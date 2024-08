Descubrir el alma INFP: Los mejores libros para el autodescubrimiento y la afirmación

Lo más probable es que usted (o un ser querido) haya realizado recientemente el cuestionario Myers-Briggs® Type Indicator (MBTI), se haya informado sobre el tipo de personalidad INFP y desee comprender mejor su tipo a través de libros sobre INFP.

El test de Myers-Briggs® evalúa la forma en que las personas perciben el mundo y toman decisiones. Ofrece 16 tipos de personalidad, y el más intrigante es, quizás, el INFP, que significa Introversión, Intuición, Sentimiento y Percepción.

El tipo de personalidad INFP se clasifica como Mediador. Según el MBTI, los Mediadores son las personas a las que la gente acude cuando busca consuelo o una mano amiga.

Tienden a ser creativos e idealistas, anhelan la conexión humana y se sienten muy realizados ayudando a los demás. Su naturaleza sensible puede hacer que a veces se sientan aislados en medio de altibajos emocionales, lo que les lleva a ser presa de la duda.

En esta entrada del blog, hablaremos del rol que juegan los libros en la vida de los INFP, de los libros más importantes que estos tipos de personalidad deben leer y de las lecciones que pueden aplicar a su vida personal y profesional.

Libros y autodescubrimiento para los INFP

Las personas categorizadas bajo el tipo de personalidad INFP se consideran introvertidas. Suelen encontrar en los libros un poderoso herramientas de desarrollo personal que les ayudan a comprender mejor el mundo. Los libros INFP adecuados pueden ayudar a los INFP a encontrar orientación y sabiduría y a lidiar con sus pensamientos caóticos. He aquí cómo:

Se cree que los INFP poseen una vívida imaginación y se sienten atraídos por libros que exploran un amplio intervalo de posibilidades, individualidad y realidades alternativas. Estos libros les ayudan a estimular su creatividad y a explorar diversas facetas de su personalidad.

Los libros actúan como espejos, reflejando los valores y emociones del INFP, lo que, a su vez, le ayuda en su viaje de autodescubrimiento. Los libros ofrecen una sensación de consuelo a los INFP, asegurándoles que sus sentimientos son válidos y compartidos por los demás.

Los INFP son conocidos por su compromiso constante con el crecimiento personal y la superación personal. Los libros, especialmente los que exploran el funcionamiento interno de la experiencia humana, ayudan a los INFP a adquirir una perspectiva interesante y a calmar las tormentas que a menudo se desatan en sus mentes.

Dado que las personalidades INFP pueden tener problemas con la regulación emocional, los libros que se centran en desordenar la mente y crear una rutina más organizada les ayudarán a mejorar y perfeccionar su estilo de vida diario y su autoestimaestilos de trabajo.

Temas y Parcelas para INFPs

Si perteneces al tipo de personalidad INFP y no estás seguro de qué libros INFP deberías empezar a leer o de si existen, ¡no te preocupes! Hay una gran variedad de libros, tanto de ficción como de no ficción, que suelen gustar a los INFP.

Aunque no se escribieron explícitamente como "libros para INFP", se sabe que muchas obras de ficción famosas atraen mucho a los INFP. Por ejemplo, los géneros de fantasía y aventuras son algunos de los más populares entre este tipo de personalidad.

Las innumerables tierras mágicas y los emocionantes viajes que aparecen en estos libros suelen atraer a las almas creativas de los INFP.

Por ejemplo, JRR Tolkien, el autor de los famosos libros de El Señor de los Anillos, era él mismo un INFP No es de extrañar que las personas con este tipo de personalidad prefieran y se relacionen con temas como las aventuras y las búsquedas, la distopía y la utopía, y las narraciones sobre la mayoría de edad.

Los mejores libros para los INFP

Si eres un INFP, aquí tienes algunos de los mejores libros para este tipo de personalidad que seguro que te interesan:

1. Productivity For INFPs: How To Be Productive Within Your Natural Rhythms por Amanda Linehan

Acerca del libro

Autora: Amanda Linehan

Amanda Linehan Año de publicación: 2020

2020 Tiempo estimado de lectura: 3,48 horas

3,48 horas Nivel recomendado: Principiante a intermedio

Principiante a intermedio Número de páginas: 174

174 Valoraciones: 4,2/5 (Amazon) 3,77/5 (Goodreads)



Si es convencional libros de enfoque no te han dado las ideas que necesitas, ¡este es el tuyo! La autora, Amanda Linehan, te guía en la construcción de un sistema de productividad que examina tus ritmos naturales para ayudarte a maximizar tu creatividad.

