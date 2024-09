Free Resignation Letter Templates For Documentos de Google (en inglés)

Renunciar al trabajo es un paso importante que puede resultar muy incómodo. Pero tanto si estás buscando una nueva carrera.., empezar un nuevo trabajo o tomarse un descanso, es fundamental despedirse con una nota positiva y profesional.

Una carta de dimisión bien redactada es la clave para una transición fluida. Formaliza tu marcha y ayuda a mantener una buena relación con tu jefe y tus compañeros.

Sin embargo, redactar la carta de dimisión perfecta puede resultar desalentador, sobre todo si no sabes por dónde empezar o cómo estructurarla. Ahí es donde resulta útil una plantilla de carta de dimisión en Documentos de Google. Estas plantillas pueden simplificar el proceso de redacción de una carta clara, concisa y respetuosa.

Este artículo explorará las mejores cartas de renuncia de Documentos de Google, consejos prácticos para una renuncia profesional y considerada, y una alternativa que transformará la forma en que escribes tus cartas. Vamos allá

Una plantilla de carta de dimisión ideal logra el equilibrio adecuado entre profesionalidad, claridad y personalización. Estos son los aspectos que debes tener en cuenta:

Las plantillas ahorran mucho tiempo y son muy prácticas. Sin embargo, es esencial conocer los fundamentos de la redacción de una simple carta de dimisión. Por lo tanto, antes de pasar a la mejor plantilla de carta de renuncia para Documentos de Google, vamos a entender cómo se puede crear una carta de renuncia ideal.

Estas son las cosas que debes incluir en tu carta:

Ahora, aquí están las cosas que no debes incluir en tu carta:

Una vez aclarado esto, pasemos a redactar la carta de dimisión. Estos son los pasos que puedes seguir para redactar tu carta:

Empieza siempre tu carta de dimisión con un título adecuado. Esto incluye:

Añadir la fecha y un saludo formal a tu jefe ayuda a establecer el tono de una carta profesional y respetuosa.

Al redactar la carta, lo mejor es empezar con una declaración directa de dimisión. En el párrafo inicial, exponga claramente su intención de dimitir. Incluye también tu posición y la fecha de tu último día de trabajo. Esto ayuda a evitar ambigüedades.

Por ejemplo:

Por favor, acepte esta carta como notificación formal de mi dimisión de mi posición como [Su título de trabajo], efectiva [Último día laborable].

El motivo de su dimisión es opcional, pero si decide incluirlo, debe ser breve y profesional. No es necesario entrar en detalles, pero ofrecer un motivo puede proporcionar claridad a su empleador.

El mejor momento para exponer los motivos es inmediatamente después de anunciar la dimisión. Ni que decir tiene que debes evitar el lenguaje negativo o las quejas sobre tus compañeros de trabajo.

Por ejemplo:

He aceptado una nueva oportunidad apasionante que se ajusta a mis metas profesionales a largo plazo.

o

Tras considerarlo detenidamente, he decidido dejar mi posición por motivos personales que requieren mi atención.

La mayoría de las empresas exigen un periodo de preaviso (a menudo de dos semanas). Tanto si se atiene a este plazo como si ofrece otro diferente, menciónelo claramente en la carta.

Por ejemplo:

La carta de dimisión también es tu oportunidad para mostrar agradecimiento por el tiempo que has pasado en la empresa. Reconoce brevemente cómo la experiencia ha contribuido a tu crecimiento profesional o te ha permitido adquirir valiosas habilidades.

Por ejemplo:

Estoy agradecido por las oportunidades que he tenido durante el tiempo que he trabajado en [nombre de la empresa]. He aprendido mucho y agradezco la compatibilidad y colaboración de mis compañeros y la dirección.