So schreiben Sie Grok-Echtzeit-Prompts (mit Beispielen)

Grok hat sich nicht dadurch durchgesetzt, dass es sich wie jeder andere KI-Assistent verhält. Dank einer Live-Verbindung zu X reagiert es auf aktuelle Ereignisse, von aktuellen Nachrichten bis hin zu sich schnell ändernden öffentlichen Stimmungen, anstatt sich auf statische Trainingsdaten zu verlassen. In der OneLittleWeb-Studie „AI Big Bang” für den Zeitraum August 2024 bis Juli 2025 verzeichnete Grok durchschnittlich 57,2 Millionen Besuche pro Monat, die im letzten Quartal (Mai bis Juli 2025) auf 129,8 Millionen pro Monat anstiegen.

Grok ist nützlich, wenn sich die Geschichte schneller entwickelt als Ihre Dashboards. Wenn Ihr Team auf Echtzeit-Signale von X, Nachrichten und der öffentlichen Stimmung angewiesen ist, entscheidet die Prompt-Struktur darüber, ob Sie neue Erkenntnisse oder allgemeine Ergebnisse erhalten. Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie Sie Grok-Prompts schreiben, die zuverlässig Live-Quellen abrufen, und wie Sie das Gelernte dann in ClickUp in die Tat umsetzen können.

Was sind Grok-Echtzeit-Datenaufforderungen?

Grok-Echtzeit-Datenanfragen sind strukturierte Abfragen, die Grok anweisen, aktuelle Datenquellen (X + Web) innerhalb eines definierten Zeitfensters abzurufen und dann Ergebnisse mit verknüpften Links zurückzugeben, die Sie überprüfen können. Ohne explizite Quellen- und Zeitbeschränkungen kann Grok zwar trotzdem antworten, aber die Ausgabe stützt sich dann eher auf vorab trainiertes Wissen als auf aktuelle Belege.

Im Gegensatz zu vielen großen Sprachmodellen (LLMs) verfügt Grok über integrierte Webbrowser-Funktionen und eine Live-Verbindung zu X. Dieser Zugriff allein reicht jedoch nicht aus. Grok durchsucht Live-Quellen nur, wenn die Eingabeaufforderung dies eindeutig verlangt. Ist die Eingabeaufforderung vage, greift Grok möglicherweise standardmäßig auf seine statischen Trainingsdaten zurück, anstatt Echtzeitinformationen durch Abfragen zu erhalten.

via Grok

Der Begriff „Echtzeit“ bedeutet hier nicht „sofort“. Je nach Quelle handelt es sich um Daten aus den letzten Stunden bis zu einigen Tagen. Ihre Eingabestruktur gibt Grok vor, ob es nach Live-Daten suchen oder als Standard auf sein statisches Trainingswissen zurückgreifen soll.

💡 Profi-Tipp: Hier sind zwei wichtige Schlüssel, die eine Eingabeaufforderung „echtzeitfähig” machen: Quellangaben: Wenn Sie Grok ausdrücklich auffordern, X, Nachrichten oder Web-Ergebnisse zu überprüfen, wird ihm mitgeteilt, wo es suchen soll. Zeitmarkierungen: Wörter wie „heute“, „diese Woche“ oder „jetzt“ signalisieren, dass Sie aktuelle Informationen benötigen.

Warum Grok-Echtzeitdaten für Teams wichtig sind

Entscheidungen werden von aktuellen Nachrichten, sich ändernden Stimmungen und Wettbewerbsmaßnahmen beeinflusst, die sich innerhalb von Stunden und nicht innerhalb von Quartalen entwickeln. Der Echtzeit-Datenzugriff von Grok verschafft Teams Sichtbarkeit auf aktuelle Ereignisse, sobald diese eintreten.

Hier macht sich der Echtzeitzugriff konkret bemerkbar:

Nachverfolgung der Wettbewerber in Echtzeit (Markteinführungen, Aussagen, narrative Veränderungen).

Beobachten Sie Krisen anhand von Stimmungsänderungen (was beschleunigt sich, was kühlt sich ab).

Überprüfen Sie Ihre Recherchen anhand aktueller Quellen (entdecken Sie veraltete oder umstrittene Behauptungen).

Erkennen Sie Nachfragesignale frühzeitig (Einwände, Anfragen, Erwähnungen von Wettbewerbern).

Erkennen Sie aufkommende Trends (Themen, Hashtags, Narrative).

