Die 10 besten Murf KI-Alternativen im Jahr [Jahr]

Die meisten Teams, mit denen ich spreche, haben keine Probleme damit, eine KI-Stimme zu finden. Sie haben vielmehr Schwierigkeiten damit, den gesamten Prozess der Sprachaufnahmen zu organisieren, damit er nicht zu einem chaotischen Durcheinander wird.

Das Skript befindet sich in Google Docs, Bearbeitungen kommen über Slack, Aufgaben werden in Asana verwaltet, und dann wird Murf KI zu einer weiteren Registerkarte, die man im Auge behalten muss. So verschwindet Produktionszeit.

Die Daten des Work Trend Index von Microsoft belegen dies: Mitarbeiter werden während der Kernarbeitszeit etwa alle zwei Minuten unterbrochen, was insgesamt etwa 275 Unterbrechungen pro Tag entspricht.

Und sobald Ihr Sprach-Workflow auf verschiedene Tools verteilt ist, werden Sie durch Kontextverwirrung belastet: das ständige Wechseln zwischen Apps und die Suche nach Informationen hindern Sie daran, Ihre Arbeit tatsächlich zu erledigen.

Dieser Leitfaden basiert also auf einer Frage, die Sie sich bei der Auswahl von Murf KI-Alternativen stellen sollten: Wird dieses Tool die Sprachproduktion Woche für Woche einfacher machen?

Hier finden Sie 10 Bereiche, von ultrarealistischen Plattformen zum Klonen von Stimmen bis hin zu All-in-One-Workspaces, die Skripte, Freigaben und Assets näher zusammenbringen.

Warum nach Alternativen zu Murf KI suchen?

Murf AI-Alternativen sind Text-to-Speech- (TTS) und KI-Sprachgenerierungsplattformen, die geschriebene Skripte in natürlich klingende Audiodateien umwandeln. Sie werden von Content-Erstellern, Vermarktern, L&D-Teams und Produktentwicklern verwendet, die professionelle Voiceovers benötigen, ohne für jedes Update einen Sprecher engagieren zu müssen.

Murf KI eignet sich gut für einfache Voiceovers, aber sobald das Output-Volumen steigt und die Erwartungen zunehmen, kommt es zu Reibungen innerhalb der Teams.

Da die Nachfrage nach Inhalten voraussichtlich um das Fünffache steigen wird, werden die Lücken immer deutlicher:

Die Preise können bei gelegentlicher Nutzung schwer zu rechtfertigen sein.

Die Sprachbibliothek kann sich einschränkend anfühlen, wenn Sie einen bestimmten Markenton benötigen, und

Einige Stimmen klingen immer noch etwas roboterhaft.

Viele Benutzer bemängeln auch Realismusprobleme wie leicht abweichende Aussprache und Akzente, was zusätzliche Zyklen der Bearbeitung erforderlich macht.

Wenn Murf den von Ihnen benötigten Voiceover-Workflow nicht in großem Maßstab unterstützen kann, müssen Sie dies durch zusätzliche Tools und weitere Schritte kompensieren. Diese Vielzahl an Tools führt zu Verzögerungen in Ihrem Prozess und zu Inkonsistenzen in Ihren Inhalten.

Die beste Murf-Alternative hängt davon ab, wie Ihr Team Stimmen produziert, und nicht nur davon, wie die Stimmen klingen. Einige Teams benötigen Voice-Cloning in Studioqualität, um die Markenkonsistenz zu gewährleisten. Andere Teams legen mehr Wert auf API-Zugriff, damit Entwickler Audio innerhalb ihres Produkts generieren oder Voiceovers in großem Umfang automatisieren können.

Wenn Sie den gesamten Workflow der Inhaltserstellung vom Skript bis zum fertigen Produkt beherrschen, kann ein konvergierter Workspace die klügere Entscheidung sein.

📮 ClickUp Insight: 16 % der Manager haben Schwierigkeiten, Updates aus mehreren tools in einer einheitlichen Ansicht zu integrieren. Wenn Updates verstreut sind, verbringen Sie am Ende mehr Zeit damit, Informationen zusammenzufügen, und weniger Zeit mit der Leitung. Das Ergebnis? Unnötiger Verwaltungsaufwand, verpasste Erkenntnisse und mangelnde Abstimmung. Mit dem All-in-One-Workspace von ClickUp können Manager Aufgaben, Dokumente und Aktualisierungen zentralisieren, wodurch sich der Arbeitsaufwand reduziert und die wichtigsten Erkenntnisse genau dann sichtbar werden, wenn sie benötigt werden. 💫 Echte Ergebnisse: Bringen Sie 200 Fachleute in einem ClickUp-Workspace zusammen und nutzen Sie anpassbare Vorlagen und Zeiterfassung, um den Aufwand zu reduzieren und die Lieferzeiten an mehreren Standorten zu verbessern.

Bevor Sie sich mit konkreten Alternativen befassen, sehen Sie sich dieses kurze Video mit praktischen KI-Hacks an, mit denen Sie Ihre Produktivität bei der Arbeit mit KI-gestützten Tools in Ihrem gesamten Content-Workflow maximieren können.

