El uso de plantillas de calendario eficaces puede suponer un gran cambio.

Te ayudan a realizar un seguimiento de los plazos, las reuniones y los eventos importantes, lo que te garantiza que no te perderás nada de tu apretada agenda. Con la plantilla adecuada, podrás priorizar tareas y mantener la concentración sin sentirte abrumado.

Notion, una versátil aplicación para tomar notas y mejorar la productividad, ofrece una gama de plantillas personalizables diseñadas para optimizar tu flujo de trabajo.

En esta entrada del blog, exploraremos las cinco mejores plantillas de calendario de Notion para tus necesidades de productividad.

¿Qué hace que una plantilla de calendario de Notion sea buena?

Una buena plantilla de calendario de Notion, sencilla y personalizable, debe ser fácil de usar y contener los siguientes elementos:

Diseño organizado: una buena plantilla de calendario de Notion tiene un diseño bien estructurado y organizado, lo que facilita su uso y navegación para los principiantes.

Opciones personalizables: te permite adaptar categorías, etiquetas, estados y colores para satisfacer tus necesidades de planificación y organización.

Funciones de seguimiento: incluye funciones como recordatorios de plazos e indicadores de estado que te permiten mantenerte al día con tu agenda y estar al tanto de tu trabajo.

Capacidades de integración: se integra perfectamente con otras bases de datos de Notion, lo que te permite vincular tareas y notas dentro del Calendario, mejorando así la eficiencia de tu flujo de trabajo.

Funcionalidad multiplataforma: funciona bien en teléfonos móviles, ordenadores portátiles y ordenadores de sobremesa, lo que te permite acceder y actualizar tu Calendario independientemente del dispositivo que utilices.

Las 5 mejores plantillas gratuitas de calendario de Notion

Estas son las cinco mejores plantillas de calendario gratuitas de Notion para tus necesidades de planificación, programación y productividad:

1. Plantilla «Mi calendario» de Notion

a través de Notion

Organiza tu tiempo de forma eficiente y mantente al día con todos tus compromisos con la plantilla «Mi calendario» de Notion.

Esta plantilla cuenta con tres pestañas de base de datos:

Calendario mensual: te permite programar tus tareas diarias y mensuales.

Necesitas programar: proporciona una lista de todas las cosas que necesitas programar.

Todas las actividades: Muestra una lista completa de todas las actividades con sus respectivos plazos de entrega.

En definitiva, esta plantilla te permite planificar y programar tareas, citas, reuniones y eventos.

Ideal para: gestionar tareas personales y profesionales diarias y mensuales, citas y eventos para mantener un buen equilibrio entre tu vida laboral y personal.

2. Plantilla de calendario de contenido de Notion

a través de Notion

Planifica y organiza tu estrategia de contenido y tu calendario de publicaciones con la plantilla de calendario de contenido de Notion.

Como planificador editorial y calendario de marketing todo en uno, esta plantilla tiene dos pestañas de base de datos conectadas:

Campañas: proporciona una panorámica de las campañas de marketing con detalles como el nombre de la campaña, el propietario, el estado, las fechas, el nivel de prioridad, la tasa de finalización, etc.

Entregables: Recoge los detalles clave sobre los contenidos que forman parte de las campañas, incluyendo sus fechas límite, el tipo de contenido, los miembros del equipo involucrados, etc.

Esta plantilla te ayuda a gestionar los resultados de múltiples campañas de marketing y a garantizar que todas las publicaciones se ajusten a tu hoja de ruta de contenido.

Ideal para: gestionar la estrategia de contenido y los calendarios de publicación en múltiples campañas de marketing.

3. Plantilla de calendario para redes sociales de Notion

a través de Notion

Mantente al día de todas tus necesidades en redes sociales con la plantilla de calendario para redes sociales de Notion.

Esta plantilla cuenta con cuatro pestañas diferentes:

Todas las publicaciones: Lista de todas las publicaciones con detalles como el nombre, la fecha, el área, la plataforma, el estado, etc.

