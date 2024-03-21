GitHub Copilot y ChatGPT: ¿cuál es la mejor herramienta para los desarrolladores?

La revolución de la IA está revolucionando el mundo del desarrollo de software, trayendo consigo muchas herramientas que afirman ser las mejores aliadas de los desarrolladores. Desde la generación de código hasta la garantía de una calidad óptima, estas herramientas de IA lo prometen todo.

Pero, como dicen en Highlander, «solo puede quedar uno». En el ámbito de los desarrolladores, a menudo todo se reduce a un enfrentamiento entre GitHub Copilot y ChatGPT, una batalla para determinar quién es el ganador.

Entonces, ¿cuál de ellas ayuda más en el proceso de codificación? ¿Cuál genera un código de mejor calidad y se adapta mejor a tu estilo de codificación? ¿Cuál permite una mejor colaboración en tareas más complejas y cuál tiene la mejor interfaz de usuario?

Pero espera, ¿podría haber un tapado en esta carrera? ¿Hay un tercer jugador listo para robar el protagonismo en el ámbito del desarrollo de software?

Prepárate, porque estamos a punto de profundizar en los entresijos de GitHub Copilot y ChatGPT mientras nos sumergimos en la codificación y el desarrollo basados en la IA.

Copilot y ChatGPT: dónde encaja ClickUp en el flujo de trabajo de los desarrolladores

Categoría GitHub Copilot ChatGPT ClickUp Caso de uso principal Programación en pareja con IA, finalización de código. Ayuda para la codificación basada en chat, explicaciones, depuración. Gestión integral de proyectos y flujos de trabajo de desarrollo con IA. Generación de código Autocompletado potente, sugerencias contextuales dentro de los IDE. Genera código a partir de indicaciones; excelentes explicaciones. Escribe código repetitivo + genera cadenas de documentación y casos de prueba a través de ClickUp Brain. Integración IDE Integración profunda con VS Code, JetBrains y Azure. Sin integración IDE nativa; se requiere API. Se integra con GitHub, GitLab y Bitbucket; incorpora IA en tareas y documentos. Colaboración Ideal para equipos que utilizan GitHub + IDE. Experiencia de chat para un solo usuario; API para herramientas del equipo. Documentos, tareas, comentarios, IA integrada y flujos de trabajo de sprint en tiempo real. Aprender su estilo de código Sí, se adapta a medida que escribes código en IDE. Limitado; se adapta de forma conversacional, no contextual. Aprende patrones de entorno de trabajo para automatizar las actualizaciones y resúmenes de tareas. Integración del flujo de trabajo Fuerte dentro del ecosistema GitHub Necesita conexiones API personalizadas. Ciclo de vida completo del proyecto: Sprints, documentos, tareas, seguimiento, lanzamientos. Detección de errores Sugerencias en línea; ayuda a corregir el código en el IDE. Detecta errores cuando se muestra el código. Resúmenes automatizados + flujos de trabajo de seguimiento de incidencias mediante plantillas. Lo mejor para Desarrolladores que escriben código a tiempo completo en IDE Desarrolladores que desean intercambiar ideas, obtener explicaciones e ideas de arquitectura. Equipos que necesitan codificación + planificación + documentación + IA en un solo hub Precios* 10 $/usuario/mes (individual) Gratis; de pago a partir de 7 $/usuario/mes. Free; de pago desde 7 $/usuario/mes + complemento de IA (5 $/usuario/mes)

¿Qué es GitHub Copilot?

A través de GitHub

GitHub Copilot es una de las mejores herramientas de productividad para el desarrollo de software por una razón. Es una herramienta potente que puede escribir código con un esfuerzo relativamente mínimo. Como resultado, también es una gran herramienta para ayudar a mejorar los procesos de desarrollo básicos.

Como cabría esperar de un proveedor como GitHub, se trata de una herramienta avanzada de desarrollo de software y aplicaciones con numerosas funciones avanzadas. Analicemos las más relevantes.

