Smartsheet frente a Microsoft Project: ¿Qué herramienta de gestión de proyectos es mejor?

Las soluciones de gestión de proyectos pueden ser un salvavidas para organizar sus proyectos y tareas, sobre todo si el proyecto es relativamente complejo. Sin embargo, elegir la herramienta de gestión de proyectos adecuada puede ser a menudo una tarea bastante ardua. Sobre todo si se tiene en cuenta que hay muchas opciones prometedoras, cada una con puntos fuertes y funciones únicas.

Pero cuando se trata de elegir una solución de gestión de proyectos, hay que ir más allá del barniz brillante y buscar la sustancia. La herramienta ideal debe ayudarle a planificar proyectos, asignar tareas, gestionar recursos, permitir flujos de trabajo automatizados y garantizar una carga de trabajo equilibrada en todo su equipo.

Por eso hemos elegido dos excelentes herramientas de gestión de proyectos conocidas por ser prácticas y por hacer las cosas bien. En esta comparativa, analizaremos los pros y los contras de Smartsheet frente a Microsoft Project, comparando las principales funciones, los precios e incluso las opiniones de los clientes para ayudarle a elegir la mejor opción.

¿Qué es Smartsheet?

Smartsheet es una plataforma de gestión de trabajo que utiliza una interfaz de hoja de cálculo familiar para ayudarle a gestionar proyectos, asignar tareas y ocuparse de múltiples carteras de proyectos. Combina las funciones de las herramientas de gestión de proyectos y las funcionalidades de Microsoft Excel y va más allá.

panel de gestión de proyectos en Smartsheet Smartsheet Smartsheet le permite visualizar datos históricos en forma de gráficos, ver sus tareas en diagramas de Gantt y resaltar las tareas esenciales en el cronograma de su proyecto.

Aunque Smartsheet destaca por su flexibilidad, carece de la potencia necesaria para gestionar funciones complejas de proyectos, como la nivelación de recursos y la elaboración de informes avanzados, en comparación con otras herramientas de gestión de proyectos Alternativas a Smartsheet .

Funciones de Smartsheet

1. Automatización

Automatización de flujos de trabajo es una función popular de Smartsheet que le permite optimizar los procesos repetitivos y que consumen mucho tiempo. Cuenta con una interfaz de usuario de arrastrar y soltar sin código para crear flujos de trabajo únicos o recurrentes mediante la combinación de varias acciones y rutas. También puede ajustar desencadenantes basados en eventos o en horarios.

Además, puede utilizar su colección de plantillas de flujos de trabajo preconfiguradas para sus procesos de trabajo tareas de gestión de proyectos incluyendo solicitudes semanales de estado, recordatorios de fechas límite y mucho más. Esto también incluye ver y responder a las actualizaciones de herramientas de terceros como Microsoft Teams o Slack.

2. Personalización del flujo de trabajo

Bridge by Smartsheet es una interfaz de arrastrar y soltar que le permite añadir fácilmente bloques de flujo de trabajo y definir la lógica del flujo de trabajo para adaptarse a un flujo de proceso complejo. De este modo, puede personalizar sus flujos de trabajo a su gusto.

También puede crear flujos de trabajo con formularios de Smartsheet para recopilar datos de partes interesadas internas y externas y guardarlos directamente en la hoja de cálculo. Cree rápidamente un formulario con lógica condicional, haciendo que sus preguntas sean relevantes para la persona que rellena el formulario. También puede utilizar elementos de marca como colores, logotipos, GIF e imágenes para personalizar el formulario según sus necesidades.

Integraciones con herramientas como AccuWeather, FedEx, Google Translate, Salesforce, SendGrid, ServiceNow, Microsoft SharePoint y UPS Tracking, que le ayudarán a adaptar Smartsheet a sus necesidades específicas.

3. Colaboración de contenidos

Puede trabajar sin problemas con los miembros de su equipo, compartir comentarios y realizar un seguimiento del progreso en tiempo real mediante la colaboración de contenidos de Smartsheet.

colaboración de contenidos a través de Smartsheet Con las funciones de chatear y comentar, puedes:

Supervisar y revisar procesos desde una hoja de proyecto

Establecer alertas y recordatorios para los miembros de su equipo

Permitir que colegas o proveedores/socios revisen el contenido sin tener que darles acceso a la hoja

Simplificar el control de versiones con un bloqueo automático de las versiones antiguas para asegurarse de que sólo trabaja con el contenido más reciente

Precios de Smartsheet

Gratis : Plan Free Forever

: Plan Free Forever Pro : $9 por usuario por mes

: $9 por usuario por mes Empresa : 32 $ por usuario al mes

: 32 $ por usuario al mes Empresa: Precios personalizados

¿Qué es Microsoft Project?

Microsoft Project, o MS Project, es un software de gestión de proyectos que se ofrece junto con el paquete Microsoft Office. Puede utilizarlo para gestionar proyectos sencillos, crear calendarios, asignar recursos y llevar un seguimiento del tiempo. Funciones avanzadas como diagramas de Gantt, tableros Kanban, calendarios de proyectos y otras vistas le ayudan a gestionar varios proyectos pequeños y grandes en una sola herramienta.

gestión de proyectos a través de microsoft Project Aunque tiene una curva de aprendizaje empinada en comparación con algunos Alternativas a Microsoft Project microsoft Project ofrece una conexión (a internet) perfecta con otras aplicaciones y plataformas de Microsoft. Esto la hace ideal si busca una herramienta de gestión de proyectos que incluya un ecosistema completo.

Funciones de Microsoft Project

1. Múltiples vistas de proyecto

Microsoft Project ofrece varias vistas para la gestión de proyectos, por lo que es ideal para gestores de proyectos y equipos. Esto incluye:

Vista de cuadrícula para planificar y gestionar listas de tareas

Vista Tablero, como el tablero visual Kanban y otros para ayudar a gestionar flujos de trabajo y estados

Vistas de cronograma, como el diagrama de Gantt y otras opciones de cronograma para programar tareas a lo largo de la línea de tiempo del proyecto

2. Plantillas avanzadas para la planificación de proyectos

plantillas de proyectos listas para usar a través de Microsoft Project Las plantillas de planificación de proyectos pueden ayudarle a organizar rápidamente tareas y seguimiento de las metas del proyecto . Microsoft Project le permite elegir plantillas centradas en la metodología Agile o Waterfall y planificar cada fase del proyecto utilizando las plantillas de planificación.

3. Supervisión de carteras

Puede obtener una visibilidad clara de varios proyectos simultáneamente mediante las funciones de gestión de carteras. Esto le permite analizar métricas de rendimiento, realizar asignaciones de recursos informadas y garantizar el intento correcto de los resultados.

Precios de Microsoft Project

Versión local/de escritorio

Project Standard 2021 : 679,99 $ (compra única)

: 679,99 $ (compra única) Proyecto Profesional 2021: 1129,99 $ (compra única)

Soluciones basadas en la nube

Proyecto Plan 1 : 10 $ por usuario y mes

: 10 $ por usuario y mes Plan de proyectos 3 : 30 $ por usuario al mes

: 30 $ por usuario al mes Plan de proyectos 5: 55 $ por usuario y mes

Smartsheet vs. Microsoft Project: Comparación de funciones

Smartsheet y MS Project combinan funciones únicas para ayudarle mejor a tener el trabajo terminado. Así que aquí está una comparación cara a cara de Microsoft Project vs Smartsheet para ayudarle a obtener una mejor comprensión de las fortalezas y debilidades de cada solución de gestión de proyectos.

1. Funciones de colaboración

Smartsheet tiene algunas funciones de colaboración interesantes, lo que le permite proporcionar permisos a nivel de fila, añadir comentarios, realizar edición colaborativa y mantenerse actualizado sobre las adiciones con seguimiento en tiempo real. Esto la hace ideal para aquellos que buscan una herramienta de gestión de proyectos colaborativa y fácil de usar.

Por el contrario, aunque Microsoft Project cuenta con sólidas herramientas de colaboración, éstas son menos intuitivas. Se pueden añadir comentarios, hacer un seguimiento de los cambios e incluso realizar actualizaciones en tiempo real, pero son limitadas y difíciles de gestionar, sobre todo en las versiones de escritorio.

Ganador: Smartsheet

2. Automatización

Smartsheet ofrece flujos de trabajo de automatización sin código para ayudar a eliminar tareas repetitivas y ahorrar tiempo. También tiene un montón de plantillas pre-construidas para flujos de trabajo personalizados, pero en comparación con MS Project, le falta el punch.

MS Project, por su parte, ofrece funciones avanzadas de automatización ideales para flujos de trabajo complejos y necesidades de gestión de proyectos. Dispone de plantillas personalizables y automatización integrada para aprovechar al crear nuevos proyectos.

Ganador: Microsoft Project

3. Flexibilidad del proyecto

Conocida por su flexibilidad, Smartsheet ofrece una interfaz basada en hojas que puede personalizar fácilmente en función de sus necesidades. Esto le ayuda a utilizar la herramienta para la elaboración de presupuestos, gestión de proyectos, seguimiento de recursos, inventario y mucho más, ofreciendo vistas adaptables para ayudarle a gestionar diversos proyectos.

Microsoft Project, sin embargo, se basa en una estructura rígida para su gestión de proyectos desarrollo de proyectos y tiene una curva de aprendizaje muy pronunciada. Aunque puede ofrecer múltiples vistas, su compleja estructura sólo lo hace ideal para proyectos concretos.

Ganador: Smartsheet

4. Gestión avanzada de recursos

Dado que Smartsheet se centra principalmente en la vista de hoja de cálculo, ofrece funciones sencillas de asignación de recursos. Esto puede ayudarle a planificar proyectos, realizar un seguimiento del tiempo y obtener informes dinámicos. Pero en comparación con su competencia, carece de funciones sofisticadas de planificación y optimización de recursos, como detección de conflictos, nivelación, etc.

Sin embargo, cuando se trata de gestión de proyectos y asignación de recursos, Microsoft Project es el claro vencedor. Cuenta con funciones avanzadas de planificación de recursos que permiten solicitar y asignar tareas, hacer un seguimiento de programas y carteras de proyectos múltiples, y obtener informes preconstruidos para hacer un seguimiento de la asignación de recursos. Incluso puedes sincronizarlo con otras apps como Microsoft Teams, lo que te ayudará a mejorar la asignación de proyectos y tareas.

Ganador: Microsoft Project

Smartsheet vs. Microsoft Project en Reddit

Entonces, ¿qué dice la gente en Reddit sobre Smartsheet vs Microsoft Project? Cuando busque Microsoft Project vs. Smartsheet en Reddit verás muchos debates sobre la plataforma ideal de gestión de proyectos.

La mayoría de los usuarios coinciden en que Microsoft Project es ideal si ya utilizas Microsoft Office 365 o Microsoft Teams como plataforma de gestión general del trabajo. Un usuario dijo he tenido experiencia en varios roles de gestión de programas. Cada uno tiene sus puntos fuertes, y la elección depende de sus necesidades específicas. Teniendo en cuenta que tu equipo ya utiliza MS Teams, integrar una plataforma de gestión de proyectos que funcione a la perfección con Teams podría mejorar la colaboración"

Sin embargo, Smartsheet tiene muy buenas críticas en general, principalmente porque es compatible con múltiples vistas como listas, calendarios, tableros Kanban y formularios. Aquí tienes el comentario de un Redditor he utilizado MS Project, Monday, Trello y Smartsheet y aunque algunos de los que aparecen en la lista lo hacen bien dentro de su ámbito específico de tareas, Smartsheet me permitió hacer muchas cosas bien. Permitiéndome tratar proyectos como listas vs calendarios vs un Tablero Kanban y usando formularios. Ciertamente, un poco más de aprendizaje, ya que es una pizarra en blanco, menos estructura, pero la falta de estructura es también su fuerza que permite tanta flexibilidad como usted puede manejar_."

Conozca ClickUp-La mejor alternativa a Smartsheet vs. Microsoft Project

No hay un claro ganador en el tira y afloja entre Microsoft Project vs. Smartsheet. Smartsheet es flexible y tiene muchas funciones potentes. Es un software de hoja de cálculo que también puede utilizarse para la gestión de tareas, la creación de flujos de trabajo y la gestión de proyectos.

Por otro lado, Microsoft Project tiene raíces profundas en la planificación compleja. Es ideal si ya aprovecha los productos de Microsoft como parte de sus planes generales de empresa y corporación. Tiene una curva de aprendizaje pronunciada, pero puede ofrecer las mismas funciones y capacidades de automatización.