Messen Sie kontinuierlich die Markenwahrnehmung (Erwähnungen, Tonfall, Interaktion).

📮 ClickUp Insight: 62 % unserer Befragten verlassen sich auf dialogorientierte KI-Tools wie ChatGPT und Claude. Die vertraute Chatbot-Oberfläche und die vielseitigen Fähigkeiten – zum Generieren von Inhalten, Analysieren von Daten und mehr – könnten der Grund dafür sein, dass sie in verschiedenen Rollen und Branchen so beliebt sind. Wenn ein Benutzer jedoch jedes Mal zu einer anderen Registerkarte umschalten muss, um der KI eine Frage zu stellen, summieren sich die damit verbundenen Kosten des Umschaltens und des Kontextwechsels mit der Zeit. Nicht mit ClickUp Brain. Es befindet sich direkt in Ihrer ClickUp-Workspace, weiß, woran Sie gerade arbeiten, versteht Nur-Text-Anweisungen und gibt Ihnen Antworten, die für Ihre Aufgaben hochrelevant sind! Erleben Sie mit ClickUp eine Verdopplung Ihrer Produktivität!

So konfigurieren Sie Grok für Echtzeit-Daten-Abfragen

Selbst die beste KI für Live-Informationen kann Ihnen veraltete oder allgemeine Antworten liefern, wenn die Eingabeaufforderung nicht eindeutig Echtzeitdaten anfordert. Grok bildet da keine Ausnahme. Ohne die richtigen Signale greift es möglicherweise standardmäßig auf seine statischen Trainingsdaten zurück, anstatt Live-Quellen zu abzufragen.

Die Struktur der Eingabeaufforderung entscheidet über das Ergebnis. Kleine Entscheidungen – wie die Angabe von Zeit, Quellen und Umfang – bestimmen die Leistung von Grok.

Befolgen Sie diese neutrale Schritt-für-Schritt-Anleitung, um Grok für Echtzeit-Datenabfragen korrekt zu konfigurieren.

via Grok

Voraussetzungen

X Premium- oder Premium+-Abonnement: Der Zugriff auf Grok ist auf zahlende X-Benutzer beschränkt.

Aktives X-Konto: Das Konto muss einen guten Ruf haben.

Altersüberprüfung: Erforderlich, um Grok-Features freizuschalten

xAI-Konto und API-Schlüssel (für Entwickler): Wird über die Konsole generiert. x. ai

Schritte für Verbraucher

1. Bei X anmelden: Öffnen Sie x.com oder die X-App und melden Sie sich an.

2. Zugriff auf Grok: Wählen Sie das Grok-Symbol in der Navigationsleiste oder im Seitenmenü aus.

3. Verwenden Sie den regulären Modus: Wechseln Sie in den regulären Modus, um sachliche Echtzeit-Antworten zu erhalten. Der Spaßmodus priorisiert den Tonfall gegenüber der Genauigkeit.

4. Schreiben Sie eine Echtzeit-Abfrage: Fragen Sie explizit nach aktuellen Informationen, z. B. „Was passiert gerade mit [Thema] auf X?

5. Verwenden Sie DeepSearch bei Bedarf: Aktivieren Sie DeepSearch, um mehrere Live-Quellen nach einem breiteren Kontext zu durchsuchen.

Schritte für API/Entwickler

1. Erstellen Sie ein xAI-Konto: Registrieren Sie sich unter console. x. ai

2. API-Schlüssel generieren: Erstellen Sie einen neuen Schlüssel im Abschnitt „API-Schlüssel“.

3. Sichern Sie den API-Schlüssel: Speichern Sie ihn in einer Umgebungsvariablen oder einer .env-Datei.

4. Konfigurieren Sie die API-Anfrage: Verwenden Sie das xAI SDK oder direkte HTTP-Anfragen mit einem Grok-Modell.

5. Echtzeit-X-Kontext aktivieren: Setzen Sie enable_x_context auf „true“, um den Zugriff auf Live-X-Daten zu ermöglichen.

6. Aktivieren Sie bei Bedarf Streaming: Verwenden Sie Streaming-Antworten, um Updates zu erhalten, sobald Grok sie generiert.

Nach der Konfiguration besteht die Abhängigkeit von den Ergebnissen weniger aus dem Zugriff als vielmehr aus der Präzision der Eingabeaufforderungen, die Zeit, Quellen und Absicht signalisieren. Hier kommt es entscheidend auf das Design der Echtzeit-Eingabeaufforderungen an.

