Über 50 KI-Vorlagen, um Zeit zu sparen und die Produktivität zu steigern

Früher empfahlen Produktivitätsexperten oft Selbsthilfebücher und Zeitmanagementtechniken. Erinnern Sie sich noch daran, als YouTube voller Videos zu Pomodoro und „Eat the Frog“ war?

Heutzutage dreht sich alles um den Einsatz von KI-Tools (insbesondere GenAI-Engines).

👀 Wussten Sie schon? CFOs können die Produktivität ihrer Mitarbeiter innerhalb von drei Jahren verdoppeln, indem sie KI in betriebliche Prozesse integrieren.

Wenn Sie also Ihre Produktivität mithilfe von KI steigern möchten , ist es ein toller Trick, Ihre Workflows durch KI-Vorlagen zu ergänzen. Mit KI-Vorlagen können Sie Ihre gesamten Workflows beschleunigen und Zeit bei der Eingabe von Befehlen sparen.

Und hier finden Sie über 50 KI-Vorlagen zu allem, von der Erstellung eines Anschreibens für Ihren Traumjob bis hin zur Entwicklung einer App – damit Sie sofort loslegen können.

Und wenn Sie einen KI-Assistenten nutzen möchten, der all das und noch mehr zu erledigen im Stande ist, probieren Sie ClickUp Brain aus!

Was sind KI-Vorlagen?

KI-Vorlagen sind gebrauchsfertige Rahmenwerke, mit denen Sie über eine GenAI-Engine verschiedene Arten von Inhalten, Bildern oder Code generieren können. Durch die Bereitstellung eines grundlegenden Entwurfs helfen Ihnen KI-Vorlagen dabei, Ihrem KI-Assistenten mitzuteilen, „was“ Sie benötigen und „wie“ Sie es benötigen.

Als Beispiel nehmen wir an, Sie möchten KI für die Dokumentation nutzen.

Wenn Sie einfach nur Eingabeaufforderungen wie „Erstelle ein technisches Dokument, in dem erklärt wird, wie man einen neuen Server einrichtet“ verwenden, müssen Sie angeben, welche Informationen Ihre KI-Engine generieren soll und in welchem Format Sie diese erhalten möchten.

Wenn Sie 100 technische Seiten schreiben, wiederholen Sie diesen Vorgang 100 Mal. Und das kostet enorm viel Zeit.

Eine bessere Option ist die Erstellung einer KI-Vorlage mit Feldern wie:

Einleitung Zweck des Dokuments Übersicht über den Prozess

Zweck des Dokuments

Übersicht über den Prozess

Voraussetzungen Softwareanforderungen

Systemvoraussetzungen

Vorgehensweise Schritt-für-Schritt-Anleitung

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Fehlerbehebung Häufige Probleme und Lösungen

Häufige Probleme und Lösungen

Fazit Zusammenfassung des Prozesses

Zusammenfassung des Prozesses

Weitere Ressourcen

Zweck des Dokuments

Übersicht über den Prozess

Systemvoraussetzungen

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Häufige Probleme und Lösungen

Zusammenfassung des Prozesses

Jetzt müssen Sie diese Vorlage nur noch jedes Mal ausfüllen, wenn Sie ein Dokument erstellen müssen – eine einfache Möglichkeit, Konsistenz zu wahren und qualitativ hochwertige Ergebnisse zu gewährleisten.

Was macht eine gute KI-Vorlage aus?

Die Qualität der generierten Ergebnisse hängt von der verwendeten KI-Vorlage ab. Es ist wichtig, eine Vorlage auszuwählen, die für die jeweilige Aufgabe geeignet ist. Außerdem sollte sie einfach zu bedienen und benutzerdefiniert sein.

Schauen wir uns die Schlüssel-Faktoren an, die eine hochwertige KI-Vorlage ausmachen:

Logischer Aufbau : Die Vorlage sollte einen logischen Flow aufweisen, der die Benutzer Schritt für Schritt durch den Prozess führt

Klar definierte Platzhalter : Platzhalter sollten gekennzeichnet sein, damit Benutzer wissen, was sie in die einzelnen Felder der Formulare eingeben müssen

Offene Aufforderungen : Die Vorlage sollte offene Aufforderungen enthalten, um Kreativität und Originalität zu fördern

Benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten: Die Vorlagen sollten sich mit wenigen Klicks leicht an verschiedene Branchen, Szenarien und Anwendungsfälle anpassen lassen.

Skalierbarkeit: Die Vorlage sollte in der Lage sein, groß angelegte Projekte zu bewältigen und bei Bedarf große Mengen an Inhalten zu generieren

Wählen Sie schließlich immer eine anwendungsspezifische Vorlage anstelle einer generischen, da diese Ihnen mit größerer Wahrscheinlichkeit relevante Ergebnisse liefert.

Lesen Sie auch: KI-Techniken: Machine Learning, Deep Learning und NLP meistern

📮ClickUp Insight: Wir haben kürzlich herausgefunden, dass etwa 33 % der Wissensarbeiter täglich 1 bis 3 Personen anschreiben, um den benötigten Kontext zu erhalten. Aber was wäre, wenn Sie alle Informationen dokumentiert und sofort verfügbar hätten? Mit dem KI-Wissensmanager von ClickUp Brain an Ihrer Seite gehört das Wechseln zwischen verschiedenen Kontexten der Vergangenheit an. Stellen Sie die Frage einfach direkt aus Ihrem Workspace heraus, und ClickUp Brain ruft die Informationen aus Ihrem Workspace und/oder verbundenen Drittanbieter-Apps ab!

Über 50 KI-Vorlagen für verschiedene Anwendungsfälle

Nachdem wir nun gesehen haben, was eine gute KI-Vorlage ausmacht, finden Sie hier eine Sammlung von über 50 KI-Vorlagen, mit denen Sie in kürzerer Zeit mehr zu erledigen haben.

KI-Vorlagen für Marketingfachleute

Diese KI-Vorlagen können Marketingfachleuten dabei helfen, Kampagnen zu planen und Inhalte wie Blogbeiträge, E-Mails und Anzeigentexte schnell, einheitlich und markengerecht zu erstellen.

1. KI-Vorlage für Blogbeiträge

Diese Vorlage herunterladen ClickUp AI-Vorlage für Blogbeiträge

Durch die Bereitstellung eines strukturierten Rahmens hilft die ClickUp AI-Vorlage für Blogbeiträge Marketingfachleuten dabei, Kampagnenziele, Zielgruppen, Kernbotschaften, Kanäle und mehr für ihren Blog schnell und effizient zu skizzieren.

Sie können über die in der Vorlage vorgegebenen Standardfelder hinaus weitere Informationen hinzufügen. Geben Sie beispielsweise kampagnenspezifische Informationen wie die Budgetzuweisung (für Anzeigen) oder KPIs (Ereignisse) ein.

✨Ideal für: Marketingagenturen, die viele Kampagnen durchführen und einen einheitlichen Kampagnenbriefing-Leitfaden benötigen, den sie an ihre Clients freigeben können

2. FAQ (Vorlage für häufig gestellte Fragen) von Jasper

via Jasper

Da Google FAQs in Blogs, auf Websites und sogar in Hilfe-Dokumenten priorisiert, wird von Marketingfachleuten erwartet, dass sie diese überall einbinden – und genau hier kommt die FAQ-Vorlage (Frequently Asked Questions) von Jasper ins Spiel.

Fügen Sie Jaspers Eingabeaufforderung eine Liste Ihrer FAQs und spezifische Anweisungen hinzu, z. B. die Anforderung von Antworten in Form einer Aufzählung. Sie können Produktinformationen einmalig in Jaspers Registerkarte für Wissen einfügen und erwähnen, ob die KI-Engine bestimmte Informationen für produktspezifische Fragen auswählen soll.

