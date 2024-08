Probamos el mejor software CRM de Canadá

Si este año está experimentando en Canadá una pérdida de clientes superior a la normal en comparación con el año anterior, no es el único.

De hecho, el Informe ServiceNow sobre la voz del consumidor 2024 afirma que "el 74% de los canadienses son menos fieles a las marcas que hace dos años"

Muchas empresas canadienses están volviendo a centrar sus esfuerzos en la gestión de las relaciones con los clientes (CRM) para realizar un seguimiento del comportamiento de los clientes, personalizar sus interacciones, analizar sus comentarios y mejorar el valor del ciclo de vida del cliente.

Uno de los mejores Estrategias de CRM para mejorar las tasas de captación y retención de clientes, es integrar una Software CRM .

En este blog, repasaremos los 10 mejores software CRM de Canadá. También compartiremos sus mejores características y limitaciones para ayudarle a preseleccionar el mejor software para sus necesidades.

¿Qué debe buscar en un software CRM en Canadá?

Los clientes modernos exigen una calidad excepcional. Por lo tanto, debe encontrar un software que le ayude a ofrecer un excelente servicio de atención al cliente y a captar más clientes. He aquí las funciones clave que debe buscar en un CRM en Canadá:

Colaboración: Un CRM debe permitir a los miembros del equipo comunicarse y compartir información sobre los clientes con facilidad. Esto facilita una excelente experiencia del cliente y garantiza que el equipo disponga de información actualizadainformación sobre el flujo de trabajo *Automatización: Elija un software CRM que automatice los correos electrónicos a clientes potenciales y clientes en función de información detallada sobre los clientes. Esto ahorra tiempo en procesos manuales y aumenta la productividad

El software CRM debe integrarse perfectamente con su pila de tecnología para que pueda recopilar datos de clientes de múltiples fuentes Acceso móvil: Su equipo debe poder acceder a las ofertas y a los datos de los clientes desde cualquier dispositivo. Asegúrese de que su software de CRM tenga aplicaciones para iPhone y Android fáciles de usar que mantengan las funciones de escritorio

Su equipo debe poder acceder a las ofertas y a los datos de los clientes desde cualquier dispositivo. Asegúrese de que su software de CRM tenga aplicaciones para iPhone y Android fáciles de usar que mantengan las funciones de escritorio Informes personalizados: Opte por un software CRM que admita informes personalizados y proporcione análisis detallados sobre la generación de prospectos, el rendimiento de las ventas, etc.

Opte por un software CRM que admita informes personalizados y proporcione análisis detallados sobre la generación de prospectos, el rendimiento de las ventas, etc. Escalabilidad: El mejor software CRM debe ser fácilmente escalable. Debe ser capaz de almacenar grandes volúmenes de datos de clientes fácilmente, enviar correos electrónicos automatizados a granel y realizar informes avanzados incluso cuando la base de datos crece

El mejor software CRM debe ser fácilmente escalable. Debe ser capaz de almacenar grandes volúmenes de datos de clientes fácilmente, enviar correos electrónicos automatizados a granel y realizar informes avanzados incluso cuando la base de datos crece Precios: Seleccione un software CRM que ofrezca planes de precios personalizados en función de los requisitos de su empresa

Los 10 mejores software CRM en Canadá en 2024

1. ClickUp (El mejor para gestionar su embudo de ventas)

gestione su cartera de ventas e impulse la fidelización de sus clientes con el software CRM de ClickUp

Mi mejor recomendación de software CRM para Canadá es ClickUp. Con la Software CRM ClickUp con ClickUp CRM, puedo ver todas mis relaciones con los clientes en un solo lugar y visualizar mi canal de ventas.

ClickUp CRM también simplifica la captación de clientes. Puede conectar sus correos electrónicos con ClickUp para agilizar la comunicación, cerrar acuerdos, enviar actualizaciones de proyectos e incorporar clientes.