Vista de calendario: programa tus publicaciones según su fecha de publicación.

Imágenes necesarias: Proporciona una lista de todas las publicaciones que requieren imágenes.

Plataforma por estado: muestra el estado de las publicaciones (pendientes, en curso y completadas) para diferentes plataformas de redes sociales, como LinkedIn, Instagram, Twitter y Facebook.

Esta plantilla te permite ver tu progreso de un vistazo a través de la vista del panel en Notion. Debes realizar selecciones como por semana, plataforma o área y aplicar filtros y columnas, gráficos de barras y gráficos circulares para mostrar los datos que desees.

En esencia, esta plantilla te ayuda a mantenerte organizado y a lograr progreso estratégico en el vertiginoso mundo de las redes sociales.

Ideal para: Programar, realizar el seguimiento y gestionar publicaciones en redes sociales en múltiples plataformas para garantizar un esfuerzo organizado y eficaz en las redes sociales.

4. Plantilla de calendario de eventos de Notion

a través de Notion

Centralice la información de los eventos y optimice su proceso de comunicación con la plantilla de calendario de eventos de Notion.

Esta plantilla cuenta con tres pestañas:

Calendario: te permite programar eventos de la empresa, desde hackatones en grupo hasta sesiones de bienestar fuera de la oficina, en un te permite programar eventos de la empresa, desde hackatones en grupo hasta sesiones de bienestar fuera de la oficina, en un calendario online con sus fechas de celebración.

Todos los eventos: Lista de todos los eventos de la empresa con detalles como el nombre del evento, la fecha, el organizador, el socio, la ubicación, las etiquetas, el enlace a la página del evento, etc.

Galería: ofrece una vista similar a un tablero Kanban de los eventos de la empresa con etiquetas como «reunión», «aprendizaje», «hackatón», etc.

Ideal para: centralizar y gestionar los eventos de la empresa para mantener a los empleados informados y comprometidos.

5. Plantilla de calendario GTM de Notion

a través de Notion

Lleve sus productos del concepto al mercado con la plantilla de calendario GTM de Notion.

Esta plantilla ofrece tres vistas:

Vista de cronograma: proporciona un proporciona un cronograma similar a un diagrama de Gantt en Notion para el lanzamiento de productos, lo que te ayuda a supervisar el progreso y garantizar que los productos se lancen según las fechas de lanzamiento decididas.

Vista de calendario: te permite programar y realizar el seguimiento de las tareas, los hitos y las fechas de lanzamiento de los productos mensualmente.

Todos los eventos: ofrece una vista en forma de tabla de todos los calendarios de lanzamiento de productos, con fechas, nombres de los miembros involucrados, enlaces a estrategias y documentos de lanzamiento, y otra información.

Esta plantilla ayuda a los equipos multifuncionales a colaborar, gestionar los calendarios de lanzamiento y lanzar productos con éxito en el mercado.

Ideal para: coordinar lanzamientos de productos con cronogramas detallados, calendarios y seguimiento para garantizar el éxito de la introducción en el mercado.

Limitaciones del uso de Notion para calendarios

Aunque Notion ofrece plantillas personalizables y robustas para organizar calendarios y gestionar agendas, tiene sus límites.

Aquí tienes algunas:

Funciones avanzadas limitadas: Notion no ofrece funciones avanzadas como recordatorios detallados de eventos, ajustes de patrones de eventos recurrentes, etc. Como resultado, es posible que sus funciones te parezcan algo básicas en comparación con otras aplicaciones de calendario.

Problemas de sincronización: aunque Notion Workspace ofrece integración con calendarios externos como Google Calendar, no tiene compatibilidad con la sincronización bidireccional en tiempo real con ellos. Esto puede dar lugar a discrepancias y retrasos si utilizas varias plataformas de calendario para gestionar tu agenda.

Sistema de notificaciones limitado: el calendario de Notion carece de alertas personalizables y es menos robusto que otras aplicaciones. Esto puede ser un inconveniente cuando necesitas llevar un seguimiento de plazos y eventos importantes.

