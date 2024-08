PRINCE2 frente a PMP: ¿cuál es mejor para los jefes de proyecto?

Con tantas certificaciones de gestión de proyectos disponibles, decidirse por la adecuada puede parecer como tirar los dados. Si obtiene el número correcto, sus perspectivas profesionales se dispararán. Todo lo demás te llevará a intentarlo de nuevo.

Entre el mar de opciones disponibles, PRojects IN Controlled Environments (PRINCE2) y Project Management Professional (PMP) son dos certificaciones muy conocidas. Sin embargo, ¿cómo decidir si PMP o PRINCE2 es mejor para tus perspectivas profesionales en la gestión de proyectos?

En esta comparativa PRINCE2 vs. PMP, exploramos los matices de las certificaciones PMP y PRINCE2 que las diferencian. Al final de esta entrada del blog, estarás en una mejor posición para tomar una decisión informada.

Beneficios generales de las certificaciones de gestión de proyectos

Hablaremos de los distintos beneficios de las certificaciones PRINCE2 y PMP más adelante. En primer lugar, vamos a obtener una visión general de los beneficios de certificaciones de gestión de proyectos . Entre ellas se incluyen:

Credibilidad profesional : Una certificación de gestión de proyectos legitima y reconoce formalmente sus conocimientos, habilidades y experiencia en el campo de la gestión de proyectos. Incluso puede adquirir certificaciones reconocidas por la industria para demostrar sus conocimientos y experiencia dentro de un sector específico

: Una certificación de gestión de proyectos legitima y reconoce formalmente sus conocimientos, habilidades y experiencia en el campo de la gestión de proyectos. Incluso puede adquirir certificaciones reconocidas por la industria para demostrar sus conocimientos y experiencia dentro de un sector específico Habilidades mejoradas : Los gestores de proyectos certificados disponen de herramientas, técnicas y metodologías avanzadas para gestionar proyectos con eficacia. Este perfeccionamiento de las competencias mejora los resultados de los proyectos y la satisfacción del cliente, por lo que todos salen ganando

: Los gestores de proyectos certificados disponen de herramientas, técnicas y metodologías avanzadas para gestionar proyectos con eficacia. Este perfeccionamiento de las competencias mejora los resultados de los proyectos y la satisfacción del cliente, por lo que todos salen ganando Mejores perspectivas salariales : Ganar uncertificación en gestión de proyectos puede desbloquear oportunidades profesionales o catalizar ascensos profesionales dentro de la organización existente. Este crecimiento se corresponde con mejores perspectivas salariales

: Ganar uncertificación en gestión de proyectos puede desbloquear oportunidades profesionales o catalizar ascensos profesionales dentro de la organización existente. Este crecimiento se corresponde con mejores perspectivas salariales Reconocimiento universal : La mayoría de las certificaciones de gestión de proyectos son aceptadas en todo el mundo. La certificación globalmente reconocida permite a los profesionales de la gestión de proyectos trabajar en diferentes países o geografías

: La mayoría de las certificaciones de gestión de proyectos son aceptadas en todo el mundo. La certificación globalmente reconocida permite a los profesionales de la gestión de proyectos trabajar en diferentes países o geografías Conocimientos estandarizados : Desde que el proyectoprincipios de gestión varían, las certificaciones inyectan coherencia mediante marcos establecidos y buenas prácticas. Esta normalización de conocimientos y competencias facilita el trabajo de los gestores de proyectos certificados en cualquier lugar

: Desde que el proyectoprincipios de gestión varían, las certificaciones inyectan coherencia mediante marcos establecidos y buenas prácticas. Esta normalización de conocimientos y competencias facilita el trabajo de los gestores de proyectos certificados en cualquier lugar Ventaja competitiva : Dado que la gestión de proyectos se está convirtiendo en un campo muy competitivo, la certificación puede otorgar a los profesionales una ventaja competitiva muy necesaria. Los empleadores preferirán contratar a un gestor de proyectos certificado frente a otro que no lo esté

: Dado que la gestión de proyectos se está convirtiendo en un campo muy competitivo, la certificación puede otorgar a los profesionales una ventaja competitiva muy necesaria. Los empleadores preferirán contratar a un gestor de proyectos certificado frente a otro que no lo esté **Oportunidades de establecer contactos: Inscribirse en una certificación de gestión de proyectos implica unirse a organizaciones profesionales que ofrecen este tipo de programas. Ofrece oportunidades para que los gestores de proyectos establezcan contactos con otros profesionales certificados y expertos en gestión de proyectos y se mantengan al día de las tendencias cambiantes del sector

Aprendizaje continuo: Las certificaciones profesionales a menudo requieren mantenimiento. Esta necesidad de desarrollo profesional y aprendizaje continuo anima a los gestores de proyectos a mantenerse al día de las últimas prácticas de gestión de proyectos

¿Qué es la certificación PRINCE2?

cómo es el certificado PRINCE2 a través de Novelvista

PRINCE2 son las siglas de PRoyectos EN ENTORNOS CONTROLADOS.