Obtendrá consejos para el ajuste de metas y la toma de decisiones que son mucho más útiles que los consejos genéricos de productividad que encontrará en Internet.

Si alguna vez has luchado por ponerte las pilas o has sentido que nunca has sido capaz de crear tanto como te gustaría, aunque seas un ávido soñador, éste es un libro INFP de lectura obligada.

**Lo que dicen los lectores

Lo que realmente me encantó de Productividad para los INFP es que se trata de consejos reales que realmente funcionan para los tipos de personalidad INFP reales.

2. El libro INFP: Las ventajas, los retos y el autodescubrimiento de un INFP por Catherine Chea Bryce

Acerca del libro

Autor: Catherine Chea Bryce

Catherine Chea Bryce Año de publicación: 2017

2017 Tiempo estimado de lectura: 3,7 horas

3,7 horas Nivel recomendado: De principiante a intermedio

De principiante a intermedio Número de páginas: 185

185 Valoraciones: 4.5/5 (Amazon) 4.01/5 (Goodreads)



Escrito por una INFP, para INFPs, este libro de la autora Catherine Chea comparte su visión personal sobre los altibajos diarios de tener este complejo tipo de personalidad.

Habla de cómo a menudo se malinterpreta a los INFP, de cómo sus funciones cognitivas conforman su visión del mundo, de los retos cotidianos de ser un INFP y de cómo el autodescubrimiento puede ayudarles a vivir vidas más plenas y completas.

Es un relato personal conmovedor y uno de los libros sobre los INFP más accesibles del mercado. En definitiva, El libro INFP te da la confianza y el optimismo para abrazar y liberar la fuerza única que llevas dentro.

**Lo que dicen los lectores

Disfruté leyéndolo. Me he sentido comprendido. Ahora soy más consciente de mi propio comportamiento en diferentes situaciones, de mis defectos, de cómo puedo trabajar en ellos, etc.

3. El alma sin ataduras: El viaje más allá de ti mismo por Michael A Singer

Acerca del libro

Autor: Michael A Singer

Michael A Singer Año de publicación: 2007

2007 Tiempo estimado de lectura: 4 horas

4 horas Nivel recomendado: Intermedio

Intermedio Número de páginas: 200

200 Valoraciones: 4,7/5 (Amazon) 4,21/5 (Goodreads)



A través de Alma sin ataduras, el autor Micheal A. Singer profundiza en el verdadero "tú" El libro está escrito con una sensibilidad e inteligencia que lo distinguen como uno de los mejores libros sobre los INFP.

Comparte diversas prácticas espirituales y ejemplos de autodiscípulos para conocerte mejor y ampliar los alcances de tu conciencia.

El libro es un excelente recurso para comprender cómo no ser definido por tus pensamientos, cómo superar el miedo, cómo aprovechar los pozos de energía que hay dentro de ti y cómo alcanzar el equilibrio interno perfecto para la iluminación.

**Lo que dicen los lectores

Si buscas un libro que cambie tu vida (para siempre), prueba éste

4. The Comprehensive INFP Survival Guide por Heidi Priebe

Acerca del libro

Autor: Heidi Priebe

Heidi Priebe Año de publicación: 2016

2016 Tiempo estimado de lectura: 3,7 horas

3,7 horas Nivel recomendado: Intermedio

Intermedio Número de páginas: 185

185 Valoraciones: 4.6/5 (Amazon) 4,23/5 (Goodreads)



Escrito específicamente para la compleja alma INFP, la autora Heidi Priebe relata las diversas funciones, peculiaridades, fortalezas y debilidades de este tipo de personalidad única y presenta citas de otras personas INFP sobre cómo se enfrentan a diversos escenarios de la vida real.

El libro está repleto de consejos sobre cómo llevarse bien con otros tipos de personalidad MBTI, cómo lidiar con el estrés abrumador que a menudo experimentan los INFP, cómo entender los patrones cognitivos y emocionales de los INFP y mucho más.

Aunque el libro contiene muchos términos técnicos, te ayudará a entenderte y quererte mejor con el tiempo.