Murf KI-Alternativen auf einen Blick

Name des Tools Am besten geeignet für Besondere Features Preise* ClickUp Teams, die End-to-End-Content-Workflows mit KI-gestütztem Schreiben und Zusammenarbeit verwalten ClickUp Brain für das Schreiben von KI-Skripten, ClickUp Docs für die Zusammenarbeit in Echtzeit, ClickUp Clips für asynchrone Bildschirmaufnahmen und Sprachaufnahmen, Benutzerdefinierte Felder und Automatisierungen Kostenlose Version verfügbar; benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen möglich ElevenLabs Ultrarealistisches Klonen von Stimmen und mehrsprachige Inhalte Stimmklonen aus kurzen Audio-Samples, Sprachbibliothek mit über 5000 Stimmen, Editor für Projekte mit Langform-Inhalten, Synchronisationsstudio mit automatischer Lippensynchronisation, über 70 Sprachen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 5 $/Monat. WellSaid Labs Teams im Enterprise-Bereich, die markenkonsistente Sprachlösungen entwickeln Benutzerdefinierte Sprachavatare, Team-Workspaces mit rollenbasierten Berechtigungen, Aussprachebibliothek, SOC 2/HIPAA/DSGVO-Konformität, Adobe Premiere Pro-Integration Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 50 $/Monat. Speechify Barrierefreie Text-to-Speech-Funktion und persönliche Produktivität Browser-Erweiterung, mobile OCR für physischen Text, über 1000 Stimmen in über 60 Sprachen, KI-Zusammenfassungen und Quizze, Hervorhebung auf Wortebene Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 29 $/Monat. LOVO /AI Videokünstler, die Sprach- und Video-Bearbeitung auf einer Plattform benötigen Genny Video Editor, über 500 Stimmen, Steuerung von Emotionen und Betonung, automatische Untertitelgenerierung, Stimmklonen in allen kostenpflichtigen Plänen, KI-Kunst-Tool Bezahlte Pläne beginnen bei 29 $/Monat. Synthesia Unternehmensausbilder und Marketingteams, die Video-Präsentationen ohne Studio benötigen Über 240 Standard-Avatare, benutzerdefinierter persönlicher Avatar mit mehrsprachiger Sprachkompetenz, Stimmklonung Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 29 $/Monat. Google Cloud Text-to-Speech Entwickler, die Sprachfunktionen in großem Umfang in Anwendungen integrieren Über 380 Stimmen in mehr als 75 Sprachen, WaveNet/Neural2/Studio-Stimmen, SSML-Support, Gemini 2. 5 Flash- und Pro-TTS-Modelle, Pay-as-you-go Kostenlose Stufe für Standardstimmen; tokenbasierte Preisgestaltung für Gemini-Modelle Microsoft Azure Text-to-Speech Enterprise-Anwendungen, die eine globale Sprachabdeckung und benutzerdefinierte Stimmen erfordern Über 400 neuronale Stimmen in über 140 Sprachen, benutzerdefinierte neuronale Stimme, Speech Studio für die Anpassung ohne Programmieraufwand, sprechende Avatar-Synthese, API für die Batch-Synthese Kostenlose Stufe verfügbar; benutzerdefinierte Abrechnung nach Verbrauch Descript Podcaster und Video-Editoren, die textbasierte Audio-Bearbeitung wünschen Bearbeiten Sie Audio durch Bearbeitung von Transkripten, Overdub-Stimmenklonen, Entfernen von Füllwörtern, KI-Synchronisierung in über 39 Sprachen mit Lippensynchronisation, Claude/Gemini/GPT-Modelloptionen. Bezahlte Pläne beginnen bei 24 $/Monat. CAMB /AI Schnelle mehrsprachige Synchronisation mit automatischer Lippensynchronisierung Über 150 Sprachen, automatische Synchronisierung der Lippen, Sprachklonen über Sprachen hinweg, Stapelverarbeitung für große Bibliotheken mit Inhalt Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 5 $/Monat.

Die besten Murf KI-Alternativen

Wie wir Software bei ClickUp bewerten Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, forschungsgestützten und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir Software bei ClickUp bewerten.

1. ClickUp (Am besten geeignet für Teams, die End-to-End-Workflows für den Inhalt verwalten)

Verwalten Sie Ihre gesamte Pipeline für Sprach- und Videoinhalte im KI-fähigen ClickUp-Workspace.

ClickUp vereint KI-gestütztes Schreiben, kollaborative Dokumente und Aufgabenmanagement in einem konvergenten KI-Workspace, sodass Ihr Team Content-Workflows, einschließlich Sprach- und Video-Projekten, durchgängig und ohne ständigen Kontextwechsel ausführen kann.

📮ClickUp Insight: 37 % unserer Befragten nutzen KI für die Erstellung von Inhalten, einschließlich Schreiben, Bearbeitung und E-Mails. Dieser Prozess erfordert jedoch in der Regel den Wechsel zwischen verschiedenen Tools, wie z. B. einem Tool zur Inhaltserstellung und Ihrem Workspace. Mit ClickUp erhalten Sie KI-gestützte Schreibhilfe für den gesamten Arbeitsbereich, einschließlich E-Mails, Kommentaren, Chats, Dokumenten und mehr, wobei der Kontext Ihres gesamten Arbeitsbereichs erhalten bleibt.

Schreiben und verfeinern Sie Skripte, ohne ClickUp zu verlassen.

Verwenden Sie ClickUp Brain, um den Workflow bei der Video- und Sprachproduktion mit Unterstützung bei der Skripterstellung, Planung sowie Vor- und Nachproduktion zu beschleunigen.

Anstatt ein Skript in einem Tool zu schreiben und die Produktion in einem anderen zu verwalten, können Sie ClickUp Brain verwenden, um Skripte direkt in ClickUp Dokumente zu erstellen, zu verfeinern und zu optimieren.

Die KI greift auf den Kontext Ihres Workspaces zurück, z. B. Projektbeschreibungen, frühere Skripte oder Markendokumente, die Sie bereits in ClickUp gespeichert haben, um Ihre Entwürfe konsistent zu halten, ohne dass Sie manuell kopieren und einfügen müssen.

Über die Schreibunterstützung hinaus können Sie ClickUp Super Agents erstellen, die Aufgaben wie das Verfassen von Entwürfen, das Zusammenfassen von Feedback und das Weiterleiten von Inhalten zur Genehmigung autonom erledigen. Sie arbeiten im Hintergrund wie ein engagierter KI-gestützter Content-Teamkollege, um Ihre Produktionszeiten zu verkürzen.

Automatisieren Sie Workflows für den Inhalt zur Erstellung von Sprachaufnahmen mit ClickUp Super Agents.

Mit einem Klick vom Skriptentwurf zur Produktionsaufgabe

Erstellen Sie direkt aus Chats oder Dokumenten nachverfolgbare ClickUp-Aufgaben.

Arbeiten Sie in Echtzeit gemeinsam an Skripten mit ClickUp Docs, Ihrer zentralen Plattform für die Bearbeitung im Team. Mehrere Teammitglieder können gleichzeitig daran arbeiten, Kommentare hinterlassen und Stakeholder zur Freigabe taggen.

Die Version verfolgt jede Änderung, sodass Sie nie einen Entwurf verlieren.

Wenn das Skript fertig ist, können Sie es direkt an die richtigen ClickUp-Aufgaben anhängen, den Schritt der Voiceover-Produktion zuweisen, Fälligkeitsdaten festlegen und den Fortschritt verfolgen, ohne die Plattform zu verlassen.

Nehmen Sie Voiceover-Entwürfe direkt in ClickUp auf und geben Sie sie frei.

*Nehmen Sie Audio- und Video-Dateien direkt von Ihrem Bildschirm auf und verwandeln Sie sie mit ClickUp Clips in teilbare Ausschnitte.

Für Teams, die ihre eigenen Audio- oder Videoaufnahmen erstellen, können Sie Bildschirmaufnahmen und Sprachkommentare aufzeichnen und diese dann mit ClickUp Clips sofort mit Ihrem Team freigeben. Dies eignet sich gut für interne Schulungsinhalte, Produktdemos oder asynchrones Feedback zu Voiceover-Entwürfen.

Das Ergebnis: Ihre gesamte Pipeline zur Produktion von Inhalt, von der Idee über das Skript bis hin zum fertigen Asset, befindet sich an einem Ort.

Hinweis: Betrachten Sie ClickUp als Rückgrat Ihres Content-Workflows. Es sorgt für Ordnung bei Skripten, Feedback und Produktionsaufgaben, aber für die KI-Sprachaufzeichnung benötigen Sie dennoch ein spezielles TTS-Tool.

Die besten Features von ClickUp

Sehen Sie Ihre Content-Pipeline genau so, wie Ihr Team am besten arbeitet – mit ClickUp Views , von Kanban-Boards über Zeitleisten bis hin zu Listenansichten.

Verwenden Sie die benutzerdefinierten Felder von ClickUp, um Details hinzuzufügen, die für Ihren Workflow entscheidend sind, sei es der Status des Skripts oder die Phase der Genehmigung.

Überlassen Sie ClickUp Automatisierungen die wiederkehrenden Übergaben, damit sich Ihr Team auf die Produktion von Inhalten konzentrieren kann, anstatt Updates nachzujagen.

Vor- und Nachteile von ClickUp

Vorteile:

Die kostenlose Version von ClickUp ist großzügig genug, damit Solo-Ersteller und kleine Teams ohne Vorabkosten loslegen können.

Verschaffen Sie sich mit ClickUp Dashboards einen Überblick über den Stand Ihrer Content-Produktion, erkennen Sie Engpässe und überwachen Sie die Workload Ihres Teams über verschiedene Projekte hinweg auf einen Blick.

Überprüfen Sie Skripte, hinterlassen Sie Kommentare und genehmigen Sie Inhalte unterwegs mit Ihrer mobilen App.

Skripte und Briefings werden direkt an die Aufgaben angehängt, zu denen sie gehören, sodass der Kontext immer griffbereit ist und nichts isoliert wird.

Stellt eine Verbindung zu Tools her, die Sie bereits nutzen, wie Google Drive, Slack, Zoom, Loom, Miro, HubSpot und Zapier.

Nachteile:

Die Benutzererfahrung der mobilen App ist bei einigen erweiterten Features möglicherweise nicht so ausgefeilt wie auf dem Desktop.

Teams, die sich ausschließlich auf die Sprachgenerierung konzentrieren, benötigen möglicherweise keine vollständigen Funktionen des Projektmanagements.

Preise für ClickUp

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Feedback aus einer TrustRadius-Bewertung lautet:

Wir verwenden ClickUp, um unsere Pipeline für die Erstellung von Social-Media- und Digital-Media-Inhalten zu verwalten und zu verfolgen. So können wir den Status jedes einzelnen Inhalts (In Bearbeitung, muss überarbeitet werden, geplant usw.) sowie den verantwortlichen Designer einsehen. Außerdem entfällt die langwierige E-Mail-Kommunikation, da der Kommentarbereich für jede Aufgabe genutzt werden kann, um Aufgaben/nächste Schritte zu besprechen und zu delegieren (was der Nachverfolgung und Überwachung unseres Content-Erstellungszyklus dient).

2. ElevenLabs (Am besten geeignet für ultrarealistisches Klonen von Stimmen und mehrsprachige Inhalte)

via ElevenLabs

Wenn Ihre Inhalte Stimmen erfordern, die von menschlichen Aufnahmen nicht zu unterscheiden sind, ist ElevenLabs eine zuverlässige Option.

Die Plattform verwendet fortschrittliche neuronale Modelle, um subtile Betonungen, Atemmuster und emotionale Nuancen zu erfassen, die den meisten TTS-Tools entgehen.

Die Stimmklonung ist ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal von ElevenLabs. Laden Sie ein kurzes Audiobeispiel hoch, und die Plattform erstellt eine synthetische Version dieser Stimme. Sie können einen einheitlichen Markensprecher für alle Projekte beibehalten oder Inhalte lokalisieren und dabei die Eigenschaften des Sprechers bewahren.

Das Projekt-Feature eignet sich für lange Inhalte und ermöglicht es Ihnen, mehrere Stimmen über mehrere Kapitel hinweg mit gleichbleibendem Tempo zu dirigieren.

Das Synchronisationsstudio ermöglicht die Automatisierung mehrsprachiger Inhalte. Laden Sie ein Video hoch, und ElevenLabs transkribiert, übersetzt und synchronisiert es in Ihrer Zielsprache, wobei Timing und Tonfall angepasst werden. Für globale Content-Teams verkürzt dies die Synchronisationszeiten von Wochen auf Stunden.

Die besten Features von ElevenLabs

Erstellen Sie mit nur wenigen Minuten Audio eine synthetische Nachbildung jeder beliebigen Stimme.

Verwalten Sie lange Inhalte wie Hörbücher, Podcasts oder Kursmodule mit einem basierten auf der Zeitleiste.

Laden Sie Video-Inhalte hoch und erstellen Sie synchronisierte Versionen in neuen Sprachen.

Vor- und Nachteile von ElevenLabs

Vorteile:

Erhalten Sie Zugriff auf eine Bibliothek mit über 5000 Stimmen.

Erstellen Sie natürlich klingende Stimmen für Chatbots und virtuelle Assistenten.

Umfassende mehrsprachige Unterstützung in über 70 Sprachen

Nachteile:

Die Feinabstimmung von Aussprache oder Tonfall erfordert mehrere Versuche.

