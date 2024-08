Logre una integración fluida de aplicaciones móviles: Guía para desarrolladores

Un nuevo usuario ha descargado tu app. ¡Enhorabuena! Ese es el primer paso para fomentar el compromiso que se traduce en mayores tasas de conversión y menor rotación.

Sin embargo, aunque pienses que tu app es lo más, no todos los usuarios piensan lo mismo, sobre todo si la aplicación no es intuitiva. Lo último que quieres es que un usuario elimine tu app, por eso es tan importante que se familiarice pronto con la interfaz de usuario.

Los flujos de integración de aplicaciones móviles son la mejor forma de orientar a los nuevos usuarios. Incluso si crees que tienes la app más sencilla del universo, un proceso de incorporación rápido es la mejor manera de retener a los usuarios y obtener más valor de tu aplicación móvil.

De hecho, los flujos de incorporación eficaces convierten a los usuarios primerizos en fans a largo plazo. Ya se trate de ajustar las notificaciones, perfeccionar las pantallas de incorporación o simplificar el proceso de registro, el éxito de la incorporación a una app se reduce a causar una buena primera impresión.

Un flujo de integración puede parecer un paso más, pero le prometemos que obtendrá muchos beneficios con un recorrido eficaz por el usuario. En esta guía, explicaremos la importancia del proceso de incorporación a una app, marcaremos como favoritos las buenas prácticas de incorporación y te daremos algunos ejemplos reales de flujos de incorporación.

Entendiendo el onboarding de aplicaciones móviles

La integración de aplicaciones móviles es un proceso que familiariza a los nuevos usuarios con su app. Como desarrollador, usted determina los pasos de la integración que guían a los usuarios móviles a través de las funciones clave y la funcionalidad básica. Software de integración marca la pauta de la experiencia del usuario y, en la mayoría de los casos, desempeña un papel importante a la hora de decidir si un usuario se compromete con su app o la abandona.

Sin presiones. 👀

El onboarding adopta muchas formas:

Recorridos interactivos

Tutoriales

Información sobre herramientas

Barras de progreso

Todas las experiencias de integración de aplicaciones móviles deben guiar a los usuarios a través del entorno de la app a un alto nivel, haciendo que la interacción inicial sea lo más intuitiva posible. Tanto si su objetivo son los usuarios expertos en tecnología como los parias tecnológicos, los procesos de integración son necesarios para los nuevos usuarios. En última instancia, la meta es transformar rápidamente a los usuarios noveles en usuarios expertos de la app.

Sabemos que estás ocupado creando la app, pero debes dedicar tiempo a crear un flujo de integración si quieres que la gente utilice lo que has creado. El onboarding de aplicaciones móviles beneficia a su negocio de muchas maneras, entre ellas:

Destaca rápidamente el valor y la relevancia de la aplicación, lo que aumenta las tasas de retención de usuarios

Aumentar el compromiso de los usuarios y reducir las bajas. Después de todo, es más probable que un usuario seguro se convierta en un usuario a largo plazo

Obtención de valoraciones más altas en App Store y Google Play, lo que le diferencia de la competencia

***Diferentes tipos de Mobile App Onboarding Desarrollo de app requiere algo más que un enfoque de talla única. Diferentes apps requerirán diferentes estrategias de integración en función de la base de usuarios y las funciones principales. Elige entre estos tipos de onboarding de aplicaciones móviles para encontrar la opción más atractiva para tus usuarios.

Enfoque progresivo

El onboarding progresivo introduce las nuevas funciones de forma gradual. En lugar de abrumar a los usuarios con tutoriales, se les muestra cómo funcionan las cosas a medida que navegan por la app página a página. Esto es eficaz si tu app, aplicación es más compleja o tiene múltiples funciones. En lugar de asustar a los nuevos usuarios con el flujo de incorporación más largo del mundo, ofrezca instrucciones paso a paso para no abrumarlos con demasiada información.

