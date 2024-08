Cómo desarrollar un equipo de alto rendimiento en 8 pasos probados

En 51% de las organizaciones han reestructurado sus equipos en 2023.

No es de extrañar que los directivos se centren en el restablecimiento de los equipos en 2024.

El desarrollo de equipos es un ejercicio continuo por una buena razón. Teams keep changing, evolving, and growing due to various factors. Como resultado, es necesario seguir centrándose en los múltiples aspectos del desarrollo de equipos para garantizar que el equipo tenga un alto rendimiento y esté motivado.

Un equipo bien gestionado:

Fomenta la creatividad y la comunicación entre los miembros del equipo

Mejora la capacidad de toma de decisiones del equipo

Rompe las barreras entre departamentos y equipos

Ofrece mayores oportunidades de aprendizaje en las que los juniors aprenden de los seniors

Reduce la fatiga y mejora los niveles de compromiso, lo que conduce a intentos correctos

Permite a los directivos aprovechar todo el potencial del equipo

Aumenta el bienestar de los empleados en el lugar de trabajo y la conexión (a internet) entre ellos

Permite a las organizaciones (50%) alcanzar sus metas operativas

A Stanford estudio afirma que trabajar juntos puede motivar a un equipo convertir el trabajo en diversión. Esta guía le guiará a través de ocho pasos sencillos y probados para desarrollar un equipo de alto rendimiento.

Cómo desarrollar un equipo en ocho pasos fáciles de seguir

Todos hemos oído la frase: "El trabajo en equipo hace realidad el sueño"

Pero, ¿cómo se consigue? Formar un equipo es un proceso, y muy consciente.

Veamos qué se necesita para formar un equipo ágil sólido y de alto rendimiento.

Paso 1: Establecer metas para sincronizar a las personas

Las metas imprecisas dan lugar a interpretaciones erróneas.

Así que, antes de clasificar a sus empleados en grupos, asegúrese de:

Esbozar objetivos organizativos precisosobjetivos y metas de la organización para que los siga el equipo

Comunicar las metas de la tarea (lo que hay que hacer) y los objetivos del proceso (cómo hay que terminar el trabajo) desde el principio

Destaque las responsabilidades individuales de cada rol, los casos de uso y los objetivoscómo funcionan los equipos interfuncionales trabajarán juntos

Alinear la capacidad del equipo con las metas generales de la organización

Unas metas claras y bien articuladas facilitan la vida de todos: los empleados están en la misma página y el jefe de equipo puede hacer un seguimiento eficaz de los progresos.

Esta alineación garantiza que todos trabajen para alcanzar los mismos objetivos generales de principio a fin.

Si necesita ayuda para ajustar los objetivos de un equipo eficaz, pruebe con Metas de ClickUp .

Utilice las Metas de ClickUp para correlacionar sus objetivos con cronogramas claros, metas medibles y seguimiento automático del progreso:

Crea metas rastreables conectadas a tu trabajo con ClickUp Metas

Vea las metas en el formato que prefiera y ordénelas en carpetas específicas para agilizar el trabajo.

Incluya los siguientes puntos de contacto al redactar sus metas:

Actividades clave

Contingencias y planes de copia de seguridad

Puntos de control para el seguimiento del trabajo

Normas para mantener informadas a las partes interesadas

Quién es responsable de qué

Plazos para cada tarea/acción

Métricas para medir el progreso

Paso 2: Piense: ¿Cómo es la cultura de su empresa?

Tu equipo debe saber qué se espera de ellos en todo momento.

Naturalmente, establecer la cultura de su empresa debe ser una prioridad en su agenda.

Utilice estos consejos para desarrollar una cultura de empresa positiva:

Comportamiento positivo: Discuta abiertamente lo que constituye un comportamiento positivo y establezca directrices de buenas prácticas para su equipo. UtiliceDocumentos de ClickUp para compartir instantáneamente estos puntos de referencia y poner al equipo en la misma página:

conecte ClickUp Docs a sus flujos de trabajo al instante

Ejercicios de creación de equipos: Para ayudar a los miembros del equipo a conocerse mejor, pruebe el "ejercicio del artefacto", en el que pide a cada empleado que comparta una historia personal de 5 minutos sobre un reto y un logro al que se haya enfrentado en su carrera. También debes pedir al empleado que muestre un artefacto que simbolice su logro (trofeo, certificado, etc.). Una vez que todos hayan completado sus historias, inicie un debate sobre cómo se sintieron los miembros del equipo después de escuchar las anécdotas y qué habilidades particulares aporta cada miembro a la tabla

Para ayudar a los miembros del equipo a conocerse mejor, pruebe el "ejercicio del artefacto", en el que pide a cada empleado que comparta una historia personal de 5 minutos sobre un reto y un logro al que se haya enfrentado en su carrera. También debes pedir al empleado que muestre un artefacto que simbolice su logro (trofeo, certificado, etc.). Una vez que todos hayan completado sus historias, inicie un debate sobre cómo se sintieron los miembros del equipo después de escuchar las anécdotas y qué habilidades particulares aporta cada miembro a la tabla Estilo de trabajo: Como gestor responsable, es esencial conocer cómo trabaja mejor tu equipo: ¿A los empleados les gusta trabajar de forma independiente? ¿Les gustaría colaborar en un modelo híbrido?

Como gestor responsable, es esencial conocer cómo trabaja mejor tu equipo:

Haz preguntas directas y crea un estilo de trabajo que funcione para todos. Puede utilizar Cerebro ClickUp para anotar los puntos de debate y poner a todo el mundo al día.

utiliza ClickUp Brain para editar contenido rápidamente en Docs_

Paso 3: Centrarse en la formación

Es crucial evaluar las habilidades actuales de su equipo y diseñar los puestos de trabajo en torno a dichas habilidades.

Pero si quieres llevar a tu equipo al siguiente nivel, céntrate en las habilidades que necesitarán para ser un activo el día de mañana.

Las oportunidades de aprendizaje continuo allanan el camino para mejorar la moral y el rendimiento.

He aquí cómo hacer del coaching y el aprendizaje una parte intrínseca de la cultura de aprendizaje de su organización:

Elabore estrategias y plantee nuevos retos futuros para mantener el interés de su equipo

Cree módulos de aprendizaje para conjuntos de habilidades únicos

Desarrolle un marco que mantenga el seguimiento de los cursos de formación

Experimente con nuevas ideas de aprendizaje para obtener mejores resultados y ayudar a crecer a los miembros del equipo

Paso 4: Crear un plan de desarrollo integral

Para crear un nuevo equipo hay que tener en cuenta múltiples factores.

Hay que asegurarse de que todos los miembros del equipo se sientan respetados y escuchados.

Hay que ser organizado y mantener la calma cuando las cosas se tuercen.

Debe comprobar periódicamente cómo les va a sus empleados.

La gestión de todos estos aspectos requiere una excepcional capacidad de gestión de proyectos y del tiempo.

Por tanto, incluya todos estos factores a la hora de crear un plan de desarrollo de equipos cohesionados.

Una vez listo el plan, es hora de ponerlo en práctica y seguir estas cuatro fases de desarrollo del equipo:

Etapa 1: Reúnase con el equipo y organice sesiones para romper el hielo en las que la gente se conozca y aprenda cómo quiere trabajar cada miembro

Reúnase con el equipo y organice sesiones para romper el hielo en las que la gente se conozca y aprenda cómo quiere trabajar cada miembro Fase 2: Realizar ejercicios de creación de equipos para fomentar la confianza y la capacidad de resolución de problemas entre los compañeros

Realizar ejercicios de creación de equipos para fomentar la confianza y la capacidad de resolución de problemas entre los compañeros Fase 3: Preparar e informar al equipo para su primera misión, que debe ser un reto. Animar a los miembros del equipo a trabajar juntos y a pensar de forma innovadora

Preparar e informar al equipo para su primera misión, que debe ser un reto. Animar a los miembros del equipo a trabajar juntos y a pensar de forma innovadora **Etapa 4: Reagrupamiento y análisis de los resultados, análisis de los errores y celebración de las victorias

Paso 5: Impulsar la comunicación 24×7 y la colaboración sin esfuerzo

Aprovechar las habilidades de los demás dará mejores resultados de los que uno puede conseguir por sí solo.

Y aprovechar los puntos fuertes colectivos del equipo empieza con una buena herramienta de gestión de proyectos al alcance de la mano.

