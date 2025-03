los 10 mejores programas de notas de publicación en 2025

Alinear los elementos clave de las necesidades del cliente y la visión del producto es crucial. Los lanzamientos de productos deben lograr un delicado equilibrio entre ambos. Sin embargo, los cuidadosamente planificada podría pasar desapercibida sin unas notas de publicación claras y detalladas. Redactar notas de lanzamiento de un producto es todo un arte, pero el software de notas de lanzamiento puede simplificar el proceso.

Esta herramienta le permite registrar y compartir detalles sobre el lanzamiento de un producto aprovechando funciones como la documentación centralizada y la colaboración. Agiliza la comunicación, ahorra tiempo y garantiza que todos, incluidas las partes interesadas clave, estén en la misma página.

Sopesar los pros y los contras de las distintas herramientas para elegir la más rica en funciones que mejor se adapte a su equipo de gestión de productos no es fácil, sobre todo con tantas opciones en el mercado.

He aquí una lista de los mejores programas de notas de publicación para ayudarle a elegir el que mejor se adapte a sus necesidades.

¿Qué debe buscar en un software de notas de publicación?

El software de notas de publicación es una herramienta inestimable herramienta para la gestión de productos que les ayude a documentar las últimas actualizaciones de software, nuevas funciones, correcciones de errores, mejoras de funciones, etc. Garantiza que todos los miembros del equipo estén al día de los cambios en los productos de software.

A la hora de elegir un software de notas de publicación, tenga en cuenta las siguientes funciones antes de realizar una inversión:

Interfaz fácil de usar: Obtenga una herramienta de notas de publicación con una interfaz fácil de usar panel de control intuitivo y accesibilidad de funciones que permita una fácil navegación y documentación de datos

Obtenga una herramienta de notas de publicación con una interfaz fácil de usar panel de control intuitivo y accesibilidad de funciones que permita una fácil navegación y documentación de datos Notificaciones automatizadas: Busque herramientas que envíen notificaciones automatizadas por plataforma y correo electrónico de los cambios clave a los miembros del equipo y a las partes interesadas

Busque herramientas que envíen notificaciones automatizadas por plataforma y correo electrónico de los cambios clave a los miembros del equipo y a las partes interesadas Gestión optimizada de notas de publicación : Opte por un software que automatice la creación, gestión y distribución de notas de lanzamiento

: Opte por un software que automatice la creación, gestión y distribución de notas de lanzamiento Recogida de opiniones: Elija un software que permita recoger las opiniones de los usuarios para facilitar el progreso continuo y la satisfacción de los usuarios con el producto

Elija un software que permita recoger las opiniones de los usuarios para facilitar el progreso continuo y la satisfacción de los usuarios con el producto Integraciones: Asegúrese de la compatibilidad con plataformas de terceros para mejorar la comunicación y la colaboración

Asegúrese de la compatibilidad con plataformas de terceros para mejorar la comunicación y la colaboración Opciones de personalización: Busque una herramienta de notas de publicación con funciones personalizables para adaptar el proceso de notas de publicación y plantillas a las necesidades específicas de su equipo

Busque una herramienta de notas de publicación con funciones personalizables para adaptar el proceso de notas de publicación y plantillas a las necesidades específicas de su equipo Herramientas de colaboración: Da prioridad a las plataformas que ofrezcan sólidas herramientas de colaboración para ayudarte a mejorar el trabajo en equipo y agilizar la comunicación

Los 10 mejores software de notas de versión para usar en 2024

Aquí está nuestra lista cuidadosamente elaborada del software de notas de lanzamiento de producto más impactante que todo equipo de producto debe comprobar:

1. ClickUp

ClickUp es una potente herramienta para gestionar proyectos, mejorar la eficacia del trabajo y ayudar a los equipos a mantenerse organizados. Esta solución de software de notas de publicación consolida diversas actividades de un equipo de desarrollo, desde la gestión de tareas hasta la agilización de la comunicación y la colaboración. Solución de gestión de proyectos de ClickUp para equipos de software proporciona una gestión sin fisuras desde la planificación, priorización y diseño del producto hasta su lanzamiento y la elaboración de informes sobre los proyectos.

Una de las funciones más destacadas de este producto es su capacidad para ofrecer amplias integraciones (más de 1000 y contando) que ayudan a agilizar la colaboración y mejorar la productividad entre equipos y usuarios.

