So nutzen Sie Claude für die Unterrichtsplanung im Jahr 2026

Die Unterrichtsplanung endet selten mit dem Ende des Schultages.

Das geht auf die Abende, Wochenenden und ruhigen Stunden über, in denen Sie sich eigentlich ausruhen sollten. Neben der Gliederung der Aktivitäten müssen Sie sich auch an unterschiedliche Lernniveaus anpassen, sich an Standards ausrichten, Materialien finden und sicherstellen, dass der Unterricht tatsächlich für Ihre Schüler funktioniert.

Es ist keine Überraschung, dass Lehrer laut der National Education Association durchschnittlich 12 Stunden pro Woche mit der Planung des Unterrichts verbringen. Das ist fast ein ganzer zusätzlicher Arbeitstag, der für die Vorbereitung des Unterrichts aufgewendet wird, nicht für den Unterricht selbst.

Tools wie Claude versprechen Entlastung. Bei richtiger Anwendung können diese KI-Tools die Planungszeit drastisch verkürzen und Ihnen helfen, in wenigen Minuten statt in Stunden solide Unterrichtsentwürfe zu erstellen.

Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie Sie Claude richtig für die Unterrichtsplanung einsetzen. Von der Vorbereitung des richtigen Kontexts über das Verfassen von Aufforderungen, die tatsächlich Ihre Unterrichtssituation widerspiegeln, bis hin zur Verfeinerung von KI-generierten Plänen zu Unterrichtseinheiten, die Sie selbstbewusst unterrichten können, lernen Sie, wie Sie Claude zu einem praktischen Planungspartner machen können, der nicht nur eine weitere Registerkarte ist, die Sie öffnen und schließen.

Was Sie benötigen, bevor Sie Claude für die Planung des Unterrichts nutzen können

via Claude

Das Wichtigste zuerst: Die Qualität der Ergebnisse, die Sie mit Claude erzielen, hängt direkt von der Qualität Ihrer Eingaben ab.

Wenn Sie sich vorher nur 10 Minuten Zeit nehmen, um Ihre Gedanken und Materialien zu sammeln, können Sie sich stundenlange frustrierende Überarbeitungen und Bearbeitungen ersparen. Schauen wir uns an, was Sie zu erledigen haben:

✅ Definieren Sie Ihre Lernziele

Bevor Sie sich mit verschiedenen KI-Aufforderungstechniken befassen, müssen Sie wissen, was Ihre Schüler lernen sollen. Klare Lernziele sind die Grundlage jeder guten Unterrichtsstunde und geben Claude ein konkretes Einzelziel vor. Ohne sie fordern Sie lediglich eine Sammlung von Aktivitäten ohne klaren Zweck.

Überlegen Sie sich, was die Schüler am Ende des Zeitraums wissen, verstehen oder zu erledigen haben. Seien Sie dabei konkret. Anstelle eines allgemeinen Ziels wie „Die Schüler lernen etwas über den Bürgerkrieg“ sollten Sie etwas Messbares anstreben: „Die Schüler können drei Hauptursachen des Bürgerkriegs benennen und erklären, wie diese zum Konflikt beigetragen haben.“

Die Abstimmung Ihrer Ziele auf die Lehrplanstandards und die Berücksichtigung verschiedener VARK-Lernstile geben Claude einen zusätzlichen Kontext. Wenn Sie diese Standards in Ihrer Eingabe erwähnen, kann die KI Inhalte generieren, die den Anforderungen Ihrer Klassenstufe in Bezug auf Genauigkeit und Relevanz entsprechen. Dies ist ein wichtiger Schritt für eine effektive Unterrichtsplanung und -bewertung.

✅ Sammeln Sie Informationen zum Kontext und zu den Rahmenbedingungen Ihres Kurses.

Jedes Klassenzimmer ist anders. Was für eine Klasse mit 15 Schülern der Oberstufe funktioniert, funktioniert nicht für eine Klasse mit 30 Drittklässlern. Das ist die Art von Kontext, die Claude nicht erraten kann, und deshalb scheitern allgemeine Unterrichtspläne oft.

Bevor Sie mit den Aufforderungen beginnen, erstellen Sie eine kurze Liste Ihrer Unterrichtssituation:

Die Grundlagen: Klassenstufe, Fach und Dauer des Zeitraums Ihrer Unterrichtsstunde

Ihre Schüler: Allgemeines Leselevel, Anzahl der Englischlerner und alle spezifischen IEP-Anpassungen, die Sie berücksichtigen müssen.

Ihre Ressourcen: Die Ihnen zur Verfügung stehende (oder nicht zur Verfügung stehende) Technologie, Kunstmaterialien, Laborausstattung oder andere physische Materialien, die Ihre Aktivitäten limitieren könnten.