**Lo que dicen los lectores

Recomiendo encarecidamente este libro a todos los INFP, a las personas que aman a un INFP y a cualquiera que esté interesado en comprender este tipo de personalidad

5. No puedo evitar ser un escritor INFP por Arcadia Page

Acerca del libro

Autor: Arcadia Page

Arcadia Page Año de publicación: 2020

2020 Tiempo estimado de lectura: 2 horas

2 horas Nivel recomendado: Principiante a intermedio

Principiante a intermedio Número de páginas: 82

82 Valoraciones: 4.5/5 (Amazon) 4,42/5 (Goodreads)



¿Tienes facilidad para la escritura creativa pero te cuesta completar tus borradores? Si eres un INFP y te cuesta mantener la motivación para terminar tus proyectos de escritura o controlar un flujo infinito de nuevas ideas, ¡este libro es una lectura obligada!

Obtén consejos sobre cómo mantenerte organizado, superar las distracciones, crear un método para terminar la escritura y construir una rutina de escritura que se adapte a ti.

**Lo que dicen los lectores

Ahora entiendo mejor mi enfoque de la escritura y cómo puedo aprovechar mis puntos fuertes INFP.

6. El jardín secreto de Frances Hodgson Burnett

Acerca del libro

Autora: Frances Hodgson Burnett

Frances Hodgson Burnett Año de publicación: 1911

1911 Tiempo estimado de lectura: 5,6 horas

5,6 horas Nivel recomendado: Intermedio

Intermedio Número de páginas: 280

280 Valoraciones: 4,4/5 (Amazon) 4,16/5 (Goodreads)



Este entrañable clásico trata de una niña mimada, Mary Lennox, que es enviada a la campiña inglesa tras la muerte de sus padres.

El libro describe cómo descubre un jardín secreto en la propiedad de su primo, que acaba transformándola en una persona más amable y extrovertida. Los INFP pueden sentirse identificados con las luchas y los triunfos finales de los personajes.

El autor establece un hermoso paralelismo entre el floreciente jardín secreto y los protagonistas, que se convierten en personas más fuertes y seguras de sí mismas.

Sea cual sea tu tipo de personalidad, El jardín secreto es un libro que no puede faltar en tu colección y es perfecto para lectores de todas las edades, desde niños hasta adultos.

**Lo que dicen los lectores

Hay tanto que podemos aprender de este libro. Nos hace creer en la magia de la naturaleza y nos enseña a expresar gratitud hacia la vida. Hay que dejar a un lado los pensamientos negativos y dar paso a la positividad, que puede marcar una gran diferencia en nuestra vida

7. INFP: Una flor en la sombra por Sandra Nichols

Acerca del libro

Autora: Sandra Nichols

Sandra Nichols Año de publicación: 2017

2017 Tiempo estimado de lectura: 2 horas

2 horas Nivel recomendado: Principiante a intermedio

Principiante a intermedio Número de páginas: 106

106 Valoraciones: 4.4/5 (Amazon) 4,24/5 (Goodreads)



Este es uno de esos excelentes libros sobre INFP diseñados para ayudarte a conocerte mejor a ti mismo. El autor cree en el potencial de los INFP como sanadores y buscadores de la verdad y pretende ayudarte a desarrollar tu potencial en estos roles.

El libro ofrece una rica visión de las múltiples facetas de la personalidad INFP, proporcionando herramientas de desarrollo personal para desenvolverse mejor en el mundo a la vez que se realizan contribuciones memorables.

**Lo que dicen los lectores

Esta es realmente una carta de amor para los INFP y quizás para aquellos cercanos a ellos.

8. 1984 por George Orwell

Acerca del libro

Autor: George Orwell

George Orwell Año de publicación: 1948

1948 Tiempo estimado de lectura: 7 horas

7 horas Nivel recomendado: Avanzado

Avanzado Número de páginas: 310

310 Valoraciones: 4,5/5 (Amazon) 4,19/5 (Goodreads)



Este libro del autor George Orwell presenta una realidad distópica que profundiza en temas de libertad, individualidad y lucha contra sistemas opresivos a través de los ojos de Winston Smith, que lucha contra el régimen totalitario del Gran Hermano.

Estos temas resuenan entre los INFP debido a su deseo innato de autenticidad en un mundo que a menudo parece reñido con sus ideales.

La profundidad emocional del viaje de Winston y la exploración de la verdad, el amor y la resistencia contra la conformidad hablan del núcleo de la personalidad INFP, lo que hace de este libro una lectura brillante.