Beim Klonen von Stimmen müssen Nutzungsrechte und ethische Überlegungen sorgfältig beachtet werden.

Eine steilere Lernkurve für fortgeschrittene Features wie den Projekt-Editor

Preise von ElevenLabs

Free

Starter: 5 $/Monat

Ersteller: 22 $/Monat

Pro: 99 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu ElevenLabs

G2: 4,5/5 (über 1.000 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Ein G2-Benutzer berichtet: ElevenLabs bietet extrem natürlich klingende Stimmen mit ausgezeichneter Prosodie und Intonation. Die Qualität ist auch bei längeren Texten konsistent, und die API lässt sich leicht in reale Anwendungen integrieren. Benutzerdefinierte Sprachparameter, Stabilität und geringe Latenz machen es zu einem zuverlässigen Tool für den Produktionsgebrauch, nicht nur für Demos.

Was sagen echte Benutzer über ElevenLabs?

Ein G2-Benutzer berichtet:

ElevenLabs bietet extrem natürlich klingende Stimmen mit ausgezeichneter Prosodie und Intonation. Die Qualität ist auch bei längeren Texten konsistent, und die API lässt sich leicht in reale Anwendungen integrieren. Benutzerdefinierte Sprachparameter, Stabilität und geringe Latenz machen es zu einem zuverlässigen tool für den Produktionsgebrauch, nicht nur für Demos.

3. WellSaid Labs (Am besten geeignet für Teams von Unternehmen, die markenkonsistente Sprachlösungen entwickeln möchten)

via WellSaid Labs

Enterprise-Teams brauchen mehr als nur hochwertige Stimmen. Sie benötigen Governance, Kontrollmechanismen für die Zusammenarbeit und proprietäre Sprach-Avatare.

WellSaid Labs konzentriert sich auf den Einsatz in Unternehmen. Die Plattform bietet Team-Workspaces, in denen mehrere Benutzer mit rollenbasierten Berechtigungen an Sprachprojekten zusammenarbeiten können. Aussprachebibliotheken stellen sicher, dass Fachbegriffe, Markennamen und Branchenjargon in allen Inhalten korrekt wiedergegeben werden.

Mit benutzerdefinierten Sprachavataren können Unternehmen exklusive KI-Stimmen erstellen. Sie können mit dem Team von WellSaid zusammenarbeiten, um eine Stimme zu entwickeln, die Ihnen hilft, eine starke Markenidentität aufzubauen, die Wettbewerber oder andere Kunden nicht kopieren können.

Sicherheits- und Compliance-Features erfüllen die Anforderungen von Unternehmen. SOC 2-Compliance, SSO-Integration und Audit-Protokolle geben IT-Teams die Kontrolle, die sie benötigen.

Die besten Features von WellSaid Labs

Fügen Sie Skripte in WellSaid Studio ein oder laden Sie sie hoch, wählen Sie eine Stimme aus und erhalten Sie eine Echtzeit-Erzählung mit vollständiger Kontrolle über die Ausgabe.

Erstellen Sie ein Wörterbuch mit benutzerdefinierten Aussprachen für Markennamen und Fachbegriffe.

Stellen Sie eine Verbindung zwischen WellSaid Labs und Adobe Premiere Pro sowie zwischen WellSaid Labs und Adobe Express her, um Voiceovers direkt in Ihrem Workflow der Bearbeitung zu erstellen und zu platzieren.

Vor- und Nachteile von WellSaid Labs

Vorteile:

Eine KI-Stimmenbibliothek mit über 120 Sprachen, die mehrere Akzente und Stile umfasst.

Entspricht den Standards HIPAA, GDPR, ADA und WCAG.

Arbeiten Sie mit Ihrem Team in Echtzeit in einem vernetzten Workflow zusammen und hinterlassen Sie Kommentare zu gemeinsamen Projekten.

Nachteile:

Kein dauerhaft kostenloser Free-Plan

Die Erstellung benutzerdefinierter Stimmen erfordert ein längeres Setup.

Die Entwickler-API ist auf Anwendungsfälle in Unternehmen ausgerichtet.

Preise von WellSaid Labs

Free

Kreativ: 55 $/Benutzer/Monat

Geschäft: 160 $/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu WellSaid Labs

G2: 4,6/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Ein G2-Benutzer erwähnt: Mir gefällt, wie einfach WellSaid Studio zu bedienen ist. Es spart mir so viel Zeit bei Voiceovers. Ich nehme mein Skript, gebe es in das tool ein und erhalte realistische Audioaufnahmen. Die hohe Qualität und die Zeitersparnis sind einfach unglaublich. Ich benutze es ständig. Mir gefällt auch sehr, dass ich aus verschiedenen Stimmen wählen kann. Als globales Unternehmen ist es für unsere Mitarbeiter sehr wichtig und beeindruckend, Stimmen zu hören, die wie ihre eigenen klingen.

Was sagen echte Benutzer über WellSaid Labs?

Ein G2-Benutzer erwähnt:

Mir gefällt, wie einfach WellSaid Studio zu bedienen ist. Es spart mir so viel Zeit bei Voiceovers. Ich nehme mein Skript, gebe es in das tool ein und erhalte realistische Audioaufnahmen. Die hohe Qualität und die Zeitersparnis sind einfach unglaublich. Ich benutze es ständig. Mir gefällt auch sehr, dass ich aus verschiedenen Stimmen wählen kann. Als globales Unternehmen ist es für unsere Mitarbeiter sehr wichtig und beeindruckend, Stimmen zu hören, die wie ihre eigenen klingen.

4. Speechify (am besten geeignet für barrierefreie Text-to-Speech-Funktionen und persönliche Produktivität)

via Speechify

Möchten Sie beliebige Texte in Audio umwandeln und anhören? Dann ist Speechify genau das Richtige für Sie. Es eignet sich perfekt zum Vorlesen von Dokumenten, Google Docs, PDFs, Artikeln, E-Mails, Websites, Büchern oder beliebigen anderen Textmaterialien Ihrer Wahl.

Speechify begann als Barrierefreiheits-Tool. Die Browser-Erweiterung liest Seiten vor, während die mobile App physische Dokumente mit OCR scannt und in Sprache umwandelt. Das Tool beseitigt Barrieren für Menschen mit Leseschwierigkeiten oder alle, die das Lernen mit Audio-Software bevorzugen.

Die Sprachbibliothek enthält hochwertige neuronale Stimmen, und mit den Geschwindigkeitsreglern können Sie mit beschleunigter Geschwindigkeit hören. Dank der geräteübergreifenden Synchronisierung können Sie einen Artikel auf Ihrem Laptop beginnen und auf Ihrem Smartphone weiterhören. Speechify Studio bietet zwar die Erstellung von Voiceovers, die Kernstärke der Plattform liegt jedoch nach wie vor in der persönlichen Produktivität.

Die besten Features von Speechify

Erhalten Sie Zugriff auf über 1.000 realistische KI-Stimmen in über 60 Sprachen und Akzenten.

Erstellen Sie KI-Zusammenfassungen und Quizze basierend auf den Inhalten.

Sehen Sie, wie jedes Wort auf dem Bildschirm synchron zur Erzählung hervorgehoben wird: Ihre Bibliothek und Ihr Hörfortschritt begleiten Sie auf Desktop- und Mobilgeräten.

Vor- und Nachteile von Speechify

Vorteile:

Das barrierefreie Design erleichtert Menschen mit Legasthenie oder Sehbehinderungen das Lesen.

Vielseitige Eingabeoptionen, von Seiten und PDFs bis hin zu physischen Büchern

Schnellhören hilft Ihnen, Inhalte schneller zu konsumieren.

Nachteile:

Die Sprachqualität für Produktionszwecke entspricht nicht der von speziellen TTS-Plattformen.

Die Studio-Features für die Erstellung von Inhalten sind weniger ausgereift als die Kern-Tools für das Lesen.

Für den vollständigen Zugriff auf die Sprachbibliothek ist ein Upgrade auf einen Premium-Plan erforderlich.

Preise für Speechify

Free

Premium: 29 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Speechify

G2: 4,4/5 (über 40 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Ein G2-Benutzer gibt seine Erfahrungen frei: Speechify spart mir viel Zeit. Ich kann mir E-Mails oder Seiten einfach anhören, anstatt sie immer wieder zu lesen und mich dabei zu verlieren.

Was sagen echte Benutzer über Speechify?

Ein G2-Benutzer gibt seine Erfahrungen frei:

Speechify spart mir viel Zeit. Ich kann mir E-Mails oder Seiten einfach anhören, anstatt sie immer wieder zu lesen und mich dabei zu verlieren.

5. LOVO KI (Am besten geeignet für Video-Ersteller, die Sprache und Bearbeitung auf einer Plattform benötigen)

Das Jonglieren mit verschiedenen Tools für Voiceovers, Untertitel und Video-Bearbeitung kostet Zeit. Hier kommt LOVO AI, eine All-in-One-Plattform zur Erstellung von Inhalten, zu Hilfe. Sie kombiniert die Sprachgenerierung mit einem Video-Editor namens Genny, um dieses häufige Problem für Videokünstler zu lösen.

Die Sprachbibliothek umfasst über 500 KI-Stimmen, aber das Besondere daran ist Genny. Damit können Sie Voiceovers direkt zur Video-Zeitleiste hinzufügen und automatische Untertitel generieren, ohne sie in ein anderes tool exportieren zu müssen.

Mit den Steuerelementen für Emotionen und Betonung können Sie festlegen, wie die KI die Zeilen vorträgt. Markieren Sie Wörter für die Betonung, passen Sie das Tempo an oder wählen Sie emotionale Töne wie „aufgeregt” oder „ernst”. Für Ersteller, die mehr als eine flache Erzählung benötigen, sorgen diese Steuerelemente für mehr Ausdruckskraft.

Die besten Features von LOVO KI

Generieren Sie automatisch Untertitel aus Ihrem Voiceover und passen Sie deren Stil an Ihre Marke an.

Zugriff auf Features zum Klonen von Stimmen in allen kostenpflichtigen Plänen

Schreiben Sie Skripte schneller mit Genny's KI-Writer.

Vor- und Nachteile von LOVO KI

Vorteile:

Projekte werden mit Sicherheit in der Cloud gespeichert und sind für Teams jederzeit zugänglich.

Das KI-Kunsttool verwandelt Textideen in lebendige Bilder.

Entwickler können die fortschrittlichen KI-Stimmen von LOVO über API-Zugriff in ihre eigenen Apps oder Dienste integrieren.

Nachteile:

Die Features für die Video-Bearbeitung sind im Vergleich zu speziellen Editors eher einfach gehalten.

Die Sprachqualität variiert innerhalb der großen Bibliothek.

Preise für LOVO / AI

Basis: 29 $/Benutzer/Monat

Pro: 48 $/Benutzer/Monat

Pro+: 149 $/Benutzer/Monat

LOVO KI Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,4/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 50 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über LOVO KI?

Ein Benutzer hat seine Erfahrungen auf G2 freigegeben:

Ein Benutzer hat seine Erfahrungen auf G2 freigegeben:

6. Synthesia (Am besten geeignet für Unternehmensschulungen und Marketing-Teams, die Video-Präsentationen ohne Studio benötigen)

via Synthesia

Wenn Ihnen die Idee von KI-Voiceovers gefällt, Sie aber noch einen Schritt weiter gehen und Ihren Inhalten einen visuellen Präsentator hinzufügen möchten, probieren Sie Synthesia aus.

Es verwandelt Ihre geschriebenen Skripte in ausgefeilte Videos, die von einem lebensechten digitalen Avatar präsentiert werden. Sie können auch Ihre eigene Stimme klonen, um die Präsentation noch markengerechter zu gestalten.

Mit Synthesia können Sie ansprechende Inhalte produzieren, ohne jemals ein Filmteam engagieren, Ausrüstung mieten oder selbst vor die Kamera treten zu müssen.

Die besten Features von Synthesia

Wählen Sie aus über 240 vorgefertigten Avataren oder erstellen Sie Ihren eigenen benutzerdefinierten Avatar, der mehr als 160 Sprachen fließend spricht.

Betten Sie anklickbare Handlungsaufforderungen und Quizfragen direkt in den Player für Videos ein, um die Zuschauerbindung zu verbessern.

Übersetzen Sie Skripte automatisch, generieren Sie passende Untertitel und wenden Sie KI-Synchronisation oder Stimmklonen in über 80 Sprachen mit einem einzigen Klick an.

