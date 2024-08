Cómo aumentar la productividad con el Bullet Journaling

Te levantas cada mañana con energía y concentrado, listo para afrontar el día con una eficacia milimétrica. Ya no se siente abrumado por interminables listas de tareas y prioridades dispersas. ¿No se siente identificado? Pues prepárese

Esta es la realidad de millones de personas que han descubierto el poder del bullet journaling.

El sistema de bullet journal -también llamado BuJo- es una práctica de productividad que combina el diario tradicional con listas de tareas. Algunas personas en las redes sociales llaman a BuJo el primo espiritual de KonMari. Mientras que este último te ayuda a organizar tu espacio físico, el primero te ayuda a ordenar tu mente.

Combinando algo tan monótono como la gestión de tareas con la expresión creativa, el bullet journaling se ha convertido en una tendencia de productividad que se une a algunas de las principales prácticas de autocuidado de la década de 2000, como la atención plena, el yoga y otra práctica de diario, las páginas matutinas.

Una simple búsqueda en YouTube o Instagram revela miles de vídeos y publicaciones de la comunidad del bullet journal que explican cómo crear separaciones del bullet journal, detallando lo que puedes incluir en tus entradas del bullet journal. Así de popular se ha vuelto

Con tantos seguidores, es sin duda un método de productividad que merece la pena probar.

¿Qué es el bullet journaling?

Bullet journaling es un método de organización analógico que utiliza un simple cuaderno para hacer un seguimiento de tus tareas pendientes , planes y pensamientos para que puedas vivir tu día y tu vida con intencionalidad y concentración

Un innovador en la gestión de proyectos y el diario, introduce conceptos como:

Registro rápido: Un método abreviado para capturar notas rápidamente utilizando símbolos y abreviaturas

Un método abreviado para capturar notas rápidamente utilizando símbolos y abreviaturas Colecciones: Listas temáticas para cosas como películas para ver o libros para leer

Listas temáticas para cosas como películas para ver o libros para leer Registro del futuro: Secciones específicas para establecer objetivos y planificar eventos futuros

Este sistema personalizable le ayuda a superar la sobrecarga de información consolidando tareas, ideas y reflexiones en un único lugar, como un calendario mensual, reduciendo el estrés y aumentando la productividad.

Según Ryder Caroll, inventor del método, el bullet journal es "parte organización, parte búsqueda del alma, parte tejido de sueños".

Historia del bullet journaling

Según su página web, Ryder Carroll lanzó un breve vídeo explicativo del bullet journal en 2013. Muy pronto, gente como LifeHack.org y FastCo empezaron a hablar del vídeo, que se había vuelto viral.

En 2014, Carroll lanzó una campaña en Kickstarter para financiar su sitio web (bulletjournal.com) y regaló a cada patrocinador un cuaderno Leuchtturm diseñado para el método bullet journal.

En 2017, el concepto se había vuelto tan popular que Carroll incluso dio una charla TEDx sobre él. En 2018, publicó el libro The Bullet Journal Method: Track the Past, Order the Present, Design the Future, que pronto se convirtió en un bestseller internacional.

Esto llevó a Caroll a lanzar un cuaderno complementario en 2021.

Hoy, la comunidad de bullet journaling en Reddit, r/bujo, cuenta con más de 375.000 suscriptores. Sus seguidores comparten con frecuencia vídeos de YouTube y publicaciones sociales sobre sus bullet journals.

