Cómo ampliar un equipo de desarrollo de software: Mejores prácticas & Estrategias

El crecimiento es una parte inevitable del plan de toda organización. No importa lo pequeña que sea al principio, su objetivo es siempre ampliar las operaciones y aumentar los ingresos. Para ello, toda organización necesita ampliar sus equipos críticos.

Si bien podemos definir el crecimiento como el aumento del valor de la empresa a lo largo del tiempo, escalar es lo que tenemos que hacer para alcanzar ese potencial de crecimiento. Esto incluye optimizar los procesos existentes, maximizar la utilización de los recursos y gestionar la creciente carga de trabajo.

Sin embargo, ampliar los procesos de desarrollo de software para adaptarlos a un equipo mayor puede suponer un reto operativo.

Ampliar las operaciones de desarrollo de software requiere equilibrar el crecimiento con la agilidad. Los gestores deben definir objetivos, elegir herramientas adecuadas, integrar buenas prácticas de codificación, contratar potencialmente más personal y racionalizar los flujos de trabajo para mantener la productividad bajo una carga de trabajo creciente.

En este artículo, analizaremos cómo escalar un equipo de software de manera eficiente, con un enfoque consistente en productividad del desarrollador .

Cuándo ampliar su equipo de desarrollo de software

Un equipo de desarrollo de software debe ampliarse cuando tenga dificultades con la carga de trabajo y empiece a retrasarse. Esto puede ser cualquier cosa, desde un retraso en el despliegue hasta un alto volumen de expectativas de los clientes. Otra señal es cuando se observa la falta de talento interno para implementar con éxito todas las funciones necesarias.

Si eres una empresa de productos cuya función principal es construir herramientas de software y lanzarlas, necesita un sólido equipo de desarrollo capaz de añadir valor a su oferta de productos.

Si su principal función empresarial es proporcionar servicios de desarrollo de software a otras empresas, su equipo de software dependerá más de la cantidad de negocio que tenga. Esto significa que deberá ampliar el equipo cuando tenga entre manos proyectos de mayor envergadura.

Algunos indicadores de una necesidad de escalado tanto en empresas de productos como de servicios son:

Cuando las peticiones de los clientes son demasiadas para ser atendidas por el equipo existente

Cuando no puedes encajar las demandas del proyecto en el calendario

Si la lista de tareas pendientes ha aumentado

Cuando no se puede seguir el ritmo de las tecnologías emergentes

Cuando las habilidades o la experiencia del equipo actual no son suficientes para un proyecto

Si rechaza proyectos por falta de personal cualificado

En resumen, si le resulta difícil cumplir los plazos, satisfacer los requisitos de los clientes, aceptar nuevos negocios o ejecutar las funciones previstas por sí solo, debería plantearse ampliar el equipo. Esto puede incluir la actualización de su infraestructura o la contratación de nuevos talentos con experiencia en las tecnologías pertinentes.

Preparación para ampliar un equipo de desarrollo de software

Al planificar la ampliación de su equipo de desarrollo de software, hay que tener en cuenta dos aspectos principales: el punto de vista técnico y el empresarial. Exploremos cada uno de ellos en detalle.

Aspectos técnicos

Desde el punto de vista técnico, debe planificar claramente la infraestructura del producto antes de ampliar sus sistemas de software. Esto significa examinar tus prácticas de codificación y la escalabilidad de la plataforma existente

Su arquitectura de desarrollo de software debe basarse en código de alta calidad y estar equipada para añadir nuevas funciones y mayores cargas con facilidad. Si el código es de mala calidad, corremos el riesgo de que el sistema se bloquee porque no puede soportar mayores cargas

También es necesario planificar con antelación para no encontrarse con dificultades operativas debidas a la falta de disponibilidad de recursos durante el escalado

El siguiente paso es integrar la automatización en el flujo de trabajo de desarrollo de productos en las áreas de pruebas de código y despliegue. Reducir el trabajo manual ayuda a los equipos a hacer frente mejor a las demandas de ampliación

Lo mejor es utilizar una metodología ágil para garantizar que los cambios técnicos se adaptan bien al sistema de escalado.