Verwalten Sie die Produktion mit automatisch angewendeten Brand Kits und Live-Team-Zusammenarbeit.

Vor- und Nachteile von Synthesia

Vorteile:

Eliminiert die hohen Kosten und logistischen Probleme herkömmlicher Videoaufnahmen und Voiceover-Aufnahmesitzungen.

Steigern Sie Ihre globale Reichweite mit schnellen Übersetzungen

Keine Vorkenntnisse in der Video- oder Audio-Bearbeitung erforderlich.

Nachteile:

High-End-Studio-Avatare erfordern einen langwierigen Erstellungsprozess.

Preise für Synthesia

Basic: Kostenlos

Starter: 29 $/Monat

Ersteller: 89 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Synthesia

G2: 4,7/5 (über 2.500 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 300 Bewertungen)

Ein Benutzer berichtet auf G2: Die Voice-Overs und die Leichtigkeit, mit der wir unseren Lernenden eine weitere Ebene der Modalität hinzufügen können. Die Verwendung von nur Text und einfachen Videos ist nicht für alle Lerntypen geeignet. Durch die schnelle und einfache Möglichkeit, VO hinzuzufügen, wird unser Endprodukt viel besser und, was noch wichtiger ist, es spricht ein größeres Publikum an.

Was sagen echte Benutzer über Synthesia?

Ein Benutzer erstellt einen Bericht auf G2:

Die Voice-Overs und die Leichtigkeit, mit der wir unseren Lernenden eine weitere Ebene der Modalität hinzufügen können. Die Verwendung von nur Text und einfachen Videos ist nicht für alle Lerntypen geeignet. Durch die schnelle und einfache Möglichkeit, VO hinzuzufügen, ist unser Endprodukt viel besser und, was noch wichtiger ist, es spricht ein größeres Publikum an.

7. Google Cloud Text-to-Speech (am besten geeignet für Entwickler, die Sprachfunktionen in großem Umfang in Anwendungen integrieren)

Wenn Ihre App täglich Tausende von Anfragen bearbeiten muss, können Sie sich keine Ausfallzeiten oder Latenzprobleme leisten. Vor diesem Hintergrund bietet Google Cloud TTS unternehmensgerechte Zuverlässigkeit mit einfacher nutzungsabhängiger Abrechnung und nutzt dabei dieselbe Technologie wie Google Assistant.

Für Entwickler, die bereits im Google Cloud-Ökosystem tätig sind, ist die Integration ganz einfach. SSML unterstützt Sie bei der Steuerung von Aussprache, Pausen und Sprechgeschwindigkeit, was für Markenerlebnisse oder Barrierefreiheits-Tools von entscheidender Bedeutung ist.

Die besten Features von Google Cloud Text-to-Speech

Erzeugen Sie natürlich klingende Sprache mit Studio-Stimmen, Polyglot-Stimmen und dem kürzlich hinzugefügten Gemini 2. 5 Flash TTS-Modellen (Abrechnung über tokenbasierte Preise).

Greifen Sie auf über 380 Stimmen in mehr als 75 Sprachen und Varianten zu, um mehrsprachige Anwendungen zu erstellen.

Dynamische Leistung für ausdrucksstarke Lesungen: Gedichte, Nachrichtensendungen, Geschichtenerzählen und Flüstern

Vor- und Nachteile von Google Cloud Text-to-Speech

Vorteile:

Zuverlässigkeit für Unternehmen, die große Anfragenvolumina bewältigt

Tiefe Integration mit der Google Cloud Platform

Vorhersehbare Pay-as-you-go-Preise ohne Platzlizenzen

Nachteile:

Der Dienst ist vollständig von der Cloud abhängig.

Erfordert Entwicklerressourcen zur Implementierung

Weniger kreative Kontrolle im Vergleich zu Plattformen für die Produktion von Inhalt

Preise für Google Cloud Text-to-Speech

Gemini-basierte Modelle (Token-Preise, keine kostenlose Stufe)

Gemini 2. 5 Flash TTS: 0,50 $/1 Mio. Text-Token + 10,00 $/1 Mio. Audio-Token

Gemini 2. 5 Pro TTS: 1,00 $/1 Mio. Text-Token + 20,00 $/1 Mio. Audio-Token

Standardmodelle (charakterbasierte Preisgestaltung, kostenlose Stufen verfügbar)

Standardstimmen: Kostenlos bis zu 4 Millionen Zeichen/Monat, danach 4 $/1 Million Zeichen

WaveNet Voices: Kostenlos bis zu 4 Millionen Zeichen/Monat, danach 4 $/1 Million Zeichen

Neural2 Voices: Kostenlos bis zu 1 Million Zeichen/Monat, danach 16 $/1 Million Zeichen

Polyglot (Vorschau): Kostenlos bis zu 1 Million Zeichen/Monat, danach 16 $/1 Million Zeichen

Chirp 3: HD Voices: Kostenlos bis zu 1 Million Zeichen/Monat, danach 30 $/1 Million Zeichen

Chirp 3: HD (höhere Stufe): Keine kostenlose Stufe, 60 $/1 Million Zeichen

Studio Voices: Kostenlos bis zu 1 Million Zeichen/Monat, danach 160 $/1 Million Zeichen

Bewertungen und Rezensionen zu Google Cloud Text-to-Speech

G2: 4,4/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Hier ist, was ein G2-Benutzer zu sagen hat: Die Sprachsynthese liefert konsistente und natürliche Ergebnisse in verschiedenen Sprachen, wobei indische Sprachen eine besondere Stärke darstellen. Die Einrichtung ist einfach, da die API-Integration nur minimale Konfigurationsaufwand erfordert. Die Ausgabequalität bleibt auch bei hoher Auslastung des Systems zuverlässig. Die Latenz ist so gering, dass es in Produktionsumgebungen ohne zusätzliche Pufferung eingesetzt werden kann.

Was sagen echte Benutzer über Google Cloud Text-to-Speech?

Hier ist, was ein G2-Benutzer zu sagen hat:

Die Sprachsynthese liefert konsistente und natürliche Ergebnisse in verschiedenen Sprachen, wobei indische Sprachen eine besondere Stärke darstellen. Die Einrichtung ist einfach, da die API-Integration nur minimale Konfigurationsaufwand erfordert. Die Ausgabequalität bleibt auch bei hoher Auslastung des Systems zuverlässig. Die Latenz ist so gering, dass es in Produktionsumgebungen ohne zusätzliche Pufferung eingesetzt werden kann.

8. Microsoft Azure Text to Speech (am besten geeignet für Anwendungen im Unternehmen, die eine globale Sprachabdeckung und benutzerdefinierte Stimmen erfordern)

via Microsoft Azure Text to Speech

Globale Unternehmen sehen sich bei der Bedienung internationaler Märkte häufig mit einer Fragmentierung der Anbieter konfrontiert. Azure Text to Speech löst dieses Problem, indem es Stimmen anbietet, die sprachübergreifend funktionieren und sich in die bestehende Microsoft-Infrastruktur integrieren lassen.

Microsoft Azure TTS bietet über 400 neuronale Stimmen in mehr als 140 Sprachen. Dank dieser Abdeckung müssen Sie nicht mehr mehrere TTS-Anbieter miteinander kombinieren. Mit benutzerdefiniertem Neural Voice können Sie proprietäre KI-Stimmen erstellen, indem Sie Trainingsdaten aufzeichnen und das Modell exklusiv für Ihre Anwendungen bereitstellen.

Speech Studio bietet eine visuelle Oberfläche zum Einstellen der Aussprache und Testen von Stimmen, ohne dass Code geschrieben werden muss. Diese Flexibilität ist besonders für Unternehmen mit unterschiedlichen technischen Fähigkeiten von großem Wert.

Die besten Features von Microsoft Azure Text to Speech

Trainieren Sie KI-Stimmen anhand Ihrer eigenen Aufnahmen, um proprietäre Stimmen für Ihr Unternehmen zu erstellen.

Passen Sie die Aussprache an und zeigen Sie eine Vorschau von SSML an, ohne Code schreiben zu müssen.

Optimieren Sie Audiodateien für professionelle Ergebnisse.

Vor- und Nachteile von Microsoft Azure Text to Speech

Vorteile:

Dank tiefer neuronaler Netze sind synthetische Stimmen kaum noch von menschlichen Aufnahmen zu unterscheiden, was die Hörermüdung bei Interaktionen mit KI verringert.

Azure bietet jetzt eine sprechende Avatar-Synthese, bei der benutzerdefinierte Neural Voice mit einem Video-Avatar für Kundenservice und E-Learning kombiniert wird.

Unterstützt Dateien mit einer Länge von mehr als 10 Minuten asynchron über die Batch-Synthese-API.

Nachteile:

Benutzerdefinierte Neural Voice erfordert umfangreiche Trainingsdaten und ein langes Setup.

Komplexität kann Teams überfordern, die nur grundlegende TTS benötigen.

Die Preisstruktur erfordert einen sorgfältigen Plan für den Einsatz bei hohem Volumen.

Preise für Microsoft Azure Text to Speech

Free

Pay-as-you-go: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft Azure Text to Speech

G2: 4,2/5 (über 50 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Ein Benutzer gibt seine Erfahrungen auf G2 frei: Es macht es super einfach, von Nur-Text zu wirklich natürlich klingender Sprache zu gelangen. Die SDKs und die REST-API sind unkompliziert: Sie holen sich einfach Ihren Schlüssel, geben den Endpunkt ein und schon können Sie in wenigen Minuten sprechen. Mir gefällt, dass es viele Sprachen unterstützt und die neuronalen Stimmen tatsächlich menschlich und nicht roboterhaft klingen. SSML ist ein netter Bonus, wenn Sie die Geschwindigkeit anpassen oder Pausen einfügen müssen, und die Option für benutzerdefinierte Stimmen ist großartig, wenn Sie Ihre eigene Markenstimme wünschen.

Was sagen echte Benutzer über Microsoft Azure Text to Speech?

Ein Benutzer gibt seine Erfahrungen auf G2 frei:

Es macht es super einfach, von Nur-Text zu wirklich natürlich klingender Sprache zu gelangen. Die SDKs und die REST-API sind unkompliziert: Sie holen sich einfach Ihren Schlüssel, geben den Endpunkt ein und schon können Sie in wenigen Minuten sprechen. Mir gefällt, dass es viele Sprachen unterstützt und die neuronalen Stimmen tatsächlich menschlich und nicht roboterhaft klingen. SSML ist ein netter Bonus, wenn Sie die Geschwindigkeit anpassen oder Pausen einfügen müssen, und die Option für benutzerdefinierte Stimmen ist großartig, wenn Sie Ihre eigene Markenstimme wünschen.

9. Descript (Am besten geeignet für Podcaster und Video-Editors, die textbasierte Audio-Bearbeitung wünschen)

via Descript

Die Bearbeitung von Voiceovers durch Anhören und Durchsuchen von Wellenformen ist langsam und mühsam. Um dieses Problem zu lösen, können Sie mit Descript Audio- und Video-Dateien durch Bearbeitung von Text bearbeiten.

Laden Sie Audio- oder Video-Dateien hoch, erhalten Sie eine automatische Transkription und führen Sie die Bearbeitung durch, um die Medien zu bearbeiten. Löschen Sie ein Wort aus der Transkription, und es verschwindet aus der Aufnahme. Dieser Prozess beschleunigt die Postproduktion für Podcast-Hosts und Videosteller erheblich.

Das Sprachklon-Feature „Overdub” von Descript verdient eine besondere Erwähnung. Sie können ein Modell mit Ihrer Stimme trainieren und dann neue Wörter eingeben, die dann mit Ihrer Stimme gesprochen werden.

Die Plattform umfasst auch Bildschirmaufzeichnung und Transkription und deckt den gesamten Workflow von der Aufnahme bis zum Export ab.

Die besten Features von Descript

Wählen Sie je nach Komplexität der Aufgabe zwischen den Modellen Claude, Gemini und GPT.

Identifizieren und entfernen Sie „ähm“, „äh“ und andere Füllwörter mit einem Klick.

Übersetzen und synchronisieren Sie Videos in über 39 Sprachen mit automatischer Lippensynchronisierung.

