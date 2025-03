Cómo redactar una carta de preaviso de dos semanas [Plantillas]

¿Ha decidido dejar su trabajo actual? Es un momento de sentimientos encontrados, ¿verdad? Puede que le alegre la idea de cambiar de aires, pero teme tener que enviar el correo electrónico de dimisión. Asegurarse de que su salida se produce sin contratiempos y con profesionalidad es todo un reto.

Tienes que decírselo a tu jefe y hacerlo de forma que deje una impresión positiva y duradera. ¿Por qué? Porque preservar las relaciones con la empresa es clave cuando se cambia de trabajo, ya sea para futuras oportunidades, referencias o, simplemente, buen karma.

Pero, ¿cómo dar un preaviso formal para garantizar una transición fluida para ti y para la empresa? De eso hablaremos en este artículo.

Compartiremos contigo cómo redactar una carta de preaviso de dos semanas, junto con algunos consejos prácticos y plantillas y herramientas listas para usar que te ayudarán a navegar por el proceso de dimisión sin problemas.

Así que no te despegues de nosotros hasta el final

Entender el preaviso de dos semanas

Un preaviso de dos semanas es una manera formal de comunicar a tu empresa que renuncias a tu posición actual, dándole dos semanas para encontrar un sustituto y permitiéndote concluir tus responsabilidades y planificar tu entrevista de salida. Piensa que es como pasar el testigo en una carrera de relevos: no renuncias en el acto, sino que garantizas un traspaso fluido de tareas a la siguiente persona.

Aunque la ley no lo exige, es una práctica habitual y una cortesía profesional que ayuda a la empresa a prepararse para tu salida y mantiene una actitud positiva en tu despedida.

Pero, ¿cómo redactar un preaviso de dos semanas? Veámoslo en la siguiente sección.

Cómo redactar una carta de preaviso de dos semanas

A 2022 encuesta sugiere que sólo el 55% de los adultos dan a sus jefes una carta de preaviso de dos semanas.

Esto significa que Los responsables de RRHH pasan días gestionando las consecuencias de las dimisiones inmediatas.

Dimitir sin previo aviso puede crear un caos importante en la empresa y arruinar las relaciones. Para evitar estas situaciones y marcharte sin quemar puentes, anuncia formalmente tu dimisión. Estos son los pasos para redactar un preaviso de dimisión profesional de dos semanas.

1. Dirígete personalmente a tu jefe

Empieza el aviso de dimisión con el nombre del destinatario, que suele ser tu jefe o supervisor.

💡 Un consejo rápido: Menciona 'Estimado [nombre del destinatario]' en lugar de Estimado señor/señora.

Esto demuestra que reconoces y valoras la relación que has tenido con ellos, en lugar de adoptar un enfoque genérico, y garantiza que dejas la empresa con una nota positiva.

2. Exprese claramente su dimisión

A continuación, entra directamente en el tema principal: la dimisión. Asegúrate de no andarte con rodeos al dar el preaviso y mantén un tono profesional. Indique brevemente que tiene intención de dimitir de su posición dentro de dos semanas y mencione la fecha de su último día de trabajo.

**Ejemplo

le escribo para informarle de mi dimisión de mi posición de Director de Marketing en XYZ Ltd. Mi último día de trabajo será el [Fecha de dimisión]"

3. Expresar gratitud de manera significativa

En el siguiente párrafo, expresa tu gratitud por la empresa: menciona las oportunidades, los equipos con los que has trabajado y las experiencias que te han ayudado a crecer. También puedes incluir en este párrafo el motivo de tu dimisión, pero es tu elección.

**Ejemplo

agradezco enormemente las oportunidades que me han ofrecido en XYZ Ltd.. He disfrutado trabajando con equipos de gran talento. Sin embargo, he aceptado un nueva oportunidad laboral para avanzar en mi carrera como Director de Marketing"

4. Ofrecer ayuda durante la transición

El siguiente paso es ofrecer ayuda para que la transición se realice sin problemas. Haz saber a tu jefe que tienes intención de desempeñar tus funciones hasta tu último día de trabajo.

Ejemplo

'Me comprometo a ayudarle en la transición. Trabajaré las dos próximas semanas para completar el proyecto. Por favor, hágamelo saber si necesita compatibilidad adicional durante el periodo de transición.'

5. Definir la última fecha

A la hora de calcular tu último día laborable para un preaviso de dos semanas, empieza contando 14 días naturales desde el momento en que presentes tu dimisión. Asegúrate de que coincide con un día laborable normal, no con un fin de semana o festivo.

Si estás inmerso en un gran proyecto, considera la posibilidad de programar tu salida para evitar contratiempos.