Aquí es donde una plataforma integral de gestión de proyectos como ClickUp puede hacer maravillas. Una solución de productividad todo en uno, ClickUp puede combinar todas sus operaciones en una sola plataforma. Así, puede crear tareas, automatizar flujos de trabajo, hacer un seguimiento de metas del proyecto y gestione toda su organización con un único software.

Funciones de ClickUp

1. Seguimiento y organizar su trabajo con la vista Tabla

gestione y realice el seguimiento de sus tareas en una hoja de cálculo con la vista Tabla de ClickUp_

Vaya más allá de la tabla tradicional con Vista Tabla de ClickUp le permite crear hojas de cálculo ultrarrápidas y potentes bases de datos visuales en cuestión de minutos. Con esta vista, podrá:

Organizar tareas y editar datos en bloque con tablas intuitivas y con capacidad de respuesta

CrearCampos personalizados dentro de ClickUp para realizar un seguimiento del progreso de las tareas, añadir archivos adjuntos y más de 15 tipos de campos adicionales

Conecte bases de datos y múltiples campos enlazando tareas, documentos y dependencias

Formatee y comparta su vista Tabla con cualquiera, mejorando la colaboración en equipo

2. Plantillas de hojas de cálculo listas para usar

Si le gusta utilizar hojas de cálculo para sus flujos de trabajo y seguimiento de proyectos, disfrutará trabajando con la plantilla de hoja de cálculo de ClickUp. Esta plantilla de hoja de cálculo personalizable puede ir más allá de las herramientas tradicionales, permitiéndole hacer de todo, desde simples presupuestos hasta complejas tareas de gestión de proyectos, seguimiento de inventarios, gestión de pedidos y mucho más.

La plantilla de hoja de cálculo ClickUp puede ayudarle a organizar y visualizar una gran variedad de datos

Con esta plantilla de gestión de proyectos puede:

Organizar hojas de cálculo en un sistema centralizado

Realizar un seguimiento de los cambios a lo largo del tiempo y colaborar con los compañeros de equipo

Acceder y actualizar sus datos desde cualquier lugar del mundo con facilidad

3. Plataforma todo en uno para proyectos

Con la plataforma de gestión de proyectos ClickUp, no sólo obtendrá las funciones esenciales como otras herramientas. En su lugar, puede obtener lo mejor de la gestión de proyectos, colaboración en equipo y herramientas de gestión de tareas con funciones avanzadas que le ayudarán a gestionar grandes equipos, realizar un seguimiento de las fechas límite, simplificar proyectos complejos y de gran envergadura y ahorrar tiempo.

seguimiento de los hitos del proyecto en la vista de ClickUp Gantt

Además, dispone de funciones avanzadas de colaboración que le ayudarán:

Estandarizar y ampliar las buenas prácticas de gestión de proyectos

AprovecharLa potencia de la IA de ClickUp Brain para agilizar las tareas y trabajar de forma eficiente con un gestor de proyectos de IA a su lado

Planifique y priorice con facilidad, obteniendo una gran visibilidad y múltiples vistas de todos sus proyectos, ayudándole a alinearlos con las metas de la empresa

Colabore mejor con documentos compartibles, seguimiento en directo y chat interno

Aumente la eficiencia con la automatización y (elaboración de) informes

Precios ClickUp

Mencionamos que ClickUp tiene un plan Free Forever, junto con otras cuatro opciones de precios para elegir:

Free Forever : gratis, gratuito/a

: gratis, gratuito/a Ilimitado : 7 $ por usuario y mes

: 7 $ por usuario y mes Business : 12 $ por usuario al mes

: 12 $ por usuario al mes Empresa : Contactar para precios

: Contactar para precios ClickUp AI: ClickUp Brain está disponible en todos los planes de pago por 5 $ al mes por cada miembro del entorno de trabajo de ClickUp

Gestión de proyectos para triunfar

ClickUp es la opción ideal para reunir todos los requisitos de gestión de proyectos de su organización. Aunque Smartsheet y MS Project son grandes herramientas por derecho propio, ClickUp se hace un hueco gracias a su gran cantidad de funciones útiles, integración de IA, etc. Si aún no la ha probado, le recomendamos encarecidamente que lo haga. Regístrate hoy en ClickUp ¡!