Es una metodología de gestión de proyectos ampliamente reconocida que imparte estructura y escalabilidad a la gestión de proyectos. Su enfoque, basado en procesos, consiste en dividir los proyectos en fases más pequeñas y manejables con procesos, temas y principios definidos.

Los cambios que pueden justificarse u ofrecen un valor significativo al proyecto se incorporan, lo que hace que la técnica sea muy flexible y adaptable. También inculca un fuerte sentido de la responsabilidad y la propiedad que sienta las bases para el éxito del proyecto.

Desarrollado por AXELOS, una empresa conjunta del gobierno del Reino Unido y Capita, PRINCE2 tuvo un uso inmenso en proyectos gubernamentales y del sector público. Sin embargo, su alcance se ha ampliado y goza de bastante popularidad en Europa.

Ventajas de obtener la certificación PRINCE2

Algunas de las ventajas clave de obtener la certificación PRINCE2 son:

Proporciona un enfoque metódico y estructurado para la gestión de proyectos, lo que mejora las posibilidades de éxito

Se adapta a proyectos de diferentes tipos, tamaños y con diferentes requisitos, por lo que es adecuado para gestionar proyectos de diferentes industrias y empresas

Se centra enmetas del proyecto y la alineación de los objetivos de negocio para añadir valor a la organización

Define claramente los roles y responsabilidades del equipo del proyecto, los directores de proyecto y otras partes interesadas para reforzar la rendición de cuentas y reducir la ambigüedad

Hace hincapié en la gestión de riesgos y capacita a las organizaciones para identificar, evaluar y gestionar los riesgos de manera eficaz

Es una certificación muy apreciada, especialmente en el Reino Unido, Europa, Asia y Australia, y puede mejorar sus perspectivas salariales

¿Qué es la certificación PMP?

cómo es el certificado PMP a través de Sprintzeal

La certificación Project Management Professional (PMP) es una certificación mundial reconocida por la industria y regida por el Project Management Institute (PMI).

Una certificación PMP significa un alto nivel de competencia en metodologías y prácticas de gestión de proyectos. El curso PMP se centra en diez áreas de conocimiento prescritas por el Project Management Body of Knowledge (PMBOK®).

Estas áreas ofrecen una visión completa de la gestión de proyectos y giran en torno a la integración, el alcance, el calendario, el coste, la calidad, los recursos, la comunicación, el riesgo, las adquisiciones y las partes interesadas.

La certificación PMP no está enlazada a ninguna metodología formal de gestión de proyectos. Esta desvinculación aporta agilidad. Los profesionales de la gestión de proyectos PMP confían en sus conocimientos y habilidades para gestionar la ciclo de vida de la gestión de proyectos de extremo a extremo, desde la planificación de proyectos hasta la gestión de cambios, pasando por ejecución del proyecto y completado, y modificarlo para que cumpla los requisitos del proyecto, la organización o el sector.

### Ventajas de obtener una certificación PMP

Algunas ventajas clave de obtener una certificación PMP incluyen:

No está vinculado a ninguna metodología específica de gestión de proyectos, lo que hace que sea muy versátil para aplicar en todas las industrias y entornos de proyectos

Abarca diez áreas de conocimiento, como alcance, coste, tiempo, calidad, riesgo, comunicación, etc., para perfeccionar las técnicas de gestión de proyectos

La certificación PMP suele ser un requisito primordial para las posiciones de gestión de proyectos en países como Estados Unidos. También goza de un amplio reconocimiento mundial

La certificación se centra en perfeccionar habilidades como el liderazgo, la comunicación, la gestión de las partes interesadas, etc., que son imprescindibles en la cartera de un gestor de proyectos

Requiere que los profesionales de la gestión de proyectos obtengan Unidades de Desarrollo Profesional (PDU). Este requisito allana el camino para el aprendizaje y la mejora continuos a la vez que se desarrollan las habilidades de gestión de proyectos

PRINCE2 vs PMP: ¿Cuáles son las diferencias clave?

Ahora que ya tiene una idea básica de las certificaciones PMP y PRINCE2, echemos un vistazo a las diferencias entre ambas. He aquí una comparación directa entre PMP y PRINCE2 en varios parámetros:

Proveedores de certificación

AXELOS, una empresa conjunta entre la Oficina del Gabinete del Gobierno del Reino Unido y Capita plc, una empresa subcontratada del sector privado, administra PRINCE2.

Las certificaciones PMP son proporcionadas por el Project Management Institute (PMI), una organización sin ánimo de lucro con sede en Estados Unidos y reconocida en todo el mundo.

Ambas organizaciones trabajan para gestionar y ajustar los estándares y buenas prácticas del sector en la gestión de proyectos. Sin embargo, el PMI tiene una mayor esfera de influencia, lo que se atribuye al atractivo mundial de la certificación PMP.

Ventaja: PMP debido a la mayor popularidad del PMI.

Tipos de certificación

La certificación PRINCE2 está disponible en dos niveles de cualificación: Foundation y Practitioner. La certificación Foundation le familiariza con la metodología, los principios y la terminología de PRINCE2. La certificación Practitioner implica aplicar lo aprendido en el curso Foundation a la vida práctica y a proyectos reales en el entorno PRINCE2.

PMP es una certificación única e independiente disponible para aquellos que tienen algún grado de experiencia en gestión de proyectos. Abarca amplias áreas de conocimiento de la formación en gestión de proyectos PMP y se considera una credencial avanzada.

Ventaja: PRINCE2 por su estructura de certificación flexible y de dos niveles.

Requisitos previos para la certificación

Aquí es donde las diferencias entre las certificaciones PMP y PRINCE2 parecen más pronunciadas.

El curso PRINCE2 Foundation está abierto a cualquier persona, independientemente de su experiencia en gestión de proyectos. Una vez que un aspirante a gestor de proyectos ha recibido la certificación Foundation, puede obtener la certificación PRINCE2 Practitioner.

Por otra parte, los requisitos previos para la certificación PMP son bastante elaborados. En primer lugar, se necesita una licenciatura de cuatro años de una universidad reconocida o su equivalente mundial.

También necesitará 36 meses de experiencia en gestión de proyectos en los últimos ocho años. Este requisito aumenta a 60 meses para cualquier gestor de proyectos con un título de secundaria o bachillerato. Por último, debe tener 35 horas de educación formal en gestión de proyectos o la certificación CAPM.

Ventaja: PRINCE2 por ser más accesible a personas de todos los niveles de experiencia.

Coste del examen

El coste del examen para la certificación PMP y PRINCE2 se detalla a continuación:

La tasa de examen para PMP es de 405 $ para los miembros del PMI y de 555 $ para los no miembros del PMI. Tenga en cuenta que la afiliación al PMI cuesta 129 $ al año, con 10 $ adicionales en concepto de tasa única de solicitud.

La tasa de examen para PRINCE2 (7ª edición) es de 380 £ para el curso Foundation y 410 £ para la certificación Practitioner.

Además de este coste de examen, ambas certificaciones pueden conllevar costes adicionales en material de estudio, cursos de preparación y exámenes de práctica.

Ventaja: Empate. En función de tus competencias, PRINCE2 te ofrece flexibilidad para elegir entre los niveles Foundation y Practitioner. Además, su precio es ligeramente inferior al de la certificación PMP. Sin embargo, si lo que busca es una certificación de gestión de proyectos más completa y avanzada, PMP le resultará más rentable, independientemente de si opta o no por ser miembro del PMI.

Marco de gestión de proyectos

La comparación entre PMP y PRINCE2 se hace más evidente cuando se visualiza el marco general de gestión de proyectos.

Con PRINCE2, el marco de gestión de proyectos es más:

Estructurado, que requiere un marco claro y organizado para gestionar proyectos

Prescriptivo, donde se sigue una metodología paso a paso en entornos controlados

Basado en procesos, que se centra en dividir los proyectos en unidades bien definidas y del tamaño de un bocado

Flexible y adaptable, en función de la justificación y el valor del cambio

Basada en roles y responsabilidades claros para todas las partes implicadas

En cambio, el marco de gestión de proyectos PMP es:

Versátil, ya que no se ajusta a una metodología fija o especificada

Descriptivo, centrado en diez áreas de conocimiento para una gestión de proyectos eficaz

Estandarizado en cuanto a conocimientos, habilidades y técnicas utilizando la Guía del PMBOK

Adaptable a los requisitos específicos del sector o de la empresa

Centrado en que el gestor de proyectos sea el héroe del proyecto

Ventaja: Empate. La elección ideal de un marco de gestión de proyectos varía en función de cada caso. Por ejemplo, los proyectos basados en procesos o muy estructurados pueden requerir un marco PRINCE2

hoja de ruta para la gestión de proyectos

. Por otra parte, los proyectos muy versátiles que requieren un fuerte liderazgo por parte de los gestores de proyectos pueden beneficiarse del PMP.

