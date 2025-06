Cómo el control de tiempo de proyectos con Time Doctor puede hacerte más eficiente

Supongamos que usted, como gestor de proyectos, está buscando una forma de supervisar el progreso de sus empleados mientras trabajan en los proyectos asignados.

En primer lugar, no quieres parecer demasiado invasivo. Además, las cosas podrían salir mal fácilmente. Recuerda que hoy en día todo el mundo tiene un smartphone. No costaría mucho que un miembro del personal te dejara en evidencia en las redes sociales por algún incumplimiento real o imaginario del protocolo de la empresa.

Lo mejor es ser directo desde el principio... ¡y punto! Informe a sus empleados del propósito por el que está utilizando un sistema de control de tiempo.

Hágales saber que no se trata de espiarlos y que es beneficioso para gestionar la productividad del proyecto, lo que en última instancia les beneficia a ellos y a la empresa.

En este artículo, nos centraremos en las ventajas de utilizar herramientas de control de tiempo para su empresa.

1. Reducir costes

El uso de un sistema de control de tiempo le ayudará a gestionar el tiempo que sus empleados dedican a los proyectos asignados. De forma predeterminada, por defecto, el software de control de tiempo también expone los retrasos en los proyectos y lo que hay que mejorar, lo que reduce los costosos errores.

Es más, sin el software adecuado, su empresa podría perder ingresos simplemente por imprecisiones. Por lo tanto, la probabilidad de que los errores manuales le cuesten mucho dinero es alta. La instalación de un software de control de tiempo optimizará esencialmente el tiempo de trabajo y los datos de participación, haciendo que su mano de obra sea más productiva y rentable.

De hecho, podría sacar fácilmente un día completo de trabajo, aproximadamente 8 horas, instaurando un software de control de tiempo que permita a sus empleados concentrarse en aspectos más exigentes de su trabajo.

2. Mejora las operaciones diarias

Las operaciones diarias de su empresa mejorarán enormemente con un software de control de tiempo. Estará mejor equipado para planificar proyectos, el tiempo dedicado a ellos y las medidas que debe tomar para operaciones futuras.

Tenga en cuenta que sus queridos empleados no estarán atentos cada minuto de la jornada laboral. Es así. Se recomienda un poco de flexibilidad y una actitud tranquila. Seamos realistas, si un trabajador no puede responder a la llamada de la naturaleza sin permiso, ¡es hora de una mediación seria entre la empresa y el empleado!

Sin embargo, las herramientas y plantillas de control de tiempo pueden generar un ambiente positivo y una sensación de confianza entre sus trabajadores. Depende de usted hacerles saber que el software de supervisión no está destinado a penalizar a nadie, sino a aumentar la eficiencia y a que su empresa rinda cuentas.

Los empleados remotos se sentirán más inspirados y serán más eficientes. También se trata de formar parte de un equipo, aunque se trabaje a distancia, y de estar mejor informado. El software de control de tiempo ofrece a los empleados independencia y mayor confianza, ya que se vuelven más centrados y capaces.

Bonus: ¡Herramientas de supervisión de empleados para usuarios de Mac!

3. Ayuda a evaluar el valor del cliente más rápidamente

Las apps de control de tiempo también te ayudarán a evaluar el valor de los clientes más rápidamente. Es una realidad incómoda que el progreso de tu empresa dependa literalmente de la participación económica de tus clientes. Hay poco margen para la sensibilidad, por lo que es mejor no ser insensible cuando se trata de los ingresos de la empresa.

No se trata de abandonar a los clientes en favor de otros más rentables... Bueno, en realidad no. Se trata de prioridades. Si un cliente aporta una cantidad sustancial de ingresos a su empresa y tiene otro cliente que le escribe de vez en cuando, tendrá que tomar algunas decisiones importantes en cuanto a prioridades. Si no lo hace, podría quedarse sin empresa.

Consejo: ¿Por qué no impresionar realmente a su cliente concediéndole acceso al progreso paso a paso de los datos de su proyecto? Con la tecnología, es posible. Puede personalizar fácilmente las funciones para no revelar demasiado, pero lo suficiente para que su cliente confíe en su experiencia.

Integración de Time Doctor y ClickUp

Dos intentos correctos de software basado en la nube que vienen muy recomendados son Time Doctor y ClickUp. Juntos, este dúo dinámico proporciona un mecanismo dos en uno para un control de tiempo eficiente y preciso.

La integración del software de control de tiempo de la extensión de Chrome Time Doctor en ClickUp permite acceder rápidamente a los datos de tiempo acumulados en relación con los proyectos completados por tus empleados.

En gran medida, Time Doctor actúa como un centro neurálgico. Recopila datos aplicables de ClickUp y proporciona un resumen completo de lo que están haciendo tus trabajadores mientras trabajan en los proyectos.

A continuación, te ofrecemos una vista previa de varias funciones clave de ClickUp y Time Doctor por separado:

ClickUp

Funciona como un programa de trabajo de gestión de proyectos basado en la nube para una variedad de grupos de empleados y empresas

Versión gratuita y práctica que ofrece funciones esenciales que no se encuentran en las versiones de pago de programas de software, como colaboración en tiempo real, paneles, revisión y soporte las 24 horas del día

Adecuado para autónomos, equipos y empresas de todos los tamaños

Panel de control profesional que proporciona imágenes y datos extraordinarios directamente desde el panel de control

Asigne tareas a los participantes en los proyectos, supervise los proyectos de los clientes, colabore con sus compañeros en documentos y mucho más

ClickUp ofrece una serie de herramientas y funciones que permiten alcanzar los objetivos del lugar de trabajo de forma eficiente y cómoda. De hecho, la empresa de software se mantiene al día lanzando funciones adicionales cada semana y selecciona las más beneficiosas según los comentarios recibidos.

Los usuarios pueden observar los proyectos y los datos en un formato de vista múltiple para una mayor percepción y un seguimiento más rápido. Por ejemplo, los trabajadores pueden elegir entre una vista Actividad, vista Tabla, vista Cronograma, vista Equipo para paneles, vista Mapa y mucho más

El entorno de trabajo de los empleados se puede modificar fácilmente, los detalles del estado del trabajo son claros, hay colores y temas disponibles para mejorar la estética visual, etc. ClickUp, un formidable competidor entre las herramientas de gestión de proyectos, es beneficioso para las pymes, los equipos y los emprendedores individuales interesados en la gestión de proyectos online individual, las soluciones de trabajo en equipo y la productividad extensible.

Time Doctor

Ofrece un control de tiempo preciso e innovador

Evaluación y documentación de la productividad de los empleados

Captura de pantalla y dinámica de grabación

Control de tiempo, cálculo de horas extras y programación de empleados

Software multidimensional de control de tiempo incorporado con CRM y eficacia de marca blanca

Gestión de calendarios, FMLA/familia, médico, permisos, seguimiento de actos, control de zonas horarias y mucho más

¿Cómo funciona Time Doctor?

Time Doctor es una herramienta SaaS de control de tiempo y gestión del rendimiento compatible con más de 60 aplicaciones distintivas de gestión de proyectos y productividad.

Para empezar, como software multifuncional de control de tiempo, ¡los análisis de gestión del tiempo de Time Doctor son bastante impresionantes! Las métricas de seguimiento fundamentales incluyen cronómetros de inicio y fin, supervisión de sitios web y uso de apps, actividad del teclado y el ratón, tiempo dedicado a proyectos y tareas, ¡y mucho más!

La base de la colaboración entre ClickUp y la extensión de Chrome de Time Doctor es la facilidad para recopilar datos precisos sobre el tiempo en función de las tareas completadas por tu personal de ClickUp. Se revelan detalles importantes del proyecto, lo que ofrece un resumen general de lo que están haciendo tus empleados.

Su empresa se mantiene al día y bien informada sobre la participación de los empleados en el trabajo, las inversiones en proyectos se comprenden mejor y se distribuyen de forma más equitativa, la facturación es menos complicada y se aumenta la eficiencia.

Conclusión

Tanto si su empresa necesita gestión de proyectos, supervisión de empleados, mejores apps de comunicación o funcionalidad de trabajo compartido, el software de control de tiempo le ayuda a optimizar los procedimientos, haciendo que su empresa sea más eficiente y rentable.

Con soluciones diseñadas específicamente para realizar un seguimiento instintivo de los movimientos digitales en el trabajo, su empresa puede ver claramente la actividad de los empleados, desarrollar una mayor conciencia sobre la eficiencia y evaluar la conducta en el trabajo y los patrones efectivos que, en última instancia, dan como resultado cambios constructivos.

Da uno de los mejores pasos para tu empresa. ¡Empieza hoy mismo tu versión de prueba gratuita con la herramienta de gestión de proyectos ClickUp mejorada con la extensión Time Doctor!