Los equipos de desarrollo que deseen agilizar el proceso de notas de publicación pueden utilizar el módulo dedicado a las notas de publicación Plantilla de notas de publicación de ClickUp para comunicarse eficazmente con clientes, socios y partes interesadas acerca de las actualizaciones de productos. Esta plantilla proporciona una forma clara y concisa de resumir cambios, mejoras y mucho más.

Asegúrese de que su equipo se mantiene en la misma página con la plantilla de notas de la versión de ClickUp

Esta plantilla Docs totalmente personalizable le ofrece la misma estructura que utilizan los equipos de producto de ClickUp para crear y compartir notas de lanzamiento interna y externamente.

Cree un proyecto para cada nota de publicación y asigne tareas con plazos concretos a propietarios específicos. Genere una lluvia de ideas sobre el contenido de la nota de publicación y redáctela usted mismo o con la ayuda de la función integrada de creación de notas de publicación AI Writer for Work . Puede crear automáticamente las notas de publicación perfectas basándose en los temas de conversación y el tono que quieras incorporar. A continuación, puedes utilizar el editor de texto enriquecido de Docs para dar formato a la nota y añadir metadatos útiles como anotaciones.

Gracias al seguimiento de versiones, a las comprobaciones ortográficas y gramaticales integradas y a la IA a la espera en caso de que necesites ayuda para mejorar las frases, las notas de publicación ya no supondrán un esfuerzo.

clickUp Brain le permite escribir más rápido, crear notas de publicación, pulir su texto, respuestas de correo electrónico, etc

Además de automatización de la documentación técnica mediante la creación de notas de publicación con ClickUp, los equipos también pueden utilizar otras funciones básicas para aumentar la productividad del personal.

Las mejores funciones de ClickUp

Anote las discusiones de las reuniones, trabaje en los planes de los proyectos de desarrollo y cree documentos de requisitos con Documentos de ClickUp . Edite archivos junto con sus compañeros en tiempo real con funciones de edición avanzadas y mantenga las actualizaciones visuales para que todo el mundo esté al tanto

clickUp Docs permite la edición colaborativa en directo para que su equipo pueda crear una nota de publicación atractiva con mayor rapidez

Acceda a un intervalo dePlantillas ClickUp y elija las que mejor se adapten a las necesidades de su equipo. Ofrecen estructuras predefinidas para distintos tipos de proyectos, tareas o documentos como notas de publicación. Elimine la necesidad de crear todo desde cero con plantillas personalizables: ahorre tiempo y esfuerzo

Mejore la colaboración en equipo, aporte ideas conjuntamente y anótelas, independientemente de las barreras geográficas, con Pizarras ClickUp . Consolide toda la creatividad de su equipo en un lienzo interactivo

clickUp simplifica la colaboración en las pizarras blancas

Estructure proyectos de desarrollo y cree estrategias fácilmente con ClickUp Mapas mentales . Establezca conexiones entre las ideas y las tareas mediante las funciones de arrastrar y soltar. Cree nuevos flujos de trabajo, ajuste los existentes y mejore la organización de los proyectos

clickUp ofrece la personalización del flujo de trabajo mediante mapas mentales

Aumente la productividad y agilice los flujos de trabajo de su equipo de desarrollo automatizando las tareas redundantes y habituales. Elija entre un intervalo de herramientas preconstruidas Automatización ClickUp o personalícelas para simplificar las tareas rutinarias, optimizar el traspaso de proyectos, etc

Aumente la productividad y agilice los flujos de trabajo de su equipo de desarrollo automatizando las tareas redundantes y habituales. Elija entre un intervalo de herramientas preconstruidas Automatización ClickUp o personalícelas para simplificar las tareas rutinarias, optimizar el traspaso de proyectos, etc Obtenga una Panorámica completa de las tareas y proyectos de desarrollo con Tableros Kanban adaptables de ClickUp . Gestione tareas sin esfuerzo mediante la función de arrastrar y soltar, personalice la clasificación y el filtrado, y optimice su marco Kanban para una gestión de proyectos sin fisuras

agrupar tareas por estado en vista Tablero usando el tablero Kanban de ClickUp_

Limitaciones de ClickUp

Los usuarios pueden encontrar la interfaz confusa durante los primeros días

Precios de ClickUp

Free Forever (Gratis para siempre)

(Gratis para siempre) Unlimited: $7/mes por usuario

$7/mes por usuario Business: 12 $/mes por usuario

12 $/mes por usuario Empresa: Contactar para precios

Contactar para precios Cerebro ClickUp: Añadir a cualquier plan de pago por 5 $ por miembro del entorno de trabajo al mes

Valoraciones y valoraciones de ClickUp

G2: 4.7/5 (más de 4.000 opiniones)

4.7/5 (más de 4.000 opiniones) Capterra: 4.7/5 (9000+ opiniones)

2. GitHub Releases

vía gitHub GitHub Releases simplifica a los desarrolladores el lanzamiento y la distribución de nuevos productos de software. Permite a los programadores redactar notas de lanzamiento de productos y compartirlas sin esfuerzo. Esta herramienta también permite el seguimiento de versiones, la gestión de cambios y el adjunto de notas de lanzamiento y activos.

Con GitHub Releases, tu equipo puede escribir notas de publicación manualmente o generarlas utilizando una plantilla predeterminada mediante automatización. Aunque normalmente se almacenan como archivos de texto sin imágenes, esto puede parecer desalentador para los interesados que no son desarrolladores.

Sin embargo, es una gran herramienta para facilitar la colaboración entre los miembros del equipo y recibir actualizaciones de las notas de la versión. Mantiene un historial detallado del proyecto, lo que la convierte en una buena opción para los desarrolladores para gestión de versiones .

Las mejores funciones de GitHub Releases

Colaborar con varias personas en un proyecto

Descubra y analice las vulnerabilidades del código mediante herramientas de (elaboración de) informes y seguimiento

Aproveche el sólido control de versiones para agilizar la documentación

Automatice el proceso de desarrollo, prueba y lanzamiento de un producto

Limitaciones de versiones de GitHub

No incluye imágenes explicativas en las notas de la versión, lo que dificulta la comprensión de todo para los usuarios no técnicos

Carece de una estructura formal adecuada para redactar las notas de publicación

Precios de GitHub Releases

Las versiones están incluidas en tu plan principal de GitHub. Los precios de GitHub son los siguientes:

Free Forever (Gratis para siempre)

(Gratis para siempre) Teams: $4/mes por usuario

$4/mes por usuario Empresa: 21 $/mes por usuario

GitHub publica valoraciones y reseñas

G2: 4.7/5 (2,000+ opiniones)

4.7/5 (2,000+ opiniones) Capterra: 4.8/5 (5000+ opiniones)

3. Jira

vía Atlassian Jira es una herramienta altamente personalizable que es una de las favoritas entre los desarrolladores. Destaca en el sector por incluir funciones para crear notas de publicación, organizar y asignar tareas y compatibilidad entre equipos de soporte. En Jira, una publicación también se conoce como versión.

Además, Jira ofrece otras sólidas funciones para desarrolladores, como seguimiento, elaboración de informes y análisis. Estas herramientas le ayudan a obtener información sobre el proceso de desarrollo de productos de software, supervisar el progreso y realizar cambios, si es necesario, en el nuevo producto

Jira tiene una interfaz fácil de usar e incluye ayudas visuales (capturas de pantalla, fragmentos de código y explicaciones) en sus notas de la versión para ayudarle a no perderse por el camino. ¿Y lo mejor? Te mantiene al día con notificaciones por correo electrónico de las versiones desde la propia aplicación.

Jira mejores funciones

Crear notas de publicación en varios formatos

Incorpora documentos de compatibilidad con las notas de publicación

Trabaje en paralelo con sus compañeros en varios proyectos y versiones

Todo sin complicaciones, desde la creación hasta la distribución de las notas de publicación

Limitaciones de Jira

No es compatible con el uso compartido de configuraciones entre proyectos de desarrollo

Puede ser lento y no responde a veces

No siempre es posible personalizar la interfaz de usuario

Precios de Jira

Free Forever (Gratis para siempre)

(Gratis para siempre) Estándar: $7.16/mes por usuario

$7.16/mes por usuario Premium: 12,48 $/mes por usuario

12,48 $/mes por usuario Empresa: Precios personalizados

Valoraciones y valoraciones de Jira

G2 : 4.3/5 (más de 5.000 opiniones)

: 4.3/5 (más de 5.000 opiniones) Capterra: 4.5/5 (14000+ opiniones)

4. Confluencia

/%img/ Atlassian Confluence puede utilizarse para crear diversos tipos de contenido, incluidas notas de publicación atractivas.

También puedes añadir multimedia y otros contenidos dinámicos para que tu trabajo llame la atención y sea profesional. Comparta documentos de Office, imágenes, archivos PDF y mucho más con herramientas de colaboración avanzadas.

