las 10 mejores plantillas de hojas de encargo para 2024

Su equipo de ventas ha superado sus metas trimestrales y es hora de celebrarlo. Pero el verdadero reto empieza ahora, cuando hay que calcular las comisiones de ventas de cada miembro del equipo. Hay que tener en cuenta las comisiones escalonadas, el tipo de producto o categoría y las bonificaciones por superar los objetivos.

También hay muchos peros: si dos miembros han incluido la misma cuenta, ¿cómo atribuirá el crédito de ventas? ¿Cuál será la comisión en caso de que se produzcan devoluciones o cancelaciones?

Si está haciendo cálculos manuales, prepárese para que se le parta la cabeza. Puede evitar fácilmente esta molestia y obtener cálculos de ventas precisos con las plantillas de hojas de comisiones.

En este artículo, exploraremos las mejores plantillas de hojas de comisiones, destacando sus funciones y ventajas para ayudarle a encontrar la que mejor se adapte a las necesidades de su empresa.

¿Qué son las plantillas de hojas de comisiones?

Las plantillas de hojas de comisiones son prácticas herramientas de marketing y equipos de ventas para simplificar el cálculo y seguimiento de las comisiones de ventas. Estas plantillas ayudan a capturar con precisión detalles esenciales como los datos de ventas, las tasas de comisión y los pagos.

Incluso incluyen secciones para la información del vendedor, los totales de ventas, los porcentajes de comisión, las deducciones y los importes finales de las comisiones.

Las plantillas de hojas de comisiones tienen fórmulas incorporadas que calculan automáticamente los valores de las comisiones de acuerdo con las reglas definidas, ahorrando tiempo y recursos. También funcionan como excelentes herramientas de marketing de afiliación herramientas de marketing de afiliación, que le ayudan a realizar un seguimiento de todos sus equipos de ventas y comisiones de las campañas de marketing de afiliación y le proporcionan información para aumentar los beneficios.

Los particulares pueden utilizar plantillas de hojas de comisiones como herramientas de productividad para autónomos para registrar fácilmente los datos de los clientes, el pago de comisiones y las fechas de pago.

¿Qué hace que una plantilla de hoja de comisiones sea buena?

Una buena plantilla de hoja de comisiones debe ofrecer al menos dos cosas básicas: un seguimiento exhaustivo de las comisiones y cálculos precisos. Estas son las funciones clave que debe buscar:

Estructura clara: Una plantilla de hoja de precios de comisiones debe tener títulos, columnas y filas claras con información colocada de forma lógica para una navegación rápida y fácil. Esto ayuda a evitar errores al introducir o analizar los datos

Una plantilla de hoja de precios de comisiones debe tener títulos, columnas y filas claras con información colocada de forma lógica para una navegación rápida y fácil. Esto ayuda a evitar errores al introducir o analizar los datos Fórmulas incorporadas: Debe tener fórmulas precisas que se ajusten a la estructura de comisiones de la empresa. Tanto si se trata de tarifas escalonadas como de cuotas, su plantilla de hoja de comisiones debe manejar estas complejidades sin problemas. Esto facilita gestionar las comisiones de los afiliados asegurándose de que todos reciben exactamente lo que han ganado

Debe tener fórmulas precisas que se ajusten a la estructura de comisiones de la empresa. Tanto si se trata de tarifas escalonadas como de cuotas, su plantilla de hoja de comisiones debe manejar estas complejidades sin problemas. Esto facilita gestionar las comisiones de los afiliados asegurándose de que todos reciben exactamente lo que han ganado Campos de datos personalizados: Una buena hoja de comisiones debe ofrecer campos de datos personalizables para que pueda obtener rápidamente información detallada basada en los nombres de los agentes de ventas, el producto o servicio vendido, el importe de la venta y la tasa de comisión. También puede ser útil añadir campos adicionales para el seguimiento de métricas específicas o indicadores de rendimiento

Una buena hoja de comisiones debe ofrecer campos de datos personalizables para que pueda obtener rápidamente información detallada basada en los nombres de los agentes de ventas, el producto o servicio vendido, el importe de la venta y la tasa de comisión. También puede ser útil añadir campos adicionales para el seguimiento de métricas específicas o indicadores de rendimiento Flexibilidad: Sus plantillas deben adaptarse a las diferentes estructuras de comisiones y necesidades de la empresa. Debe ser personalizable para que pueda actualizar fácilmente las tasas de comisión, las líneas de productos o los territorios de ventas sin tener que rehacer toda la plantilla

Las 10 Mejores Plantillas Gratuitas de Hojas de Comisiones

¿Listo para ordenar sus comisiones y mejorar el rendimiento de su equipo? Aquí tiene 10 plantillas de hojas de comisiones gratis, gratuitas/a plantillas para autónomos y empresas para simplificar los pagos:

1. Plantilla de hoja de comisiones ClickUp

Plantilla de hoja de comisiones de ventas de ClickUp

¿Cansado de gestionar múltiples hojas de cálculo y de hacer cálculos manuales para las comisiones de ventas? Pruebe Plantilla de hoja de comisiones de ClickUp para agilizar el seguimiento de las comisiones. Le ayuda a analizar los logros de ventas individuales, calcular las comisiones de ventas y bonificaciones para cada empleado, y medir métricas de ventas como el retorno de la inversión (ROI) o el coste por venta.

Puede visualizar el rendimiento individual y del equipo con Paneles de ClickUp , lo que facilita la identificación de tendencias de ventas, la búsqueda de áreas de mejora y la realización de presupuestos y previsiones de ventas.

Con esta plantilla, podrá identificar a los vendedores de mayor rendimiento, establecer metas alcanzables y tomar decisiones basadas en datos para hacer crecer su empresa. Actúa como un analista virtual para impulsar el intento correcto de su equipo de ventas.

2. Plantilla de hoja de comisiones de nivel intermedio de ClickUp

Plantilla de hoja de comisiones de nivel intermedio de ClickUp

Plantilla de hoja de comisiones de nivel intermedio de ClickUp está diseñada para manejar estructuras de comisiones más complejas sin sudar la gota gorda. Puede añadir campos personalizados, como descripciones detalladas de los productos, precios por producto y número de unidades vendidas para calcular las comisiones totales.

Esta plantilla también le permite añadir una lista de control para hitos de ventas y comisiones escalonadas, ayudándole a gestionar ciclos de ventas complicados. Es perfecta para equipos de ventas en crecimiento que tienen múltiples productos y agentes de ventas. También puede hacer un seguimiento del rendimiento individual y del equipo para asegurarse de que se están cumpliendo las metas de ventas.

Además, la plantilla incluye una sección de seguimiento de actividades en la que puede llevar una pestaña de las distintas actividades del proyecto.

3. Plantilla de seguimiento de comisiones ClickUp

Plantilla de seguimiento de comisiones de ClickUp

¿Desea realizar un seguimiento de los gastos de ventas de su organización? Plantilla de seguimiento de comisiones de ClickUp puede ayudar. Proporciona una vista detallada de las comisiones ganadas por los distintos miembros del equipo. También puede supervisar el progreso de las metas de los representantes de ventas y visualizar su rendimiento.

Lo mejor es que puede hacer un seguimiento de todo el ciclo de vida de las ventas de las distintas cuentas con estados personalizados, como "Nuevo cliente potencial", "Acuerdo de compra enviado" y "En curso", y calcular las comisiones en función de los hitos alcanzados.

Los Campos personalizados le ayudan a obtener una rápida panorámica del estado de las comisiones. Puede cambiar entre 14 atributos para comprobar el valor real de las comisiones, las fechas de cierre y los contactos. Una vez que tenga los datos en su sitio, elija la opción Vista Tabla en ClickUp para construir su propia hoja de cálculo personalizada e informe de comisiones.

4. Plantilla de información de comisiones de ClickUp

4.Plantilla de información de comisiones de ClickUp

Tanto si trabaja con agencias o autónomos para adquisición de clientes o tiene un gran equipo de ventas interno, necesita establecer y comunicar claramente las políticas de comisiones. Plantilla de información sobre comisiones de ClickUp le ayuda a crear una estructura definida sobre cómo y cuándo se pagarán las comisiones. Esto mejora la transparencia y garantiza el pago puntual.

La plantilla también proporciona visibilidad de principio a fin en todo el ciclo de vida de una comisión y le permite supervisar el progreso del equipo. Puede realizar un seguimiento del nombre de la tarea, asignar estados, añadir fechas límite de pago y calcular la comisión en función del tamaño de la operación. Tanto si gestiona vendedores individuales como un equipo entero, esta plantilla le ayuda a mantenerse organizado y a maximizar sus ganancias.

Utilice la vista Estado para supervisar el progreso del proyecto, la vista Proyectos para organizar y almacenar la información del proyecto de comisiones y la vista Pagos pendientes para realizar un seguimiento de las comisiones no pagadas.

5. Plantilla de seguimiento de ventas ClickUp

Plantilla de seguimiento de ventas ClickUp

En Plantilla de seguimiento de ventas ClickUp es una herramienta fácil de usar para ajustar y revisar los objetivos de ventas, identificar tendencias, y hacer un seguimiento del rendimiento. Para empresas, esta plantilla ayuda a calcular el total de comisiones que deben enviarse a los vendedores. Los particulares pueden utilizar esta plantilla para gestión de proyectos para autónomos seguimiento de sus metas y cálculo de comisiones.

La plantilla también le ayuda a visualizar el rendimiento del equipo de ventas y a tomar decisiones basadas en datos para optimizar el proceso de ventas. Puede realizar un seguimiento rápido del rendimiento del equipo utilizando funciones como Hitos de ClickUp para indicar victorias significativas en cada acuerdo. Funciones adicionales como ClickUp Control de tiempo y la automatización también garantizan una gestión de proyectos sin fisuras para los equipos de ventas.

6. Plantilla KPI de ventas ClickUp

Plantilla KPI de ventas ClickUp

El seguimiento de los KPI de ventas individuales, como los ingresos por ventas, el volumen de ventas y las tasas de retención de clientes, es importante para calcular las comisiones de forma objetiva. La plantilla Plantilla de KPI de ventas de ClickUp puede ayudarle.

Puede ajustar metas y realizar un seguimiento de los KPI en todas las fases del embudo de ventas, motivar a su equipo para que alcance metas comunes y mejorar gestión de clientes .

Los estados y campos personalizados de esta plantilla le permiten capturar datos vitales, como "Intentos de venta", "Valor de los presupuestos" e "Ingresos por ventas repetidas" Además, con vistas personalizadas como Informe Semanal, Informe Mensual y Tablero de Ingresos por Mes, puede organizar fácilmente toda la información necesaria.

La plantilla mejora la visibilidad, fomenta la transparencia y acelera la toma de decisiones al proporcionar una vista clara de sus métricas de ventas.

7. Plantilla de canal de ventas ClickUp

Plantilla de canal de ventas ClickUp

Plantilla de canal de ventas de ClickUp es la herramienta definitiva para gestionar y optimizar cada fase del proceso de ventas. Le permite realizar fácilmente un seguimiento de todo el embudo de ventas, gestionar los datos de los clientes con una interfaz de arrastrar y soltar y priorizar los clientes potenciales en función de su urgencia, valor y potencial.

La vista de POE de ventas de esta plantilla optimiza el proceso de ventas agilizando el flujo de trabajo y el seguimiento del progreso en las distintas fases de ventas. Utilice la vista Box para obtener una representación visual de su canal de ventas y supervisar el progreso mediante la clasificación de tareas en 30 estados distintos, como Churned, Attention Needed, Up For Renewal, Follow Up y Qualified Prospect.

También puede enviar información relevante al equipo de marketing para que optimicen sus campañas y estrategias en función de las tendencias de los clientes.

8. Plantilla de hoja de comisiones de ventas by TemplateLab

página de inicio laboratorio de plantillas En Plantilla de hoja de comisiones de ventas de TemplateLab simplifica el cálculo y seguimiento de las comisiones de su equipo de ventas. Añade información esencial como nombres de representantes de ventas, importes de ventas, tasas de comisión y deducciones para calcular fácilmente los pagos finales de comisiones.

Puede adaptar la plantilla para incluir diversas métricas, como objetivos de ventas, ventas realizadas, porcentajes de comisiones y deducciones. Con esta plantilla, puede reducir las conjeturas, disfrutar de una visibilidad clara del rendimiento y los ingresos de su equipo y tomar decisiones basadas en datos para aumentar las ventas.

9. Plantilla de Hoja de Comisiones de Producto by SlideTeam

via equipo deslizante

En Plantilla de hoja de comisión de productos le ayuda a presentar fácilmente las perspectivas trimestrales. Elabora un informe de ventas y comisiones de productos conciso y a la vez completo en una página para ejecutivos.

Puede crear una lista de precios para cada producto y utilice gráficos y embudos para mostrar los productos con mayores ventas.

Esta plantilla de informes incluye un resumen de la hoja de comisiones, detalles del asociado (nombre, área, fechas de inicio y finalización), productos más vendidos, datos de rendimiento (KPI), estadísticas regionales de ventas, métricas de embudo y una hoja detallada de comisiones por producto.

10. Plantilla de comisiones de ventas escalonadas por coeficiente

página de inicio coeficiente Las comisiones por ventas escalonadas son como subir de nivel en un videojuego: cuantas más ventas realices, más alto subirás de nivel y desbloquearás mejores recompensas y bonificaciones. Los representantes de ventas obtienen comisiones más altas a medida que alcanzan nuevos objetivos de ventas, lo que les motiva a seguir subiendo de nivel.

Este Plantilla de comisiones de ventas escalonadas le ayuda a añadir diferentes niveles basados en las metas de ventas y la tasa de comisión para cada nivel. Sólo tiene que introducir los valores de ventas, y la plantilla proporciona automáticamente el valor de la comisión de acuerdo con la tasa definida.

¿Cuál es la ventaja? Simplifica el proceso de cálculo de comisiones, ahorrándole tiempo y reduciendo errores.

Gestione las comisiones de ventas sin esfuerzo con ClickUp

El cálculo manual de las comisiones de ventas requiere mucho esfuerzo y puede incluso dar como resultado cifras incorrectas. Ahórrese el trabajo y utilice las sencillas e intuitivas plantillas de comisiones de ClickUp.

Las plantillas de hojas de comisiones pueden ayudarle a realizar un seguimiento de todas las comisiones en un solo lugar, filtrar las comisiones en función de categorías personalizadas, mejorar la transparencia e impulsar el rendimiento del equipo.

Al proporcionar visibilidad de los datos en tiempo real, cálculos automatizados y una perfecta integración con sus procesos de ventas, ClickUp le ayuda a mantenerse organizado y centrado en la consecución de sus metas financieras. Registrarse en ClickUp gratis/a para clasificar las comisiones y poder concentrarte en cerrar tratos y generar ingresos.