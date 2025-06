Cómo utilizar Notebook LM para gestionar tu investigación

Probé Notebook LM y me sorprendió bastante. Pude subir miles de trabajos de mi diario a Notebook. Los archivos PDF más grandes con escritura manuscrita no siempre funcionaban, pero los más pequeños sí, y convertí los más grandes a texto. Me quedé impresionado. Le pedí que analizara todo tipo de cosas sobre mí. Utilizo la previsión predictiva en muchas cosas. Fue capaz de resumir todos mis días en orden. Le pedí que me dijera cómo me sentía respecto a las personas sobre las que escribía y fue muy preciso. Y mucho más. Estoy deseando ver qué más se le puede sacar y los usos interesantes que le dará todo el mundo. »