Cómo personalizar y dar formato a Documentos de Google

Documentos de Google es una de las herramientas favoritas de muchos, y es fácil ver por qué.

Tanto si eres estudiante, profesional o alguien a quien le encanta una configuración sencilla y fácil (y gratuita), Documentos de Google tiene algo para todos. Nos encanta Documentos de Google porque es fácil de acceder, organizar y utilizar

Compruébalo: Documentos de Google tiene más de

1.000 millones de usuarios activos

mensuales, lo que la convierte en una de las herramientas de escritura más populares .

A pesar de la casi omnipresencia de Documentos de Google, no todo el mundo conoce sus opciones para personalizar tus documentos. Sigue leyendo para conocer Hacks de Documentos de Google ¡para personalizar!

He aquí una guía detallada y sencilla para personalizar Documentos de Google para que tengan un aspecto bien organizado y pulido.

plantilla de base de conocimientos las plantillas de Documentos de Google te facilitan el trabajo.

Utilice una plantilla existente:

Crea tu plantilla:

Personalizar el texto es clave para que su documento sea visualmente atractivo y fácil de leer. He aquí algunos consejos esenciales que le ayudarán a optimizar su texto sin formato para lograr el máximo impacto.

Empecemos por lo básico. Elegir la fuente adecuada puede marcar el tono de todo tu documento.

Para cambiar el estilo de la fuente:

💡Consejo profesional: Añade fuentes personalizadas haciendo clic en Más fuentes en la parte superior del cuadro desplegable. Esto abre una ventana para navegar a través de una mayor colección de fuentes. Una vez añadidas, estas fuentes aparecerán en el desplegable de fuentes habituales para su uso futuro.

El tamaño de la fuente juega un rol crítico tanto en la legibilidad como en el énfasis.

Para ajustar el tamaño de la fuente en Documentos de Google:

Este método permite ajustar el tamaño para que los títulos destaquen o para que el texto del cuerpo sea fácil de leer.

Las opciones de formato negrita, cursiva, subrayado y tachado permiten resaltar información crucial o añadir énfasis a un documento de Documentos de Google. Puedes aplicar negrita, cursiva y subrayado directamente desde el menú.

También puedes utilizar los siguientes atajos:

Para tachar, tendrás que profundizar un poco más: haz clic en Formato > Texto > Tachar.

Para resaltar determinadas secciones del texto, puedes cambiar el color del texto o del fondo:

Color del texto: Selecciona el texto que deseas cambiar y, a continuación, haz clic en el icono Color del texto de la barra de herramientas. Aparecerá una paleta de colores que te permitirá elegir un color entre las opciones preestablecidas o añadir un color personalizado haciendo clic en el signo más.

Resaltar texto: Selecciona el texto y haz clic en el icono Color de resaltado situado junto a la opción de color del texto. Elige un color de la paleta para resaltar el texto.

Consejo profesional: Para mantener la legibilidad, asegúrate de que el color del texto contrasta bien con el fondo. Un texto oscuro sobre un fondo claro o viceversa suele funcionar mejor.

Si has aplicado un determinado estilo a una parte de tu documento y quieres reproducirlo en otras secciones, puedes ahorrar tiempo utilizando la herramienta Formato de Paint. Esta herramienta copia el formato de una parte del documento y lo aplica a otra.

💡Consejo profesional: Haz doble clic en el icono Formato de pintura para mantenerlo activo. Esto te permite aplicar el mismo formato a varias secciones sin tener que volver a seleccionarlo cada vez.

Un interlineado y una alineación adecuados son claves para mejorar la legibilidad y la estructura de tu documento.

Elegir la alineación correcta para las distintas secciones del documento garantiza un diseño profesional y organizado.

Las listas ayudan a desglosar información compleja y a presentarla de forma clara y organizada. Para crear una lista:

💡Consejo profesional: Utilice los atajos Ctrl+Mayús+8 para viñetas y Ctrl+Mayús+7 para listas numeradas (utilice Comando en lugar de Ctrl en Mac).

Los títulos son esenciales para organizar el contenido en secciones fácilmente digeribles. Para aplicar títulos:

Una vez aplicados los títulos, puedes actualizar rápidamente su formato seleccionando un título, haciendo clic con el botón derecho y eligiendo Seleccionar texto coincidente. De este modo, se seleccionan todos los títulos del mismo nivel, lo que te permite cambiar la fuente, el tamaño, el color u otro elemento de formato de una sola vez.

Una Tabla de Contenidos ayuda a los lectores a navegar por documentos largos. Para insertar uno:

Una vez insertado, el índice de contenidos enlazará con las secciones correspondientes, lo que facilitará la navegación.

💡Consejo profesional: Si añades o cambias títulos, debes actualizar la tabla de contenido haciendo clic en ella y seleccionando "Actualizar tabla de contenido"

Navegar por las secciones cuando se trabaja con documentos largos puede resultar engorroso. Documentos de Google genera automáticamente un esquema basado en los títulos, lo que facilita la navegación.

Accede al esquema haciendo clic en Ver > Mostrar esquema.

Este esquema te ayuda a saltar rápidamente entre secciones, haciendo que los documentos largos sean mucho más manejables.

Puedes insertar y manipular imágenes directamente en Documentos de Google sin necesidad de cambiar a aplicaciones externas.

Para personalizarlas aún más, haz clic en el icono Gravedad del borde para ajustar la anchura, o utiliza el icono Guión de borde para cambiar a un estilo de línea discontinua o de puntos

Documentos de Google admite un amplio intervalo de complementos para ampliar la compatibilidad de las funciones. Ya sea para añadir diagramas de flujo a un documento de proceso, crear encuestas dinámicas o automatizar flujos de trabajo, puedes encontrar o crear herramientas personalizadas.

Para instalar complementos, haz clic en Extensiones > Complementos > Obtener complementos para examinar las opciones disponibles, desde añadir firmas a los documentos hasta integrar apps de terceros como software de colaboración documental.

Para usuarios más avanzados, puedes crear tus propias herramientas utilizando Google Apps Script para automatizar procesos o integrarte con otras plataformas.

La visualización de datos es fundamental para que la información compleja resulte comprensible. En Documentos de Google, puedes insertar gráficos y diagramas directamente desde las Hojas de cálculo de Google:

Haz clic en Insertar > Gráfico > Desde hojas de cálculo para enlazar tus datos desde una hoja de cálculo.

Cuando se actualizan los datos de Hojas de cálculo de Google, el gráfico del documento se actualiza con un solo clic, lo que garantiza la precisión de toda la documentación.

Además, puedes utilizar Dibujos de Google para crear diagramas de flujo y diagramas personalizados directamente en el documento. Esto resulta especialmente útil para representar flujos de trabajo o conceptos de forma visual.

Para las organizaciones que operan a nivel mundial, Documentos de Google te permite traducir documentos enteros con tan solo unos clics.

Selecciona Herramientas > Traducir documento

Elige el idioma al que quieres traducir y se abrirá una nueva copia.

¿Por qué conformarse con un fondo blanco liso cuando puedes personalizar el color de tus páginas? Cambiar el color de fondo puede mejorar el aspecto de su documento y alinearlo con su marca.

Ir a Archivo > Configuración de página

En la sección Color de página, elige un color de entre las opciones proporcionadas. Para obtener un color personalizado, utiliza el gotero de colores o introduce un código hexadecimal específico.

Para que este color sea el predeterminado/a para todos los documentos futuros, haz clic en Configurar como predeterminado.

Si necesitas ajustar los márgenes de tus Documentos de Google para que se adapten mejor a tu contenido, sigue estos pasos. De forma predeterminada, los márgenes se establecen en una pulgada en todos los lados, pero puedes personalizarlos según sea necesario.

En primer lugar, cambia los márgenes mediante el menú Configuración de página. Haga clic en Archivo y seleccione Configuración de página en el cuadro desplegable. A continuación, introduzca los márgenes que prefiera para Arriba, Abajo, Izquierda y Derecha.

Haz clic en Aceptar para aplicar los nuevos ajustes de los márgenes. Ajustar márgenes usando la regla:

Para tener un mayor control sobre el diseño del documento, considera la posibilidad de utilizar saltos de página o de sección en lugar de ajustar únicamente los márgenes.

💡Consejo profesional: El rectángulo situado sobre el triángulo de la izquierda ajusta la sangría, no los márgenes. Para modificar la altura de la página, sitúe el cursor sobre la parte superior de la regla vertical hasta que aparezca una flecha hacia abajo y, a continuación, arrástrela hacia arriba o hacia abajo.

Documentos de Google ha transformado el trabajo con documentos al funcionar completamente en línea y almacenar los archivos en la nube. Esto permite redactar, editar y acceder a los documentos desde cualquier dispositivo, con una colaboración en tiempo real que hace que el trabajo en equipo sea fluido. Sin embargo, a pesar de sus ventajas, Documentos de Google tiene algunos límites. He aquí algunas limitaciones clave que debes tener en cuenta.

Documentos de Google tiene un límite de caracteres de 512.000 caracteres por documento. Aunque esto es más que suficiente para la mayoría de las necesidades, puede suponer una limitación para documentos muy extensos o complejos. No importa cuántos páginas nuevas añadas a tu documento de Google debes trabajar dentro de este límite de caracteres.

Documentos de Google proporciona lo esencial para dar formato, pero no llega a las herramientas avanzadas disponibles en algunos procesadores de texto tradicionales. Este límite puede resultar problemático para los documentos más complejos. Otros software de edición de documentos suele tener funciones de formato más avanzadas para maquetaciones y diseños complejos.

Esto es lo que un descontento Usuario de Reddit tenía que decir:

No me gustan los Documentos de Google porque el formato nunca es correcto cuando se imprimen (o al menos nunca lo compruebo), así que no tienes que convencerme.