**Lo que dicen los lectores

Teniendo en cuenta cuándo fue escrito, este libro es muy perspicaz en el sentido de que su concepto podría convertirse fácilmente en realidad. es un clásico que nunca había leído y ¡me alegro tanto de haberlo hecho!

9. Stardust de Neil Gaiman

Acerca del libro

Autor: Neil Gaiman

Neil Gaiman Año de publicación: 2005

2005 Tiempo estimado de lectura: 5,5 horas

5,5 horas Nivel recomendado: Intermedio a avanzado

Intermedio a avanzado Número de páginas: 256

256 Valoraciones: 4,5/5 (Amazon) 4.10/5 (Goodreads)



¿Buscas un cuento de hadas cautivador que combine aventura, magia y la búsqueda del verdadero yo? Stardust, del autor Neil Gaiman, no te decepcionará. Este libro atrae a los INFP por su narrativa imaginativa y el rico desarrollo de sus personajes.

El viaje del protagonista para capturar una estrella caída para su amada trasciende la trama literal para explorar temas más profundos sobre el crecimiento y la comprensión de lo que es verdaderamente importante en la vida.

Estos temas resuenan con los INFP, que son soñadores perpetuos, siempre en busca de sentido y de una comprensión más profunda de sí mismos y del mundo que les rodea.

El realismo mágico de Stardust ofrece una escapada a un mundo donde todo es posible, reflejando el lado imaginativo de los tipos de personalidad INFP.

**Lo que dicen los lectores

Me ha encantado. Parece un cuento de hadas. Me devolvió la infancia a mi atascada vida adulta

Acerca del libro

Autor: Leane Silva

Leane Silva Año de publicación: 2015

2015 Tiempo estimado de lectura: 1 hora

1 hora Nivel recomendado: Principiante a intermedio

Principiante a intermedio Número de páginas: 38

38 Valoraciones: 3.3/5 (Amazon) N/A (Goodreads)



Este libro tiene como objetivo el público INFP profundizando en las vidas y mentes de figuras históricas que compartieron el tipo de personalidad INFP.

La razón por la que los INFP lo encontrarán convincente es porque ofrece una visión de cómo los individuos con rasgos similares han navegado por sus pasiones, luchas e intentos correctos a lo largo de la historia.

Aunque el libro es corto, es bastante introspectivo por naturaleza. Proporciona tanto inspiración como una sensación de camaradería, validando y empoderando a los lectores que encarnan la esencia de lo que significa ser un INFP.

**Lo que dicen los lectores

Fue interesante leer cómo las cuatro funciones principales de los INFP pueden ser percibidas por otros tipos, y las diferentes formas en que son expresadas por los INFP.

Desafíos de lectura para los INFP

No podemos hablar de los libros para los INFP sin referirnos a los siguientes retos cotidianos que experimentan las personas con este tipo de personalidad:

Dificultades para terminar los libros

Los INFP tienden a buscar siempre cosas nuevas que explorar. Aunque esto puede enriquecer sus experiencias vitales, también puede limitar sus capacidades.

Por ejemplo, podría tener dificultades para completar un libro antes de pasar a otro simplemente por sentirse abrumado por las opciones o por el atractivo de libros nuevos y potencialmente más emocionantes.

Para superar este reto,

Dedica un tiempo específico a cada libro si estás leyendo varios

Únase a un grupo de lectura para relacionarse con otras personas y mantenerse motivado y responsable

Luchas con la lectura objetiva

Los INFP se involucran emocionalmente en las historias y los personajes sobre los que leen. Esto puede convertir la lectura en una experiencia emocional intensa, que puede resultar agotadora o abrumadora, sobre todo si el contenido es demasiado pesado.

En tal caso,

Haga pausas frecuentes mientras lee

Participar en géneros alegres o diferentes para equilibrar las lecturas intensas

Reflexionar a través de un diario para procesar las emociones ligadas a la lectura

Lucha por mantener la concentración

Con su vívida imaginación, los INFP pueden perderse en sus pensamientos o ensoñaciones desencadenadas por el material que están leyendo. Esto puede dar lugar a distracciones frecuentes que les impidan concentrarse en el texto.

