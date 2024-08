10 programas de sistemas operativos para empresas

Todo empresario puede beneficiarse de un marco adecuado que le ayude a hacer crecer la empresa y a estandarizar las operaciones. Muchas herramientas de software del sistema operativo empresarial, desde la gestión de proyectos hasta los cuadros de mando, pueden poner a todo el mundo en la misma página dentro del marco del sistema operativo empresarial EOS. Pero primero hay que conseguir el marco adecuado.

Ahí es donde entra en juego el modelo EOS. Terminado correctamente, reúne varias partes de las operaciones y la estrategia de la empresa para crear una estructura única sobre la que se puede construir todo lo demás.

De repente, su software de gestión de empresas tiene un propósito superior y las metas necesarias para seguir un proceso probado. Construir su caja de herramientas EOS puede ser un activo inestimable como propietario de una empresa.

¿Qué es el software EOS?

En la gestión de negocios, EOS es un marco que guía su modelo de empresa. El marco busca de forma exhaustiva convertir la visión de su empresa en una comprensión clara de lo que hay que hacer cada día para su organización.

No existe una única herramienta que ayude con todo ese marco. Ni siquiera el mejor software de gestión de operaciones será suficiente, dada su complejidad. En su lugar, necesitará implantar EOS a través de unas pocas herramientas fundacionales que aborden un componente de proceso diferente del sistema más extenso.

A través del software de sistema operativo empresarial, estas herramientas prácticas compartirán las mismas metas, ajustando expectativas claras para todos en la empresa. En este blog compartiremos algunas de las mejores herramientas del sistema operativo empresarial, que le ayudarán a crear y ampliar su caja de herramientas EOS para alcanzar mejor las metas de su empresa.

¿Qué debe buscar en las herramientas EOS?

Necesitas las herramientas prácticas adecuadas para adoptar el modelo EOS con un sistema operativo empresarial. Para llegar a ese punto, es necesario identificar las áreas que las herramientas que está evaluando tienen en común. No importa si estás implementando software de gestión de procesos o software de comercio electrónico .

Estos seis componentes siempre seguirán siendo importantes para que las herramientas adecuadas controlen los procesos de su empresa:

Enfoque en los objetivos: El software del sistema operativo empresarial no sólo debe ayudarle a alcanzar sus Metas de negocio, sino integrar el ajuste de metas internas para asegurarse de que los objetivos tácticos y cotidianos de su empresa se alinean con el uso de la herramienta

El software del sistema operativo empresarial no sólo debe ayudarle a alcanzar sus Metas de negocio, sino integrar el ajuste de metas internas para asegurarse de que los objetivos tácticos y cotidianos de su empresa se alinean con el uso de la herramienta Facilidad de uso: Lo ideal es buscar herramientas sencillas que faciliten el proceso empresarial y la meta más amplia de implantar el EOS, tanto para el equipo directivo como para todos los miembros de la empresa

Lo ideal es buscar herramientas sencillas que faciliten el proceso empresarial y la meta más amplia de implantar el EOS, tanto para el equipo directivo como para todos los miembros de la empresa Integraciones: Dado que el proceso de EOS es un marco más amplio, cada herramienta que implemente debe funcionar bien con los demás a pesar de y junto con su enfoque específico

Dado que el proceso de EOS es un marco más amplio, cada herramienta que implemente debe funcionar bien con los demás a pesar de y junto con su enfoque específico Colaboración: Uno de los seis componentes clave de la EOS son las personas. Naturalmente, cualquier herramienta que utilices debe ayudar a las personas adecuadas de tu equipo a trabajar juntas para resolver problemas y beneficiar a la empresa

Uno de los seis componentes clave de la EOS son las personas. Naturalmente, cualquier herramienta que utilices debe ayudar a las personas adecuadas de tu equipo a trabajar juntas para resolver problemas y beneficiar a la empresa Flexibilidad: Cualquier solución operativa empresarial tiene que ser lo suficientemente flexible como para dar cuenta de los cambios y oscilaciones que conlleva el crecimiento de una organización. Flexibilidad también significa ser capaz de ampliar y reducir según sea necesario

Cualquier solución operativa empresarial tiene que ser lo suficientemente flexible como para dar cuenta de los cambios y oscilaciones que conlleva el crecimiento de una organización. Flexibilidad también significa ser capaz de ampliar y reducir según sea necesario Basada en datos: Dado que los datos son otro de los seis componentes clave de la EOS, cualquier herramienta que utilice debe incluir datos en forma de seguimiento de los indicadores clave de rendimiento, ayudando a los líderes de la empresa a tomar decisiones mejores y más objetivas

Como es natural, muchas empresas buscarán herramientas que tengan al menos algunas de estas seis funciones esenciales del sistema operativo empresarial. Adoptarlos todos garantiza que, cuando elija sus herramientas, cualquier persona, desde recursos humanos hasta su equipo directivo, pueda ponerse de acuerdo y trabajar conjuntamente para implantar el sistema operativo más extenso.

