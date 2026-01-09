Kostenlose Outfit-Planer-Vorlage, um Ihre Garderobe zu organisieren und Looks ganz einfach zu planen

An den meisten Morgen stehen Sie vor Ihrem Kleiderschrank und fragen sich: „Was soll ich anziehen?“

Es mag unbedeutend erscheinen, aber ohne ein System kostet diese eine Entscheidung Zeit und Energie, noch bevor Ihr Tag überhaupt begonnen hat. Ein voller Kleiderschrank, nichts zum Anziehen und schon früh einsetzende Entscheidungsmüdigkeit.

Bei der Outfit-Planung geht es um mehr als nur um Kleidung, sie reduziert auch die mentale Belastung.

Dieser Leitfaden bietet Ihnen kostenlose, gebrauchsfertige Outfit-Planer-Vorlagen, mit denen Sie Ihre Garderobe organisieren und Outfits im Voraus planen können – alles in einem kostenlosen ClickUp-Workspace. So können Sie Ihren Tag mit weniger Entscheidungen und mehr Konzentration beginnen.

Was sind Outfitplaner-Vorlagen?

Outfitplaner-Vorlagen sind vorgefertigte Planungssysteme, mit denen Sie Ihre Garderobe organisieren und schon vor Beginn Ihres Tages entscheiden können, was Sie anziehen möchten. Mit einer Outfitplaner-Vorlage können Sie:

Liste der Kleidung

Outfit-Kombinationen erstellen

Planen Sie Looks nach Tag oder Anlass

Verfolgen Sie, was Sie bereits getragen haben.

📌 Wussten Sie schon? In einer umfangreichen australischen Verbraucherumfrage gaben 84 % der Befragten an, dass sie Kleidung besitzen, die sie im letzten Jahr nicht getragen haben. Dies zeigt, wie leicht es ohne ein geeignetes Planungssystem passieren kann, dass Kleiderschränke überfüllt und nicht optimal genutzt werden.

Kostenlose Outfit-Planer-Vorlagen auf einen Blick

Was macht eine gute Outfitplaner-Vorlage aus?

Achten Sie bei der Auswahl einer guten Outfitplaner-Vorlage darauf, dass sie Ihnen die Outfitplanung erleichtert und nicht wie eine weitere Aufgabe wirkt, die Sie erledigen müssen.

Hier erfahren Sie, was eine hilfreiche Vorlage von einer vergessenswerten unterscheidet👇

Übersichtliche Organisation Ihrer Garderobe : Sie können Ihre Kleidung nach Art, Saison, Farbe oder Anlass kategorisieren.

Einfache Outfitplanung im Voraus : So können Sie Ihre Looks für die kommenden Tage, Ereignisse oder Wochen planen, anstatt sich in letzter Minute entscheiden zu müssen.

Nachverfolgung wiederverwendeter Outfits : Zeigt Ihnen, was Sie bereits getragen haben, sodass Sie Ihre Outfits leichter abwechseln und Wiederholungen vermeiden können.

Flexible Ansichten : Sie können zwischen Listenansicht, Kalender- oder Board-Ansichten wechseln, je nachdem, wie Sie am liebsten visuell planen.

Wichtige benutzerdefinierte Felder : Unterstützt Details wie Wetter, Dresscode, Stimmung oder Accessoires, ohne die Dinge zu kompliziert zu machen.

Schnelle Aktualisierungen bei Planänderungen : Erleichtert das Austauschen von Outfits, Hinzufügen neuer Elemente oder Anpassen von Plänen, wenn sich Ihr Zeitplan ändert.

An Ihren Lebensstil anpassbar : Eignet sich ebenso gut für die Alltagskleidung wie für Ereignisse oder das Styling von Clients.

Kein Setup-Aufwand: Sofort einsatzbereit, sodass Sie sofort mit der Planung beginnen können.

Kostenlose Outfit-Planer-Vorlagen

Outfits im Kopf zu planen funktioniert ... bis es nicht mehr funktioniert. Irgendwann brauchen Sie ein System, das für Ordnung sorgt. Und genau hier spielt ClickUp eine wichtige Rolle.

ClickUp bietet Ihnen die Flexibilität, Ihre Outfitplanung in einen wiederholbaren Workflow zu verwandeln. Mit diesem Tool können Sie mehrere Dinge tun: Outfits nach Tag oder Anlass planen, die Nachverfolgung der getragenen Artikel durchführen, bevorzugte Kombinationen speichern und alles in Listen, Kalendern oder Boards anzeigen.

Außerdem bietet es kostenlose Outfit-Planer-Vorlagen, die Ihre Outfit-Planung tatsächlich stressfrei machen. Jede Vorlage ist sofort einsatzbereit und vollständig anpassbar, sodass Sie mit der Planung Ihrer Outfits beginnen können, sobald Sie die Inspiration dazu haben.

1. ClickUp-Vorlage für den Tagesplaner

Kostenlose Vorlage herunterladen Planen Sie tägliche Aufgaben rund um Ihre Outfits und verwalten Sie Ihre persönlichen To-dos effizient mit der ClickUp-Vorlage für den Tagesplaner.

Die ClickUp-Vorlage für den Tagesplaner kann gleichzeitig als intelligentes Outfit-Planungssystem dienen, indem sie Ihre regelmäßigen Outfit-Routinen von einmaligen Outfit-Anforderungen trennt. Alles befindet sich in einem Tagesplaner-Ordner, sodass Ihre Kleidungspläne zusammen mit Ihrem Tagesablauf organisiert bleiben.

Sie können damit wiederkehrende Outfit-Routinen wie Arbeitskleidung, Sportoutfits, tägliche Freizeitlooks oder wöchentliche Outfit-Rotationen nachverfolgen, wodurch Sie Wiederholungen vermeiden und Ihre Garderobe besser nutzen können. Die Vorlage eignet sich auch gut für einmalige Outfit-Anforderungen, wie z. B. die Planung von Looks für Ereignisse, Reisen, Meetings, Waschtage oder Erinnerungen an den Einkauf.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Wechseln Sie zwischen Listenansicht, Board-Ansicht und Kalender-Ansicht, um Ihre Outfits nach Tag oder Anlass zu planen.

Kategorisieren Sie Ihre Outfits mithilfe eines Dropdown-Menüs (Arbeit, Freizeit, Fitnessstudio, Party, Reisen usw.).

Verfolgen Sie Outfit-Wiederholungen mit einem Streak-Zähler, der anzeigt, wie viele Tage Sie dieses Outfit wiederholt haben.

Organisieren Sie Aufgaben rund um Ihre Outfits nach Fälligkeitsdatum mit einer To-do-Liste, die Elemente automatisch in „Überfällig“, „Heute“ und „Morgen“ gruppiert.

Halten Sie wichtige Details wie Accessoires, Schuhe, Wetterhinweise oder Styling-Erinnerungen im Notizbereich fest.

✅ Ideal für: Alle, die neben ihren persönlichen To-dos auch ihre täglichen Outfits planen und einmalige Outfit-Anforderungen bewältigen möchten.

⚡ Vorlagenarchiv: Wenn Sie gerne einen Tagesplaner für die Outfitplanung verwenden, bietet ClickUp eine umfassende Bibliothek mit kostenlosen Tagesplaner-Vorlagen für verschiedene Planungsstile. Von einfachen, auf To-dos basierenden Planern bis hin zu zeitblockierten und gewohnheitsorientierten Layouts können Sie ganz einfach eine Vorlage auswählen, die zu Ihrer Art der Tages- und Outfitplanung passt.

2. ClickUp-Vorlage für Wochenplaner

Kostenlose Vorlage herunterladen Planen Sie Ihre Outfits für die Woche visuell nach Tagen, organisieren Sie Ihre Looks mit farbcodierten Notizen und passen Sie Ihre Outfit-Pläne ganz einfach mit der ClickUp-Vorlage für Wochenplaner an.

Wenn Sie sich schon einmal gefragt haben, wie Sie Ihre Woche planen können, ohne sich täglich Gedanken über Ihre Outfit-Auswahl zu machen, bietet die ClickUp-Wochenplaner-Vorlage ein Layout im Whiteboard-Stil, das alle sieben Tage der Woche in festen Spalten anzeigt und es Ihnen so einfach macht, Outfits für Arbeitstage, Fitnessstudio-Besuche, Ausflüge oder besondere Anlässe im Voraus zu planen.

Und da Alles auf dem Board verschiebbar ist, können Sie Outfits schnell austauschen, wenn sich Ihre Pläne ändern, oder an stressigeren Tagen auf einfachere Looks zurückgreifen.

Darüber hinaus können Sie verschiedene Outfit-Typen wie Bürokleidung, Freizeitkleidung, Sportkleidung oder Looks für Ereignisse farblich kennzeichnen. Auf diese Weise haben Sie Ihren Outfit-Plan für die ganze Woche in einer Ansicht im Blick. Mit den Monats- und Wochenauswahlfeldern können Sie Ihre Outfits für Reisen oder volle Terminkalender zusammenstellen.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Planen und passen Sie Ihre Outfits ganz einfach an, indem Sie Haftnotizen für jeden Tag verwenden und diese bei Änderungen Ihrer Pläne oder Anlässe über die Woche verschieben.

Verwenden Sie Outfit-Ideen wieder, indem Sie Haftnotizen für wiederkehrende Looks wie Bürokleidung oder legere Alltagsoutfits duplizieren.

Fügen Sie Outfit-Inspirationen hinzu, indem Sie Bilder von Kleidungsstücken, Accessoires oder gespeicherten Looks hochladen, um Ihre Woche visuell zu planen.

Markieren Sie wichtige Outfits und Erinnerungen mithilfe der Funktion für Priorität und Notizen für unverzichtbare Looks oder Wettertipps.

✅ Ideal für: Vielbeschäftigte Berufstätige und Modefans, die sich eine visuelle Möglichkeit wünschen, ihr Styling vorzubereiten.

💡 Profi-Tipp: Die Entscheidung für ein Outfit fällt viel leichter, wenn Sie Ihre Woche auf einen Blick sehen können. ClickUp Whiteboards bieten Ihnen einen interaktiven Space, in dem Sie Outfit-Ideen skizzieren, Kleidungsstücke kombinieren und Looks für die Woche oder bevorstehende Ereignisse planen können. Planen Sie Ihre Outfit-Ideen visuell mit ClickUp Whiteboards. Sie können Outfit-Karten per Drag & Drop verschieben, Looks nach Tag oder Anlass gruppieren, Notizen zu Accessoires oder Wetter hinzufügen und Pläne sofort umstellen, wenn sich etwas ändert. Und wenn Sie die Planung erledigt haben, können Sie Ihre Outfit-Ideen in Aufgaben umwandeln oder direkt mit Ihrem Planer verknüpfen.

3. ClickUp-Vorlage für Monatsplaner

Kostenlose Vorlage herunterladen Planen und verfolgen Sie monatliche Outfit-Zeitpläne und organisieren Sie Looks nach Priorität und Datum in einer strukturierten Liste mit der ClickUp-Vorlage für Monatsplaner.

Die ClickUp-Vorlage für den Monatsplaner fungiert als zentrale Schaltstelle für die Planung Ihrer Outfits für den gesamten Monat. Die Vorlage bietet mehrere Ansichten, die jeweils bei einem anderen Aspekt der Outfitplanung helfen.

In der Listenansicht können Sie beispielsweise Ihre täglichen Outfits in einer Liste anzeigen, gruppiert nach Zeiträumen wie „Heute“, „Bevorstehend“ oder „Überfällig“, mit Platz für Angaben zum Outfit-Typ, zur Priorität und zu Styling-Notizen. Und in der Kalenderansicht können Sie Ihren gesamten Monat auf einen Blick sehen, um Outfits für Meetings, Ereignisse, Reisen oder arbeitsreiche Wochen zu planen.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Erkennen Sie Outfit-Muster mit farbcodierten Outfit-Typen, sodass Sie auf einen Blick sehen können, welche Wochen besonders viele Ereignisse haben oder welche Looks sich wiederholen.

Passen Sie Ihre Outfit-Pläne an, indem Sie Outfit-Karten verschieben, ohne Ihren gesamten Monatsplan zu stören.

Priorisieren Sie Outfits anhand von Stufen wie „Wichtig“, „Normal“ oder „Optional“, um sich zuerst auf wichtige Tage zu konzentrieren.

Fügen Sie Styling-Kontext mit Notizen zu Accessoires, Schuhwerk, Wetterhinweisen oder Inspirationslinks hinzu.

✅ Ideal für: Studenten, Modefans oder Stylisten, die ihre Garderobe organisieren und den Stress der letzten Minute beim Styling für den gesamten Monat vermeiden möchten.

💡 Profi-Tipp: Mit ClickUp Brain können Sie Outfits für sich selbst planen. Bei der Outfitplanung geht es weniger darum, Kleidung aufzubewahren, als vielmehr darum, die mentale Belastung zu reduzieren. Hier kommt ClickUp Brain ins Spiel. Anstatt Outfit-Kombinationen manuell auszuwählen oder Looks für die Woche zu planen, können Sie Brain bitten, Ihnen die Arbeit abzunehmen. Fordern Sie ClickUp Brain auf, „Outfit-Ideen für die nächsten 5 Arbeitstage für mich zu erstellen. Achten Sie dabei auf wettergerechte Kleidung und vermeiden Sie Wiederholungen.” Nutzen Sie ClickUp Brain für die Outfitplanung

4. ClickUp-Vorlage für die tägliche Liste zum Zu erledigen

Kostenlose Vorlage herunterladen Planen Sie Ihre Outfit-Routinen für morgens, nachmittags und abends und führen Sie die Nachverfolgung Ihrer täglichen Styling-Aufgaben mit der ClickUp-Vorlage für die tägliche To-Do-Liste durch.

Anstatt jeden Morgen in Eile Outfits zusammenzustellen, hilft Ihnen die ClickUp-Vorlage für die tägliche To-do-Liste dabei, Aufgaben rund um Ihre Outfits so zu planen, wie es Ihrem Alltag entspricht.

Er basiert auf Routinen und kleinen Handlungen und folgt einem Containersystem, bei dem Ihr Outfit-Plan in drei verschiedene Blöcke unterteilt ist: Morgenroutine, Nachmittagsroutine und Abendroutine.

Die Morgenroutine hilft Ihnen, gut vorbereitet in den Tag zu starten, z. B. indem Sie das Wetter checken, Outfits auswählen, Kleidung bügeln oder Accessoires aussuchen. Die Nachmittags- und Abendroutinen dienen praktischen Styling-Aufgaben wie Wäsche waschen, Kleidung zur Reinigung bringen, Einkaufserinnerungen oder Outfit-Vorbereitungen für bevorstehende Ereignisse.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Fügen Sie Ihren Outfits Speicherorte hinzu, indem Sie Tags setzen, wo Sie sie tragen werden, z. B. im Büro, im Fitnessstudio, auf einer Party oder beim Einkaufen.

Priorisieren Sie die Outfit-Vorbereitung, indem Sie mit Unteraufgaben markieren, was dringend ist (Wäsche waschen, bügeln, Änderungen) und was warten kann.

Befolgen Sie wiederholbare Outfit-Routinen mit Checklisten für Accessoires, Schuhe, Körperpflege und Wetterchecks.

Fügen Sie Outfit-Referenzen hinzu, indem Sie Fotos, inspirierende Screenshots, Shopping-Links oder Styling-Notizen an einem Ort zusammenfassen.

✅ Ideal für: Modebewusste Planer, die die Nachverfolgung ihrer Styling-Aufgaben durchführen und sich jeden Tag sicher fühlen möchten, was sie anziehen.

🎉 Wissenswertes: Laut einer Umfrage von Harris Poll geben 48 % der berufstätigen Amerikaner an, dass an ihrem Arbeitsplatz regelmäßig jährliche Weihnachtsfeiern stattfinden. Das bedeutet, dass Sie wahrscheinlich jedes Jahr mindestens ein Outfit für eine Bürofeier planen müssen. Von festlichen Anlässen bis hin zu semi-formellen Abendessen – bei Büro-Ereignissen gibt es oft unausgesprochene Erwartungen an die Kleidung. Wenn Sie sich frühzeitig Gedanken über Ihr Outfit machen, können Sie sich besser auf die Atmosphäre einstellen und sich am Tag des Ereignisses sicher fühlen. Wenn Sie nach Ideen für Büro-Ereignisse suchen, vergessen Sie nicht, neben dem Ereignis auch Ihr Outfit zu planen. Das macht das gesamte Erlebnis reibungsloser.

📚 Weiterlesen: Neugierig auf intelligentere Planungstools? Entdecken Sie beliebte digitale Planer-Apps und erfahren Sie, wie sie verwendet werden.

5. ClickUp-Vorlage für wöchentliche Checklisten

Kostenlose Vorlage herunterladen Organisieren Sie wöchentliche Aufgaben zur Outfitplanung und führen Sie die Nachverfolgung Ihrer Vorbereitungsroutinen mit der ClickUp-Vorlage für wöchentliche Checklisten durch.

Die ClickUp-Vorlage für wöchentliche Checklisten hilft Ihnen dabei, alle Ihre Outfit-bezogenen Planungen in einer wöchentlichen Checkliste zu verwalten. Sie können Ihre täglichen Outfits, Erinnerungen an die Wäsche, Einkaufsaufgaben, Looks für Ereignisse oder Vorbereitungsarbeiten hinzufügen und diese dann in verschiedenen Formaten anzeigen, je nachdem, was Ihnen die Planung am einfachsten macht.

In der Listenansicht sind Ihre Outfit-Aufgaben nach Wochentagen gruppiert, sodass Sie klar erkennen können, was Sie anziehen oder vorbereiten müssen. Und die Kalenderansicht zeigt dieselben Outfit-Pläne in einem Wochenkalender an, sodass Sie erkennen können, wenn zu viele Outfit-Vorbereitungen auf einen Tag fallen, und diese frühzeitig umplanen können.

In der Kalender-Ansicht unterstützt die Vorlage auch Filter, mit denen Sie sich nur auf bestimmte Dinge konzentrieren können, z. B. nur auf Outfits für die Arbeit oder Looks für das Wochenende, ohne separate Listen erstellen zu müssen.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Kategorisieren Sie Ihre Outfits nach Art (Arbeit, Freizeit, Fitnessstudio, Ereignis, Reise), um zu sehen, wie Ihre Woche aussieht.

Verfolgen Sie Ihre Outfit-Routinen oder Vorbereitungsgewohnheiten mithilfe eines Streak-Feldes, um Konsistenz zu gewährleisten.

Überlegen Sie anhand einer Bewertung, wie selbstbewusst oder wohl Sie sich in einem Outfit gefühlt haben.

Überprüfen Sie fertiggestellte Outfit-Pläne, um die Ausgewogenheit und die Styling-Entscheidungen für die nächste Woche zu verbessern.

✅ Ideal für: Vielbeschäftigte Berufstätige und stilbewusste Menschen, die die Nachverfolgung ihrer Vorbereitungsroutinen durchführen und darüber nachdenken möchten, was funktioniert hat (oder nicht), um ihre Outfit-Auswahl zu verbessern.

💡 Profi-Tipp: Teilen Sie die Outfitplanung mit ClickUp Aufgaben in einfache, machbare Aufgaben auf. Die Outfitplanung umfasst oft mehr als nur die Auswahl der Kleidung. Von der Wettervorhersage bis zur Planung von Looks für Ereignisse oder Reisen – bei der Planung werden oft kleine Details übersehen. Verwalten Sie Ihre Aufgaben rund um Ihre Outfits mit ClickUp Aufgaben.

6. ClickUp-Kalenderplaner-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Planen Sie Ihre Outfits nach Datum in einem Monatskalender und stimmen Sie Ihre Looks mit Ereignissen und Reisetagen ab – mit der ClickUp-Kalenderplaner-Vorlage.

Die ClickUp-Kalender-Planer-Vorlage hilft Ihnen dabei, Ihre Outfit-Auswahl für einen ganzen Monat zu organisieren.

Der Hauptmonatskalender zeigt Ihre Outfits an den genauen Tagen, an denen Sie sie tragen werden, sodass Sie auf einen Blick sehen können, welche Wochen besonders voll sind oder welche wichtigen Tage zusätzliche Planung erfordern. Die Zusammenfassungsliste fungiert als Master-Checkliste, in der Sie den Status jedes Outfits oder jeder Vorbereitungsaufgabe verfolgen können, z. B. geplant, fertiggestellt oder abgeschlossen.

Es gibt auch einen Budget-Tracker, mit dem Sie Ihre Ausgaben für Outfits wie Einkäufe, Schneiderarbeiten oder Reinigungen im Blick behalten können, indem Sie im Plan geplante Kosten und tatsächliche Ausgaben an einem Ort notieren.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Fügen Sie Rechnungen, Quittungen oder Screenshots für Einkäufe, Schneiderarbeiten oder Reinigungen als Anhänge hinzu, damit alle Ausgaben für Outfits zusammenbleiben.

Sehen Sie sich Outfits und Vorbereitungsaufgaben auf einer Zeitleiste an, um Dauer, Überschneidungen und Abhängigkeiten zu verstehen.

Weisen Sie die Verantwortung für die Outfitvorbereitung (Einkaufen, Bügeln, Änderungen) zu und bestimmen Sie eine Person, die dafür verantwortlich ist.

Setzen Sie sich Ziele wie eventtaugliche Outfits oder ein monatliches Garderobenbudget und führen Sie die Nachverfolgung Ihres Fortschritts ganz einfach durch.

✅ Ideal für: Alle, die ihre Outfits in einem Monatskalender planen und ihre Ausgaben für Kleidung unter Kontrolle halten möchten.

⚡ Vorlagenarchiv: Wenn Sie gerne Outfits in einem Kalender planen, werden Sie die Sammlung hübscher Kalendervorlagen von ClickUp lieben. Diese Vorlagen kombinieren übersichtliche Layouts mit ansprechenden Designs, sodass es noch mehr Spaß macht, Outfits und Ereignisse nach Datum zu planen.

7. ClickUp-Vorlage für Bekleidungsdesign

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwalten Sie Styling-Aufgaben und führen Sie die Nachverfolgung des Fortschritts vom Konzept bis zur Fertigstellung mit der ClickUp-Vorlage für Bekleidungsdesign durch.

Wenn Sie ein fertiges System benötigen, das speziell für Workflows im Bereich Mode und Bekleidungsdesign entwickelt wurde, dann ist die ClickUp-Vorlage für Bekleidungsdesign genau das Richtige für Sie.

In der Konzeptphase legen Sie das allgemeine Erscheinungsbild Ihrer Outfits fest, beispielsweise das Thema, den Stil und die Inspiration dahinter. Diese Phase hilft Ihnen, sich Zeit zu nehmen und nachzudenken, bevor Sie mit der Umsetzung beginnen.

Als Nächstes folgt die Phase „In Bearbeitung“, in der Sie Details wie Farben, Stoffe, Silhouetten und Styling-Elemente festlegen und Outfit-Ideen auswählen, die Ihnen gefallen. In der letzten Phase „Fertiggestellt“ werden die fertigen und genehmigten Ergebnisse angezeigt, z. B. die endgültigen Outfits, Muster, Budgets oder Recherchen.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Fügen Sie Ihren Outfit-Aufgaben Kontext hinzu, indem Sie Prioritäten, Fälligkeitsdaten und Notizen festlegen, damit wichtige Looks und Vorbereitungsarbeiten zuerst beachtet werden.

Sehen Sie sich die gesamte Zeitleiste für die Outfitplanung über Wochen und Monate hinweg an, um Verzögerungen oder fehlende Schritte frühzeitig zu erkennen.

Sammeln Sie Inspirationen, indem Sie Vogue-Referenzen und kreative Recherchen direkt im Projekt speichern.

Teilen Sie komplexe Outfit-Arbeiten in Unteraufgaben wie Anproben, Anpassungen, Überarbeitungen und endgültige Freigaben auf, um jeden Schritt zu verfolgen.

✅ Ideal für: Modedesigner, Bekleidungsmarken, Stylisten und Kreativteams, die eine systematische Methode zum Planen von Outfits suchen.

💡 Profi-Tipp: Erstellen Sie eine kleine Liste mit 10 Outfits, die Sie jederzeit ohne nachzudenken tragen können. Das sollten Looks sein, von denen Sie bereits wissen, dass sie gut funktionieren und in denen Sie sich wohlfühlen. Eine einfache Kombination könnte sein: Drei arbeitsgerechte Outfits

Drei lässige Looks für jeden Tag

Zwei festliche oder gelegenschaftliche Outfits

Zwei Optionen für „faule Tage, an denen Sie trotzdem stilvoll bleiben möchten“ Halten Sie diese Liste griffbereit, damit Sie an hektischen Morgen oder bei kurzfristigen Plänen sofort ein Outfit auswählen können.

8. ClickUp-Vorlage für Urlaubs-Checkliste

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwalten Sie die Planung Ihrer Urlaubsgarderobe, Checklisten und reisefertige Kleidung mit der ClickUp-Vorlage für Urlaubschecklisten.

Die Planung eines Urlaubs ist schon stressig genug, da sollte die Frage, was man anziehen soll, nicht noch zusätzlich dazu kommen. Mit der ClickUp-Vorlage für die Urlaubs-Checkliste können Sie Ihre Outfits und das Packen im Voraus planen, sodass Sie stressfrei verreisen können.

Die Listenansicht „Artikelliste” zeigt alles, was Sie einpacken müssen, übersichtlich gruppiert nach Kategorien wie Kleidung, persönliche Gegenstände, Dokumente, Gadgets, Gesundheit und mehr. Anstatt etwas Vages wie „Kleidung” zu schreiben, können Sie bestimmte Kleidungsstücke wie Jacken, Jeans, Badebekleidung, Schuhe oder Accessoires mit jeweils eigener Stückzahl hinzufügen.

Darüber hinaus helfen Ihnen benutzerdefinierte Felder dabei, Elemente anhand der Art der Reise zu taggen, z. B. Strand, Camping oder Roadtrip, sodass Sie nur das einpacken, was Sie tatsächlich benötigen.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Konzentrieren Sie sich nur auf Elemente, die noch gekauft werden müssen, gruppiert nach Priorität, damit dringende Einkäufe hervorstechen.

Verfolgen Sie den Fortschritt beim Packen ganz einfach mit Phasen wie „Zu kaufen“, „Zu packen“, „Packen“ und „Gepackt“.

Benutzerdefinierte Einstellungen für die Artikeltypen und Reisekategorien für jeden Urlaubsstil und jedes Reiseziel.

✅ Ideal für: Reisende, die die Nachverfolgung ihrer Outfit-Packliste und Einkäufe wünschen

9. ClickUp-Vorlage für Hochzeitsplaner

Kostenlose Vorlage herunterladen Organisieren Sie die Planung Ihrer Hochzeitsoutfits durch Nachverfolgung von Budgets, Themen, Orten und Aufgaben für jedes Outfit mithilfe der ClickUp-Hochzeitsplaner-Vorlage.

Die Hochzeitsplanung sieht auf Instagram romantisch aus, bis man merkt, dass sich das eigene Gehirn in eine wandelnde Liste mit Dingen, die man zu jeder Funktion anziehen soll, verwandelt hat. Die ClickUp-Vorlage für die Hochzeitsplanung erfasst alle Informationen, die Sie für die Planung Ihrer Hochzeitsoutfits und Styling-Details benötigen.

Von Braut- und Bräutigam-Outfits bis hin zu Familien-Looks, Anlässen, Anproben und Accessoires – alles wird schriftlich festgehalten und bleibt sichtbar. Sie können Ihren Fortschritt sehen, wenn Outfit-Aufgaben abgeschlossen werden, wodurch sich der Plan kontrollierter und weniger stressig anfühlt.

Sie können den Stil, das Thema und den Ort der Hochzeit in einer Notiz festhalten, um die Auswahl der Outfits einheitlich zu gestalten, und dann alles in einzelne Schritte unterteilen, wie z. B. die Auswahl der Designs, die Planung von Anproben, die Auswahl der Accessoires und die Bestätigung der Outfits für jedes Ereignis.

Die Vorlage sorgt auch dafür, dass Ihr Outfit-Budget während des Plans in Sichtbarkeit bleibt, sodass Einkäufe und Buchungen nicht außer Kontrolle geraten.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Priorisieren Sie Aufgaben und Fristen rund um Ihre Outfits, damit Sie wissen, welche Looks, Anproben oder Einkäufe zuerst Ihre Aufmerksamkeit erfordern.

Teilen Sie die Outfitplanung in Checklisten auf, um Designs, Passformen, Accessoires und Freigaben Schritt für Schritt zu verwalten.

Verknüpfen Sie Outfit-Aufgaben in der richtigen Reihenfolge, damit Auswahl, Anproben und endgültige Looks reibungslos und ohne Hektik in letzter Minute ablaufen.

✅ Ideal für: Paare, die alle ihre Hochzeitsoutfits Schritt für Schritt stressfrei planen möchten, einschließlich Stil, Budget, Thema und Art der Outfits.

📚 Weiterlesen: Erfahren Sie, wie Sie KI für die Veranstaltungsplanung einsetzen können, um komplexe Ereignisse wie Hochzeiten zu organisieren, bei denen mehrere Outfits, Zeitleisten, Funktionen und Entscheidungen perfekt aufeinander abgestimmt sein müssen.

10. ClickUp-Vorlage für Urlaubsplaner

Kostenlose Vorlage herunterladen Planen Sie Ihre Urlaubsoutfits ganz einfach, indem Sie Reisedaten und Ereignisse sowie eventspezifische Looks an einem Ort mit der ClickUp-Urlaubsplaner-Vorlage für die Nachverfolgung verfolgen.

Die ClickUp-Vorlage für den Urlaubsplaner kann als System zur Outfitplanung und -terminierung verwendet werden, insbesondere wenn Sie Outfits für Feiertage, Urlaube, Reisen oder besondere Anlässe planen möchten. Die Vorlage enthält zwei Listenansichten, die wie übersichtliche Tabellen funktionieren, in denen jeder Outfitplan eine Zeile bildet.

Mit einer Liste können Sie den Status Ihrer Outfits verfolgen, mit einer anderen Liste können Sie Outfits nach Typ gruppieren. So können Sie Alltagsoutfits von besonderen Outfits trennen, ohne mehrere Planer erstellen zu müssen.

Es gibt auch eine Kalender-Ansicht, in der alle Ihre Outfits nach tatsächlichen Daten sortiert angezeigt werden, sodass Sie auf einen Blick sehen können, was Sie an jedem Tag des Monats tragen werden. Wenn sich Ihre Pläne ändern, können Sie ein Outfit einfach per Drag & Drop auf ein neues Datum verschieben oder die Dauer anpassen.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Verfolgen Sie die Nachverfolgung, ob ein Outfit fertig ist, noch geplant wird oder geändert werden muss.

Organisieren Sie Ihre Outfits nach Anlass oder Typ, damit sich nichts Wichtiges überschneidet oder übersehen wird.

Fügen Sie Outfit-Pläne über ein wiederholbares System hinzu, anstatt jedes Mal Listen neu zu schreiben.

✅ Ideal für: Vielbeschäftigte Berufstätige und Modefans, die ihre Outfits auf der Basis des Kalenders planen möchten.

⭐ Bonus: Ideen für Urlaubsoutfits kommen oft beim Packen oder beim Scrollen durch Instagram unterwegs. Anstatt anzuhalten, um sie zu tippen, sagen Sie sie einfach laut. Mit Talk to Text ClickUp BrainGPT können Sie Outfit-Ideen festhalten , sobald sie Ihnen in den Sinn kommen. Sie können: Geben Sie Ihre Outfit-Ideen freihändig ein, während Sie packen oder auf Reisen sind.

Notieren Sie sich kurzfristige Änderungen an Ihren Looks für Feiertage oder Ereignisse, bevor Sie sie vergessen.

Speichern Sie unterwegs Styling-Notizen wie Accessoires, Ideen für Lagenlooks oder Backup-Outfits. Alles, was Sie sagen, wird sofort in Text in Ihrem Planer umgewandelt. Perfekt, wenn Sie Outfits für einen vollen Reiseplan oder festliche Ereignisse planen.

11. ClickUp-Vorlage zum Festlegen persönlicher Lebensziele

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwandeln Sie Ziele in Bezug auf Ihre Outfits, wie sich besser kleiden, Looks im Voraus planen oder weniger einkaufen, in nachverfolgbare SMART-Ziele mit der ClickUp-Vorlage zur Zielsetzung für persönliche Lebensentscheidungen.

Wenn Sie sich Dinge wie „Ich möchte mich besser kleiden” oder „Ich sollte meinen Kleiderschrank aufräumen” fragen, hilft Ihnen die ClickUp-Vorlage zur Zielsetzung für persönliche Lebensentscheidungen dabei, Ihre vagen Absichten in realistische und nachverfolgbare SMART-Outfit-Ziele umzuwandeln.

Sie erhalten ein zentrales Dashboard, in dem alle Ihre Ziele in Bezug auf Styling, Garderobe und Outfitplanung zusammenlaufen. Jedes Mal, wenn Sie ein Ziel erstellen, erscheint es hier als Zielkarte mit allen wichtigen Details als Anhang.

Das Herzstück der Vorlage ist das SMART-Ziel-Arbeitsblatt, das Ihnen hilft, Ihre Outfit-Ziele zu durchdenken, indem es Ihnen die richtigen Fragen stellt, z. B. was genau Sie verbessern möchten (tägliche Outfits, Styling für Ereignisse, Organisation Ihrer Garderobe), wann Sie dies erreichen möchten und wie Sie wissen, dass Sie Fortschritte machen.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Erstellen Sie ein endgültiges SMART-Outfit-Ziel, z. B. Outfits eine Woche im Voraus planen, Outfit-Wiederholungen reduzieren oder innerhalb einer bestimmten Zeit eine Capsule Wardrobe aufbauen.

Verfolgen Sie Ihren Fortschritt visuell, indem Sie Ihre Outfit-Ziele durch verschiedene Phasen wie „vom Kurs abgekommen“, „auf Kurs“ oder „voller Erfolg“ verschieben.

Nutzen Sie die integrierte visuelle Anleitung, um ohne fremde Hilfe bessere und realistischere Outfit-Ziele zu verstehen und zu formulieren.

✅ Ideal für: Studenten und Stylisten, die vage Ziele in nachvollziehbare Pläne umsetzen möchten, an die sie sich auch tatsächlich halten können.

📚 Weiterlesen: Erfahren Sie, wie Sie einen Lebensplan erstellen und kleine tägliche Ziele mit größeren persönlichen Prioritäten in Einklang bringen können.

12. Vorlage für die Garderobenbestandsaufnahme von Template. Net

Die Garderobeninventar-Vorlage von Template. Net hilft Ihnen dabei, Ihre gesamte Garderobe auf Papier zu sehen, damit Sie nicht mehr raten müssen, was Sie besitzen. Sie verschafft Ihnen Klarheit darüber, wovon Sie viel haben, wovon Sie kaum etwas haben, was noch tragbar ist und was repariert oder ersetzt werden muss.

Direkt unter der Kopfzeile befindet sich ein Detailbereich, in dem Sie eine Notiz hinterlassen können, wer die Bestandsaufnahme erstellt hat und wann sie zuletzt aktualisiert wurde. Dies spielt eine wichtige Rolle bei der Outfitplanung, da sich Garderoben häufig ändern: Neue Kleidungsstücke kommen hinzu, einige Elemente sind abgenutzt und andere werden aussortiert.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Verwenden Sie die Hauptinventartabelle als strukturierte Checkliste, in der jedes Kleidungsstück für eine einfache Outfitplanung aufgelistet ist.

Gruppieren Sie Ihre Kleidung in Kategorien wie Oberteile, Unterteile, Kleider, Schuhe und Accessoires, um Unordnung in Ihrem Kleiderschrank zu vermeiden.

Beschreiben Sie jedes Element genau (Farbe, Typ, Stil, Stoff oder Passform), damit Sie es beim Planen Ihrer Outfits sofort erkennen können.

Behalten Sie den Überblick über die Anzahl Ihrer Kleidungsstücke, um Duplikate und Lücken in Ihrer Garderobe zu erkennen, bevor Sie einkaufen gehen.

Machen Sie sich Notizen, um Elemente regelmäßig zu aktualisieren, die Nachverfolgung von Reparaturen oder Änderungen durchzuführen und Einkäufe basierend auf den tatsächlichen Bedürfnissen Ihrer Garderobe zu planen.

✅ Ideal für: Alle, die sich eine klare Ansicht über ihre Garderobe verschaffen möchten, um zu wissen, was sie besitzen, und Outfits oder Einkaufsentscheidungen auf der Grundlage des tatsächlichen Bestands planen möchten.

Welche Outfitplaner-Vorlage sollten Sie wählen? Wenn Sie ein Garderobensystem aufbauen (oder andere stylen) → Monatsplaner + Garderobeninventar

Wenn Sie morgens nicht mehr nachdenken möchten → Tagesplaner oder Tägliche Liste zu erledigen

Wenn Sie eine klare wöchentliche Rotation wünschen → Wochenplaner oder WochenCheckliste

Wenn Sie rund um Ereignisse + Reisen planen → Kalenderplaner, Urlaubsplaner, Urlaubs-Checkliste

Mit ClickUp wird die Outfitplanung zum Kinderspiel

Die Outfitplanung sollte Ihnen nicht täglich Kopfzerbrechen bereiten. Wenn Sie ein System haben, wird die Entscheidung, was Sie anziehen sollen, ganz entspannt und überraschend stressfrei.

Die Outfitplaner-Vorlagen von ClickUp helfen Ihnen dabei, Ihre Looks zu stylen, Ihre Garderobe zu organisieren und Ihre Lieblingsoutfits wiederzuverwenden, ohne lange darüber nachdenken zu müssen. Alles wird an einem Ort gespeichert und aktualisiert und fügt sich ohne zusätzlichen Aufwand in Ihren Alltag ein.

Sie müssen auch nichts von Grund auf neu einrichten. Jede Vorlage ist sofort einsatzbereit und funktioniert innerhalb eines kostenlosen ClickUp-Workspaces.

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und nutzen Sie diese Outfit-Planer-Vorlagen kostenlos.

Häufig gestellte Fragen

Eine Outfit-Planer-Vorlage ist ein vorgefertigtes System, mit dem Sie planen können, was Sie je nach Tag, Ereignis oder Jahreszeit tragen möchten. Sie hilft Ihnen dabei, Elemente zu organisieren, Outfit-Kombinationen zu erstellen und die Nachverfolgung von Wiederholungen durchzuführen.

Beginnen Sie mit 10 Lieblingsoutfits, tragen Sie diese in einen Wochenkalender ein und wechseln Sie sie ab. Nutzen Sie die Felder „Wetter” und „Anlass”, damit Sie sich nicht jeden Tag neu entscheiden müssen.

Verwenden Sie die Wochenplaner-Vorlage für die Rotationsplanung und die Kalenderplaner-Vorlage, wenn Ihr Terminkalender Meetings, Reisen oder Änderungen der Kleiderordnung enthält.

Fügen Sie ein einfaches Benutzerdefiniertes Feld wie „Zuletzt getragen“ oder „Diese Woche getragen?“ hinzu und aktualisieren Sie es, wenn Sie das Outfit tragen. Wöchentliche Überprüfungen helfen, versehentliche Wiederholungen zu vermeiden.

Ja. Kombinieren Sie eine Garderobeninventarliste (Elemente + Kategorien) mit einem Outfit-Kalender (Outfits nach Datum). Verknüpfen Sie Outfits mit Element-Aufgaben, wenn Sie eine detailliertere Nachverfolgung wünschen.

Verwenden Sie ClickUp Brain mit einer Eingabeaufforderung wie: „Erstellen Sie 5 Outfits für die Arbeit für die nächste Woche mit neutralen Farben, einer Akzentfarbe und ohne Wiederholungen. “ Speichern Sie dann die Optionen als Aufgaben.