16 plantillas gratuitas para currículums en Documentos de Google

¿Estás cansado de mirar una página en blanco, tratando de averiguar cómo hacer que tu currículum destaque? ¡Aquí es donde las plantillas de currículum pueden resultar útiles!

Los Documentos de Google ofrecen varias plantillas gratuitas de aspecto profesional para ayudarte a crear un currículum destacado que llame la atención de los posibles empleadores.

Tanto si eres un recién graduado, un profesional con experiencia o estás buscando un cambio de carrera, estas plantillas están diseñadas para mostrar tus habilidades y experiencias de la mejor manera posible.

En este artículo, exploraremos 16 plantillas de currículum para Documentos de Google que se adaptan a diversos tipos de solicitantes de empleo. También te daremos consejos para personalizar estas plantillas según tu trayectoria profesional y destacar tus logros más impresionantes.

¡Creemos un currículum que te ayude a conseguir el trabajo de tus sueños! ✨

¿Qué hace que una plantilla de currículum de Documentos de Google sea buena?

Una buena plantilla de currículum para Documentos de Google no solo sirve para que tu currículum tenga un aspecto atractivo. Es una herramienta que te ayuda a presentar tus habilidades y experiencia de una forma clara, profesional y fácil de entender para los responsables de contratación.

Estos son algunos elementos clave que debes tener en cuenta:

Relevancia específica para el puesto: la plantilla de currículum debe destacar las habilidades y experiencias más relevantes para el puesto específico que solicitas. Debe ser lo suficientemente personalizable como para que puedas adaptar su contenido a la descripción y los requisitos del puesto.

Compatibilidad con ATS: Muchas empresas utilizan sistemas de seguimiento de candidatos (ATS) para seleccionar currículums. Asegúrate de que tu plantilla de currículum sea compatible con estos sistemas y evita utilizar formatos y gráficos complejos.

Orden cronológico inverso: la plantilla de currículum del documento de Google debe incluir tu experiencia laboral y tu formación en orden cronológico inverso para mostrar tus logros más recientes. Esto permite a los responsables de contratación ver rápidamente tu experiencia y habilidades más relevantes.

Secciones estructuradas: las plantillas de Documentos de Google bien estructuradas con secciones claramente definidas ayudan a los responsables de contratación a encontrar rápidamente la información que buscan.

Información de contacto destacada: en la plantilla de currículum que elijas, la información de contacto debe aparecer en la parte superior del currículum, para que los responsables de contratación puedan ponerse en contacto contigo fácilmente. También debe incluir espacio para añadir tu nombre, número de teléfono, dirección de correo electrónico y perfil de LinkedIn.

Destaca la información clave: la plantilla debe utilizar títulos, viñetas y texto en negrita para resaltar los detalles importantes y hacer que tu currículum sea más fácil de leer.

Diseño limpio: un diseño limpio con amplio espacio en blanco y un formato coherente hace que tu plantilla de currículum sea visualmente atractiva y fácil de leer.

Fácil legibilidad: la plantilla debe tener fuentes, tamaños y espacio claros en todo el documento. Una fuente y un tamaño de fuente coherentes crean un aspecto profesional y pulido.

16 plantillas gratuitas para currículums en Documentos de Google

Una de las principales ventajas de utilizar los Documentos de Google es que se trata de una herramienta basada en la nube. Puedes acceder a tu currículum y realizar la edición desde cualquier lugar con conexión a internet.

Ofrece accesibilidad global, lo que te permite colaborar con otras personas y compartir tu currículum fácilmente. Aquí tienes 16 de las mejores plantillas gratuitas de Documentos de Google:

1. Plantilla sencilla de currículum para gestor de proyectos de gestión de proyectos ATS de Smashing Docs

vía Smashing Docs

Los gestores de proyectos son los héroes olvidados de las organizaciones. Supervisan la planificación, ejecución y completación de los proyectos. La plantilla de currículum para gestor de proyectos Simple ATS de Smashing Docs es una plantilla sencilla diseñada para ayudar a los gestores de proyectos a mostrar de forma eficaz sus habilidades y experiencia a los posibles empleadores.