💡 Profi-Tipp: Wenn Grok eindeutig veraltete Informationen zurückgibt, versuchen Sie Folgendes: Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige Version des Modells mit Echtzeitfunktionen verwenden. Formulieren Sie Ihre Eingabeaufforderung mit stärkeren zeitlichen Markern um. Überprüfen Sie, ob Ihre Abfrage zu weit gefasst ist.

Grok-Echtzeit-Datenaufforderungsvorlagen für Teams

Uneinheitliche Prompt-Erstellung in Ihrem Team führt zu verschwendetem Aufwand und schwankender Datenqualität. Das ist, als würde man jeden Tag das Rad neu erfinden. 🛠️

Diese Vorlagen bieten Ihrem Team Ausgangspunkt für das Einfügen von Text. Passen Sie die Abschnitte in Klammern benutzerdefiniert an Ihre Branche, Ihre Mitbewerber oder Ihren Anwendungsfall an.

Prompts zur Sentimentanalyse für die Marktbeobachtung

Wenn sich Reaktionen stündlich ändern, brauchen Sie mehr als nur ein allgemeines Gefühl für „positiv oder negativ“. Diese Prompts zeigen, wie Menschen gerade auf eine Marke, eine Markteinführung oder ein Branchenthema reagieren und warum diese Reaktionen entstehen.

Prompt 1: Analysieren Sie die Stimmung zu X und aktuellen Nachrichtenartikeln über [MARKE/THEMA] zum heutigen Zeitpunkt. Kategorisieren Sie die Reaktionen als positiv, negativ oder neutral. Heben Sie die am häufigsten geteilten Lobeshymnen und Kritikpunkte der letzten 48 Stunden hervor und fügen Sie Links zu repräsentativen Beiträgen hinzu.

Aufforderung 2: Identifizieren Sie die wichtigsten Bedenken und positiven Reaktionen zu [MARKE/PRODUKT] auf X in den letzten 72 Stunden. Gruppieren Sie das Feedback nach Themen und notieren Sie, welche Themen das größte Interesse hervorrufen. Verknüpfen Sie mit den Originalbeiträgen.

Prompt 3: Erkennung von Stimmungsänderungen Vergleichen Sie die Stimmung auf X zu [MARKE/THEMA] aus den letzten 24 Stunden mit der Stimmung zu Beginn dieser Woche. Identifizieren Sie auffällige Veränderungen im Tonfall und erklären Sie, welche Ereignisse oder Unterhaltungen die Auslöser für diese Veränderung waren. Zitieren Sie Quellen.

Faktenprüfungs-Prompts für die Überprüfung von Forschungsergebnissen

Bevor eine Behauptung in einen Bericht, eine Präsentation oder einen Artikel aufgenommen wird, muss sie anhand aktueller Datenquellen überprüft werden. Die Eingabeaufforderungen in diesem Abschnitt helfen Teams dabei, Fakten zu überprüfen, Annahmen zu hinterfragen und Ungenauigkeiten aufzudecken, die bei statischen Trainingsdaten übersehen würden.

Eingabeaufforderung 1: Überprüfen Sie die folgende Behauptung anhand aktueller Webquellen und Nachrichten aus der vergangenen Woche: [BEHAUPTUNG]. Liefern Sie unterstützende oder widersprüchliche Beweise mit Quellenlinks. Vermerken Sie eine Notiz darüber, ob die Informationen umstritten oder unbestätigt sind.

Aufforderung 2: Überprüfen Sie [BEHAUPTUNG], indem Sie die Berichterstellung aus mindestens drei aktuellen Quellen vergleichen, die in den letzten 7 Tagen veröffentlicht wurden. Identifizieren Sie etwaige Unstimmigkeiten in der Berichterstellung und erklären Sie, warum sie voneinander abweichen. Fügen Sie Links hinzu.

Eingabeaufforderung 3: Überprüfen Sie anhand aktueller Berichte oder offizieller Stellungnahmen der letzten 5 Tage, ob [ZITAT], das [PERSON/ORGANISATION] zugeschrieben wird, korrekt ist. Kennzeichnen Sie veraltete, falsch zugeordnete oder fehlende Kontexte.

Trenderkennungs-Prompts für Wettbewerbsinformationen

Nicht jeder Anstieg in der Unterhaltung ist beachtenswert. Die folgenden Prompts dienen dazu, frühe Signale von anhaltendem Rauschen zu trennen und Teams dabei zu helfen, neue Narrative und Wettbewerbsverschiebungen zu identifizieren.

Eingabeaufforderung 1: Durchsuchen Sie X und aktuelle Nachrichten nach neuen Trends im Zusammenhang mit [BRANCHE/WETTBEWERBER] aus den letzten 7 Tagen. Identifizieren Sie Themen, die an Bedeutung gewinnen und im letzten Monat noch nicht im Vordergrund standen. Verknüpfen Sie mit den Originalquellen.

Eingabeaufforderung 2: Analysieren Sie X Unterhaltungen aus der vergangenen Woche zum Thema [WETTBEWERBER]. Identifizieren Sie neue Narrative, Diskussionen oder Anliegen, die an Häufigkeit oder Engagement zunehmen. Nennen Sie Beispiele.

Aufforderung 3: Identifizieren Sie, welche Themen im Zusammenhang mit [BRANCHE] in den letzten 72 Stunden auf X am schnellsten an Bedeutung gewonnen haben. Ordnen Sie sie nach dem Anstieg der Erwähnungen und erklären Sie, was diesen Anstieg verursacht hat.

Plattformübergreifende Datenaggregations-Prompts

Das Sammeln von Erkenntnissen aus mehreren Live-Quellen kann schnell unübersichtlich werden. Diese Prompts führen X, Nachrichten und Branchenberichte zu klaren, strukturierten Briefings zusammen, die sich gut für Führungsupdates und Team-Synchronisierungen eignen.

Eingabeaufforderung 1: Erstellen Sie eine Zusammenfassung zu [THEMA] unter Verwendung von Daten aus X, Google News und relevanten Branchenpublikationen der letzten 72 Stunden. Ordnen Sie diese nach: (1) Wichtigen Entwicklungen, (2) Bemerkenswerten Meinungen, (3) Offenen Fragen. Zitieren Sie alle Quellen.

Eingabeaufforderung 2: Fassen Sie die wichtigsten Neuigkeiten zu [THEMA] aus X und den aktuellen Nachrichten der letzten 5 Tage zusammen. Heben Sie hervor, was sich seit der letzten Woche geändert hat und was Teams als Nächstes beobachten sollten. Fügen Sie Links hinzu.

Aufforderung 3: Vergleichen Sie, wie [THEMA] in den letzten 48 Stunden auf X gegenüber traditionellen Nachrichtenkanälen diskutiert wurde. Identifizieren Sie Unterschiede in der Darstellung, im Tonfall und im Fokus. Unterstützen Sie Ihre Ergebnisse mit Beispielen.

🚀 Vorteil von ClickUp: Sie haben alle Ihre Grok-Eingabeaufforderungen, aber wo bewahren Sie sie auf, damit Sie nicht immer wieder dasselbe neu schreiben müssen? Mit ClickUp Docs können Sie alle Ihre Eingabeaufforderungen, Vorlagen und Referenzmaterialien in einem einzigen Workspace zentralisieren. Anstatt sie über Chat-Threads, E-Mails oder zufällige Dateien zu verstreuen, können Sie alles nach Projekt, Team oder Anwendungsfall organisieren, sodass Sie die richtige Eingabeaufforderung sofort finden. Dank Live-Bearbeitung können Sie und Ihre Teamkollegen in Echtzeit zusammenarbeiten, Eingabeaufforderungen gemeinsam verfeinern, Vorlagen aktualisieren oder Kommentare als Feedback hinterlassen. Jede Aktualisierung wird automatisch gespeichert, sodass Ihr Team immer Zugriff auf die aktuellste Version hat. Zentralisieren, organisieren und koordinieren Sie Ihre Eingabeaufforderungen mit ClickUp Docs und reduzieren Sie repetitive Arbeitsabläufe.

Best Practices zum Schreiben von Grok-Echtzeit-Eingabeaufforderungen

Ihr Team verwendet die Vorlagen, aber die Ergebnisse sind immer noch unbeständig. Dies geschieht, wenn Sie die zugrunde liegenden Prinzipien der KI-Prompting-Techniken, die über den Erfolg oder Misserfolg eines Prompts entscheiden, nicht verstehen.

Hier sind die Muster, die Echtzeit-Prompts effektiv machen. ✨

Seien Sie zeitlich eindeutig: Vage Eingabeaufforderungen liefern vage Daten. „Aktuell” ist schwächer und weniger effektiv als ein spezifischer Zeitrahmen wie „in den letzten 24 Stunden”.