Una de las funciones más prometedoras del software CRM de ClickUp es el Cuadros de mando de ClickUp que visualizan todos los datos de mis clientes en un solo lugar. Su intuitivo panel de control (con más de 50 widgets) ofrece información detallada sobre los clientes. Puede supervisar el valor del ciclo de vida del cliente, el tamaño medio de los acuerdos, los objetivos de ventas y las tareas de ventas y marketing.

Además, ClickUp me ayuda a agilizar tanto el CRM como la gestión de proyectos, ayudando a mi equipo a ofrecer valor a nuestros clientes. Gracias a sus más de 15 vistas flexibles, entre las que se incluyen la vista de tablero Kanban y la de tabla, puede realizar un seguimiento y gestionar las cuentas de los clientes con facilidad.

Con la Plantilla ClickUp CRM con ClickUp CRM, puede agilizar la gestión de su canal de ventas y la comunicación con su equipo en un solo lugar. Le ayuda a concentrarse en áreas clave de la relación con el cliente para mejorar su experiencia y atraer a más clientes.

Utilice la plantilla de CRM de ClickUp para gestionar sus clientes potenciales, fomentar las relaciones con los clientes y optimizar su canal de ventas.

Descargar esta plantilla

ClickUp mejores características

Base de datos de clientes centralizada: Gestione su base de datos de clientes conSoftware CRM ClickUp yPlantillas CRM. Le ayudan a realizar un seguimiento de los clientes potenciales y a organizar la información de contacto en una base de datos centralizada

Gestione su base de datos de clientes conSoftware CRM ClickUp yPlantillas CRM. Le ayudan a realizar un seguimiento de los clientes potenciales y a organizar la información de contacto en una base de datos centralizada Función de comunicación integrada: Comuníquese en tiempo real con su equipo mediante @menciones yAsignar comentarios enChat ClickUp. Esto permite una colaboración interfuncional perfecta y ayuda a mejorar la experiencia del cliente

Comuníquese en tiempo real con su equipo mediante @menciones yAsignar comentarios enChat ClickUp. Esto permite una colaboración interfuncional perfecta y ayuda a mejorar la experiencia del cliente Análisis de CRM basado en IA: Obtenga información detallada sobre el comportamiento de los clientes, prediga la pérdida de clientes y prevea las ventas conCerebro ClickUpy mejore la toma de decisiones. Puede utilizar pickAvisos de IA para CRM de la biblioteca de avisos de ClickUp

genere encuestas y formularios personalizados con ClickUp Brain y evalúe la calidad de su servicio de atención al cliente_

Personalización sencilla: Mejore las tareas de CRM y la gestión de datos de clientes con vistas personalizables, incluidos Kanban Boards, List, Table y Gantt

Mejore las tareas de CRM y la gestión de datos de clientes con vistas personalizables, incluidos Kanban Boards, List, Table y Gantt Automatice la captación de clientes: Agilice la captación de clientes integrando correos electrónicos conGestión de proyectos de correo electrónico ClickUp de ClickUp. Puede enviar automáticamente correos electrónicos de seguimiento o actualizaciones a los clientes

Agilice la captación de clientes integrando correos electrónicos conGestión de proyectos de correo electrónico ClickUp de ClickUp. Puede enviar automáticamente correos electrónicos de seguimiento o actualizaciones a los clientes Mejore el servicio al cliente: Mejore el servicio al cliente y fidelícelo conClickUp Software CRM para Atención al Cliente. Agiliza la incorporación de clientes, la gestión de tickets y la gestión de comentarios

utilice ClickUp CRM para interactuar con el servicio de atención al cliente

Construya un recorrido del cliente sin complicaciones: Visualice el recorrido del cliente conPizarras ClickUp. Esto le ayuda a identificar cuellos de botella en el recorrido del cliente y a eliminar fricciones

visualice el recorrido del cliente con la pizarra ClickUp

Informes y análisis detallados: Obtenga informes detallados sobre el tamaño medio de los acuerdos y el valor del ciclo de vida del cliente conCuadros de mando de ClickUp

obtenga una visión clara del progreso de los proyectos de su equipo y de su empresa, controle los plazos, gestione las tareas y vea quién está trabajando en qué en tiempo real en los cuadros de mando de ClickUp_

Limitaciones de ClickUp

Se necesita algún tiempo para comprender todas las funciones y casos de uso de ClickUp CRM

Precios de ClickUp

Gratuito: para siempre

para siempre Sin límite : 7 $/usuario/mes

: 7 $/usuario/mes Empresa: 12 $/usuario/mes

12 $/usuario/mes Empresa: Contactar para precios

Contactar para precios ClickUp Brain: Añadir a cualquier plan de pago por 7 $ por miembro del espacio de trabajo al mes.

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9.500 opiniones)

4,7/5 (más de 9.500 opiniones) Capterra: 4.6/5 (4,100+ opiniones)

2. Salesforce (Mejor para automatización de datos y análisis)

página de inicio fuerza de ventas Salesforce es uno de los principales sistemas CRM que utilizan muchas empresas en Canadá. Su software CRM integrado, Einstein 1, es excelente para la automatización y el análisis, ya que su IA puede crear contenido para los equipos de ventas, marketing, comercio y atención al cliente.

Se integra con más de 3.000 herramientas, lo que lo convierte en una opción excelente para quienes necesitan combinar varias soluciones diferentes.

También puede utilizar Salesforce para realizar encuestas de opinión de los clientes. Me encanta esta función, ya que recopila información valiosa sobre los clientes y hace que éstos se sientan escuchados.

Salesforce también cumple la Ley canadiense de protección de datos personales y documentos electrónicos ( LPRPDE ), lo que le permite recopilar y almacenar de forma segura los datos de sus clientes.

Las mejores funciones de Salesforce

Automatice el acceso a los datos sociales de los clientes para comprender mejor su comportamiento y preferencias específicas

Compare detalles críticos de la cronología del cliente junto con los de los competidores comerciales

Utilice los análisis de inteligencia artificial de Einstein para obtener información compleja sobre ventas y servicios

Limitaciones de Salesforce

Puede experimentar retrasos en el software al integrar esta herramienta con integraciones de terceros

Es posible que algunas funciones de escritorio no sean totalmente accesibles en dispositivos móviles, como el número máximo de filas que se muestran en los informes

Precios de Salesforce

Gratuito : 30 días de prueba

: 30 días de prueba **Suite Starter 25 $/usuario/mes

Profesional : 80 $/usuario/mes

: 80 $/usuario/mes Empresa : 165 $/usuario/mes

: 165 $/usuario/mes Ilimitado : 330 $/usuario/mes

: 330 $/usuario/mes Ventas Einstein 1: 500 $/usuario/mes

Valoraciones y reseñas sobre Salesforce

G2: 4,3/5 (más de 19.000 opiniones)

4,3/5 (más de 19.000 opiniones) Capterra: 4.4/5 (18,000+ opiniones)

3. HubSpot (Mejor para automatizar las comunicaciones y la atención al cliente)

HubSpot HubSpot es una de las cRM colaborativo en Canadá. Proporciona las herramientas adecuadas para acelerar el crecimiento de los clientes. Me gusta cómo HubSpot tiene soluciones CRM personalizadas para líderes de ventas, profesionales de ventas, vendedores, equipos de servicio al cliente, gerentes de operaciones y dueños de negocios.

Me permite acceder rápidamente a informes detallados y supervisar el rendimiento de mi equipo de ventas. También ofrece un programador de reuniones gratuito que los clientes potenciales pueden utilizar para reservar llamadas de descubrimiento. Los equipos pueden utilizarla para crear tareas, fijar plazos y recibir recordatorios automáticos.

Ofrece un base de datos CRM centralizada que permite a los equipos de ventas compartir y acceder a clientes potenciales y datos de clientes potenciales desde cualquier lugar. Esto permite un seguimiento perfecto de las relaciones con los clientes y una gestión sin esfuerzo de las actividades de ventas.

HubSpot también cumple con la normativa Leyes federales y provinciales canadienses relacionadas con el tratamiento de datos de clientes (como las normativas provinciales como la Ley 64 de Quebec), para que la información confidencial de sus clientes permanezca segura.

Las mejores características de HubSpot

Supervisa todo tu canal de ventas en tiempo real en un panel visual

Utiliza formularios gratuitos, páginas de destino y herramientas de gestión de anuncios para convertir clientes potenciales en clientes cualificados

Controla tus datos configurando los informes y cuadros de mando como públicos, privados o de acceso restringido

Habilite las funciones de ticketing y chat en directo para ofrecer una asistencia rápida y mejorar la experiencia del cliente

Realice un seguimiento de la actividad del sitio web e identifique nuevos clientes potenciales para su empresa

Guarda datos ilimitados de clientes y hasta 1.000.000 de contactos sin límite de tiempo

Utiliza HubSpot Payments para gestionar fácilmente los pagos dentro de la plataforma sin necesidad de proveedores de pago externos como Stripe o PayPal

Limitaciones de HubSpot

Muchas características de HubSpot CRM no son personalizables

Incluye muchos complementos de pago, lo que puede aumentar los costes

Precios de HubSpot

Gratis: Para siempre

Para siempre Marketing Hub Starter: $20/usuario/mes

$20/usuario/mes Plataforma de Clientes Starter: $20/usuario/mes

$20/usuario/mes Marketing Hub Professional: 890$/3 usuarios/mes

890$/3 usuarios/mes Marketing Hub Enterprise: $3600/5 usuarios/mes

Para las empresas canadienses, las tarifas de Hubspot no incluyen el Impuesto sobre Bienes y Servicios (GST), el Impuesto Provincial sobre las Ventas (PST) ni el Impuesto Armonizado sobre las Ventas (HST).

Valoraciones y reseñas de HubSpot

G2: 4.4/5 (11,000+ opiniones)

4.4/5 (11,000+ opiniones) Capterra: 4.5/5 (4000+ opiniones)

4. Cobre (Mejor para crear relaciones con los clientes)

via Cobre Copper ha facilitado mucho a mi equipo la creación de relaciones con los clientes. Me permite ver los puntos de interacción de principio a fin con cada cliente para no perderme ningún detalle relevante.

Copper destacó para mí por su sencilla interfaz de usuario. Puedes integrar Copper fácilmente en tu espacio de trabajo de Google y gestionar todos los correos electrónicos y archivos de los clientes.

Simplifica el mapeo del recorrido del cliente, envía automáticamente correos electrónicos personalizados a los clientes y realiza un seguimiento de su participación.

Las mejores características de Copper

Automatiza tareas recurrentes y envía mensajes importantes para estar en contacto regular con tus contactos importantes

Accede a informes predefinidos para una supervisión de alto nivel en ventas, marketing y éxito del cliente para una coordinación absoluta de la cuenta

Sincroniza archivos adjuntos y documentos de Google desde GMail y Google Calendar para centralizar los datos de los clientes

Elija varias divisas e idiomas cuando se trate de operaciones internacionales o de regiones predominantemente francófonas en Canadá

Limitaciones de cobre

No es flexible fuera de Google Workspace, lo que lo hace menos atractivo para las empresas que no están familiarizadas con los productos de Google

Precios de Copper

Gratuito : 14 días de prueba

: 14 días de prueba Inicial: $9/usuario/mes, facturado anualmente

$9/usuario/mes, facturado anualmente Básico: 23 $/usuario/mes, facturado anualmente

23 $/usuario/mes, facturado anualmente Profesional: $59/usuario/mes, facturado anualmente

$59/usuario/mes, facturado anualmente Business: 99 $/usuario/mes, facturados anualmente

Valoraciones y reseñas sobre Copper

G2 : 4.5/5 (1.100+ opiniones)

: 4.5/5 (1.100+ opiniones) Capterra: 4.4/5 (500+ opiniones)

5. TheFishTank (Mejor para análisis de datos de clientes)

/%img/ elTanqueDePeces TheFishTank es una solución empresarial para pequeñas empresas en Canadá. Aunque no cuenta con una solución CRM nativa, puede integrarse sin problemas con Salesforce CRM y las soluciones de Microsoft 365 Dynamics en sus operaciones CRM.