Formato del examen de certificación

Los exámenes PRINCE2 Foundation y Practioner constan de preguntas de opción múltiple. El primero consta de unas 60 preguntas, mientras que el segundo tiene 68 e incluye algunas preguntas basadas en escenarios.

Los candidatos disponen de una hora (Foundation) o 2,5 horas (Practitioner) para completar el examen y deben obtener una puntuación igual o superior al 55% para aprobar. Mientras que la certificación Foundation consiste en un examen a libro cerrado, el examen Practitioner es un examen a libro abierto en el que los candidatos pueden consultar el manual oficial de PRINCE2.

El examen PMP es mucho más completo, con algunas preguntas situacionales y otras de respuesta múltiple. El formato del examen contiene 180 preguntas con un límite de tiempo de 3 horas y 50 minutos (230 minutos). La nota de aprobado no se da a conocer, sino que se determina mediante un análisis psicométrico.

Ventaja: PRINCE2, simplemente porque el examen contiene menos preguntas y es de menor duración. Además, el más difícil de los dos es un examen a libro abierto, lo que inclina mucho la balanza a su favor.

Validez de la certificación y renovación

Las certificaciones PRINCE2, tanto Foundation como Practitioner, son válidas de por vida y no requieren renovación.

La certificación PMP tiene una validez de tres años a partir de la fecha de su problema. Además, para renovar este certificado, el gestor de proyectos debe obtener 60 PDU en un plazo de tres años.

Ventaja: PRINCE2, con su validez de por vida y la falta de requisitos de renovación, es una excelente opción para un profesional de gestión de proyectos que busca una inversión única de tiempo, dinero y esfuerzo. Sin embargo, si usted está trabajando en una industria dinámica, entonces el aprendizaje continuo y el aspecto continuo de la certificación PMP puede ser más apropiado.

Demanda geográfica

La demanda geográfica de la certificación PMP y PRINCE2 es un factor de su origen.

PRINCE2 tiene sus raíces en el Reino Unido, por lo que es mucho más popular en este país y en las regiones vecinas de Europa. También es popular en Australia.

Como el PMI tiene su sede en EE.UU., PMP es popular en Norteamérica, Asia y Oriente Medio.

Ventaja: La certificación PMP debido a su mayor alcance e índices de adopción global más elevados.

Aplicación

La última comparación entre PMP y PRINCE2 se reduce a su aplicabilidad.

PRINCE2 suele ser utilizado por organismos gubernamentales e industrias que siguen las normas europeas de gestión de proyectos. Como tal, su ámbito de aplicación se limita a los proyectos del sector público.

En cambio, PMP es ampliamente aceptado por las empresas multinacionales debido a su alineación con las normas internacionales de gestión de proyectos. Un profesional de la gestión de proyectos con certificación PMP puede encajar en varios sectores verticales, desde las TI a la industria manufacturera, pasando por la sanidad y las finanzas

Ventaja: PMP por su mayor versatilidad y aplicabilidad en diversas industrias y entornos de gestión de proyectos.

PRINCE2 vs PMP: ¿Qué es más difícil?

Una comparación de PMP vs PRINCE2 en términos de dificultad es muy subjetiva, ya que la dificultad percibida puede variar de persona a persona en función de su formación, experiencia y comprensión.

Dicho esto, ambos exámenes conllevan sus propios retos.

Por ejemplo, los exámenes PRINCE2 se basan más en situaciones reales en las que hay que aplicar los principios de gestión de proyectos a la vida práctica. Aunque tengas el manual, tu intento correcto dependerá de tu capacidad de resolución de problemas y pensamiento crítico para comprender el marco PRINCE2 en detalle y utilizar sus conceptos para ejecutar proyectos.

Del mismo modo, el examen de certificación PMP es muy amplio y abarca diversas áreas de conocimiento y procesos de gestión de proyectos contemplados en la Guía del PMBOK®. Responder a sus preguntas tipo test, especialmente a las de respuesta múltiple, requiere una comprensión profunda de los conceptos, fórmulas y procesos de gestión de proyectos. Para complicarlo aún más, se trata de un examen a libro cerrado, por lo que deberá memorizarlo todo.

Sobre la base de esta comprensión de alto nivel del examen, las aspiraciones profesionales y la evaluación personal, puede decidir qué sería más difícil.

PRINCE2 vs PMP: Salario y perspectivas laborales

Ahora viene la parte más jugosa de la comparación PMP vs PRINCE2: ¿cuál paga mejor? ¿O al menos desbloquea las perspectivas profesionales de gestión de proyectos para obtener un mejor sueldo?

Según la

Encuesta salarial sobre la gestión de proyectos (13ª edición)

según esta encuesta, los profesionales de gestión de proyectos con certificación PMP en EE.UU. ganan entre 130.000 y 150.000 dólares al año. Esto supone un aumento del 44% con respecto a sus homólogos no certificados. Este aumento del salario medio puede llegar al 67%, como ocurre en Sudáfrica

Pero, ¿cómo se compara con PRINCE2?

Para compensar la influencia regional y la disparidad, compararemos el salario anterior con lo que gana un gestor de proyectos certificado por PRINCE2 en el Reino Unido.

Según Escala salarial los gestores de proyectos con certificación PRINCE2 ganan un salario medio de 44.322 £ al año. Las tasas de conversión del día de redacción de este artículo equivaldrían a 56.329 $ anuales.

Para mayor coherencia, hemos comprobado el salario de los directores de proyecto con certificación PMP en Escala salarial y descubrió que la media es de 92.690 dólares anuales.

Así que, lo veas como lo veas, PMP te ayuda a ganar 2-3 veces más que PRINCE2. Por supuesto, estos son números aproximados, y usted puede hacer más (o menos) en función de su experiencia en gestión de proyectos, la industria, y otras variables.

En cuanto a las perspectivas de carrera, ya hemos visto que PMP goza de un amplio reconocimiento mundial y es aplicable en una miríada de industrias. Estas cualidades suelen hacer que sea más prometedor a la hora de ofrecer perspectivas laborales más amplias.

PRINCE2 vs PMP: ¿Cuál elegir?

Por último, analizamos la cuestión más candente: PMP o PRINCE2; ¿cuál de las dos certificaciones debería elegir?

Desafortunadamente, no hay una respuesta directa a esta pregunta. La elección entre las certificaciones PMP y PRINCE2 depende de tus metas profesionales, preferencias sectoriales, ubicación geográfica, etc.

Puede elegir PMP si:

Planea trabajar a nivel internacional, principalmente en América y partes de Asia y África

Desea una certificación versátil que sea aplicable a una gran variedad de tipos de proyectos e industrias

Desea dominar las diez áreas de conocimiento de gestión de proyectos clave para el éxito de un proyecto

Está dispuesto a aprender continuamente y a actualizar sus conocimientos cada tres años

Por otro lado, puede elegir PRINCE2 si:

Quieres conseguir un trabajo en el Reino Unido o en Europa

Quieres hacer carrera en la Administración o en el sector público

Prefiere un enfoque estructurado y basado en procesos para la gestión de proyectos

Desea invertir una sola vez en sus esfuerzos de certificación

Considere la información anterior como una regla general y utilícela a título meramente indicativo. Lo ideal es que investigues el mercado laboral, tengas en cuenta tus intereses y experiencia y consideres tus aptitudes para los exámenes respectivos a fin de tomar una decisión más personalizada y completa entre PMP y PRINCE2.

ClickUp: Potencia tu preparación para la certificación en gestión de proyectos

Software de gestión de proyectos de ClickUp

es sin duda el mejor amigo de todo gestor de proyectos. ClickUp agiliza la gestión de proyectos independientemente de la metodología que emplee. Pero, ¿sabía también que puede mejorar su preparación para la certificación en gestión de proyectos?

Aquí le explicamos cómo:

Gestión de tareas

crear tareas, definir relaciones y establecer hitos en ClickUp_

Prepararse para los exámenes PMP y PRINCE2 requiere un aprendizaje organizado. Prioridades de las tareas de ClickUp de ClickUp le ayuda a dividir el plan de estudios en tareas más pequeñas y a asignarlas.