Funciones de GitHub Copilot

GitHub presentó Copilot a finales de 2021 y rápidamente lo convirtió en lo que ahora afirma ser la herramienta de desarrollo de software de IA más utilizada. Con las indicaciones adecuadas, puede escribir incluso el código más complejo, gracias a su capacidad para crear funciones y clases completas a partir de simples indicaciones.

1. Generación de código

A través de GitHub

Naturalmente, cualquier tecnología de IA diseñada para la codificación debe evaluarse primero en función de su capacidad para ayudar a los desarrolladores a generar código. Es bueno que GitHub Copilot destaque precisamente en este aspecto.

Empecemos por la versatilidad. Copilot ofrece compatibilidad natural con múltiples lenguajes de programación, incluidos algunos de los más importantes, como Python, C#, C+ y JavaScript. Su sitio web llega incluso a afirmar que está «entrenado en todos los lenguajes que aparecen en los repositorios públicos».

Su especialización en la capacidad de generar código es otra ventaja crucial. Todo en la herramienta está diseñado para el próximo proyecto de codificación, lo que permite a los desarrolladores encontrar funciones avanzadas como la finalización de código para fragmentos de código existentes e incluso la creación de código a partir de comentarios de desarrolladores.

Al mismo tiempo, sigue basándose en el procesamiento del lenguaje natural, lo que significa que puede generar respuestas y código de muestra basados en el lenguaje humano. Esto resulta en una experiencia de codificación y un proceso de desarrollo fluidos para cualquier desarrollador.

2. Colaboración

Muchas herramientas de desarrollo de software están diseñadas para proyectos de desarrollo aislados. Es más difícil encontrar opciones que, además de ayudarte a escribir código, también ayuden a equipos más grandes con diversas tareas relacionadas con proyectos más importantes.

Desarrolla esas funciones de colaboración mediante la integración directa con diversos entornos de desarrollo integrados (IDE), como Visual Studio, JetBrains y Azure Data Studio. Esto garantiza que siempre puedas trabajar en equipo, pasando de un entorno de programación aislado a un potente sistema colaborativo que todo el equipo puede aprovechar.

3. Interfaz de usuario para usuarios

A través de GitHub

La capacidad de Copilot para generar fragmentos de código está más que demostrada, pero cómo se consigue es igual de importante. Para mejorar la eficiencia en la codificación se necesita una herramienta que facilite la gestión en todos los niveles.

Por sí sola, esta no es una de las fortalezas de la herramienta. Sin embargo, cobra mayor relevancia cuando se tienen en cuenta las integraciones. Por ejemplo, crear código de Visual Studio con la extensión Copilot le permite aprovechar la facilidad de uso de esa herramienta sin comprometer las potentes funciones que obtiene al escribir código en Copilot.

Y luego está el chat de GitHub Copilot, una función lanzada recientemente que facilita aún más la creación de presupuestos. Basada en una capacidad innata para comprender el lenguaje humano, la función de chat permite una conversación más natural para responder a consultas y crear respuestas similares a las de un humano. Incluso puede proporcionar fragmentos de código de muestra y solicitar una evaluación o ejemplos reales del código que está intentando crear.

4. Integraciones de flujos de trabajo

Copilot intenta integrarse en una gama más amplia de funciones que van más allá de la generación de código. Además de las integraciones IDE, se integra de forma natural en el conjunto más amplio de herramientas de GitHub, incluido GitHub Codespace, uno de los mejores editores de código del mercado.

Seamos claros: Copilot no es una de las herramientas que tiene como objetivo ayudar en todo el proceso de desarrollo de software. No incluye funciones como la gestión de tareas o bases de datos seguras para proteger los datos confidenciales. Pero al menos intenta crear un ecosistema de herramientas de codificación para optimizar su proceso desde sus primeras fases.

