10 plantillas gratuitas "Conóceme" para conocer mejor a tu equipo

Presentarse es algo que uno hace más a menudo de lo que cree. Desde cuando tenías que reunirte con el profesor el primer día de colegio hasta ahora, cuando te presentas a posibles clientes.

Las presentaciones no son solo una oportunidad para dar lo mejor de ti mismo. Son una forma de mostrar quién eres, destacar el valor que aportas y establecer conexiones personales. Además, son una forma estupenda de saber más sobre quién eres o de conocer a alguien.

¿Buscas formas más sencillas de hacer presentaciones y conocer mejor a las personas de tu entorno? Por suerte para ti, hay montones de plantillas de "Conóceme" para establecer mejores conexiones, crear relaciones de trabajo y establecer metas comunes.

A continuación, compartimos 10 de las mejores plantillas "Conóceme". Utilízalas para presentarte a los nuevos empleados o para estrechar lazos con los miembros de tu equipo. 💪

¿Qué es una plantilla "Conóceme"?

Una plantilla "Conóceme" es una práctica hoja que presenta a la gente quién eres. Hay plantillas para diferentes situaciones, desde presentaciones desenfadadas en redes sociales hasta ajustes formales en el lugar de trabajo.

Entre los diferentes estilos de plantillas se incluyen las plantillas de Historias de Instagram "Conóceme", los carteles "Todo sobre mí", las hojas de preguntas "Pregúntame" y los informes "Mis cosas favoritas". Funcionan como actividades de vuelta al cole y como herramientas en el lugar de trabajo para conocer mejor a tu equipo.

Las plantillas son editables e imprimibles, perfectas para compartir en una reunión presencial o virtual. La personalización le permite compartir información que muestra sus habilidades, talento y personalidad de la mejor manera posible.

Tanto si es tu primera semana en un nuevo trabajo como si quieres conectar mejor con tu equipo actual, una plantilla "Conóceme" revela detalles que son difíciles de encajar en unos momentos de chatear antes o después de las reuniones.

Esto es especialmente cierto si formas parte de un equipo remoto. Las plantillas "Conóceme" construyen relaciones de forma eficaz proporcionando una visión de la personalidad que quizá no veas a través de los canales habituales de trabajo. 🤩

¿En qué consiste una buena plantilla "Conóceme"?

Dado que estas plantillas son herramientas creativas, hay toneladas de opciones a la hora de elegir la perfecta. En general, tu plantilla debería ofrecer lo siguiente:

Interactividad Soporte : Este ejercicio consiste en reunirse para compartir y aprender. Busca plantillas interactivas en las que puedascolaborar en tiempo real responder a las indicaciones o compartir sus intereses y debatir

: Este ejercicio consiste en reunirse para compartir y aprender. Busca plantillas interactivas en las que puedascolaborar en tiempo real responder a las indicaciones o compartir sus intereses y debatir Acentos creativos : Funciones divertidas como fuentes personalizadas, pegatinas, gifs y emojis hacen que el proceso de conocerte sea más divertido y atractivo

: Funciones divertidas como fuentes personalizadas, pegatinas, gifs y emojis hacen que el proceso de conocerte sea más divertido y atractivo Secciones : Divida la actividad en pequeños segmentos centrados en diferentes aspectos como la familia, los intereses y las metas profesionales

: Divida la actividad en pequeños segmentos centrados en diferentes aspectos como la familia, los intereses y las metas profesionales Ajustes personalizables: Tanto si utiliza la plantilla para una entrevista, un evento de networking o una reunión de equipo, querrá poder personalizar detalles como el diseño del fondo y los activos de la marca

10 Plantillas Gratuitas de Conóceme en 2024

Empieza a crear mejores equipos trabajando desde la base para comprender qué impulsa a cada individuo. Con estas 10 plantillas gratuitas "Conóceme", aprenderás más sobre los intereses, puntos fuertes y debilidades de cada persona de tu equipo.

Utilícelas como punto de partida para facilitar las presentaciones y aprovéchelas para informar sobre sus flujos de trabajo y crear equipos mejores

estrategias de comunicación

. 🙌

1. Plantilla ClickUp About Me

Utilice la plantilla Acerca de mí de ClickUp para dar lo mejor de sí mismo, ya sea para una entrevista, un evento de networking o para conocer a nuevos compañeros de equipo

Plantilla "Sobre mí" de ClickUp para adultos

está diseñada para que los miembros de un equipo se conozcan mejor entre sí -y a sí mismos-. El ejercicio de rellenarla permite a los empleados reflexionar y evaluar sus propios puntos fuertes, puntos débiles y habilidades personales.

Esta versión de la hoja de trabajo "Todo sobre mí" también incluye secciones en las que los miembros del equipo reflexionan sobre los proyectos en los que han tenido éxito y en los que han fracasado para identificar áreas de mejora. Esto permite conocer mejor las metas y los rasgos personales, lo que la convierte en una herramienta divertida y eficaz.

Campos personalizados compatibilidad con 19 atributos diferentes, incluyendo cosas como un libro favorito, lugar de nacimiento, y el nivel de educación. Esto anima a los empleados a sumergirse en atributos divertidos y profesionales que quieren compartir con el equipo. 👋🏾

Las vistas personalizadas permiten ver una panorámica de las listas Acerca de mí del equipo y los tableros de estado para saber si han completado la plantilla o no. El Formulario "Sobre mí" también es totalmente personalizable para que tu equipo comparta el tipo de información que tú elijas.

2. Plantilla de perfiles de empleados ClickUp

Esta plantilla agiliza la gestión del rendimiento y garantiza que nadie se pierda nada

En

Plantilla de perfiles de empleados de ClickUp

es una herramienta diseñada para proporcionar información y realizar un seguimiento de las conversaciones sobre el rendimiento con cada miembro del equipo. Empiece por crear una tarea para cada empleado del equipo. A continuación, asigne subtareas para el trabajo regular, incluidos los comentarios de las reuniones individuales y las actividades de desarrollo profesional.

Añada más tareas para los logros de los empleados, las reuniones de equipo y las reuniones semanales fuera del trabajo. Utilice los siete Campos personalizados para profundizar en la información que necesita para sacar el máximo partido de cada miembro del equipo.

Gracias a los perfiles de los empleados, podrá mejorar

la colaboración en equipo

. Estos perfiles facilitan ver cuándo un empleado necesita ayuda con una habilidad concreta y qué otros miembros del equipo son los más adecuados para dar el paso como mentores.

3. Plantilla de cultura de empresa ClickUp

Centralice la información y los recursos sobre la cultura de su empresa en un solo espacio con esta plantilla de documentos de ClickUp

Crear una cultura de empresa es una forma excelente de establecer la confianza, motivar a los empleados y crear una identidad en torno a la cual todo el equipo pueda unirse. Una meta común de la empresa potencia

compromiso de los empleados

aumenta la productividad y crea un mejor entorno de trabajo.

Utilice

Plantilla de cultura empresarial de ClickUp

para identificar lo que más importa al equipo, priorizar valores y unir al equipo detrás de una misión. 🌻

Empieza por utilizar

software de Pizarra

para hacer una lluvia de ideas. Pregunte a todos qué características principales creen que deben incluirse y qué cosas quiere evitar. A continuación, establece metas acordes con la cultura de tu empresa.

Después de la sesión de lluvia de ideas, rellene las secciones de la plantilla de cultura de empresa, que incluyen Quiénes somos, Misión, Visión, Valores de la empresa y Qué ofrecemos. Añade más secciones en función de la sesión de brainstorming. Cambia los permisos de uso compartido para facilitar el envío del documento a los nuevos miembros del equipo y a los clientes que lo necesiten.

4. Plantilla ClickUp 1-on-1 para empleados y directivos

Documéntelo todo con claridad en sus reuniones 1 a 1 con esta sencilla plantilla

Para llegar a conocer a alguien hace falta algo más que una reunión. Tienes que trabajar juntos, superar retos y establecer metas para establecer realmente conexiones con tu equipo. Con el tiempo, desarrollarás vínculos más profundos que mejorarán la productividad e impulsarán el progreso de la empresa.

Una forma pendiente de hacerlo es programar reuniones periódicas individuales entre los directivos y los empleados del equipo. En

Plantilla 1 a 1 para empleados y directivos de ClickUp

facilita este proceso.

Utilice la plantilla como punto de partida para que el empleado y el directivo añadan elementos de debate antes de la reunión. Durante la reunión, pueden colaborar para aportar nuevas ideas y documentar las conclusiones en un espacio único.

5. Plantilla de registro de ClickUp Manager

La plantilla de registro de gestor de ClickUp es el lugar perfecto para organizarse y realizar un seguimiento de todo lo que necesita recordar

Como directivo, tiene mucho que hacer. No sólo tiene que ocuparse de su propio trabajo, sino que también tiene que estar al tanto del equipo y de sus proyectos. Utiliza

Plantilla de registro de gestores de ClickUp

para no perder nunca más una tarea. ✍️

Esta plantilla te permite controlar todas tus tareas, reuniones y llamadas en un solo lugar. Registra fácilmente las revisiones de rendimiento, notas y conclusiones de las reuniones individuales y otras conversaciones. Destaque las acciones realizadas, las necesidades de escalado y los proyectos afectados, todo en el mismo espacio.

Además, es la forma perfecta de presentarte a los nuevos empleados y darles una idea de en qué estás trabajando. Simplemente registre sus proyectos actuales y utilícelo durante su llamada de incorporación para mostrar a sus compañeros de equipo

cómo hacer un seguimiento de las tareas

y mejorar la comunicación con el equipo.

Cree desencadenantes para asignar automáticamente tareas de seguimiento en función de las actividades. Añada etiquetas de priorización para saber qué tareas deben abordarse en primer lugar. Los estados y campos personalizados le permiten profundizar para obtener y seguir la información más importante.

6. Plantilla de informe de actividad diaria de empleados de ClickUp

Realice un seguimiento del progreso, mida la productividad de los empleados e identifique áreas de mejora con la plantilla de informes diarios de actividad de los empleados de ClickUp

En

Plantilla de informes diarios de actividad de ClickUp

facilita el seguimiento del rendimiento de los empleados y la supervisión de las cargas de trabajo de todo el equipo. Como se centra en el trabajo diario, obtendrá información detallada sobre lo que hace cada miembro del equipo y dónde necesita compatibilidad.

Empieza creando un informe de actividad diaria para cada miembro del equipo. Añade información básica como su nombre, título, responsabilidades y proyectos en los que están trabajando actualmente. Asegúrate de incluir información de contacto para agilizar la comunicación.

A continuación, asigna una tarea diaria para que el empleado rellene su

registro de informes diarios

. Asigna una segunda tarea para que el gestor revise el trabajo. También es una buena idea programar tareas de seguimiento y comprobaciones periódicas para estar al tanto de los progresos.

Actualiza los ajustes de uso compartido para que otros compañeros de equipo puedan ver los informes de actividad de los demás. De este modo, conocerán mejor el trabajo de cada uno y podrán ver las áreas en las que pueden colaborar.

7. Plantilla de Pizarra ClickUp para Romper el Hielo

Si está buscando una forma de romper el hielo con sus nuevos empleados o equipos existentes, esta plantilla de Pizarra es el lugar perfecto para empezar

Ya se trate de un nuevo curso escolar, de una jornada de puertas abiertas profesional o de una reunión de equipo, los rompehielos hacen que las presentaciones sean menos desalentadoras y más divertidas. Son una forma estupenda de incorporar a nuevos empleados o de utilizarlos como actividad de formación de equipos para crear vínculos más profundos con los miembros del equipo existentes. 👫

Utilice

Plantilla de pizarra para romper el hielo de ClickUp

para iniciar debates divertidos o que inviten a la reflexión. Esta plantilla interactiva permite a todo el mundo aportar respuestas creativas y contribuciones divertidas en un mismo espacio.

Utilízala como Tablero de anuncios para lanzar un juego competitivo o como tablero de dibujo para idear respuestas creativas a una pregunta hipotética relacionada con tus actividades empresariales. Añade indicaciones y crea una sección de preguntas frecuentes (FAQ) para establecer las reglas del rompehielos.

8. Plantilla de horario de almuerzo y formación ClickUp

La plantilla de almuerzo y aprendizaje de ClickUp permite al equipo tomarse un descanso del trabajo habitual y profundizar en las habilidades, guiados por otros compañeros de equipo

Un almuerzo y aprendizaje es una herramienta eficaz para ayudar al equipo a aprender más sobre lo que hacen otros departamentos, obtener información sobre el sector y desarrollar nuevas habilidades. De hecho,

los almuerzos de trabajo son clave para el crecimiento de la empresa

. Pero también pueden ser difíciles de planificar y gestionar, sobre todo si se trabaja con un equipo grande.

Estos eventos son una gran oportunidad para que los miembros del equipo se conozcan entre sí. Aprenden sobre los puntos fuertes y las áreas de especialización de cada uno, a la vez que comparten sus propios conocimientos.

En

Plantilla de horario de almuerzo y formación de ClickUp

el proceso es más fácil que nunca. Sólo tiene que empezar a rellenar la plantilla con información clave como los objetivos, los nombres de los ponentes y la ubicación y hora del evento.

Comparta al instante las agendas y los recursos de la reunión antes del evento y personalice los permisos para que todo el mundo tenga el nivel de acceso que necesita. El seguimiento de métricas integrado le permite llevar pestañas sobre la participación y qué tipos de sesiones son las más populares.

9. Canva Get To Know Me Survey Your Story Plantilla

vía Canva

Canva es una herramienta de diseño que lo eleva todo, desde activos de marca hasta reuniones de equipo. Sus gráficos gratuitos y de pago son ideales para directivos que necesitan crear folletos y presentaciones para reuniones, y para compañeros de equipo o estudiantes que se están conociendo.

Antes de rellenar esta plantilla Get To Know Me, utiliza herramientas como

mapas mentales

para intercambiar ideas con tu equipo. Piensa en los tipos de preguntas que quieres incluir y personaliza las categorías.

Deja que los miembros de tu equipo o tus alumnos personalicen el diseño para hacerlo suyo. Podrían actualizar la combinación de colores, cambiar las fuentes e incluir elementos como gráficos y emojis para hacerlo más atractivo. 🎨

Esta actividad Todo sobre mí se puede compartir en cualquier sitio, desde una publicación de Instagram hasta una diapositiva de presentación.

10. Plantilla PowerPoint Biografía Sobre Mí

vía Slides Carnival

La plantilla Biografía sobre mí es compatible con Google Slides, PowerPoint y Canva. La presentación incluye 25 diapositivas diseñadas profesionalmente para compartir todo, desde tus intereses personales hasta tus puntos fuertes y habilidades.

Utilízala para que los miembros de un equipo se presenten unos a otros o para animar los primeros días de clase con tus alumnos. La compatibilidad multimedia te permite añadir vídeos, gifs y música para mostrar tu personalidad. Se puede compartir fácilmente en formato PDF o JPG, y los elementos personalizables hacen que sea realmente tuyo.

Para proyectos en grupo, las herramientas de colaboración integradas te permiten trabajar en la presentación con otros miembros del equipo.

Para una mayor creatividad, utiliza la plantilla en Canva, que cuenta con una biblioteca de elementos y diseños. Además, la herramienta de arrastrar y soltar es más fácil de usar que el diseño de PowerPoint y Google Slides.

Preséntese con compatibilidad de ClickUp

Tanto si está buscando formas de presentar a un nuevo empleado al equipo como si desea saber más sobre las personas con las que trabaja, elija una plantilla de "Conózcame". Con estas 10 opciones, encontrará la plantilla perfecta para romper el hielo, establecer mejores conexiones y crear un entorno de trabajo más productivo.

Regístrate hoy en ClickUp

para empezar a racionalizar la cultura de su empresa, las presentaciones y los procesos de creación de equipos. Con estas plantillas de ClickUp, conócete mejor, crea flujos de trabajo que hagan un seguimiento del rendimiento y crea un ambiente de comunidad que convierta tu empresa en el mejor lugar para trabajar. 🥳