo inmediato. Entablar relaciones con colegas de departamentos como cuentas, informática y administración puede facilitarte la tarea cuando necesites ayuda.

💡 Pro Tip: Aproveche las pausas para comer o tomar café para conectar con nuevos colegas de manera informal. Estos momentos relajados ofrecen una oportunidad ideal para hablar abiertamente de procesos y políticas.

Establezca expectativas

Desde el principio, informe a su equipo de lo que puede esperar de usted para garantizar un trabajo en equipo productivo. Hable de su enfoque de:

Liderazgo: Sea claro sobre el grado de transparencia con el que abordará tanto los intentos correctos como los fracasos. Hable deproblemas de comunicación y entienda cómo puede superarlos. Demuestre que valora la coherencia y la empatía para fomentar un diálogo abierto

Sea claro sobre el grado de transparencia con el que abordará tanto los intentos correctos como los fracasos. Hable deproblemas de comunicación y entienda cómo puede superarlos. Demuestre que valora la coherencia y la empatía para fomentar un diálogo abierto Comunicación: Defina claramente sus metas y expectativas. Evita la ambigüedad para que todos entiendan sus roles y responsabilidades. Asegúrese de que existe un canal de comunicación bidireccional para que sus compañeros se sientan escuchados

Defina claramente sus metas y expectativas. Evita la ambigüedad para que todos entiendan sus roles y responsabilidades. Asegúrese de que existe un canal de comunicación bidireccional para que sus compañeros se sientan escuchados Soporte: Informe a los miembros del equipo de que está a su disposición para ofrecerles apoyo y orientación. Deben sentirse cómodos planteándole preguntas o preocupaciones. Además, muéstrese abierto a dar y recibir comentarios constructivos

💡 Pro Tip: Su lenguaje corporal cuando establece estas expectativas y se presenta es importante. Hable claro y con confianza; adapte su tono a la situación. Además, manténgase erguido, sonría y establezca contacto visual.

Encuentra tu flujo de comunicación con ClickUp

Aunque se esfuerce por comunicarse eficazmente con su equipo pero compaginarlo con sus responsabilidades puede ser todo un reto. Más allá de compartir las actualizaciones, es vital que todos estén alineados en sus esfuerzos.

He aquí cómo puede utilizar ClickUp para fortalecer la comunicación con su equipo. 📋

Utilizar herramientas de colaboración

Existen multitud de software de comunicación interna que pueden ayudar a tu equipo a estar conectado y a trabajar juntos de forma más eficaz. Sin embargo, la clave está en encontrar la que mejor se adapte al flujo de trabajo y las preferencias de su equipo.

ClickUp reúne todo en un solo lugar, ayudando a su equipo a mantenerse organizado y gestionar las tareas sin el desorden de múltiples herramientas. Reuniones ClickUp ofrece una solución consolidada para gestionar reuniones de equipo. Durante la reunión, puede tomar notas detalladas, crear una agenda y asignar elementos de acción a los asistentes.

Aumente la eficacia de su reunión virtual con la toma de notas que le ofrece ClickUp Meetings

El sistema integrado Chat ClickUp también es una forma eficaz de comunicarte en el mismo espacio que tus tareas, para que no tengas que cambiar de app.

Encuentra tu flujo de comunicación con ClickUp Chat

Empezar con un nuevo equipo puede suponer una sobrecarga de información, sobre todo cuando se intenta conocer a todo el mundo mientras se hace un seguimiento de los nuevos proyectos. ClickUp Chat agiliza este proceso al reunir todas sus conversaciones y tareas, ayudándole a integrarse en el equipo sin perder el ritmo. ClickUp Chat facilita la conexión (a internet), la colaboración y la organización:

Enlaza conversaciones directamente con tu trabajo

A medida que vaya conociendo a su equipo, es probable que se le asignen tareas y proyectos de inmediato. Con ClickUp Chat, puede conectar al instante estas conversaciones a las tareas, por lo que nunca se queda preguntando, "¿Qué se supone que debo hacer otra vez?" Además, todo se mantiene organizado en un solo lugar, minimizando el ir y venir.

