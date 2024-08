Aprovecha los 10 mejores programas de diseño de juegos en 2024

¿Alguna vez se te ha pasado por la cabeza el concepto de un juego? Imagínate poder hacer realidad esa idea Hoy en día, crear tu propio vídeo juego está al alcance de tu mano, aunque no seas un mago del código. 🧙

Aun así, desarrollar con éxito un videojuego digital no es un paseo. Requiere un plan minucioso, colaboración en equipo y un profundo conocimiento de la base de jugadores y las perspectivas de participación. Pero los creadores de juegos nunca rehúyen los retos, ¿verdad?

Por suerte, encontrarás un montón de herramientas de software de diseño de juegos para planificar, crear, probar e implantar con eficacia todo tipo de videojuegos de todos los géneros.

Hemos reunido las 10 mejores soluciones de software de diseño de juegos para potenciar su creatividad, crear diseños asombrosos y convertir sus sueños en realidades pixeladas.

¿Qué debe buscar en las herramientas de software de diseño de juegos?

El software de diseño de juegos engloba herramientas esenciales para planificar y dar forma al concepto, la estructura, la mecánica, la implementación y la gestión de un vídeo juego. Facilita a los diseñadores de juegos la lluvia de ideas, la documentación y la creación de prototipos.

Por otro lado, el software de desarrollo de juegos se centra más en convertir los planos y conceptos de diseño en juegos totalmente jugables.

La mayoría de las soluciones de creación de juegos son compatibles tanto con el diseño como con el desarrollo. Estas son algunas de las características más destacadas que hay que buscar en una aplicación deseable:

Facilidad de uso : El producto debe tener una interfaz fácil de usar tanto para principiantes como para desarrolladores experimentados

: El producto debe tener una interfaz fácil de usar tanto para principiantes como para desarrolladores experimentados Escalabilidad multiplataforma : Debe ser compatible con las pruebas y el envío de los juegos a través de plataformas, incluidos dispositivos móviles, consolas, PC y VR / AR

: Debe ser compatible con las pruebas y el envío de los juegos a través de plataformas, incluidos dispositivos móviles, consolas, PC y VR / AR Capacidades gráficas: Debe tener pizarra digital, diagramas de flujo yherramientas de Revisión para crear efectos gráficos de alta calidad con renderizado 2D/3D

Debe tener pizarra digital, diagramas de flujo yherramientas de Revisión para crear efectos gráficos de alta calidad con renderizado 2D/3D Preferencias de programación: El software debe ajustarse a tus habilidades de codificación y ser compatible con los lenguajes de programación pertinentes o permitir opciones sin codificación

El software debe ajustarse a tus habilidades de codificación y ser compatible con los lenguajes de programación pertinentes o permitir opciones sin codificación Gestión de activos y proyectos: Debe disponer de un conjunto de funciones para la gestión eficaz de los activos del juego, como archivos de sonido, modelos, guiones gráficos y texturas, así como para la gestión de tareas de proyectos

Filtre la vista Lista por estado, prioridad, persona asignada o cualquier campo personalizado para adaptar mejor las listas de tareas a sus necesidades

Sincronización de equipos: El software ideal debe ofrecer funciones de colaboración como control de versiones y uso compartido de activos, herramientas de automatización y entrega de contenidos en la nube para agilizar los flujos de trabajo en equipo

Los 10 mejores programas de diseño y desarrollo de juegos para 2024

Estamos aquí con una selección de los mejores software de diseño de juegos para que tu viaje creativo sea más suave que el deslizamiento de un joystick. 🕹️

Echemos un vistazo a sus mejores funciones, límites y opciones de precios.

ClickUp Pizarras es su hub visual centralizado para convertir de forma colaborativa las ideas del equipo en acciones coordinadas

ClickUp es lo último en software todo en uno para agilizar los proyectos de diseño y desarrollo de juegos. Este software fácil de usar le ayuda a planificar, realizar el seguimiento y la gestión de los proyectos ejecutar cada paso del proyecto a la perfección. ✨

La plataforma cuenta con una completa conjunto de funciones para supervisar todo el ciclo de vida del proyecto. Incorpore a su equipo de diseño en Pizarras ClickUp y simplifica la lluvia de ideas colaborativa mediante lienzos personalizables, Mapas mentales , Diagramas UML , notas adhesivas, elementos multimedia y hojas de ruta de proyectos .

Convierta los objetos de Pizarra en Tareas de ClickUp con un solo clic, o guárdelas en su base de conocimientos como Documentos de ClickUp . La plataforma Vista del chat es excelente para conversaciones en equipo a través de hilos de discusión, emojis, comentarios y menciones.

Otra herramienta creativa que te encantará es ClickUp AI un programa polivalente asistente de escritura que genera ideas de contenido para videojuegos, cronogramas de despliegue, interacciones guionizadas o diálogos con PNJ, ¡y mucho más!

Con Plantillas ClickUp puedes obtener todo tipo de planos para diseñar juegos, correlacionar conceptos, desarrollar e implantar. Por ejemplo, prueba la plantilla Plantilla de documento de diseño de juegos ClickUp a:

Redactar un concepto de juego Identificar los estilos visuales y temáticos previstos Esbozar los sistemas que se utilizarán para el desarrollo, el diseño y la entrega final del juego

Idea la mecánica, el argumento y otros detalles de tu juego, y detecta posibles fallos de diseño con ClickUp Game Plantilla de documento de diseño ClickUp funciona como un eficiente herramienta de gestión de productos . Fomentar la transparencia de los equipos organizando la retroalimentación en tiempo real y revisión del flujo de trabajo y mantenga a sus colaboradores alineados en objetivos del proyecto . Gracias a Sprints de ClickUp puede agilizar sus backlogs y optimizar los proceso de toma de decisiones antes del lanzamiento del juego.

Obtenga una vista holística de los flujos de trabajo de desarrollo de juegos en Paneles de ClickUp un espacio personalizable con más de 15 vistas y herramientas de elaboración de informes.

Las mejores funciones de ClickUp

Limitaciones de ClickUp

Las funciones de IA están limitadas a los planes de pago

La app móvil no comparte toda la función de las apps web y de escritorio

Precios de ClickUp

Free Forever (Gratis para siempre)

(Gratis para siempre) Unlimited: $7/mes por usuario

$7/mes por usuario Business: 12 $/mes por usuario

12 $/mes por usuario Empresa: Contactar para precios

Contactar para precios ClickUp Brain: Disponible en todos los planes de pago por 5 $/miembro de ClickUp/mes

*Todos los precios de la lista se refieren al modelo de facturación anual

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 8.000 opiniones)

4,7/5 (más de 8.000 opiniones) Capterra: 4.7/5 (3,000+ opiniones)

2. Construir 3

Vía: Construir 3 Construct 3 es un juego herramienta de desarrollo adecuada para quienes no tienen experiencia en código. Ofrece una interfaz totalmente basada en GUI para la creación de juegos mediante arrastrar y soltar.

Aunque la herramienta no requiere programación, te permite profundizar en JavaScript para el desarrollo de juegos más avanzados. Crea una versión jugable de tu concepto en un abrir y cerrar de ojos con prototipado rápido.

Construct 3 está hecho a medida para crear juegos 2D sencillos. Los diseñadores de juegos utilizan la herramienta para incorporar elementos 3D en los juegos mediante el uso de la elevación Z para manipular la posición vertical de los objetos 2D o capas en el eje Z. Eleva tu trabajo utilizando la distorsión de malla 3D y ajustando el punto de fuga para que coincida con tu visión artística. 🖼️

Realice una transición fluida del diseño del juego a la animación mediante la Barra de cronograma y utilice el Gráfico de escena para establecer jerarquías de objetos que permitan el movimiento, la escala y la rotación sincronizados.

Construye 3 mejores funciones

Herramienta basada en web con modo offline

Interfaz fácil de usar para el software de diseño de juegos

Permite la creación rápida de prototipos

soporte de diseño 2D y 3D

Soporta exportaciones a HTML5, Android, iOS, Windows y Mac

Limitaciones de Construct 3

La interfaz de usuario actual puede hacer que el desarrollo de juegos sin código sea un reto

Podría utilizar más tutoriales

Precios de Construct 3

Personal: $59.99/mes por usuario

$59.99/mes por usuario Business: $199/mes por usuario

$199/mes por usuario Educación: 14,99 $/mes por usuario

*Todos los precios de la lista se refieren al modelo de facturación anual

Construir 3 valoraciones y comentarios

G2: 4/5 (más de 20 opiniones)

4/5 (más de 20 opiniones) Capterra: 4.7/5 (200+ opiniones)

3. GameSalad

Vía: GameSalad Pasa del modo jugador al modo creador sin esfuerzo con GameSalad, un software de diseño de juegos fácil de usar para desarrollar videojuegos en 2D. 🎮

Permite a cualquier persona, independientemente de su experiencia en código, dar vida a sus ideas de juego. Cree su primer juego en cuestión de horas con funciones simplificadas de arrastrar y soltar y un solo clic que aceleran el desarrollo de juegos. Esta accesibilidad hace de GameSalad una excelente herramienta educativa para enseñar los fundamentos del diseño de juegos.

GameSalad cuenta con funciones clave como el previsualizador en aplicación para probar la lógica y el comportamiento de los juegos. Soporta la publicación multiplataforma en varios dispositivos, como iPhone, iPad, Android, Kindle, Nook, Windows 8 y Mac. Además, los desarrolladores pueden publicar juegos al instante en GameSalad Arcade, que funciona con HTML5.

Las mejores funciones de GameSalad

Plataforma sin código

Adecuado para la enseñanza del pensamiento computacional en el aula

Funciones de creación de juegos fáciles de entender para los desarrolladores

Gran compatibilidad técnica

Interfaz de arrastrar y soltar

Límites de GameSalad

Se bloquea ocasionalmente en proyectos grandes

Funciones limitadas en comparación con otras herramientas similares

Precios de GameSalad

GameSalad Basic: hasta $17/mes

hasta $17/mes GameSalad Learn@Inicio: 8 $/mes

8 $/mes GameSalad Pro: hasta 25 $/mes

*Todos los precios de la lista se refieren al modelo de facturación anual

Valoraciones y reseñas de GameSalad

G2: 4,4/5 (más de 10 opiniones)

4,4/5 (más de 10 opiniones) Capterra: 4.1/5 (20+ opiniones)

4. Blender

Vía: Blender Si buscas un software de modelado 3D gratis, Blender es tu caballero de brillante armadura 🛡️

Es una de las mejores herramientas de modelado 3D de código abierto, que ofrece un conjunto completo de capacidades de modelado, animación, renderizado, composición y seguimiento de movimiento sin coste alguno.

Blender va más allá del modelado y la animación con su función de simulación, que permite a los usuarios crear diversos efectos como humo, fuego y fluidos. Otras herramientas únicas son Grease Pencil para animación 2D y un motor de renderizado para imágenes ultrarrealistas.

También tiene acceso a funciones de edición de vídeo y efectos visuales, como un compositor integrado y seguimiento de cámara, lo que la convierte en una solución todo en uno para la creación y postproducción de contenidos en 3D.

Además, Blender tiene una interfaz personalizable con diseños, colores, tamaños y fuentes ajustables. Aprovecha la potencia de cientos de complementos creados por la comunidad o crea los tuyos propios utilizando la API Python de fácil uso de Blender.

Las mejores funciones de Blender

Software de modelado 3D gratuito/a

Escultura digital

Herramientas de rigging y animación de alta calidad

Compatible con Windows, macOS y Linux

Límites de Blender

Capacidades de edición de vídeo limitadas

La plataforma puede parecer demasiado compleja para los nuevos usuarios

Precios de Blender

Gratis*

Valoraciones y reseñas de Blender

G2: 4.6/5 (más de 200 opiniones)

4.6/5 (más de 200 opiniones) Capterra: 4.7/5 (800+ opiniones)

5. Godot

Vía: Godot Godot es el motor de juegos que estabas esperando, tanto si eres un novato como un programador experimentado. Es totalmente gratuito/a y de código abierto bajo la licencia MIT. 😁

El motor Godot es versátil y compatible con la creación de juegos tanto en 2D como en 3D. Lo que lo diferencia es su meticuloso enfoque en el diseño 2D desde el principio, lo que lleva a un mejor rendimiento, menos fallos y un flujo de trabajo más ágil.

El software utiliza un distintivo enfoque basado en escenas para el diseño, donde cada "escena" combina elementos de juego como sprites, sonidos y scripts. Anide sus escenas o cree una jerarquía para facilitar la organización y edición.

El sencillo sistema de arrastrar y soltar de Godot y la herramienta de scripting incorporada, denominada GDScript (similar a Python), hacen que la plataforma sea fácil de seguir para los principiantes.

Además, Godot permite la personalización y optimización para proyectos específicos, siempre que se tengan sólidos conocimientos de C++.

Las mejores funciones de Godot

Compatible con Windows, Mac, Linux, Android, iOS y HTML5

Lenguaje de scripting integrado

Fácil de aprender

Soporta la plataforma .NET

Numerosos enlaces de lenguaje (para Rust, Nim, Python, JavaScript, etc.)

Limitaciones de Godot

Documentación oficial limitada

Soporte logístico mejorable

Precios de Godot

**Gratis/a

Valoraciones y reseñas de Godot

G2: 4.5/5 (20+ críticas)

4.5/5 (20+ críticas) Capterra: 4.5/5 (10+ reseñas)

6. Motor Unreal

Vía: Motor Unreal Unreal Engine, desarrollado por Epic Games, es un software de diseño de juegos que reina en el mundo de los estudios de juegos AAA. Ha impulsado títulos de éxito como Fortnite, BioShock, Borderlands y Dishonored. 👾

La solución ofrece funciones como recarga en caliente, vistas previas instantáneas del juego, herramientas cinemáticas, efectos de posprocesamiento, compatibilidad con IA y una amplia biblioteca de activos. Con el plugin MetaHuman, puedes crear humanos digitales de alta calidad con pelo y ropa, incluidos ocho niveles de detalle para conseguir el realismo de los personajes de los juegos de nueva generación.

Ofrece un contenido visual asombroso con renderizado basado en la física, sombras dinámicas, reflejos realistas, potentes herramientas de iluminación y un editor de materiales flexible.

Unreal Engine proporciona acceso gratuito a su código fuente C++ completo, lo que permite a los usuarios estudiar, personalizar, ampliar y depurar el motor. Su arquitectura cliente/servidor escalable y probada mejora la configuración de proyectos multijugador.

Las mejores funciones de Unreal Engine

Soporta exportaciones a ordenadores, dispositivos móviles, consolas de juegos y VRs

Acceso completo al código fuente

Tutoriales para facilitar el aprendizaje

Una API C++ robusta

Blueprints personalizados para crear la lógica del juego sin código

Límites de Unreal Engine

Soporte limitado de la comunidad y del motor

Requiere un ordenador potente para funcionar correctamente

Precios de Unreal Engine

**Gratis/a

Valoraciones y reseñas de Unreal Engine

G2: 4,5/5 (más de 100 opiniones)

4,5/5 (más de 100 opiniones) Capterra: 4.8/5 (300+ críticas)

7. GameMaker

Vía: GameMaker GameMaker es una herramienta versátil que da la bienvenida a todo el mundo a su patio de recreo creativo, desde principiantes y creadores indie hasta profesionales experimentados. 🎨

Cuenta con un intuitivo sistema de scripting visual para aquellos que prefieren no programar, a la vez que ofrece opciones de programación para realizar más personalizaciones. Elige entre las opciones de código GML o Visual para crear juegos 2D. También dispone de herramientas de programación, diseño de niveles, sonido y compilación.

La función Editor de salas incluye opciones para activar la simulación de física, gestionar herramientas de diseño y ajuste de los controles de la cámara. Crea objetos personalizados a través del Editor de objetos, y reorganiza tu entorno de trabajo para adaptarlo a tu proyecto.

Da rienda suelta a tu creatividad creando o importando tus propios fondos, animaciones de personajes y sprites, o utiliza la función Editor de imágenes para editar y gestionar activos personales de juegos en 2D.

GameMaker cuenta con numerosas funciones avanzadas, como compras in-app de control de código fuente, redes multijugador y extensiones de terceros.

Las mejores funciones de GameMaker

Capacidades de exportación a Windows, Mac, Linux, HTML5, Android, iOS, Nintendo Switch, etc.

Fácil de usar para principiantes

Análisis en tiempo real

Funciones de edición avanzadas

Función de depuración para identificar errores

Límites de GameMaker

Normalmente requiere dominar su lenguaje de scripting

Funciones limitadas para proyectos 3D

Precios de GameMaker

Gratuito

Creador: 4,99 $/mes

4,99 $/mes Indie: 9,99 $/mes

9,99 $/mes Enterprise: 79,99 $/mes

Valoraciones y reseñas de GameMaker

**G2: 4,1/5 (más de 30 opiniones)

Capterra: 4.4/5 (90+ opiniones)

8. Unidad

Vía: Unidad Unity se lleva la palma como una de las soluciones de diseño de juegos más utilizadas, implementada en la creación de títulos populares como Among Us Valheim, Assassin's Creed: Identity y Escape From Tarkov. ❤️‍🔥

Unity te ajusta con valiosos activos para el Proceso de diseño UX y permite la creación de juegos en 2D y 3D compatibles con un amplio intervalo de plataformas, como Windows, Mac, iOS, Android, Oculus Rift, Steam VR, PS4 y Switch.

Los equipos creativos pueden colaborar sin problemas dentro del mismo entorno, lo que facilita la iteración rápida. Tanto si se trata de creación de mundos, animación, cinemáticas o renderizado, Unity Editor armoniza sin esfuerzo con herramientas como Maya o Blender.

A diferencia de otras alternativas de esta Lista, Unity requiere conocimientos de código, por lo que es esencial dominar C# para aprovechar al máximo sus posibilidades. Para aquellos con poca experiencia en programación, la plataforma ofrece amplios tutoriales para principiantes y recursos educativos.

Las mejores funciones de Unity

Numerosos recursos

Soporta desarrollo multiplataforma

Fácil de usar

Abundante material educativo

Apto para juegos 2D y 3D

Limitaciones de Unity

Los complejos requisitos de código pueden intimidar a los no programadores

Se bloquea ocasionalmente

Precios de Unity (para particulares y equipos)

Unity Pro: 2.040 $/año por asiento

2.040 $/año por asiento Unity Industry: 4.950 $/año por asiento

4.950 $/año por asiento Unity Enterprise: Consultar precios

*Los planes anuales deben pagarse por adelantado

Valoraciones y reseñas de Unity

G2: 4,6/5 (más de 300 opiniones)

4,6/5 (más de 300 opiniones) Capterra: 4.6/5 (700+ opiniones)

9. Allegro

Vía: Allegro Allegro es una librería multiplataforma diseñada para la programación de videojuegos y aplicaciones multimedia. Aunque no es un motor de juegos completo, ofrece una base flexible para que los desarrolladores personalicen sus programas. Se encarga principalmente de tareas comunes de bajo nivel, como la creación de ventanas, el procesamiento de entradas de usuario, la carga de datos, el renderizado de imágenes y la reproducción de sonido.

Los desarrolladores de juegos independientes con recursos limitados utilizan Allegro para centrarse en el diseño creativo de juegos sin necesidad de una investigación y desarrollo exhaustivos. Los equipos más grandes pueden aprovecharlo como base estable para agilizar el desarrollo de su motor de juego y estabilizar un proyecto.

Aunque Allegro está destinado a C y C++, también puede utilizarse con otros lenguajes de programación.

Mejores funciones de Allegro

Funciona con Windows, Mac OS X, Linux, Android y iPhone

Capacidad de grabación de audio

API intuitiva y fácil de usar

Carga y representación de fuentes

Soporta la reproducción de vídeo

Limitaciones de Allegro

Necesita más tutoriales y documentación

Difícil de implementar en lenguajes distintos de C y C++

Precios de Allegro

Contacto para precios

Valoraciones y reseñas de Allegro

G2: 4.8/5 (5+ opiniones)

4.8/5 (5+ opiniones) SourceForge: 5/5 (más de 20 opiniones)

10. Wwise

Vía: Wwise de Audiokinetic Wwise es su compañero de audio escalable en el espacio de desarrollo de juegos, que ofrece varios diseños y herramientas de desarrollo para dar vida a tu visión de audio. 🔊

Este software ofrece libertad creativa a través de opciones de mezcla dinámicas que gestionan eficazmente la prioridad y el procesamiento del sonido. Wwise Spatial Audio destaca en la creación de entornos envolventes, ya que está especializado en acústica virtual, propagación del sonido y renderización de audio con información espacial.

Wwise permite que las pistas musicales se adapten en función de reglas para obtener la mejor reproducción del segmento. Además, los diseñadores de sonido se benefician de una gran variedad de sintetizadores integrados, que permiten generar sonidos nítidos y diversos.

Las mejores funciones de Wwise

Material de aprendizaje en línea gratuito/a y proyectos de muestra

API abierta

Se integra con Unity, Unreal Engine, Godot, GameMaker, etc

Compatible con iOS, Android, Mac OS X, Windows, PS4, etc.

Limitaciones de Wwise

La interfaz gráfica de usuario podría mejorarse

El fundido de sonido podría ser mejor

Precios de Wwise

Indie: Gratuito/a

Gratuito/a Pro: $7,000/por proyecto y plataforma

$7,000/por proyecto y plataforma Premium: 22.000 $ por proyecto y plataforma

22.000 $ por proyecto y plataforma Platino: 40.000 $ por proyecto y plataforma

*Los planes de pago son opciones de compra única

Valoraciones y reseñas de Wwise

G2: 4,5/5 (más de 30 opiniones)

4,5/5 (más de 30 opiniones) Capterra: 5/5 (Menos de 5 opiniones)

Mejora tu juego con el mejor software de diseño de juegos

Diseñar juegos puede ser emocionante e intimidante al mismo tiempo Da vida a conceptos ambiciosos con la ayuda de nuestras soluciones de software de desarrollo de juegos de la lista.

Si su proyecto requiere una gran lluvia de ideas y conceptualización trabajo, prueba ClickUp ¡! Aprovecha sus funciones de visualización y colaboración para dar a luz a tu próxima visión creativa. ⭐