Precios de GitHub Copilot

Copilot Individual: 10 $ al mes

Copilot Empresa: 19 $ al mes por usuario.

¿Qué es ChatGPT?

A través de ChatGPT

Quizás conozcas ChatGPT como la herramienta que popularizó la IA. Pero, más allá de su capacidad para proporcionar respuestas sorprendentemente humanas a casi cualquier consulta, las respuestas de ChatGPT también son lo suficientemente buenas como para ganarse un lugar en la lista de las mejores herramientas de código de IA.

Como se puede deducir por su nombre, se trata de una interfaz basada íntegramente en el chat. El rendimiento de ChatGPT depende por completo de las consultas, indicaciones y preguntas de seguimiento que se le planteen. Ese enfoque intencionadamente amplio hace que las respuestas de ChatGPT sean una herramienta perfecta para cualquier cosa, desde escribir artículos hasta código fuente.

Funciones de ChatGPT

Debido a su amplia lista de posibles aplicaciones, y a diferencia de Copilot, las funciones de ChatGPT van mucho más allá del código. Esto ofrece algunas ventajas y desventajas con respecto a otras herramientas más específicas para el código. En esta guía, nos centraremos específicamente en las funciones relevantes para comparar Copilot y ChatGPT.

1. Generación de código

A través de ChatGPT

Para ser una herramienta que no está dedicada a la generación o finalización de código, ChatGPT es sorprendentemente potente en ambas áreas. Proporciona respuestas en varios lenguajes de programación, incluidos Python, Java y JavaScript.

Fundamentalmente, y debido a su comprensión del lenguaje natural, ChatGPT también ayuda a profundizar en las explicaciones que hay detrás de su código. A diferencia de muchas otras herramientas de codificación, basta con preguntarle qué significa cualquier fragmento de código y obtendrá información contextual al instante. Si proporciona fragmentos de código, esta herramienta también puede ayudar a señalar cualquier error o ineficiencia que pueda impedir que funcione correctamente.

No es que siempre se pueda confiar en el código. Las respuestas incorrectas de ChatGPT se han convertido en una especie de meme entre los programadores, principalmente porque la herramienta no comprueba la calidad de sus respuestas. Siempre será necesario que otra persona revise el código después de generarlo.

2. Colaboración

ChatGPT se integra perfectamente en cualquier plataforma de software externa a través de su API abierta. También prevemos integraciones personalizadas con herramientas de colaboración como Slack, que facilitarán el trabajo con otros usuarios.

Pero, en esencia, sigue siendo un simple chatbot frente a un potente motor de IA.

Por sí solo, no encontrarás ninguna capacidad de colaboración. Eso también puede convertirse en un problema en sus integraciones, ya que ChatGPT tiende a ajustarse a tus consultas con el tiempo, acostumbrándose más a tu estilo de codificación y cambiando sus resultados en consecuencia. Las entradas de múltiples usuarios o los cambios frecuentes en el estilo de codificación pueden confundir a la herramienta.

3. Interfaz de usuario para usuarios

Al igual que muchas herramientas diseñadas específicamente para un solo tipo de uso (en este caso, la función de chat), la interfaz de usuario de ChatGPT es muy sencilla. No hay muchos errores que se puedan cometer al introducir una indicación de código.

El modo oscuro predeterminado es agradable a la vista y resulta familiar al instante para los programadores. Además, es fácil de usar en dispositivos móviles, lo que crea una experiencia natural al escribir, modificar, revisar o completar código.

4. Integraciones de flujos de trabajo

La única forma en que ChatGPT se integra con flujos de trabajo más grandes es a través de su API, aunque es una opción ciertamente potente. Algunas de las marcas más importantes del mundo, desde Microsoft hasta Salesforce, aprovechan esa integración para mejorar la funcionalidad de sus propias herramientas.

Pero, por sí solo, ChatGPT no se integra de forma natural en su flujo de trabajo general. Cualquier conexión debe crearse manualmente, lo que hace que esta potente herramienta de codificación sea un poco más difícil de integrar en el proceso general de desarrollo de software.