Mantente al tanto de los seguimientos

Es fácil olvidarse de los detalles cuando hay mucho que asimilar, especialmente durante los primeros días. Si asigna tareas de seguimiento en el chat de ClickUp, se asegurará de que los puntos importantes no se pierdan. Los seguimientos de ClickUp le ayudan a gestionar los detalles sin problemas, tanto si se trata de un recordatorio para volver a hablar de una presentación como de un proyecto.

Póngase al día rápidamente con IA

Si aún no te has orientado bien y te has perdido algunas actualizaciones, Catch Me Up te ofrece un resumen rápido y con IA de las conversaciones importantes, para que nunca te quedes al margen. Es perfecto para esos primeros días en los que estás compaginando la incorporación con nuevas conversaciones y tareas.

Ajuste las notificaciones para centrarse

Admitámoslo, las notificaciones constantes pueden ser abrumadoras. ClickUp Chat le permite personalizar las notificaciones para centrarse en los mensajes esenciales, de modo que no se vea abrumado por pings innecesarios mientras trata de asentarse.

Estas funciones facilitan la conexión con su nuevo equipo y le permiten estar al tanto de todo, lo que le da una ventaja a la hora de establecer relaciones sólidas y contribuir con confianza.

Enlazar tareas y mensajes para agilizar la comunicación con ClickUp Chat

Además, puede realizar una llamada de voz o una videollamada con un solo clic si trabaja en un ajuste remoto.

Con una fiabilidad garantizada del 99,99%, chatear facilita mantener la productividad de su equipo sin distracciones innecesarias.

Además de estas funciones, los comentarios también constituyen una forma excepcional de colaborar. Comentarios de la tarea de ClickUp le permite comunicarse directamente dentro de las tareas. De este modo, todo es transparente y todo el equipo puede acceder a las conversaciones esenciales desde un único lugar.

Asignar comentarios a miembros específicos del equipo con ClickUp Tarea Comentarios

Puede añadir tres tipos de comentarios:

Comentarios de tarea para actualizaciones, preguntas o comentarios

para actualizaciones, preguntas o comentarios Comentarios de subtarea para discusiones granulares

para discusiones granulares Comentarios en hilos para que los usuarios respondan a los comentarios de tareas existentes

También puedes etiquetar a los miembros del equipo con "@", añadir adjuntos e incluso añadir emojis o reacciones para mantener viva la conversación.

Creo que la comunicación en nuestros proyectos más grandes, entre compañeros de equipo ha mejorado. Poder tener conversaciones directas sobre una tarea o subtarea específica ha ayudado a la calidad y ha reducido la confusión.

Scott Rushing, Director de Sistemas de Información de Investigación, Wake Forest Baptist Health, sobre ClickUp

Revisiones periódicas

La comunicación constante mantiene el seguimiento de los proyectos y hace que su equipo se sienta valorado. También es una buena forma de detectar y solucionar problemas desde el principio.

Los controles ayudan a crear confianza en el equipo y se centran en conversaciones continuas más que en revisiones formales. También alivian la presión de las revisiones anuales del rendimiento al resolver los problemas cuando surgen.

Estas reuniones son también una buena oportunidad para que los compañeros se hagan comentarios constructivos mutuamente.

Cree recordatorios de ClickUp para agendas recurrentes desde cualquier lugar de su entorno de trabajo

Aquí es donde Recordatorios ClickUp de ClickUp. Le permite programar citas periódicas sin esfuerzo. Sólo tienes que configurar un recordatorio periódico, elegir la frecuencia (diaria, semanal o mensual) y listo.

Estos recordatorios son flexibles, por lo que puedes adaptarlos a las necesidades de tu equipo. Además, están enlazados a tus tareas, lo que facilita el seguimiento de las conversaciones y el progreso.

Crear Relaciones

En última instancia, todo se reduce a establecer relaciones sólidas con su equipo. A entorno de trabajo positivo hace que el trabajo sea más agradable, aumenta la productividad, mejora la moral y reduce el estrés.

Uno no quiere llegar al trabajo con miedo, sino con ganas de trabajar con su equipo.

Veamos cómo puedes fortalecer las relaciones y desarrollar un mejor entendimiento con tu equipo. 🤝

Reuniones individuales

Las reuniones individuales son una forma estupenda de mantener conversaciones más profundas y generar confianza con tu equipo, sobre todo al principio de tu mandato. Permiten hablar de los retos y aportar soluciones, al tiempo que ofrecen un espacio privado para recibir comentarios directos.

Para los miembros introvertidos del equipo, las conversaciones individuales ofrecen un entorno más cómodo para compartir sus pensamientos, lo que fomenta la inclusión y garantiza que se escuche la voz de todos.

Tomar la iniciativa de celebrar reuniones individuales demuestra a tu equipo que valoras sus aportaciones y aprecias sus contribuciones.

Ahora bien, ¿cómo conseguir que las reuniones individuales sean eficaces? He aquí algunos consejos:

Fije una agenda para informar a sus colegas de lo que quiere tratar con antelación Haz preguntas para demostrar que escuchas y valoras su tiempo Crear elementos de acción para ayudarse mutuamente a mantener el rumbo Revisar con regularidad para trabajar en problemas previamente identificados Escuchar activamente tomando notas y manteniendo la mente abierta Hablar de manera informal para establecer un espacio seguro en el que ambas partes puedan hablar abiertamente

Actividades para crear equipo

El establecimiento de relaciones sólidas no sólo tiene lugar en las reuniones. Las actividades en equipo pueden reforzar las relaciones, levantar la moral y crear un entorno de trabajo positivo.

Tanto si tu equipo está en la oficina como si trabaja a distancia, estas actividades unen a todos. He aquí algunas formas creativas de fomentar los vínculos fuera de las tareas cotidianas:

Ejercicio de una palabra

Elige una frase relacionada con el tema de la reunión y pide a todos que escriban la primera palabra que se les ocurra en una nota adhesiva. A continuación, reúne todas las palabras en una pizarra o en una presentación. Esto ayuda a enmarcar los pensamientos y sentimientos de tus equipos sobre un tema concreto.

📌 Ejemplo: Si estáis debatiendo sobre un evento festivo anual, todo el mundo apuntará sus primeras ideas. Si las respuestas son "estrés" o "agotamiento", es hora de reconsiderar el enfoque.

Alineación de cumpleaños

Haz que tu equipo se ponga en fila por orden de cumpleaños, sin hablar. Anímales a utilizar gestos, lenguaje de signos o codazos para comunicarse. ¿Quieres añadir algo de presión? Ajuste un límite de tiempo para hacerlo más emocionante.

Todo el mundo se enterará de los cumpleaños de los demás (un buen tema de conversación para más tarde), lo que empujará al equipo a trabajar juntos sin palabras. También fomentará las habilidades de comunicación no verbal, la cooperación y la capacidad para resolver problemas.

📌 Ejemplo: Los miembros del equipo hacen señas con las manos para indicar sus meses de nacimiento o levantan los dedos para indicar la fecha.

Código de conducta

Empieza escribiendo las palabras "significativo" y "agradable" en una pizarra. Pregunta a tu equipo qué se necesita para que el proyecto o el taller sean significativos y agradables: ideas como "descansos regulares" o "transparencia"

Una vez que todos estén de acuerdo con los valores clave, anótalos en ClickUp Docs como código de conducta oficial del proyecto.

