Las 5 mejores plantillas gratuitas de acuerdos de confidencialidad en Word, PDF, Google Docs y ClickUp

Sellar una asociación con acuerdos de confidencialidad (NDA) es habitual entre las empresas, ya sean grandes o pequeñas. Hay información que debe permanecer privada, incluso confidencial.

No sólo hay que salvaguardar las investigaciones revolucionarias o los secretos comerciales. Las empresas manejan con regularidad información sensible: datos de clientes, campañas de marketing, información financiera, acuerdos de inversores o de asociación, y mucho más. Estos datos deben permanecer protegidos.

Una mala gestión de esta información puede tener graves consecuencias, como el deterioro de la reputación, la pérdida de ventajas competitivas y problemas legales.

Aunque lo ideal sería que las empresas se basaran únicamente en la buena voluntad y la confianza, no siempre es posible. En su lugar, hay que confiar en acuerdos de empresa para garantizar la continuidad de las operaciones y proteger los intereses de las empresas.

Uno de estos contratos es el Acuerdo de No Divulgación o NDA, también conocido como acuerdo de confidencialidad (CA) o Acuerdo de Información Privilegiada (PIA). Un NDA es un contrato legal entre dos o más partes que les impide revelar información confidencial.

En este blog, analizaremos en qué consiste un buen acuerdo de confidencialidad y cómo redactar un contrato legalmente vinculante que garantice la responsabilidad de todas las partes implicadas.

Además, compartiremos cinco plantillas de acuerdos de confidencialidad listas para usar que puede personalizar para sus relaciones de empresa y enviar los acuerdos de confidencialidad en un momento.

¿Qué son las plantillas de acuerdos de confidencialidad?

Una plantilla de acuerdo de confidencialidad es un documento preescrito que describe los términos y condiciones de un acuerdo de confidencialidad. Incluye cláusulas estándar que prohíben a las partes contratantes revelar información confidencial de la empresa sin consentimiento previo por escrito.

Estas plantillas proporcionan a las empresas un marco ya preparado que pueden utilizar para crear acuerdos de confidencialidad personalizados para diferentes situaciones, como la incorporación de empleados, alcance de los contratos de trabajo y negociaciones.

El uso de una plantilla de acuerdo de confidencialidad simplifica la creación de acuerdos de confidencialidad jurídicamente sólidos. Ahorra tiempo, aumenta la eficacia y proporciona a las empresas un formato coherente y estandarizado para definir la información confidencial. Las plantillas garantizan la cobertura de todos los puntos clave y reducen el riesgo de pasar por alto cláusulas esenciales.

Una plantilla típica de acuerdo de confidencialidad incluye estas secciones:

Introducción : En esta sección se identifica el objeto del acuerdo, por ejemplo, si se trata de una asociación, el acceso a datos o un proyecto de función

: En esta sección se identifica el objeto del acuerdo, por ejemplo, si se trata de una asociación, el acceso a datos o un proyecto de función **Definición: Explica los diferentes términos que se utilizarán a lo largo del acuerdo, como los nombres de las partes, detalles sobre las partes reveladora y receptora, si las partes son una entidad individual o una corporación, y cualquier otro detalle de este tipo

Información confidencial : Define y describe la naturaleza de los datos confidenciales

: Define y describe la naturaleza de los datos confidenciales Exclusiones : En esta sección se enumera la información que no está protegida por el acuerdo de confidencialidad y que puede compartirse con otras personas

: En esta sección se enumera la información que no está protegida por el acuerdo de confidencialidad y que puede compartirse con otras personas Obligaciones : Esta sección explica cómo la parte receptora debe tratar la información confidencial y en qué circunstancias puede revelarla a terceros

: Esta sección explica cómo la parte receptora debe tratar la información confidencial y en qué circunstancias puede revelarla a terceros Devolución de información confidencial : En esta sección se describen los procedimientos para devolver la información confidencial una vez concluido el acuerdo

: En esta sección se describen los procedimientos para devolver la información confidencial una vez concluido el acuerdo Sanciones: En esta sección se explican las consecuencias del incumplimiento del acuerdo, que pueden incluir sanciones económicas, cargos penales y el despido

En esta sección se explican las consecuencias del incumplimiento del acuerdo, que pueden incluir sanciones económicas, cargos penales y el despido Avisos y modificaciones : Se trata de una sección opcional en la que se enumera cualquier cambio o complemento del acuerdo de confidencialidad original

: Se trata de una sección opcional en la que se enumera cualquier cambio o complemento del acuerdo de confidencialidad original Jurisdicción : Explica la jurisdicción estatal o judicial en la que se resolverá cualquier disputa sobre el acuerdo

: Explica la jurisdicción estatal o judicial en la que se resolverá cualquier disputa sobre el acuerdo Bloque de firma: Incluye bloques para cada una de las partes con sus nombres, firmas y fecha

¿En qué consiste una buena plantilla de acuerdo de confidencialidad?

La mayoría de los acuerdos de confidencialidad siguen este marco básico, pero algunas plantillas gratuitas de acuerdos de confidencialidad facilitan la redacción del acuerdo sin tener que empezar desde cero.

Exploremos qué hace que algunas plantillas de acuerdos de confidencialidad sean mejores que otras. He aquí algunas características que hay que buscar en una de ellas.

Lenguaje claro: Como cualquier acuerdo legal, una plantilla de NDA tiene que ser directa, sucinta y concisa para evitar ambigüedades. Debe evitar el exceso de jerga legal e innecesaria, para que sea fácil de entender

Como cualquier acuerdo legal, una plantilla de NDA tiene que ser directa, sucinta y concisa para evitar ambigüedades. Debe evitar el exceso de jerga legal e innecesaria, para que sea fácil de entender Marco global : La plantilla debe ser coherente con las buenas prácticas de los acuerdos de confidencialidad y contener todos los segmentos clave, como la definición, la información confidencial, las soluciones, etc

: La plantilla debe ser coherente con las buenas prácticas de los acuerdos de confidencialidad y contener todos los segmentos clave, como la definición, la información confidencial, las soluciones, etc Legalmente sólido : La plantilla debe ser jurídicamente exigible y cumplir las leyes y reglamentos pertinentes. Debe mencionar las partes y la jurisdicción competente, así como indicar claramente los términos y cláusulas para garantizar su validez ante los tribunales

: La plantilla debe ser jurídicamente exigible y cumplir las leyes y reglamentos pertinentes. Debe mencionar las partes y la jurisdicción competente, así como indicar claramente los términos y cláusulas para garantizar su validez ante los tribunales Flexibilidad : Con varios tipos de acuerdos de confidencialidad disponibles, como los de empleado, asociación, doble parte y múltiples partes, es vital elegir una plantilla que se pueda personalizar fácilmente para adaptarse a las diferentes situaciones de la empresa

: Con varios tipos de acuerdos de confidencialidad disponibles, como los de empleado, asociación, doble parte y múltiples partes, es vital elegir una plantilla que se pueda personalizar fácilmente para adaptarse a las diferentes situaciones de la empresa Integraciones : Otro factor crítico que hay que tener en cuenta es la integración de la firma electrónica. Comprueba si tu plantilla y la herramienta de redacción son compatibles con las herramientas de firma electrónica. De este modo se garantiza la firma digital y notarial de los contratos

: Otro factor crítico que hay que tener en cuenta es la integración de la firma electrónica. Comprueba si tu plantilla y la herramienta de redacción son compatibles con las herramientas de firma electrónica. De este modo se garantiza la firma digital y notarial de los contratos Formato y estilo: Asegúrate también de que la plantilla sea visualmente atractiva. Tenga en cuenta factores como el espaciado entre páginas y textos, el uso de títulos, el tipo de fuente y la estructura de los párrafos

5 plantillas de acuerdos de confidencialidad para 2024

He aquí una breve lista de nuestras plantillas de NDA favoritas, gratuitas, para descargar y utilizar.

1. Plantilla de acuerdo de confidencialidad ClickUp

Obtenga un contrato legal sencillo y fácilmente personalizable con la plantilla de acuerdo de confidencialidad de ClickUp

En primer lugar Plantilla NDA de ClickUp . En esta plantilla para principiantes encontrará todos los segmentos necesarios de un acuerdo de confidencialidad estándar del sector.

Esta plantilla incluso le ayuda a crear tareas de ClickUp con varios estados personalizados para ayudarle a gestionar sus acuerdos. Puede categorizar y añadir funciones para visualizar y hacer un seguimiento de la información confidencial.

Sólo tiene que duplicar esta plantilla en Documentos ClickUp y añada todos los detalles cruciales, como los nombres y datos de las partes implicadas, un resumen del acuerdo de divulgación confidencial, etc.

La plantilla le permite estar al tanto de acuerdo de colaboración seguimiento con reacciones a comentarios, subtareas anidadas, múltiples personas asignadas y rótulos de prioridad.

Además, el entorno de trabajo y las herramientas de productividad de ClickUp simplifican su trabajo gestión de contratos proceso, la colaboración entre las partes, etc.

También puede redactar y editar contenidos para sus documentos jurídicos con Cerebro de ClickUp herramienta de IA generativa. El AI Writer for Work obtiene respuestas a preguntas al instante y elabora un documento contractual en cuestión de segundos. Tenga la seguridad de que todos sus contratos permanecerán seguros en ClickUp; sus datos nunca se utilizarán para entrenar modelos de IA.

Utiliza ClickUp Brain para ocuparte de todas tus tareas relacionadas con la IA, desde la escritura hasta el trabajo administrativo

También puede utilizar el AI Knowledge Manager de ClickUp Brain para buscar información, encontrar cláusulas que haya añadido a contratos anteriores, etc.

Puede localizar las copias de su contrato gratuito con las funciones de traducción de ClickUp para no perder de vista a sus empleados o proveedores ubicados en todo el mundo.

Una vez que haya redactado su acuerdo de confidencialidad, puede crear un Tarea de ClickUp y asígnalo a tu jefe y a tu equipo jurídico para que lo revisen. Una vez finalizado el acuerdo, expórtalo como PDF y compártelo con las partes firmantes y receptoras para que lo firmen electrónicamente. O, si te gustan las cosas terminadas a la antigua usanza, ¡imprímelo en un santiamén!

2. Plantilla de acuerdo de confidencialidad en Word por LegalTemplates

Utilice el creador de formularios legales de LegalTemplate para generar acuerdos de confidencialidad personalizados

Nuestra siguiente plantilla es la Plantilla Word NDA de LegalTemplates . Esta plantilla está bien estructurada y comprende todos los componentes esenciales de una plantilla de acuerdo de confidencialidad estándar. Puede elegir entre un acuerdo de confidencialidad estándar o uno personalizado para transacciones de empleo, invenciones, ventas o compras. Además, puede modificar la plantilla en función de las leyes de su estado y jurisdicción local.

Y no sólo eso, LegalTemplates también incluye un creador gratuito/a de formularios de documentos legales. Sólo tiene que añadir los detalles de su acuerdo en los cuadros de texto, y generará su acuerdo legal en cuestión de segundos. LegalTemplates también ofrece una función de pago eSign si prefiere la versión digital.

3. Plantilla de acuerdo de confidencialidad en Word por Simul

Descargue las plantillas gratuitas de acuerdos de confidencialidad de Simul y ahorre tiempo en la redacción de sus acuerdos de confidencialidad

La siguiente plantilla de esta lista es de Simul, una herramienta de colaboración y control de versiones de Microsoft Word. En Plantilla de acuerdo de confidencialidad de Word por Simul es una sencilla plantilla de acuerdo de confidencialidad en formato de documento que puede descargar con un solo clic y editar en su programa de tratamiento de textos, ya sea Documentos de Google, MS Word o Apple Pages.

Una vez terminado, puede subirlo a su herramienta de firma digital o enviar una impresión física a la parte receptora.

La plantilla tiene muchos detalles, y puedes añadir más dependiendo del tipo de información confidencial que quieras incluir en un acuerdo.

Para evitar cualquier divulgación o acceso no autorizado, asegúrate de que tus acuerdos de confidencialidad para empleados, becarios o contratistas cubren todo lo que figura en la plantilla de acuerdo de confidencialidad, como la información relativa a los equipos de la empresa, la información contable, los procesos de producción y la propiedad intelectual.

Cuando utilice esta plantilla, no olvide asegurarse de que las palabras y frases coinciden con las que utiliza en sus otros contratos. Por ejemplo, si en sus acuerdos suele utilizar términos como "parte reveladora" y "parte receptora", utilícelos en lugar de "proveedor de información" y "receptor" en esta plantilla.

Además, sería una práctica excelente cotejar esta plantilla de acuerdo de confidencialidad con el formato prescrito por el Estado rector para asegurarse de que ambos coinciden en estructura y terminología.

4. PDF Plantilla de Acuerdo de Confidencialidad por Signaturely

Personalice esta plantilla de acuerdo de confidencialidad de Signaturely para diferentes situaciones de empresa

En Signaturely puedes crear y firmar tus acuerdos sin complicaciones. La plataforma es una herramienta de firma electrónica en línea que ofrece plantillas gratuitas que puedes descargar en formato Doc y PDF.

Sin embargo, su plan gratuito/a sólo te permite firmar un documento al mes. Tendrás que suscribirte a un plan de pago para firmar más documentos.

Aunque la Word NDA Plantilla por Signaturely sigue el formato estandarizado, es relativamente concisa. Tendrás que crear secciones como Obligaciones, Recursos y Enmiendas desde cero. Le sugerimos que utilice esta plantilla para contratos más sencillos que no requieran detalles extensos, ya que no implican información altamente sensible.

5. Acuerdo de confidencialidad de Documentos de Google para consultores de RR.HH. por Template.net

Descargue esta plantilla gratuita, gratuita/a de Template.net cuando incorpore nuevos consultores de RR.HH. a su empresa

La última plantilla gratuita/a de esta lista es bastante específica: se trata de un acuerdo de confidencialidad diseñado para consultores de RRHH. La mayoría de las organizaciones utilizan un acuerdo de confidencialidad diferente para los empleados de RR.HH., ya que tienen acceso a los datos de los empleados, a información confidencial de la empresa y a información confidencial de la empresa procesos internos de la empresa .

Este Plantilla de acuerdo de confidencialidad de Documentos de Google para consultores de RR.HH. por Template.net está personalizada para tratar la información confidencial que suelen manejar los consultores de RRHH, como operaciones, estrategias y planes de empresa, gestión de clientes datos de empleados, propiedad intelectual, etc.

Puede añadir la información directamente en el editor de documentos de Templates.net, junto con cualquier elemento de marca, como el logotipo de la empresa, combinaciones de colores, etc.

También puede compartir el acuerdo de confidencialidad con otros miembros de su equipo para que puedan revisarlo y modificarlo. Una vez confirmado el acuerdo, puedes descargarlo en formato PDF y compartirlo con la parte destinataria.

También leer: Plantillas de acuerdos de retención

Salvaguardar la información confidencial con acuerdos de confidencialidad

Tanto si está incorporando empleados como contratistas independientes, solicitando una patente de alto secreto o entablando negociaciones para adquirir una empresa, un acuerdo de confidencialidad es crucial para mantener la confidencialidad y proteger la información sensible.

Personalizar las plantillas de acuerdos de confidencialidad que hemos incluido en la lista es un proceso sencillo. Asegúrese de consultar el documento final con su asesor jurídico antes de finalizar el acuerdo de confidencialidad.

Guarde sus acuerdos de confidencialidad en un solo lugar guardándolos como Documentos de ClickUp y compartirlos con las partes implicadas. Funciones como el control de versiones y de acceso mantendrán a salvo su información confidencial. Gracias a la edición colaborativa y en tiempo real, podrá realizar modificaciones rápidamente cuando sea necesario.

Además de mantener su información confidencial segura y accesible, ClickUp puede ayudar a su equipo a ahorrar tiempo y aumentar la productividad en su lugar de trabajo. Gracias a sus funciones de mejora de la eficiencia, esta plataforma de productividad todo en uno puede ahorrar a sus equipos hasta un día a la semana. Regístrese gratis, gratuito/a hoy mismo y descubra cómo ClickUp puede ayudarle a redactar, colaborar y gestionar sus acuerdos en un único panel