Precios de ChatGPT

Free

Ilimitado: 7 $ al mes por usuario.

Empresas: 12 $ al mes por usuario.

Corporación: precios personalizados.

GitHub Copilot y ChatGPT: comparación de funciones

Ambas son herramientas potentes que ofrecen compatibilidad con múltiples lenguajes de programación. Analicemos cómo se comparan GitHub Copilot y ChatGPT en cuanto a funciones específicas como la creación de código, la colaboración, la interfaz de usuario y las integraciones del flujo de trabajo.

1. Generación de código

A través de GitHub

En la que podría ser la categoría más importante de esta lista, es difícil elegir un ganador. Ambas soluciones potenciales tienen sus ventajas, desde la amplia compatibilidad lingüística de Copilot hasta el mayor contexto y el estilo lingüístico articulado de ChatGPT.

Un aspecto en el que Copilot destaca es la personalización. La herramienta ofrece excelentes opciones de personalización para el código, lo que hace que su capacidad para ofrecer compatibilidad con proyectos complejos sea más fiable que la de ChatGPT.

En última instancia, ChatGPT y Copilot están al mismo nivel en cuanto a su capacidad básica de codificación de código.

2. Colaboración

Copilot gana en este aspecto gracias a sus amplias integraciones con los IDE más populares. La capacidad de personalizar las indicaciones y las respuestas también ayuda en proyectos colaborativos más complejos. A diferencia de Copilot, ChatGPT está diseñado más específicamente para ejercicios de codificación aislados que no requieren aportaciones de múltiples fuentes.

3. Interfaz de usuario para usuarios

A través de ChatGPT

Es difícil discutir la facilidad de uso de ChatGPT en este ámbito. Copilot pretende mantener la sencillez de sus funciones, pero en última instancia se queda corto en comparación con la sencilla interfaz de usuario de ChatCPT, que puede manejar desde nuevos fragmentos de código hasta pruebas unitarias, e incluso tiene la capacidad de encontrar errores en el código existente.

4. Integraciones de flujos de trabajo

Si te sientes cómodo permaneciendo en el ecosistema más amplio de GitHub, te encantará la integración del flujo de trabajo de Copilot. Para cualquier otra cosa, la API abierta y sencilla de ChatGPT es probablemente la mejor opción y más fiable en comparación con el sistema cerrado de GitHub.

GitHub Copilot frente a ChatGPT en Reddit

Es hora de acudir a los usuarios reales para comparar estas dos herramientas de codificación con IA. Busca ChatGPT vs. GitHub Copilot en Reddit y encontrarás usuarios que adoptan un enfoque matizado en el que el ganador depende de tus necesidades:

«Github Copilot funciona muy bien si lo utilizas desde el inicio del proyecto, ya que puede completar rápidamente funciones, asignar nombres a variables, seleccionar algoritmos para ordenar y seleccionar, y tener una idea general de cómo codificas... ChatGPT es más como un asistente de IA al que puedes proporcionarle un fragmento de código y pedirle que lo optimice».

Un usuario señaló que el uso de ambas herramientas no es necesariamente redundante:

«Creo que ChatGPT y Copilot se complementan entre sí. Cuando escribes código, no quieres estar yendo y viniendo entre tu IDE y ChatGPT. Pero cuando se te ocurren ideas y exploras diferentes implementaciones o arquitecturas posibles, ChatGPT es una interfaz mucho mejor que emula el tipo de conversaciones que tendrías con un colega, con la ventaja añadida de que también puedes obtener bloques de código de ejemplo para utilizarlos como punto de partida para el desarrollo real».

Otros usuarios coinciden en lo que respecta a la capacidad de generar código:

«Son complementarias, no mutuamente excluyentes. Una funciona en tu IDE con tu código existente como contexto, y la otra te permite hacer preguntas en inglés y preguntas de seguimiento. Son totalmente diferentes».