Enfoque ágil

Un enfoque ágil implica dividir los proyectos en fases dinámicas o sprints, haciendo hincapié en el desarrollo continuo y la colaboración. Mediante un ciclo constante de planificación, ejecución y evaluación del marco de trabajo, se puede conseguir una mayor escalabilidad y un flujo de trabajo mejorado. ClickUp para equipos de software es una herramienta herramienta de desarrollo de software y gestión de proyectos que le ayuda con sus necesidades de escalabilidad. Simplifica todo el ciclo de vida del desarrollo con una plataforma todo en uno que centraliza herramientas, conocimientos y equipos interfuncionales.

planifique el escalado de productos y equipos con ClickUp Software_

Con ClickUp, puede:

Colaborar en las hojas de ruta de los proyectos

Gestionar tareas de sprints y backlogs

Realizar un seguimiento de los problemas

Automatizar flujos de trabajo

Integrar herramientas Git

Seguimiento del progreso en tiempo real con cuadros de mando ágiles, etc

Computación en la nube, sistemas distribuidos y autoescalado

Con el aumento de las cargas, se plantea la cuestión de la presión adicional sobre servidores y dominios. Para reducirla, puedes optar por sistemas de computación en nube. Estos sistemas se basan en el principio de los sistemas distribuidos, lo que significa que comparten recursos entre varios sistemas de una red.

La computación en nube proporciona almacenamiento, aplicaciones y potencia de cálculo a través de Internet bajo demanda, por lo que no tiene que ampliar el hardware mientras escala los equipos. También se obtiene como SaaS (software como servicio), lo que significa que usted no se encarga de gestionar activamente el sistema.

Los sistemas distribuidos permiten el equilibrio de carga y el escalado automático. El equilibrio de carga ayuda a gestionar cargas de trabajo crecientes distribuyéndolas entre los servidores, de modo que si uno de ellos se cae, los demás pueden compensarlo. Del mismo modo, el autoescalado permite ajustar los recursos en función de la demanda.

Al utilizar los recursos informáticos en varios nodos y descentralizar las funciones, se pueden reducir los fallos y los tiempos de inactividad durante el escalado.

Aspectos empresariales

Ahora que ya conoces las consideraciones técnicas, vamos a abordar los aspectos empresariales de la ampliación de un equipo de software.

Definir la hoja de ruta

Para ampliar su equipo de software con éxito, primero debe crear una hoja de ruta que describa la dirección de las operaciones empresariales, así como los objetivos, los plazos y las actividades a lo largo del tiempo. Este puede ser su plan de acción a largo y corto plazo, que también proporciona información sobre cómo planea alcanzar los objetivos empresariales.

Elaborar una hoja de ruta le permite priorizar las iniciativas, tener en cuenta todas las variables y comunicar los progresos a la dirección sin problemas. Plantillas de planes de desarrollo de software pueden ayudar con esto.

Planifique el futuro del producto y las necesidades de ampliación con la plantilla de hoja de ruta de productos de ClickUp

Tome la Plantilla de hoja de ruta de productos ClickUp por ejemplo. Es una herramienta perfecta para visualizar y construir el recorrido de tu producto mientras escalas el equipo. Puede obtener una visión a nivel macro de todas sus iniciativas y realizar un seguimiento de su progreso para elaborar informes periódicos. Descargar esta plantilla

Identificación de los indicadores clave de rendimiento (KPI)

Los KPI miden el rendimiento de su equipo en relación con los objetivos fijados. Debe identificar los indicadores kPI de desarrollo de software cuando decida ampliar su equipo de software. Para lograr la escalabilidad, los KPI habituales son la tasa de captación de clientes, el crecimiento de los ingresos, la tasa de satisfacción del cliente, la tasa de retención de empleados, etc.

Si puede determinar las métricas de rendimiento y realizar un seguimiento eficaz de los KPI, podrá prever los retos asociados a la ampliación. Esto le ayudará a identificar áreas de mejora y a encontrar soluciones para hacer crecer su equipo sin comprometer la rentabilidad.

DevOps y automatización de pruebas

Ampliar un equipo de software significa más desarrollo, más pruebas y un despliegue más rápido. La automatización de pruebas DevOps ayuda a ello mediante el uso de pruebas preestablecidas y herramientas para reducir la intervención humana.

Esto reduce el tiempo de comercialización en DevOps y el desarrollo ágil, ya que puede automatizar varias funciones, como encontrar errores y realizar pruebas. Algunos ejemplos de automatización de pruebas DevOps son:

Pruebas de integración para la fase de código, compilación y pruebas

Pruebas de rendimiento para comprobar la capacidad de carga y otras características

Pruebas de regresión para comprobar si el software desarrollado funciona como se esperaba después de las actualizaciones

Estas pruebas automatizadas pueden determinar sus necesidades de recursos tras el escalado, de modo que pueda asignar tareas en consecuencia y tomar las medidas necesarias para evitar tiempos de inactividad y problemas de rendimiento.

