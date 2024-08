Probamos el mejor software CRM de Indonesia

¿Sabía que Indonesia ocupa el cuarto lugar entre los países con mayor población digital del mundo Cuenta con más de 200 millones de usuarios de Internet, y se prevé que ese número siga aumentando. A esto hay que añadir la rápida expansión de el comercio electrónico y la venta minorista en línea en el país. Esto se traduce en una gran oportunidad para su empresa

¿Y sabes qué te resultará útil para gestionar tantos clientes? Un software de gestión de la relación con el cliente que mantendrá a sus clientes contentos, organizados y ¡volviendo a por más!

Para ayudarte a encontrar la plataforma CRM perfecta para empresas indonesias, mi equipo y yo hemos evaluado 10 programas CRM. Puede elegir uno de la lista en función de las necesidades de su empresa. Pero antes de eso, debe saber qué funciones clave debe buscar y priorizar en este software CRM.

¿Qué debe buscar en un software CRM?

Al revisar estos sistemas CRM, me centré en lo siguiente componentes clave de CRM que influyen directamente en el rendimiento diario de un equipo de ventas y en la satisfacción del cliente, y funciones específicas para Indonesia, como las opciones de centro de datos y el cumplimiento de la normativa indonesia sobre privacidad de datos, como UU ITE.

Estos son algunos de los aspectos que he buscado:

Eficacia de la gestión de clientes potenciales: Empecé por evaluar las capacidades de gestión de clientes potenciales de la herramienta CRM, como la puntuación, la cualificación y la nutrición, ya que la conversión de clientes potenciales es una parte fundamental del trabajo de un equipo de ventas

Automatización de ventas: Otra área de interés fueron las funciones de automatización, en particular la capacidad de crear secuencias automatizadas de correo electrónico para la nutrición de clientes potenciales y la automatización de tareas de entrada de datos, como el registro de llamadas y la actualización de la información de contacto

Colaboración : Con tantas personas implicadas en el cierre de acuerdos, especialmente en el caso de las corporaciones, las funciones de colaboración son imprescindibles. Algunosfunciones de colaboración de CRM que me parecieron interesantes fueron los clientes potenciales de propiedad compartida, los paneles de equipo y el chat

Elaboración de informes : Las herramientas de CRM deben ir más allá de los informes básicos: paneles personalizables, elaboración de previsiones e información basada en datos

Aplicación móvil : Nunca se sabe cuándo un cliente potencial se pondrá en contacto con usted. Una app, aplicación móvil que le permita estar al tanto de sus operaciones mediante el seguimiento de la actividad de los clientes potenciales puede resultarle muy útil

Inteligencia artificial (IA) : Con la IA en aumento, también probé herramientas de CRM para funciones de IA, especialmente visualización de datos y análisis predictivo, ya que pueden ayudar mucho en el proceso de ventas

: Con la IA en aumento, también probé herramientas de CRM para funciones de IA, especialmente visualización de datos y análisis predictivo, ya que pueden ayudar mucho en el proceso de ventas Centros de datos: He dado prioridad a las herramientas de CRM que tienen opciones de residencia de datos en la región APAC para cumplir con la normativa indonesia sobre privacidad de datos

Para formar una perspectiva completa, también leí los comentarios de los usuarios en plataformas de revisión independientes para averiguar dónde se encuentra cada plataforma de CRM e identificar sus fortalezas, debilidades y funciones destacadas.

Ahora, permítanme presentarles los 10 mejores programas de CRM de los que pueden beneficiarse Indonesia y las empresas indonesias.

Los 10 mejores software CRM para usar en 2024

Desde la calificación de clientes potenciales y la gestión de su pipeline hasta la ejecución de campañas personalizadas a escala y el impulso del crecimiento con perspectivas procesables, estos 10 Soluciones de software CRM pueden ayudarle a gestionar las operaciones de ventas de forma más eficaz.

1. ClickUp: El mejor sistema de gestión de proyectos CRM todo en uno

Utilice las vistas de ClickUp para organizar sus prospectos y segmentarlos

ClickUp es una plataforma de gestión del trabajo todo en uno con muchas funciones que incluyen la gestión de proyectos, la automatización y la asistencia de IA, lo que le facilita la gestión de todos los procesos de su empresa desde un solo lugar.