Para agilizar la gestión de archivos, Confluence le permite personalizar plantillas, acceder a vistas previas instantáneas, activar la automatización de versiones, ejecutar búsquedas de texto completo e incluso anclar comentarios.

Las notas de la versión en Confluence siguen un enfoque típico orientado a viñetas, destacando los puntos clave y enlazando a la información relevante siempre que sea posible.

Pero lo más interesante es que las notas de la versión incluyen una sección de "más detalles". Al hacer clic en ella, se obtiene información sobre el proceso de pensamiento, los detalles minuciosos que dicen lo que pasó en el fondo.

Las mejores funciones de Fluence

Colabora y comparte ideas con tus compañeros de equipo utilizando una Pizarra

Aprovecha el control de versiones para gestionar el contenido según sea necesario

Organice grandes volúmenes de documentos y acceda a todos ellos desde un único lugar

Utilice el amplio intervalo de plantillas y macros para agilizar su trabajo

Proteja los documentos con controles de acceso y permisos personalizables

Limitaciones de influencia

La exportación de documentos, como los PDF, puede presentar fallos

La búsqueda basada en texto no funciona de forma óptima

Precios de Confluence

Free Forever (Gratis para siempre)

(Gratis para siempre) Estándar: $4.89/mes por usuario

$4.89/mes por usuario Premium: 8,97 $/mes por usuario

8,97 $/mes por usuario Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y valoraciones de influencia

**G2: 4,1/5 (más de 3.000 opiniones)

Capterra: 4.5/5 (3000+ opiniones)

5. Lanzamientos de GitLab

via gitLab GitLab facilita la creación y monitorización de versiones, junto con notas de publicación, ya sea a través de su interfaz de usuario o definiendo tareas de publicación dentro de un proceso de CI. Este sistema genera sin esfuerzo notas de publicación en formato Markdown, resumiendo todos los cambios entre la versión anterior y la actual.

Es una plataforma DevOps completa que permite a los programadores navegar sin problemas a través de todas las tareas del proyecto, desde la planificación inicial del producto y la gestión del código fuente hasta el seguimiento continuo y las medidas de seguridad.

GitLab equipa a su equipo para desarrollar un producto de software de calidad al permitir la colaboración entre todos los miembros a lo largo de todas las fases de desarrollo, lo que supone una importante comodidad.

GitLab estrena las mejores funciones

Utiliza las funciones de (elaboración de) informes, seguimiento, gestión de tareas y colaboración para aumentar la productividad

Automatice la creación y las pruebas de código a través de múltiples integraciones de terceros

Aplique controles de versión para mantener versiones específicas restringidas a las personas autorizadas

Limitaciones de las versiones de GitLab

No incluye muchas funciones cruciales en el plan gratuito/a

Respuesta tardía del equipo de soporte, como mencionan algunos usuarios

Interfaz confusa y lenta para usuarios no familiarizados con el control de versiones

GitLab publica los precios

Free Forever (Gratis para siempre)

(Gratis para siempre) Premium: $29/mes

$29/mes Ultimate: Contactar para precios

Publicaciones de GitLab valoraciones y comentarios

G2: 4.5/5 (800+ opiniones)

4.5/5 (800+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (1000+ opiniones)

6. Bitbucket

www.bitbucket.com subtítulos en inglés por WITH S2. Written In The Heavens Subbing Squad Bitbucket es una plataforma diseñada para que los equipos de software gestionen eficazmente el código de forma estructurada. Sus principales funciones se desarrollaron para facilitar la colaboración y la integración entre equipos, aumentar la seguridad, garantizar la escalabilidad y ofrecer compatibilidad con varios idiomas.

Una función crucial de la herramienta Bitbucket es Git Changelog. Automatiza la generación de notas de publicación desde el servidor de Bitbucket. Funciona con IA, lo que hace que analizar las actualizaciones de software sea pan comido.

Extrae datos críticos relacionados con el desarrollo del producto, como correcciones de errores, mejoras de rendimiento y ajustes funcionales, y los compila en notas de la versión para todos los usuarios.

Las mejores funciones de Bitbucket

Asegura código ilimitado usando almacenamiento privado

Detectar incidencias en el código mediante la integración con Jira

Aproveche las sólidas funciones de seguridad para mantener la información protegida

Notificaciones desencadenantes por correo electrónico cuando se crea una versión

Limitaciones de Bitbucket

No tiene una interfaz de usuario muy intuitiva

La función de Notificaciones no es muy ágil

Precios de Bitbucket

Free Forever (Gratis para siempre)

(Gratis para siempre) Estándar: Precios personalizados

Precios personalizados Premium: Precios personalizados

Valoraciones y valoraciones de Bitbucket

G2: 4.4/5 (900+ opiniones)

4.4/5 (900+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (1000+ opiniones)

7. Trello

vía Trello Trello, conocido sobre todo por la gestión fluida de proyectos, utiliza una modalidad de Tablero Kanban que permite a los usuarios crear tableros de proyectos, listas de tareas y tarjetas para supervisar el progreso (de principio a fin) de forma eficaz.

Tiene una interfaz fácil de usar, admite la colaboración entre los miembros del equipo de forma brillante y mantiene todo organizado, ya sea gestionando tareas, manejando proyectos o flujos de trabajo. Además, ofrece muchas otras funciones útiles como la asignación de tareas, fechas límite, rótulos y comentarios.

A la hora de redactar una nota de publicación, Trello cuenta con la función Notes and Docs, que funciona con IA. Los usuarios pueden utilizarla para crear notas de publicación detalladas añadiendo archivos, imágenes, tablas y mucho más.

Lo mejor de las notas de publicación de Trello es que puedes crearlas fácilmente dentro de tus tarjetas de Trello en los Tableros. Esto significa que no tienes que lidiar con la molestia de cambiar de herramienta.

Las mejores funciones de Trello

Crear y gestionar múltiples listas de tareas fácilmente con la función de arrastrar y soltar

Comparte notas de publicación con otras personas mediante Tableros compartidos y públicos

Realiza un seguimiento de las tareas y evita retrasos gracias a la función de fechas límite de las tarjetas Trello

Adjuntar imágenes, enlaces y vídeos en las tarjetas Trello para mejorar la legibilidad y la comprensión de las tareas

Exporte notas de publicación en PDF y otros formatos

Limitaciones de Trello

Funciones críticas como cronogramas y calendarios no se incluyen en la versión gratuita

Carece de herramientas de (elaboración de) informes y control de tiempo

Precios de Trello

Free Forever (Gratis para siempre)

(Gratis para siempre) Estándar: $6/mes por usuario

$6/mes por usuario Premium: 12,50 $/mes por usuario

12,50 $/mes por usuario Enterprise: 17,50 $/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Trello

G2: 4.4/5 (13,000+ opiniones)

4.4/5 (13,000+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (23,000+ opiniones)

8. Asana

www.asana.com asana Asana es otra gran herramienta para los desarrolladores a considerar cuando escribir notas de publicación . Esta herramienta ayuda a los equipos a conectarse más allá de las fronteras geográficas y a llevar a cabo su trabajo, gestionando desde las tareas cotidianas hasta los proyectos de mayor envergadura, todo en un mismo lugar.

Asana no tiene un generador de comunicados nativo, pero puedes usar indicaciones de IA para crear resúmenes y descripciones de tareas generados por IA e incluirlos en un documento de notas de publicación combinado.

Con la integración de Asana para Slack, los resúmenes de tareas pueden ayudar a los equipos a mantenerse actualizados directamente en Slack. Esto les permite tener una breve visión general del progreso de la tarea (actualizaciones de funciones, correcciones de errores, etc.) sin salir de su espacio de trabajo de Slack.

Las mejores funciones de Asana

Agiliza los procesos de trabajo utilizando múltiples integraciones

Colabora y comunícate con compañeros de equipo en tiempo real

Realiza un seguimiento de las tareas de cada usuario en el Tablero para su actualización

Crea resúmenes de tareas generados por IA para notas de publicación

Limitaciones de Asana

No incluye la función integrada de control de tiempo

No cuenta con una herramienta nativa para la creación de notas de publicación

Difícil de personalizar, según algunos usuarios

Soporte al cliente limitado

Precios de Asana

Free Forever (Gratis para siempre)

(Gratis para siempre) Inicial: $13.49/mes por usuario

$13.49/mes por usuario Avanzado: $30.49/mes por usuario

$30.49/mes por usuario Enterprise: Contactar para precios

Contactar para precios Enterprise+: Contactar para precios

Valoraciones y reseñas de Asana

G2: 4.3/5 (9,000+ opiniones)

4.3/5 (9,000+ opiniones) Capterra: 4.5/5 (12,000+ opiniones)

9. Documentos de Google

vía google Docs Documentos de Google, que forma parte del entorno de trabajo de Google, es otra plataforma versátil que añadir a nuestra lista de herramientas para crear notas de publicación. Permite a tu equipo una colaboración fluida en tiempo real.

Gracias a funciones como el formato de texto, los enlaces incrustados y las imágenes, los desarrolladores pueden comunicar eficazmente nuevas funciones, mejoras de productos o correcciones de errores en sus notas de publicación de productos.

la plantilla de notas de publicación de Documentos de Google simplifica el proceso de redacción organizando la información por categorías, lo que garantiza la claridad. Los desarrolladores pueden personalizar la plantilla para satisfacer las necesidades específicas del proyecto ajustando los títulos, las categorías y las descripciones.

Otra función crucial de Documentos de Google es el control del historial de versiones. Se trata de una función inteligente que permite a los usuarios realizar un seguimiento de los cambios anteriores y actuales e incluso cambiar a versiones anteriores tantas veces como sea necesario.

Las mejores funciones de Documentos de Google

Colabora con tus compañeros de equipo en tiempo real y edita documentos con herramientas de edición repletas de funciones

Autoguardado de tu trabajo sin preocuparte de perder contenido

Establece controles de acceso y permisos para personalizar el acceso a los documentos

Limitaciones de Documentos de Google

Un número limitado de plantillas para elegir

A menos que habilites específicamente el acceso sin conexión, los documentos sólo funcionan en línea

No hay app, aplicación de escritorio

Precios de Documentos de Google

Free Forever (También incluido en los planes de Google Workspace)

Valoraciones y valoraciones de Documentos de Google

G2: N/A

N/A Capterra: 4.7/5 (28000+ reseñas)

10. Microsoft Word

www.microsoftword.com en línea máxima Microsoft Word es una parte clave de la suite Microsoft Office y es ampliamente reconocido como un software de procesamiento de textos de primera categoría. También es la última incorporación a nuestra lista de software de notas de publicación.

El objetivo principal de este software es ayudar a los usuarios a crear, editar y dar formato a documentos de texto con precisión. Por lo tanto, cuando se trata de redactar notas detalladas de lanzamiento de productos, MS Word es conocido por hacer un trabajo decente. Las opciones de formato del programa permiten estructurar las notas de forma eficaz incorporando elementos como títulos, viñetas y tablas.

Aunque MS Word carece de plantillas de notas de publicación integradas, los usuarios pueden descargar plantillas en línea y personalizarlas manualmente para adaptarlas a sus necesidades específicas. Esto puede verse como una desventaja de utilizar MS Word para crear notas de publicación, ya que obliga a los usuarios a hacer todo el trabajo pesado.

Sin embargo, ofrece otras funciones notables para compensar, como el seguimiento de cambios, los comentarios y el historial de versiones. Además, la integración de MS Word con las demás herramientas del paquete Microsoft Office permite colaborar y compartir documentos sin problemas.

Las mejores funciones de Microsoft Word

Dé formato y edite texto fácilmente con funciones de edición avanzadas

Utiliza varias plantillas para escribir distintos tipos de contenido

Empieza a trabajar fácilmente con su sencilla interfaz de usuario

Limitaciones de Microsoft Word

Causa problemas de formato cuando se accede a documentos de otras herramientas de procesamiento de textos en MS Word

No tiene función de autoguardado

Pérdida de datos reportada por muchos usuarios debido a fallos o cierre abrupto de documentos

Aunque es gratuito/a al principio, con el tiempo se convierte en una herramienta cara

Precios de Microsoft Word

Compra única: 159,99 dólares

Valoraciones y críticas de Microsoft Word

**G2: 4,7/5 (más de 1.000 opiniones)

Capterra: 4.7/5 (2000+ opiniones)

Haga de ClickUp su software de notas de publicación de referencia

Hemos analizado las diez mejores herramientas para crear notas de publicación atractivas. Para ayudarle con su investigación, hemos destacado algunas de sus funciones principales, limitaciones y relevancia basada en valoraciones de confianza de las plataformas de revisión.

Sin embargo, evaluar los méritos de cada herramienta y determinar si satisface las necesidades de su equipo puede resultar agotador y llevar mucho tiempo.

¿Desea saltarse eso? ¡Pruebe ClickUp!

ClickUp es una plataforma integral de desarrollo y gestión de productos. Ayuda en el desarrollo de software, gestión de proyectos, redacción de notas de lanzamiento, marketing y mucho más.

Con ClickUp, no tendrá que preocuparse de pagar por herramientas innecesarias sólo para generar notas de publicación. Registrarse en ClickUp gratis, para agilizar las tareas y aumentar la productividad