Wenn Sie diese Einschränkungen im Voraus klar kommunizieren, verhindert dies, dass Claude eine brillante Gruppenaktivität vorschlägt, für die jeder Schüler ein iPad benötigt, obwohl Sie nur einen einzigen Computer im Klassenzimmer haben. Dieser einfache Schritt stellt sicher, dass der Plan, den Sie erhalten, auf der Realität Ihrer Unterrichtsumgebung basiert.

✅ Wählen Sie Ihre bevorzugte Unterrichtsstruktur

Jeder Lehrer hat seinen bevorzugten Flow für den Unterricht.

Ganz gleich, ob Sie ein Fan des 5E-Modells (Engage, Explore, Explain, Elaborate, Evaluate), der direkten Instruktion von Madeline Hunter oder eines schrittweisen Freigabe-Frameworks sind – es ist entscheidend, Claude Ihre bevorzugte Struktur mitzuteilen. So stellen Sie sicher, dass sich das Ergebnis vertraut anfühlt und zu Ihrem Unterrichtsstil passt.

Wenn Sie kein formales Modell haben, das Sie befolgen, ist das auch in Ordnung. Skizzieren Sie einfach einen einfachen, logischen Flow für Claude. Eine klassische Struktur, die Sie verwenden können, ist:

Aufwärmübung: Eine kurze Aktivität, um die Schüler zum Nachdenken anzuregen Anleitung: Der Teil, in dem Sie das neue Konzept vorstellen Geführte Übung: Eine Aktivität, die Sie gemeinsam als Klasse zu erledigen haben. Selbstständiges Arbeiten: Eine Aufgabe, die die Schüler selbstständig abschließen. Abschluss: Eine kurze Zusammenfassung oder ein Exit-Ticket, um das Verständnis zu überprüfen.

Die Festlegung einer Struktur trägt zur Konsistenz bei, insbesondere wenn Sie mehrere Unterrichtspläne für eine einzelne Einheit erstellen. Dadurch werden die Ergebnisse der KI vorhersehbarer und lassen sich leichter in Ihren bestehenden Lehrplan integrieren.

Wie man effektive Anweisungen für Pläne für den Unterricht in Claude schreibt

Wenn die Vorbereitung das Fundament ist, dann sind effektive Anweisungen die Architektur Ihres Plans. Eine gut formulierte Anweisung ist eine detaillierte Reihe von Anweisungen, die Claude zu nütlicheren Ergebnissen führt. Bessere Anweisungen führen zu vollständigeren, besser nutzbaren Plänen.

Machen Sie sich keine Sorgen, dass alles beim ersten Versuch perfekt sein muss.

Das Erstellen von Eingabeaufforderungen ist eine Fähigkeit, die sich mit der Übung verbessert. Der Schlüssel liegt darin, so konkret und strukturiert wie möglich zu sein und manchmal sogar Techniken wie das Verketten von Eingabeaufforderungen zu verwenden. Wenn Sie eine EingabeaufforderungsFormel gefunden haben, die funktioniert, speichern Sie sie. Sie können sie für zukünftige Unterrichtsstunden wiederverwenden und anpassen, wodurch Sie noch mehr Zeit sparen.

Berücksichtigen Sie dabei die Klassenstufe, das Fach und zeitliche Einschränkungen.

Diese drei Details sind unverzichtbar und sollten in jeder von Ihnen verfassten Aufforderung zum Planen des Unterrichts enthalten sein.

Zusammen bilden sie die grundlegendsten und wichtigsten Kontextelemente, die Claude benötigt, um einen relevanten und brauchbaren Plan zu erstellen.

Klassenstufe: Diese Angabe gibt Aufschluss über den Wortschatz, die Komplexität der Konzepte und die Arten von Aktivitäten, die für die jeweilige Entwicklungsstufe geeignet sind.

Thema: Hier werden die Einstellungen zur Genauigkeit der Inhalte und zu den besten pädagogischen Ansätzen festgelegt. Ein naturwissenschaftlicher Unterricht erfordert eine andere Struktur als ein Literaturunterricht.

Zeitliche Beschränkungen: Diese bestimmen das Tempo des Unterrichts. Ein 90-minütiger Block-Plan sieht ganz anders aus als ein 45-minütiger Zeitraum.

So können Sie diese Details in eine natürlich klingende Aufforderung einflechten:

„Erstellen Sie einen 50-minütigen Plan für eine Biologiestunde der 10. Klasse zum Thema Mitose.“

Dieser einfache Satz liefert Claude den notwendigen Kontext, um einen passenden Plan zu erstellen.

Wir haben Claude über ClickUp Brain angesteuert (ja, es unterstützt mehrere LLMs über eine einzige Schnittstelle) und diese Antwort erhalten!