Problemas de rendimiento: programar muchos eventos en el calendario de Notion puede ralentizar los tiempos de carga, lo que afecta a tu eficiencia. Este rendimiento lento lo hace menos adecuado para gestionar equipos grandes o manejar grandes cantidades de información.

Alternativas a las plantillas de calendario de Notion

Aunque Notion ofrece plantillas de calendario muy útiles, puede que no sea suficiente para algunos usuarios que necesitan un rendimiento más rápido o funciones más avanzadas.

Para aquellos que buscan una solución más potente, una aplicación de productividad todo en uno como ClickUp destaca como una potente alternativa a Notion.

En comparación con Notion, ClickUp ofrece funciones de calendario mejoradas, diseñadas para adaptarse a las necesidades de planificación y productividad tanto de particulares como de empresas.

Echemos un vistazo a las funciones avanzadas de las mejores plantillas de calendario que ofrece ClickUp.

1. Plantilla de planificador de calendario ClickUp

Descargar esta plantilla Planifica y gestiona tus actividades y mantén el control de tu agenda con la plantilla de planificación de calendario de ClickUp.

Gestiona todas tus actividades, incluidas tareas, reuniones y eventos, con la plantilla de planificación de calendario de ClickUp.

Personalizable y fácil de usar, esta plantilla facilita la planificación y te ayuda a crear un calendario diario, semanal y mensual para gestionar proyectos y actividades.

Esta plantilla también te permite a ti y a tu equipo:

Organiza los proyectos en tareas manejables.

Asigna y gestiona los recursos de forma eficiente.

Mantente al día con los plazos

Mantente al tanto de los próximos eventos.

Supervisa el progreso y el flujo de trabajo general.

Ideal para: Organizar y gestionar de forma eficiente tareas, reuniones, proyectos y eventos diarios, semanales y mensuales.

2. Plantilla de lista de tareas pendientes del calendario ClickUp

Descargar esta plantilla Planifica y realiza el seguimiento de todo tu trabajo con facilidad utilizando la plantilla de lista de tareas pendientes del Calendario ClickUp.

Lleva el seguimiento de tus tareas semanales, quincenales y mensuales con la plantilla de lista de tareas del Calendario ClickUp.

Ideal tanto para usuarios principiantes como avanzados, esta plantilla te ayuda a realizar tus tareas de forma eficaz y a alcanzar tus metas. Te permite gestionar mejor tu tiempo y estar al día con tu trabajo con facilidad.

Esta plantilla también te permite:

Programa tareas y organízalas por categorías.

Obtén una panorámica rápida de los detalles de cada tarea.

Visualiza tus metas y plazos.

Organiza las tareas por estado y niveles de prioridad.

Supervisa el progreso de tus tareas.

Ideal para: Seguimiento y priorización semanal y mensual de tareas para alcanzar metas y fechas límite

3. Plantilla de calendario anual de ClickUp

Descargar esta plantilla Aprovecha al máximo tu año y alcanza tus metas con la plantilla de calendario anual de ClickUp.

Planifica, realiza el seguimiento y gestiona tus metas anuales con la plantilla de calendario anual de ClickUp.

Al comienzo de cada año, las empresas establecen metas ambiciosas que pretenden alcanzar antes de que termine el año. Sin embargo, con innumerables tareas y responsabilidades que requieren atención, es fácil que los líderes y los empleados pierdan de vista estas metas. Por eso es importante utilizar herramientas que te ayuden al seguimiento de todo.

Esta plantilla te ayuda a:

Planifica y organiza las tareas para todo el año.

Asigna tareas a los miembros del equipo.

Realiza un seguimiento de las metas y hitos de las iniciativas y proyectos del equipo.

Ten una visión clara de lo que se ha terminado y lo que queda pendiente.

Realiza un seguimiento del progreso de cada tarea y proyecto importante.

Ideal para: Realizar un seguimiento y gestionar las metas anuales, las tareas, los proyectos y los hitos para garantizar el cumplimiento de las metas anuales.