Benennen Sie Ihre Quellen: Wenn Sie Grok anweisen, X, Nachrichtenseiten oder bestimmte Publikationen zu überprüfen, erhöht sich die Genauigkeit der Datenabfrage.

Bitten Sie um Quellenangaben: Fügen Sie immer Links hinzu oder geben Sie Ihre Quellen in Ihrer Eingabeaufforderung an, damit Sie die Aktualität und Glaubwürdigkeit der Informationen überprüfen können.

Testen Sie, bevor Sie vertrauen: Führen Sie immer ein bekanntes, aktuelles Ereignis durch Ihre Eingabeaufforderungsstruktur, um sicherzustellen, dass die Live-Daten korrekt fließen, bevor Sie sie für eine wichtige Aufgabe verwenden.

Aus Fehlern lernen: Wenn die Ergebnisse nicht zufriedenstellend sind, geben Sie nicht auf. Fügen Sie stärkere zeitliche Formulierungen oder explizitere Quellangaben hinzu und versuchen Sie es erneut.

Wenn Grok-Echtzeit-Prompts nicht ausreichen

Hier sind die wichtigsten Limite, die Sie beachten sollten:

Kein interner Kontext: Grok durchsucht das öffentliche Internet, kennt jedoch weder die Projekte, Dokumente noch Prioritäten Ihres Unternehmens. Sie müssen den Kontext immer wieder neu erklären.

Manuelle Prompt-Iteration: Um die richtigen Daten zu erhalten, sind oft mehrere Verfeinerungen erforderlich, und das tool speichert nicht, was zuvor funktioniert hat.

Keine Workflow-Integration: Erkenntnisse bleiben im Chat-Fenster. Um eine Erkenntnis in eine Aufgabe oder eine gemeinsame Aktualisierung umzuwandeln, muss sie an anderer Stelle kopiert und eingefügt werden.

Lücken in der Governance: Es gibt keinen Prüfpfad, wer was gefragt hat, und keine Workflows für Genehmigungen für Maßnahmen auf der Grundlage von KI-generierten Informationen.

Qualitätsunterschiede bei den Quellen: Echtzeit bedeutet nicht automatisch Zuverlässigkeit. X-Beiträge und aktuelle Nachrichten können falsch sein, und Grok kennzeichnet Unsicherheiten nicht immer.

📮 ClickUp Insight: Kontextwechsel beeinträchtigen still und leise die Produktivität Ihres Teams. Unsere Untersuchungen zeigen, dass 42 % der Unterbrechungen bei der Arbeit durch den Wechsel zwischen verschiedenen Plattformen, der Verwaltung von E-Mails und dem Hin- und Herspringen zwischen Meetings verursacht werden. Was wäre, wenn Sie diese kostspieligen Unterbrechungen eliminieren könnten? ClickUp vereint Ihre Workflows (und Chats) auf einer einzigen, optimierten Plattform. Starten und verwalten Sie Ihre Aufgaben über Chats, Dokumente, Whiteboards und mehr – während KI-gestützte Features den Kontext verbunden, durchsuchbar und verwaltbar halten!

Governance-Tipps für Teams, die Grok-Prompts verwenden

Die Echtzeitfunktionen von Grok können schnelle, ungefilterte Erkenntnisse liefern, aber diese Geschwindigkeit erhöht auch das Risiko, wenn Eingabeaufforderungen und Ausgaben nicht sorgfältig kontrolliert werden. Für Teams, die Grok in der Forschung, Entscheidungsfindung oder in kundenorientierten Workflows einsetzen, gewährleistet die Governance Genauigkeit, Verantwortlichkeit und sichere Nutzung in großem Maßstab.

Im Folgenden finden Sie praktische Best Practices für die Governance, die Teams bei der Arbeit mit Grok-Prompts anwenden können.

Standardisieren Sie Prompt-Vorlagen: Verwalten Sie eine gemeinsame Bibliothek mit validierten Prompts für Forschung, Berichterstellung und Analyse.

Implementieren Sie rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC): Definieren Sie Rollen wie Administrator, fortgeschrittener Benutzer und Mitglied, um einzuschränken, wer Eingabeaufforderungen ändern, auf sensible Daten zugreifen oder API-Einstellungen verwalten darf.

Führen Sie unveränderliche Audit-Protokolle: Verfolgen Sie Änderungen an Eingabeaufforderungen, Nutzungsmuster und Konfigurationsaktualisierungen, um Audits und Überprüfungen nach Incidents zu unterstützen.