Visite ClickUp CRM es conocida por sus funciones de gestión de bases de datos, automatización y elaboración de informes.

Explorémoslas en detalle.

Crear una base de datos central de clientes

Introduzca todos los datos de sus clientes en un sistema CRM para que se convierta en su única fuente de verdad. Permita a los representantes de ventas crear carpetas, subcarpetas y listas para crear jerarquías y organizar mejor las cuentas de los clientes.

Organice la información de los clientes en diferentes carpetas y subcarpetas para facilitar su clasificación

Una vez creadas las carpetas para los distintos clientes, puede aprovechar las etiquetas, estados, filtros y ubicaciones geográficas para clasificarlos. Esto puede ayudar:

a los equipos de ventas realizar un seguimiento de los clientes potenciales, priorizarlos y gestionar los pedidos con facilidad

realizar un seguimiento de los clientes potenciales, priorizarlos y gestionar los pedidos con facilidad Los equipos de marketing elaboran campañas de CRM dirigidas y configuran automatizaciones de marketing segmentadas

Añada la dirección de su cliente al sistema CRM y utilice la vista Mapa de ClickUp para planificar sus rutas de seguimiento en persona

También puede utilizar la Plantilla ClickUp CRM para organizar todos los detalles de sus cuentas y actividades para mejorar sus procesos de ventas. Con la plantilla, podrá:

Estructurar su base de datos de clientes con estados, etiquetas y campos personalizados, y obtener una visión completa de sus cuentas

con estados, etiquetas y campos personalizados, y obtener una visión completa de sus cuentas Filtrar las cuentas en función del tamaño de la operación, el estado, el sector o cualquier otro criterio relevante para priorizar las operaciones con mayor potencial

o cualquier otro criterio relevante para priorizar las operaciones con mayor potencial Cree un libro de jugadas de ventas con diferentes recursos, como sus planes de precios y plantillas de presupuestos, para que su equipo de ventas pueda acceder a ellos fácilmente

con diferentes recursos, como sus planes de precios y plantillas de presupuestos, para que su equipo de ventas pueda acceder a ellos fácilmente Utilice la vista de Calendario de ClickUp para obtener una vista panorámica de todas sus reuniones

Realice un seguimiento de los datos de sus clientes y del proceso de ventas a través de la plantilla de CRM de ClickUp

Automatización de los procesos de ventas

Automatización del equipo de ventas para gestionar tareas rutinarias como la asignación de clientes potenciales y la actualización del estado

ClickUp cuenta con un constructor de automatización if/then fácil de usar que le permite ejecutar automatizaciones basadas en diferentes desencadenantes y acciones. Por ejemplo, puede desencadenar un correo electrónico cuando un cliente potencial pasa de una fase a otra o notificar a un BDR cuando un nuevo cliente potencial se incorpora al proceso.

Aquí tiene otras ideas de automatización:

Cambie el estado de un cliente potencial de caliente a cálido o frío si no responde durante un periodo determinado

Desencadenar actualizaciones de estado en función de las acciones del cliente potencial

Establecer flujos de trabajo de ventas personalizados para diferentes pipelines en función de los detalles y la actividad del cliente

Ajustar paneles personalizados

Inserte widgets, cree gráficos y utilice filtros para obtener información detallada sobre su equipo de ventas

Con más de 50 widgets personalizables, ClickUp CRM le permite adaptar sus paneles para centrarse en las métricas más importantes. Analice el estado del equipo de ventas, realice un seguimiento de las interacciones con los clientes e identifique tendencias, todo ello con una cómoda interfaz de arrastrar y soltar.

Pero aún mejor es la estrecha integración de ClickUp Brain con su sistema CRM. ClickUp Brain es el copiloto de IA de ClickUp, que actúa como asistente virtual de su equipo de ventas, ayudándoles a extraer perspectivas procesables y a encontrar información rápidamente.