Tanto si estás empezando un nuevo trabajo como si eres un profesional con experiencia, esta plantilla genérica es adecuada para personas en todas las fases de su carrera. La estructura adaptable de la plantilla te permite destacar tus cualificaciones y logros más relevantes, independientemente de tu nivel de experiencia.

2. Plantilla de currículum en rojo intenso de Smashing Docs

vía Smashing Docs

La plantilla de currículum Bold Red de Smashing Docs está diseñada para equilibrar un aspecto profesional y elegante con las necesidades específicas de los estudiantes de secundaria. Aunque tu experiencia laboral sea limitada, esta plantilla pone mayor énfasis en tus habilidades y formación, destacando tu potencial y tus hábitos de trabajo.

El diseño intuitivo de la plantilla te permite realizar cambios fácilmente en Documentos de Google y adaptarla a tus necesidades específicas. Puedes modificar los colores, mover secciones o añadir tus toques personales para crear un currículum que refleje fielmente tu personalidad.

3. Plantilla de currículum creativo oscuro de Smashing Docs

vía Smashing Docs

Los solicitantes de empleo en campos creativos necesitan expresar su personalidad única. La plantilla de currículum Dark Creative de Smashing Docs presenta una estética futurista y dinámica con un elemento luminoso de color verde neón que rodea tu foto, creando una primera impresión cautivadora y memorable.

La combinación de colores oscuros y la tipografía llamativa de la plantilla le dan un toque vanguardista, lo que la hace ideal para profesionales creativos como visualizadores, directores de arte y diseñadores gráficos.

Solo tienes que hacer una copia y personalizarla de manera personalizada para destacar tus habilidades, experiencia y logros.

4. Plantilla sencilla para currículum vitae de Documentos de Google, de Smashing Docs

vía Smashing Docs

Aquí tienes una plantilla genérica de currículum para Documentos de Google que te ayudará a conseguir un trabajo, sea cual sea tu campo de especialización o la posición que solicites. La plantilla sencilla de currículum para Documentos de Google de Smashing Docs es ideal para profesionales de todos los campos.

Esta moderna plantilla de currículum presenta un diseño limpio y minimalista con una atractiva combinación de colores azules que garantiza que tus datos se lean y comprendan fácilmente. Con esta plantilla de currículum de Documentos de Google, podrás destacar sin esfuerzo tu trayectoria profesional, mostrar tus habilidades y detallar tu formación de forma clara y concisa.

La estructura básica de la plantilla facilita su personalización y adaptación a tus necesidades, lo que garantiza que tu currículum se ajuste a tus metas profesionales.

5. Plantilla de currículum profesional de GooDocs

vía GooDocs

¿Cansado de las plantillas de currículum genéricas que no reflejan tu personalidad y habilidades únicas? La plantilla de currículum profesional de GooDocs ofrece un enfoque fresco y moderno para crear un currículum pulido.

Diseñada para profesionales de un amplio intervalo de campos, desde desarrolladores y diseñadores web hasta gestores de proyectos y mucho más, esta versátil plantilla combina elementos grises, blancos y beige para crear un aspecto visualmente atractivo y profesional.

Con su formato completo de dos páginas, esta plantilla ofrece un amplio espacio para destacar tu experiencia relevante, referencias, formación, habilidades, actividades de voluntariado, intereses e idiomas. Los marcadores de posición editables facilitan su adaptación a tus necesidades específicas y representan con precisión tus metas profesionales para el trabajo.

6. Plantilla de currículum de derecho corporativo de GooDocs

vía GooDocs

Encontrar el trabajo adecuado en el competitivo campo del derecho corporativo puede resultar abrumador para muchos abogados. Uno de sus mayores retos es presentar de forma eficaz sus amplias cualificaciones, experiencias y logros.

Para hacer frente a este reto, la plantilla de currículum de derecho corporativo de GooDocs presenta un diseño de dos páginas diseñado para destacar tu candidatura de forma completa. El bloque estructurado dedicado a la información de contacto se encuentra en la parte izquierda de ambas páginas, lo que garantiza un fácil acceso para los reclutadores.