4. Plantilla de calendario semanal de ClickUp

Descargar esta plantilla Aprovecha al máximo tu semana con la plantilla de calendario semanal de ClickUp.

Visualiza y organiza tus tareas semanales de forma eficiente con la plantilla de calendario semanal de ClickUp.

Esta plantilla te ayuda a gestionar las tareas relacionadas con el trabajo, así como los compromisos personales y familiares, de forma similar a las aplicaciones de calendario familiar.

También te permite:

Identifica y ajusta los conflictos y solapamientos en la programación.

Realiza un seguimiento y revisa el progreso de cada tarea.

Completa las tareas antes de sus respectivas fechas límite.

Ideal para: Organizar y gestionar tareas semanales personales y de trabajo, y gestionar eficazmente los conflictos de agenda.

5. Plantilla de calendario de publicaciones de ClickUp

Descargar esta plantilla Mantén el control de tu estrategia de contenido con la plantilla de calendario de publicaciones de ClickUp.

Diseña planes de marketing eficaces y realiza el seguimiento de tu calendario de publicaciones en redes sociales con la plantilla de calendario de publicaciones de ClickUp.

Esta plantilla te ayuda a planificar, publicar y realizar el seguimiento del progreso de tu contenido en varios canales de redes sociales.

Con esta plantilla, podrás:

Planifica tu calendario de publicación de contenidos.

Optimice el proceso de creación, edición y aprobación de publicaciones.

Realiza el seguimiento de los plazos de entrega de contenido.

Clasifica las publicaciones por tipos de contenido, como artículos de blog, contenido de sitios web, vídeos, etc.

Organiza tu contenido por tema y canal.

Identifica oportunidades para optimizar el contenido.

Ideal para: programar y gestionar publicaciones en redes sociales, realizar el seguimiento de los plazos de entrega de contenido y optimizar las estrategias de publicación.

6. Plantilla de calendario editorial de ClickUp

Descargar esta plantilla Gestiona y cumple tus metas editoriales con facilidad utilizando la plantilla de calendario editorial de ClickUp.

Realiza un seguimiento de todas tus tareas editoriales con la plantilla de calendario editorial de ClickUp.

Esta plantilla te ayuda a gestionar tu calendario de contenido editorial y a cumplir tus metas de publicación. Te ayuda a programar y organizar tu contenido con las siguientes categorías en el calendario:

Nombre del contenido

Fecha de publicación

Canal

Tipo de contenido (como novedades de la empresa, historias de clientes, publicaciones patrocinadas, etc.).

Tipo de revisión (por ejemplo, mayor o menor)

Fase de marketing (como nuevo borrador, copia, diseño, corrección, aprobación del cliente y publicación)

Ideal para: Planificar y realizar el seguimiento de las tareas editoriales por fecha de publicación, tipo de contenido y fase de marketing.

7. Plantilla de calendario PTO de ClickUp

Descargar esta plantilla Realiza el seguimiento de las vacaciones de tu equipo con facilidad utilizando la plantilla de calendario de vacaciones de ClickUp.

Lleve un registro de las vacaciones pagadas de su equipo fácilmente con la plantilla de calendario de vacaciones pagadas de ClickUp.

Esta plantilla te ayuda a gestionar y realizar el seguimiento de las bajas, vacaciones y días festivos de los miembros de tu equipo.

Con esta plantilla, podrás:

Calcula el número exacto de horas y días libres.

Organiza las solicitudes de vacaciones por estados como «En revisión», «Aprobada», «Denegada», etc.

Obtén información sobre la disponibilidad del personal.

Identifica las carencias de personal actuales y futuras.

Planifica las necesidades de personal

Reduce el riesgo de conflictos de programación.

Ideal para: Realizar el seguimiento de las vacaciones pagadas de los miembros del equipo y gestionar la disponibilidad del personal.