Ejemplo: Para un proyecto de marketing, su equipo puede sugerir ideas como "metas claras" para la sección "significativo" y "sesiones creativas de intercambio de ideas" para "agradable"

Aquí tienes otros juegos para jugar con tu equipo:

Charadas

Pictionary

Un penique por tus pensamientos

Mostrar y contar

Juegos de preguntas y respuestas

Seguimiento tras la presentación

Después de presentarte, el seguimiento demuestra que te tomas en serio lo de establecer conexiones (a internet).

Ya sea un correo electrónico rápido o una charla de café, continuar la conversación ayudará a consolidar las primeras impresiones.

A continuación te explicamos cómo hacer un seguimiento sin resultar demasiado duro. 💬

Pide feedback

Pedir opiniones a tu equipo y a tu nuevo jefe te ayuda a comprender lo bien que te has integrado en el grupo. Los comentarios constructivos periódicos mantienen la cohesión del equipo y fomentan el desarrollo personal.

Usted y su equipo se benefician de la oportunidad de aprender y crecer. El feedback también puede convertirse en la forma que tiene tu equipo de fomentar la responsabilidad.

Cuando todos se sienten responsables de contribuir al proceso de feedback, se fortalecen las relaciones y se minimizan los conflictos.

He aquí algunas sugerencias para enfocar esta cuestión:

Sea claro y defina el tipo de feedback que desea específicamente

y defina el tipo de feedback que desea específicamente Formule preguntas abiertas para fomentar respuestas detalladas en lugar de respuestas de sí o no

para fomentar respuestas detalladas en lugar de respuestas de sí o no Elija el momento adecuado y solicite la opinión cuando la experiencia aún esté fresca en la mente de la persona

y solicite la opinión cuando la experiencia aún esté fresca en la mente de la persona Facilite que su equipo comparta sus opiniones. Pídales que rellenen una encuesta o un cuestionario directo

que su equipo comparta sus opiniones. Pídales que rellenen una encuesta o un cuestionario directo Muestre aprecio a su equipo y comuníquele cómo utilizará sus opiniones

Sé accesible

Cuando los miembros de un equipo se sienten cómodos compartiendo sus ideas y preocupaciones, se fomenta la colaboración y se cultiva un sentimiento de pertenencia. Para lograrlo, debes presentarte como una persona accesible y accesible.

Fomente activamente el diálogo. Invite a su equipo a compartir sus ideas y opiniones durante las reuniones o las interacciones informales para hacerles saber que usted valora su aportación. Un simple "¿Qué opinas de esto?" puede contribuir en gran medida a que se sientan incluidos.

Haga un esfuerzo por estar disponible para chatear de manera informal. Considere la posibilidad de ajustar un "horario de oficina abierto" en el que los miembros del equipo puedan pasarse para hablar de cualquier cosa que tengan en mente, ya sea relacionada con el proyecto o personal.

Además, predique con el ejemplo. Cuando compartes abiertamente tus ideas y experiencias, animas a los demás a hacer lo mismo. Demuestre su vulnerabilidad hablando de los retos a los que se ha enfrentado y cómo los ha superado; esto puede ayudar a desmitificar el liderazgo y hacerle más cercano.

Prepare la fase para la colaboración con ClickUp

Causar una primera impresión positiva en su nuevo equipo no tiene por qué resultar abrumador. Con un poco de preparación y el enfoque adecuado, puede establecer conexiones significativas para que su vida laboral sea más agradable.

Ya sea a través de reuniones individuales, actividades de creación de equipos o manteniéndose accesible, las relaciones que cree ahora sentarán las bases para una colaboración de éxito.

ClickUp hace que este proceso sea más fácil que nunca. Gracias a funciones como los documentos, el chat y los comentarios de tareas, podrá tenerlo todo organizado y centralizar todas sus conversaciones. Regístrate en ClickUp hoy mismo para crear la presentación perfecta y colaborar mejor con tu nuevo equipo. 🌟