Estrategias de escalado de equipos de software

Ahora que ya conoce los puntos de vista técnicos y empresariales que debe tener en cuenta a la hora de escalar su equipo de desarrollo de software, aquí tiene algunos consejos y estrategias que le ayudarán a ejecutarlo con eficacia. Estos pasos le mostrarán cómo escalar un equipo de software de manera eficiente.

Establezca metas y objetivos claros

Antes de elaborar un plan de ampliación, debe definir las metas y los objetivos de su equipo de desarrollo. Para ello, necesita respuestas a preguntas concretas.

¿Cómo quiere ampliar las operaciones: con más ubicaciones o sólo con más proyectos?

¿Qué nuevas funciones tiene previsto introducir?

¿Le falta experiencia o innovación a su equipo?

¿Su infraestructura de software actual está preparada para soportar mayores cargas?

Añada a esta lista las preguntas específicas de su empresa y encuentre las respuestas adecuadas para establecer objetivos bien fundamentados. Estos objetivos marcarán la pauta sobre en qué centrarse, qué áreas ampliar más y qué esperar después de la ampliación.

Preparar el equipo y los sistemas

La siguiente estrategia consiste en asegurarse de que el equipo y el sistema informático están bien preparados para el cambio. A menudo, un equipo interno está asentado en sus procesos y es reacio a adoptar nuevos flujos de trabajo.

Debe ponérselo fácil escuchando sus preocupaciones, organizando talleres o cursos de formación y debatiendo los nuevos procesos con ellos. Además, asegúrese de que la estructura y el flujo de trabajo actuales de su equipo están optimizados para una mayor escala de desarrollo.

Si no es así, considere la posibilidad de adoptar nuevos flujos de trabajo y metodologías en función de sus necesidades. Pero antes de finalizar cualquier cambio, asegúrese de que su equipo se siente cómodo con los cambios.

Tomar las decisiones tecnológicas adecuadas

Los equipos tecnológicos más grandes necesitan el apoyo de soluciones mejores y más eficaces. Asegúrate de elegir las herramientas adecuadas para los nuevos miembros de tu equipo, cuyo objetivo es facilitar sus tareas. A un día en la vida de un desarrollador de software ya se compone de muchas actividades técnicas; su pila de software no debería ralentizar su productividad.

Automatiza los procesos repetitivos y lentos, integra una plataforma de comunicación estándar y obtén un software de gestión de proyectos centralizado para reducir el tiempo y el esfuerzo necesarios para las tareas administrativas. ClickUp es la solución perfecta para conseguirlo. Sus capacidades de colaboración y gestión de productos todo en uno, combinadas con plantillas y automatización, hacen que sus tareas diarias sean más eficientes. Confíe a esta plataforma las tareas de gestión para que sus desarrolladores puedan centrarse en las tareas centradas en los ingresos

Integre prácticas de codificación eficientes

La calidad siempre supera a la cantidad en el desarrollo de software. Un código de alta calidad garantiza un rendimiento eficaz de la solución. Para garantizarlo, establezca prácticas de codificación conformes con la industria para los desarrolladores.

Anime a los desarrolladores a explorar las directrices de codificación para mejorar la estructura del código, la eficiencia, la colaboración y mucho más.

Elegir líderes de proyectos y productos

Al aumentar el número de proyectos, tendrá que cubrir más puestos de liderazgo, como jefes de equipo, jefes de proyecto, jefes de producto, etc. Elegir candidatos para los puestos de liderazgo dentro de su equipo es una buena idea.

También puede contratar a candidatos adecuados para estas funciones si su equipo es pequeño y no tiene suficiente experiencia. El nombramiento preventivo de jefes de equipo dedicados garantiza una buena gestión de las tareas clave durante la ampliación. También ayuda a cubrir las lagunas de talento, organizar los flujos de trabajo y estructurar los equipos técnicos.

Optimizar los procesos de desarrollo

Los procesos de desarrollo suelen adaptarse al tamaño y las necesidades del equipo. Cuando éstas aumentan, es necesario mejorar también todo el flujo de trabajo del proceso de desarrollo. Elimine silos, automatice tareas y divida los proyectos más grandes en tareas dinámicas para lograr un rendimiento más eficaz.

Integre herramientas avanzadas en su flujo de trabajo y establezca nuevos procesos que se ajusten a las necesidades, como la planificación de sprints, las revisiones, las rondas de control de calidad, los standups diarios, etc. También debe supervisar las tareas pendientes y asignarlas a expertos para que el sistema de desarrollo sea más claro y rápido.

Disponer de una herramienta basada en IA puede ayudarte con estas tareas. Cerebro ClickUp es su solución integral para optimizar los procesos empresariales con el fin de ahorrar tiempo y reducir el trabajo administrativo. Gracias a las funciones de inteligencia artificial de ClickUp, puede asignar tareas, realizar un seguimiento del progreso, automatizar calendarios y actualizaciones, y mucho más. Por ejemplo, ClickUp Brain automatiza tareas repetitivas como la introducción de datos y la programación, liberando tiempo para que los desarrolladores se centren en el trabajo principal.

Mejorar los canales de comunicación

Los cambios en el tamaño y la estructura del equipo pueden conducir automáticamente a cambios en los métodos de comunicación. Especialmente si contrata miembros remotos o equipos de desarrollo externos, necesita encontrar canales de comunicación eficientes para las actualizaciones en tiempo real. Chat ClickUp es un canal de comunicación inteligente que puede utilizar para equipos de software en crecimiento. Con esta herramienta puede reunir la comunicación del equipo bajo un mismo techo, compartir actualizaciones, vincular recursos y colaborar en tiempo real mediante elementos de acción y asignaciones de tareas.

colabore en tiempo real con ClickUp Chat_

Stick to Agile

La metodología Agile es la más adecuada para equipos ágiles y escalables, así que asegúrate de ceñirte a Agile mientras tu equipo de desarrollo crece. Esto significa que debe capacitar a los miembros de su equipo para trabajar con cierto grado de autoorganización e independencia.

Agile es un enfoque interfuncional que se basa en la responsabilidad compartida para que su equipo pueda alcanzar los objetivos con una colaboración eficaz y ciclos de revisión. De este modo, podrá priorizar las tareas y empezar por las que aporten más valor a su equipo en crecimiento dentro de un presupuesto y un periodo de tiempo establecidos.

analice el estado de las tareas, la persona asignada, la prioridad y el esfuerzo para descubrir información valiosa sobre el progreso de su equipo con ClickUp_ ClickUp para equipos ágiles ofrece varias funciones que pueden agilizar su flujo de trabajo ágil, incluida la gestión de sprints, los informes de sprints, las vistas personalizables y la automatización. Visualice flujos de trabajo ágiles y sprints para obtener información, supervisar el progreso e identificar posibles obstáculos. Múltiples vistas como tableros Kanban, listas y calendarios le ayudan a optimizar aún más el flujo de tareas. También puede configurar la automatización para mover las tareas inacabadas al siguiente sprint, actualizar el estado de las tareas o notificar a los miembros del equipo.

Esta visibilidad mejorada y la automatización de tareas repetitivas ayudan a los equipos de software a adaptarse a los flujos de trabajo a medida que escalan eficientemente.

Considere el aumento de personal

En lugar de contratar a todo el personal a la vez, el aumento de personal es un enfoque que puede considerar para las necesidades de ampliación. Esto le permite contratar personal externo temporalmente para satisfacer sus necesidades específicas. Este enfoque es el más adecuado para los equipos pequeños que quieren crecer pero no están seguros acerca de los canales de productos e ingresos.

El aumento de personal ayuda a las empresas a acceder a conocimientos especializados y experiencias sin comprometerse a largo plazo. También es una forma flexible de ampliar o reducir el equipo en función de los requisitos del proyecto. Los ingenieros externos aportan nuevas perspectivas y talento, lo que puede mejorar la calidad y la innovación de su proyecto.

Sólo tiene que asegurarse de que el personal externo se ajuste a los valores y requisitos de su empresa y colabore sin problemas con su equipo actual.

Seguimiento del progreso en tiempo real

Ampliar un equipo de software es un proceso complejo que requiere un plan y un proceso adecuados. Mientras se ejecutan las tareas de ampliación, es esencial supervisar cómo se integran las nuevas contrataciones y los procesos con la configuración existente.

Esto se puede hacer a través de plataformas de gestión de proyectos y plantillas para formar esquemas claros sobre los próximos pasos. Puede utilizar plantillas de planes de crecimiento para construir una estrategia de ampliación con tareas, subtareas, recursos y fechas de vencimiento. Esto ayuda a estructurar el plan y proporciona transparencia a todos los implicados en el cambio.

visualice una imagen completa de las dependencias del proyecto y del progreso general con la vista Gantt de ClickUp_

También puede realizar un seguimiento del progreso en tiempo real a través de paneles y vistas basados en información. Más de 15 vistas de ClickUp ofrecen enfoques totalmente personalizables para la gestión de tareas, el seguimiento de proyectos y la visualización del flujo de trabajo. Desde la sencilla vista de lista, que refleja al instante los cambios en las tareas, hasta la vista dinámica de calendario, que realiza un seguimiento de los plazos, cada vista ofrece una perspectiva única del estado de su proyecto.

obtenga una visión clara y actualizada de la situación de su equipo en cada momento con los cuadros de mando de ClickUp

Además, Cuadros de mando ClickUp le permite priorizar el trabajo, mejorar el rendimiento del equipo y gestionar los sprints para obtener la máxima productividad. Los cuadros de mando permiten filtrar los datos por criterios específicos, como la persona asignada, la prioridad o el proyecto. Esto le permite hacer zoom en áreas específicas y ver cómo se desarrolla el progreso dentro de esos segmentos.

Errores que se deben evitar al ampliar los equipos de desarrollo de software

Las estrategias de escalado de desarrollo de software pueden ayudarle a lograr los resultados que desea, pero debe evitar los siguientes errores comunes en el proceso:

Equiparar más desarrolladores con un desarrollo más rápido

A menudo, los jefes de proyecto y los propietarios del producto pueden pensar que contratar a más personas conducirá a un ciclo de desarrollo más rápido. Aunque esto puede ser cierto en algunos casos, no resulta eficaz si no se contrata correctamente o no se dividen las responsabilidades en función de las habilidades.

Por ejemplo, si su equipo carece de un recurso de control de calidad y sigue contratando desarrolladores, seguirá atascado en la fase de revisión, lo que retrasará su tiempo de comercialización. Por lo tanto, asegúrese de contratar talentos que se ajusten a sus necesidades y puedan ofrecer las capacidades que le faltan.

Ignorar la formación y el desarrollo de habilidades de los empleados

Por muy cualificados y experimentados que sean sus empleados, necesitan recibir formación sobre nuevas herramientas, habilidades interpersonales y procesos. Organizar iniciativas periódicas de formación y desarrollo de habilidades sólo puede beneficiar a su equipo de software.

Con el aumento de las necesidades y los requisitos de los proyectos, estas formaciones pueden servir para establecer normas dentro del equipo y garantizar que todo el personal trabaje de forma coherente dentro de la misión y el marco de la empresa.

Pensar en la escalabilidad durante la planificación de la arquitectura

Toda empresa de software aspira a crecer y expandirse con el tiempo. Por lo tanto, cuando planifique la arquitectura inicial de su equipo de software, siempre debe tener en cuenta la escalabilidad. Esto facilita el crecimiento de las operaciones en el futuro sin tener que sustituir la infraestructura central.

Si la arquitectura principal sigue siendo la misma, resulta más fácil para los desarrolladores adaptarse a las demandas cambiantes. Pasar por alto la escalabilidad durante la planificación de la arquitectura puede obligarle a cambiar por completo la base de código y el modelo de servidor en el futuro, lo que supondrá una pérdida de tiempo y dinero.

Aumente la escala de su equipo de software ahora

Los ingresos procedentes del software están en su punto más alto, y se prevé que alcancen los 1.000 millones de euros en 2009 698.800 millones de USD en 2024. Emergentes tendencias en ingeniería de proyectos de mayor envergadura impulsarán aún más el mercado. En un panorama tan competitivo, averiguar cómo ampliar un equipo de software de forma eficiente puede aumentar los ingresos.

No te quedes atascado en bucles de planificación y retrasos; da a tu equipo de desarrollo de software el impulso adecuado con las mejores herramientas ágiles y canales de comunicación para proyectos de alto rendimiento. ClickUp es una eficaz herramienta de gestión de proyectos para crear y mantener equipos de alto rendimiento basados en la colaboración, la fijación de objetivos y la mejora continua para lograr la máxima productividad. Regístrese para obtener una cuenta gratuita ahora