Geben Sie Ihr Unterrichtsmodell und die Bedürfnisse Ihrer Schüler an.

Fügen Sie nun die Details hinzu, die den Plan auf Ihre Klasse zuschneiden. Beginnen Sie damit, das Unterrichtsmodell zu benennen, das Sie während Ihrer Vorbereitung ausgewählt haben. Sie könnten beispielsweise sagen: „Verwenden Sie für diese Unterrichtsstunde das Modell der schrittweisen Freigabe ‚Ich mache, wir machen, ihr macht‘. “

Als Nächstes sollten Sie sich genau über die Bedürfnisse Ihrer Schüler informieren. So können Sie sicherstellen, dass der Unterricht für alle in Ihrer Klasse zugänglich und interessant ist. Formulieren Sie Ihre Anforderungen an Claude konkret.

„Fügen Sie während der Gruppendiskussion Satzanfänge für Englischlernende ein. “

„Bieten Sie eine Erweiterung für Schüler an, die die selbstständige Übung frühzeitig beendet haben. “

„Schlagen Sie eine praktische Alternative zum Arbeitsblatt für meine kinästhetischen Lernenden vor. “

Für einen Englischunterricht könnten Sie die Agent-Eingabeaufforderung verwenden, um ein Arbeitsblatt zum Thema Tonfall und Stimmung mit einer Vielzahl von Text-Beispielen anzufordern, die verschiedene Lesestufen unterstützen. Claude kann diese differenzierten Materialien generieren, jedoch nur, wenn Sie ausdrücklich danach fragen.

Claudes Antwort auf die erste Eingabeaufforderung

⚡️Vorlagenarchiv: Die ClickUp-Vorlage für die Unterrichtsplanung hilft Ihnen dabei, einzelne Unterrichtsstunden zu organisieren und mit sorgfältig geplanten Aufgaben und Aktivitäten zu füllen – betrachten Sie sie als eine Art Outliner-Tool für den Unterricht oder als Tagesplaner. Die Vorlage bietet Tages- und Wochenansichten, um Lernziele zu definieren. Konfigurieren Sie benutzerdefinierte Felder, um Unterrichtsmaterialien anzuhängen, die Nachverfolgung des Fortschritts durchzuführen oder Notizen hinzuzufügen. Während Sie Ihren Unterricht halten, können Sie die Vorlage auf Ihrem Laptop geöffnet lassen und Aufgaben abhaken, um die Organisation zu vereinfachen. Am Ende des Unterrichts möchten Sie vielleicht Hausaufgaben aufgeben – in diesem Fall können Sie die Liste für die Übermittlung von Aufgaben verwenden, um Ihren Schülern ein ClickUp-Formular zum Einreichen von Aufgaben zu senden. Verfolgen und bewerten Sie Hausaufgaben mit Statusen wie „Zu erledigen“, „Nicht bestanden“ und „Bestanden“. 🏁 Kostenlose Vorlage erhalten Planen, weisen Sie zu und führen Sie die Nachverfolgung des Unterrichts nach Abschnitt und Status mit der ClickUp-Vorlage für die Unterrichtsplanung durch.

Fordern Sie bestimmte Unterrichtskomponenten an.

Ein vollständiger Unterrichtsplan umfasst, ähnlich wie die mit einer Software für Projektmanagement verwalteten Projekte, mehr als nur Aktivitäten. Er enthält alle kleinen, aber wichtigen Elemente, die für einen reibungslosen Ablauf des Unterrichts erforderlich sind. Wenn Sie diese Komponenten nicht anfordern, wird Claude sie wahrscheinlich weglassen.

Durchdenken Sie den gesamten Unterricht von Anfang bis Ende und fordern Sie Alles an, was Sie benötigen. Eine gute Checkliste enthält:

Lernziele

Eine wichtige Frage für den Tag

Eine Aufwärm- oder Glockenaktivität

Schlüsselpunkte für Ihren Direktunterricht

Eine geführte Übungsaktivität mit Fragen, die Sie den Schülern stellen können.

Eine Aufgabe zum selbstständigen Üben

Eine formative Bewertung oder ein Exit-Ticket

Eine Liste der erforderlichen Materialien

Es ist auch sinnvoll, nach der geschätzten Dauer für jeden Abschnitt zu fragen. So können Sie sich den Flow der Unterrichtsstunde besser vorstellen und mögliche Probleme mit dem Tempo erkennen, bevor Sie vor der Klasse stehen. Dies ist ein wichtiger Teil der Integration von Unterrichtsplanung und Bewertung.

📮 ClickUp Insight: 62 % unserer Befragten verlassen sich auf dialogorientierte KI-Tools wie ChatGPT und Claude. Die vertraute Chatbot-Oberfläche und die vielseitigen Fähigkeiten – zum Generieren von Inhalten, Analysieren oder sogar zum Erstellen von Datenbanken und mehr – könnten der Grund dafür sein, dass sie in verschiedenen Rollen und Branchen so beliebt sind. Wenn ein Benutzer jedoch jedes Mal zu einer anderen Registerkarte umschalten muss, um der KI eine Frage zu stellen, summieren sich die damit verbundenen Kosten des Umschaltens und des Kontextwechsels im Laufe der Zeit. Nicht mit ClickUp Brain. Es befindet sich direkt in Ihrer ClickUp-Workspace, versteht, woran Sie arbeiten, kann Nur-Text-Anweisungen verarbeiten und gibt Ihnen äußerst relevante Antworten für Ihre Aufgaben! Erleben Sie mit ClickUp eine Verdopplung Ihrer Produktivität!

So überprüfen und passen Sie Claudes Unterrichtspläne benutzerdefiniert an

Es ist ein häufiger Fehler, einen KI-generierten Plan als fertiges Produkt zu betrachten. Er ist ein solider erster Entwurf, aber er benötigt eine menschliche Note, um in Ihrem Unterricht tatsächlich wirksam zu sein.

Claude weiß nicht, dass die Hälfte Ihrer Klasse gestern auf einem Ausflug war oder dass der Zeitplan für die Brandschutzübung gerade Ihren Zeitplan durcheinandergebracht hat. Durch Ihre Überprüfung und Anpassung wird aus einem allgemeinen Dokument etwas, das Sie tatsächlich verwenden können. Hier kommt es vor allem auf Ihr professionelles Urteilsvermögen an.

Überprüfen Sie das Timing und Tempo für Ihren Unterricht.

Die Zeitschätzungen der KI sind genau das – Schätzungen. Sie basieren auf Durchschnittswerten und berücksichtigen nicht den individuellen Rhythmus Ihres Unterrichts. Sie wissen, wie lange Ihre Schüler tatsächlich für den Übergang zwischen den Aktivitäten benötigen und wie viele Fragen sie zu einem neuen Konzept haben werden.

Lesen Sie den generierten Plan durch und gehen Sie jeden Schritt im Kopf durch, wobei Sie Ihre konkreten Schüler im Blick behalten.

Seien Sie realistisch: Wenn Claude eine 10-minütige Aktivität vorschlägt, Sie aber wissen, dass Ihre Schüler dafür 15 Minuten benötigen, passen Sie den Plan entsprechend an.

Planen Sie Puffer ein: Fügen Sie immer ein paar zusätzliche Minuten für unerwartete Fragen, technische Probleme oder jene magischen lehrreichen Momente hinzu, die Sie nicht planen können.

💡Profi-Tipp: Das Tempo ist oft der schwächste Teil einer KI-generierten Unterrichtsstunde. Eine schnelle, realistische Zeitkontrolle kann verhindern, dass Ihnen die Zeit ausgeht oder Sie 20 Minuten zu früh fertig sind.

Fügen Sie Ihre Unterrichtsstimme und Ihren lokalen Kontext hinzu.

Ein Plan für den Unterricht von Claude kann manchmal etwas ... roboterhaft wirken. Es fehlt ihm die Persönlichkeit und Wärme, die Ihren Unterricht einzigartig machen. Die Schüler merken, wenn eine Unterrichtsstunde nicht nach Ihnen klingt, und diese Diskrepanz kann das Engagement beeinträchtigen.

Das ist Ihre Chance, den Plan mit Ihrem eigenen Stil zu versehen.

Fügen Sie Ihre eigenen Geschichten und Beispiele hinzu: Schaffen Sie eine Verbindung zwischen den Inhalten und dem Leben Ihrer Schüler, Ihrer Gemeinde oder früheren Unterrichtsstunden.

Integrieren Sie Ihre Routinen: Wenn Sie eine bestimmte Art haben, den Unterricht zu beginnen, oder ein bestimmtes Frage-Antwort-Spiel verwenden, schreiben Sie dies in den Plan.

Passen Sie die Sprache an: Ändern Sie die Formulierungen so, dass sie Ihrer tatsächlichen Ausdrucksweise entsprechen. Wenn Sie niemals „Lassen Sie uns nun mit der Aktivität beginnen” sagen würden, ändern Sie dies in eine natürlichere Formulierung.

Wenn Sie den Unterricht zu Ihrem eigenen machen, können die Schüler sich besser mit den Inhalten identifizieren.

🛠️ Toolkit: Einige der besten Unterrichtsideen kommen Ihnen nicht, wenn Sie an Ihrem Schreibtisch sitzen. Sie kommen Ihnen, während Sie benoten, pendeln oder laut über den Unterricht von morgen nachdenken. Als eigenständiger Desktop von ClickUp verfügt Brain MAX über eine Sprach-zu-Text-Funktion, mit der Lehrer Unterrichtsideen, Aktivitätsentwürfe oder kurze Reflexionen einfach durch Sprechen festhalten können. Diese KI-Super-App transkribiert Ihre Gedanken sofort und wandelt sie in nutzbare Inhalte in Ihrem Workspace um, egal ob es sich um eine Notiz zu einer Aufgabe, einen Dokumententwurf oder eine Checkliste für die Planung handelt. Dadurch werden Reibungsverluste in der Ideenphase vermieden, sodass Sie zunächst ganz natürlich nachdenken und später verfeinern können, anstatt durch das Tippen an Schwung zu verlieren oder Ideen ganz zu vergessen.

Passen Sie die Differenzierung für Ihre Schüler an.

Claude kann zwar Vorschläge zur Differenzierung liefern, aber Sie sind der Experte für die individuellen Bedürfnisse Ihrer Schüler. Die Vorschläge der KI sind ein guter Ausgangspunkt, müssen jedoch auf die tatsächlichen Personen in Ihrer Klasse zugeschnitten werden.

Denken Sie beim Überprüfen des Plans an bestimmte Schüler.

Scaffolding: Reichen die vorgeschlagenen Satzanfänge für einen bestimmten Englischlerner aus, oder benötigt er zusätzlich eine Wortbank?

Erweiterungen: Ist die Herausforderungsaufgabe für Ihre fortgeschrittenen Schüler wirklich eine Herausforderung oder eher mehr von der gleichen Arbeit?

Anpassungen: Entspricht der Plan den spezifischen Anpassungen, die in den IEPs Ihrer Schüler aufgeführt sind?

Hier kommt Ihre fachliche Expertise ins Spiel. AI kann Ihnen Ideen für Differenzierung liefern, aber Sie sind derjenige, der diese Ideen effektiv für Ihre Schüler umsetzen kann.

So speichern und organisieren Sie Pläne für den Unterricht für die zukünftige Verwendung

Oft verbringen Sie Stunden damit, einen großartigen Plan für den Unterricht zu erstellen und zu verfeinern, nur damit er dann in einem zufälligen Ordner auf Ihrem Computer verschwindet und nie wieder auftaucht.

Wenn Ihre Unterrichtspläne über verschiedene Dokumente und Ordner verstreut sind, verschwenden Sie wertvolle Zeit mit der Suche nach der einen großartigen Aktivität, die Sie letztes Jahr durchgeführt haben. Diese Unordnung erschwert es, einen kohärenten Lehrplan zu erstellen oder Ressourcen mit Kollegen freizugeben.

Ein gut organisiertes System für Ihre Unterrichtspläne spart später Zeit. Damit können Sie Ihre besten Arbeiten leicht finden, wiederverwenden und verbessern, was Ihnen im Laufe der Zeit viele Stunden Arbeit erspart.

Claude ist natürlich gut darin, Unterrichtspläne zu entwerfen. Es hilft Ihnen, schnell von einer leeren Seite zu einer soliden ersten Version zu gelangen.

Aber selbst wenn der Unterricht einmal steht, stehen Lehrer immer noch vor einem schwierigeren Problem:

Wo finde ich das?

Wie kann ich es wiederverwenden?

Wie passe ich es nächste Woche an?

Wie kann ich es freigeben, ohne Alles neu zu erstellen?

Hier kommt ClickUp ins Spiel. Anstatt KI-Ergebnisse als Wegwerfdokumente zu behandeln, verwandelt ClickUp die Unterrichtsplanung in einen wiederholbaren, organisierten Workflow, der sich über Klassen, Semester und Teams hinweg skalieren lässt. Sehen Sie sich an, wie der Workflow in der Praxis funktioniert.

Beginnen Sie mit flexiblen KI-Entwürfen mit ClickUp Brain (multimodell, nicht gesperrt).

ClickUp Brain unterstützt mehrere KI-Modelle, auf die Sie direkt im Kontext Ihrer Aufgaben zugreifen können.

Jede Unterrichtsstunde beginnt auf die gleiche Weise: Entwerfen, Überarbeiten und Verfeinern von Ideen.

ClickUp Brain bietet Ihnen Zugriff auf mehrere KI-Modelle an einem Ort, sodass Sie nie an einen einzigen Assistenten gebunden sind. Sie können mit Claude beginnen, um eine Unterrichtsstunde zu skizzieren, zu ChatGPT wechseln, um Anweisungen zu vereinfachen, oder ein anderes Modell verwenden, um Bewertungsfragen zu generieren – und das alles, ohne Inhalte zwischen den tools kopieren zu müssen.

Anstatt zwischen verschiedenen Registerkarten und Tools hin und her zu springen, befindet sich Brain direkt in Ihrem Workspace. Das bedeutet, dass Ihre Eingabeaufforderungen auf dem basieren, woran Sie gerade arbeiten, sei es ein Unterrichtseinheitsplan, ein Standarddokument oder der Unterricht der letzten Woche.

Für Lehrer bedeutet dies, dass genau in dem Moment, in dem Ideen entstehen, keine Reibungsverluste mehr auftreten. Anstatt „das beste KI-Tool” auszuwählen, wählen Sie das beste Ergebnis für die vor Ihnen liegende Aufgabe.

Verwandeln Sie einen Plan für den Unterricht in eine umsetzbare Aufgabe.

Sobald ein Plan vorliegt, beginnt die eigentliche Arbeit: Materialien vorbereiten, das Tempo anpassen, Bewertungen abstimmen und sicherstellen, dass nichts vergessen wird.

Hier werden ClickUp-Aufgaben zum Rückgrat der Unterrichtsgestaltung. Eine einzelne Unterrichtsstunde wird zu einer Aufgabe, die das Gesamtbild erfasst, nicht nur zu einem Dokument. Mit Benutzerdefinierten Feldern können Sie Folgendes festlegen:

Klassenstufe und Fach

Dauer des Unterrichts

Komplexität oder Differenzierungsgrad

Anpassung an Standards

Unterrichtsformat (Vorlesung, Gruppenarbeit, Labor, Diskussion)

Von dort aus spiegeln die Unteraufgaben wider, wie Lehrer tatsächlich vorbereiten: Materialien sammeln, Folien fertigstellen, Arbeitsblätter ausdrucken, Bewertungen überprüfen. Anstatt mentale Checklisten oder verstreute Notizen zu jonglieren, befindet sich Alles, was für den Unterricht benötigt wird, an einem strukturierten Ort.

So wird Ihr Unterrichtsplan in ClickUp Aufgaben und Unteraufgaben strukturiert

Erweitern, zusammenarbeiten und verfeinern Sie Ihre Arbeit in ClickUp Docs.

Einige Unterrichtsdetaillierungen gehören nicht in Checklisten. Sie brauchen Raum zum Atmen.

ClickUp Docs ist der Ort, an dem die Unterrichtsinhalte selbst gespeichert sind. Das bedeutet, dass vollständige Anweisungen, Diskussionsanregungen, Beispielerklärungen, Notizen zur Unterbringung und Reflexionsfragen in einem gemeinsamen Dokument enthalten sind, das direkt mit der Aufgabe verknüpft ist.

Dadurch wird die Iteration ganz natürlich. Sie können den Wortlaut nach dem Unterricht überarbeiten, Kommentare dazu hinterlassen, was funktioniert hat und was nicht, und mit anderen Lehrern zusammenarbeiten, ohne Versionen per E-Mail hin und her zu schicken.

Im Grunde genommen geben Ihnen Aufgaben Struktur. Dokumente geben Ihnen Tiefe. Zusammen spiegeln sie wider, wie Lehrer tatsächlich denken: organisiert, aber flexibel.

Verwenden Sie KI-gestützte Dokumente in ClickUp, um Ihren Unterricht schneller zu erstellen und zu verfeinern.

Finden Sie jede Unterrichtsstunde sofort mit Enterprise Search.

Ihr Plan für den Unterricht befindet sich möglicherweise in einem ClickUp-Dokument. Das Arbeitsblatt könnte in Google Drive gespeichert sein. Die Bewertungsrubrik des letzten Jahres könnte in einem PDF-Anhang oder einem alten Kommentar-Thread vergraben sein.

Die Enterprise-Suche von ClickUp löst dieses Problem, indem sie den gesamten verbundenen Workspace und Drittanbieter-Apps durchsucht, nicht nur das, was sich in ClickUp befindet.

Das bedeutet, dass Sie an einem Ort suchen und sofort Folgendes finden können:

Unterrichtspläne werden in ClickUp-Dokumenten gespeichert.

Arbeitsblätter und Präsentationen in verbundenen Google Docs oder Google Drive

Anhänge, PDFs und Dateien, die mit Aufgaben verknüpft sind

Frühere Kommentare, Anweisungen und Notizen zu früheren Unterrichtsstunden

Für Lehrer ist dies während des Unterrichts von entscheidender Bedeutung. Wenn Sie den Unterricht für morgen planen, einen Vertretungslehrer vorbereiten oder eine Unterrichtseinheit unter der Woche anpassen, können Sie mit Enterprise Search Materialien in Sekundenschnelle abrufen, selbst wenn diese vor Monaten mit einem anderen Tool erstellt wurden.

Es verwandelt Ihre gesamte Unterrichtshistorie in eine durchsuchbare Bibliothek, ohne dass Sie am ersten Tag Alles migrieren müssen.

Mit ClickUp Enterprise Search haben Sie den gesamten Arbeitskontext an einem Ort

🚀 Der Vorteil von ClickUp: Verwenden Sie einen benutzerdefinierten Super-Agenten, um die sich wiederholenden Teile der Unterrichtsvorbereitung zu erledigen! Die Unterrichtsplanung umfasst viele sich wiederholende Aufgaben. Den Unterricht immer gleich strukturieren, fehlende Komponenten überprüfen, Checklisten für die Vorbereitung erstellen, Klassenstufen kennzeichnen oder eine Erinnerung einstellen, um Bewertungen hinzuzufügen. Mit dem No-Code Agent Studio von ClickUp können Lehrer ganz einfach einen benutzerdefinierten Super-Agenten erstellen, ohne eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen. Sie legen fest, wonach der Agent suchen und welche Maßnahmen er ergreifen soll – beispielsweise neue Unterrichtsaufgaben überprüfen, um fehlende Ziele zu kennzeichnen, automatisch Unteraufgaben für Unterrichtskomponenten generieren, Differenzierungsideen vorschlagen oder eine Erinnerung an Sie senden, wenn eine Unterrichtsstunde noch nicht überprüft wurde. Mit der Zeit passt sich Ihr Super Agent an Ihren Plan an. Er erledigt die sich wiederholenden Arbeiten des Setups still im Hintergrund, sodass Sie Ihre Energie ganz auf den Unterricht, Ihre Kreativität und Ihre Schüler konzentrieren können. Stellen Sie sich Claude als einen virtuellen Lehrassistenten vor, den Sie einmalig einrichten und dann jede Woche wiederverwenden können. Lernen Sie Kais Assistenten kennen, der ihm dabei hilft, sich anhand von Aufgaben mit hoher Priorität auf den Tag vorzubereiten!

Warum dieser Workflow für Lehrer funktioniert

Claude hilft Ihnen, schneller Entwürfe zu erstellen. ClickUp hilft Ihnen, mit der Zeit besser zu unterrichten.

Durch die Kombination von multimodaler KI, strukturierten Aufgaben, kollaborativen Dokumenten und leistungsstarker Suche in einem System wird die Unterrichtsplanung nicht mehr zu einer einmaligen Arbeit, sondern zu einer sich ständig weiterentwickelnden Lehrbibliothek.

Mit ClickUp bauen Sie im Wesentlichen ein System auf, das die nächste Unterrichtsstunde einfacher macht. Das ist der Unterschied zwischen der gelegentlichen Nutzung von KI und ihrer Einbettung in den tatsächlichen Unterricht.

💡Profi-Tipp: Die Unterrichtsplanung verbessert sich am schnellsten, wenn das Feedback direkt mit der Arbeit selbst verbunden ist. Anstatt Änderungen per E-Mail oder in separaten Chat-Tools zu besprechen, bleiben die Unterhaltungen in ClickUp Chat direkt mit den Unterrichtsaufgaben und Dokumenten verknüpft. Das bedeutet, dass Co-Lehrer direkt im Unterricht Vorschläge für die Bearbeitung machen, Fragen stellen oder Probleme melden können, ohne dass der Kontext verloren geht oder doppelt erfasst wird. Diese Art der zentralisierten Kommunikation macht die Zusammenarbeit übersichtlicher, reduziert den Hin- und Her-Verkehr und stellt sicher, dass Verbesserungen tatsächlich in zukünftige Unterrichtsstunden einfließen und nicht in Threads verschwinden.

Häufige Fehler bei der Verwendung von Claude für die Planung des Unterrichts

Der Einsatz von KI für die Unterrichtsplanung spart wöchentlich 5,9 Stunden Zeit, aber es gibt einige häufige Fallstricke, auf die Sie achten sollten. Wenn Sie diese Fehler vermeiden, können Sie Ihre Effizienz bei der Unterrichtsplanung verbessern und Unterrichtseinheiten erstellen, die für Ihre Schüler geeignet sind.

Vage Vorgaben: Die Bitte um eine „Unterrichtseinheit zum Zweiten Weltkrieg” ist zu allgemein. Sie erhalten einen generischen, unbrauchbaren Plan. Spezifität ist Ihr bester Freund.

Überspringen der Überprüfung: KI-Ergebnisse als Endprodukt zu betrachten, ist ein Rezept für eine Katastrophe. Überprüfen Sie immer die Genauigkeit, das Tempo und die Eignung für Ihre Schüler.

Differenzierung vergessen: Claude kann großartige Ideen für die Differenzierung liefern, aber es tut dies nicht automatisch. Sie müssen um Anpassungen bitten und diese dann auf die spezifischen Bedürfnisse Ihrer Schüler zuschneiden.

Ihre Eingabeaufforderungen nicht speichern: Wenn Sie eine Eingabeaufforderung erstellen, die zu einem großartigen Ergebnis führt, speichern Sie sie in einer Eingabeaufforderungsbibliothek!

Inhalte nicht bedingungslos vertrauen: KI kann Fehler machen. Überprüfen Sie Fakten immer doppelt, insbesondere bei speziellen oder komplexen Themen, anhand Ihres Lehrplans und anderer vertrauenswürdiger Quellen.

Verlieren Sie nicht Ihre Stimme: Lassen Sie Ihren Unterricht nicht so klingen, als wäre er von einem Roboter geschrieben worden. Bringen Sie Ihre Persönlichkeit, Ihre Geschichten und Ihren einzigartigen Unterrichtsstil in den Plan ein, um das Interesse der Schüler aufrechtzuerhalten.

🎥 Eine effektive Organisation geht über einzelne Unterrichtspläne hinaus und erstreckt sich auf Ihren gesamten wöchentlichen Workflow. Sehen Sie sich diesen praktischen Leitfaden zur Strukturierung Ihrer Woche an, um Konsistenz in Ihrer Planungsroutine zu gewährleisten und sicherzustellen, dass sich Ihre KI-generierten Unterrichtspläne nahtlos in Ihren Unterrichtsplan integrieren lassen. 👇🏼

Verzehnfachen Sie Ihre Claude-Unterrichtspläne mit ClickUp

KI ersetzt nicht Ihr Urteilsvermögen als Lehrer. Aber sie kann Ihnen Zeit, Klarheit und mentalen Freiraum zurückgeben, wenn sie bewusst eingesetzt wird.

Claude ist leistungsstark beim Entwerfen von Unterrichtsplänen, aber die wahre Effizienz zeigt sich erst im weiteren Verlauf. Das Überprüfen, Verfeinern und Wiederverwenden dieser Pläne im Laufe der Zeit macht KI von einer einmaligen Verknüpfung zu einem nachhaltigen Planungssystem. Ohne einen Ort, an dem Sie Kontext, Eingabeaufforderungen und fertige Pläne speichern können, müssen Sie dieselbe Arbeit immer wieder neu erstellen.

Hier kommt ClickUp ins Spiel. Indem Sie Unterrichtspläne, Aufgaben, Materialien und Notizen in einem gemeinsamen Workspace organisieren, können Sie eine lebendige Unterrichtsbibliothek aufbauen, die mit Ihnen wächst.

Dank der Zusammenarbeit von Docs, Search und ClickUp Brain lassen sich vergangene Unterrichtsstunden leicht finden, anpassen und verbessern, egal ob Sie den Plan für die nächste Woche oder das nächste Semester erstellen. Und wenn die Planung einfacher und besser organisiert ist, kann sich der Unterricht auf das Wesentliche konzentrieren, anstatt jede Woche weitere 10 bis 12 Stunden in Anspruch zu nehmen.

Bringen Sie Ihre gesamte Unterrichtsplanung in einen gemeinsamen Arbeitsbereich. Starten Sie kostenlos mit ClickUp.

Häufig gestellte Fragen

Ja, es gelten dieselben Prinzipien. Sie können Claude nicht nur für den Unterricht, sondern auch für die Erstellung von Schulungs- und Einarbeitungsmaterialien nutzen, indem Sie klare Ziele, Informationen zum Publikum und eine Liste der benötigten Komponenten bereitstellen.

Claude ist ein eigenständiges Tool, d. h. Sie können Inhalte zwischen Claude und dem Ort, an dem Sie Ihre Unterrichtspläne speichern, kopieren und einfügen. Greifen Sie mit ClickUp AI, das direkt in Ihren ClickUp-Workspace integriert ist, auf Ihre vorhandenen Dokumente und Aufgaben zu, um mehr Kontext zu erhalten.

Am besten nutzen Sie dazu eine gemeinsame, zentralisierte Plattform. Geben Sie allen Mitgliedern Ihres Teams Zugriff auf eine gemeinsame Bibliothek, in der sie suchen und Beiträge leisten können, indem Sie Ihre Unterrichtspläne in einem gemeinsamen ClickUp-Workspace speichern, der nach Fächern, Einheiten oder Standards organisiert ist. Sie können auch die Vorlage für wöchentliche Unterrichtspläne von Vertex42 in einem traditionellen, druckbaren Format nutzen, um Ihre KI-generierten Pläne zu ergänzen.

Claude ist ein nützliches tool zum Erstellen von Entwürfen, ersetzt jedoch keinen professionellen Pädagogen. Es kennt Ihre Schüler nicht, kann die Dynamik im Klassenzimmer nicht beobachten und macht manchmal sachliche Fehler. Überprüfen und passen Sie die Ergebnisse von Claude stets anhand Ihres professionellen Urteilsvermögens an.