Conoce ClickUp: la mejor alternativa a GitHub Copilot y ChatGPT.

El software de gestión de proyectos todo en uno de ClickUp es un complemento útil para cualquier software de programación.

¿Y si sus necesidades de codificación con IA no tuvieran que verse limitadas por Copilot o ChatGPT?

¿Y si una plataforma de productividad integral pudiera competir y superar a ambas?

Entra en ClickUp. Es una de las mejores opciones de software de control de calidad y plataformas de gestión de proyectos disponibles, pero hablaremos de ello más adelante. También es una sólida plataforma de IA que podría ser perfecta para tus necesidades de programación.

Una herramienta de IA completa para desarrollar software.

Las organizaciones pueden utilizar ClickUp AI para la edición, el resumen, la simplificación o la parafrasia de materiales para cualquier proyecto.

Gira en torno a ClickUp Brain, una función de IA que conecta tareas, documentos, personas y conocimientos de la empresa. Y lo que es aún mejor: la función puede ayudar en todas las fases del desarrollo de software, desde escribir código nuevo hasta garantizar la colaboración entre los miembros del equipo y mantener el proyecto por buen camino. Puedes crear plantillas automáticamente para simplificar los proyectos y procesos más complejos.

Desde la escritura de código hasta la integración del flujo de trabajo.

ClickUp Docs ofrece funciones dinámicas para crear documentos, listas, calendarios y documentación de código.

Con esta plataforma, no tienes por qué limitarte a programar. ClickUp Docs es el punto de partida perfecto para integrar ese código en tu flujo de trabajo general, creando desde POE hasta wikis que ayudan a tu equipo a mantenerse en sintonía durante todo el proceso.

Y eso sin siquiera mencionar las plantillas de TI diseñadas para optimizar ese flujo de trabajo a lo largo del tiempo. Si lo sumamos todo, obtenemos una plataforma de desarrollo integral que ayuda en cada parte del proceso.

Integraciones avanzadas, incluido GitHub.

¿Buscas una plataforma de programación más especializada? No necesitas salir de ClickUp para ello. La amplia gama de integraciones de ClickUp incluye GitHub, lo que te permite aprovechar la capacidad de Copilot para generar código dentro de tu software de productividad favorito.

Después de todo, GitHub es inmensamente popular entre los desarrolladores y programadores por una razón. Combinar lo mejor de ambos mundos es otra razón para pasarse a ClickUp para su proceso de desarrollo.

Gestión avanzada de proyectos para equipos ágiles.

Por último, pero no por ello menos importante, no podemos hablar de ClickUp sin hacer al menos una mención a sus potentes capacidades de gestión de proyectos. El enfoque de gestión ágil de proyectos de ClickUp está hecho a medida para los equipos de desarrollo que buscan mejorar sus procesos y flujo de trabajo.

Desde la elaboración de informes de sprints hasta tableros Kanban, y desde flujos de trabajo automatizados hasta chat interno integrado, todo en ClickUp está diseñado para la eficiencia. Añade plantillas de desarrollo de software y plantillas de ingeniería como parte de la oferta estándar y podrás empezar a optimizar tu proceso aún más rápido.

Precios de ClickUp

Free Forever

Ilimitado: 7 $ al mes por usuario.

Empresa: 12 $ al mes por usuario.

Enterprise: Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios.

ClickUp AI está disponible en todos los planes de pago por 5 $ al mes por miembro del entorno de trabajo.

Mejora tu desarrollo de software con ClickUp.

Es probable que necesites algo más que una interfaz de chat como GitHub Copilot y ChatGPT para crear unas pocas líneas de código. Si buscas una plataforma de optimización de desarrollo y codificación más completa, ClickUp podría ser la opción adecuada. Crea tu cuenta gratuita hoy mismo y empieza a probar el software que podría revolucionar tu forma de crear software.