Lectura recomendada: The Bullet Journal por Ryder Carroll

Para saber más sobre el método del bullet journaling y cómo puede mejorar tu vida, lee The Bullet Journal Method: Track the Past, Order the Present, Design the Future de Ryder Carroll.

vía Amazon El libro está disponible en más de 28 idiomas y ha sido elogiado por todos en la comunidad de la productividad. Pero nadie puede explicar mejor la tesis que el propio autor:

_Cada Bullet Journal se convierte en otro volumen de la historia de tu vida. ¿Representa la vida que quieres vivir? Si no es así, aprovecha las lecciones que has aprendido para cambiar la narrativa en el siguiente volumen

Ryder Carroll

El libro profundiza en el concepto de "vida intencional", en la que te centras en lo que más te importa y creas una vida acorde con tus valores. El libro se divide en tres partes:

Rastrear el pasado : Crear un registro de tus pensamientos, tareas y logros

: Crear un registro de tus pensamientos, tareas y logros Ordenar el presente : Desarrollar un sistema para gestionar tus tareas diarias y encontrar claridad

: Desarrollar un sistema para gestionar tus tareas diarias y encontrar claridad Diseñar el futuro: Establecer objetivos significativos y dividirlos en pasos factibles

El libro también incluye muchos consejos útiles, como el registro rápido (para tomar notas rápidamente) y la personalización del diario para crear tu propio sistema.

En general, puede ser una gran lectura para cualquiera que quiera aprender más sobre el concepto original de bullet journaling antes de que las redes sociales y los gurús de la productividad lo adaptaran a la versión más generalizada que es popular hoy en día.

Los componentes básicos del bullet journaling

El bullet journaling se basa en algunos elementos fundamentales: algunos se utilizan a diario para organizar y revisar, mientras que otros proporcionan una hoja de ruta anual.

Colecciones: Se trata de una lista temática de tareas o un conjunto de páginas dedicadas a temas específicos, como un objetivo, una afición o un proyecto Índice: Actúa como un índice, enumerando todas las páginas importantes y sus correspondientes números de página para facilitar la consulta Registro del futuro: Ofrece una visión general anual para controlar los próximos eventos, cumpleaños y fechas límite a lo largo de los meses Registro mensual: Ofrece un desglose del mes en curso, normalmente con un calendario de eventos y una lista más detallada de tareas y objetivos Registro diario: Este es tu planificador diario donde anotas las tareas y prioridades diarias

Carroll también sugiere utilizar estos símbolos para identificar el estado o la prioridad de una tarea:

Una viñeta (-) para marcar una tarea

Una cruz (x) para indicar que una tarea se ha completado

Un asterisco (*) para destacar una tarea importante

Un círculo (o) para diferenciar una tarea de un evento

Un signo mayor que (>) para indicar que la tarea se traslada al día siguiente o a la semana siguiente

Un signo menor que (<) para indicar que la tarea se traslada al día o semana anterior

Aunque estos son los elementos básicos de un bullet journal, también puedes personalizarlo aún más con algunos rastreadores o mini diarios. Algunos ejemplos son

Rastreador de gratitud

Planificador de comidas

Presupuesto y control de gastos

Rutina de cuidado de la piel

Seguimiento de hábitos

Las opciones son infinitas.

Beneficios del Bullet Journaling

Lo mejor del bullet journaling es que es un seguimiento holístico más un ritual de autocuidado. No requiere tanto tiempo como escribir cinco páginas cada día, y aborda tanto tus objetivos prácticos como tu salud emocional en un solo lugar.

Coach de vida británico y fundador de Life Clubs Nina Grunfeld dice:-

Despejar la mente con algo como un diario de viñetas te ayuda a concentrarte y a mantener la calma.

Nina Grunfeld

He aquí algunas formas en las que el método BuJo puede mejorar tu vida:

Sistema personalizado : BuJo te da la libertad de añadir tu propia personalidad a la lista de tareas para que puedas crear un sistema que funcione para ti

: BuJo te da la libertad de añadir tu propia personalidad a la lista de tareas para que puedas crear un sistema que funcione para ti Más claridad : Como el bullet journaling te ayuda a dividir los grandes objetivos en trozos del tamaño de un bocado, te ayuda a centrarte en lo que realmente importa

: Como el bullet journaling te ayuda a dividir los grandes objetivos en trozos del tamaño de un bocado, te ayuda a centrarte en lo que realmente importa Gestión del tiempo : Entre el trabajo, los recados y la agonía, gestionar el tiempo puede ser una lucha. Llevar un diario con viñetas puede ayudarte a visualizar tus tareas y plazos para programar el día y evitar líos de última hora

