5 kostenlose Venn-Diagramm-Vorlagen in Word & ClickUp

Vom Klassenzimmer bis zur Vorstandsetage helfen Venn-Diagramme seit den 1880er Jahren den Menschen, die Beziehungen zwischen verschiedenen Datengruppen zu visualisieren und zu verstehen. Benannt nach seinem Ersteller, dem britischen Mathematiker John Venn, ist dieses art von Diagramm verwendet sich schneidende und sich nicht schneidende Formen, in der Regel Kreise, um die logischen Verknüpfungen zwischen verschiedenen Elementen von Datensätzen darzustellen.

Diese Diagramme bilden die Phase des visuellen Datenverständnisses. Jeder Kreis in einem Venn-Diagramm steht für eine separate Menge oder Kategorie. Der sich überschneidende Bereich zeigt, was die beiden Gruppen gemeinsam haben, während der sich nicht überschneidende Bereich zeigt, was sie voneinander unterscheidet.

Venn-Diagramme sind vielseitig einsetzbar und können in praktisch allen Feldern verwendet werden, in denen Datenvergleiche und Zusammenhänge erforderlich sind - von den Natur- und Geisteswissenschaften bis hin zum Business und zur täglichen Entscheidungsfindung.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen fünf kostenlose Vorlagen für Venn-Diagramme vor, mit denen die Erstellung dieser Diagramme ein Kinderspiel ist, Sie Zeit sparen und Ihre Daten auf professionelle Weise präsentieren können.

Was ist eine Venn-Diagramm-Vorlage?

Eine Venn-Diagramm-Vorlage ist ein vorgefertigtes, häufig anpassbares Layout, das die Erstellung eines Venn-Diagramms vereinfacht. Sie liefert das Grundgerüst, so dass Sie das Diagramm nicht von Grund auf neu zeichnen oder zusätzliche Hilfsmittel verwenden müssen diagrammerstellungssoftware .

Die Vorlage ist mehr als nur ein tool, um ein paar Kreise zu zeichnen oder gemeinsame Merkmale zwischen Gruppen zu identifizieren. Sie spart Ihnen Zeit und Aufwand beim Umgang mit komplexen Datensätzen mit mehreren Variablen.

Vorlagen für Venn-Diagramme können die Problemlösung unterstützen auf jedem Schwierigkeitsgrad. Ganz gleich, ob Sie sich mit einem einfachen Zwei-Mengen-Modell (Kreis) oder mit dem Zeichnen komplexer Diagramme mit drei oder mehr Mengen beschäftigen. Sie können bei den folgenden Strukturen helfen:

Schachtelung: Einbindung kleinerer Formen in eine größere Form zur Darstellung von Teilmengen Gewichtet: Skalierung der Kreise, um die gewichtete Größe der einzelnen Mengen widerzuspiegeln Sequentiell: Verwendung einer Reihe von Diagrammen zur Darstellung dynamischer Veränderungen in Mengen im Laufe der Zeit, wobei jedes Diagramm in der Sequenz einen bestimmten Zeitpunkt darstellt Exklusiv: Erstellen von getrennten, sich nicht überschneidenden Kreisen zur Darstellung sich gegenseitig ausschließender Mengen

Diese komplexen Diagrammtypen ermöglichen eine detailliertere und präzisere visuelle Darstellung von Daten, wodurch sie sich an verschiedene Felder anpassen lassen, von Statistik und Wirtschaft bis hin zu Business und Logikstudien.

Was macht eine gute Venn-Diagramm-Vorlage aus?

Eine gute Vorlage für ein Venn-Diagramm ist einfach, aber vielseitig und visuell ansprechend. Hier sind die wichtigsten Features, auf die Sie achten sollten:

Gutes Layout: Ein sauberes und übersichtliches Design hilft dem Betrachter, die logischen Beziehungen zwischen den Mengen schnell zu erfassen

Ein sauberes und übersichtliches Design hilft dem Betrachter, die logischen Beziehungen zwischen den Mengen schnell zu erfassen Skalierbarkeit: Leere Venn-Diagramme sollten so anpassbar sein, dass sie mehrere Mengen darstellen können, ohne an Klarheit zu verlieren

Leere Venn-Diagramme sollten so anpassbar sein, dass sie mehrere Mengen darstellen können, ohne an Klarheit zu verlieren Vordefinierte Formen: Sie müssen Kreise oder andere Formen vorfinden, die bereits gezeichnet sind, wobei sich überlappende Bereiche deutlich markiert sind, bereit, mit relevanten Informationen gefüllt zu werden

Sie müssen Kreise oder andere Formen vorfinden, die bereits gezeichnet sind, wobei sich überlappende Bereiche deutlich markiert sind, bereit, mit relevanten Informationen gefüllt zu werden Anpassung: Benutzer sollten in der Lage sein, Beschreibungen, Farben und Formen in der Vorlage leicht zu ändern, um sie an ihre speziellen Bedürfnisse und Vorlieben anzupassen

Benutzer sollten in der Lage sein, Beschreibungen, Farben und Formen in der Vorlage leicht zu ändern, um sie an ihre speziellen Bedürfnisse und Vorlieben anzupassen Genauigkeit: Die Größe und Überlappung der Formen sollte die Beziehungen zwischen den Mengen in einem gewichteten Venn-Diagramm genau widerspiegeln

Die Größe und Überlappung der Formen sollte die Beziehungen zwischen den Mengen in einem gewichteten Venn-Diagramm genau widerspiegeln Kompatibilität: Die Vorlage sollte in Formaten vorliegen, die mit gängigen Software tools kompatibel sind und eine einfache Bearbeitung und Integration in Präsentationen oder Dokumente ermöglichen

Die Vorlage sollte in Formaten vorliegen, die mit gängigen Software tools kompatibel sind und eine einfache Bearbeitung und Integration in Präsentationen oder Dokumente ermöglichen Anleitung: Einige Vorlagen enthalten Aufforderungen, Richtlinien oder Beispiele für den Inhalt, damit Sie Ihre Informationen korrekt eingeben können 🧑‍🏫

5 Vorlagen für Venn-Diagramme für das Jahr 2024

Ganz gleich, ob Sie mit Ihrem Team an einem Projekt zusammenarbeiten, eine ansprechende Präsentation erstellen oder Ihre Schüler testen möchten, wir haben fünf erstklassige kostenlose Vorlagen für Venn-Diagramme zusammengestellt, die sich für unterschiedliche Konzepte eignen. Jede von ihnen bietet ein einzigartiges Flair und einzigartige Funktionen - fangen wir also an! 🕺

1. ClickUp Venn-Diagramm-Vorlage

ClickUp's Venn-Diagramm-Vorlage hilft Ihnen, Beziehungen zwischen Mengen zu visualisieren, komplexe Informationen zu verstehen und sie auf verständliche Weise zu präsentieren

Die ClickUp Venn-Diagramm Vorlage gibt Ihnen die tools an die Hand, um komplexe, unübersichtliche Informationen auf verständliche Weise zu präsentieren. Der Venn-Diagrammersteller hilft Ihnen zu definieren, was Sie visualisieren wollen und erleichtert ein effizientes Brainstorming.

Zuallererst sollten Sie daran denken, dass es sich um ein hoch skalierbares Whiteboard-Vorlage und ClickUp Whiteboards gehen über das reine Skizzieren hinaus. Sie bieten eine Plattform für die Zusammenarbeit in Echtzeit, die es den Mitgliedern des Teams ermöglicht ideen sofort zu erfassen ohne Verwirrung oder Überschneidungen, egal ob es sich um aus der Ferne zusammenarbeiten oder im selben physischen Space. 🏢

Sie können aufgaben zuweisen ihren Team-Mitgliedern Aufgaben zu, um Daten zu sammeln, alle Elemente zu vergleichen und Verbindungen zu visualisieren - alles an einem Ort. Ein ClickUp Dokument erstellen um den Zweck des Venn-Diagramms zu definieren und es für Ihr Team freizugeben.

Sobald Sie Ihre Daten haben, beginnen Sie damit, Kreise zu zeichnen, die sich in der Mitte überschneiden. Diese Grundstruktur stellt die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Gruppen dar. Damit unterscheidet sich diese Vorlage von ähnlichen visuellen tools wie vorlagen für Flussdiagramme (die einen Prozess skizzieren) oder mindmap-Vorlagen (für kreatives Brainstorming).

Beschriften Sie jeden Kreis mit einem der gesammelten Datensätze und navigieren Sie zur Ansicht des Boards, um sie auf der Karte darzustellen. Durch Anpassen der Größe der Kreise, stellen Sie sicher, dass die relative Bedeutung der Kategorie, die sie darstellen, sofort erkannt wird.

Wechseln Sie schließlich zur Ansicht "Tabelle", um einem Diagramm bestimmte Datenpunkte hinzuzufügen. Diese Methode der Kartenerstellung erinnert Sie vielleicht an matrix-Vorlagen oder ihre eher tabellarischen Verwandten, datenbank-Vorlagen . Das Ergebnis ist jedoch anders, da es keine Gitter, Zeilen oder Spalten gibt. Platzieren Sie die Datenpunkte innerhalb der Kreise, um die einzelnen Elemente jedes Satzes darzustellen, und setzen Sie freigegebene Punkte in den überlappenden Bereich.

2. Microsoft Word 3 Kreis Venn-Diagramm Vorlage von TemplateLab

Microsoft Word 3 Circle Venn Diagram Template by TemplateLab bietet eine schnelle Möglichkeit, die Gemeinsamkeiten von drei Gruppen zu veranschaulichen

Microsoft Word 3 Circle Venn Diagram Template by TemplateLab sieht vielleicht auf den ersten Blick unübersichtlich aus, aber keine Sorge - es ist vollständig anpassbar. Abgesehen von der Nummer der Kreise, die Sie vom Namen her kennen!

Sie müssen diese Vorlage mit Ihrer Microsoft Word App verwenden, da die Online Version von Word sie noch nicht unterstützt. Da die Vorlage nicht online verwendet werden kann, müssen Sie möglicherweise auf andere Vorlagen zurückgreifen kollaborative tools um Ideen oder Daten von Ihrem Team zu sammeln.

Entscheiden Sie zunächst, welche drei Gruppen Sie in dem Diagramm vergleichen möchten, und stellen Sie fest, welche Gemeinsamkeiten sie haben. Öffnen Sie die Vorlage in Ihrer Word App und beginnen Sie mit dem Ausfüllen der Textfelder in jedem Kreis und dem überlappenden Bereich.

Denken Sie daran, dass Sie mit dieser Vorlage nur den Space ausfüllen können, der allen drei Kreisen gemeinsam ist. Wenn Sie also komplexere Ergebnisse präsentieren möchten, die zwei Gruppen einbeziehen, aber die dritte ausschließen, sollten Sie sich eine andere Vorlage suchen.

Nachdem Sie Ihre Daten eingegeben und auf Fehler überprüft haben, können Sie sich an die benutzerdefinierten Anpassungen machen. Sie können alles außer der Grundform ändern. Aber Achtung, wenn Sie zu viel an den Textfeldern herumspielen, kann das Design etwas schäbig aussehen. Wenn das ursprüngliche Design nicht ganz Ihrem Stil entspricht, behalten Sie am besten den Standard-Umriss bei, aber ändern Sie kostenlos den Hintergrund und die Kopfzeile, um es einzigartig zu machen. ✨

3. Google Slides Venn-Diagramm Vorlage von Slidesgo

Google Slides Venn-Diagramm Vorlage von Slidesgo

Die Google Slides Venn-Diagramm-Vorlage von Slidesgo bietet einen wesentlichen Vorteil gegenüber dem vorherigen Konkurrenten. Sie kann online in Google Workspace verwendet werden. Darüber hinaus besteht das Venn-Diagramm aus 29 bearbeitbaren Folien, so dass Sie sicherlich einige ansprechende Designs finden werden. Allerdings sind einige davon auf den ersten Blick etwas kompliziert zu verstehen, was dem Zweck eines Venn-Diagramms zur übersichtlichen Datenvisualisierung etwas zuwiderläuft.

Die benutzerdefinierte Anpassung der Darstellung ist in der Regel sehr einfach. Es werden Ihnen eine Reihe von Optionen angeboten, mit denen Sie das Design nach Ihren Vorstellungen gestalten können:

Farben ändern: Mit wenigen Klicks lassen sich die Farben der einzelnen Folien benutzerdefiniert anpassen

Mit wenigen Klicks lassen sich die Farben der einzelnen Folien benutzerdefiniert anpassen Hinzufügen von Bildern und Text: Fügen Sie mühelos Bilder und neue Textfelder hinzu, die Ihren Vorstellungen entsprechen

Fügen Sie mühelos Bilder und neue Textfelder hinzu, die Ihren Vorstellungen entsprechen Elemente ändern: Verschieben, ändern Sie die Größe oder löschen Sie jedes Element auf der Folie für ein perfektes Layout

Verschieben, ändern Sie die Größe oder löschen Sie jedes Element auf der Folie für ein perfektes Layout Wählen Sie ein anderes Thema: Ändern Sie das gesamte Thema, um ein einheitliches Aussehen für alle Folien zu erhalten

Ändern Sie das gesamte Thema, um ein einheitliches Aussehen für alle Folien zu erhalten Hintergrundbild einfügen: Fügen Sie ein Logo oder andere Bilder in den Hintergrund jeder Folie ein

Fügen Sie ein Logo oder andere Bilder in den Hintergrund jeder Folie ein Bearbeiten Sie das Thema: Stellen Sie sicher, dass die von Ihnen benutzerdefinierten Farben in der gesamten Präsentation einheitlich verwendet werden

Die Präsentation kann in Ihrem Google Drive gespeichert werden, so dass Sie sie benutzerdefiniert anpassen und jederzeit darauf zugreifen können. Außerdem können Sie PDF-Dateien für die Offline-Nutzung speichern.

Während Sie alle nicht benötigten Folien löschen können, müssen kostenlose Benutzer daran denken, die "Guthaben"-Folie zu behalten, um das Design korrekt zuzuordnen.

4. Microsoft Word Zweikreis-Venn-Diagramm Vorlage von Education World

Führen Sie SchülerInnen in die Grundlagen von Venn-Diagrammen ein mit der Microsoft Word Two-Circle Venn Diagram Template by Education World

Education World ist eine preisgekrönte Online-Ressource für Pädagogen, die verschiedene Inhalte und tools anbietet, um Lehr- und Lernerfahrungen zu verbessern. Die Microsoft Word Zweikreis-Venn-Diagramm-Vorlage ist ein Grundgerüst, das LehrerInnen für Tests verwenden können.

Sie enthält zwei Kreise, einen überlappenden Bereich und drei Textfelder, die mit Datenpunkten ausgefüllt werden können, und eignet sich daher perfekt für Schüler, die dieses Konzept gerade erst kennenlernen. 🧑‍🎓

Die Vorlage kann in der Microsoft Word App bearbeitet werden, aber nicht in Word online. Ihr Design lässt jedoch vermuten, dass sie ohnehin nicht für die Online-Nutzung gedacht war. Wenn Sie eine Lehrkraft sind, die eine leicht auszudruckende, einfache Vorlage für ein Venn-Diagramm zur Verteilung an Ihre Klasse sucht, sind Sie hier genau richtig.

Obwohl in der Word App einige Anpassungen möglich sind, ist es am besten, es einfach zu halten und nur den Text nach Bedarf zu ändern - die meisten Lehrer finden, dass die Vorlage in ihrem ursprünglichen Formular alles ist, was sie brauchen.

5. PowerPoint Venn-Diagramm Vorlage von SlideBazaar

Erstellen Sie eine lustige und fesselnde Präsentation mit PowerPoint Venn Diagram Template by SlideBazaar

Die PowerPoint Venn-Diagramm-Vorlage von SlideBazaar ist vollkommen anpassbar in der PowerPoint App und online. Es gibt sie in zwei Größen, 4×3 und 16×9, jeweils mit einem hellen und dunklen Modus.

Die Vorlage bietet drei verschiedenfarbige Kreise, aber Sie können das Format anpassen, indem Sie einen Kreis löschen oder weitere Kreise hinzufügen, um ein komplexeres Venn-Diagramm zu erstellen. Möchten Sie die Sache etwas aufpeppen? Die Formen, die Sie hinzufügen, müssen nicht unbedingt Kreise sein! Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf - Sie können mit Sternen, Wolken oder sogar dreidimensionalen Formen wie Würfeln oder Zylindern experimentieren. 🧊

Die Größe der Formen für ein gewichtetes Venn-Diagramm lässt sich leicht ändern. Sie können auch die Position der Formen so ändern, dass sich einige nicht überschneiden, was ideal für die Darstellung von exklusiven Mengen ist.

Der Hintergrund ist ebenfalls anpassbar, so dass Sie benutzerdefinierte Bilder wie ein Logo importieren können. Sie können auch alle Farben und Schriftarten benutzerdefiniert anpassen, um Ihre Marke widerzuspiegeln.

Geben Sie Ihr Diagramm über Microsoft SharePoint frei, wenn Sie die Vorlage in PowerPoint online hochgeladen haben. Alternativ können Sie die Vorlage auch als PPT-, PTD- oder JPEG-Datei auf Ihrem Computer speichern.

Mit ClickUp zu neuen Einsichten und Klarheit gelangen

Egal, ob Sie ein Profi sind, der Effizienz anstrebt, ein Pädagoge, der Studenten unterrichtet, oder eine Einzelperson, die eine visuell ansprechende Möglichkeit sucht, Informationen zu präsentieren - unsere Auswahl an Venn-Diagramm-Vorlagen bietet für jeden etwas. Für diejenigen, die auf der Suche nach einem intuitiven Tool zur Förderung von Kreativität und Zusammenarbeit sind, ist die Venn-Diagramm-Vorlage von ClickUp eine erstklassige Wahl, die Funktion und Flair wunderbar ausbalanciert.

ClickUp's Whiteboard Feature geht über die traditionelle Venn-Diagrammerstellung hinaus und bietet Echtzeit kollaborationsmöglichkeiten , Aufgabenzuweisung, anpassbare Ansichten und nahtlose Integration mit anderen ClickUp tools.

Melden Sie sich für ein kostenloses Konto in ClickUp an und genießen Sie einen kollaborativen und analytischen Ansatz für die Erstellung von Diagrammen, der sich für die Arbeit in Remote- und Präsenzteams eignet und die Arbeit mit Daten revolutioniert. 🎇