6. Haz un cierre profesional

Por último, cierra formalmente tu carta de preaviso de dos semanas. En una o dos frases puede volver a dar las gracias a la empresa por las oportunidades y la compatibilidad, ofrecer sus mejores deseos al equipo y prometer su ayuda durante el periodo de transición.

**Ejemplo

por favor, hágame saber cómo puedo ayudarle durante la transición. Gracias de nuevo por las oportunidades. Deseo que la empresa tenga un intento correcto en el futuro"

Consejo profesional: Para facilitar la redacción de una carta de preaviso de dos semanas, puede utilizar ClickUp Docs y ClickUp Brain.

ClickUp Docs

Aproveche Documentos de ClickUp para redactar y editar su carta en un documento activo. Esta función de gestión de documentos en ClickUp la suite de gestión de proyectos de ClickUp ofrece un lugar centralizado para organizar el trabajo, y usted puede mantener el documento seguro con controles de privacidad y acceso.

Las plantillas integradas y las amplias opciones de formato de Docs le ayudarán a crear una carta de dimisión limpia y profesional. Además, como ClickUp integra la gestión de proyectos con la creación de documentos, podrá realizar fácilmente el seguimiento de cualquier tarea relacionada, como la finalización de proyectos en curso, la realización de sesiones de formación o la notificación a RRHH, todo desde la misma plataforma.

redacte su carta de preaviso de dos semanas con ClickUp Docs_

Cerebro ClickUp Cerebro ClickUp puede ayudarle a redactar la notificación de renuncia con una simple indicación mediante IA. Todo lo que tiene que hacer es hacer clic en la ventana emergente de IA desde su entorno de trabajo de ClickUp o escribir /IA en un documento de ClickUp y proporcionar una indicación en lenguaje natural (véase el ejemplo a continuación).

Asegúrate de especificar detalles como el nombre de tu jefe, el último día de trabajo, etc., en la indicación para obtener una respuesta personalizada. Esto generará un aviso de carta de dimisión, que podrá editar en función de sus necesidades.

Generar un preaviso formal de dos semanas con ClickUp Brain

Consejos para redactar un preaviso de dos semanas eficaz

Una salida amable puede facilitar la conexión con colegas y supervisores, lo que puede fomentar la buena voluntad más allá de su tiempo en la empresa.

He aquí algunos consejos que le ayudarán dejar tu trabajo en buenos términos.

Be straightforward, not rude

Cuando envíes la carta de preaviso de dos semanas, sé breve y directo. Sin embargo, asegúrate de utilizar un tono formal y evita hablar de forma informal, por muy amable que sea tu jefe. Sé respetuoso y educado. Utilizar un tono formal refleja profesionalidad y demuestra que respetas el lugar de trabajo, independientemente de tus sentimientos personales.

Ser directo no significa ser grosero. Es fundamental expresar tu decisión con claridad, sin incluir detalles innecesarios que puedan dar lugar a malentendidos o sentimientos negativos.

Mantén una actitud positiva

Tanto si escribes un correo electrónico con un preaviso de dos semanas como si mantienes una conversación en persona, la madurez y el positivismo ayudan mucho. Evita quejarte de personas concretas y entrar en argumentos. En lugar de eso, agradece a tu jefe la compatibilidad, orientación y oportunidades de aprendizaje que te ayudarán a seguir adelante.

Dar una explicación

Cuando redactes tu carta de preaviso de dos semanas, no pasa nada por omitir la explicación detallada de tu marcha. Sin embargo, es posible que durante la conversación con tu jefe te pregunten el motivo. Es importante ofrecer un breve contexto sin caer en la negatividad ni revelar información sensible.

Por ejemplo, puedes mencionar que estás buscando nuevas oportunidades o un cambio para avanzar en tu carrera. De este modo, la atención se centrará en tu crecimiento profesional y no en tu insatisfacción con tu rol actual.

Muestras de plantillas de cartas de preaviso de dos semanas

A la hora de redactar una carta de preaviso de dos semanas, es normal sentir una mezcla de emociones. Estás nervioso, incómodo y confuso. En este momento, puede que te cueste mucho esfuerzo plasmar tus pensamientos con claridad sobre el papel.

Utilizar plantillas de cartas de preaviso puede ayudarte. No tienes que enfrentarte a una página en blanco y escribir tu carta de dimisión desde cero. Y tampoco tienes que preocuparte por cometer errores costosos.

Aquí tienes algunas plantillas que puedes utilizar:

Simple Resignation Letter de Canva

/%img/ Canva En Carta de dimisión sencilla es una plantilla de carta de dimisión formal personalizable, de tema granate-gris, que comienza con la dirección del remitente seguida del cuerpo de la carta, incluyendo fechas y el nombre y datos de contacto del destinatario.

Esta plantilla de carta de preaviso de dos semanas se centra principalmente en expresar gratitud por las oportunidades y la experiencia. Se cierra formalmente ofreciendo ayuda durante el periodo de transición.

Modern Sample Resignation Letter by Canva

vía Canva En Modelo moderno de carta de dimisión es una plantilla sencilla pero profesional de carta de preaviso de dos semanas con una combinación de colores turquesa y verde oscuro. Esta plantilla personalizable es similar a la plantilla de Canva anterior en su contenido, pero su diseño y combinación de colores son diferentes. Cualquiera que desee dimitir con elegancia puede utilizar esta plantilla, editar las fechas, los nombres y los contactos y enviarla a su jefe.

Marketing Two-Week Notice Template by Templates.net

enviar Plantilla En Plantilla de preaviso de comercialización de dos semanas es una plantilla lista para usar para todas las posiciones de marketing. Tanto si eres coordinador de marketing como si eres gerente, puedes personalizar fácilmente esta plantilla para redactar la carta de preaviso de dos semanas perfecta.

Lo mejor de todo es que puedes descargar este plantilla de carta de renuncia en Documentos de Google formatos Word, PDF y Apple Pages.

Separation Notice Letter by Templates.net

/%img/ Plantilla En Plantilla de carta de notificación de separación es una detallada carta de preaviso de dos semanas para poner fin a relaciones laborales. Esta plantilla personalizable comienza con los datos del remitente y la dirección del destinatario y continúa informando sobre la renuncia. Todo lo que tiene que hacer es descargar la plantilla como archivo Word o PDF y empezar a personalizarla con su nombre, la fecha de su último trabajo y otros detalles.

Leer más: Si estás listo para dimitir pero sigues optando a otros puestos de trabajo, explora estos diez plantillas de currículum gratuitas para Microsoft Word.

Entrega de su preaviso de dos semanas

Algunas personas prefieren entregar la carta de preaviso de dos semanas al final de su jornada laboral, mientras que otras prefieren hacerlo por la mañana. Entonces, ¿hay un momento adecuado para enviar el preaviso? Hablemos de ello.

Elegir el momento adecuado

Anunciar tu dimisión en una reunión de equipo en la que tu jefe puede estar hablando de un contratiempo en un proyecto no es lo ideal. Tampoco está bien soltarlo de repente en un chateo, aunque tengas una buena relación con tu jefe.

He aquí algunos ejemplos del "momento adecuado" para entregar tu carta de preaviso de dos semanas:

Al principio de la semana : Entregar la carta oficial de preaviso un lunes permite a tu jefe disponer de una semana para planificar tu salida, pensar en alternativas, hablar de tus entrevista de salida con RR.HH etc

: Entregar la carta oficial de preaviso un lunes permite a tu jefe disponer de una semana para planificar tu salida, pensar en alternativas, hablar de tus entrevista de salida con RR.HH etc Después de cerrar un proyecto crítico : Dar la noticia de tu salida durante un proyecto podría afectar a los miembros de tu equipo o a tus compañeros. Así que, si puedes, notifícalo después de completar las responsabilidades de tu proyecto

: Dar la noticia de tu salida durante un proyecto podría afectar a los miembros de tu equipo o a tus compañeros. Así que, si puedes, notifícalo después de completar las responsabilidades de tu proyecto Durante un periodo de calma : Evita dar la noticia de tu dimisión durante temporadas altas o momentos de mucho trabajo, como cuando se acercan las fechas límite de un proyecto. Esto evitará interrupciones y permitirá que las cosas fluyan sin problemas

: Evita dar la noticia de tu dimisión durante temporadas altas o momentos de mucho trabajo, como cuando se acercan las fechas límite de un proyecto. Esto evitará interrupciones y permitirá que las cosas fluyan sin problemas En una conversación privada: Si compartes una buena relación con tu jefe o hay frecuentes sesiones de feedback 1:1, informa a tu jefe sobre la dimisión durante esas conversaciones. Así mantendrá la confidencialidad y dará tiempo a su jefe para planificar las cosas

Pero si tu jefe no mantiene reuniones frecuentes, debes preguntarle por su disponibilidad y concertar una reunión para hablar de tu dimisión.

Mantener una conversación en persona

Una conversación cara a cara es la mejor forma de anunciar tu dimisión. Así que, reúnete con tu jefe en persona o conecta con él a través de un rápido videoconferencia o llamada telefónica. Prepárese para responder a preguntas sobre su salida y gestionar sugerencias sobre acuerdos alternativos.

