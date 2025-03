Plantillas gratuitas de Excel de diagramas de Gantt para la gestión de proyectos

Las plantillas de Excel de diagramas de Gantt son compañeros de confianza para mantener el seguimiento de los proyectos. Utilizan las funciones habituales de Microsoft Excel para ofrecerle un esquema visual del cronograma de su proyecto. 📊

Tanto si eres un gestor de proyectos con múltiples plazos, el propietario de una pequeña empresa que organiza a su equipo o un autónomo que hace malabarismos con las peticiones de sus clientes, estas plantillas se adaptan a tus necesidades.

Para ayudarte a elegir, hemos seleccionado las mejores plantillas gratuitas de Excel para el (diagrama de) Gantt.

Pero antes, veamos qué hay que tener en cuenta a la hora de elegir una plantilla de Excel.

¿Qué hace que un diagrama de Gantt sea una buena plantilla de Excel?

Al elegir una plantilla de (diagrama de) Gantt, busque una que equilibre la función con la facilidad de uso. Las funciones clave a tener en cuenta son:

Diseño fácil de usar: Busque plantillas con campos claramente rótulos y navegación intuitiva para facilitar la entrada de datos, como menús desplegables para seleccionar fases de tareas o niveles de prioridad

: Elija una plantilla que represente visualmente sus tareas y ajuste automáticamente los cronogramas cuando modifique las duraciones estimadas para completar la tarea Capacidades de seguimiento del progreso: Opte por una funciónPlantilla de (diagrama de) Gantt-gantt-para-proyectos//) que utiliza fórmulas de Excel para calcular porcentajes de tareas completadas en tiempo real e incluye barras de progreso para mostrar el estado actual

Plantillas gratuitas de Excel para diagramas de Gantt

Aunque Excel no ofrece opciones incorporadas, crear su (diagrama de) Gantt en Excel es fácil con unos sencillos pasos.

Pero si prefiere saltarse toda la configuración, eche un vistazo a nuestra lista de las mejores plantillas gratuitas de Excel para el (diagrama de) Gantt.

1. Plantilla de (diagrama de) Gantt por Vertex42

vía Vértice42 El Plantilla de (diagrama de) Gantt por Vertex42 está diseñada para facilitar la programación de proyectos. Cuenta con una estructura de desglose del trabajo, que divide los hitos en tareas y las tareas en subtareas. También puede asignar propietarios a las tareas, realizar un seguimiento de los porcentajes de completadas y personalizar el cronograma, como la selección de la semana de inicio.

Para mayor eficacia, ajuste las dependencias de tareas en su Excel utilizando fórmulas personalizadas. Por ejemplo, enlazar la fecha de inicio de una tarea con la fecha de finalización de una tarea anterior. Las sugerencias de la plantilla ofrecen una guía útil para aplicar estas fórmulas.

**Ideal para Gestores de proyectos que buscan una herramienta sencilla de gestión de proyectos que agilice la gestión de tareas y cargas de trabajo.

2. Plantilla de (diagrama de) Gantt para la planificación de proyectos de Microsoft

vía Microsoft En Plantilla de (diagrama de) Gantt para la planificación de proyectos de Microsoft es una herramienta práctica para los gestores de proyectos que desean mantener una vista general de los cronogramas y los hitos.

Esta plantilla gratuita de Excel visualiza claramente las fechas de inicio y el progreso real de cada tarea, e incluso destaca cuándo las tareas se están ejecutando más allá del calendario del proyecto. Puede modificar el gráfico cambiando la duración de las tareas o ajustando las fechas de inicio para reflejar los cambios del proyecto.

**Ideal para Equipos pequeños y grandes que buscan una mayor transparencia y responsabilidad en sus proyectos.

3. Plantilla de (diagrama de) Gantt para seguimiento de proyectos de Microsoft

vía Microsoft En Plantilla de (diagrama de) Gantt Project Tracker de Microsoft es imprescindible para los jefes de equipo que deseen optimizar el flujo de trabajo de gestión de proyectos y asegurarse de que todos rinden cuentas y están sincronizados.

Con su calculadora integrada y su formato condicional, el diseño señala rápidamente las tareas que se están ejecutando por encima o por debajo de lo previsto, ofreciéndote una visión instantánea de la salud del proyecto. Además, el área de gráficos te ayuda a visualizar dependencias de tareas lo que le permite controlar mejor el calendario del proyecto.

También puede utilizar esta plantilla junto con una plantilla plantilla de priorización de proyectos para gestionar eficazmente múltiples proyectos.

Ideal para: Jefes de proyecto que buscan una solución fácil de usar para el seguimiento de tareas por categorías definidas y empleados asignados.

4. Plantilla de diagrama de) Gantt ágil de Microsoft

vía Microsoft Diseñado para proyectos iterativos de ritmo rápido, el programa Plantilla de (diagrama de) Gantt ágil de Microsoft es ideal para equipos que necesitan flexibilidad y actualizaciones frecuentes.

Lo que diferencia a esta plantilla de Excel es su adaptabilidad. A medida que cambian las tareas o los cronogramas, la plantilla se actualiza automáticamente, para que siempre dispongas de la información más reciente.

Además, incluye temas integrados para su personalización, iconos para señalar problemas y barras de color para indicar el estado de una tarea: si va por buen camino, si tiene un riesgo bajo o medio, o si no está asignada.

**Ideal para Teams que trabajan con flujos de trabajo ágiles y buscan una plantilla flexible para realizar el seguimiento de los flujos de trabajo y realizar los ajustes necesarios.

5. Plantilla de diagrama de) Gantt para formación de empleados by Template.net

vía Plantilla En Plantilla de (diagrama de) Gantt para formación de empleados by Template.net ayuda a los profesionales de RR.HH. y a los directivos a realizar el seguimiento de los programas de formación de equipos a cargo de diferentes coordinadores. Su diseño flexible y sus cálculos automáticos de la tasa de finalización le ofrecen una visión en tiempo real del progreso de su formación.

Tanto si está programando talleres para grupos pequeños como para equipos grandes, esta sencilla plantilla de (diagrama de) Gantt le ayuda a mantenerlo todo organizado.

**Ideal para Profesionales de RRHH que desarrollan programas de formación y controlan el compromiso.

6. Plantilla de diagrama de) Gantt de proyecto de investigación por Template.net

vía Plantilla En Plantilla de (diagrama de) Gantt de proyecto de investigación por Template.net ayuda a los investigadores y gestores de proyectos a planificar y gestionar eficazmente sus actividades de investigación.

La plantilla segmenta el proceso de investigación en tareas específicas -desde revisiones bibliográficas hasta la redacción de informes- y ofrece una visión clara de los cronogramas y las dependencias.

Una función destacada es el resaltado automático de las fechas de inicio y finalización del proyecto, que mantiene sus metas en primer plano. También incluye calculadoras automáticas de previsiones y presupuestos de proyectos, que simplifican la optimización de recursos.

**Ideal para Profesionales implicados en las distintas fases de planificación de la investigación.

7. Plantilla de diagrama de) Gantt por horas by Template.net

vía Plantilla En Plantilla de (diagrama de) Gantt por horas by Template.net es perfecta para jefes de equipo y autónomos que necesitan visualizar tareas, dependencias y recursos por horas para una programación precisa.

Las fórmulas integradas en la plantilla ayudan a realizar estimaciones de costes instantáneas, simplificando la elaboración de presupuestos. También incluye rastreadores del estado de los pedidos para supervisar las fases de entrega y pago.

Ideal para: Autónomos que realizan un seguimiento del tiempo dedicado a tareas específicas para una facturación precisa.

8. Plan de reclutamiento (diagrama de) Gantt Plantilla por Template.net

vía Plantilla Diseñada para los equipos de RR.HH., la plantilla Plantilla del (diagrama de) Gantt del Plan de Reclutamiento por Template.net simplifica el proceso de contratación de principio a fin. Mapa los hitos esenciales de la contratación, desde la oferta de empleo hasta la incorporación, en tareas procesables, proporcionando una visión general de los cronogramas y las relaciones de su proyecto.

La plantilla incluye hojas separadas para un diagrama de) Gantt, un plan de contratación (incluidas las personas asignadas a las tareas y las fechas de inicio y finalización) y POPS para facilitar la organización.

**Ideal para Equipos de RRHH que gestionan flujos de trabajo de contratación de principio a fin.

Plantillas de (diagrama de) Gantt en Hojas de cálculo de Google y Excel son un buen punto de partida para la gestión de proyectos. Pero a medida que tu equipo crezca y tus cronogramas se alarguen, empezarás a sentir la presión: esas hojas de cálculo sólo pueden llevarte hasta cierto punto.

Limitaciones del uso de Excel para plantillas de (diagrama de) Gantt

¿Utiliza una plantilla de Excel de (diagrama de) Gantt para la gestión de proyectos? Conozca los desafíos:

Falta de funciones avanzadas: Excel carece de capacidades como la colaboración en tiempo real, la elaboración de informes detallados y la integración de dependencias de tareas, lo que significa que se encontrará continuamente enviando por correo electrónico la última versión a todo el mundo

Excel carece de capacidades como la colaboración en tiempo real, la elaboración de informes detallados y la integración de dependencias de tareas, lo que significa que se encontrará continuamente enviando por correo electrónico la última versión a todo el mundo Engorroso para proyectos complejos: La gestión de múltiples tareas y cronogramas puede ser difícil de manejar, lo que lleva al desorden y la confusión

La gestión de múltiples tareas y cronogramas puede ser difícil de manejar, lo que lleva al desorden y la confusión Representación visual limitada : Las herramientas visuales de Excel pueden mostrar el estado del proyecto, pero carecen de vistas intuitivas como los tableros Kanban o los mapas mentales, lo que limita el análisis eficaz del flujo de trabajo

: Las herramientas visuales de Excel pueden mostrar el estado del proyecto, pero carecen de vistas intuitivas como los tableros Kanban o los mapas mentales, lo que limita el análisis eficaz del flujo de trabajo Requiere actualizaciones manuales: Aunque en cierto modo personalizables, las plantillas de Excel también requieren importantes actualizaciones manuales, lo que aumenta el riesgo de errores si no se gestionan con cuidado Explore algunos Alternativas a Excel para proyectos y procesos más complejos.

Alternativas a las plantillas de Excel del (diagrama de) Gantt

No todas Software de creación de diagramas de Gantt es igual. Para planificar un proyecto con solidez, necesita un software de (diagrama de) Gantt con funciones avanzadas de automatización y colaboración, y ahí es donde ClickUp entra en acción. ClickUp es una plataforma de gestión de proyectos todo en uno diseñada para consolidar sus flujos de trabajo. Desde la gestión de tareas e integraciones hasta una herramienta de escritura impulsada por IA, el entorno de trabajo de ClickUp tiene todo lo que necesita en un solo lugar. Vista del (diagrama de) Gantt de ClickUp es un componente clave de nuestras plantillas de gestión de proyectos. Pero no nos detenemos ahí. También ofrecemos un nuevo nivel de visibilidad de los proyectos con Alternativas al (diagrama de) Gantt como Tableros Kanban, vistas de calendario, etc.

A continuación encontrará nuestras plantillas gratuitas, gratuitas/a, para la gestión de proyectos con gráficos de Gantt.

1. ClickUp Construcción Plantilla de (diagrama de) Gantt

ClickUp Construcción Plantilla de (diagrama de) Gantt

Tanto si se trata de construir un piso como un rascacielos, el uso de un diagrama de) Gantt para su proyecto de construcción es una forma inteligente de gestionar los hitos.

Y el ClickUp Construcción Plantilla de (diagrama de) Gantt hace precisamente eso.

Diseñada para usuarios de nivel intermedio, esta plantilla correlaciona sus actividades de construcción en un único (diagrama de) Gantt cronograma, junto con sus detalles y dependencias. También hay una vista Lista de Actividades que se sincroniza directamente con este gráfico.

Las fórmulas incorporadas ayudan a estimar la duración de las tareas, lo que permite planificar la secuencia de ejecución y anticipar las necesidades de recursos.

Si necesita organizar sus planos y planes de diseño, el documento de diseños de construcción personalizados es un lugar conveniente para ello.

Ideal para: Jefes de obra que gestionan proyectos de construcción de gran envergadura y propietarios o contratistas que supervisan reformas.

2. Plantilla de (diagrama de) Gantt para la planificación de cuentas Business de ClickUp

Plantilla de (diagrama de) Gantt para la planificación de cuentas de empresa de ClickUp

El Plantilla de (diagrama de) Gantt para la planificación de cuentas de la empresa ClickUp proporciona una forma centralizada de gestionar las cuentas, actividades y seguimientos de sus clientes.

Con esta plantilla fácil de usar para principiantes, ajuste un (diagrama de) Gantt para hacer un seguimiento de las fases del ciclo de vida de tus clientes, los plazos y la asignación de recursos. Además, en la vista 'Cuentas por fase', acceda a todos los datos específicos de las cuentas en un tablero unificado, incluidas las direcciones de correo electrónico y los números de teléfono.

La plantilla también le ayuda con el seguimiento financiero; puede estimar costes utilizando las opciones integradas de suma, media e intervalos para realizar un seguimiento de sus ingresos mensuales.

Ideal para: Gestores de cuentas que buscan optimizar su proceso de gestión de clientes.

3. ClickUp Plantilla de lista de control de lanzamiento de productos

Plantilla de lista de control de lanzamiento de productos de ClickUp

El Plantilla de lista de control de lanzamiento de productos ClickUp planifica la hoja de ruta para el lanzamiento de su producto o función, manteniendo a los equipos interfuncionales alineados con los resultados.

Por ejemplo, durante el lanzamiento de un software, la plantilla le ayuda a realizar el seguimiento de las fases del proyecto (ciclos de pruebas, correcciones de errores y mejoras de funciones), garantizando que todo esté resuelto antes de la fecha de lanzamiento. La vista "Hitos" específica filtra las tareas por eventos clave, ayudándole a centrarse en los principales pasos del lanzamiento.

Además, el (diagrama de) Gantt integrado ofrece un cronograma bidimensional que muestra cómo contribuye cada tarea al plan general de lanzamiento.

Esta plantilla es adecuada para usuarios de nivel avanzado.

Ideal para: Jefes de proyecto que coordinan las tareas de todo el equipo durante el lanzamiento de un producto.

4. Plantilla de Cronograma de ClickUp Gantt

Plantilla de cronograma de Gantt de ClickUp

En Plantilla de Cronograma de ClickUp Gantt es una herramienta fácil de usar para principiantes que le permitirá llevar un seguimiento de las operaciones de su empresa. Proporciona vistas claras del progreso diario, mensual y anual.

En primer lugar, la vista (diagrama de) Gantt semanal ofrece un cronograma claro de sus proyectos, organizándolos por fechas de inicio y vencimiento cada semana. Puede ajustar la duración de las tareas arrastrando y soltando las barras directamente en el gráfico.

Luego está la vista de (diagrama de) Gantt mensual, que te permite seguir el progreso del proyecto durante todo el mes, y la vista de (diagrama de) Gantt anual, que ofrece una instantánea de alto nivel de todas las tareas e hitos del año.

Por último, la vista Lista agrupa todas las tareas por estado, lo que facilita la localización de las tareas pendientes y los próximos plazos de un vistazo.

Ideal para: Directores de operaciones que necesitan una visión clara del día a día y analistas de negocio que realizan un seguimiento de la eficiencia operativa a lo largo del tiempo.

5. ClickUp Building Web Pages Plantilla de (diagrama de) Gantt

Plantilla de construcción de páginas web ClickUp

El ClickUp Construcción de Páginas Web Plantilla de (diagrama de) Gantt está diseñada para simplificar sus proyectos de desarrollo web. Organiza las áreas objetivo, como las páginas de productos, las páginas de compatibilidad y las páginas principales, en carpetas separadas que le ayudan a seguir el progreso de cada una de ellas.

Esta plantilla de nivel intermedio también incluye un (diagrama de) Gantt para ayudarle a correlacionar las tareas del proyecto y hacer un seguimiento del progreso desde el descubrimiento hasta el lanzamiento. También cuenta con una vista Lista con campos personalizados para supervisar la fase de comercialización de cada página e incluir enlaces de vista previa. Los diseñadores pueden incluso incluir enlaces Figma para acceder rápidamente a wireframes.

Además, esta plantilla de (diagrama de) Gantt gratuita/a incluye un plano del mapa del sitio con una visión general de todo el proyecto web.

Ideal para: Desarrolladores de sitios web que buscan construir o gestionar múltiples páginas web de manera eficiente.

6. ClickUp Waterfall Management Plantilla de (diagrama de) Gantt

Plantilla de gestión en cascada de ClickUp

En ClickUp Waterfall Management Plantilla de (diagrama de) Gantt está pensada para equipos que trabajan con la metodología Waterfall, en la que las tareas deben completarse en una secuencia predefinida.

Esta plantilla de nivel intermedio cuenta con carpetas dedicadas a cada fase del ciclo de vida del proyecto, que le ayudarán a aclarar los roles del equipo y a realizar un seguimiento del progreso por fases. También incluye ejemplos de proyectos sencillos y complejos que le servirán de guía.

También está la vista de (diagrama de) Gantt, que muestra el progreso secuencial de las tareas. Para facilitar el trabajo en equipo, puedes añadir notas, hitos y rótulos directamente a las tareas.

Ideal para: Equipos de desarrollo de software que trabajan en fases secuenciales de proyectos y gestores de proyectos informáticos que supervisan flujos de trabajo complejos y lineales.

7. ClickUp IT Roadmap Plantilla de diagrama de Gantt

Plantilla del diagrama de) Gantt de la hoja de ruta de TI de ClickUp

El Plantilla de (diagrama de) Gantt para la hoja de ruta de TI de ClickUp ayuda a los equipos de TI a planificar, seguir y comunicar iniciativas estratégicas en toda la empresa. Diseñada para principiantes, combina las funciones de hojas de ruta y gráficos de Gantt para la gestión integral de proyectos.

La vista Gantt, que se encuentra en la pestaña de "Itinerario del proyecto ", organiza visualmente sus tareas a lo largo de un cronograma, ayudando al progreso oportuno. La vista "Iniciativas prioritarias " recoge sus tareas junto con información clave como la disposición (si es "bueno tener" o "imprescindible"), el impacto, el esfuerzo necesario, etc.

Y la vista 'Ancho de banda del equipo' ofrece una instantánea clara de la distribución de la carga de trabajo, garantizando que las tareas estén equilibradas entre los miembros del equipo.

Para agilizar aún más los flujos de trabajo, utilice Cerebro de ClickUp automatización consciente del contexto para impulsar sus operaciones de TI. Configure la automatización que desencadena la herramienta de IA para capturar datos de proyectos anteriores o POE en hitos clave.

Ideal para: Directores de TI que buscan alinear las iniciativas de su equipo con las metas de la empresa.

8. ClickUp Blog Gestión Plantilla de (diagrama de) Gantt

ClickUp Blog Gestión Plantilla de diagrama de Gantt

El ClickUp Blog Gestión Plantilla de (diagrama de) Gantt estructura y perfecciona el proceso de gestión de tu blog, desde la lluvia de ideas hasta la publicación de contenidos en directo.

Esta plantilla de nivel intermedio organiza su flujo de trabajo en tres carpetas clave: 'Solicitudes de blog' para enviar informes a través de formularios integrados; Publicaciones de blog activas' para gestionar las publicaciones en curso; y Activos de blog', una lista de tareas pendientes para asignar horas y priorizar contenidos.

La vista Gantt de la plantilla proporciona un cronograma intuitivo para programar las entradas, lo que ayuda a correlacionar la estrategia general de contenidos.

También encontrarás una pestaña de POE de marketing centralizado para almacenar la voz de tu marca, los roles del equipo, etc., garantizando la coherencia en todas las entradas de tu blog.

Ideal para: Equipos de marketing que deseen impulsar la colaboración en la producción de contenidos de su blog

10. ClickUp User Acceptance Testing Checklist Plantilla de (diagrama de) Gantt

ClickUp User Acceptance Testing Checklist Plantilla de diagrama de Gantt

Si desea estructurar su proceso de pruebas antes de lanzar un producto o una aplicación, la plantilla ClickUp User Acceptance Testing (UAT) Checklist Plantilla de (diagrama de) Gantt está aquí para ayudar. Esta plantilla permite a los usuarios reales validar que todo funciona según lo previsto.

El (diagrama de) Gantt de la plantilla muestra gráficamente sus tareas UAT y sus dependencias, ayudándole a realizar un seguimiento de cómo cada caso de prueba está enlazado a bucles de retroalimentación específicos e hitos de cierre.

También hay una vista de "Etapas y pasos de UAT" que agrupa las tareas por estado y tiene barras de progreso que se actualizan automáticamente para cada tarea.

Esta plantilla es ideal para usuarios avanzados.

Ideal para: Equipos de control de calidad que buscan garantizar la funcionalidad del producto y la satisfacción del usuario.

Mejore la gestión de proyectos con las plantillas de (diagrama de) Gantt de ClickUp

El uso de Excel para los diagramas de Gantt puede ser una opción clásica, pero ClickUp lo lleva a un nivel superior al integrar los diagramas de Gantt en el panorama general de la gestión de proyectos.

Sólo tiene que introducir los datos y cambiar de vista: listas, tablas, gráficos de Gantt (y mucho más). Esta flexibilidad fomenta el trabajo en equipo y le ayuda a utilizar mejor sus recursos.

ClickUp también destaca por sus funciones avanzadas de automatización e integración.

Tanto si está empezando como si es un gestor de proyectos con experiencia, ClickUp tiene una sólida herramienta de (diagrama de) Gantt que se adapta a sus necesidades. ¿Y lo mejor de todo? Estas plantillas son gratuitas. 💰 Regístrate en ClickUp de forma gratuita/a y empieza a gestionar mejor tus proyectos.