Los 10 mejores software EOS para usar en 2024

Es hora de profundizar en los detalles del software del sistema operativo empresarial.

nota: Dado que no existe una herramienta integral para todo el sistema operativo, necesitará encontrar un menú de plataformas relacionadas con EOS que le ayuden a construir el marco más amplio. Hemos enumerado las soluciones integrales con precios y reseñas, pero esta información no está disponible o no es aplicable a algunas._

Estas son nuestras opciones favoritas para el software del sistema operativo empresarial, que van desde herramientas sencillas a plataformas completas, todas ellas diseñadas para resolver problemas relevantes para su visión y lograr el intento correcto a largo plazo para la organización.

1. EOS Implementer 360™

En Software Rocket Cualquier esfuerzo por hablar de software de sistema operativo empresarial para empresas tiene que empezar con una solución de datos. Rocket EOS 360 es una plataforma diseñada a medida para gestionar todos los datos cuantitativos de su pequeña empresa. Se encarga de las tareas administrativas que, de otro modo, tendría que realizar su equipo de TI, racionalizando los recursos de datos para mejorar el rendimiento de la empresa.

EOS Implementer 360™ funciones clave

Interfaz de usuario intuitiva que facilita a los empresarios empezar a racionalizar la gestión de sus resultados

Amplias integraciones con herramientas de Business como Outlook pueden ayudar a la implementación en toda la organización

Funcionalidad multidispositivo para que el equipo directivo y los emprendedores puedan gestionar el sistema desde cualquier lugar

Límites de EOS Implementer 360

La funcionalidad puede estar limitada más allá del enfoque central de gestión de salida de la herramienta

El procesamiento por lotes puede complicarse por el limitado ancho de banda por equipo y empresa

Precios de EOS Implementer 360

Contacto para precios

Valoraciones y reseñas de EOS Implementer 360

G2: 4.1/5 (10 opiniones)

4.1/5 (10 opiniones) Capterra: N/A

Vía Crecimiento de la floración La herramienta anteriormente conocida como Traction Tools sigue siendo un sólido "ecosistema para el crecimiento" tanto para emprendedores como para grandes empresas. Ayuda con casi todas las partes de la gestión de su empresa, incluida la gestión de la productividad y reuniones por igual, para ayudar con cualquier cosa, desde los modelos de negocio hasta el seguimiento de su rendimiento general. No existe un único sistema operativo que dé cuenta de todo el marco EOS, pero Bloom Growth seguro que se acerca.

Bloom Growth™ funciones clave

La gestión eficaz de reuniones puede ayudar a su empresa a centrarse y optimizar su tiempo

Un panel sencillo y racionalizado que mantiene la atención en los procesos centrales dentro del sistema operativo más extenso

Con las personas adecuadas en el sistema, todos en el equipo pueden realizar un seguimiento de sus tareas y responsabilidades dentro de la organización más amplia

Bloom Growth™ límites

Puede basarse en texto y hojas de cálculo, con poca visualización para construir un proceso o visión

Algunos usuarios informan de fallos frecuentes que son difíciles de identificar y resolver

Precios de Bloom Growth

Base: 149 $/mes para hasta 10 usuarios

149 $/mes para hasta 10 usuarios Crecimiento: Contactar para precios

Contactar para precios Enterprise: Contactar para precios

Valoraciones y reseñas de Bloom Growth™

G2: 4.3/5 (30+ opiniones)

4.3/5 (30+ opiniones) Capterra: N/A

3. EOS Scorecard™

A través de EOS en el mundo Desarrollado como herramienta por EOS Worldwide, el Cuadro de Mando se ha convertido en esencial para implantar EOS. Es una herramienta gratuita, descargable en el sitio web de la empresa. Realiza un seguimiento semanal de los procesos principales y de quién es responsable de ellos dentro de su organización.

La clave para mantener un buen cuadro de mando de EOS es la sencillez. Céntrese en las tareas más esenciales para la visión y los valores fundamentales de su empresa, y asigne sólo los principales responsables. A continuación, haga que su discusión forme parte de todas sus reuniones para mantener a los líderes y a los empleados al tanto de lo que la organización necesita conseguir.

Cuanto más mensurables sean las tareas, mejor podrá ayudarle el cuadro de mando a ejecutar su proceso de EOS.

4. Organizador de Visión/Tracción™

A través de EOS en el mundo Al igual que el Cuadro de Mando EOS, el Organizador de Visión/Tracción es un software gratuito de sistema operativo empresarial creado por EOS Worldwide para ayudar a simplificar el proceso de planificación estratégica, convertir la visión de su empresa en un documento formal y aclarar el futuro de su empresa. EOS Worldwide considera el VTO la herramienta más esencial para cualquier organización que desee implantar un marco EOS.

Comienza con una página de visión, en la que se identifican los valores fundamentales, el enfoque y los objetivos de la empresa. A partir de ahí, se pasa a la página de tracción, donde se reducen los objetivos a los próximos 12 meses, al tiempo que se destacan las "rocas" (las prioridades críticas de la empresa) junto con los posibles problemas que podrían impedir alcanzarlas.

La sencillez permite a los directivos y a las empresas no perder de vista el objetivo, centrando su energía únicamente en lo que más importa para el éxito de la empresa.

5. Level 10 Meeting™ Agendas

A través de EOS en el mundo EOS también ha creado un marco en torno al concepto de Reuniones de Nivel 10. Estas reuniones ayudan a estructurar cualquier conversación y esfuerzo de colaboración entre líderes y empleados. La meta es mantener a la empresa centrada en lo que más importa en todas las conversaciones y, al mismo tiempo, concentrar la energía de todos en resolver los problemas que pueden hacer avanzar a la empresa.

Todas las reuniones del Nivel 10 siguen la misma estructura. Dicha estructura incluye una meta para la reunión, una definición clara de los asistentes y sus roles, y preguntas de discusión preestablecidas para que todos comprendan hacia dónde se dirigirá la conversación. También se abordarán las prioridades críticas, los indicadores clave de rendimiento y los siguientes pasos que debe dar el equipo para garantizar que todo lo que se discuta en la reunión se convierta en algo factible para el equipo.

6. Gráfico de rendición de cuentas de EOS™

En EOS en el mundo La mayoría de las empresas piensan en términos de gráficos. Con el enfoque de EOS, ese concepto se ajusta para que su empresa pueda empezar a pensar en la rendición de cuentas.

Es una herramienta que no se limita a definir quién informa a quién. En su lugar, describe los roles y responsabilidades de cada uno en la organización. Al hacerlo, se crea una cultura de responsabilidad para todos los implicados.

Al igual que el organigrama tradicional, esta alternativa es una red de cajas. Cada recuadro incluye el título del rol, el nombre del miembro del equipo y hasta cinco acciones de las que es responsable. A partir de ahí, sólo hay que conectar las cajas para definir las relaciones entre cada rol y responsabilidad.

7. Gestión de rocas

A través de EOS en el mundo El marco más amplio de EOS define las prioridades de la empresa como rocas. La gestión de estas rocas adopta un enfoque estandarizado del que pueden beneficiarse empresas de todos los sectores.

La idea es darle la vuelta a la gestión de proyectos. Ofrece a las empresas una nueva forma de mantener el seguimiento de sus metas.

Define entre tres y siete rocas dentro del software de tu sistema operativo empresarial cada trimestre. A continuación, elabore tareas específicas y hojas de ruta para alcanzarlas. Cada piedra está directamente conectada con la visión de su empresa y puede ampliarse o reducirse rápidamente en función de los recursos disponibles.

8. Delegate and Elevate™

A través de EOS en el mundo El concepto de Delegar y Elevar es otra herramienta de EOS acuñada por EOS Worldwide. Describe que su empresa puede realizar tareas si las personas adecuadas en los asientos adecuados se centran en las prioridades adecuadas. De este modo, todos los miembros de la empresa aprovechan al máximo su talento y su tiempo para contribuir al proceso empresarial general.

En esencia, se trata de un proceso de autoevaluación por el que todos los empleados deberían pasar periódicamente. Lista todas las tareas que tienes que realizar cada semana. A continuación, juzgue si dispone o no de las horas necesarias para completarlas.

A partir de ahí, construye cuatro cuadrantes:

Me encanta/Muy bien

Me gusta/Muy bien

No me gusta / Se me da bien

No me gusta/No se me da bien

Procura delegar tareas de abajo arriba. De este modo, podrás dedicar más tiempo a las cosas que se te dan mejor y que también te motivan, aumentando así tu eficacia.

9. Lista de problemas

A través de EOS en el mundo Implantar EOS también significa cubrir una pieza infravalorada del rompecabezas que muchas empresas ignoran: prestar atención a los obstáculos que se interponen en el camino. La Lista de problemas es una herramienta diseñada para que todos los miembros de la empresa tengan en cuenta esos obstáculos.

Un problema puede ser cualquier cosa: un problema técnico, una amenaza de la competencia, un sistema averiado o una queja de un cliente o de miembros insatisfechos del equipo.

Todos los miembros del equipo deben poder señalar un problema. A continuación, se debe debatir periódicamente cómo resolver estos problemas. Tenerlos siempre presentes puede contribuir en gran medida a que su empresa crezca, se amplíe y tenga éxito.

10. Herramientas de opinión de clientes y empleados

Obtenga opiniones reales y prácticas de sus empleados en una plantilla de ClickUp que puede seguirse y organizarse

Por último, no subestime el poder de obtener opiniones de las principales partes interesadas, tanto interna como externamente. Busque herramientas de opinión de los clientes (y busque aprovechar esas mismas plataformas para sus empleados) para mantener esas voces en lo más alto de su mente mientras identifica sus rocas, encuentra sus problemas y crea sus planes de proceso.

Otras herramientas que pueden ayudar a la EOS

Por supuesto, no todas las herramientas que le ayudan a implantar EOS están conectadas directamente con el concepto de EOS. Considere ClickUp como ejemplo, que no es un software de sistema operativo empresarial, pero todavía puede recorrer un largo camino para ayudarle a tener éxito.

Como software de gestión de proyectos para pequeñas empresas es una forma versátil de crear un entorno centralizado y flexible para gestionar los componentes críticos de su EOS. Desde utilizarlo como software de integración a sólo el seguimiento de sus tareas, he aquí cómo ClickUp puede ser compatible con su sistema operativo empresarial:

ClickUp es una plataforma versátil de gestión de proyectos y colaboración que puede ayudar a las organizaciones a implantar EOS proporcionando un entorno centralizado y flexible para gestionar los componentes clave de EOS.

1. Gestión de rocas

A través de Funciones de gestión de proyectos de ClickUp , los equipos pueden crear fácilmente listas de tareas, priorizar algunas de sus rocas clave y establecer fechas límite para estas prioridades de EOS. Metas de ClickUp también pueden ayudar en el proceso. La actualización trimestral de estas prioridades clave garantiza que todos los miembros de la organización se mantengan en la misma página.

2. Seguimiento de los cuadros de mando

Los paneles personalizados dentro de ClickUp permiten a los usuarios ver su cuadro de mando de EOS mediante el seguimiento del rendimiento con respecto a objetivos predeterminados. Esta representación visual de métricas y objetivos clave también se extiende a Vistas de ClickUp que le permiten ver los proyectos y las tareas desde todos los ángulos posibles.

3. Eficacia de las reuniones

Una parte crucial de EOS es la celebración de reuniones eficientes y orientadas a la consecución de metas. A través de listas de tareas y documentos, ClickUp puede organizarse fácilmente para generar, organizar y colaborar en las agendas de las reuniones. Esto promueve reuniones más eficientes que se alinean con el concepto de Reuniones de Nivel 10 popularizado por EOS.

4. Claridad de visión

ClickUp Docs es una función clave para colaborar en documentos importantes, permitiendo a los equipos articular y compartir su visión y otras piezas estratégicas. Documentos de plantillas de planes Business a Vision/Traction Los organizadores pueden adjuntarse fácilmente a tareas individuales.

5. Gráfico de rendición de cuentas

Gracias a las funciones personalizables de ClickUp, los jefes de equipo pueden crear y gestionar su gráfico de rendición de cuentas de forma natural y flexible. Esto ayuda a definir mejor los roles y las responsabilidades dentro de la plataforma. Con esto, puede ayudar a mantener a todos en el camino hacia el intento correcto.

6. Resolución de problemas

Un componente clave de ClickUp es la colaboración, que puede contribuir en gran medida a la resolución de problemas. Los comentarios de las tareas pueden facilitar el debate, permitiendo a su equipo comunicarse de forma transparente dentro de la plataforma para resolver problemas organizativos.

7. Delegar y elevar

La asignación de tareas en ClickUp facilita a los líderes la delegación de tareas, distribuyendo la carga de trabajo de manera uniforme en toda la organización. Mientras tanto, las dependencias de tareas de ClickUp pueden ayudar a gestionar y automatizar los flujos de trabajo. Esto reduce el trabajo manual a la vez que garantiza el orden correcto para completar las tareas.

8. Personalización para procesos EOS

Por último, la naturaleza altamente personalizable de ClickUp permite a su equipo adaptar su espacio de trabajo para que coincida exactamente con los procesos de EOS. Campos personalizados, estados y flujos de trabajo pueden ser configurados para alinearse con los requisitos de EOS y optimizar sus procesos para la eficiencia y la productividad.

Mejore su gestión de EOS con ClickUp

EOS es un marco robusto para gestionar su startup hacia el intento correcto. Pero también puede resultar complicado. La capacidad de ClickUp para gestionar su pequeña empresa de forma gratuita/a le ayudará a simplificarlo todo para que su empresa alcance el intento correcto.

Trabajar a través de EOS en ClickUp es una forma totalmente nueva de abordar una plataforma ya de por sí innovadora.

¿Listo para empezar? ¡Cree su cuenta gratuita/a hoy mismo!