Führen Sie regelmäßig Red-Team-Übungen durch: Testen Sie die Robustheit von Eingabeaufforderungen, indem Sie Missbrauch, Randfälle und Versuche zur Umgehung von Sicherheitsvorkehrungen simulieren.

Verwenden Sie kontextbezogene Trennzeichen: Trennen Sie Anweisungen und vom Benutzer bereitgestellte Daten mit eindeutigen Tags, um das Risiko einer Prompt-Injektion zu verringern.

Legen Sie eine Pausenrichtlinie fest: Befähigen Sie Teams, Workflows anzuhalten, wenn die Ergebnisse wiederholte Verzerrungen, Inkonsistenzen oder Instabilitäten aufweisen.

Wie ClickUp Brain die Echtzeitdaten von Grok ergänzt

Sie haben einen Erfolg beim Abrufen eines wichtigen Teils der Echtzeitdaten aus Grok erzielt.

Was nun?

Es handelt sich lediglich um Text in einem Chatfenster, der völlig losgelöst von Ihren Projektplänen, den Aufgaben Ihres Teams und den daraus resultierenden Entscheidungen ist.

Diese Diskrepanz führt zu erheblichen Reibungsverlusten und ständigen Kontextwechseln, die die Produktivität beeinträchtigen und zu einem unkontrollierten Wachstum von KI-Tools ohne Aufsicht oder Strategie führen.

Vorher-Nachher-Grafik von ClickUp, die die Vorteile der Konsolidierung von Arbeitsaufgaben, der automatisierten Berichterstellung in wenigen Minuten, weniger verpassten Updates und weniger Zeitverlust hervorhebt.

ClickUp wurde entwickelt, um diese Lücke zu schließen.

Es ist der beste konvergierte KI-Workspace, der entwickelt wurde, um Aufgaben, Dokumente, Ziele, Unterhaltungen und Zeitleisten in einem einzigen System zusammenzuführen. Anstatt Erkenntnisse zwischen verschiedenen Tools hin und her zu verschieben, können Sie in einer gemeinsamen Umgebung arbeiten, in der der Kontext bereits miteinander verknüpft ist. Wenn externe Erkenntnisse eintreffen, können sie an Aufgaben angehängt, in Dokumenten referenziert, in Kommentaren diskutiert und über Workflows nachverfolgt werden.

Wissen Sie, was das Ganze noch besser macht?

ClickUp Brain baut darauf auf und fungiert als kontextbewusster KI-Assistent in Ihrem Workspace. Im Gegensatz zu externen KI-Tools versteht es, woran Sie arbeiten, wer für was verantwortlich ist und wie der Fortschritt ist. Es kann die Echtzeit-Ausgaben von Grok in Zusammenfassungen, Aktionspunkte, Aufgabenaktualisierungen oder Dokumentationen umwandeln, ohne den Kontext oder den Schwung zu verlieren.

Sehen wir uns an, wie ClickUp Brain Ihnen dabei hilft, Echtzeit-Erkenntnisse in echte Arbeit umzusetzen.

Antworten Sie unter Verwendung des Echtzeit-Projektkontexts.

ClickUp Brain versteht Ihre Arbeit, weil es Teil davon ist. Es hat direkte Verbindungen zu Ihren Aufgaben, Dokumenten, Kommentaren, Chats, Zielen und integrierten Tools, sodass seine Antworten auf Ihren tatsächlichen Prioritäten basieren – und nicht nur auf der von Ihnen eingegebenen Eingabeaufforderung.

Anstatt nach einmaligen Antworten zu fragen, können Sie sich darauf verlassen, dass Brain den Live-Workspace-Kontext team- und projektübergreifend interpretiert und entsprechend handelt. Hier sind einige praktische Beispiele, wie ClickUp Brain Ihnen helfen kann:

Generieren Sie klare Aktionspunkte aus Meeting-Notizen, Aufgabenkommentaren oder Chat-Diskussionen und verknüpfen Sie diese automatisch mit Eigentümern und Fristen.

Fassen Sie den Fortschritt von Aufgaben, Projekten oder Teams sofort zusammen, damit die Beteiligten genaue Updates erhalten, ohne manuelle Berichte zur Status-Erstellung erstellen zu müssen.

Erstellen Sie neue Aufgaben, Unteraufgaben oder Dokumente aus bestehenden Unterhaltungen, Notizen oder Meetings.

Entwerfen, überarbeiten oder übersetzen Sie Inhalte innerhalb von Aufgaben und Dokumenten, ohne den Kontext des Projekts und die Absicht zu verändern.

*Finden Sie ähnliche oder doppelte Aufgaben und markieren Sie mit ClickUp Brain Arbeiten, die feststecken, überfällig sind oder nicht aktualisiert wurden.

Automatisieren Sie die Ausführung mit Super Agents und Autopilot Agents.

ClickUp Super Agents sind KI-gestützte Teammitglieder, die für mehrstufige Workflows ausgelegt sind, sich im Laufe der Zeit anpassen und kontinuierlich arbeiten, ohne jedes Mal manuell angeleitet werden zu müssen. Sie legen fest, worauf sie zugreifen dürfen, welche tools sie verwenden dürfen und wo sie tätig werden dürfen, sodass alles sicher und zielgerichtet bleibt.

In der Praxis können Super Agents:

Fassen Sie Aktivitäten über Projekte oder Teams hinweg zusammen.

Verwandeln Sie Unterhaltungen oder Updates in strukturierte Ergebnisse wie Zusammenfassungen, Aufgaben oder Dokumente.

Recherchieren Sie, machen Sie Vorschläge und lernen Sie aus dem Feedback im Laufe der Zeit.

Überwachen Sie laufende Arbeiten und kennzeichnen Sie Risiken, sobald sie auftreten – mit ClickUp Agent

ClickUp Autopilot Agents hingegen eignen sich am besten, wenn Sie ein vorhersehbares, regelbasiertes KI-Verhalten wünschen. Sie arbeiten an bestimmten Speicherorten, wie z. B. einer Liste, einem Ordner, einem Space oder einem Chat-Kanal, und werden nur aktiv, wenn ein definierter Auslöser und bestimmte Bedingungen erfüllt sind.

Sie denken nicht wie Super Agents über Ihren gesamten Workspace hinweg, aber sie sind äußerst effektiv bei der Bearbeitung wiederholbarer, begrenzter Aktionen mit Klarheit und Kontrolle.

Implementieren Sie mehrstufige Automatisierungen mit ClickUp Autopilot Agents

Wenn Sie leitender Ingenieur sind, können Sie einen Super-Agenten einsetzen, um den Sprint-Status aller Projekte kontinuierlich zu überwachen und Muster wie steigende Fehlerzahlen oder versäumte Fristen zu erkennen. Wenn eine Aufgabe eine Risikoschwelle überschreitet, weisen Sie einen Autopilot-Agenten zu, der eine Aktualisierung im Teamkanal veröffentlicht und automatisch Folgeaufgaben erstellt.

Visualisieren Sie den Fortschritt mit KI-Karten.

Haben Sie sich schon einmal gewünscht, dass Ihr Dashboard Ihnen einfach sagt, was los ist, ohne dass Sie danach fragen müssen?

AI Cards bringen live generierte KI-Erkenntnisse direkt in ClickUp-Dashboards. Sie werden automatisch aktualisiert, wenn sich die Arbeit ändert, sodass Sie immer den aktuellen Stand des Fortschritts, der Risiken und der Lücken sehen.

Visualisieren Sie die Dynamik Ihres Teams mit ClickUp AI Cards, um Fortschritte, Eigentümerschaft und Hindernisse auf einen Blick zu erkennen.

Hier sind einige KI-Karten, die Sie in Aktion sehen werden:

AI Brain Card: Führen Sie benutzerdefinierte KI-Eingabeaufforderungen direkt in Ihren Workspace-Daten aus, um Optionen zu vergleichen, komplexe Arbeiten zusammenzufassen oder Erkenntnisse zu gewinnen.

KI-StandUp-Karte: Verschaffen Sie sich einen schnellen Überblick über die Aktivitäten der letzten Zeit in einem ausgewählten Zeitraum – ideal für asynchrone StandUps oder Check-ins am Ende des Tages.

KI-Zusammenfassungskarte: Verschaffen Sie sich eine Übersicht über den Zustand Ihres Projekts oder Ihrer Abteilung, speziell für Führungskräfte entwickelt, ohne sich durch Listen mit Aufgaben wühlen zu müssen.

KI-Projekt-Update-Karte: Verfolgen Sie Meilensteine, Fortschritte, Risiken und nächste Schritte für einen bestimmten Bereich, Ordner oder eine bestimmte Liste.