Vor- und Nachteile von Descript

Vorteile:

Entfernt Hintergrundgeräusche und verbessert die Sprachqualität, ohne dass teure Mikrofone oder Schallschutzmaßnahmen erforderlich sind.

Overdub spart viel Zeit beim Nachnehmen

Korrigieren Sie falsch ausgesprochene Wörter oder fehlerhafte Audiodateien einfach durch Eingabe.

Nachteile:

Die Qualität der Overdub-Stimmen entspricht nicht der von speziellen TTS-Plattformen.

Die Transkriptionsgenauigkeit hängt von der Audioqualität ab.

Eingeschränkte erweiterte Features für die Video-Bearbeitung

Preise für Descript

Hobbyisten: 24 $/Benutzer/Monat

Ersteller: 35 $/Benutzer/Monat

Geschäft: 65 $/Benutzer/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Descript

G2: 4,6/5 (über 500 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 100 Bewertungen)

Ein G2-Benutzer sagt: Ich bin es gewohnt, mit iMovie und Programmen wie Final Cut zu arbeiten, habe sogar schon das einfache CapCut ausprobiert, aber damit ist die Bearbeitung so einfach wie die Bearbeitung eines Dokuments! Und es ist auch sehr schnell. Ich finde es toll, dass ich Clips in „Cold Opens” verwandeln kann, indem ich den Text aus einem Abschnitt kopiere und oben in das Skript einfüge, und das funktioniert tatsächlich ziemlich gut.

Was sagen echte Benutzer über Descript?

Ich bin es gewohnt, mit iMovie und Programmen wie Final Cut zu arbeiten, habe sogar schon das einfache CapCut ausprobiert, aber damit ist die Bearbeitung so einfach wie die Bearbeitung eines Dokuments! Und es ist auch sehr schnell. Ich finde es toll, dass ich Clips in „Cold Opens” verwandeln kann, indem ich den Text aus einem Abschnitt kopiere und oben in das Skript einfüge, und das funktioniert tatsächlich ziemlich gut.

10. CAMB KI (Am besten geeignet für schnelles mehrsprachiges Synchronisieren mit automatischer Lippensynchronisierung)

via CAMB AI

Das Synchronisieren von Videoinhalten in mehrere Sprachen erfordert traditionell Synchronsprecher, Übersetzungen und sorgfältiges Timing. Das ist ein langsamer und teurer Prozess.

CAMB AI automatisiert dies mit KI-generierten Stimmen, die mit den Lippenbewegungen des Originalsprechers synchronisiert sind. Die Stapelverarbeitung bewältigt große Inhaltsbibliotheken, sodass Medienunternehmen und E-Learning-Anbieter ganze Kataloge effizient synchronisieren können.

Die besten Features von CAMB KI

Verwenden Sie KI, um sowohl Audio als auch Video anzupassen, damit synchronisierte Inhalte natürlich wirken.

Behalten Sie die Stimmcharakteristika des Originalsprechers bei, wenn Sie in neue Sprachen synchronisieren.

Synchronisieren Sie mehrere Videos gleichzeitig, um den Lokalisierungsaufwand zu skalieren.

Vor- und Nachteile von CAMB KI

Vorteile:

Deutlich schnelleres Synchronisieren im Vergleich zu herkömmlichen Methoden

Die Technologie der Lippensynchronisierung sorgt für natürlichere lokalisierte Inhalte.

Umfassende Sprachunterstützung unterstützt praktisch alle Anforderungen der globalen Verteilung.

Nachteile:

Die Qualität der synchronisierten Audiodateien kann je nach Sprache variieren.

Weniger geeignet für Inhalte, bei denen eine nuancierte Sprachausgabe entscheidend ist.

Das API-First-Design und die erweiterten Konfigurationsoptionen können Benutzer ohne Entwicklererfahrung überfordern.

Preise für CAMB KI

Free

Essentials: 5 $/Monat

Pro: 20 $/Monat

Premier: 75 $/Monat

Erweitert: 250 $/Monat

Experte: 900 $/Monat

CAMB KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Optimieren Sie den Workflow hinter Ihrer Voiceover-Produktion mit ClickUp

Die beste Murf KI-Alternative hängt davon ab, wo Murf für Sie zu kurz greift. Wenn Sie realistischere Stimmklone benötigen, sind ElevenLabs oder WellSaid Labs möglicherweise besser geeignet. Wenn Sie Stimmen in Apps oder Produkte integrieren möchten, sind Google Cloud Text-to-Speech und Azure aufgrund ihrer Skalierbarkeit und API-Zugänglichkeit sinnvoller.

Für viele Teams beginnt die Herausforderung jedoch schon vor der Sprachgenerierung. Skripte, Feedback und Assets sind über verschiedene Tools verstreut, was den Produktionsprozess schwieriger zu verwalten macht als die Sprachgenerierung selbst.

Hier zeichnet sich ClickUp aus. Es bietet Ihrem Team einen zentralen Ort, an dem Sie Skripte schreiben, Überprüfungen koordinieren, Arbeiten zuweisen und Inhalte vom Entwurf bis zum fertigen Ergebnis weiterleiten können.

Möchten Sie Sprachprojekte besser organisieren? Probieren Sie ClickUp kostenlos aus.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Murf KI bietet eine kostenlose Version mit einem Limit an Sprachminuten und Exporten mit Wasserzeichen. Für die kommerzielle Nutzung ohne Wasserzeichen ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.

ElevenLabs legt den Schwerpunkt auf Stimmklonen und ultrarealistische neuronale Stimmen, während Murf AI sich auf eine umfangreichere Stimmenbibliothek mit einfacheren Tools für die Bearbeitung konzentriert. Das Feature für Projekte von ElevenLabs eignet sich besser für längere Inhalte, aber die Benutzeroberfläche von Murf ist für Teams, die noch keine Erfahrung mit KI-Stimmerzeugung haben, möglicherweise zugänglicher.

Priorisieren Sie die Sprachqualität für Ihren Anwendungsfall, die Sprachabdeckung für Ihr Publikum, Integrationsoptionen mit Ihren vorhandenen tools und Kollaborations-Features, wenn mehrere Mitglieder des Teams Inhalte erstellen.

Die meisten KI-Sprachgeneratoren unterstützen mehrere Sprachen für die Text-zu-Sprache-Umwandlung, aber echte Synchronisierung