Adjunte a cada tarea los materiales de estudio y las notas pertinentes como referencia y asigne fechas límite y plazos. A continuación, herramientas como listas de tareas, listas de tareas pendientes y Tablero Kanban representará visualmente tu plan de estudio para que puedas tener una vista general y mantenerte organizado mientras estudias

Control de tiempo

visualice el tiempo dedicado a cada tarea con ClickUp_

La herramienta de control de tiempo de ClickUp es un recurso inestimable para gestionar su tiempo mientras estudia. Utilícela para asignar duraciones específicas a cada tarea de estudio y realizar un seguimiento del tiempo dedicado a estudiar en tiempo real.

Esta estrategia de bloqueo del tiempo aporta estructura y coherencia a su rutina de estudio. Al analizar tus patrones de tiempo, también puedes identificar tus horas de máxima productividad. Utilice plantillas de estudio cronometradas si no desea empezar desde cero.

Gestión de documentos

incrustar documentos en el plan de estudios mediante ClickUp_

Necesitará una herramienta eficaz de gestión de documentos para todo el material de estudio que manejará.. Afortunadamente, ClickUp le tiene cubierto. Con ClickUp, puede crear un único repositorio de todo su material de estudio, notas, documentos de referencia y demás recursos. La estructura de carpetas y la función de etiquetado y etiquetado mantienen estos documentos organizados y accesibles.

Seguimiento del progreso

busque, establezca u ordene los estados de las tareas en la vista Lista de ClickUp para ver el progreso de todo el trabajo_ Seguimiento de metas en ClickUp ayuda a los alumnos a visualizar su progreso y los hitos que han alcanzado. También puede ayudarle a comparar su progreso real con el planificado, de modo que pueda modificar su estrategia de aprendizaje en consecuencia. Celebre los micrologros, identifique los cuellos de botella y obtenga información sobre cómo lo está haciendo con la herramienta de seguimiento del progreso.

Así que adelante

comprueba ClickUp

y todo lo que ofrece.

Preguntas frecuentes

**1. ¿Son equivalentes las certificaciones PMP y PRINCE2?

No, PMP (Project Management Professional) y PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments) son dos certificaciones distintas que no son equivalentes.

2. ¿Cómo funciona la formación para la certificación PRINCE2?

El examen de certificación PRINCE2 tiene dos niveles: PRINCE2 Foundation, que ofrece una introducción básica a PRINCE2, y PRINCE2 Practitioner, que se centra en la aplicación práctica de las metodologías PRINCE2 en el mundo real.

La formación para la certificación PRINCE2 suele implicar la asistencia a cursos acreditados de una organización de formación. Estos cursos abarcan los principios, terminologías, temas y procesos de PRINCE2. Además del aspecto teórico, la formación para la certificación incluye ejercicios prácticos en los que los alumnos aplican los principios de PRINCE2 a proyectos y problemas del mundo real.

3. ¿Cuál es la escala salarial de los profesionales PRINCE2 y PMP en todo el mundo?

La escala salarial anual de los profesionales certificados PRINCE en las distintas zonas geográficas es:

Estados Unidos de América: 98.422 USD

Canadá: CAD 89.009 89.009 CAD

India: INR 22.00.000 22.00.000 INR

Reino Unido: 54.634 GBP

Australia: 163.042 163.042 DÓLARES AUSTRALIANOS

La escala salarial de los profesionales con certificación PMP en todo el mundo es:

Estados Unidos de América: 1.30.000 USD

Canadá: 81.503 CAD

India: INR INR 17.70.000

Reino Unido: 48.111 GBP 48.111 GBP

Australia: 150.503 150.503 DÓLARES AUSTRALIANOS

Tenga en cuenta que estas cifras son orientativas y dependen del sector, la experiencia, el perfil, etc.

4. ¿Vale la pena obtener la certificación PRINCE2?

El valor de la certificación PRINCE2 depende de factores como tu ubicación geográfica, tus metas profesionales y los sectores en los que trabajas. Dado que PRINCE2 goza de gran prestigio en el Reino Unido y Europa y se utiliza en gran medida en proyectos gubernamentales y del sector público, puede ser beneficioso si tus aspiraciones profesionales coinciden con estas regiones e industrias.

**5. ¿Cómo matricularse para los exámenes PRINCE2 y PMP?

La inscripción para el examen PRINCE2 implica los siguientes pasos:

Seleccionar una organización de formación acreditada (ATO)

Asistir a la formación PRINCE2 Foundation o Practitioner durante un número determinado de horas

Inscribirse en el examen a través de la organización de formación o de un instituto examinador acreditado

Para inscribirse en el examen PMP, siga los pasos que se indican a continuación: