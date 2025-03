Las 15 herramientas de gestión de activos de software más probadas en 2025

/ref/ https://info.flexera.com/ITAM-REPORT-State-of-IT-Asset-Management 53% de los equipos de TI /%href/

carecen de visibilidad completa de sus activos tecnológicos. ¡Y eso es una llamada de atención para los CTO!

Al trabajar estrechamente con equipos de TI, he visto cómo las empresas gastan más de la cuenta en tecnología sin conocer el uso que hacen de sus activos de software. ¿El resultado? No son capaces de sacar el máximo partido a su presupuesto de TI y están expuestas a riesgos de cumplimiento y ciberseguridad.

Sin embargo, implementar la herramienta de gestión de activos de software adecuada cambia por completo las reglas del juego. Las herramientas de gestión de activos de software le permiten realizar un seguimiento y una gestión sencillos de sus activos de TI. Proporcionan información sobre el uso de los activos, ayudándole a tomar decisiones de inversión con conocimiento de causa.

Junto con los expertos en TI de ClickUp, he elaborado una lista de las mejores herramientas de gestión de activos de software para que pueda tomar decisiones de TI más inteligentes.

El software SAM es una plataforma integral para el seguimiento y la gestión de activos de software a lo largo de sus ciclos de vida. Le ayuda a adquirir, desplegar y gestionar automáticamente licencias y suscripciones de software, y a realizar un seguimiento del uso del software para obtener el máximo valor de sus inversiones en software.

Aquí tiene algunas razones por las que las plataformas de gestión de activos de software son importantes para su organización:

Ahora que ya sabe por qué las herramientas de SAM son importantes para su empresa, veamos cuáles son las mejores herramientas para agilizar el seguimiento y la gestión de activos de software.

acelere el desarrollo de software y agilice la gestión de activos con ClickUp_

No importa cuántas herramientas pruebe nuestro equipo, cuando se trata de hacer las cosas, elegimos ClickUp. Solución todo en uno de ClickUp para la gestión de proyectos y TI simplifica el ciclo de desarrollo de software. Utilizamos ClickUp para optimizar nuestros flujos de trabajo de TI con potentes automatizaciones.

Proporciona una visibilidad completa de los activos de TI, lo que nos ayuda a realizar un seguimiento de lo que es importante, sin necesidad de supervisar métricas a través de herramientas dispersas.

reúna en una sola plataforma los flujos de trabajo desarticulados de distintas apps con ClickUp_ ClickUp para equipos de software unifica el correlacionado de activos de TI, la colaboración, los procesos de TI y las visualizaciones de sprint en un único lugar, agilizando todo el ciclo de vida del software. Ayuda a nuestro equipo a colaborar más fácilmente a nivel interno con otros departamentos y a nivel externo con proveedores, propietarios de activos, etc., en tiempo real.

Pero eso no es todo ClickUp también ofrece un montón de Plantillas de TI como la plantilla Plantilla de gestión de activos ClickUp que realiza un seguimiento de todos los detalles de los activos, desde el uso hasta las licencias, en una base de datos intuitiva y centralizada.

organice y visualice los activos informáticos con la plantilla de gestión de activos ClickUp /%img/

colabore con propietarios de activos, proveedores y otros usuarios mediante ClickUp Docs

gestione múltiples tareas y proyectos de TI sin problemas con ClickUp Tasks_

automatice las comprobaciones de conformidad y las aprobaciones con ClickUp Automations_

Mi equipo y yo utilizamos ClickUp a diario como solución de ticketing y también como base de información. Como DevOps me gusta su API 🙂 Permite crear todo tipo de automatizaciones e integraciones: desde la creación de tareas automatizadas hasta la conexión (a internet) con Outlook y otras herramientas ITSM. La personalización de los espacios también se termina de forma fácil e intuitiva. Revisión de G2

vía Comandante Nieve Snow Commander es una excelente herramienta para la gestión de recursos en la nube. Permite hacer un seguimiento del uso empresarial de las plataformas y aplicaciones en la nube para optimizar el rendimiento y reducir costes reasignando recursos.

Lo más destacado de la herramienta de gestión de nubes híbridas Snow Commander es la automatización. Elimina el tiempo de espera asociado a las aprobaciones y permite a los equipos mantener las cosas en movimiento automatizando los procesos de aprobación de solicitudes de software, presupuestos y revisiones interfuncionales.

_Es genial que me proporcione una interfaz para gestionar la diversidad de proveedores de software. Además de presentar una gran flexibilidad en el software, me permite dirigir la información de las licencias. Facilita un excelente seguimiento y alerta cuando caduca la licencia y el contrato. Cabe destacar que puedo consultar si se ha utilizado un software y verificarlo para la revisión de la utilización Revisión G2

www.flexNet.com Gestor de FlexNet FlexNet Manager es ideal para conocer el estado actual de las licencias de software. Ayuda a obtener información sobre cuántas licencias o paquetes debe adquirir para los distintos programas, lo que garantiza la rentabilidad.

Lo probamos para gestionar las relaciones con los proveedores y mantener todos los derechos en un solo lugar, a la vez que se realiza un seguimiento de las licencias activas e inactivas. Lo mejor es que simplifica las renovaciones de software y la preparación de auditorías.

vía Certero Certero ofrece una vista en tiempo real de todo el entorno informático de su empresa. Utilícelo para realizar un seguimiento de los activos de software y gestionar eficazmente los ciclos de vida. El software tiene un rápido proceso de recopilación de datos, varias opciones de despliegue y licencias efectivas que ofrecen flexibilidad para escalar empresas.

Me gusta cómo Cetero reduce la carga de trabajo de los equipos de TI automatizando la gestión de documentos tareas, como la carga de acuerdos de licencia. También coteja la posición efectiva de las licencias con datos relevantes como acuerdos, registros de instalación y datos de uso de diversas fuentes, ayudándole a tomar decisiones más informadas sobre el cumplimiento y la adquisición de software.

www.servicenow.com ServiceNow ServiceNow es una herramienta heredada/a de gestión de activos de IA que realiza el seguimiento y gestiona las licencias de activos de software de toda la organización. La versatilidad de la plataforma, la visibilidad y las actualizaciones en tiempo real, y las capacidades de personalización ayudan a que destaque entre Competidores de ServiceNow .

ServiceNow es una gran herramienta para la gestión integral del ciclo de vida de los activos. Ofrece flexibilidad para cada proceso estándar, compatibilidad con el ciclo de vida de desarrollo de software (incluido ágil), y se conecta a múltiples API de terceros.

ServiceNow es la herramienta ITSM líder del mercado. Ofrece un amplio intervalo de funciones y capacidades que pueden satisfacer cualquier necesidad de la empresa. Se actualiza constantemente con nuevas versiones que aportan más innovación y valor a sus clientes. Sin embargo, no es una opción barata cuando se trata de herramientas ITSM y requiere un largo proceso de implantación Revisión de Capterra

vía Oomnitza Oomnitza sirve como sistema centralizado para gestionar la tecnología de la corporación. Garantiza una mejor higiene de los datos y precisión en los controles de inventario de software, reduciendo el gasto en TI y los riesgos de cumplimiento.

Oomnitza unifica su inventario tecnológico y simplifica el acceso con su interfaz de usuario limpia y fácil de usar. Automatiza cientos de flujos de trabajo diarios, eliminando tareas manuales propensas a errores, como la incorporación y la baja, la validación del cumplimiento, la generación de informes y la previsión. Además, la rápida integración de la herramienta con software de emisión de tickets ahorra tiempo y ayuda a gestionar los tickets con eficacia.

www.aWS.com Administrador de licencias de AWS El administrador de licencias de AWS es una buena opción si es usuario de la plataforma de computación en la nube de AWS. Permite establecer configuraciones de licencias con reglas personalizadas para controlar la aplicabilidad de las licencias. Además, los usuarios pueden crear ajustes de búsqueda de inventario cruzado en los que pueden recibir alertas de infracciones del límite de uso de licencias. En general, ayuda a gestionar y optimizar las licencias de software en la nube y en las instalaciones.

El panel de control de la herramienta es también una gran ventaja. Proporciona una mayor visibilidad de cómo se utilizan las licencias de software. Reduce los riesgos de incumplimiento mediante la aplicación de límites de uso de licencias, el bloqueo de nuevos lanzamientos y otras funciones de control.

Algunos usuarios informan de que el plan gratuito es adecuado únicamente para probar el servicio. Necesitas un plan de pago para disfrutar de todas las ventajas de la herramienta. Además, dado que solo sirve para gestionar licencias, el precio es bastante caro.

Free, gratuito/a con la suscripción a Amazon Web Services. Sin embargo, el acceso a las funciones completas requiere planes de pago.

Lo que me resultó más útil fue la administración centralizada de licencias, ya que AWS License Manager me permite administrar licencias de software en varias cuentas y entornos de AWS. Esto me proporciona control y claridad sobre el uso de las licencias. Revisión de G2

8. USU (Ideal para grandes corporaciones que buscan soluciones integrales de gestión de activos de TI)