8. Plantilla de calendario de contenido de ClickUp

Descargar esta plantilla Alcanza tus metas de generación de contenido con facilidad utilizando la plantilla de calendario de contenido de ClickUp.

Mantén el control de tus metas de generación de contenido con la plantilla de calendario de contenido de ClickUp.

Esta plantilla de calendario de contenido optimiza tu flujo de trabajo y garantiza la entrega y publicación puntuales del contenido. También te ayuda a organizar tu calendario con categorías, tales como:

Semana

Nombre de la tarea

Estado (como «Reunión informativa», «Redacción», «Revisión», «Finalización» y «Publicación»).

Pilares de contenido (como Actualizaciones de los lunes, Tutoriales prácticos de los martes, Consejos rápidos de los miércoles, Jueves felices, #AMA los viernes, Testimonios los sábados y Blog los domingos).

Fase de aprobación del cliente (por ejemplo, «Pendiente», «Necesita revisión» y «Aprobado»).

Fecha de publicación

Archivos relacionados

Valor

Notas

Ideal para: Planificar y organizar calendarios de contenido y cumplir las metas de generación y publicación de contenido.

💡 Consejo profesional: Acelera la generación de contenido y alcanza rápidamente tus metas de publicación con ClickUp Brain. Solo tienes que proporcionar indicaciones y esta herramienta basada en IA generará contenido personalizado con el tono y el lenguaje adecuados sobre el tema que desees.

9. Plantilla de planificador diario de ClickUp

Descargar esta plantilla Toma el control de tu día con la plantilla de planificación diaria de ClickUp.

Gestiona tus tareas diarias y optimiza tu tiempo con la plantilla de planificación diaria de ClickUp.

Esta plantilla mejora tanto la productividad como la organización y te ayuda a aprovechar al máximo tu día.

Con esta plantilla, podrás:

Clasifica tus tareas en categorías como trabajo, personal y metas.

Clasifica y agrupa las tareas por estado, como pendientes y completadas.

Prioriza las tareas según su importancia y urgencia.

Ideal para: Organizar y priorizar las tareas diarias, establecer metas y realizar el seguimiento del progreso para una gestión eficaz del tiempo.

10. Plantilla de calendario para equipos de ClickUp

Descargar esta plantilla Visualiza y crea horarios de trabajo equitativos para los equipos con la plantilla de horarios para equipos de ClickUp.

Crea un calendario de trabajo eficaz y equilibrado para tus equipos con la plantilla de calendario para equipos de ClickUp.

Esta plantilla te permite aclarar quién es responsable de qué y reduce la confusión y los malentendidos entre los miembros del equipo. Ayuda a garantizar que todos los miembros del equipo estén en sintonía y trabajen para alcanzar una meta común.

Esta plantilla te ayuda a:

Visualiza y planifica las cargas de trabajo de tu equipo.

Asigna tareas a equipos a nivel de grupo.

Asigna tareas a los miembros de un equipo a nivel individual.

Establece plazos para cada equipo.

Realiza ajustes en caso de solapamientos en la agenda o exceso de carga de trabajo.

Ideal para: crear horarios de trabajo equilibrados y claros para los equipos, asignar tareas a los equipos y gestionar la distribución de la carga de trabajo y los plazos.

Organiza tu agenda y mantente al día con tu trabajo con ClickUp

Las plantillas de calendario desempeñan un rol importante en tu vida personal y profesional, ya que te ayudan a organizar tu agenda diaria, semanal y mensual, a estar al día con tu trabajo y a mantener un buen equilibrio entre tu vida laboral y personal.

Aunque las plantillas de calendario de Notion están bien estructuradas, son personalizables y fáciles de usar, tienen algunos límites. Aquí es donde destacan plataformas más avanzadas como ClickUp. ClickUp ofrece una amplia gama de herramientas, desde plantillas avanzadas y altamente personalizables para la gestión del tiempo y el calendario hasta funciones de automatización e IA que facilitan la programación, la organización y la gestión del calendario.

Regístrate en ClickUp y aprovecha al máximo tu tiempo.