La plantilla ofrece un amplio espacio para detallar tu formación académica, incluyendo los títulos obtenidos, las instituciones a las que has asistido y cualquier curso relevante o distinción recibida. Puede destacar tu amplia experiencia como abogado corporativo, con espacio para detallar tus roles, responsabilidades y logros en cada fase de tu carrera.

7. Plantilla de currículum para entrenador de yoga de GooDocs

vía GooDocs

Esta plantilla de currículum para instructor de yoga de GooDocs es elegante y limpia, diseñada específicamente para capturar la esencia de la trayectoria profesional de un entrenador de yoga.

Esta plantilla de currículum para Documentos de Google ofrece un formato limpio y estructurado que te permite destacar tus habilidades, certificaciones y filosofía docente de forma clara y convincente. Incluye una sección única de «Sugerencias», que te permite destacar referencias de empleos anteriores y añadir un toque personal a tu perfil profesional.

Con esta plantilla, los instructores de yoga pueden presentar su trayectoria, habilidades y dedicación de una manera que refleje fielmente quiénes son. Esto la convierte en una herramienta poderosa para establecer conexiones con estudios, gimnasios u organizaciones de bienestar que buscan a alguien con su experiencia.

8. Plantilla de currículum para graduados de secundaria de GooDocs

vía GooDocs

Supongamos que eres un recién graduado de secundaria ansioso por embarcarte en tu trayectoria profesional. En ese caso, la plantilla de currículum para graduados de secundaria de GooDocs está diseñada para ayudarte a ofrecer un formato profesional y estructurado que causará una impresión duradera en los posibles empleadores.

Con su diseño de dos páginas, tendrás mucho espacio para mostrar tu candidatura y destacar tus cualificaciones más relevantes. La división visual en dos partes garantiza que la información secundaria se separe de los detalles cruciales, lo que hace que tu currículum sea fácil de leer y comprender.

La plantilla cuenta con 10 secciones para candidatos sin experiencia, incluyendo un resumen, experiencia laboral (incluidos trabajos a tiempo parcial y de verano), idiomas, conocimientos informáticos, habilidades sociales y técnicas, actividades extracurriculares y referencias.

9. Currículum sencillo para profesores de GooDocs

vía GooDocs

¿Eres un educador dedicado que busca un nuevo rol? El currículum simple para profesores de GooDocs ofrece una plantilla creativa diseñada específicamente para profesores.

Esta plantilla equilibra a la perfección la simplicidad y el impacto, proporcionando una panorámica clara y concisa de tus cualificaciones y logros. Aunque evita los detalles excesivamente coloridos, la plantilla incorpora un elemento de diseño sutil pero llamativo: una lámpara roja que ilumina todo tu currículum.

La sección «Experiencia» de esta plantilla te permite proporcionar ejemplos detallados de tu impacto en el aula. El contenido preescrito se centra en los logros que destacan las habilidades que buscan tus empleadores objetivo, lo que garantiza que tu currículum comunique eficazmente tu valor como educador.

10. Currículum de modelo de moda de GooDocs

vía GooDocs

Como modelo de moda, el reto suele ser crear un currículum que muestre de forma eficaz tu capacidad para exhibir ropa y accesorios de manera que resulten atractivos para los clientes potenciales. El currículum para modelos de moda de GooDocs está diseñado para abordar los retos comunes a los que se enfrentan los modelos en la industria de la moda.

Esta plantilla incluye una foto en blanco y negro de un modelo como imagen de fondo, lo que te permite personalizar el documento con tu imagen. El encabezado de la izquierda ofrece un amplio espacio para tu nombre e información de contacto, lo que garantiza que los posibles empleadores puedan acceder fácilmente a tus datos.

En la parte derecha de esta plantilla de currículum para documentos de Google, encontrarás secciones en las que detallar tu experiencia laboral y tus habilidades, incluyendo trabajos anteriores como modelo, fechas, descripciones y proyectos o colaboraciones destacados. En la parte izquierda, en la sección «Acerca de», puedes incluir tus objetivos profesionales, información personal y cualquier logro o reconocimiento relevante que te permita presentarte.

11. Plantilla de currículum para estudiantes universitarios de GooDocs

vía GooDocs

Las plantillas de currículum para universitarios son una herramienta valiosa para los estudiantes universitarios que buscan conseguir un trabajo, ya que proporcionan estructura, claridad y una presentación profesional, incluso para aquellos con experiencia limitada.

La plantilla de currículum para estudiantes universitarios de GooDocs es perfecta para recién graduados que buscan roles en diversos campos, incluyendo posiciones corporativas, recursos humanos, consultoría y más. Disponible en formatos de Documentos de Google y Microsoft Word, esta plantilla garantiza la compatibilidad entre diferentes plataformas.

El diseño limpio y moderno tiene la función de presentar un fondo blanco con un llamativo marco divisorio rojo, que separa eficazmente secciones clave como tu nombre, información de contacto, referencias y formación académica. Este diseño mejora la legibilidad y simplifica el proceso de creación del currículum.

12. Currículum vitae estético para desarrollador web de GooDocs

vía GooDocs

El currículum para desarrollador web estético de GooDocs está diseñado visualmente para cautivar a los empleadores.

Esta plantilla presenta una tranquila combinación de colores azul claro que crea un lienzo visualmente atractivo para destacar tus credenciales. El diseño limpio y moderno garantiza que tu currículum se centre en la elegancia y la simplicidad, lo que asegura que tu información se presente de forma clara y concisa.

La plantilla de currículum de Documentos de Google te permite mostrar tus habilidades técnicas de forma destacada con valoraciones, lo que proporciona una panorámica clara de tu dominio de varios lenguajes de programación y tecnologías.

13. Plantilla ilustrada para currículum de diseñador gráfico de GooDocs

vía GooDocs

Como diseñador gráfico, debes enviar un currículum tan impresionante visualmente como tus diseños. El currículum ilustrado para diseñadores gráficos de GooDocs ofrece una plantilla única y creativa diseñada para mostrar tu talento y estilo creativo.

Esta plantilla destaca por su suave tono beige y sus cautivadoras ilustraciones. Crea un ambiente cálido y acogedor que refleja tu personalidad creativa. Las secciones claras y estructuradas garantizan que tu información se presente de forma lógica y coherente.

Personaliza tu plantilla de currículum para destacar tu declaración, tus habilidades principales, tu experiencia laboral y tus datos de contacto. La plantilla te permite adaptar tu solicitud a los requisitos específicos del puesto y a diferentes roles y empresas.

14. Plantilla de currículum para entrenador físico de GooDocs

vía GooDocs

La plantilla de currículum para entrenadores físicos de GooDocs está diseñada para capturar la esencia de la experiencia de un profesional del fitness, presentando su carrera en un formato atractivo y visualmente llamativo. Esta plantilla puede mostrar tus años de experiencia y dedicación para ayudar a los clientes a alcanzar sus metas de fitness a través de una orientación personalizada y bien pensada.

Con su fondo gris minimalista y sus divisores rojos llamativos, el diseño equilibra profesionalidad y energía.

La sección «Acerca de mí» te ofrece la oportunidad de contar tu historia personal, creando una narrativa convincente que complementa los aspectos técnicos de tu currículum. En conjunto, estas funciones muestran tu trayectoria profesional de una manera que refleja tus habilidades, tu pasión y tu compromiso con el sector del fitness.

15. Plantilla de currículum suizo de Documentos de Google Template Gallery

A través de la galería de plantillas de Documentos de Google.

La plantilla de currículum suizo de la galería de plantillas de Documentos de Google es un diseño versátil y profesional, ideal para cualquier persona de diversos sectores y roles de trabajo.