ClickUp ofrece sólidas colaboración en equipo y funciones de comunicación para ayudar a los equipos a mantenerse al día de las tareas, actualizaciones y progresos de los demás.

Por ejemplo, Correo electrónico de ClickUp que le permite enviar correos electrónicos esenciales con un solo clic:

envíe y reciba correos electrónicos sin salir de ClickUp_

En Vista del chat ClickUp también es una función muy útil si desea colaborar con un equipo disperso geográficamente y compartir actualizaciones en directo.

Otra función que puede resultarle útil es la función Detección de colaboración ClickUp que le permite:

Editar documentos conjuntamente en tiempo real

Recibir información instantánea sobre cambios de estado, nuevos comentarios y otros detalles críticos de la tarea

ClickUp Docs permite escribir, editar y colaborar en tiempo real, así como añadir comentarios para comunicarse con los miembros del equipo

Además de las funciones mencionadas, ayuda a

Programar reuniones iniciales del equipo antes de que comience una tarea o un proyecto

Explicar los roles del trabajo y lo que deben hacer los demás miembros del equipo para tener éxito

Animar al equipo a hacer preguntas de sondeo y aclarar dudas

Sin una comunicación adecuada, es posible que el equipo tenga que rehacer el trabajo y no cumpla los plazos.

Paso 6: Invertir en un software de gestión de proyectos de 360 grados

Tu equipo necesita compatibilidad cuando aborda varios proyectos a la vez.

Aquí es donde el ClickUp gestión de proyectos de ClickUp cambia las reglas del juego.

La herramienta ofrece un conjunto de funciones para acercar a sus equipos, tales como:

Flujos de trabajo conectados y documentos fácilmente visibles en tiempo realPaneles de ClickUp:

visualice el estado del proyecto, las tareas pendientes y las metas del equipo al mismo tiempo con los Tableros de ClickUp

Genere automáticamente subtareas basadas en descripciones de tareas, hilos de comentarios resumidos, etc., gracias al gestor de proyectos de IA:

cómo funciona la resumización de hilos en ClickUp AI_

Obtenga planes priorizados y elementos de acción con visibilidad instantánea de los detalles del proyecto y cómo se alinean con las metas de la empresa utilizando (diagramas de) Gantt :

la clasificación de prioridades se convierte en un juego de niños con la vista de gráficos de ClickUp Gantt

Correlacionó los flujos de trabajo de los procesos y aumentó la colaboración en iniciativas estratégicas utilizando Pizarras ClickUp un lienzo visual a todos los efectos:

convierta las ideas de su equipo en acciones coordinadas con las Pizarras ClickUp_

Paso 7: Soporte, no microgestión

Desde el punto de vista del empleado, a menudo se ve a los directivos microgestionando los proyectos en lugar de prestarles compatibilidad.

Para acabar con el estilo de microgestión del liderazgo:

Aprenda a dejar hacer: Delegue el trabajo de forma inteligente, sobre todo las tareas de bajo riesgo, y no permita que el equipo funcione por debajo de sus posibilidades

Delegue el trabajo de forma inteligente, sobre todo las tareas de bajo riesgo, y no permita que el equipo funcione por debajo de sus posibilidades Acepte un cambio de mentalidad: Cambie de actitud y pase de ser un ejecutor a ser un líder, demostrando una mayor confianza en el equipo

Cambie de actitud y pase de ser un ejecutor a ser un líder, demostrando una mayor confianza en el equipo Siga aprendiendo: Al igual que sus empleados, como directivo debe seguir perfeccionando sus habilidades de liderazgo y ser curioso

Al igual que sus empleados, como directivo debe seguir perfeccionando sus habilidades de liderazgo y ser curioso Contrata de forma reflexiva: En lugar de cubrir roles sin sentido, contrata a un grupo diverso de personas que puedan trabajar en armonía y con valentía

En lugar de cubrir roles sin sentido, contrata a un grupo diverso de personas que puedan trabajar en armonía y con valentía **Además de centrarse en las habilidades duras, debe asumir la propiedad del comportamiento del equipo y fomentar las habilidades blandas, como una mayor colaboración, empatía y confianza

Fomentar la fórmula del 85% de esfuerzo: La Harvard Business Review afirma que para crear equipos de alto rendimiento, los directivos deben animar a los miembros del equipo a dar de sí85% esfuerzo (en lugar de esforzarse al 100% todo el tiempo) y evitar el agotamiento