Encuentre información, resuma registros de reuniones y obtenga información práctica con ClickUp Brain

Desde resumir paneles hasta responder preguntas basadas en datos históricos de clientes e incluso redactar correos electrónicos personalizados basados en esos datos, ClickUp Brain puede ser un servicio de increíble valor añadido.

Además, ClickUp -a través de AWS- permite a las empresas alojar sus datos en cualquier lugar del mundo, y los clientes indonesios pueden conservar los datos de sus clientes en Australia o Singapur.

Las mejores funciones de ClickUp

Centralice los datos de los clientes : Cree una base de datos de clientes unificada con carpetas, subcarpetas y listas para evitar los silos de datos

: Cree una base de datos de clientes unificada con carpetas, subcarpetas y listas para evitar los silos de datos Ejecute flujos de trabajo segmentados: Utilice funciones como etiquetas, filtros y estados personalizados para crear canalizaciones personalizadas y ejecutarlascampañas CRM personalizadas *Reduzca la carga de trabajo: Configurar la automatización para el trabajo repetitivo, como sincronizar datos de otras fuentes, asignar clientes potenciales y gestionar otros procesos de ventas, como los seguimientos

Utilice funciones como etiquetas, filtros y estados personalizados para crear canalizaciones personalizadas y ejecutarlascampañas CRM personalizadas *Reduzca la carga de trabajo: Configurar la automatización para el trabajo repetitivo, como sincronizar datos de otras fuentes, asignar clientes potenciales y gestionar otros procesos de ventas, como los seguimientos Automatización del seguimiento : Utilice la función de correo electrónico integrada en ClickUp para desencadenar el envío de correos electrónicos en función de diferentes factores desencadenantes, como el envío de formularios, cambios en el estado o las prioridades de los clientes potenciales, o fechas

: Utilice la función de correo electrónico integrada en ClickUp para desencadenar el envío de correos electrónicos en función de diferentes factores desencadenantes, como el envío de formularios, cambios en el estado o las prioridades de los clientes potenciales, o fechas Colabore con su equipo : ¿Tiene algún comentario o necesita una actualización? UtiliceVista del chat de ClickUp y las funciones de comentarios para hacer preguntas contextuales y proporcionar sugerencias

: ¿Tiene algún comentario o necesita una actualización? UtiliceVista del chat de ClickUp y las funciones de comentarios para hacer preguntas contextuales y proporcionar sugerencias Obtenga información práctica: Cree gráficos e informes de ventas personalizados y utilice ClickUp Brain para extraer información significativa de dichos informes

Límites de ClickUp

ClickUp Brain es una función de pago, por lo que deberá suscribirse a uno de sus planes para tener acceso a ella

Algunos usuarios han informado de una curva de aprendizaje pronunciada debido al número de soluciones y personalizaciones que ofrece la plataforma

Precios de ClickUp

Free Forever : gratuito/a

: gratuito/a Ilimitado : 7 $/usuario/mes

: 7 $/usuario/mes Empresa : 12 $/usuario/mes

: 12 $/usuario/mes Empresa : Contactar para precios

: Contactar para precios ClickUp Brain está disponible en todos los planes de pago por 7 $/mes por miembro del entorno de trabajo de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2 : 4.7/5 [9500+ reseñas]

: 4.7/5 [9500+ reseñas] Capterra: 4.6/5 [4000+ reseñas]

2. Salesforce: Lo mejor para equipos de ventas de corporaciones

vía Salesforce Salesforce no necesita presentación: es una de las soluciones de software CRM más antiguas con una amplia base de usuarios y un gran ecosistema de socios e integraciones. Salesforce, un CRM altamente escalable, es conocido tanto por sus capacidades de personalización como de análisis, lo que lo convierte en un CRM popular para la mayoría de las corporaciones de nivel empresarial.

Una cosa que me gustó especialmente de Salesforce CRM es cómo reúne soluciones de gestión de equipo de ventas, ingresos y socios en una sola plataforma.

Por ejemplo, pude realizar el seguimiento del proceso de compra de un cliente específico, incluido el contacto inicial a través de una campaña de marketing gestionada en Salesforce, hasta la venta final, que incluía un descuento ofrecido por una empresa asociada, dentro de la misma interfaz.