Suchen und handeln Sie mit ClickUp Brain MAX

ClickUp Brain MAX ist Ihr KI-Desktop-Begleiter, der Ihnen dabei hilft, während Ihres gesamten Arbeitstages schneller zu denken, zu suchen und zu handeln. Anstatt mehrere Registerkarten oder Tools zu öffnen, begleitet Brain MAX Sie bei Ihrer Arbeit und hilft Ihnen, mit Informationen in natürlicher Sprache zu interagieren.

Finden Sie schneller, was Sie suchen, und zeigen Sie die richtigen Informationen an

Möchten Sie bestimmte Designdokumente in Google Drive finden? Fragen Sie einfach einmal Brain MAX, und es ruft Antworten aus allen Quellen ab, ohne ClickUp zu verlassen. Es durchsucht Alles, von ClickUp-Aufgaben und -Dokumenten bis hin zu Dateien in Apps mit Verbindung zu Google Drive, GitHub, SharePoint und Slack.

Diktieren Sie Ihre Arbeit schneller mit Talk-to-Text und wandeln Sie Wörter sofort in Aufgaben oder Notizen um.

Um Ihre Produktivität noch weiter zu steigern, enthält Brain MAX die KI-gestützte Funktion „ClickUp Talk-to-Text“, mit der Sie Ideen, Abfragen oder Notizen diktieren können, anstatt sie einzutippen. So können Sie Ihre Gedanken spontan festhalten, ohne Ihre Konzentration zu unterbrechen. Sprechen Sie einfach, und Brain MAX wandelt Ihre Stimme sofort in Text um, der durchsucht, gespeichert oder später in Aufgaben umgewandelt werden kann.

Wählen Sie das richtige Modell mit Multi-LLM-Intelligenz.

ClickUp beschränkt Sie nicht auf ein einziges Modell. Mit ClickUp Brain können Sie je nach Aufgabe aus mehreren führenden LLMs wie ChatGPT, Claude oder Gemini wählen.

Wechseln Sie zwischen Modellen für tiefere Analysen, kreative Inhalte oder prägnante Zusammenfassungen

Sie können die KI an den Kontext anpassen, ohne Ihren Workspace zu verlassen, und dabei einheitliche Berechtigungen und Standards für die Sicherheit für alle Modelle beibehalten. Diese Flexibilität stellt sicher, dass Sie die richtige KI für die jeweilige Aufgabe erhalten, die Stärken jedes Modells nutzen und gleichzeitig eine Verbindung zwischen allen Ergebnissen und Ihrer Arbeit herstellen können.

Sorgen Sie für Sicherheit und Konformität bei der Nutzung von KI.

Machen Sie sich keine Gedanken mehr darüber, wer was fragt. Mit ClickUp wird die Nutzung anhand von Prüfpfaden nachverfolgt, und Sie können ClickUp-Berechtigungen und Sichtbarkeit verwalten, um zu steuern, wer was sieht, und so eine sichere und konforme Einführung der KI gewährleisten.

Verbinden Sie Echtzeitdaten mit der Teamausführung mit ClickUp

Grok hilft Teams dabei, durch das Einlesen von Live-Daten zu verstehen, was gerade passiert. Wenn Eingabeaufforderungen mit einer bestimmten Absicht geschrieben werden, ist dies eine zuverlässige Methode für die Nachverfolgung schnelllebiger Unterhaltungen und das Auf dem Laufenden-Sein über Änderungen, sobald sie auftreten.

Die Umsetzung dieser Erkenntnisse in Forschungsnotizen, Projektaktualisierungen oder konkrete nächste Schritte stößt jedoch oft auf Hindernisse, wenn diese Daten außerhalb Ihrer zentralen Tools für die Arbeit gespeichert sind. Das Kopieren und Einfügen zwischen Apps unterbricht den Kontext und beeinträchtigt Ihre Produktivität.

Hier kommt ClickUp ins Spiel.

ClickUp Brain bietet Teams eine kontextsensitive KI in ihrem Workspace, um Erkenntnisse zusammenzufassen, Aufgaben zu erstellen und die Arbeit voranzutreiben. ClickUp Agents übernehmen die Überwachung und Automatisierung ohne manuellen Aufwand, während ClickUp BrainGPT eine einheitliche Suche, Spracheingabe und multimodale KI an einem Ort vereint.

Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an, um Ihre Arbeit tatsächlich voranzubringen.