**Paso 8: Pregunte: ¿Su feedback es visual?

Para dirigir sesiones de feedback objetivas y participar en una resolución de conflictos productiva, utilice:

La visualización como herramienta de formación: La retroalimentación visual muestra a las personas en qué deben mejorar, como un equipo de fútbol que se ve a sí mismo jugar. Una herramienta que puede hacer este proceso drásticamente divertido y atractivo esClickUp Mapas mentalesque permite establecer conexiones (a internet) entre tareas e ideas:

visualice su próxima gran idea y su feedback con los mapas mentales de ClickUp

Realice un seguimiento del tiempo para evaluar la eficacia del trabajo en equipo: El seguimiento de la forma en que su equipo emplea el tiempo revela información muy valiosa sobre lo que funciona y lo que no. Preste especial atención a las habilidades de gestión del tiempo de su equipo

El seguimiento de la forma en que su equipo emplea el tiempo revela información muy valiosa sobre lo que funciona y lo que no. Preste especial atención a las habilidades de gestión del tiempo de su equipo Herramientas de gestión del rendimiento: Realice revisiones periódicas del rendimiento de los empleados conherramientas de gestión del rendimiento yplantillas gratuitas, gratuitas/a de evaluación del rendimiento para evaluar el rendimiento de sus empleados y elaborar planes de mejora en consecuencia. Utilice plantillasplantillas de planes de mejora del rendimiento y ayude a sus equipos a mejorar su rendimiento sobre la marcha

De paso, ofrece un feedback descriptivo que debe incluir:

El comportamiento de tu equipo, no su personalidad

Las habilidades de tu equipo para hacer la tarea pendiente

Si los equipos disponen o no de los recursos necesarios para tener éxito

Qué motiva a cada miembro del equipo

Las acciones del equipo, basadas en hechos y no en suposiciones

Ejemplos claros y concretos de lo que el equipo está haciendo bien (y de lo que está haciendo mal)

Hacia dónde debe dirigirse el equipo en el futuro

A quién dirigirse en caso de obstáculos

Cuál es el propósito de cada individuo en el esquema más amplio de las cosas

La idea es crear un espacio seguro en el que los empleados puedan aportar honestamente sus opiniones.

Desafíos clave en el desarrollo de un equipo de éxito

Si su equipo tiene dificultades, es natural que quiera intervenir.

Pero formar un equipo de éxito es una tarea ardua por muchos motivos:

Puede que no todo el mundo tenga el mismo interés en contribuir al intento correcto del equipo

Los miembros del equipo pueden carecer de confianza a la hora de conectar entre sí y con los jefes de equipo

Demasiadas conversaciones indirectas pueden crear lagunas de información

Es posible eliminar estos retos y ajustar un equipo de éxito con seis características esenciales.

6 Características comunes de un equipo de alto rendimiento

Descifrar el dinámicas de equipo de un equipo de alto rendimiento es más alcanzable de lo que parece.

Las seis características siguientes son observables, medibles y cuantificables, lo que facilita su inculcación a lo largo del tiempo.

Integre estas cualidades en su equipo y refuerce su unión desde el primer día:

1. Diversidad, equidad e inclusión (DEI)

¿Existe un vínculo claro entre su estrategia de DEI y la estrategia de la empresa? Si no es así, debe

Ser más sistemático desde el principio y vincular sus objetivos organizativos al nivel de impacto deseado de su programa de DEI

Identificar oportunidades para disponer de la infraestructura adecuada para sus aspiraciones de DEI, una realidad para sólo47% de las organizaciones actuales

Contratan a empleados diversos con multitud de habilidades y perspectivas

2. Energía niveles

¿Muestra su equipo niveles de energía más altos y un mayor sentido de la responsabilidad? Ambos son indicadores directos de los niveles de compromiso del equipo. A mayor energía, mayor compromiso y viceversa

Cada miembro del equipo debe considerar las metas de la empresa como su verdadera estrella polar y trabajar con creatividad y compatibilidad

4. Compromiso compartido con la cultura de la empresa

Sus empleados deben comprender qué impulsa a la organización en términos de su visión, cultura y creencias

5. Mentalidad de aprendizaje

Todos los miembros del equipo que elija deben estar deseosos de aprender y adaptarse a situaciones cambiantes. McKinsey afirma que las personas con mayor rendimiento en un rol son 800% más productivos que la media en el mismo rol

**6. Comunicación

Correlación de la comunicación de su equipo es tan esencial como la comprensión de lo que discuten. Conforma la forma en que su equipo toma decisiones y trabaja conjuntamente como una máquina bien engrasada. Por ello, al evaluar la capacidad de comunicación del equipo, tome nota de lo siguiente:

¿Cuál es el tono de voz de cada miembro?

¿Se miran de frente los miembros del equipo cuando hablan, virtualmente o en persona?

¿Qué tipo de gestos demuestran los miembros?

¿Con qué frecuencia hablan, escuchan y se interrumpen los miembros del equipo?

¿Cómo muestran los miembros del equipo su extroversión y empatía?

Diseñe mejores equipos con la solución adecuada

Esto es todo sobre cómo desarrollar un equipo flexible y productivo.

Utilice las ideas aquí expuestas para combinar equipos de alto rendimiento con habilidades polifacéticas: inteligencia individual, comunicación, empatía y talento.

También es una buena práctica armar al equipo con las herramientas, estrategias y técnicas adecuadas que has dominado a lo largo de los años.

Considere la posibilidad de invertir en una herramienta de gestión de proyectos como ClickUp y dé a su equipo lo mejor de sí mismo.

Una herramienta todo en uno como ClickUp agiliza los flujos de trabajo, hace un seguimiento del progreso, impulsa la colaboración y guía al equipo hacia una meta común.

Preguntas frecuentes

1. ¿Cuál es la mejor manera de formar un equipo?

Desarrollar un equipo es un proceso de ocho pasos que requiere paciencia y tiempo:

Paso 1: Trabaje en sus metas de tareas y procesos para sincronizar a las personas

Paso 2: Céntrese en crear la cultura de su empresa, que incluye los valores del equipo, las creencias, etc.

Paso 3: Incluya oportunidades para que los empleados y el equipo aprendan en cada paso del camino

Paso 4: elabore un plan holístico de desarrollo del equipo, que incluya un enfoque en las habilidades duras y blandas de los miembros del equipo

Paso 5: Impulsar la comunicación y la colaboración instantáneas con las herramientas adecuadas

Paso 6: Invertir en software de gestión de proyectos para acelerar la productividad del equipo

Paso 7: Cambie su estilo de liderazgo de la microgestión a la compatibilidad

Paso 8: Dar feedback visualmente para una mejor comprensión

**2. ¿Cuáles son las cinco fases del desarrollo de un equipo?

Según el modelo de Tuckman, el desarrollo de un equipo consta de cinco fases:

Formación: Los miembros del grupo son educados e intentan conocerse; en esta fase suelen tener dudas sobre sus roles y objetivos

Los miembros del grupo son educados e intentan conocerse; en esta fase suelen tener dudas sobre sus roles y objetivos Storming: El conflicto y la competición surgen cuando los miembros del grupo empiezan a expresar sus opiniones y se oponen a los límites establecidos en la fase de formación

El conflicto y la competición surgen cuando los miembros del grupo empiezan a expresar sus opiniones y se oponen a los límites establecidos en la fase de formación Normación: Se forman las normas y valores del grupo, creando un sentimiento de unidad y colaboración. Además, los roles y las responsabilidades quedan más claros y empieza a desarrollarse la confianza entre los miembros del grupo

Se forman las normas y valores del grupo, creando un sentimiento de unidad y colaboración. Además, los roles y las responsabilidades quedan más claros y empieza a desarrollarse la confianza entre los miembros del grupo Desempeño: El grupo es muy funcional, con metas claras y un sentido de propósito compartido. Los miembros colaboran eficazmente para alcanzar sus objetivos

El grupo es muy funcional, con metas claras y un sentido de propósito compartido. Los miembros colaboran eficazmente para alcanzar sus objetivos Deformación: También conocida como la fase de "deformación", esta fase implica la disolución del grupo a medida que se alcanzan las metas. Por extensión, los miembros pueden tener una sensación de pérdida o tristeza al disolverse el grupo

3. ¿Cómo desarrollamos el trabajo en equipo?

Desarrollar el trabajo en equipo puede llevar tiempo. Requiere un enfoque sistemático y un esfuerzo continuo: