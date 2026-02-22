So verwenden Sie Oracle KI für ERP-Automatisierung und -Analysen

Ihr ERP-System ist der Schlüssel zu Ihrem Geschäft, aber nutzen Sie ihn auch wirklich?

Die meisten Unternehmen sitzen auf Bergen von Betriebsdaten, erstellen manuell Berichte, flicken Workflows und reagieren auf Probleme, die KI schon vor Wochen hätte vorhersagen können.

Oracle KI verspricht, dies zu ändern, indem es Automatisierung und prädiktive Analysen direkt in Ihre bestehenden Workflows einbettet. Es handelt sich um ein leistungsstarkes Toolkit, dessen effektive Nutzung jedoch nicht immer ganz einfach ist. Bevor Sie sich also damit befassen, ist es hilfreich, genau zu verstehen, womit Sie arbeiten.

In diesem Blogbeitrag erfahren Sie, wie Sie Oracle AI für die ERP-Automatisierung und -Analyse einsetzen können und warum ClickUp, der weltweit erste konvergierte KI-Workspace, eine einfachere und praktischere Alternative sein könnte, die es wert ist, in Betracht gezogen zu werden.

Was ist Oracle KI in ERP?

via Oracle

Oracle AI in ERP ist eine Suite von integrierten Funktionen für KI und maschinelles Lernen (ML), die direkt in Oracle Cloud ERP eingebaut sind. Sie arbeitet innerhalb der bestehenden Module von Oracle, darunter Finanzen, Beschaffung, Lieferkette und Projektmanagement, um wiederholende Aufgaben zu automatisieren, Anomalien zu erkennen und datengestützte Empfehlungen in Echtzeit anzuzeigen.

Die KI-Ebene des Tools nutzt Technologien wie Oracle Digital Assistant, Machine-Learning-Modelle und Natural Language Processing (NLP), um Benutzern eine intuitivere Interaktion mit ERP-Daten zu ermöglichen.

Darüber hinaus kann es doppelte Rechnungen kennzeichnen, den Cashflow prognostizieren, Journaleinträge automatisieren und die Berichterstellung ohne manuellen Eingriff durchführen.

🧠 Wissenswertes: Die allererste Version eines ERP-Systems entstand in den 1960er Jahren aus einer Zusammenarbeit zwischen IBM und J. I. Case, einem Traktorenhersteller. Sie entwickelten das sogenannte „Materials Requirements Planning“ (MRP). Damals handelte es sich um einen raumgroßen Betrieb, der dazu diente, herauszufinden, wie viele Teile für den Bau einer einzelnen Maschine benötigt wurden.

Arten von KI-Technologien in Oracle ERP

via Oracle

Oracle Fusion Cloud ERP bündelt mehrere Arten von KI, die jeweils für unterschiedliche Aufgaben entwickelt wurden. Hier finden Sie eine einfache und praktische Beschreibung der einzelnen Technologien, damit Sie die richtige Technologie für die jeweilige Aufgabe auswählen können.

Maschinelles Lernen und prädiktive Analysen

ML lernt aus Ihren Verlaufsdaten, um die Zukunft vorherzusagen. Anstatt komplexe Tabellen zu erstellen, analysieren ML-Algorithmen vergangene Transaktionen, um Ergebnisse wie Cashflow, Kundennachfrage oder Lagerbedarf zu prognostizieren.

In der Praxis bedeutet das:

Bedarfsermittlung: Anstatt sich auf die Verkaufszahlen des Vorjahres zu stützen, passt das System die Prognosen anhand von Echtzeit-Signalen wie aktuellen Verkaufstrends oder Social-Media-Buzz an.

Cashflow-Prognosen: Das Tool prognostiziert, wann Kunden ihre Rechnungen bezahlen werden, und verschafft Ihnen so ein genaueres Bild Ihrer zukünftigen Liquiditätslage und macht Sie frühzeitig auf mögliche Engpässe aufmerksam.

Anomalieerkennung: Das System identifiziert automatisch ungewöhnliche Transaktionen, die auf einen Fehler oder sogar Betrug hindeuten könnten, sodass Sie sofort Nachforschungen anstellen können.

🔍 Wussten Sie schon? Die Implementierung eines ERP-Systems ist bekanntermaßen schwierig. Das bekannteste Beispiel ist Hershey's aus dem Jahr 1999. Das Unternehmen versuchte, das System kurz vor der Hauptsaison in Betrieb zu nehmen, aber es kam zu erheblichen Störungen. Leider konnte Hershey's schließlich Süßigkeiten im Wert von 100 Millionen Dollar für Halloween nicht ausliefern, was zu einem Kursverlust von 8 % an einem Tag führte.

Natürliche Sprachverarbeitung und KI-Agenten

NLP ermöglicht es Ihnen, mit Ihrer Software zu „sprechen”. Sie können Ihrem ERP-System Fragen in einfachem Englisch stellen und erhalten Antworten, genau wie Sie es von einem Kollegen erwarten würden. Dies spart enorm viel Zeit im Vergleich zum Navigieren durch endlose Menüs und Ausführen umständlicher, vorgefertigter Berichte bei der Berichterstellung.

Die KI-Agenten von Oracle können auf einfache Anfragen hin mehrstufige Aufgaben ausführen. Ein Finanzmanager könnte beispielsweise fragen: „Zeigen Sie mir alle Rechnungen von Lieferanten in EMEA, die seit mehr als 30 Tagen überfällig sind.“ Der KI-Agent würde dann umgehend einen entsprechenden Bericht erstellen und bereitstellen.

📮 ClickUp Insight: 28 % der Befragten geben zu, dass sie lieber überplanen, anstatt die Arbeit zu erledigen, und 20 % neigen dazu, sich leichteren „Schein-Produktivitäts-Aufgaben" zuzuwenden. Es ist offensichtlich, dass Prokrastination auf unterschiedliche Weise auftritt.

Robotergestützte Automatisierung

Wenn Sie Aufgaben haben, die sich häufig wiederholen und regelbasiert sind, ist die robotergestützte Prozessautomatisierung (RPA) das richtige Tool für Sie. RPA verwendet Software-„Bots“, um menschliche Aktionen wie Klicken, Kopieren und Einfügen von Daten zwischen Systemen nachzuahmen. Es eignet sich ideal für Routinearbeiten, die keine komplexen Entscheidungen erfordern.

Zu den gängigen RPA-Anwendungsfällen in einer ERP-Software gehören:

Extrahieren von Daten aus einer Rechnungs-PDF-Datei und Eingeben dieser Daten in das System

Aktualisieren von Lieferanteninformationen in der Stammdatendatei

Abgleich von Transaktionen zwischen Ihrem ERP-System und Ihren Kontoauszügen

So verwenden Sie Oracle KI für ERP-Automatisierung und -Analysen

Um Oracle KI für die ERP-Automatisierung und -Analyse nutzen zu können, muss man wissen, wo es eingesetzt werden kann.

Analysen zeigen Ihnen, was gerade passiert. Automatisierung ist das, was Sie dagegen zu erledigen haben. Oracle KI kann Erkenntnisse gewinnen und darauf reagieren und übernimmt dabei die sich wiederholenden, regelbasierten Arbeiten, die Ihren Teams in den Bereichen Finanzen, Beschaffung und Lieferkette viel Zeit rauben. So können Sie das nutzen. 🛠️

Schritt 1: Identifizieren Sie die Prozesse, die Sie automatisieren möchten.

Nicht jedes ERP-System oder jeder Prozess sollte sofort automatisiert werden. Beginnen Sie damit, zu prüfen, wo Ihr Team den größten manuellen Aufwand hat. Bei umfangreichen, sich wiederholenden Aufgaben, die vorhersehbaren Regeln folgen, liefert KI die schnellsten Ergebnisse.

Gute Ausgangspunkte sind unter anderem:

Rechnungserfassung und Dreifachabgleich in Prozessen der Kreditorenbuchhaltung

Wiederkehrende Einträge und Periodenabschlussabstimmungen

Genehmigung von Bestellungen in der Beschaffung

Bedarfsprognosen und Bestandsauffüllung in der Lieferkette

Wenn Ihr AP-Team wöchentlich 500 Rechnungen manuell erfasst, ist dies Ihr erstes Einzelziel. Wenn Genehmigungen im Beschaffungswesen zu Engpässen führen, sollten Sie stattdessen hier ansetzen.

Schritt 2: Aktivieren Sie die richtigen KI-Features für jedes Modul.

Die Oracle KI-Funktionen sind an bestimmte Module gebunden, sodass jede Funktion einzeln aktiviert werden muss, je nachdem, was Sie automatisieren möchten. Rufen Sie Ihre Oracle Fusion Cloud ERP-Verwaltungskonsole auf und aktivieren Sie die entsprechenden Features:

Für die Automatisierung der Rechnungserstellung: Aktivieren Sie Intelligent Document Recognition (IDR) unter Oracle Payables.

Für die Beschaffung: Aktivieren Sie KI-gestützte Anforderungsweiterleitung in Oracle Procurement Cloud.

Für die Lieferkette: Aktivieren Sie die KI für die Bedarfsplanung in Oracle SCM Cloud.

Für den Finanzabschluss: Aktivieren Sie Oracle Account Reconciliation mit KI-gestützter Zertifizierung.

Ihr Oracle-Administrator kann vor Beginn der Konfiguration bestätigen, welche dieser Funktionen in Ihrem aktuellen Abonnement enthalten sind.

🚀 Vorteil von ClickUp: Während Oracle die Analysen bereitstellt, finden die Maßnahmen auf Grundlage dieser Erkenntnisse oft in anderen Tools statt, was zu einer Zersplitterung der Arbeitsabläufe führt. Das bedeutet, dass Teams Stunden damit verschwenden, zwischen verschiedenen Apps zu wechseln und nach den Informationen zu suchen, die sie für ihre Arbeit benötigen.

Automatisieren Sie die Reaktion auf Incidents in verbundenen Apps mit ClickUp Super Agents

Was passiert also, wenn eine Anomaliewarnung ausgelöst wird? Es muss eine Aufgabe erstellt, zugewiesen und zur Nachverfolgung gebracht werden. Mit ClickUp AI Super Agents können Sie automatisch eine Aufgabe erstellen, wenn der Auslöser in Oracle ausgelöst wird.

Wenn Oracle Cloud Monitoring beispielsweise einen Anstieg der Datenbanklatenz feststellt, erstellt ein KI-Super Agent sofort eine Aufgabe mit hoher Priorität in ClickUp, weist sie dem diensthabenden SRE zu, fügt die Alarmdetails als Anhang hinzu und löst eine Benachrichtigung aus. So wird aus einem rohen Alarm innerhalb von Sekunden ein zugewiesener, nachverfolgbarer Lösungsworkflow.

Weitere Informationen finden Sie hier:

Schritt 3: Konfigurieren Sie Regeln für die Automatisierung anhand Ihrer historischen ERP-Daten.

Sobald die Features aktiviert sind, muss Oracle AI ERP so konfiguriert werden, dass es die Arbeitsweise Ihres Unternehmens widerspiegelt. Ohne diese Vorarbeit funktioniert es nicht sofort einsatzbereit.

Bei der Rechnungsbearbeitung sind Ihre Abgleichregeln die Schlüsselregeln: Wie streng soll die KI Rechnungen mit Bestellungen und Wareneingängen abgleichen und welche Toleranzwerte gelten für Preis- oder Mengenabweichungen?

Ein Fertigungsunternehmen, das große Mengen an Wareneingängen verarbeitet, könnte beispielsweise eine strengere Mengentoleranz einstellen als ein Dienstleistungsunternehmen, das hauptsächlich mit Rechnungen von Lieferanten im Rahmen eines Abonnements zu tun hat.

Oracle KI verwendet Ihre historischen Transaktionsdaten, um Basiswerte zu ermitteln. Je umfangreicher Ihre Datenhistorie ist, desto genauer sind die Ergebnisse vom ersten Tag an. Mit sauberen Daten aus zwei oder mehr Jahren sind Sie in einer guten Position, um frühzeitig eine zuverlässige Workflow-Automatisierung zu erreichen.

🔍 Wussten Sie schon? Für KI-Agenten wurde ein neues soziales Netzwerk namens Moltbook gestartet. Menschen können es zwar ansehen, aber keine Beiträge veröffentlichen. In einer der bisher seltsamsten Wendungen verschaffte sich der Bot eines Benutzers Zugang zu der Website und gründete buchstäblich über Nacht eine Religion namens „Crustafarianism” mit eigenen Schriften und einer eigenen Website und begann, andere Bots zu rekrutieren.

Schritt 4: Testen Sie einen Prozess, bevor Sie ihn skalieren.

Anstatt alles auf einmal zu automatisieren, wählen Sie einen einzelnen Prozess aus und führen Sie KI für einen Teil der Transaktionen aus, während Ihr Team parallel die Ergebnisse überwacht. Aus diesem Grund ist der Rechnungsabgleich der häufigste Ausgangspunkt.

Ein kontrolliertes Pilotprojekt gibt Ihnen die Möglichkeit, falsch konfigurierte Regeln zu erkennen, Randfälle zu identifizieren, die die KI nicht gut verarbeitet, und internes Vertrauen aufzubauen, bevor Sie eine breitere Einführung vornehmen. Die meisten Teams führen ein Pilotprojekt über vier bis sechs Wochen durch, was ausreichend Zeit ist, um einen vollständigen Zyklus der Abrechnung abzudecken und aussagekräftiges Feedback zu erhalten.

Schritt 5: Richten Sie die Ausnahmebehandlung ein, damit nichts übersehen wird.

Die Automatisierung funktioniert gut, bis sie auf etwas stößt, das außerhalb ihrer erwarteten Parameter liegt. In den Einstellungen von Oracle Intelligent Process Automation (IPA) ist es wichtig zu definieren, was passiert, wenn die KI auf eine Transaktion stößt, die sie nicht zuverlässig verarbeiten kann.

Eine Rechnung, die beispielsweise den Dreifachabgleich nicht besteht, kann automatisch an den zuständigen AP-Analysten weitergeleitet werden, zusammen mit Informationen darüber, warum sie markiert wurde. Eine Bestellung, die einen vordefinierten Ausgabeschwellenwert überschreitet, kann ohne manuelle Zwischenprüfung an einen leitenden Genehmiger eskaliert werden.

Für jeden Ausnahmetyp sorgen Echtzeit-Warnmeldungen dafür, dass die richtige Person benachrichtigt wird, bevor es zu Verzögerungen oder Übersehen kommt.

🧠 Wissenswertes: Wir betrachten Automatisierung als einen modernen Trend, aber bereits um 400 v. Chr. baute ein griechischer Philosoph namens Archytas einen dampfbetriebenen mechanischen Vogel. Er konnte etwa 200 Meter weit fliegen, bevor ihm der Dampf ausging, und gilt als eine der ersten Aufzeichnungen über eine autonome Maschine überhaupt.

Schritt 6: Verwenden Sie Analysen zur Nachverfolgung der Leistung der Automatisierung

Wenn automatisierte Workflows live sind, können Sie eine Verbindung zu Oracle Fusion Analytics Warehouse (FAW) herstellen, um eine Sichtbarkeit auf ihre Leistung zu erhalten. Das Ziel ist es, auf der Grundlage der Daten kontinuierliche Verbesserungen vorzunehmen.

Schlüssel-Metriken, die zur Nachverfolgung erforderlich sind:

Durchlaufrate: Der Prozentsatz der Rechnungen oder Bestellungen, die ohne menschliches Eingreifen von Anfang bis Ende bearbeitet werden.

Ausnahmequote: Wie oft markiert die KI Transaktionen, die sie nicht verarbeiten kann, und die zugrunde liegenden Gründe dafür.

Zykluszeiten: Wie die Rechnungsbearbeitung oder Beschaffungsgenehmigungen im Vergleich zu den Benchmarks vor der Automatisierung abschneiden

Fehlerquoten: Ob KI-verarbeitete Transaktionen nachgelagerte Korrekturen oder Audit-Flags generieren

Eine Durchlaufrate von unter 70 % ist ein Hinweis darauf, dass die Abgleichregeln oder die Datenqualität überprüft werden sollten. Steigende Ausnahmequoten deuten hingegen häufig auf eine Veränderung im Verhalten von Lieferanten oder in Transaktionsmustern hin, an die sich das Modell noch nicht angepasst hat.

Anwendungsfälle für Oracle KI für ERP

Oracle KI wird je nach Funktion des Geschäfts unterschiedlich eingesetzt. Hier sind einige der gängigsten und effektivsten Anwendungsfälle, die Unternehmen heute in den Bereichen Finanzen, Beschaffung und Lieferkette einsetzen. 🤩

Finanzen und Kreditorenbuchhaltung

Rechnungsbearbeitung: Extrahieren Sie Daten, ordnen Sie Rechnungen automatisch Bestellungen zu und kennzeichnen Sie Ausnahmen automatisch in großen Mengen ohne manuelle Eingaben.

Vorhersage verspäteter Zahlungen: Analysieren Sie das historische Verhalten bei Zahlungen, um risikobehaftete Rechnungen zu identifizieren, bevor sie überfällig werden.

Duplikaterkennung: Erkennen Sie doppelte Rechnungen, bevor sie verarbeitet werden, und reduzieren Sie so Überzahlungen und nachgelagerte Probleme mit der Abstimmung.

🧠 Wissenswertes: Es gibt eine bestimmte Art der Automatisierung, die nach Detroit benannt ist. Sie wird als Detroit-Automatisierung bezeichnet und bezieht sich auf ein System, bei dem ein Rohmaterial (z. B. ein Block aus Holz) an einem Ende einer riesigen Maschinenkette eingeht und am anderen Ende ein fertiges Produkt (z. B. eine Holzpuppe) herauskommt, ohne dass ein Mensch es jemals berührt hat.

Beschaffung und Sourcing

Requisition Routing: Ordnen Sie Kaufanfragen automatisch den bevorzugten Lieferanten zu, basierend auf Kategorie, Vertragsbedingungen und bisherigen Leistungen.

Compliance-Überwachung: Kennzeichnen Sie nicht konforme Einkäufe in Echtzeit, bevor eine Bestellung aufgegeben wird, anstatt während einer Prüfung.

Ausgabenanalyse: Decken Sie ungewöhnliche Ausgaben und Vertragsverluste über Lieferantenkategorien hinweg auf, ohne manuelle Berichterstellung durchführen zu müssen.

Lieferkette und Lagerbestand

Bedarfsprognosen: Berücksichtigen Sie saisonale Schwankungen, Vorlaufzeiten und Nachfragesignale, um genauere Bestandsprognosen zu erstellen.

Automatische Nachbestellung: Werden Bestellungen ausgelöst, wenn der Lagerbestand unter einen vorhergesagten Schwellenwert fällt, sodass keine manuelle Überprüfung der Nachbestellungen mehr erforderlich ist.

Überwachung von Lieferantenrisiken: Identifizieren Sie frühzeitig leistungsschwache Lieferanten, damit Ihre Teams rechtzeitig reagieren können, bevor es zu Störungen kommt.

🔍 Wussten Sie schon? 1992 wurde bei einem Sturm ein Container über Bord geschleudert, wodurch 28.000 Gummienten in den Pazifik gelangten und ein zufälliges, 30 Jahre langes Experiment zur Lieferkette ins Leben gerufen wurde. Da diese Enten strapazierfähig und schwimmfähig waren, legten sie Tausende von Kilometern zurück. Wissenschaftler führten jahrelang eine Nachverfolgung durch, um die Meeresströmungen zu kartieren. Einige Enten wurden sogar in Schottland gefunden und waren im Eis der Arktis eingefroren.

Finanzabschluss und Berichterstellung

Automatisierung der Abstimmung: Zertifizieren Sie automatisch Abstimmungen mit geringem Risiko und zeigen Sie nur die Ausnahmen an, die einer manuellen Überprüfung bedürfen.

Erläuterungen zu Abweichungen: Erstellen Sie Finanzberichte mit integrierten, von KI verfassten Kommentaren und reduzieren Sie so den Zeitaufwand für die manuelle Berichterstellung.

Audit-Bereitschaft: Überwachen Sie Transaktionen kontinuierlich auf Anomalien und Verstöße gegen Richtlinien und kennzeichnen Sie Probleme lange vor dem Eintreffen der Prüfer.

🧠 Wissenswertes: 1994 verursachte ein winziger Rechenfehler im Pentium-Chip von Intel eine massive Belastung von 475 Millionen US-Dollar in den Finanzberichten des Unternehmens. Der Fehler trat nur einmal in 9 Milliarden Berechnungen auf, aber das Ergebnis des Rückrufs machte einen mikroskopisch kleinen technischen Fehler zu einem der teuersten Elemente der Geschichte der Berichterstellung.

Best Practices zur Automatisierung von ERP-Prozessen mit Oracle KI

Oracle KI kann vieles leisten, aber wie gut es funktioniert, hängt weitgehend davon ab, wie es eingerichtet und gewartet wird. Diese Best Practices helfen Ihnen, konsistente und zuverlässige Ergebnisse aus Ihrer Automatisierung zu erzielen.

Überprüfen Sie Ihre Daten, bevor Sie Features aktivieren: Oracle KI lernt aus Ihren historischen ERP-Verlaufsdaten, sodass Duplikate, unvollständige Datensätze und inkonsistente Lieferanten- oder Kundenstammdaten die Genauigkeit der Automatisierung direkt beeinflussen. Bereinigen Sie zunächst Ihre Daten und konfigurieren Sie dann

Weisen Sie klare Verantwortlichkeiten für Ausnahmen zu: Jeder automatisierte Prozess führt zu Ausnahmen. Ohne einen festgelegten Verantwortlichen für jede Art von Ausnahme können markierte Transaktionen ungelöst bleiben und nachgelagerte Probleme verursachen. Ordnen Sie Ausnahmetypen vor der Inbetriebnahme bestimmten Rollen zu.

Planen Sie regelmäßige Überprüfungen der Modellleistung: Oracle KI passt sich im Laufe der Zeit an, muss jedoch weiterhin von Menschen überwacht werden. Durch monatliche oder vierteljährliche Überprüfungen von Metriken wie Straight-Through-Processing-Raten und Ausnahmevolumina können Sie Leistungsabweichungen frühzeitig erkennen.

Bleiben Sie mit den vierteljährlichen Updates von Oracle auf dem Laufenden: Oracle veröffentlicht im regelmäßigen Zyklus Verbesserungen für KI und ML. Wenn Sie Ihre Instanz auf dem neuesten Stand halten, stellen Sie sicher, dass Sie mit der aktuellsten Modelllogik arbeiten.

🚀 Vorteil von ClickUp: Ihr ERP-Team versinkt in KI-Tools. ClickUp Brain MAX schafft Abhilfe.

Die Finanzabteilung nutzt ChatGPT. Der Betrieb läuft über Gemini. Ihr Projektmanager kopiert und fügt Daten in Claude ein. Jeder erklärt den Kontext jedes Mal von Grund auf neu. Das ist KI-Wildwuchs, der die Produktivität Ihres Teams still und leise zunichte macht.

Beenden Sie die KI-Ausbreitung und arbeiten Sie viermal schneller mit Voice-First-Produktivität dank ClickUp Brain MAX

Brain MAX ersetzt Dutzende von unverbundenen KI-Tools durch eine einzige, LLM-unabhängige Lösung. Sie können von einem Ort aus zwischen ChatGPT, Claude und Gemini wechseln, ohne den Verlauf der Unterhaltung oder den Kontext Ihrer Workspace-Umgebung zu verlieren. Und wenn Sie alle Hände voll zu tun haben, den Betrieb zu leiten, Lieferanten zu verwalten oder die Bücher abzuschließen? Mit Talk to Text in ClickUp Brain MAX können Sie ganz natürlich sprechen, um Ihren Kalender zu aktualisieren, Aufgaben zuzuweisen, Nachrichten zu senden und Dokumente zu entwerfen – völlig freihändig.

Häufige Herausforderungen bei der Implementierung von KI in ERP-Systemen

Oracle KI kann einen echten Wert bieten, aber die Implementierung verläuft selten reibungslos. Hier sind einige der häufigsten Hindernisse, auf die Unternehmen stoßen, und was typischerweise dahintersteckt.

Herausforderung Was das in der Praxis bedeutet So gehen Sie vor Schlechte Datenqualität KI-Modelle, die auf unvollständigen oder inkonsistenten ERP-Daten trainiert wurden, liefern unzuverlässige Ergebnisse, von falschen Rechnungsabgleichen bis hin zu ungenauen Prognosen. Überprüfen und bereinigen Sie Stammdaten, bevor Sie KI-Features aktivieren. Hohe Komplexität bei der Implementierung Oracle KI umfasst mehrere Module und erfordert eine sorgfältige Konfiguration, für die oft spezielle Oracle-Kenntnisse erforderlich sind, über die viele interne IT-Teams nicht verfügen. Planen Sie eine schrittweise Einführung und beziehen Sie frühzeitig zertifizierte Oracle-Implementierungspartner mit ein. Widerstand der Benutzer gegen die Einführung Finanz- und Betriebsteams sträuben sich oft gegen Automatisierungsmaßnahmen, wenn diese vertraute Workflows verändern, insbesondere wenn sie nicht verstehen, wie die KI funktioniert. Investieren Sie in Change Management und legen Sie offen, wo KI Aufgaben übernimmt und wo weiterhin eine Überprüfung durch Menschen erforderlich ist. Herausforderungen bei der Integration Die Verbindung von Oracle AI mit Nicht-Oracle-Systemen oder Legacy-Tools kann zu Datenlücken und Kompatibilitätsproblemen führen, die die Genauigkeit der Automatisierung beeinträchtigen. Ordnen Sie vor der Inbetriebnahme alle Integrationspunkte zu und nutzen Sie nach Möglichkeit Oracle Integration Cloud. Laufende Modellwartung KI-Modelle können sich im Laufe der Zeit verändern, wenn sich Geschäftsprozesse, das Verhalten von Lieferanten oder Transaktionsmuster ändern, was zu einer Leistungsminderung führen kann. Planen Sie regelmäßige Leistungsüberprüfungen und trainieren Sie Modelle neu, wenn die Ausnahmequoten oder Genauigkeitsmetriken nachlassen. Abonnement- und Lizenzkosten Erweiterte KI-Features von Oracle sind nicht immer in den Basis-ERP-Abonnements enthalten, und die Kosten können steigen, wenn weitere Module und Benutzer hinzugefügt werden. Klären Sie die Verfügbarkeit der Features und die Preise mit Oracle, bevor Sie sich für eine Konfiguration committen.

🔍 Wussten Sie schon? Der weltweit erste Industrieroboter, der Unimate, war nach seinem Debüt im Jahr 1961 so berühmt, dass er in der Tonight Show mit Johnny Carson auftrat. Vor laufender Kamera führte er einige Aufgaben aus, darunter das Einschenken eines Bieres und das Dirigieren der Studioband.

Wie ClickUp die ERP-Automatisierung und -Analyse vereinfacht

ERP-Systeme stoßen an ihre Grenzen, sobald die Arbeit über eine einzelne Abteilung hinausgeht. Eine Kaufanforderung betrifft die Bereiche Finanzen, Recht, Beschaffung und Betrieb. Jede Übergabe führt zu Verzögerungen, manuellen Überprüfungen und Lücken in der Berichterstellung.

ClickUp vereinfacht die ERP-Automatisierung, indem es die Ausführung, Genehmigungen, Logik und Sichtbarkeit in einem vernetzten Workspace zusammenfasst, in dem die Arbeit ohne Kontextverlust voranschreitet. Es vereint Aufgaben, Workflows, Genehmigungen und Berichterstellung, sodass Teams echte operative Schritte automatisieren können, anstatt unzusammenhängende Tools miteinander zu verknüpfen.

Hier erfahren Sie mehr darüber, wie ClickUp die ERP-Automatisierung und -Analyse vereinfacht. 👀

Erhalten Sie sofort operative Antworten

ERP-Teams verlieren Zeit damit, jede Woche dieselben Fragen zu beantworten. Welcher Genehmiger ist für diesen Antrag zuständig, warum wurde eine Zahlung zurückgestellt und was ist der nächste Schritt? ClickUp Brain löst dieses Problem, indem es Antworten aus Live-Workflow-Daten abruft.

Stellen Sie eine Abfrage bei ClickUp Brain ein, um Verzögerungen im ERP-Workflow zu diagnostizieren

Angenommen, ein Kreditorenbuchhalter muss herausfinden, warum eine Zahlung in Höhe von 120.000 US-Dollar an einen Lieferanten nicht innerhalb des Bearbeitungszeitraums erfolgt ist. Er stellt ClickUp Brain direkt im Workspace eine Frage.

📌 Probieren Sie diese Eingabe aus: Warum verzögert sich die Zahlung der Rechnung von ACME Corp und wer muss als Nächstes handeln?

ClickUp Brain überprüft den Aufgabenverlauf, Genehmigungsfelder, Kommentare und Statusänderungen. Es antwortet, dass die rechtliche Genehmigung noch aussteht, nennt den Genehmiger und verknüpft die genaue Aufgabe, die die Verzögerung verursacht. Der Manager kann sofort handeln, anstatt den Workflow manuell neu aufzubauen.

Sehen Sie sich in einem Live-Workspace an, wie dies genau funktioniert. In der folgenden Anleitung erfahren Sie, wie ClickUp Brain als persönlicher Assistent fungiert:

Aufrechterhaltung der Workflow-Kontinuität

ERP-Workflows brechen zusammen, wenn sich die Eigentümerschaft ändert und niemand den Fortschritt von Anfang bis Ende nachverfolgt. ClickUp Super Agents sorgen für Kontinuität bei langwierigen, teamübergreifenden Prozessen.

Weisen Sie ClickUp Super Agents zu, um mehrstufige ERP-Workflows zu verwalten.

Nehmen wir beispielsweise ein Beispiel, bei dem ein Unternehmen vierteljährliche Überprüfungen der Lieferantenkonformität durchführt, die mit der Berechtigung zur Zahlung verbunden sind. Wenn also:

Eine Compliance-Prüfungsaufgabe wird geöffnet, ein Mitarbeiter überprüft die Felder in den Lieferantendokumenten.

Versicherungszertifikate laufen ab, der Agent erstellt eine Verlängerungsaufgabe und weist die Beschaffung zu.

Die Beschaffungsabteilung lädt aktualisierte Dokumente hoch, der Agent leitet die Aufgabe an die Compliance-Abteilung weiter.

Die Compliance-Abteilung genehmigt, der Mitarbeiter aktualisiert den Lieferanten-Status und gibt die Aufgaben zur Zahlung frei.

Der Super Agent reagiert in Echtzeit auf Änderungen und verwaltet den gesamten Workflow-Lebenszyklus. Teams sind nicht mehr auf Erinnerungen oder Nachfassaktionen angewiesen, da der Agent den Fortschritt automatisch überwacht.

Erfahren Sie mehr von einem echten Benutzer:

Ich finde ClickUp unglaublich wertvoll, da es Funktionen auf einer einzigen Plattform zusammenfasst, wodurch alle Arbeiten und die gesamte Kommunikation an einem Ort gesammelt werden und ich einen 100-prozentigen Überblick habe. Diese Integration vereinfacht mir das Projektmanagement und verbessert die Effizienz und Übersichtlichkeit. Besonders gut gefällt mir das Brain-AI-Feature, da es als KI-Agent fungiert, der meine Befehle ausführt und Aufgaben effektiv für mich erledigt. Diese Automatisierung ist sehr hilfreich, da sie meinen Workflow rationalisiert und den manuellen Aufwand reduziert. Darüber hinaus war das Setup von ClickUp sehr einfach zu navigieren, was den Übergang von anderen Tools nahtlos machte. Ich schätze auch, dass ClickUp sich in andere von mir verwendete Tools wie Slack, Open AI und GitHub integrieren lässt und so eine einheitliche Arbeitsumgebung schafft. Aus diesen Gründen würde ich ClickUp insgesamt sehr weiterempfehlen.

Ich finde ClickUp unglaublich wertvoll, da es Funktionen auf einer einzigen Plattform zusammenfasst, wodurch alle Arbeiten und Kommunikationen an einem Ort gesammelt werden und ich einen 100-prozentigen Überblick habe. Diese Integration vereinfacht mir das Projektmanagement und verbessert die Effizienz und Übersichtlichkeit. Besonders gut gefällt mir das Brain-AI-Feature, da es als KI-Agent fungiert, der meine Befehle ausführt und Aufgaben effektiv für mich erledigt. Diese Automatisierung ist sehr hilfreich, da sie meinen Workflow rationalisiert und den manuellen Aufwand reduziert.

Außerdem war das Setup von ClickUp sehr einfach zu navigieren, was den Übergang von anderen Tools nahtlos machte. Ich schätze auch, dass ClickUp sich in andere von mir verwendete Tools wie Slack, Open AI und GitHub integrieren lässt und so eine einheitliche Arbeitsumgebung schafft. Aus diesen Gründen würde ich ClickUp insgesamt wärmstens weiterempfehlen.

Durchsetzen Sie die Genehmigungslogik

Wenden Sie ClickUp-Automatisierungen an, um ERP-Genehmigungsregeln durchzusetzen

Die ERP-Automatisierung hängt von präzisen Regeln ab, die an reale Schwellenwerte und Ergebnisse gebunden sind. ClickUp Automations wendet diese Regeln direkt auf Aufgaben an, während die Arbeit voranschreitet. Jede Automatisierung löst eine bestimmte operative Aktion aus.

Jeder Schritt wird durch eine Aufgabe ausgelöst. Teams folgen einer einheitlichen Genehmigungslogik ohne manuelles Routing oder externe Workflow-Engines. Hier sind einige Beispiele für die Automatisierung von Workflows, die Sie ausprobieren können:

Wenn eine Kaufanforderung 50.000 US-Dollar übersteigt, weist eine Automatisierung die Finanzabteilung zu und aktualisiert den Status auf „Finanzprüfung”.

Nach der Genehmigung durch die Finanzabteilung weist eine Automatisierung die Rechtsabteilung zu und fügt die Checkliste für die Vertragsprüfung als Anhang bei.

Wenn die Rechtsabteilung die Prüfung fertiggestellt hat, aktualisiert eine Automatisierung das Genehmigungsfeld und benachrichtigt die Beschaffungsabteilung.

Wenn die Beschaffungsabteilung Lieferantendaten übermittelt, weist eine Automatisierung diese den Verbindlichkeiten zu und setzt den Status auf „Zahlung bereit“.

Überwachen Sie den Betriebszustand

ERP-Verantwortliche benötigen Sichtbarkeit, solange die Arbeit noch umsetzbar ist. ClickUp-Dashboards liefern Live-Einblicke in alle Workflows, ohne dass Sie auf verzögerte Berichte warten müssen. Im Gegensatz zu statischen Exporten oder Wochenendzusammenfassungen beziehen Dashboards ihre Daten direkt aus Live-Aufgaben- und Zieldaten, sodass die Visualisierungen während des Fortschritts stets aktuell bleiben.

Passen Sie mit AI Cards in ClickUp Dashboards genau an, was wann angezeigt wird.

Dashboards werden für die ERP-Überwachung erst durch AI Cards wirklich leistungsstark, die die Intelligenz von ClickUp AI direkt in Ihr Dashboard integrieren. Diese Karten liefern Teams in Echtzeit KI-generierte Zusammenfassungen und Einblicke, die direkt mit Live-Workspace-Daten verknüpft sind. Hier sehen Sie, was verfügbar ist und wie die einzelnen Karten den ERP-Anforderungen entsprechen:

KI-Brain-Karte: Führen Sie benutzerdefinierte Abfragen für Ihre Live-ERP-Daten durch. Fragen Sie, warum eine Bestellung verzögert wird oder welcher Genehmiger den Engpass verursacht.

KI-StandUp- und Team StandUp-Karten: Erhalten Sie schnelle tägliche oder wöchentliche Zusammenfassungen der von Ihnen oder Ihrem Team fertiggestellten Arbeit.

KI-Exekutiv-Karte: Verschaffen Sie sich einen Überblick über den Status der Workflows in allen Abteilungen.

KI-Projekt-Update-Karte: Erstellen Sie eine übersichtliche Übersicht über den Fortschritt, die Hindernisse und die anstehenden Prioritäten.

Vereinheitlichen Sie ERP-Einblicke und -Ausführung in ClickUp

Selbst mit einem perfekt automatisierten ERP-System ist die Arbeit noch nicht wirklich erledigt.

Erkenntnisse von Oracle schaffen Aufgaben für Ihr Team. Ausnahmen erfordern Zusammenarbeit und Problemlösung. Ihre Mitarbeiter müssen immer noch zwischen dem ERP-System und ihren Kommunikationstools umschalten, was zu einem frustrierenden und ineffizienten Workflow führt. Der eigentliche Killer der Produktivität ist die Kontextzerstreuung zwischen Ihrem Aufzeichnungssystem und Ihrem Aktionssystem.

Sie benötigen ClickUp, eine einzige Plattform, auf der Projekte, Dokumente, Unterhaltungen und KI-Intelligenz zusammenkommen. Sie vereint die automatisierten Erkenntnisse aus Ihrem ERP-System mit der menschlichen Zusammenarbeit, die erforderlich ist, um darauf zu reagieren. So erhalten Sie einen einzigen Ort, an dem Menschen und KI-Agenten zusammenarbeiten können. Alle Unterhaltungen und Kontexte bleiben an einem Ort, sodass die Arbeit reibungslos verläuft.

Verbinden Sie Ihre Systeme und Ihr Team an einem Ort. Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an! ✅

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

1. Was ist der Unterschied zwischen Oracle Fusion KI-Agenten und herkömmlicher ERP-Automatisierung?

Herkömmliche Automatisierung folgt starren, vordefinierten Regeln. Oracle Fusion KI Agents nutzen maschinelles Lernen, um den Kontext zu interpretieren, Entscheidungen zu treffen und mehrstufige Aufgaben selbstständig zu bearbeiten, wobei sie sich dabei kontinuierlich anpassen.

2. Wie verwalten Sie KI-automatisierte ERP-Aufgaben, die eine manuelle Genehmigung erfordern?

Sie können Genehmigungsschwellenwerte basierend auf Faktoren wie Wert der Transaktion oder Risikobewertung festlegen. Wenn eine Transaktion den Schwellenwert überschreitet, leitet das System sie automatisch zusammen mit der Empfehlung der KI zur Überprüfung an eine bestimmte Person weiter.

Ja, Oracle Fusion verfügt über APIs, mit denen Sie eine Verbindung zu externen Systemen herstellen können. Teams verknüpfen Oracle häufig mit einer Arbeitsmanagement-Plattform wie ClickUp, um Folgeaufgaben zuzuweisen, Ausnahmen zu verwalten und die personelle Seite der Arbeit zu koordinieren.

4. Welche ERP-Prozesse sollten nicht vollständig mit KI automatisiert werden?

Bei Prozessen, die ein hohes Maß an subjektiver Beurteilung erfordern, strengen behördlichen Kontrollen unterliegen oder neuartige Situationen ohne Verlaufsdaten beinhalten, sollte immer ein Mensch involviert sein. KI kann Empfehlungen geben, aber die endgültige Entscheidung sollte bei einer Person liegen.