TheFishTank es un socio oficial de Sitecore que ofrece una integración perfecta con Salesforce. Le ayuda a obtener una visión omnicanal y de 360 grados de sus clientes. Puede trazar recorridos detallados de los clientes en múltiples canales, lo que le ayudará a cerrar clientes potenciales con mayor rapidez.

Con TheFishTank, también puede integrar Coveo, una solución para clientes de SAP impulsada por IA, en su pila tecnológica.

Las mejores características de TheFishTank

Integre soluciones CRM, como Salesforce, en su solución empresarial

Obtenga análisis CRM avanzados con Sitecore para una mejor toma de decisiones

Cree datos de CRM personalizados con Sitecore

Limitaciones de TheFishTank

Carece de muchas funciones de CRM, como la gestión de comentarios de clientes, la generación de clientes potenciales y la automatización de ventas

Precios de TheFishTank

Precios personalizados en función del tamaño de la empresa y del sector

Valoraciones y reseñas de TheFishTank

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

6. CentrixOne (Mejor para llegar al cliente)

vía centro CentrixOne es un software CRM nativo para pequeñas y medianas empresas en Canadá. Todos sus servicios están disponibles en inglés y francés.

Es una potente herramienta para obtener una visión global del pipeline de ventas. Permite un fácil seguimiento y actualización de las actividades de ventas con simple funcionalidad de arrastrar y soltar.

Me gusta cómo organiza múltiples cuentas, clientes potenciales, correos electrónicos y contactos en un solo lugar. Esto puede ayudar a los equipos de ventas y marketing a ahorrar tiempo durante la gestión de clientes potenciales.

Su función de segmentación de clientes potenciales me ha gustado mucho. Clasifica y filtra los clientes potenciales para que yo sepa a cuáles dar prioridad. El software también envía comunicaciones personalizadas a los clientes potenciales, lo que facilita mi trabajo.

También puedes utilizarlo para programar rápidamente acciones para responder a los clientes potenciales inmediatamente después del contacto y asignarlos al instante a un representante.

CentrixOne mejores características

Automatice el marketing personalizado yCampañas CRM.

Obtenga previsiones de ventas en tiempo real

Cree correos electrónicos impactantes con una sencilla edición de arrastrar y soltar y filtre listas de correo electrónico para dirigirse a un público específico

Recopile y rastree automáticamente los datos de los visitantes del sitio web e identifique clientes potenciales

Limitaciones de CentrixOne

Sólo puede enviar correos electrónicos automatizados a un máximo de 1.500 contactos de una sola vez para evitar ser marcado como spam

Precios de CentrixOne

Gratuito : 14 días de prueba

: 14 días de prueba Esencial: 26,50 $/usuario/mes

26,50 $/usuario/mes **Profesional:47,50 $/usuario/mes

Crecimiento: 79,50 $/usuario/mes

79,50 $/usuario/mes **Empresa: 105,50 $/usuario/mes

CentrixOne valoraciones y comentarios

G2: N/A

N/A Capterra: 4.2/5 (10+ opiniones)

7. Pipedrive (Mejor para la gestión de clientes potenciales)

vía Pipedrive Pipedrive es una gran plataforma para la gestión completa de ventas. Automatiza el proceso de ventas y facilita el seguimiento de los canales de ventas y la gestión de los clientes potenciales.

También proporciona informes detallados sobre el rendimiento de los clientes potenciales y el seguimiento de los acuerdos. Lo que me gusta de Pipedrive es el seguimiento avanzado de las métricas de ventas. Puedo establecer objetivos de ventas, prever ventas y gestionar el rendimiento del equipo con Pipedrive.

También puedes sincronizar tu correo electrónico con Pipedrive y gestionar tu bandeja de entrada desde el software.

Mejores características de Pipedrive

Utiliza la integración de IA de Pipedrive para identificar acuerdos de alto potencial

Automatiza los cálculos de ventas con fórmulas inteligentes

Calcula la tasa de conversión media para determinar el número de nuevos clientes potenciales necesarios para alcanzar tus objetivos

Utiliza el complemento de visitantes web para realizar un seguimiento de los clientes potenciales

Active la firma electrónica para que sus clientes puedan firmar documentos importantes sin necesidad de descargarlos. Esto puede ayudar a cerrar acuerdos más rápidamente

Admite operaciones multilingües y multidivisa para satisfacer mejor las necesidades de los clientes canadienses

Limitaciones de Pipedrive

Muchas funciones avanzadas están disponibles como complementos por un coste adicional

Precios de Pipedrive

Gratuito : 14 días de prueba

: 14 días de prueba Esencial: 14 $/usuario/mes

14 $/usuario/mes Avanzado: 29 $/usuario/mes

29 $/usuario/mes **Profesional:59 $/usuario/mes

**Power: 69 $/usuario/mes

**Enterprise:99 $/usuario/mes

Valoraciones y reseñas de Pipedrive

G2: 4,3/5 (más de 1.800 opiniones)

4,3/5 (más de 1.800 opiniones) Capterra: 4,5/5 (2.900+ opiniones)

8. Freshsales (Mejor para la gestión de prospectos)

vía Freshsales Si tiene problemas para gestionar sus clientes potenciales, debería probar Freshsales. Es un CRM de ventas impulsado por IA que le ayuda a automatizar campañas de ventas inteligentes y aumentar los ingresos.

También puedes ver todo tu pipeline de ventas en un tablero Kanban.

FreddyAI, la integración de IA de Freshsales, proporciona la puntuación de intención para cada cliente potencial y le permite centrarse en los clientes potenciales valiosos. Esto puede ayudar significativamente a aumentar la conversión de clientes potenciales.

Incluso puede utilizarlo para simplificar las campañas de marketing por correo electrónico importando fácilmente información de contacto como CSV/Excel, Google Contact o Outlook Contact.

Freshsales mejores características

Utilice su asistente basado en IA para mantenerse informado sobre las ofertas en curso, destacando aquellas que requieren atención inmediata

Obtenga recomendaciones de acuerdos y perspectivas de los clientes para facilitar la toma de decisiones más impactantes y basadas en datos

Analice mejor el comportamiento del cliente con una vista de 360° de los datos del cliente y proporcione una experiencia de cliente personalizada

Automatice los flujos de trabajo de CRM con plantillas personalizables

Ofrece soporte multilingüe para las regiones francófonas de Canadá.

Limitaciones de Freshsales

El sistema de puntuación de acuerdos a veces puede mostrar algunas incoherencias

Tiene capacidades limitadas de generación de informes

Precios de Freshsales

Gratis : Para siempre

: Para siempre Crecimiento: $9/usuario/mes

$9/usuario/mes **Pro: 39 $/usuario/mes

Empresa: $59/usuario/mes

Calificaciones y reseñas de Freshsales

G2 : 4.5/5 (1.100+ opiniones)

: 4.5/5 (1.100+ opiniones) Capterra: 4,5/5 (600+ opiniones)

9. 1CRM (Mejor para CRM y gestión de pedidos)

via 1crm 1CRM es un software CRM polivalente que le ayuda a gestionar las tareas diarias, las ventas y las oportunidades, el servicio al cliente y la gestión de proyectos. Agiliza la colaboración de todo el equipo en un solo lugar y reduce la necesidad de utilizar diferentes aplicaciones.

la función de gestión de pedidos de 1CRM lo distingue de otros software CRM de Canadá. Esta función le permite gestionar sus presupuestos, facturas, catálogos y órdenes de compra.