La sección de experiencia es sencilla y te permite enumerar fácilmente tu historial laboral con descripciones de roles claras, en forma de párrafos, que recogen los detalles clave de tus funciones. Un aspecto único de esta plantilla es que los nombres de las empresas tienen mayor énfasis visual que los títulos de los roles, lo que puede resultar especialmente útil si el prestigio de tus antiguos empleadores dice mucho de tus cualificaciones. Sin embargo, puedes invertir fácilmente esta disposición si tus títulos de roles reflejan mejor tu progreso profesional o tu relevancia para el rol que buscas.

La sección de habilidades ofrece un formato organizado, que presenta tus habilidades en una lista vertical en la parte derecha del currículum. Esta configuración es perfecta para mostrar de forma concisa cómo puedes contribuir al puesto de trabajo con el que tienes como objetivo alcanzar.

16. Plantilla de currículum Spearmint de Documentos de Google Template Gallery

A través de la galería de plantillas de Documentos de Google.

La plantilla Spearmint Resume de la galería de plantillas de Documentos de Google ofrece un diseño fresco y versátil, adecuado para profesionales de todos los sectores.

Con su formato estructurado y con viñetas para las descripciones de los puestos de trabajo, ofrece una forma simplificada de mostrar los aspectos más destacados de tu carrera y tus responsabilidades, lo que facilita a los responsables de contratación absorber la información clave de un vistazo. Esto es especialmente beneficioso para quienes cambian de carrera o para los solicitantes sin experiencia, ya que el diseño de la plantilla te permite organizar diversos aspectos de tu trayectoria en puntos coherentes y concisos.

Esta plantilla se complementa con la plantilla de carta correspondiente en la galería de plantillas de Documentos de Google, lo que te permite combinar el currículum con una carta de presentación bien redactada que se adapta directamente al trabajo que estás solicitando.

¿Listo para realizar la selección de la plantilla perfecta para tus necesidades? ¡Genial! Pero, ¿qué sigue?

Con ClickUp, puedes encargarte de todo el proceso de creación del currículum y gestionar fácilmente tu búsqueda de empleo en una única y potente plataforma de productividad. ¡Empieza con la plantilla de currículum general de ClickUp!

Descargar esta plantilla ¡Utiliza la plantilla de currículum profesional y personalizable de ClickUp para conseguir rápidamente el trabajo de tus sueños!

Con ClickUp Docs, puedes empezar desde cero y crear un currículum destacado mientras mantienes organizada tu búsqueda de empleo. Más que un simple editor de documentos, Docs ofrece una solución colaborativa y completa para la gestión de documentos que te prepara para convertirte en un profesional de la redacción de currículums y el seguimiento de solicitudes.

Colabora en tiempo real, prueba diferentes fuentes para crear una presentación visualmente impactante y mejora tu currículum con ClickUp Documentos.

Así es como puedes mejorar tu currículum:

Edición de texto enriquecido : ve más allá del texto básico. Utiliza negrita, cursiva, títulos y fuentes personalizadas para que tu currículum destaque. Resalta tus mejores habilidades y logros para que destaquen.

Organización sin esfuerzo : haz que tu currículum sea fácil de navegar para los responsables de contratación. Utiliza viñetas para las habilidades clave, listas numeradas para la formación y sangría para crear una estructura clara dentro de cada sección.

Adaptado a cada rol : adapta tu currículum a cada rol añadiendo o eliminando fácilmente secciones como «Trabajo voluntario» o «Premios». De este modo, tu currículum se centrará exactamente en lo que exige la descripción del rol.

Comentarios en tiempo real: colabora con mentores del sector y obtén comentarios instantáneos. Puedes ver cómo revisan tu currículum en directo y añadir comentarios como adjuntos a secciones específicas, lo que te permite ajustar cada detalle.

ClickUp Brain se puede combinar con ClickUp Docs para optimizar tu currículum y disponer de un documento vivo que sea fácil de editar para ofertas de trabajo y a medida que cambie tu experiencia.

Genera contenido para tu currículum contextualizado a tu trabajo con ClickUp Brain.

A continuación te explicamos cómo puedes aprovechar el AI Writer for Work de ClickUp Brain para crear currículums destacados y explorar todo su potencial:

Indicaciones basadas en el rol : ClickUp Brain incluye indicaciones diseñadas para diversas funciones laborales. Te guía a través del proceso de creación del currículum, sugiriéndote qué secciones incluir, ideas de contenido y la mejor manera de mostrar tus habilidades y experiencia.

Generación de contenido con tecnología de IA : ¿Te cuesta expresar un logro clave o encontrar las palabras clave adecuadas para un currículum compatible con ATS? ClickUp Brain describe brevemente tus logros y sugiere palabras clave que pueden hacer que tu currículum destaque.

Personalización sin esfuerzo: ¿Estás solicitando varios puestos de trabajo? ¡No hay problema! Modifica fácilmente tu currículum para que se adapte a cada descripción de puesto. Solo tienes que resaltar las habilidades y logros relevantes y dejar que la opción «Preguntar a la IA» de los documentos te ayude a personalizar tu currículum para cada rol.

¿Qué más? Empieza tu búsqueda de empleo con las plantillas de mapas profesionales totalmente personalizables de ClickUp.

Descargar esta plantilla Organiza tu búsqueda de empleo con la plantilla de búsqueda de empleo de ClickUp: realiza el seguimiento de las solicitudes, gestiona los currículums y mantente al día de tu trayectoria profesional, todo en un solo lugar.

La plantilla de búsqueda de empleo de ClickUp es tu herramienta todo en uno para mantenerte organizado, realizar el seguimiento del progreso y conseguir el trabajo de tus sueños. Repleta de potentes funciones, esta plantilla te mantiene concentrado y en control durante toda tu búsqueda de empleo.

Creada con ClickUp Views, esta plantilla te permite:

Ten a mano una lista detallada de todas las ofertas de empleo. Consulta al instante el estado de las solicitudes, las fechas importantes y otros detalles de un solo vistazo.

Utiliza tableros Kanban personalizables para realizar un seguimiento visual de tus solicitudes. Mueve los trabajos entre fases como «Solicitado», «Entrevista telefónica» y otras para tener una idea clara de en qué punto te encuentras.

Planifica con antelación visualizando las próximas entrevistas, plazos y llamadas de seguimiento.

Esta plantilla también te permite programar recordatorios directamente en el Calendario para que nunca te pierdas ninguna actualización con estados de tareas de ClickUp:

Abierto : Empleos que te interesan y que están en tu radar.

Solicitado : solicitudes que has enviado y estás esperando respuesta.

Sin oferta: trabajos en los que no has recibido una oferta, para que puedas hacer un seguimiento de los rechazos y decidir si quieres volver a intentarlo más adelante.

También puedes organizar la información clave para la búsqueda de empleo con Campos personalizados de ClickUp:

Adjunta cartas de presentación personalizadas a cada solicitud de empleo directamente en la plantilla.

Guarda los nombres y la información de contacto de los responsables de contratación para acceder fácilmente a ellos.

Realiza un seguimiento de tu comunicación con posibles empleadores en un solo lugar.

Mantente al tanto del intervalo salarial de cada rol o anota tu remuneración objetivo.

Mejora tu carrera profesional con ClickUp.

Tu currículum es más que un simple trozo de papel: es tu primera oportunidad para causar una impresión duradera. Tanto si te incorporas al mercado laboral, como si das un giro estratégico a tu carrera o aspiras a un puesto ejecutivo, tu currículum es la clave para abrir nuevas oportunidades.

Entra en ClickUp, tu hub integral de búsqueda de empleo. Es tu centro de comandos para realizar el seguimiento, gestionar y controlar cada paso del proceso de solicitud.

Las vistas personalizables, los estados, las plantillas y las funciones basadas en IA garantizan que tu búsqueda de empleo sea lo más organizada y eficiente posible. Además, la perfecta integración con las herramientas de correo electrónico y Calendario te permite estar al tanto de los plazos, las entrevistas y los seguimientos.

¿Listo para dar el siguiente paso? ¡Regístrate hoy mismo en ClickUp y encuentra el trabajo de tus sueños!