✨Ideal für: SEO-Autoren und Verfasser von Hilfe-Dokumentationen, die viele FAQs schreiben

Lesen Sie auch: So integrieren Sie KI in Ihre Website

3. Landingpage-Vorlage von Jasper

via Jasper

Die meisten Unternehmen verfügen über mehrere Landingpages für Beschreibungen von Features, Dienstleistungen oder Produkten. Und wenn Sie im E-Commerce-Bereich tätig sind, kann diese Zahl je nach Website und Anzahl der Produkte auf bis zu 500 steigen.

Die Landingpage-Vorlage von Jasper ist besonders beliebt, da sie Ihre Seite in Beschreibung, Vorteile und Struktur unterteilt – so erhalten Sie ein einheitliches Format, mit dem Sie Produkt- oder Feature-Seiten in großer Zahl erstellen und den Inhalt skalieren können.

✨Ideal für: Web-Texter, insbesondere im E-Commerce-Bereich, wo sie viele Produktbeschreibungen verfassen

4. E-Mail-Sequenz-Vorlage von Jasper

via Jasper

E-Mails gehören zu den bevorzugten tools von Marketingfachleuten, insbesondere weil sich die Leistung von E-Mail-Kampagnen mit Leistungskennzahlen (KPIs) wie Öffnungs- und Klickraten leicht nachverfolgen lässt. Daher sind E-Mails ein unverzichtbarer Kanal für die Verteilung, egal ob es um die Einführung eines Produkts, die Erstellung von Download-Inhalten wie E-Books oder die Einbindung eines Kunden geht.

Mit der E-Mail-Sequenz-Vorlage von Jasper können Sie Jaspers KI einfach das Ziel der E-Mail (Leute dazu zu bringen, Ihr E-Book herunterzuladen) und die Anzahl der benötigten E-Mails in der Sequenz mitteilen, und Jasper generiert Ihre E-Mail-Sequenz automatisch.

💡Profi-Tipp: Wenn Sie die Vorlage mit Bild verwenden, haben Sie auch gleich ein Banner parat, das Sie mit Ihrer E-Mail versenden können.

✨Ideal für: Lifecycle-Marketer und CX-Teams, die E-Mail-Sequenzen nutzen, um Leads und Kunden zu pflegen

5. Fallstudien-Vorlage von Jasper

via Jasper

Soziale Beweise sind der einfachste Weg, etwas zu verkaufen, und wenn Sie als Kundenmarketer Kundenerfolgsgeschichten verfassen müssen, ist diese FallstudienVorlage von Jasper ein Muss. Sie folgt dem allgemeinen Aufbau einer Fallstudie: Problem, Lösung, Ergebnisse.

Fügen Sie einfach diese Punkte aus Ihrem Kundeninterview-Protokoll hinzu, und Jasper liefert Ihnen einen veröffentlichungsfertigen Entwurf Ihrer Fallstudien.

✨Ideal für: Kundenmarketer, die Fallstudien und Erfolgsgeschichten verfassen

6. Vorlage für einen digitalen Marketingplan von Copy.ai

Die Vorlage für den digitalen Marketingplan von Copy.ai ist eher eine Vorlage als eine KI-Vorlage. Sie besteht aus zwei Teilen: den Informationen, die Ihre GenAI-Engine benötigt, um den Plan zu erstellen, und der Struktur des Plans.

Sobald Sie beide Informationen eingegeben haben, können Sie eine der verfügbaren KI-Engines in Copy.ai auswählen, wie z. B. GPT 3.5, GPT 4.0 oder Claude, um Ihre Ausgabe zu generieren. Sie können diese Vorlage auch direkt in ChatGPT kopieren und einfügen.

✨Ideal für: Teams und Agenturen im Bereich digitales Marketing, die monatliche oder themenbezogene digitale Kampagnen entwerfen

7. Vorlage für Podcast-Episoden von Copy.ai

Podcast-Gliederungen sind eine hervorragende Möglichkeit, den roten Faden zu behalten und zu vermeiden, dass Sie während Ihrer Folge vom Thema abschweifen. Außerdem helfen sie Ihnen dabei, ein einheitliches Format über Ihre gesamte Serie hinweg beizubehalten. Mit der Vorlage für Podcast-Folgen von Copy.ai können Sie sicherstellen, dass alle Ihre Podcasts einer ähnlichen Struktur folgen.

Fügen Sie Details zu Ihrer Podcast-Episode hinzu, wie zum Beispiel das Thema, dessen Relevanz und wer die Sprecher sind. Ihre Podcast-Gliederung wird anhand der von Ihnen gewählten Struktur erstellt.

Copy.ai bietet zwar eine allgemeine Struktur, Sie können diese jedoch benutzerdefiniert an Ihre Markenrichtlinien anpassen. Stellen Sie einfach sicher, dass Sie die Vorlage gespeichert haben, damit Sie sie für alle Ihre Podcast-Episoden verwenden können.

✨Ideal für: Markenmarketing-Teams und Ersteller, die Podcasts betreiben

🧠 Wissenswertes: Der Begriff „Podcast“ setzt sich aus „iPod“ und „Broadcast“ zusammen, auch wenn man heute keinen iPod mehr braucht, um sie anzuhören!

8. „Jobs to be Done“-Vorlage von Notably

via Notably

Das „Jobs-to-Be-Done“-Modell (JTBD) ist ein Marketingansatz, der darauf abzielt, zu verstehen, warum Kunden Produkte „beauftragen“. JTBD konzentriert sich auf das vom Kunden gewünschte Ergebnis oder den „Auftrag“.

Wenn Sie also ein neues Produkt auf den Markt bringen, können Sie die „Jobs to be Done“-Vorlage von Notably nutzen, um Erkenntnisse aus Ihren Kundenforschungsergebnissen zu gewinnen und das „Jobs to be Done“-Dokument zu erstellen.

Fügen Sie einfach alle Ihre Ergebnisse zu Ihrem Notably-Workspace hinzu und wählen Sie die Vorlage aus, um Ihr Dokument zu erstellen.

✨Ideal für: Marketingfachleute, die ihre Kundenrecherche konsolidieren und die Position des Produkts sowie die Botschaften festlegen möchten

KI-Vorlagen für PR- und Kommunikationsteams

KI-Vorlagen können PR-Teams dabei helfen, Variationen von Inhaltsformaten wie Pressemitteilungen und Medienpitchs zu erstellen und die E-Mail-Kommunikation zu automatisieren, damit sie sich auf die strategischeren Aspekte der Öffentlichkeitsarbeit konzentrieren können.

9. Vorlage für Krisenkommunikationserklärungen von Jasper

via Jasper

Das Verfassen von Krisenkommunikationserklärungen gehört zu den schwierigsten Aufgaben eines PR-Experten. Krisen treten oft plötzlich auf und lassen wenig Zeit, um eine gut durchdachte Erklärung zu verfassen. Eine schlecht formulierte Erklärung kann den Ruf des Unternehmens noch weiter schädigen.

Sie können den Krisenkommunikationsprozess mit einer Vorlage wie der „Crisis Communication Statement Template“ von Jasper verbessern. Sie bietet eine Grundstruktur und Schlüsselbotschaften, die Ihnen helfen, erste Erklärungen schnell zu entwerfen. Anschließend können Sie die Option „Select a Voice“ nutzen, um sicherzustellen, dass Ihre endgültige Botschaft einfühlsam und markengerecht ist.

✨Ideal für: Jedes Unternehmen, das sich in einer Krise befindet und die richtigen Mitteilungen erstellen möchte, um diese zu bewältigen

10. Vorlage für Thought-Leadership-Artikel von Jasper

via Jasper

Wenn Sie als PR-Experte Artikel für Ihr Führungsteam als Ghostwriter verfassen, kann Ihnen die Vorlage für Thought-Leadership-Artikel von Jasper viel Zeit sparen. Es ist immer einfacher, die eigenen Gedanken niederzuschreiben, als im Namen einer anderen Person zu schreiben und deren Perspektive gerecht zu werden.

Fügen Sie einfach wichtige Erkenntnisse aus Ihrem Interview in diese Jasper-Vorlage ein und geben Sie ihr Richtlinien für die Erstellung des Artikels vor. Das spart Ihnen Zeit und stellt sicher, dass das Endergebnis im Stil Ihres Führungsteams verfasst ist – und nicht in Ihrem eigenen.

✨Ideal für: PR-Teams und Content-Autoren, die Artikel zum Thema Thought Leadership verfassen

11. E-Mail-Vorlage für Medienanfragen von Jasper

via Jasper

👀 Wussten Sie schon? Die meisten Journalisten erhalten täglich durchschnittlich 11 Pitches.

Um in diesem überfüllten Posteingang aufzufallen, müssen Sie alle notwendigen Informationen in einer klaren, prägnanten und leicht verständlichen E-Mail bereitstellen.

Hier kommt die E-Mail-Vorlage für Medienpitch von Jasper ins Spiel. Sie können personalisierte Medien-Pitch-E-Mails in großem Umfang versenden, anstatt auf generische Standardvorlagen zurückzugreifen, indem Sie Informationen über das Medienunternehmen und den Aufhänger Ihrer Geschichte eingeben.

✨Ideal für: PR-Fachleute, Marketing-Teams und kleine Unternehmen, die ihre Geschichte oder ihr Produkt Journalisten und Medien vertreten möchten

12. Vorlage für eine Pressemitteilung zu einem Ereignis von Copy.ai

Wenn Sie ein Unternehmen, eine gemeinnützige Organisation oder sogar eine Schule sind und Ihr neuestes Ereignis der Welt bekannt geben möchten, können Pressemitteilungen eine hervorragende Möglichkeit dafür sein. Allerdings unterliegen die meisten Pressemitteilungen einem strengen Limit an Worten, und Sie müssen sich kurz fassen.

Fügen Sie die wichtigsten Details Ihres Ereignisses, wie Logistik und Zielsetzung, in diese Vorlage für eine Pressemitteilung zum Ereignis von Copy.ai ein, und erstellen Sie im Handumdrehen interessante und treffende Pressemitteilungen für Ihre Ereignisse, die Sie innerhalb weniger Minuten an die Medien versenden können.

✨Ideal für: PR-Spezialisten und Eventplaner, die für Aufsehen rund um ihr Ereignis sorgen möchten

💡Profi-Tipp: Um die Wirkung Ihrer Pressemitteilung zu maximieren, fügen Sie ein aussagekräftiges Zitat einer wichtigen Persönlichkeit hinzu, die am Ereignis beteiligt ist. Diese persönliche Note kann Ihre Ankündigung ansprechender und medienwirksamer machen!

13. Vorlage für Podcast-Gastvorschläge von Copy.ai KI

Die Vorlage für Podcast-Gastvorschläge von Copy.ai ermöglicht es PR-Spezialisten, ihre Vorschläge auf bestimmte Podcasts zuzuschneiden und dabei hervorzuheben, wie ihr Client oder ihr Unternehmen wertvolle Einblicke liefern und einen Beitrag für das Publikum der Sendung leisten kann.

Der strukturierte Aufbau der Vorlage sorgt dafür, dass Ihr Pitch klar und leicht verständlich ist. Das ist besonders wichtig, da Podcast-Moderatoren täglich zahlreiche Pitches erhalten. Eine gut organisierte und prägnante Botschaft kann Ihnen helfen, sich von der Masse abzuheben.

✨Ideal für: PR-Spezialisten, die ihre Clients als potenzielle Gäste vorschlagen möchten

14. Vorlage für PR-Pitch von Beautiful.ai

Die PR-Pitch-Vorlage von Beautiful.ai richtet sich an PR-Agenturen, die benutzerdefinierte Präsentationen für die Kundenansprache erstellen möchten. Die Vorlage enthält 18 „intelligente Folien“, und Sie können den KI-gestützten Präsentationsgenerator von Beautiful.ai nutzen, um Text für jedes Feld zu generieren, KI-erstellte Bilder hinzuzufügen und vieles mehr.

So erstellen Sie professionelle Präsentationen, die Ihre Marke, Ihren Wert und Ihre Eignung für den Client wirkungsvoll darstellen – ganz ohne umfangreiche Designkenntnisse.

✨Ideal für: PR-Agenturen und Freiberufler, die regelmäßig Vorschläge an Clients unterbreiten

KI-Vorlagen für das Social-Media-Management

KI-Vorlagen sind eine äußerst zeitsparende Methode, um schnell verschiedene Formate für Social-Media-Inhalte wie Bildunterschriften, Beiträge und Stories zu erstellen, insbesondere wenn Sie unter Ressourcen- oder Zeitdruck stehen. Dies ist besonders wichtig, da Ihre Interaktionsrate und Metriken zur Sichtbarkeit steigen, wenn Sie regelmäßig Beiträge veröffentlichen.

15. Social-Media-Board-Vorlage von Notion

via Notion

Dieses Social-Media-Board-Tool von Notion ist ein All-in-One-Tool für das Social-Media-Management. Es hilft dir dabei, Social-Media-Texte zu erstellen und ermöglicht die Automatisierung der Planung und Terminierung von Inhalten.

Erstellen Sie zunächst auf dem Notion-Board Labels für alle Ihre Social-Media-Konten. Erstellen Sie dann Karten für jeden Social-Media-Beitrag. Verwenden Sie schließlich KI, um den Inhalt Ihres Beitrags zu entwerfen und relevante Details hinzuzufügen, z. B. auf welcher Plattform der Beitrag veröffentlicht wird und wann, damit er in Ihrem Kalender erscheint.

✨Ideal für: Social-Media-Manager und Content-Ersteller, die Inhalte erstellen und die Nachverfolgung ihres Veröffentlichungsplans durchführen müssen

16. KI-Vorlage für die Wiederverwendung von Inhalten von Notion

via Notion

Wenn Sie über eine Sammlung von Blogbeiträgen und Fachartikeln verfügen, die Sie in den sozialen Medien wiederverwenden möchten, kann das KI-System zur Wiederverwendung von Inhalten von Notion ein guter Ausgangspunkt sein.

Sie müssen lediglich jeden längeren Text in Notion hochladen und dann die vordefinierten KI-Vorlagen wie E-Mails, LinkedIn-Beiträge und mehr verwenden, um Ihre Inhalte mithilfe der Schreibfunktionen von Notion AI in kürzere Texte umzuwandeln.

✨Ideal für: Social-Media-Marketer, die ihre Langform-Inhalte als Social-Media-Beiträge wiederverwenden möchten

17. Vorlage für Content-Rewriter von Jasper

via Jasper

Eine weitere äußerst nützliche Vorlage für Social-Media-Marketer, die Inhalte umgestalten möchten, ist die „Content Writer“-Vorlage von Jasper. Hier fügen Sie den Originaltext ein und geben Jasper dann Vorgaben, wie der umgestaltete Text aussehen soll.

Als Beispiel können Sie Ihren Blogbeitrag einfügen und das Tool bitten, Ihnen drei LinkedIn-Beiträge zu erstellen. Klicken Sie auf „Jetzt generieren“, und Ihre neuen, umgestalteten Inhalte sind im Handumdrehen fertig.

✨Ideal für: Social-Media-Marketing-Experten, die bestehende Inhalte in neue Formate umwandeln oder Inhalte für Ankündigungsbeiträge umformulieren möchten

18. Vorlage für Social-Media-Anzeigen von Jasper

via Jasper

Wenn Sie Social-Media-Anzeigen schalten, ist die Social-Media-Anzeigen-Vorlage von Jasper ein Muss. Sie hilft Ihnen dabei, schnell verschiedene Versionen des Textes für Ihre Anzeigen zu erstellen – was auch für A/B-Tests von Anzeigen äußerst nützlich ist.

So funktioniert es:

Wählen Sie Ihre soziale Plattform

Legen Sie das Ziel der Anzeige fest – Traffic steigern, Umsatz steigern oder Anmeldungen generieren

Fügen Sie Ihre wichtigsten Schlüsselbotschaften hinzu

Und es ist erledigt. Jasper erstellt für Sie eine Social-Media-Anzeige, die genau auf die Plattform Ihrer Wahl zugeschnitten ist.

✨Ideal für: Social-Media- und Digital-Marketer, die ihre Produktion von Anzeigentexten skalieren möchten

19. LinkedIn-Artikelvorlage von Jasper

via Jasper

LinkedIn-Artikel sind ein hervorragender Kanal, um Ihre Marke aufzubauen und Ihre Kompetenz zu einem bestimmten Thema zu demonstrieren. Wenn Sie als Social-Media-Verfasser oder LinkedIn-Ghostwriter regelmäßig Thought-Leadership-Artikel auf LinkedIn verfassen, sollte die LinkedIn-Artikelvorlage von Jasper Ihre erste Wahl sein.

Fügen Sie einfach Ihre Schlüsselbotschaft hinzu, wie diese mit Branchentrends zusammenhängt, die Daten, die Sie zur Unterstützung haben, sowie die Details zu Ihrer Zielgruppe. Jasper erstellt einen auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen LinkedIn-Artikel.

✨Ideal für: Social-Media-Autoren und LinkedIn-Ghostwriter, die längere Artikel verfassen

20. LinkedIn-Nachrichtenvorlage von Copy.KI

Angenommen, Sie sind Social-Media-Marketer oder Vertriebsmitarbeiter und nutzen LinkedIn, um mit Branchen-Influencern in Kontakt zu treten, Clients zu gewinnen oder Verkäufe abzuschließen. In diesem Fall sollten Sie sich die LinkedIn-Nachrichtenvorlage von Copy.ai ansehen.

Sie erhalten damit einen strukturierten Rahmen, um sich und Ihr Unternehmen vorzustellen, zu erklären, warum Sie Kontakt aufnehmen, und genau darzulegen, wie Sie dem Empfänger helfen können. Wie bei anderen Copy.ai-Vorlagen können Sie die Struktur der Nachricht anpassen und die Vorlage in andere KI-Engines kopieren und einfügen, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

✨Ideal für: Social-Media-Manager und Vertriebsteams, die LinkedIn-Kontakte knüpfen

21. Vorlage für YouTube-Werbeskripte von Copy.ai

Bei YouTube-Anzeigen ist es wichtig, Ihre Zuschauer zu fesseln. Der beste Weg, dies zu erreichen, ist, über Ihre Kernwerte eine Verbindung zu ihnen herzustellen. Die YouTube-Anzeigen-Vorlage von Copy.ai hilft Ihnen dabei.

Geben Sie die Kernwerte Ihres Dienstes ein, wer Ihre ICPs sind, wie Ihr Produkt funktioniert und was Ihr CTA ist, und Copy.ai erstellt Ihnen ein Skript, das Ihr Produkt mit Ihren Kernwerten verknüpft. Sie können die Struktur an Frameworks wie „Drei-Akt-Struktur“ oder „Heldenreise“ benutzerdefiniert anpassen, um Ihre Kernwerte noch stärker hervorzuheben.

✨Ideal für: Videoagenturen und Drehbuchautoren, die YouTube-Werbespots erstellen

👀 Wussten Sie schon? Laut Google haben 70 % der Zuschauer bei einer Marke gekauft, nachdem sie diese auf YouTube gesehen hatten.

22. KI-Meme-Generator-Vorlage von Narrato

via Narrato

Diese superlustige KI-Meme-Generator-Vorlage von Narrato ist ein großartiges tool für Social-Media-Teams, die in das Meme-Marketing einsteigen möchten und nach Inspiration suchen.

Teilen Sie Narrato das Thema und den Markenton Ihres Memes mit, und es liefert Ihnen Dutzende von Vorschlägen für Bilder und Bildunterschriften – so können Sie in wenigen Minuten eine Vielzahl viraler Meme-Ideen erstellen.

✨Ideal für: Social-Media-Marketer, die Ideen für Memes sammeln möchten

KI-Vorlagen für HR-Teams

Wenn es eine Abteilung gibt, die ständig in Papierkram versinkt, dann ist es die Personalabteilung. Der Verwaltungsaufwand kann überwältigend sein – von Arbeitsverträgen und Leistungsbeurteilungen bis hin zur Anmeldung für Sozialleistungen und Compliance-Dokumenten. Mit KI-Vorlagen für Inhalte erledigen Sie Ihre Arbeit in wenigen Minuten statt in Stunden.

23. Vorlage für Leistungsbeurteilungen für Führungskräfte von Copy.ai

Wenn Sie Ihren Mitarbeitern vierteljährliche oder jährliche E-Mails zur Leistungsbeurteilung senden, ist diese Vorlage „Leistungsbeurteilung für Führungskräfte“ von Copy.ai ein Muss. Geben Sie einfach die Leistungen, Verbesserungsmöglichkeiten und Ziele für die zukünftige berufliche Entwicklung eines Mitarbeiters in die Vorlage ein und lassen Sie die KI einen strukturierten und unterstützenden Brief an ihn verfassen.

Indem Sie die KI bitten, Ihre Briefe zu entwerfen, können Sie außerdem sicherstellen, dass das Feedback objektiv, konstruktiv und vorurteilsfrei ist.

✨Ideal für: HR-Teams und Führungskräfte, die E-Mails mit Leistungsbeurteilungen versenden

24. Vorlage für die jährliche Leistungsbeurteilung von Copy.ai

Die Vorlage für die jährliche Leistungsbeurteilung von Copy.ai ist eine weitere hervorragende Ressource für Personalverantwortliche, die die Verfahren für jährliche Beurteilungen standardisieren und unternehmensweit für Einheitlichkeit sorgen möchten.

Indem Sie Führungskräften im gesamten Unternehmen eine einfache und übersichtliche Vorlage für die Erstellung ihrer jährlichen Leistungsbeurteilungsschreiben zur Verfügung stellen, stellen Sie sicher, dass Führungskräfte Feedback schnell freigeben können und dass alle Mitarbeiter Beurteilungen erhalten, die denselben Standards und Kriterien entsprechen.

✨Ideal für: Führungskräfte und Personalverantwortliche, die für die Durchführung von Mitarbeiterbeurteilungen zuständig sind

25. Vorlage für eine Folge-E-Mail nach der Referenzprüfung

Die meisten Unternehmen führen heutzutage im Rahmen des Einstellungsprozesses Referenzprüfungen durch. Wenn dies auch bei Ihnen der Fall ist, kann Ihnen die Vorlage „Follow-up-E-Mail nach der Referenzprüfung “ von Copy.ai viel Zeit sparen.

Mit dieser Vorlage können Sie einfach Auszüge aus dem Referenz-Meeting und eine Reihe gängiger nächster Schritte eingeben – und so personalisierte E-Mails für jeden Kandidaten in einem Zehntel der Zeit verfassen.

✨Ideal für Personalverantwortliche in Unternehmen, die im Rahmen des Bewerbungsprozesses Referenzprüfungen durchführen

26. Präsentation zur Unternehmenskultur von Beautiful.ai / KI

Neben E-Mails erstellen Personalverantwortliche auch viele Präsentationen, unter anderem zum Thema Unternehmenskultur. Dies ist eine hervorragende Möglichkeit, neue Mitarbeiter und potenzielle Bewerber über den Arbeitsstil und die Werte Ihres Unternehmens zu informieren.

Die Präsentationsvorlage „Unternehmenskultur“ von Beautiful.ai ist hierfür eine hervorragende Ressource. Sie umfasst 13 Folien, und dank der KI-Features von Beautiful.ai, wie der Erstellung von Inhalten und Bildern, lassen sich Ihre Unternehmensdaten ganz einfach eingeben und die Vorlage von Anfang bis Ende benutzerdefiniert anpassen.

✨Ideal für: HR-Fachleute in Start-ups, die Präsentationen zur Unternehmenskultur erstellen

27. KI-Vorlage zur Erstellung von Stellenbeschreibungen von Narrato

via Narrato

Eine der zeitaufwändigsten Aufgaben für Personalverantwortliche ist das Verfassen überzeugender Stellenbeschreibungen. Diese Beschreibungen müssen klar und prägnant sein und die Erwartungen an die Rolle sowie die Unternehmenskultur genau widerspiegeln.

Mit der KI-Vorlage zum Erstellen von Stellenbeschreibungen von Narrato können Sie detaillierte Stellenbeschreibungen für jede Rolle erstellen. Geben Sie Narrato ein paar Informationen zu Ihrem Unternehmen, der Rolle und Ihrem Vergütungsplan, und Sie erhalten einen veröffentlichungsfertigen Entwurf – ganz im Stil Ihrer Marke.

✨Ideal für: Personalverantwortliche, die eine Vorlage für die Erstellung von Stellenbeschreibungen suchen

KI-Vorlagen für Veranstaltungsplaner

Wenn Sie als Eventplaner viele Aufgaben gleichzeitig bewältigen müssen und KI nutzen möchten, um Ihre Zeit effektiver zu verwalten, können diese KI-Vorlagen Ihre Effizienz erheblich steigern.

28. KI-Event-Master-Planner von Notion

via Notion

Diese KI-Vorlage für die Planung von Ereignissen von Notion ist eine äußerst praktische Ressource, die als Ihre zentrale Liste mit Aufgaben und Notizen dienen kann. Hier können Sie alle Ihre Aufgaben und Notizen hinzufügen und zudem die Notion-KI nutzen, um einen Entwurf für Ihre Übersicht zum Ereignis und andere Inhalte zu erstellen.

Die Vorlage umfasst drei Abschnitte – Planung vor dem Ereignis, Durchführung des Ereignisses und Nachbereitungsmaßnahmen –, sodass Sie von Anfang bis Ende bestens versorgt sind.

✨Ideal für: Eventplaner, die eine Checkliste zur Organisation und Durchführung ihrer Ereignisse benötigen

29. KI-Vorlage für Veranstaltungsplaner von Taskade

via Taskade

Benötigen Sie ein Dokument, um Ihre Recherchen und Ideen in der Vorbereitungsphase Ihres Ereignisses zu organisieren? Probieren Sie die KI-Vorlage für Veranstaltungsplaner von Taskade aus. Es handelt sich um ein umfassendes Dokument, das alle wichtigen Aspekte der Veranstaltungsplanung abdeckt.

Der integrierte KI-Schreibassistent und Aufgabenmanager erleichtern zudem das Verfassen von Texten für Ereignisse und die Verwaltung Ihres Ereignisprojekts.

✨Ideal für: Eventplaner, die eine Vorlage benötigen, um Ideen für die Liste ihrer Gäste und die Aktivitäten ihres Ereignisses zu sammeln

30. E-Mail-Vorlage für Erinnerungen an Ereignisse von Copy.ai

In der Regel versenden Veranstalter etwa 3 bis 5 E-Mails mit Erinnerungen pro Ereignis, und die Vorlage „Event Reminder“ von Copy.ai kann ein guter Ausgangspunkt sein. Geben Sie einfach die grundlegenden Details des Ereignisses ein und generieren Sie automatisch eine Reihe von E-Mails mit Erinnerungen.

Alternativ können Sie diese Vorlage benutzerdefiniert anpassen, um personalisierte Erinnerungen in Form von E-Mails für verschiedene Teilnehmergruppen zu erstellen, z. B. für Referenten, VIP-Gäste oder allgemeine Teilnehmer, je nach Ticketart.

✨Ideal für: Veranstaltungsplaner, die eine einfach benutzerdefinierte Vorlage für den Versand von Erinnerungen an Ereignisse benötigen

31. KI-Vorlage zum Generieren von Fragen für den Gesprächseinstieg von Remo

via Remo

Eisbrecher sind ein zentraler Bestandteil von Networking-Ereignissen und -Sitzungen. Und wenn Sie ein solches Ereignis ausrichten, ist die KI-Vorlage zum Generieren von Eisbrecher-Fragen von Remo ein unschätzbares Hilfsmittel. Damit können Sie in wenigen Minuten zielgruppenspezifische Eisbrecher-Fragen erstellen.

Es gibt sieben Qualifizierer, die den Bereich von reflektierend bis kreativ abdecken, sodass Sie Fragen erstellen können, die für verschiedene Zielgruppentypen geeignet sind.

✨Ideal für Veranstaltungsplaner, Moderatoren und Gastgeber, die Eisbrecher für ihre Sitzungen erstellen möchten

KI-Vorlagen für Produktmanager

Von der Erstellung überzeugender Produkt-Roadmaps über die Durchführung aufschlussreicher Nutzerforschung bis hin zur Einführung wirkungsvoller Produkte – hier finden Sie einige KI-Vorlagen, die die Produktivität jedes Produktmanagers verdoppeln können.

32. Vorlage für Produkt-Roadmap von Notion

via Notion

Wenn Sie als Produktmanager in einem Start-up ein einfaches System zur Visualisierung Ihrer Release-Pläne sowie KI-gestützte Einblicke in Ihren Fortschritt benötigen, sollten Sie sich die Produkt-Roadmap-Vorlage von Notion ansehen.

Es ist teils Kanban-Board, teils Aktivitäts-Tracker und ermöglicht es Ihnen, Produkteinführungen zu verfolgen, den Fortschritt zu überwachen und mit anpassbaren Diagrammen, Filtern und Ansichten für Transparenz zu sorgen.

✨Ideal für: Produktmanager in Start-ups, die ein einfaches System zur Verwaltung ihrer Roadmaps suchen

33. SWOT-Analyse mit KI-Vorlage von Notion

via Notion

Wenn Sie als Produktmanager die strukturierte, objektive Herangehensweise des SWOT-Frameworks schätzen, um die Stärken und Schwächen Ihres Produkts zu analysieren und die Priorisierung von Feature-Releases zu optimieren, probieren Sie die KI-Vorlage für die SWOT-Analyse von Notion aus.

Fügen Sie einfach eine Liste der Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken Ihres Produkts hinzu, und Notion KI erstellt ein umfassendes Dokument, das Sie mit anderen Beteiligten und Mitgliedern der Führung freigeben können.

✨Ideal für: Produktverantwortliche und Manager, die SWOT-Analysen nutzen, um Produkteinführungen zu priorisieren

34. Vorlage für Produktankündigungen von Notion

via Notion

Sind Sie Produktmanager und suchen nach einer Vorlage, um User Stories oder Informationen zur Produkteinführung zu standardisieren (um interne Teams zu schulen)? Die Vorlage für Produkteinführungsankündigungen von Notion kann Ihnen dabei helfen.

Es umfasst vier Abschnitte – Produktbeschreibung, Ziele der Benutzer und Vorschlag –, mit denen Sie detailliert darlegen können, wie ein Feature funktionieren soll und welche Vorteile es den Benutzern bietet. Klicken Sie anschließend oben auf der Seite auf die Schaltfläche „Generieren“, um einen Entwurf zu erstellen und ihn mit Ihrem Team zu freigeben.

✨Ideal für: Produktmanager, die eine Vorlage zum Erstellen von User Stories suchen

35. KI-Vorlage zur Inspiration für Produktnamen von Notion

via Notion

Die Namensfindung für ein neues Produkt kann eine Herausforderung sein. Doch mit einer Vorlage wie der „KI Product Name Inspiration Template“ von Notion macht diese Aufgabe mehr Spaß.

Beschreiben Sie einfach die Funktion Ihres Tools und den gewünschten Markenstil. Notion AI generiert etwa 15 Namensvorschläge, die auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind. Sie können Ihre Suche verfeinern, indem Sie die „Inspiration“-Liste anpassen und weitere Namen generieren.

✨Ideal für: Produktmanager, die Ideen für Namen neuer tools sammeln

36. Vorlage für die Zusammenfassung von Usability-Tests von Notably

via Notably

Führen Sie regelmäßig Usability-Tests durch, um das Verhalten der Benutzer zu analysieren und Schwachstellen zu identifizieren? Dann wissen Sie, wie zeitaufwändig es ist, wichtige Erkenntnisse aus Dutzenden von Videos herauszuarbeiten. Mit der Vorlage für Usability-Test-Zusammenfassungen von Notably kann diese Aufgabe jedoch in Sekundenschnelle abgeschlossen werden.

Laden Sie einfach Ihr Video mit dem Interview mit Benutzern sowie eine Zusammenfassung hoch, die wichtige Erkenntnisse, Empfehlungen und eine abschließende Aussage enthält. So kann Ihr Team Ihre Recherche leicht dokumentieren und Muster erkennen.

✨Ideal für: Produktmanager und UX-Teams, die Usability-Tests durchführen, um Benutzerfeedback zu erhalten

Lesen Sie auch: Wie man KI im Produktdesign einsetzt

KI-Vorlagen für das Meeting-Management

Meetings sind mit viel Arbeit verbunden, sei es die Planung der Tagesordnung, die Protokollführung oder die Erstellung eines Plans. Diese KI-Vorlagen können jedoch als praktischer virtueller Meeting-Assistent dienen, der Zeit spart und die Produktivität der Meetings erhöht.

37. Vorlage für einen Aktionsplan von Copy.ai

Haben Sie Schwierigkeiten, Diskussionen nach Meetings in umsetzbare Pläne umzuwandeln? Die Aktionsplan-Vorlage von Copy.ai vereinfacht diesen Prozess und eignet sich besonders gut, um nach der Ad-hoc-Behandlung von Problemen schnell eine Problem-Lösungs-Erklärung zu erstellen.

Notieren Sie Ihre Punkte oder Ausschnitte aus Ihrem Meeting-Protokoll, und KI-AI erstellt für Sie einen detaillierten Plan für jeden Schritt.

✨Ideal für: Liste der Aktionselemente aus Ad-hoc-Telefonaten zur Beseitigung von Engpässen

38. KI-Vorlage für Zusammenfassungen von Meetings von Notion

via Notion

Zwar können viele KI-Tools Ihnen dabei helfen, Zusammenfassungen von Online-Meetings zu erstellen, doch bei persönlichen Meetings erfolgt dieser Prozess nach wie vor manuell. In solchen Fällen können Sie Ihre Notizen zur Besprechung in die KI-Vorlage für Meeting-Zusammenfassungen von Notion eintragen und die KI-Engine der Vorlage Ihre Zusammenfassung erstellen lassen.

Diese Vorlage enthält Abschnitte für „Shout-outs“, um die Beiträge der Mitglieder des Teams zu würdigen, und für „Freistellungen“, um die Anwesenheit zu verfolgen.

✨Ideal für: Mitarbeiter, die Protokolle von Präsenz-Meetings erstellen

39. KI-gestützte Vorlage für All-Hands-Meetings von Notion

via Not ion

Wenn Sie ein Start-up sind, das monatliche oder vierteljährliche All-Hands-Meetings für Ihr gesamtes Unternehmen durchführt, ist die KI-gestützte All-Hands-Meeting-Vorlage von Notion ein wertvolles Tool. Sie enthält Abschnitte zu Business-Updates, Erfolgen, Ereignissen, Zielen und mehr. Sobald Sie all dies hinzugefügt haben, erstellt Notion AI eine Übersicht über Ihr Meeting.

Diese Vorlage enthält außerdem einen KI-Generator für Eisbrecher-Fragen, der dabei hilft, anregende Unterhaltungen anzuregen – sei es, um neue Mitglieder des Teams willkommen zu heißen oder um die Stimmung aufzulockern, bevor man sich an die ernsten Themen macht.

✨Ideal für: Mitarbeiter, die die Tagesordnung festlegen und die Ergebnisse von Mitarbeitemetings zusammenfassen

KI-Vorlagen für Texter

Texter, insbesondere solche, die unter einer Schreibblockade leiden, können KI-Vorlagen als unglaublich hilfreich empfinden. Diese Vorlagen können die Angst vor der leeren Seite nehmen und den kreativen Prozess ankurbeln. Außerdem eignen sie sich hervorragend, um Inhalte auf der Grundlage beliebter Frameworks zu erstellen.

40. KI-Texter-Vorlage im BAB-Format von Narrato

via Narrato

Das BAB-Copywriting-Format (Before-After-Bridge) ist ein Rahmenkonzept, das Ihnen hilft, einen Text zu verfassen, indem Sie sich auf die Customer Journey des Benutzers von seiner aktuellen Situation (Before) bis zu seinem gewünschten Ergebnis (After) konzentrieren, das er durch die Nutzung Ihrer Lösung (Bridge) erreicht.

Geben Sie eine kurze Beschreibung Ihres Produkts oder Ihrer Dienstleistung in die KI-Textvorlage im BAB-Format von Narrato ein, und Sie erhalten eine BAB-Erzählung:

Vorher: Das aktuelle Problem oder den Schmerzpunkt des Lesers identifizieren

Nachher: Ein Bild vom idealen Ergebnis oder der idealen Lösung zeichnen

Brücke: Präsentieren Sie Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung als Brücke, die die Verbindung zwischen dem Zustand „vorher“ und „nachher“ herstellt

Das eignet sich hervorragend für die Erstellung von Fallstudien und Feature-Landingpages.

✨Ideal für: Das Verfassen von Landingseiten im Vorher-Nachher-Brücke-Format

41. KI-Texter-Vorlage im AIDA-Format von Narrato

via Narrato

Ein weiteres beliebtes Framework für das Verfassen von Texten, AIDA (Attention-Interest-Desire-Action), eignet sich hervorragend, um die Aufmerksamkeit der Leser mit einem starken Aufhänger zu wecken und sie zu Ihrem CTA zu führen. Probieren Sie hierfür die KI-Vorlage im AIDA-Format von Narrato aus.

Fügen Sie Ihre Produktbeschreibung hinzu, und Sie erhalten einen Text, der einen starken Aufhänger (Aufmerksamkeit), Kontext (Interesse), Produktvorteile (Wunsch) und schließlich einen CTA (Handlungsaufforderung) enthält.

✨Ideal für: Das Verfassen von Landingpages zur Lead-Generierung und für Webinare im AIDA-Format (Attention-Interest-Desire-Action)

42. KI-Texter-Vorlage im PAS-Format von Narrato

via Narrato

Die letzte „Framework“-Vorlage auf unserer Liste für Problem-Agitate-Solution – bei der Sie die Pain Points Ihrer Benutzer hervorheben und dann Ihr Produkt als Lösung vorstellen. Die KI-Texter-Vorlage im PAS-Format von Narrato kann Ihnen dabei helfen.

Beschreiben Sie Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung, und Narrato hebt die negativen Folgen hervor, die entstehen, wenn das Problem nicht gelöst wird, und positioniert Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung als die ultimative Lösung.

✨Ideal für: Das Verfassen von Landingseiten zur Lead-Generierung und für Anzeigen im „Problem-Agitate-Solution“-Format

43. Vorlage „Content Improver“ von Jasper

via Jasper

Haben Sie schon einmal etwas geschrieben, das seltsam klang? Aber Sie haben niemanden, der Ihnen dabei helfen könnte, das Problem zu lösen. Wenn das der Fall ist, nutzen Sie KI, insbesondere die „Content Improver“-Vorlage von Jasper, um Ihre Inhalte zu verbessern.

Fügen Sie einfach Ihren Originaltext ein und geben Sie die gewünschten Verbesserungen an – Jasper erstellt dann einen ausgefeilteren und „verbesserten“ Entwurf.

✨Ideal für: Texter, die ein tool suchen, um Texte zu bearbeiten oder deren Tonfall zu optimieren

KI-Vorlagen für die persönliche Produktivität

Von der Nachverfolgung Ihrer Gewohnheiten bis hin zum Projektmanagement wie der Urlaubsplanung – hier sind einige Beispiele, wie KI-Vorlagen Ihr Leben erleichtern können.

44. Reiseplanung mit der KI-Vorlage von Notion

via Notion

Die Reiseplanung kann überwältigend sein, besonders wenn man einen detaillierten Reiseplan erstellt und sich mit unzähligen Entscheidungen auseinandersetzen muss. Der Einsatz von KI, insbesondere die KI-Vorlage „Plan a Trip with Notion“, kann dir dabei helfen, einen personalisierten Reiseplan zu erstellen, ohne dass dich die vielen Entscheidungen überfordern.

Sag Notion KI einfach, welche Reise du unternehmen möchtest, und es erstellt dir einen vollständigen Reiseplan, einschließlich Unterkunftsmöglichkeiten, Top-Aktivitäten und mehr.

✨Ideal für: Die Planung Ihrer Reiserouten

45. KI-Vorlage für die wöchentliche Essensplanung von Notion

via Notion

Indem Sie Ihre Mahlzeiten im Voraus planen (und vorbereiten), ernähren Sie sich nicht nur gesünder, sondern reduzieren auch Abfall und vermeiden die Versuchung, auswärts zu essen. Aber die Planung für eine ganze Woche – den Überblick über Lebensmittel behalten, Rezepte auswählen und vieles mehr – kann hektisch werden, wenn Sie ohnehin schon viel zu tun haben.

Geben Sie einfach Ihre verfügbaren Zutaten und bevorzugten Geschmacksrichtungen in die Vorlage „Weekly Meal Prep Planner“ von Notion ein. Die KI erstellt dann einen detaillierten Plan, einschließlich Rezepten für jede Mahlzeit.

✨Ideal für: Vielbeschäftigte Menschen, die sich gesund ernähren möchten

46. KI-Gewohnheits-Tracker-Vorlage von Notion

via Notion

Eine weitere Möglichkeit, wie KI Ihr Leben verbessern kann, besteht darin, Ihnen dabei zu helfen, die Nachverfolgung von Gewohnheiten durchzuführen und aufzubauen. Mit der KI-Gewohnheits-Tracker-Vorlage von Notion können Sie Ihre täglichen Gewohnheiten überwachen und personalisierte Einblicke erhalten, die Ihnen helfen, am Ball zu bleiben.

Sie müssen Ihre Gewohnheiten nur einmal in Notion hinzufügen. Jeden Tag um 0:01 Uhr wird automatisch eine neue Seite erstellt, auf der Sie die Gewohnheiten des jeweiligen Tages für die Nachverfolgung nachverfolgen können. Notion KI liefert Ihnen einen Bericht über Ihren täglichen Fortschritt und Tipps, wie Sie es am nächsten Tag besser machen können.

✨Ideal für: Einblicke in Ihre Gewohnheiten gewinnen

47. Vorlage für ein persönliches Leitbild von Copy.KI

Ganz gleich, ob Sie Student, Berufstätiger oder jemand sind, der sich persönlich weiterentwickeln möchte – ein persönliches Leitbild kann ein wirkungsvolles tool sein, das Sie auf Ihrem Weg begleitet. Es hilft Ihnen dabei, Ihre Grundwerte zu definieren und Ziele entsprechend ihrer Übereinstimmung mit Ihrem Wertesystem zu priorisieren.

Selbstreflexion kann jedoch schwierig sein. Ein Vorschlag ist die Verwendung eines Tools wie der Vorlage für ein persönliches Leitbild von Copy.ai. Geben Sie Ihre Werte ein und bitten Sie die KI, Ihnen dabei zu helfen, herauszufinden, welche Verbindung diese mit Ihren Zielen haben. Dieser Prozess kann Ihnen sogar neue Perspektiven eröffnen, die Sie vielleicht bisher übersehen haben.

✨Ideal für: Selbstreflexion und die Ausrichtung Ihrer Ziele an Ihren Grundüberzeugungen

48. KI-Vorlage „Bedtime Stories“ von Notion

via Notion

Wenn Sie als Elternteil eine Verbindung zu Ihren Kindern aufbauen möchten, können Gutenachtgeschichten eine wunderbare Möglichkeit sein, sich näherzukommen. Allerdings kann es selbst für die kreativsten Eltern stressig sein, ständig neue, spannende Geschichten zu erfinden.

Die KI-Vorlage „Bedtime Stories“ von Notion macht es Ihnen leicht, indem sie themenbezogene, altersgerechte Geschichten generiert, die auf die Interessen Ihres Kindes zugeschnitten sind.

✨Ideal für: Eltern, die eine unerschöpfliche Liste an spannenden Gutenachtgeschichten für ihre Kinder suchen

KI-Vorlagen für Arbeitssuchende

KI-Vorlagen können die Jobsuche vereinfachen, indem sie Aufgaben wie die Erstellung von Lebensläufen, das Verfassen von E-Mails und das Schreiben von Anschreiben automatisieren, sodass Fachkräfte ihren Traumjob finden und ihre Karriereziele schneller erreichen können.

49. KI-Vorlage für Lebensläufe von Notion

via Notion

Die KI-Vorlage für Lebensläufe von Notion ist eine großartige Ressource für Fachkräfte, die einen branchenspezifischen und ATS-freundlichen Lebenslauf erstellen möchten.

Die Vorlage enthält eine Tabelle, in die Sie Ihre Fähigkeiten und Berufserfahrung eintragen können. Anschließend erstellt Notion KI einen professionellen Lebenslauf, der Ihre beruflichen Erfolge hervorhebt.

✨Ideal für: Die Erstellung detaillierter, branchenspezifischer Lebensläufe

50. E-Mail-Vorlage für Gehaltsverhandlungen von Copy.ai

Gehaltsverhandlungen können einschüchternd sein, besonders wenn Sie wissen, dass Sie ein wettbewerbsfähiges Angebot verdienen. Der Stress steigt noch weiter, wenn es sich um Ihren ersten Job handelt. Mit KI und der E-Mail-Vorlage für Gehaltsverhandlungen von Copy.ai können Sie Ihre Verhandlungsangst verringern und eine überzeugende E-Mail verfassen.

Die Vorlage hilft Ihnen dabei, Ihren Wert zu verdeutlichen und Ihre Qualifikationen überzeugend hervorzuheben, damit das Unternehmen Ihr Gegenangebot annimmt. Teilen Sie der KI Ihr aktuelles Angebot mit, was Sie sich wünschen und warum, und sie erstellt Ihnen eine überzeugende E-Mail, die Sie an Ihr Personalteam senden können.

✨Ideal für: Berufseinsteiger, die ihr erstes Gehalt selbstbewusst verhandeln möchten

51. Vorlage für Anschreiben von Copy.KI

Ein gut formuliertes Anschreiben kann einen starken ersten Eindruck hinterlassen und Ihre Chancen, in die nächste Phase des Bewerbungsprozesses zu gelangen, erheblich steigern – sogar noch mehr als Ihr Lebenslauf oder eine Empfehlung.

Mit der Anschreibenvorlage von Copy.ai können Sie ein individuelles Anschreiben verfassen, in dem Sie Ihre Qualifikationen hervorheben und darlegen, welchen Wert Sie für das Unternehmen schaffen würden.

✨Ideal für: Das Erstellen personalisierter und überzeugender Anschreiben für jede Stelle

Lernen Sie ClickUp Brain kennen: Ihren KI-gestützten Partner für Produktivität

Wenn Sie auf der Suche nach einem All-in-One-KI-Assistenten sind, der Ihnen hilft, Ihr Privat- und Berufsleben zu organisieren, dann ist ClickUp Brain eine hervorragende Option. Es handelt sich um die native GenAI-Engine der beliebten Arbeitsmanagement-Plattform von ClickUp.

ClickUp Brain kann Fragen beantworten, Workflows automatisieren, Aufgaben verwalten, E-Mails verfassen, Inhalte übersetzen, Daten analysieren, personalisierte Vorlagen erstellen und Sie bei vielen weiteren routinemäßigen und kreativen Aufgaben unterstützen. Darüber hinaus sorgen seine Funktionen zur Verarbeitung natürlicher Sprache für eine intuitive und einfache Eingabe.

Lassen Sie uns gemeinsam entdecken, wie ClickUp Brain Ihnen das Leben erleichtert.

AI Writer für die Arbeit

Egal, ob Sie eine E-Mail schreiben, einen Blogbeitrag entwerfen oder sogar einen persönlichen Eintrag in Ihr Tagebuch eintragen – ClickUp Brain kann Ihnen dabei helfen, Inhalte von Grund auf neu zu erstellen, diese anhand Ihrer Vorschläge zu verbessern und sie sogar in verschiedene Sprachen zu übersetzen (falls Sie mit internationalen Kunden zusammenarbeiten oder einen internationalen Brieffreund haben). Außerdem steht Ihnen eine integrierte Rechtschreibprüfung zur Verfügung, um lästige (und versteckte) Tippfehler aufzuspüren.

Probieren Sie ClickUp Brain aus Erstellen Sie mit ClickUp Brain jede Art von Inhalt in Sekundenschnelle

Mit dem KI-Schreibassistenten können Sie:

Automatisieren Sie die Erstellung von Inhalten , einschließlich Schreiben, Bearbeitung und Zusammenfassen

Inhalte anpassen – verlängern oder verkürzen Sie sie oder ändern Sie deren Stil, Tonfall und Ausdrucksweise

Ideen für jedes Projekt sammeln

Inhalte in andere Sprachen übersetzen

Lesen Sie auch: Die besten Schreibanregungen, um Ihren kreativen Prozess bei der Arbeit zu transformieren

KI-Wissensmanager

ClickUp Brain ist eng mit allen Tools und Informationen in Ihrem ClickUp-Workspace integriert, sodass Sie in Sekundenschnelle Antworten auf jede Frage (in jedem Dokument, Projekt oder Kommentar-Thread) finden können. Fragen Sie ClickUp Brain in normalem Englisch, und es antwortet Ihnen sofort.

Aber das ist noch nicht alles – ClickUp Brain kann auch Ihre Dokumente, Threads und Chats zusammenfassen, wodurch sich Informationen leichter aufnehmen und verarbeiten lassen.

Probieren Sie ClickUp Brain aus Fassen Sie Projekte zusammen und erhalten Sie Antworten auf alle Fragen mit ClickUp Brain

Sie können auch ClickUp Brain nutzen, um Ihre Rohdaten auszuwerten. Laden Sie diese in ClickUp Docs hoch und lassen Sie ClickUp Brain eine detaillierte, analytische Tabelle erstellen, die Ihre Ergebnisse kategorisiert und zusammenfasst.

Das sagt Jodi Salice, Creative Director bei United Way Suncoast, über ClickUp:

Ich kann gar nicht genug Gutes darüber sagen. Mit der Automatisierung, den Vorlagen und all den verschiedenen Optionen für Nachverfolgung und Ansichten kann man mit ClickUp einfach nichts falsch machen.

Ich kann gar nicht genug Gutes darüber sagen. Mit der Automatisierung, den Vorlagen und all den verschiedenen Optionen für Nachverfolgung und Ansichten kann man mit ClickUp einfach nichts falsch machen.

KI-Projekt- (und Meeting-)Manager

ClickUp Brain ist zudem ein zeitsparendes Tool für das Projektmanagement, insbesondere wenn Sie die Automatisierung des Aufgabenmanagements mit KI durchführen oder agile Frameworks wie Scrum nutzen möchten. Sie können:

Erstellen Sie prägnante Status-Updates und Aktionselemente für Projekte und während StandUps

Visualisieren Sie Ihre täglichen Aufgaben und geben Sie Ihre Fortschritte Ihrem Vorgesetzten oder Ihren Team-Mitgliedern frei

Erhalten Sie Echtzeit-Einblicke in die Workload und den Fortschritt Ihres Teams

Transkribieren Sie Audio- und Video-Inhalte, um schnell auf Informationen zuzugreifen

Verwandeln Sie Ihre Kurznotizen mit KI-Schnellantworten in ausgefeilte Nachrichten in Kommentaren und beim Chatten

Und nicht nur das: Mit ClickUp Brain können Sie KI-Vorlagen für jeden Anwendungsfall, jeden Workflow und jede Aufgabe erstellen. So müssen Sie keine starren Vorlagen hochladen und sich Gedanken darüber machen, ob diese benutzerdefiniert an Ihre Workflows und Systeme angepasst werden können.

Probieren Sie ClickUp Brain aus Automatisieren Sie StandUp-Meetings und Status-Updates mit ClickUp

Lesen Sie auch: Die 10 besten KI-Tools für die Zusammenarbeit

KI-Workflows

Ein weiteres äußerst nützliches Feature in ClickUp ist die Verwendung von KI zur Erstellung von Eingabeaufforderungen für Ihre IF/THEN-Bedingungs-Workflow-Automatisierungen.

Sagen Sie ClickUp Brain einfach, was zu erledigen ist – zum Beispiel, dass alle Aufgaben mit dem Status „In Bearbeitung“ an Maya zugewiesen werden sollen – und es erstellt Ihren Workflow. Superpraktisch, oder?

Erstellen Sie „Wenn-Dann“-Workflows mit KI-Aufforderungen in ClickUp

💡 Profi-Tipp: Hast du einige dieser KI-Prompt-Vorlagen ausprobiert und warst von den Ergebnissen begeistert? Gehen Sie noch einen Schritt weiter mit ClickUp Brain MAX, Ihrem KI-Begleiter für den Desktop. Anstatt Prompts in verschiedene Dokumente oder Tools zu kopieren und einzufügen, können Sie sie direkt in ClickUp ausführen – mit dem vollständigen Kontext aus Ihrem Workspace. Bitten Sie Brain MAX beispielsweise: „Wende die Projektzusammenfassungsvorlage auf diesen Client-Ordner an und füge die neuesten Dokumente und Kommentare hinzu“ oder „Verwende die Vorlage für die Zusammenfassung des Meetings, um die Notizen des Sprints dieser Woche zusammenzufassen.“ Auf diese Weise experimentieren Sie nicht nur mit Eingabeaufforderungen – Sie automatisieren sie in realen Workflows, steigern die Produktivität und halten alles an einem Ort in Verbindung.

Verdoppeln Sie Ihre Produktivität mit KI-Vorlagen und ClickUp Brain

Sowohl textbasierte KI-Vorlagen als auch GenAI-Engines wie ClickUp Brain können die Produktivität steigern, aber wenn Sie beides kombinieren, erhalten Sie ein wahres Produktivitätskraftpaket – einen stets verfügbaren virtuellen Assistenten, der Ihre Routinearbeiten komplett übernimmt.

Und das Beste daran: Sie können ClickUp Brain auch dazu auffordern, KI-Vorlagen für Ihre benutzerdefinierten Workflows zu erstellen und diese Vorlagen dann in ClickUp Brain nutzen, um Ihre Arbeit schneller zu erledigen.

Möchten Sie weitere Informationen darüber erhalten, wie ClickUp Brain Ihre Produktivität steigern kann? Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an und überzeugen Sie sich selbst.