Esto significa que no sólo puede conocer el historial de un cliente y cómo se conecta con sus ingresos, sino también cómo los distintos canales, como socios y afiliados, contribuyen a sus ventas e ingresos.

Salesforce está empezando a convertirse en un actor tecnológico clave en la región de Indonesia y recientemente se ha asociado con KOMINFO para ofrecer formación en CRM a los indonesios. Su objetivo es formar a 100.000 estudiantes en 3 años.

Las mejores funciones de Salesforce

Evalúe su rendimiento de ventas a nivel individual, de equipo y de territorio para hacerse una idea de cómo afectan los distintos factores a su estrategia de comercialización

Utilice el calendario de confirmación basado en IA de Salesforce para ejecutar escenarios hipotéticos y averiguar cómo puede contribuir su cartera de proyectos a las metas de ingresos

Cree "programas de ventas" para los representantes de desarrollo de nuevas empresas, proporcionándoles las plantillas y los recursos que necesitan para vender mejor

Límites de Salesforce

Tanto la implementación como la migración de Salesforce son procesos que requieren mucho tiempo

Algunos usuarios consideran que la interfaz de usuario no es intuitiva, ya que prolonga el proceso de incorporación y dificulta la búsqueda de funciones y el ajuste de personalizaciones

Precios de Salesforce

Starter Suite : 24 $/usuario al mes

: 24 $/usuario al mes Profesional : 80 $/usuario al mes

: 80 $/usuario al mes Empresa : 165 $/usuario al mes

: 165 $/usuario al mes Ilimitado : 330 $/usuario al mes

: 330 $/usuario al mes Equipo de ventas Einstein 1: 500 $/usuario al mes

Valoraciones y reseñas de Salesforce

G2: 4.3/5.0 [19,800+ reseñas]

4.3/5.0 [19,800+ reseñas] Capterra: 4.4/5.0 [18,300+ reseñas]

3. HubSpot: El mejor software CRM para startups en fase inicial

vía HubSpot Hubspot es una plataforma CRM extremadamente fácil de usar y de aspecto moderno, por lo que es una buena opción para las pequeñas empresas que acaban de empezar con sus programas de ventas.

Lo comprobé de primera mano durante las pruebas. La interfaz era intuitiva y limpia, y el ajuste de la gestión básica de contactos y de los pipelines de ventas no me llevó mucho tiempo.

Su plan gratuito admite hasta cinco usuarios y ofrece funciones como bots conversacionales, mensajes enlatados y chatear. Esto ayuda a las nuevas empresas a tener muchas cosas terminadas incluso antes de convertirse en suscriptores.

Como Hubspot comenzó como una plataforma de marketing, viene con algunos de los flujos de trabajo de gestión de campañas más robustos, incluyendo pruebas A/B y plantillas de correo electrónico, que he visto en los CRM para ayudar a un mejor compromiso con el cliente.

Esta estrecha integración entre las herramientas de ventas y marketing fue particularmente útil, y pude ver cómo sería beneficioso para las pequeñas empresas con recursos limitados.

Además, si estás empezando a utilizar un software de CRM [o tienes flujos de trabajo complicados], puedes aprovechar la experiencia de agencias asociadas locales autorizadas por HubSpot que pueden ayudarte a configurarlo rápidamente.

Las mejores funciones de HubSpot

Atrae a tus clientes potenciales con flujos de trabajo de prospección personalizados y campañas de correo electrónico automatizadas

Graba y registra llamadas directamente desde tu navegador para hacer un seguimiento de las conversaciones con los clientes

Mejora tu ciclo de ventas con la herramienta de presupuestos de ventas de Hubspot que es compatible tanto con firmas digitales como con enlaces de pago incrustables

Ejecuta campañas ABM con funciones como la puntuación de empresas y plantillas listas para usar

Limitaciones de HubSpot

Se centra más en campañas y secuencias de correo electrónico que en la gestión de leads

Opciones limitadas de (elaboración de) informes y automatización de ventas

Precios de HubSpot

Gratuito

Hub de ventas profesional : 90$/usuario al mes

: 90$/usuario al mes Sales Hub Enterprise: 150 $/usuario al mes

Valoraciones y reseñas de HubSpot

G2: 4.4/5.0 [11,200+ reseñas]

4.4/5.0 [11,200+ reseñas] Capterra: 4.5/5.0 [4000+ reseñas]

4. Microsoft Dynamics 365: El mejor software CRM + ERP con IA para grandes empresas

vía Microsoft Dynamics 365 Microsoft Dynamics 365, con su profunda integración con las capacidades de Microsoft Copilot, es una gran opción para los equipos de ventas empresariales centrados en la productividad.

Mientras redactaba un correo electrónico para un cliente, Copilot sugirió contenido personalizado basado en las interacciones anteriores del cliente y marcó automáticamente la posible falta de información de consentimiento. Esto me ayudó a garantizar tanto un mensaje más relevante como el cumplimiento de la GDPR.

La Automatización impulsada por IA de Copilot también puede ayudarle a redactar correos electrónicos, automatizar seguimientos, generar resúmenes de llamadas y obtener sugerencias para los siguientes pasos.

Otra función que me llamó la atención es la "actualización automática de datos de consentimiento" Esta función actualiza automáticamente los datos de consentimiento de un usuario en su cuenta de correo electrónico base de datos de clientes ahorrando un valioso tiempo a los representantes de ventas y garantizando la exactitud de los datos.

Además, Microsoft Dynamics 365 es uno de los pocos CRM con una Paquete de idioma indonesio bahasa para que pueda localizar la plataforma y mejorar la experiencia de usuario de sus equipos locales.

Las mejores funciones de Microsoft Dynamics 365

Priorice los clientes potenciales y centre los acuerdos de alto valor con la puntuación de clientes potenciales impulsada por IA

Ajuste los indicadores clave de rendimiento [KPIs] para cada equipo y realice un seguimiento del progreso con gráficos incrustables

Genere un cronograma de las interacciones con los clientes con Microsoft Copilot

Ahorre tiempo y mejore la eficiencia del equipo con flujos de trabajo de ventas automatizados

Limitaciones de Microsoft Dynamics 365

La mayoría de sus funciones avanzadas tienen un coste adicional, por lo que resulta caro para las medianas empresas

Dado que Microsoft Dynamics adopta un enfoque de CRM basado en departamentos, puede aislar los datos de los clientes y dificultar la comunicación entre equipos, lo que dificulta la gestión interdepartamentalEstrategias de CRM Precios de Microsoft Dynamics 365

Profesional de ventas : 65 $/usuario al mes

: 65 $/usuario al mes Empresa de ventas : 95 $/usuario al mes

: 95 $/usuario al mes Equipo de ventas Premium : 135 $/usuario al mes

: 135 $/usuario al mes Ventas por relaciones Microsoft: 162 $/usuario al mes

Valoraciones y reseñas de Microsoft Dynamics 365

G2: 3.8/5.0 [1500+ reseñas]

3.8/5.0 [1500+ reseñas] Capterra: No hay suficientes reseñas

5. Zoho CRM: La mejor plataforma CRM asequible para PYMES

vía Zoho CRM Si eres una pequeña o mediana empresa que busca un CRM rentable, entonces puedes probar Zoho CRM. Su plan Enterprise no sólo es más asequible que muchas otras herramientas CRM de esta lista, sino que también incluye funciones avanzadas de IA y automatización.

La automatización inteligente de Zoho realmente me impresionó. Me ayudó a agilizar las tareas de lead nurturing mediante el envío automático de secuencias de correo electrónico personalizadas basadas en desencadenantes predefinidos. Además, Zoho CRM también tiene una sólida función de integración de WhatsApp Business, especialmente útil para un país como Indonesia, que tiene más de 100 millones de usuarios 86.9M de usuarios activos de WhatsApp .

Lo mejor es su hub para desarrolladores, que te da libertad de personalización. Puedes crear tus propias integraciones, alertas personalizadas y apps con roles específicos para tus equipos de ventas, servicio de campo y éxito del cliente. Aunque no soy desarrollador, veo el potencial de esta función para las empresas que necesitan una solución de CRM muy personalizada.

Las mejores funciones de Zoho CRM

Crear flujos de trabajo de clientes personalizados con mapas de viaje de arrastrar y soltar

Personaliza el aspecto de la interfaz de tu CRM con Canvas Studio de Zoho

Gamifique sus iniciativas de equipo de ventas con premios, insignias y tablas de clasificación

Limitaciones de Zoho CRM

Algunos usuarios han informado de que la interfaz de usuario no es intuitiva y tiene fallos

El ajuste de la automatización en Zoho CRM puede parecer torpe

Precios de Zoho CRM

Estándar : $20/usuario por mes

: $20/usuario por mes Profesional : 35 $/usuario al mes

: 35 $/usuario al mes Empresa : 50 $/usuario al mes

: 50 $/usuario al mes Última versión: 65 $/usuario al mes

Valoraciones y reseñas sobre Zoho CRM

G2: 4.1/5.0 [2600+ opiniones]]

4.1/5.0 [2600+ opiniones]] Capterra: Reseñas no disponibles

6. Monday CRM: Lo mejor para PYMES que requieren funciones sencillas de gestión de clientes potenciales

vía Monday CRM Monday CRM es originalmente un software de gestión de proyectos personalizado para gestionar clientes potenciales y otros servicios básicos acciones de gestión de clientes . Es una herramienta muy solicitada tanto por autónomos como por pequeñas empresas que prefieren un rastreador de clientes potenciales o una herramienta de gestión de proyectos.

He probado esta función y me pareció sorprendentemente intuitiva. **Construir un equipo de ventas básico con fases personalizables sólo me llevó unos minutos

Otra función que encantará a los equipos pequeños es su asistente de escritura IA. Puede ayudarte a gestionar tus comunicaciones y tareas relacionadas con los clientes potenciales, como los seguimientos (creación de fórmulas y generación de tareas).

Otra ventaja de Monday CRM es que permite almacenar datos de clientes en la región APAC, incluso si su empresa está registrada en otro país.

Las mejores funciones de Monday CRM

Administre los procesos de sus clientes potenciales con estados, columnas y tablas personalizadas

Automatice el trabajo, como la asignación de fechas límite y el ajuste de recordatorios

Redacte correos electrónicos y cree fórmulas de flujo de trabajo con Monday IA

límites de Monday CRM

Paneles y elaboración de informes limitados en comparación con otros CRM

No proporciona una función de deshacer, por lo que si accidentalmente cambia cualquier detalle, no puede recuperar los datos anteriores

Precios de Monday CRM

CRM Básico : 15 $/asiento al mes

: 15 $/asiento al mes CRM estándar : 20 $/asiento al mes

: 20 $/asiento al mes CRM profesional : 33 $/asiento al mes

: 33 $/asiento al mes CRM para empresas: Precios personalizados

Monday CRM valoraciones y comentarios

G2: 4,6/5,0 [700+ opiniones]

4,6/5,0 [700+ opiniones] Capterra: 4.7/5.0 [300+ opiniones]

7. Pipedrive: Lo mejor para la gestión de leads y pipelines

vía Pipedrive CRM Pipedrive CRM es otro CRM enfocado a PYMES conocido por sus capacidades de gestión de pipeline. También es compatible con 22 idiomas, incluido el indonesio bahasa, para que su equipo local pueda incorporarse rápidamente.

A mí me pareció más una herramienta de gestión de proyectos y automatización de ventas.

Permite crear pipelines personalizados, utilizar etiquetas y estados para supervisar su situación e incluso recibir recordatorios cuando un cliente potencial lleva mucho tiempo sin pasar de una fase a la siguiente.

La interfaz visual del pipeline me resultó especialmente útil. Me ayudó a identificar rápidamente las operaciones atascadas en una fase concreta y a priorizar el seguimiento

Además, como Pipedrive incorpora funciones de gestión de campañas de correo electrónico e inteligencia artificial, puedes gestionar la mayoría de tus procesos clave de CRM en un único panel.

Mejores funciones de Pipedrive

Añade clientes potenciales de campañas de correo electrónico a pipelines personalizados y haz un seguimiento de ellos mediante flujos de trabajo personalizados

Añade chatbots y widgets de chat en directo a tus sitios web y aplicaciones para proporcionar compatibilidad inmediata

Utiliza el complemento de visitantes web de Pipedrive para realizar un seguimiento del tráfico del sitio web y saber quién visita tu empresa

Límites de Pipedrive

Algunos usuarios han encontrado la interfaz de usuario de la app móvil poco intuitiva y difícil de usar

La migración de los datos de pipeline de otros CRM a Pipedrive puede ser un proceso lento

Precios de Pipedrive

Esencial : 14 $/asiento al mes

: 14 $/asiento al mes Avanzado : 29 $/asiento al mes

: 29 $/asiento al mes Profesional : 59 $/asiento al mes

: 59 $/asiento al mes Power : 69 $/asiento al mes

: 69 $/asiento al mes Empresa: 99 $/asiento al mes

Valoraciones y reseñas de Pipedrive

G2: 4.3/5.0 [1800+ opiniones]

4.3/5.0 [1800+ opiniones] Capterra: 4.5/5.0 [2900+ reseñas]

8. Freshsales: Lo mejor para pequeños equipos de ventas que requieren una rápida incorporación

vía Freshsales Freshsales es un reproductor relativamente antiguo, pero lo que lo hace destacar es su enfoque en la creación de una interfaz de usuario moderna que reduce el desorden visual. Aunque Freshsales está repleto de muchas funciones e informes avanzados, la navegación por la interfaz resulta intuitiva y despejada.

Freshworks también tiene un asistente de IA conocido como Freddy que puede analizar correos electrónicos y datos históricos, dándole ideas basadas en datos y procesables para los próximos pasos. Si tienes un plan de pago, también puedes adquirir sus chatbots con IA como complemento. Además, Freshsales es compatible con el idioma indonesio y le permite almacenar sus datos en la región APAC. Dos por dos, ¿verdad?

Las mejores funciones de Freshsales

Utilice diferentes vistas como Kanban y Lista para obtener una vista de pájaro de su canal de ventas

Obtenga información sobre cómo los clientes entran en su embudo de ventas, qué canales prefieren, etc. para que pueda llegar a ellos donde están

Utilice las plantillas de flujo de trabajo CRM de Freshsales para automatizar tareas, establecer seguimientos y reducir su trabajo

Límites de Freshsales

Las canalizaciones de clientes potenciales no se pueden agrupar por equipos, lo que dificulta a los gestores ver la carga de trabajo acumulada de su equipo

Los formularios sólo pueden utilizarse para recopilar información inicial. Toda la información nueva tiene que ser recopilada usando una encuesta de terceros y sincronizada con Freshsales usando APIs externas

Precios de Freshsales

Gratuito

Crecimiento : 11 $/usuario al mes

: 11 $/usuario al mes Pro : 47 $/usuario al mes

: 47 $/usuario al mes Empresa: 71 $/usuario al mes

Valoraciones y reseñas de Freshsales

G2: 4.5/5.0 [1100+ reseñas]

4.5/5.0 [1100+ reseñas] Capterra: 4.5/5.0 [600+ reseñas]

9. Oracle CRM: La mejor suite completa de experiencia del cliente [CX] para corporaciones

vía Oracle CRM Oracle CRM es otra opción para grandes corporaciones reacias al riesgo que prefieren utilizar un proveedor de software para múltiples funciones: CRM, ERP y otras funciones de experiencia del cliente.

Tuve la oportunidad de explorar Oracle CRM durante este proceso de revisión y, aunque una implementación completa va más allá del alcance de estas pruebas, quedó claro que la seguridad es un aspecto fundamental.

Oracle CRM, al igual que otras soluciones en la nube de Oracle, incluye funciones de seguridad como sistemas de autorreparación y bases de datos autónomas, lo que lo convierte en uno de los CRM basados en la nube más seguros. También existe la opción de una solución local, lo que le permite elegir el modelo de despliegue que mejor se adapte a sus necesidades específicas de seguridad.