Para evitar distraerse,

Establecer metas de lectura específicas (por ejemplo, número de páginas o capítulos) para mantener la concentración

Utilizar marcadores con notas para apuntar ideas y volver a ellas más tarde, manteniendo el flujo de lectura sin interrupciones

Dificultades para elegir libros a la perfección

Los INFP pueden tener dificultades a la hora de empezar un nuevo libro porque buscan la experiencia de lectura perfecta. Esto puede llevarles a procrastinar o a la indecisión, ya que pueden sentirse abrumados por la gran cantidad de opciones disponibles o temer no elegir el libro "correcto".

En tal caso,

Acepte que no todos los libros tienen por qué ser perfectos. Vea cada experiencia de lectura como un viaje de exploración

Pruebe relatos cortos o antologías para conocer a varios autores y estilos sin tener que comprometerse con un libro largo

Aplicación de lo aprendido de los libros INFP

La lectura, en general, y los libros sobre los tipos de personalidad INFP, en particular, pueden ser una gran fuente de aprendizaje e introspección para el INFP creativo y sensible.

Sin embargo, los INFP tienden a ver el panorama general y pueden pasar por alto detalles más pequeños. Aunque leas y disfrutes con estos libros INFP, puede que te resulte difícil aplicar sus lecciones en tu vida diaria.

Aquí tienes algunos consejos para aplicar el aprendizaje compartido en los libros INFP:

Gestionar el tiempo y las tareas

Los INFP a veces se sienten abrumados por la vida, especialmente cuando leen sobre conceptos técnicos. Unas prácticas sencillas pueden ayudarte a gestionar tu tiempo y tus tareas sin agobiarte.

Por ejemplo, aprende a hacer pausas frecuentes para relajarte. Cuando no entiendas algo inmediatamente, da un paso atrás para reflexionar sobre la nueva información o los problemas complejos antes de volver a ello. Procesar la información con calma puede ayudarte a entender mejor las cosas y a desarrollar soluciones más creativas.

Colabora y aprende

Encuentra un compañero de lectura con el que puedas disfrutar de estos libros INFP (pista: no tienen por qué ser del tipo de personalidad INFP).

Utiliza las experiencias de lectura compartidas para obtener nuevos conocimientos y conectar mejor con tus amigos. También podrás cultivar el hábito de escuchar a los demás y colaborar en ajustes de grupo.

Déjate llevar por el flujo

Como INFP, es posible que se sienta más inclinado a la creatividad y prefiera expresarse a través del arte, la escritura y otras actividades creativas. Los libros para INFP pueden ayudarle a perfeccionar esta creatividad y utilizarla como herramienta para el crecimiento personal y el avance profesional.

Así que, en lugar de preocuparte demasiado por "relacionarte" con los personajes de los libros, deja que la información fluya a través de ti. La lectura debe proporcionarte alegría, ante todo. No todos los libros tienen que ser una experiencia de aprendizaje masivo que cambie tu forma de ser o tu vida hábitos de trabajo .

Inspírate

Dado que los INFP suelen sentir las cosas profundamente, los libros pueden proporcionar consuelo y solaz. Pueden ofrecer un sentimiento de pertenencia e incluso proporcionar estrategias para hacer frente a los retos y a la confusión emocional.

Elija libros que estén en consonancia con sus valores e intereses, que le ofrezcan nuevas perspectivas y conocimientos que le estimulen intelectualmente y le ayuden a desarrollar una mentalidad de crecimiento .

Preguntas frecuentes

1. ¿Son los INFP difíciles de leer?

Los INFP están en sintonía con sus emociones y valores, pero pueden tardar en abrirse al mundo y hablar con él. También navegan constantemente por las tensiones entre su mundo ideal y la realidad, lo que hace que sus acciones parezcan impredecibles o incoherentes a los ojos de los demás.

2. ¿Son los INFP lentos aprendiendo?

No, los INFP no son lentos aprendiendo. Sin embargo, suelen tomarse su tiempo para procesar la nueva información antes de hablar de ella. Prefieren un enfoque creativo e independiente del aprendizaje y disfrutan participando en actividades reflexivas e imaginativas.

3. ¿Son los INFP académicamente inteligentes?

Los INFP suelen ser muy sensibles y emocionalmente inteligentes. Están comprometidos a seguir sus valores fundamentales y motivadores personales en todo lo que hacen. En el factor inteligencia, los INFP ocupan el tercer lugar, justo después de los INTP y los INTJ.

4. ¿Cuáles son algunos de los mejores libros INFP escritos por tipos de personalidad INFP?

Aquí están los mejores libros INFP escritos por los propios tipos de personalidad INFP: