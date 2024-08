die 10 besten Gong-Alternativen und Konkurrenten im Jahr 2024

Gong.io bietet Vertriebsmitarbeitern eine Möglichkeit, ihre Einblicke, Interaktionen und Umsätze mit Hilfe von künstlicher Intelligenz (KI) zu steigern. Es ist jedoch nicht das einzige Tool in diesem Bereich. Da in den letzten Jahren zahlreiche Alternativen zu Gong.io aufgetaucht sind, lohnt es sich, die Konkurrenz zu beobachten, um herauszufinden, ob es immer noch das richtige Tool für Sie ist.

In diesem Leitfaden werfen wir einen Blick auf die besten Alternativen zu Gong. Wir gehen auf ihre besten Funktionen, Einschränkungen und Preise ein. Lassen Sie uns herausfinden, ob es eine neue Alternative zu dieser beliebten Intelligence-Software gibt, die Ihnen diese umfassenden Vertriebseinblicke und mehr bieten kann. 👀

Worauf sollten Sie bei einer Gong-Alternative achten?

Gong wird als KI-gestützte Umsatzintelligenz und saaS-Plattform zur Verkaufsförderung von Vertriebs- und Umsatzteams, daher ist es logisch, dass Sie ähnliche Funktionen benötigen, wenn Sie eine Alternative in Betracht ziehen. Achten Sie auf Tools, mit denen Sie Einblicke in die Interaktionen mit Ihren Kunden erhalten. Das richtige Tool hilft Ihnen bei der Analyse dieser Daten, um mehr Abschlüsse zu erzielen, die Produktivität zu steigern und den Umsatz zu erhöhen.

Achten Sie bei der Suche nach den besten Alternativen zu Gong auf Bereiche wie:

Benutzerfreundlichkeit: Ist die Vertriebsplattform einfach zu bedienen? Erfordert sie eine steile Lernkurve?

Ist die Vertriebsplattform einfach zu bedienen? Erfordert sie eine steile Lernkurve? Funktionsumfang: Verfügt sie über alle Funktionen, die Sie benötigen? Fehlen einige? Ist sie überwältigend?

Verfügt sie über alle Funktionen, die Sie benötigen? Fehlen einige? Ist sie überwältigend? Kompatibilität: Funktioniert die Gong-Alternative mit Ihrem bestehenden technischen System? Kann es auch andere Tools ersetzen?

Funktioniert die Gong-Alternative mit Ihrem bestehenden technischen System? Kann es auch andere Tools ersetzen? Preisgestaltung: Ist das neue Tool mehr oder weniger teuer als Gong? Liegt es in Ihrem Budget?

Ist das neue Tool mehr oder weniger teuer als Gong? Liegt es in Ihrem Budget? Bewertungen und Rezensionen: Was denken echte Nutzer über das Tool? Ist es hoch bewertet?

Jedes Vertriebsteam hat seine eigenen Bedürfnisse, aber die oben genannten Funktionen sind definitiv diejenigen, auf die Sie bei Ihrer neuen Gong-Alternative achten sollten. Denken Sie darüber nach, ob Sie neben den Standardfunktionen Ihrer Vertriebsplattform auch einen Autodialer, Vertriebscoaching, Besprechungszusammenfassungen und mehr benötigen. Überlegen Sie, welche Ziele Sie verfolgen und wie Sie am besten arbeiten, und erstellen Sie auf dieser Grundlage eine Auswahlliste mit den besten Alternativen zu Gong.

Die 10 besten Gong-Alternativen für Vertriebsteams im Jahr 2024

ClickUp AI ermöglicht es Vertriebsteams, ihre Kommunikation sicherer zu gestalten, indem sie E-Mail-Texte prüfen, kürzen oder verfassen

Vertriebsteams schätzen Tools wie Gong, da sie eine Vielzahl von Vertriebsfunktionen an einem Ort vereinen. Es gibt ein Tool, das noch einen Schritt weiter geht und Ihren gesamten Vertriebsprozess in einem zentralen Hub ermöglicht - und das ist ClickUp. ✨

Unser vertriebs-Projektmanagement-Software bietet Ihnen eine einfache Möglichkeit, Ihren Verkaufstrichter zu sehen, Kundenaktivitäten zu verfolgen und Ihre Verkaufsprozesse zu automatisieren, damit Sie besser und nicht härter arbeiten können. Weisen Sie Aufgaben automatisch auf der Grundlage von Prozessstufen und Logik zu, lösen Sie Statusaktualisierungen aus und informieren Sie Ihr Vertriebsteam darüber, welche Aufgabe oder welcher Lead als Nächstes in Angriff genommen werden soll.

Eine der besten Funktionen von ClickUp ist die umfangreiche Sammlung einfach zu verwendender Vorlagen, darunter vorlagen für Verkaufsberichte . Mit dieser Vorlage können Sie schnell sehen, wie Ihr Verkaufsteam arbeitet Verkaufsbericht-Vorlage von ClickUp . Identifizieren Sie Ihre Verkaufserfolge und sehen Sie, wann sie stattgefunden haben, den Verkaufsbetrag und Ihre Umsatzprognosen - alles an einem Ort.

Verwenden Sie ClickUp AI um Ihre Vertriebsabläufe zu beschleunigen und kleine, sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren - so haben Ihre Mitarbeiter mehr Zeit für den Abschluss von Geschäften. Fassen Sie Meetings automatisch zusammen, erstellen Sie Aktionspunkte und generieren Sie Aufgaben auf Basis von Gesprächen.

Mit ClickUp haben Sie aber nicht nur einen Überblick über Ihre Umsätze. Es ist ein software zur strategischen Planung werkzeug, das Ihren gesamten Vertrieb optimiert entscheidungsprozess von der Identifizierung eines potenziellen Leads bis hin zum Onboarding des Kunden und der Zusammenarbeit beim Abschluss.

ClickUp beste Eigenschaften:

Visualisieren Sie Ihre gesamte Vertriebspipeline

Automatisieren Sie Aufgaben, um Ihre Arbeitsabläufe zu beschleunigen

Erstellen und Zuweisen von Aufgaben an Teammitglieder

Verwalten Sie Ihr Vertriebsteam und Ihre Ressourcen

Bleiben Sie mit Ihrem Team durch integrierte Echtzeitfunktionen in KontaktChat-Ansicht und Kommentaren

ClickUp's CRM um potenzielle Kunden durch den gesamten Verkaufstrichter zu verfolgen

Verwenden SieBenutzerdefinierte Felder um Ihre Lead-Bewertung, Budgets und mehr zu personalisieren

Qualifizieren Sie Leads mit integrierten benutzerdefiniertenClickUp Formulare* Verwenden SieSchablonen um eine gute Grundlage zu schaffen

Passen Sie Ihren Arbeitsablauf so an, dass er in jedem der folgenden Bereiche angezeigt wirdClickUp's 10+ Ansichten Verfolgen Sie Geschäfte undprojektfortschritt überwachen im Laufe der Zeit in Ihrem smartClickUp Dashboard Lässt sich mit Tausenden von anderen Arbeitsanwendungen integrieren, um eine vollständige Plattform für den Vertrieb zu schaffen

ClickUp Einschränkungen:

Bei so vielen Funktionen könnten einige Benutzer die Flexibilität und Anpassungsmöglichkeiten von ClickUp zunächst als überwältigend empfinden

Die KI-Funktionen von ClickUp sind brandneu, so dass es noch Raum für neue Funktionen gibt - siehe dieClickUp-Roadmap um herauszufinden, was als nächstes kommt

ClickUp Preise:

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Preise auf Anfrage

Preise auf Anfrage ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Workspace-Mitglied und Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

4.7/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

2. LeadIQ

Über LeadIQ LeadIQ ist eine Plattform für die Akquise von Neukunden, die es den Vertriebsteams erleichtern soll, mehr Geschäftsabschlüsse zu erzielen. Die Plattform bietet eine Möglichkeit, Kundendaten aus verschiedenen Kontaktpunkten zu erfassen und zu synchronisieren, den richtigen Zeitpunkt für die Kontaktaufnahme mit wichtigen Kunden zu ermitteln und personalisierte Nachrichten zu verfassen, um potenzielle Kunden für sich zu gewinnen. ✏️

LeadIQ beste Eigenschaften:

Verstehen Sie, ob potenzielle Leads es wert sind, weiterverfolgt zu werden

Vermeiden Sie Doppelarbeit, indem Sie sehen, ob ein Lead bereits von einem Teammitglied betreut wird

Große Listen für Vertriebskampagnen erstellen

LeadIQ Einschränkungen:

E-Mail-Adressen für Leads werden nicht immer überprüft und bieten manchmal einen "best guess"-Ansatz, der möglicherweise nicht genau ist

Einige Nutzer berichten, dass der Import der Daten in andere Systeme länger dauern kann als erwartet

LeadIQ Preise:

Freemium: $0/Monat pro Nutzer

$0/Monat pro Nutzer Essential: $75/Monat pro Benutzer

$75/Monat pro Benutzer Pro: $130/Monat pro Benutzer

$130/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

LeadIQ Prospector Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.3/5 (500+ Bewertungen)

4.3/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (20+ Bewertungen)

3. Einsätze

Über Aufsuchen Outreach ist eine weitere Vertriebsplattform, die Vertriebsmanagern und Vertriebsmitarbeitern die Werkzeuge an die Hand gibt, um eine Vertriebspipeline aufzubauen und Geschäfte auf einer besser vorhersehbaren Basis abzuschließen. Diese KI-Tool hilft bei der Einbindung von Verkäufern, bei der Verwaltung von Geschäftsabschlüssen, bei der Gesprächsintelligenz und vielem mehr. 🛣️

Outreach - die besten Funktionen:

Vorlagen machen den Einstieg leicht

Automatisieren Sie Aufgaben und straffen Sie Ihren Vertriebs-Workflow

Identifizieren Sie die besten Leads mit Lead-Scoring-Tools

Outreach-Einschränkungen:

Es kann schwierig sein, zu Notizen zurückzukehren, die Sie zuvor zu Kontakten gemacht haben; einige Benutzer berichten

Einige Nutzer wünschen sich detailliertere Berichtsoptionen

Outreach-Preise:

Standard: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung Professionell: Kontakt für Preisgestaltung

Outreach Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.3/5 (3,000+ Bewertungen)

4.3/5 (3,000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (200+ Bewertungen)

4. Clari

Über Clari Der Schwerpunkt von Clari liegt auf der Umsatzpräzision, die es Teams ermöglicht, mithilfe von Daten und intelligenten Algorithmen mehr Geschäftsabschlüsse zu erzielen und die bestehenden Kunden zu halten. Erfassen Sie Daten, erstellen Sie gemeinsame Aktionspläne und nutzen Sie das Pipeline-Management, um den Vertriebsprozess von Anfang bis Ende effektiver zu gestalten. ✔️

Clari beste Eigenschaften:

Erstellen Sie genauere Vertriebsprognosen für Ihr Vertriebsteam

Automatischer Datenabgleich mit IhremCRM-System* Nehmen Sie Änderungen von unterwegs mit der intuitiven mobilen App vor

Clari Einschränkungen:

Das Tool kann manchmal übermäßig proaktiv sein, wenn es darum geht, die nächsten Schritte vorzuschlagen; einige Nutzer berichten

Einige Nutzer berichten über Probleme, wenn sie versuchen, ein ganzes Jahr in ihrem Prognosemodul zu betrachten

Clari-Preise:

Ausführung: Kontakt für Preise

Kontakt für Preise Prognose : Kontakt für Preisgestaltung

: Kontakt für Preisgestaltung Plattform: Kontakt für Preisgestaltung

Clari Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.6/5 (1,000+ Bewertungen)

4.6/5 (1,000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (10+ Bewertungen)

5. LeadLoft

Über LeadLoft Die Plattform von LeadLoft bietet Vertriebsteams einen zentralen Ort für die Akquise, Kontaktaufnahme und Nachverfolgung. Das Tool bietet automatisierte Playbooks, die dabei helfen, Gespräche mit Kunden zu beginnen, integrierte Kalenderbuchungen und ein Pipeline-Management, um zu erkennen, wann Sie Geschäfte abschließen. 📅

LeadLoft beste Eigenschaften:

Automatisieren Sie Verkaufsgespräche mit Leads mithilfe vorgefertigter Playbooks

Bauen Sie individuelle Verkaufstrichter auf und erstellen Sie individuelle Kontaktlisten

Erstellen Sie LinkedIn Messaging-Kampagnen direkt auf der Plattform

LeadLoft Einschränkungen:

Die Metriken und Berichtsoptionen für E-Mail-Kampagnen können sich begrenzt anfühlen; einige Nutzer sagen

Einige Nutzer wünschen sich integrierte Funktionen zur Massenautomatisierung

LeadLoft-Preise:

All-Access: $100/Monat (beinhaltet 2 Benutzer - weitere Benutzer kosten $100/Monat pro Benutzer)

$100/Monat (beinhaltet 2 Benutzer - weitere Benutzer kosten $100/Monat pro Benutzer) Managed Service: Preise auf Anfrage

LeadLoft Bewertungen und Rezensionen:

G2: 5/5 (10+ Bewertungen)

5/5 (10+ Bewertungen) Capterra: k.A

6. Glühwürmchen.ai

Über Fireflies.ai Fireflies unterscheidet sich von den anderen Gong-Alternativen auf dieser Liste, da es sich nicht direkt um eine Revenue Intelligence-Plattform handelt. Stattdessen können Vertriebsteams Fireflies verwenden, um Sprachkonversationen automatisch zu transkribieren, zusammenzufassen und zu analysieren. Diese KI-gestützte App lässt sich in andere Tools in Ihrem Vertriebs- und Kundenerfolgs-Workflow integrieren einschließlich ClickUp -um Folgeaufgaben aus Konversationsthemen zu erstellen.

Fireflies.ai beste Eigenschaften:

Automatische Generierung einer Meeting-Zusammenfassung

Verstehen Sie die Gesprächszeit eines jeden Teilnehmers

Integriert sich in beliebte Videokonferenz-Apps wie Zoom, Microsoft Teams und Google Meet

Fireflies.ai Einschränkungen:

Einige Nutzer berichten, dass die Benutzeroberfläche manchmal verwirrend sein kann

Sie können nur Meetings innerhalb Ihrer Organisation aufzeichnen und transkribieren, nicht aber Meetings, an denen Sie an anderer Stelle beteiligt sind

Fireflies.ai Preise:

Kostenlos

Pro: $18/Monat pro Benutzer

$18/Monat pro Benutzer Business: $29/Monat pro Benutzer

$29/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preise

Fireflies.ai Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.5/5 (70+ Bewertungen)

4.5/5 (70+ Bewertungen) Capterra: 4/5 (5 Bewertungen)

7. Avoma

Über Avoma Avoma ist eine weitere AI-Treffen assistent, der nicht nur Erkenntnisse aus Meetings und Anrufen erfasst, sondern auch Konversations- und Umsatzinformationen bietet. Die App bietet automatische Aufzeichnung und Transkription von Meetings, kollaborative Notizen, KI-generierte Notizen und integrierte Umsatzinformationen. 📝

Avoma beste Funktionen:

Erhalten Sie nützliche Einblicke in Meetings mit automatischer Transkription und Notizen

Hinzufügen von Anrufaufzeichnung und Anrufverfolgung zu Plattformen wie Zoom und Google Meet

Identifizieren Sie Füllwörter, damit Sie Ihren Kunden in zukünftigen Anrufen ein besseres Erlebnis bieten können

Avoma Einschränkungen:

Derzeit bietet die Plattform nur die Möglichkeit, Verkaufsgespräche und Meetings auf Englisch zu transkribieren

Einige Nutzer berichten, dass das Hinzufügen des Protokollanten zu einer ungeplanten Besprechung 5-10 Minuten dauern kann

Avoma Preise:

Basic: $0/Monat pro Benutzer

$0/Monat pro Benutzer Starter: $24/Monat pro Benutzer

$24/Monat pro Benutzer Plus: $59/Monat pro Benutzer

$59/Monat pro Benutzer Business: $79/Monat pro Benutzer

$79/Monat pro Benutzer Enterprise: $149/Monat pro Benutzer

Avoma Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.6/5 (900+ Bewertungen)

4.6/5 (900+ Bewertungen) Capterra: 5/5 (5 Bewertungen)

8. Jiminny

Über Jiminny Jiminny ist eine Conversation-Intelligence-Plattform für Vertriebsteams, die ihre Umsätze steigern wollen, indem sie verstehen, wie sie mit Kunden in Kontakt treten. Die Plattform zeichnet Anrufe auf, analysiert Kundeninteraktionen und bietet Einblicke, die Ihrem Vertriebsteam zu mehr Wachstum verhelfen. 📈

Jiminny beste Eigenschaften:

Verstehen Sie Ihr Gesprächsverhältnis, damit Sie ein aufmerksamerer Gesprächsteilnehmer sein können

Sehen Sie sich die Statistiken anderer Teammitglieder an, um sich zu motivieren und zu verbessern

Überprüfen Sie Aufzeichnungen, um zu hören, was Ihr Vertriebsteam und der Kunde tatsächlich gesagt haben

Jiminny Einschränkungen:

Einige Nutzer finden, dass Anrufabschriften nicht immer ganz genau sind

Es ist nicht immer einfach herauszufinden, wie man Videos teilen kann; einige Nutzer berichten

Jiminny Preise:

100$/Monat pro Nutzer

Jiminny Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.6/5 (400+ Bewertungen)

4.6/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (10+ Bewertungen)

9. Zoom IQ

über Zoom IQ Wenn Sie regelmäßig mit Zoomen für Ihre Videoanrufe und -besprechungen nutzen, ist das Zusatzprogramm für Konversationsintelligenz eine Überlegung wert. Zoom IQ for Sales zielt darauf ab, die Produktivität und Umsatzrentabilität zu verbessern, indem es Erkenntnisse direkt aus Ihren Kundengesprächen auf Zoom nutzt. 📱

Zoom IQ beste Eigenschaften:

Nutzen Sie Konversationsintelligenz, um die Kundenwahrnehmung zu verbessern

Geben Sie Ihren Teammitgliedern ein verbessertes Feedback, einschließlich Stimmungs- und Engagement-Scores

Genaue Vorhersage Ihres Verkaufstrichters und Identifizierung von Pipeline-Trends

Einschränkungen von Zoom IQ:

Die App funktioniert nur mit Zoom, ist also nur nützlich, wenn dies die Videokonferenz-App Ihrer Wahl ist

Es ist nicht viel über Zoom IQ bekannt, daher gibt es nur wenige Einblicke von Nutzern, die Ihnen helfen, eine fundierte Entscheidung zu treffen

Zoom IQ Preise:

Kontakt für Preise

Zoom IQ Bewertungen und Rezensionen:

Es gibt keine separaten Bewertungen für die IQ-Funktion von Zoom, aber die Gesamtbewertungen und Bewertungen von Zoom lauten wie folgt:

G2: 4.5/5 (53,000+ Bewertungen)

4.5/5 (53,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (13,000+ Bewertungen)

10. Beobachten.ai

Über Beobachten.ai Observe.ai wurde für Führungskräfte entwickelt, die die Leistung ihres Contact Centers steigern wollen. Nutzen Sie die Plattform, um Einblicke in Ihre Kundeninteraktionen zu erhalten, Ihr Team in Bezug auf seine Leistung zu coachen und Ihre Arbeitsweise mithilfe von Live-Conversation-Intelligence-Software zu verbessern. 📣

Observe.ai beste Eigenschaften:

Verwenden Sie Schlüsselwörter, um schnell die gesuchte Kundeninteraktion zu finden

Beschleunigen Sie Auswertungen durch das Lesen von automatisch erstellten Gesprächsprotokollen

Coaching von Vertriebsmitarbeitern zur Verbesserung durch intelligente Erkenntnisse

Einschränkungen von Observe.ai:

Manchmal ist diesitzungsprotokolle nicht immer korrekt; einige Nutzer berichten

Einige Nutzer weisen darauf hin, dass lange Gespräche automatisch abgeschnitten werden können, was zu Verwirrung führt

Preise von Observe.ai:

Kontakt für Preise

Observe.ai Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.6/5 (100+ Bewertungen)

4.6/5 (100+ Bewertungen) Capterra: n/a

Verbessern Sie die Prozesse Ihres Teams bei Verkaufsgesprächen mit ClickUp

Jedes erfolgreiche Verkaufsteam braucht einen Ort, an dem es seine Kundendaten speichern kann, um daraus verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen, die den Verkauf und den Umsatz ankurbeln können operative Strategie . Gong mag ein großer Akteur in diesem Bereich sein, aber es ist nicht der einzige - und diese Liste zeigt nur, dass es viele Möglichkeiten in anderen Apps und Tools für Vertriebsleiter gibt, die sich auf die Optimierung und Steigerung der Vertriebsleistung konzentrieren.

Wenn Sie auf der Suche nach einer Plattform sind, die Sie nicht nur bei der Skalierung Ihrer Vertriebsabläufe unterstützt, sondern Ihnen auch ein All-in-One-Produktivitätszentrum bietet, sollten Sie sich für ClickUp entscheiden. Es ist die eine App, die alle anderen ersetzt und Ihnen einen zentralen Ort für die Verwaltung von Wissen, Ressourcen und Vertrieb bietet. Testen Sie ClickUp noch heute kostenlos und lernen Sie die beste Gong-Alternative kennen, die es gibt. 🤩