Las mejores funciones de Oracle CRM

Cree perfiles de clientes detallados complementando los datos existentes con datos de terceros y análisis de datos con IA

Sincronice con sus sistemas ERP y de RRHH para crear paquetes de compensación de ventas precisos para sus BDRs

Conecte Oracle CRM con Oracle Commerce Cloud para obtener informes precisos sobre la salud financiera de su empresa

Limitaciones de Oracle CRM

Al ser una solución heredada/a, viene con una UX anticuada que puede ser difícil de navegar

Algunos usuarios han encontrado problemas con columnas faltantes al cargar datos en masa

No ofrece IA ni chatbot

Precios de Oracle CRM

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Oracle CRM

G2: 3,7/5,0 [90+ opiniones]

3,7/5,0 [90+ opiniones] Capterra: 4.4/5.0 [30+ opiniones]

10. SugarCRM: La mejor solución CRM local

vía SugarCRM SugarCRM es uno de los pocos proveedores de software que ofrece una solución local tan buena como su solución en la nube. Podría resultar atractivo para empresas con necesidades de seguridad de datos más estrictas.

Su CRM local no sólo es uno de los más seguros, sino que también ofrece acceso gratuito/a a todas sus API.

Una función especialmente útil es SugarBPM™, un constructor de flujo de trabajo CRM de arrastrar y soltar que permite crear automatizaciones para aprobar presupuestos, enrutar clientes potenciales y rellenar previamente plantillas de correo electrónico en función del tamaño de la empresa y el sector.

Este creador me pareció sorprendentemente intuitivo, incluso para alguien sin conocimientos de código. En sólo unos minutos, creé un flujo de trabajo de automatización para enviar correos electrónicos de bienvenida personalizados a nuevos clientes potenciales en función de su sector.

Las mejores funciones de SugarCRM

Redactar propuestas, crear correos electrónicos convincentes y aprovechar guiones de llamadas listos para usar, todo ello basado en IA

Crear informes de ingresos personalizados y utilizar sales-i [su herramienta de análisis de IA] para identificar potenciales de ingresos y cuellos de botella

Agrupe los registros en el mismo vecindario y ofrezca a su equipo de ventas de campo sugerencias de conducción

Limitaciones de SugarCRM

Tendrás que comprobar y eliminar manualmente los clientes potenciales duplicados

Algunos usuarios informan de que su funciónGenerador de flujo de trabajo CRM es bastante complicado, lo que dificulta el ajuste de flujos de trabajo de ventas sencillos

Precios de SugarCRM

Esenciales : 19 $/usuario al mes

: 19 $/usuario al mes Avanzado : 85 $/usuario al mes

: 85 $/usuario al mes Premium: 135 $/usuario al mes

Valoraciones y reseñas sobre SugarCRM

G2: 3.9/5.0 [900+ opiniones]

3.9/5.0 [900+ opiniones] Capterra: 3.8/5.0 [400+ opiniones]

Automatice sus relaciones con los clientes con ClickUp CRM

Las plataformas CRM se encuentran entre las herramientas más importantes del arsenal de cualquier equipo de ventas o de experiencia del cliente. Para los representantes de ventas, una plataforma CRM significa obtener una visibilidad completa de las interacciones con los clientes, lo que permite llegar a objetivos concretos y agilizar la gestión de los acuerdos.

Los equipos de CRM, por su parte, pueden beneficiarse de una vista holística del recorrido del cliente. Les permite conocer el contexto de la actividad anterior del cliente, lo que les ayuda a personalizar las comunicaciones y a resolver rápidamente las preguntas de soporte al cliente.

Pero todo esto depende de la solución de CRM que elija. Por eso le recomiendo que pruebe ClickUp. Las plantillas gratuitas, la automatización y las funciones de IA contribuyen en gran medida a mejorar la eficacia de su equipo, y las funciones de elaboración de informes, como las metas, los paneles personalizados y los gráficos de tendencias, pueden ayudarle a tomar decisiones basadas en datos.

¿Está listo para agilizar sus procesos de gestión de clientes? Registrarse en ClickUp hoy mismo y empiece gratis, gratuito/a.