Enfoque funcional

También conocido como onboarding orientado a la función, el enfoque funcional es una forma básica de mostrar la función principal de la app. Si las funciones de una app son el principal argumento de venta, el enfoque funcional es la forma más directa de promocionarlas entre los nuevos usuarios. Es un enfoque más práctico que muestra inmediatamente a los usuarios los usos prácticos de la app, destacando las funciones clave y la utilidad general desde el primer uso.

Enfoque orientado a los beneficios

El enfoque orientado a los beneficios destaca el valor de la app. En lugar de destacar las funciones, se centra en cómo la aplicación mejora o facilita la vida del usuario. Este enfoque establece el valor de la app para los usuarios escépticos, creando una fuerte primera impresión que sienta las bases para un compromiso a largo plazo.

Elementos clave de la integración de aplicaciones

Cada experiencia de incorporación a una app es diferente porque no hay dos aplicaciones iguales. Sin embargo, la integración de su app móvil debe incluir estos cinco elementos clave para educar a los usuarios de la manera más eficiente posible.

1. Función de bienvenida

La función de bienvenida es el primer punto de contacto entre la app y el usuario. Establece el tono de la experiencia del usuario, por lo que una pantalla de bienvenida bien diseñada es primordial. La pantalla de bienvenida no solo debe ser visualmente atractiva, sino que debe transmitir el valor de la app de forma concisa y atractiva.

La primera impresión es importante, así que piense bien en el diseño. Esboza algunas opciones con tu equipo de front-end para ver qué diseños son los más eficaces para cautivar a los principiantes. 🖼️

2. Promoción de las ventajas de la aplicación

Si los usuarios no le ven sentido a tu aplicación, la borrarán en un santiamén. Las ventajas de descargar la app tienen que ser mayores que el deseo del usuario de tener una pantalla de inicio del smartphone despejada. Esta parte del flujo de trabajo de incorporación debe comunicar su propuesta de valor única y destacar cómo la app resuelve problemas o mejora la vida del usuario.

Puede destacar las funciones clave, pero hágalo de forma que los usuarios sepan que la app merece su tiempo. Si puede resumirlas en unas pocas frases, incluya un caso práctico o dos para demostrar que obtienes resultados.

3. Función de ajuste y personalización del usuario

Los usuarios de hoy en día ansían la personalización, así que guíales rápidamente para que hagan suya la app. Con este paso, recopilas información del usuario para optimizar la experiencia de la app. Al permitir que los usuarios establezcan sus preferencias o elijan sus intereses, tu app ofrecerá desde el principio una experiencia más relevante y centrada en el usuario.

4. Paseos interactivos o instrucciones

Los recorridos interactivos son una forma útil de guiar a los nuevos usuarios por las funciones de la app en menos tiempo. Incorpora elementos interactivos, como tutoriales de deslizamiento o información emergente sobre herramientas, para ofrecer a los usuarios una experiencia de aprendizaje práctica. Esto hace que la integración sea más atractiva y anima a los usuarios a empezar cuanto antes.

5. Soporte y recursos útiles

El proceso de integración de aplicaciones móviles ofrece a los usuarios un punto de partida general, pero algunas personas pueden tener preguntas después de la integración. No les dejes colgados Ofrezca compatibilidad y recursos a quienes tengan más preguntas. Proporcione un área completa de preguntas frecuentes con POE enlaces, chat de compatibilidad o mensajes integrados en la aplicación que ofrecen ayuda. No obstante, comprueba que la documentación es correcta. No hay nada más desagradable que los recursos poco útiles o desactualizados. 📚

Buenas prácticas para Incorporación de aplicaciones móviles

Listo para ajustar tu propia experiencia de onboarding de app móvil? Sigue estas buenas prácticas para diseñar una experiencia sin complicaciones que encantará a tus usuarios.