1CRM mejores características

Seguimiento de los movimientos de inventario en varios almacenes

Obtenga actualizaciones en tiempo real de las facturas vencidas y el saldo actual a pagar

Utilice las horas reservadas para obtener información sobre el tiempo dedicado a diferentes proyectos y casos de clientes

Automatice la captación de clientes potenciales, personalice los correos electrónicos de seguimiento y cree boletines informativos con el editor de arrastrar y soltar

Gestione la red de socios y automatice las comisiones de ventas

Conecte los perfiles de redes sociales de sus clientes para conocer sus últimas noticias y enviar campañas personalizadas

Limitaciones de 1CRM

Su solución de gestión de proyectos no es fácil de usar

No integra chat en directo, lo que puede dificultar la comunicación en equipo

1CRM precios

Gratuito : 30 días de prueba

: 30 días de prueba Inicio: 15 $/usuario/mes, facturados mensualmente

15 $/usuario/mes, facturados mensualmente Inicio +: 23 $/usuario/mes, facturados mensualmente

23 $/usuario/mes, facturados mensualmente Profesional: $33/usuario/mes, facturado mensualmente

$33/usuario/mes, facturado mensualmente Empresa: $39/usuario/mes, facturado mensualmente

1CRM opiniones y valoraciones

G2: 4.3/5 (más de 20 opiniones)

4.3/5 (más de 20 opiniones) **Capterra 4.2/5 (50+ opiniones)

10. ¡Act! (La mejor para la automatización del marketing)

via actuar Act! es una plataforma de CRM y automatización del flujo de trabajo de marketing totalmente personalizable que ofrece una visión de 360 grados de todas las actividades, interacciones y ventas de sus clientes. Es ideal para crear estrategias de gestión de clientes y gestión de canales de distribución.

Puede evaluar su cartera de ventas por producto, territorio, etapa de ventas, agente y región, lo que resulta útil cuando se trabaja en las distintas provincias de Canadá. Además de CRM, puede utilizar Act! para automatizar campañas de marketing con plantillas personalizables y automatizar flujos de trabajo definiendo estrategias de contacto.

Me gusta especialmente su función de mensajería de texto integrada, SMS4Act!, para enviar mensajes de texto de forma rápida y sencilla directamente desde Act! Además, registra automáticamente las respuestas para su seguimiento y consulta, lo que facilita y agiliza mi trabajo.

¡#### Las mejores características de Act!

Obtenga acceso instantáneo a los datos de los clientes y a las actividades de CRM con la función de búsqueda

Obtenga visibilidad en tiempo real del rendimiento empresarial con una visión completa del ciclo de ventas

Consolide datos de hojas de cálculo y obtenga nuevas perspectivas mediante el análisis con la función de tablas personalizadas

Automatice la captación de clientes potenciales con páginas de destino y formularios web de alta conversión

¡#### Limitaciones de Act!

Ofrece plantillas de correo electrónico limitadas para campañas de marketing

Sus capacidades de integración son limitadas, por lo que no es adecuado para empresas que experimentan un rápido crecimiento o que manejan grandes volúmenes de datos de clientes

¡#### Precios de Act!

Gratuito : 30 días de prueba

: 30 días de prueba Basado en la nube: 30 $/usuario/mes, facturado anualmente

30 $/usuario/mes, facturado anualmente En las instalaciones: 37,50 $/usuario/mes, facturados anualmente

¡#### Valoraciones y reseñas de Act!

G2: 3,9/5 (más de 400 opiniones)

3,9/5 (más de 400 opiniones) Capterra: 3.8/5 (700+ opiniones)

Eleve la experiencia del cliente con el CRM de ClickUp

Ahora que la atención al cliente se está convirtiendo en la máxima prioridad para las empresas de todos los sectores canadienses, es necesario implementar un software de CRM eficaz con diversas funcionalidades.

Con el ClickUp CRM puede utilizar vistas personalizables como Tabla, Tablero, Calendario, Lista y Formulario para adaptar su espacio de trabajo CRM a sus necesidades específicas.

Desde potentes cuadros de mando hasta las funciones de divulgación basadas en IA de ClickUp Brain, ClickUp CRM puede gestionar cualquier tarea de gestión de cuentas. Y no se olvide de las sólidas plantillas equipadas para apoyar actividades que van desde la generación de leads hasta la gestión de influenciadores. Registrarse en ClickUp ¡gratis hoy mismo!