💡A Nota rápida: Conéctese con su jefe antes de firmar el nuevo contrato de trabajo. Esto le ayudará a evaluar acuerdos alternativos y a tomar la mejor decisión. Además, te ayudará a evitar situaciones como rechazar una oferta de trabajo aceptada .

Gestionar sus tareas durante el periodo de preaviso

Después de enviar la carta de preaviso de dos semanas, son como dos semanas de caminar por la cuerda floja: hay que equilibrar completar las tareas y prepararse para la salida. Un paso en falso, como no comunicar las novedades al equipo, puede interrumpir todo el flujo de trabajo.

Aquí es donde ClickUp puede ayudarle.

La herramienta de productividad todo en uno de ClickUp le garantiza que completará cada tarea de forma eficaz y a tiempo. Por ejemplo, Tareas de ClickUp te ayuda a planificar, organizar y priorizar tu trabajo pendiente. Puede crear tareas y listas de tareas pendientes, organizar flujos de trabajo, añadir estados personalizados como "en curso" o "terminado" y etiquetas, asignar tareas a los miembros del equipo, añadir detalles de las tareas, asignar comentarios con @menciones y mucho más, para garantizar un traspaso más fluido para su equipo.

gestione sus tareas de forma eficiente con ClickUp Tasks_

Con ClickUp, también puede hacer un seguimiento de los cronogramas de las tareas. Gráficos de Gantt de ClickUp pueden ayudarle a visualizar cronogramas, priorizar fechas límite y asegurarse de que concluye todas las tareas en sus dos últimas semanas en la empresa. Los gráficos de Gantt también pueden ayudarle a ver el progreso de todo el proyecto y a realizar un seguimiento de las dependencias para garantizar la entrega a tiempo.

cronograma de tareas y proyectos con los diagramas de ClickUp Gantt

Además, puede realizar un seguimiento del rendimiento de su proyecto con Paneles de ClickUp para ofrecer la mejor calidad de trabajo antes de marcharse. Estos paneles personalizados le ayudan a ver la carga de trabajo de los equipos y a realizar un seguimiento de la productividad personal y el rendimiento de los proyectos con la ayuda de tarjetas, cuadros, gráficos y listas de datos.

seguimiento del rendimiento del proyecto con los cuadros de mando de ClickUp

ClickUp también facilita la colaboración en tiempo real. Puede utilizar Pizarras ClickUp para correlacionar los procesos que ayudarán a acelerar la entrega del proyecto. Del mismo modo, con ClickUp Docs, puede documentar los comentarios de los clientes, los detalles del proyecto, las mejores prácticas, los materiales de referencia, etc., y compartirlos con su equipo para que las cosas sigan avanzando incluso en su ausencia.

colabore en tiempo real con las Pizarras ClickUp

Y eso no es todo; Chat ClickUp puede ayudarle a centralizar las comunicaciones y conversaciones de su equipo en un solo lugar. Después de todo, lo último que necesita durante su periodo de preaviso de dos semanas es perder tiempo y energía cambiando de contexto.

convierta mensajes en tareas con un solo clic utilizando ClickUp Chat_

Utilice ClickUp Chat para enlazar tareas y mensajes y no perderse nada. Puede mantener a todo el mundo al tanto de anuncios y actualizaciones importantes. También puede utilizar IA en el chat para obtener respuestas sugeridas, resumir hilos de discusión y crear tareas automáticamente a partir de sus chats.

Resuelve tus tareas pendientes más rápido con ClickUp

Escribir una carta de preaviso de dos semanas no es obligatorio, pero es una práctica habitual. Le ayuda a separarse de su empleador actual con una nota positiva y profesional. Informar a la empresa de tu dimisión y ofrecer ayuda durante la transición es una de las formas más sencillas de mantener relaciones con tus compañeros más allá del trabajo.

Sin embargo, comprometerse a una transición sin problemas según la política de dimisión de la empresa requiere completar todas las tareas pendientes y ayudar en proyectos críticos dentro de un periodo limitado. Y ahí es donde ClickUp puede ayudarle.

ClickUp cuenta con otras funciones que pueden ayudarle a completar sus proyectos en curso y pendientes en un plazo de dos semanas, cumpliendo al mismo tiempo los criterios de calidad. Sus funciones de gestión de tareas le permiten organizar y priorizar las tareas para que pueda centrarse en los elementos de mayor prioridad antes de su partida. Collaborative Docs le permite documentar su progreso y crear notas detalladas de traspaso, garantizando una transición fluida para quien asuma sus responsabilidades.

¿Quieres saber más? Regístrate gratis, gratuito/a en ClickUp ¡!