Seguimiento de su trabajo en una solución de gestión de proyectos

Las experiencias elegantes importan. Soluciones para la gestión de proyectos ayudan a los equipos de software a diseñar mejores experiencias de usuario que reducen la necesidad de largos e interminables procesos de incorporación. Equipos de software confían en ClickUp no sólo para gestionar sus cargas de trabajo, sino también para diseñar experiencias dignas de presumir que encanten a sus usuarios. Si trabaja en un equipo ágil, utilice La función Sprint todo en uno de ClickUp para alcanzar tus metas en un tiempo récord. Incluso se integra con tus herramientas Git favoritas, reuniendo todo tu trabajo en una plataforma intuitiva. 🛠️

Personaliza donde puedas

No querrás que el proceso de integración de tu aplicación móvil se convierta en un snoozefest. Los usuarios prestan más atención a las experiencias de incorporación personalizadas, así que personaliza el proceso en la medida de lo posible. Eso podría significar darles la opción de cambiar de vista o centrarse en una función específica en función de sus puntos débiles. La gamificación también es una forma divertida de fomentar la participación y captar la atención de los usuarios desde el primer día.

Pruebe sus flujos de incorporación con regularidad

¿Es eficaz la incorporación de usuarios? Herramientas como Paneles de ClickUp le ofrecen una instantánea rápida de las métricas de participación de los usuarios y del rendimiento general. Pero incluso entonces, sigue siendo bueno para obtener los ojos en la experiencia por sí mismo. Establezca recordatorios para probar la experiencia de incorporación al menos una vez al trimestre, o cada vez que realice actualizaciones importantes en la app.

Recuerde que las experiencias de integración pueden diferir según el sistema operativo y el dispositivo, así que pruebe su experiencia de integración en varios entornos. Por ejemplo, si ha creado una aplicación para iOS y otra para Proyecto Android comprueba que la experiencia de incorporación funciona igual en ambos sistemas.

Ejemplos reales de integración de aplicaciones con éxito

La teoría está bien, pero sabemos que los ejemplos reales de integración de aplicaciones ayudan a los desarrolladores a crear experiencias más atractivas. He aquí algunos ejemplos de nuestras experiencias favoritas de integración de aplicaciones, además de consejos que le ayudarán a emularlas:

MyFitnessPal: Puedes crear una cuenta de MyFitnessPal con Facebook o por correo electrónico, lo que acelera el proceso de creación de la cuenta. El flujo de bienvenida es especialmente útil, ya que guía a los usuarios a través del ajuste de metas, una guía paso a paso de la app e incluso recordatorios personalizados. Metas de ClickUp permite crear paneles de control 100% personalizables como éste, que te permiten a ti (o a tus usuarios) hacer un seguimiento de las metas sin complicaciones

Puedes crear una cuenta de MyFitnessPal con Facebook o por correo electrónico, lo que acelera el proceso de creación de la cuenta. El flujo de bienvenida es especialmente útil, ya que guía a los usuarios a través del ajuste de metas, una guía paso a paso de la app e incluso recordatorios personalizados. Metas de ClickUp permite crear paneles de control 100% personalizables como éste, que te permiten a ti (o a tus usuarios) hacer un seguimiento de las metas sin complicaciones WhatsApp: Tras confirmar tu número de teléfono y acceder a tu lista de contactos, el asistente de incorporación guía a los nuevos usuarios de WhatsApp a través de las funciones de la aplicación. Nos gusta la función "Invitar contactos", que anima a los usuarios a traer a sus amigos y familiares a WhatsApp. Las recomendaciones son una gran ventaja para cualquier app, por lo que es una obviedad incluirlas en el flujo de incorporación si es posible