: Entre el trabajo, los recados y la agonía, gestionar el tiempo puede ser una lucha. Llevar un diario con viñetas puede ayudarte a visualizar tus tareas y plazos para programar el día y evitar líos de última hora Seguimiento de hábitos : Ya sea para empezar una nueva clase de fitness o para aprender un idioma, puedes crear un sistema en tu bullet journal para hacer un seguimiento de tus progresos y mantener la motivación. Además, tu bullet journal no te hará sentir culpable

: Ya sea para empezar una nueva clase de fitness o para aprender un idioma, puedes crear un sistema en tu bullet journal para hacer un seguimiento de tus progresos y mantener la motivación. Además, tu bullet journal no te hará sentir culpable Biblioteca de recursos : Un BuJo también puede ser un gran lugar para hacer un seguimiento de tus listas de lectura, como libros, artículos y otros recursos que quieras guardar para más adelante. Por ejemplo, si te dedicas al marketing, puede que quieras guardar un archivoplantilla de redacción de contenidos o un marco de posicionamiento que puedas consultar más adelante

: Un BuJo también puede ser un gran lugar para hacer un seguimiento de tus listas de lectura, como libros, artículos y otros recursos que quieras guardar para más adelante. Por ejemplo, si te dedicas al marketing, puede que quieras guardar un archivoplantilla de redacción de contenidos o un marco de posicionamiento que puedas consultar más adelante Reflexiones diarias: Llevar un diario puede ser un espacio para reflexionar y comprobar cómo estás. Las revisiones semanales pueden ayudarte a identificar áreas de mejora y a ajustar tus objetivos: un refuerzo de la atención plena en menos de 15 minutos al día

Ahora, vamos a darte algunos consejos sobre cómo empezar tu viaje con el bullet journaling.

Consejos para un bullet journaling eficaz

Lo que ocurre con el bullet journaling -como con todos los métodos de autocuidado- es que se mejora con la práctica. Pero aquí tienes algunos trucos para empezar con tu nuevo bullet journal.

Programar tiempo para repasar por la mañana y por la noche

Integra el diario de viñetas en tu rutina diaria para mantener la constancia. Las sesiones de revisión pueden ser muy útiles.

Revisión matutina (5-10 minutos)

Revisa el registro diario (y semanal) del día siguiente

Priorice las tareas y destaque las más importantes

Dedique tiempo a las tareas importantes

Revisión vespertina (5-10 minutos)

Reflexione sobre su día. ¿Ha completado todas sus tareas?

Transfiera las tareas pendientes al registro del día siguiente o de la semana

Anota cualquier nota, idea o reflexión del día

Rellena tus rastreadores y tu diario de gratitud (si lo tienes)

Plantillas

Ahorra tiempo y esfuerzo creando diseños que puedan reproducirse fácilmente en un diario en blanco. Pueden mejorar tu proceso de creación de diarios, y no tienes que pensar en nuevos diseños, temas o ideas para cada mes o diseño. Algo que puedes hacer es utilizar imprimibles de recursos en línea.

¿Quieres hacerlo tú misma? Diseña una plantilla para cada uno de tus registros mensuales, semanales, diarios y diversos rastreadores. Escanéala y reutilízala para todos los meses. Al final del año, puedes encuadernarla en un cuaderno.

Otra idea es comprar bullet journals preformateados. Sin embargo, pueden carecer de flexibilidad.

Invierte en material de papelería de buena calidad

Como el bullet journaling es un proceso analógico, las herramientas adecuadas pueden marcar una gran diferencia en tu experiencia. Esto es lo que debes tener en cuenta:

Cuaderno: Elige un cuaderno con papel de buena calidad, a prueba de borrones, que soporte bolígrafos, rotuladores y bocetos. Un cuaderno cuadriculado también puede ayudarte a crear diseños limpios y alineados sin regla

Elige un cuaderno con papel de buena calidad, a prueba de borrones, que soporte bolígrafos, rotuladores y bocetos. Un cuaderno cuadriculado también puede ayudarte a crear diseños limpios y alineados sin regla Bolígrafos y rotuladores fluorescentes: Opta por bolígrafos que escriban con suavidad y no traspasen el papel. Los rotuladores te ayudarán a clasificar las tareas o a distinguir visualmente la información importante.

Opta por bolígrafos que escriban con suavidad y no traspasen el papel. Los rotuladores te ayudarán a clasificar las tareas o a distinguir visualmente la información importante. Otros elementos artísticos : Haz acopio de washi tape,notas adhesivaspegatinas y lápices de colores para que puedas adornar tu diario si lo deseas

: Haz acopio de washi tape,notas adhesivaspegatinas y lápices de colores para que puedas adornar tu diario si lo deseas Una bolsa: Añade una bolsa en la parte posterior del diario para guardar los talones de los billetes, notas o cualquier otro recuerdo que quieras conservar

Empieza con poco

Llevar un diario con viñetas consiste en crear un sistema que funcione para ti. No intentes copiar los esquemas elaborados que ves en Internet. Para la mayoría de esas personas, el bullet journaling es más un trabajo que una práctica de autocuidado.

Aquí te explicamos cómo iniciarte:

Empieza con un registro básico del futuro y un registro mensual

**Registra algunas tareas esenciales cada día

Añade gradualmente rastreadores u otros elementos a medida que te sientas cómodo con el sistema

Recuerda que tu bullet journal es una herramienta personal, así que puedes divertirte personalizándola a tu gusto

Usos populares y ejemplos de bullet journaling

A continuación te mostramos cómo practican y perfeccionan la técnica los verdaderos usuarios del bullet journal. Esto te dará ideas para personalizar tu propio bullet journal.

Extensión mensual

Un bloc sencillo y divertido que es fácil de hacer y queda muy bien. Además, no necesitas material artístico adicional.

vía Pinterest ¿Quieres algo más minimalista? Aquí tienes una pasta para untar súper sencilla y sin florituras que puedes crear en menos de cinco minutos.

vía Pinterest

Diseño semanal

Este diseño semanal básico con tareas, proyectos e incluso un calendario puede ser una gran (y poco complicada) adición a tus plantillas BuJo.

vía Pinterest Sin embargo, si te sientes creativo, esto también es algo que puedes probar:

vía Pinterest Ahora que hemos cubierto lo básico, aquí tienes algunos rastreadores que puedes incluir para que tu bullet journal sea más tú.

1. Seguimiento de hábitos

Un rastreador de hábitos te ayuda a visualizar las tendencias de tus hábitos, por ejemplo, cuándo eres productivo y cuándo no. También puedes combinarlo con un rastreador de estados de ánimo para identificar cómo tus estados de ánimo afectan a tus hábitos.

vía PinterestPlantilla de seguimiento de hábitos personales de ClickUp también puede resultarte útil si buscas una alternativa de seguimiento de hábitos digital. Descargar esta plantilla

2. Planificador de comidas

Otro complemento popular de BuJo es el planificador de comidas. Hace que responder a la pregunta de "qué comer hoy" sea más fácil y también puede ayudarte a planificar la compra.

vía PinterestPlantilla de planificación de comidas de ClickUp puede ser una gran herramienta para planificar tus comidas con antelación y comer más sano.

Agiliza la compra, la organización de recetas y la preparación de comidas con la plantilla de planificación de comidas de ClickUp

La plantilla incluye espacio para planificar las comidas de la semana, crear una lista de la compra y hacer un seguimiento de los ingredientes. También puedes utilizarla para colaborar con otras personas en la planificación de las comidas. Descargar esta plantilla

3. Seguimiento de gastos

Completemos esta sección con el útil gestor de gastos. La plantilla siguiente, por ejemplo, te ayuda a clasificar tus gastos en fijos y variables y te ofrece una página para hacer un seguimiento de tus ahorros.

vía PinterestPlantilla de presupuesto personal de ClickUp también puede ayudarle a realizar un seguimiento más minucioso de sus ingresos y gastos, permitirle identificar las áreas en las que puede recortar gastos y animarle a ahorrar para alcanzar sus objetivos.

Controla tus finanzas y tu progreso en el camino hacia una mayor independencia financiera con la plantilla de presupuesto personal de ClickUp

Utilízala para empezar a crear un presupuesto y ceñirte a él. Descargar esta plantilla

Desafíos en el uso del Bullet Journaling

Aunque el método Bullet Journaling te da una salida para hacer un seguimiento de tus objetivos y expresarte de forma creativa, no está exento de algunos retos:

Encontrar tu sistema : El Bullet Journaling ofrece mucha flexibilidad, lo que puede resultar abrumador al principio. Puede llevarte tiempo experimentar con distintos diseños y marcadores -hábito, estado de ánimo, trabajo, gratitud- para descubrir cuáles necesitas incluir en tu diario

: El Bullet Journaling ofrece mucha flexibilidad, lo que puede resultar abrumador al principio. Puede llevarte tiempo experimentar con distintos diseños y marcadores -hábito, estado de ánimo, trabajo, gratitud- para descubrir cuáles necesitas incluir en tu diario Mantener la constancia : Llevar un diario con viñetas es un hábito diario que aporta beneficios a largo plazo, así que tienes que ser constante día tras día

: Llevar un diario con viñetas es un hábito diario que aporta beneficios a largo plazo, así que tienes que ser constante día tras día Comparar tu diario con otros : Las redes sociales están llenas de viñetas increíblemente creativas. Esto puede hacer que sientas que tu diario no es lo suficientemente bueno

: Las redes sociales están llenas de viñetas increíblemente creativas. Esto puede hacer que sientas que tu diario no es lo suficientemente bueno Buscar la perfección : El enfoque en la estética en la comunidad de bullet journaling puede llevar a un montón de repeticiones. Recuerda, se supone que es una herramienta funcional, no una obra de arte

: El enfoque en la estética en la comunidad de bullet journaling puede llevar a un montón de repeticiones. Recuerda, se supone que es una herramienta funcional, no una obra de arte Controlar el tiempo : Crear y mantener un bullet journal puede llevar tiempo, sobre todo cuando estás empezando. Sé realista sobre el tiempo que puedes dedicarle cada día. Y empieza por lo básico. Más adelante podrás añadir diseños más complicados y rastreadores

: Crear y mantener un bullet journal puede llevar tiempo, sobre todo cuando estás empezando. Sé realista sobre el tiempo que puedes dedicarle cada día. Y empieza por lo básico. Más adelante podrás añadir diseños más complicados y rastreadores Mover tareas: Llevar un diario con viñetas consiste en escribir y reescribir cosas. Lo más probable es que pases los eventos de la vista anual a la mensual y a la semanal, y que muevas las tareas de un día a otro, y así sucesivamente. Esto puede resultar tedioso

Para superar estos retos, tenemos una solución que puede hacer que llevar un diario sea divertido.

Cómo implementar el diario con viñetas en ClickUp

Los cuadernos perfectos -con washi tapes, diseños temáticos y pegatinas- que se muestran en Internet pueden crear una sensación de presión a los principiantes (o a los que no tienen inclinaciones artísticas).

De repente, te centras más en la estética de tus composiciones y en crear elaborados bullet journals que en su objetivo principal: organizar tu vida. Además, crear estos diseños mes tras mes puede llevar mucho tiempo.

vía Reddit ¿La solución a este dilema? Ir a digital con tu diario .

Una opción es utilizar ClickUp, una plataforma de productividad y gestión de tareas. Ofrece una aplicación móvil, plantillas e incluso asistencia de IA para ayudarte a organizar mejor tu vida.

Además, con una herramienta como ClickUp, no tienes que volver a escribir las tareas cada vez que las reprogramas.

Aquí está Matt Ragland mostrando a la gente cómo él hace bullet journaling usando ClickUp.

Y le mostraremos cómo puede hacerlo usted también, en cuatro sencillos pasos.

1. Crea una lista maestra de tareas (también llamada Brain Dump)

Puedes ir a Tareas ClickUp y crea una lista con todo lo que quieres hacer. Añade todas tus tareas -grandes, pequeñas, aficiones, trabajo- en ella. No importa qué aspecto de tu vida abarque ni cuándo pienses hacerlo.

Añada todas sus tareas con fecha de vencimiento a Tareas de ClickUp

También puede crear una sección separada para eventos: cumpleaños, aniversarios y viajes. Puede categorizar estas tareas en función de su prioridad o de su aspecto en su vida utilizando etiquetas.

2. Mover tareas a la vista de calendario

Ahora que ha añadido una fecha de vencimiento para cada tarea, puede cambiar a Vista del calendario de ClickUp del mes. Sencillo, ¿verdad?

Visualice sus tareas de forma mensual en ClickUp con una vista de calendario

3. Configurar un registro diario

Después de organizar su lista mensual de tareas, el siguiente paso es crear un registro diario. Puede utilizar el Plantilla del planificador diario de ClickUp para hacer un seguimiento de tus hábitos diarios junto con las tareas específicas que hayas añadido para el día.

Planifica tu día y mantén el rumbo con la plantilla de planificación diaria de ClickUp

Con esta plantilla, podrá:

Configurar tareas recurrentes para hábitos como hacer ejercicio o tomar tus vitaminas

como hacer ejercicio o tomar tus vitaminas Categorizar tareas con etiquetas personalizadas para que puedas identificar rápidamente si una tarea está relacionada con el trabajo o es personal

para que puedas identificar rápidamente si una tarea está relacionada con el trabajo o es personal Ver todas las tareas en un calendario para tener una visión general de cómo se desarrollará tu día

para tener una visión general de cómo se desarrollará tu día Supervisa el progreso de tus hábitos con un rastreador de progreso o incluso objetivos por hitos

Utilizar esta plantilla también ofrece varias ventajas:

Reducción de los niveles de estrés

Mejor gestión del tiempo

Priorización de tareas más sencilla

Mejora de la comunicación y la colaboración

Mayor productividad

Dentro de la plantilla, también puede añadir estados personalizados (Abierto y Completado), vistas personalizadas (Todas las tareas, Calendario y Comenzar aquí) y campos personalizados para realizar un seguimiento de sus tareas diarias y mantenerse organizado. Puede estar seguro de que esta plantilla le hará más productivo en sus tareas diarias. Descargar esta plantilla

4. Practica la atención plena con ClickUp Docs

Ahora que ya has completado los aspectos organizativos, el siguiente paso es añadir tus diarios, como las páginas de mindfulness o el diario de gratitud, a Documentos de ClickUp . Puede crear un wiki en Docs con una nueva página para cada entrada o simplemente utilizar una tabla con la fecha y su entrada de gratitud.

Añade páginas anidadas para escribir tus pensamientos o entradas de agradecimiento con ClickUp Docs

También puede utilizar Cerebro ClickUp -el asistente de IA integrado de ClickUp- para buscar tareas o incluso ayudarte con plantillas de lluvia de ideas y sugerencias o analizando las entradas de tu diario.

Haz que tu diario de viñetas sea más conversacional con ClickUp Brain

Aparte de esto, puede utilizar ClickUp Docs para cosas como el registro rápido, construir sus temas o la lista de colecciones, y mucho más.

Digitalice su diario de viñetas con ClickUp

Si prefiere las herramientas digitales a las analógicas, pero aún así quiere beneficiarse del bullet journalling, ClickUp puede ayudarle.

Además, con herramientas como ClickUp Brain, puedes ser aún más analítico con tu progreso diario, obtener respuestas a preguntas como cuántos días consecutivos has completado un hábito y mucho más. Regístrate gratis en ClickUp y crea tu diario de viñetas en menos de 20 minutos.