Tras confirmar tu número de teléfono y acceder a tu lista de contactos, el asistente de incorporación guía a los nuevos usuarios de WhatsApp a través de las funciones de la aplicación. Nos gusta la función "Invitar contactos", que anima a los usuarios a traer a sus amigos y familiares a WhatsApp. Las recomendaciones son una gran ventaja para cualquier app, por lo que es una obviedad incluirlas en el flujo de incorporación si es posible Slack: Nos encanta cómo el proceso de integración de Slack enseña a los usuarios no sólo cómo funciona la app, sino también cómo personalizarla a sus necesidades exactas. Los usuarios aprenden a navegar por los canales, realizar búsquedas, gestionar los ajustes de la barra lateral y mucho más. Más o menoscada parte de ClickUp es personalizablefree, gratuito/a, por lo que puede cambiar las vistas, jerarquías, etc. para adaptarlas a las necesidades de sus usuarios

Errores comunes a evitar en Mobile App Onboarding

Pendiente de aplicaciones de gestión de proyectos como ClickUp hará mucho del trabajo pesado para usted, pero todavía es posible hacer un faux pas onboarding. Mantenga contentos a sus usuarios evitando estos errores comunes en la incorporación de aplicaciones móviles.

Desarrollar apps no intuitivas

Es cierto que nos estamos centrando en el onboarding, pero la calidad de la aplicación tiene un impacto directo en la experiencia del usuario. La calidad de desarrollo del proyecto afecta a casi todo.

Es tentador juntar unas cuantas funciones para completar una app, pero nadie quiere utilizar una app compleja que no tiene sentido. Hay que dar prioridad a los diseños y experiencias fáciles de usar desde el principio, centrándose en la experiencia del usuario desde el primer momento propuesta de proyecto hasta completarse.

Construir un complejo proceso de incorporación

Evita que el proceso de incorporación sea demasiado largo o complicado. A los usuarios les interesa aprender a navegar por la aplicación, pero un proceso de incorporación demasiado largo les frustrará. Cíñete a las funciones clave más relevantes para los nuevos usuarios. 📱

Centrarse en las funciones por encima del valor

Una lista de funciones está muy bien, pero ¿qué significan esas funciones para tus usuarios? En lugar de decir: "Accede a más de 500 plantillas", di: "Ahorra una media de cuatro horas a la semana"

Sin embargo, no todos los usuarios buscan lo mismo. ¿Qué pasa si enumeras ventajas que realmente no les interesan? Esto puede ser complicado, así que haz un pequeño reconocimiento de la audiencia para ver qué quieren obtener tus usuarios de esta aplicación. Una solución como ClickUp facilita la creación de recorridos de usuario, clientes y otras herramientas útiles a partir de los datos de los usuarios para comprender qué significa realmente "valor" para sus usuarios.

Streamline Flujos de Onboarding Móvil Con ClickUp

Muchos desarrolladores pasan por alto el valor de la integración de aplicaciones móviles. Es tentador saltárselo, pero una buena integración aumenta la participación de los usuarios y saca más rendimiento a su app. Ya has invertido mucho trabajo en crear esta aplicación. ¿Por qué no obtener más valor de sus esfuerzos diseñando una experiencia de integración de aplicaciones móviles de alta calidad?

Preguntas frecuentes

1. ¿Qué es el onboarding en una app, aplicación móvil?

El onboarding de una app para móviles es el proceso de aclimatación de los nuevos usuarios a una aplicación. Se trata de una fase crítica en la que los usuarios aprenden cómo funciona la app. Un buen proceso de integración influye en la retención de usuarios, su compromiso y su satisfacción general. Cada app es diferente, pero la mayoría de las experiencias de onboarding incluyen pantallas de bienvenida, tutoriales y asistentes de configuración para que los usuarios se sientan más cómodos con la aplicación.

2. ¿Cuáles son los mejores ejemplos de inclusión de aplicaciones móviles?

MyFitnessPal, WhatsApp y Slack tienen excelentes experiencias de onboarding móvil.

**3. ¿Cómo puedo crear una app de onboarding?

Utiliza una solución como ClickUp para crear una app de onboarding intuitiva que ofrezca a los usuarios una mejor idea de cómo navegar por tu app. Toda app de onboarding debe incluir: